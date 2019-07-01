[表五4]台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

台北‧06月28日 交易日 ◆買超前30名 代碼 股票名稱 買超 06/28 06/25 00672L 元大S&P原油正2 40727 -82621 -123348 00637L 元大滬深300正2 18367 115595 97228 1303 南亞 6952 32247 25295 2882 國泰金 6093 6798 705 2891 中信金 5210 9887 4677 00636 國泰中國A50 3464 13598 10134 2408 南亞科 3404 -479 -3883 2881 富邦金 2880 4526 1646 2823 中壽 2728 4076 1348 0056 元大高股息 2431 -28650 -31081 00830 國泰費城半導體 2324 -11397 -13721 6278 台表科 2017 4190 2173 3037 欣興 1924 2054 130 2885 元大金 1788 3906 2118 00642U 元大S&P石油 1726 -27962 -29688 6176 瑞儀 1686 2443 757 00739 元大MSCI A股 1555 6465 4910 8039 台虹 1550 1489 -61 1216 統一 1406 2200 794 1402 遠東新 1297 2650 1353 2449 京元電子 1261 2779 1518 2888 新光金 1161 704 -457 2317 鴻海 989 13554 12565 6213 聯茂 882 1340 458 00633L 富邦上証正2 868 17396 16528 2890 永豐金 828 -1849 -2677 2884 玉山金 822 12536 11714 2409 友達 771 4925 4154 2520 冠德 748 1954 1206 1444 力麗 727 777 50 ◆賣超前30名 代碼 股票名稱 賣超 06/28 06/25 00677U 富邦VIX -45568 -367259 -321691 020000 富邦特選蘋果N -10154 -13921 -3767 00632R 元大台灣50反1 -9179 97951 107130 00673R 元大S&P原油反1 -7620 3209 10829 00634R 富邦上証反1 -5376 -15438 -10062 0050 元大台灣50 -3580 -748 2832 00708L 元大S&P黃金正2 -3499 4612 8111 1326 台化 -3360 4183 7543 00712 FH富時不動產 -2870 -4287 -1417 2303 聯電 -2796 4384 7180 2886 兆豐金 -2168 -5602 -3434 00669R 國泰美國道瓊反1 -2040 -17660 -15620 2313 華通 -2023 -1093 930 00717 富邦美國特別股 -1505 -2558 -1053 00638R 元大滬深300反1 -1456 -8387 -6931 1314 中石化 -1407 1775 3182 2368 金像電 -946 -529 417 00730 富邦臺灣優質高息 -876 -1148 -272 2618 長榮航 -861 858 1719 00664R 國泰臺灣加權反1 -728 2206 2934 00674R 元大S&P黃金反1 -713 -2592 -1879 00646 元大S&P500 -712 -1488 -776 2515 中工 -700 -2507 -1807 006208 富邦台50 -685 -1513 -828 8046 南電 -520 1714 2234 1709 和益 -514 -2719 -2205 2027 大成鋼 -508 124 632 00635U 元大S&P黃金 -502 2038 2540 00656R 國泰中國A50反1 -500 -1566 -1066 6116 彩晶 -486 2685 3171