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[表五4]台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

台北‧06月28日 交易日  
  
◆買超前30名  
代碼   股票名稱              買超     06/28     06/25  
00672L 元大S&P原油正2       40727    -82621   -123348  
00637L 元大滬深300正2       18367    115595     97228  
1303   南亞                  6952     32247     25295  
2882   國泰金                6093      6798       705  
2891   中信金                5210      9887      4677  
00636  國泰中國A50           3464     13598     10134  
2408   南亞科                3404      -479     -3883  
2881   富邦金                2880      4526      1646  
2823   中壽                  2728      4076      1348  
0056   元大高股息            2431    -28650    -31081  
00830  國泰費城半導體        2324    -11397    -13721  
6278   台表科                2017      4190      2173  
3037   欣興                  1924      2054       130  
2885   元大金                1788      3906      2118  
00642U 元大S&P石油           1726    -27962    -29688  
6176   瑞儀                  1686      2443       757  
00739  元大MSCI A股          1555      6465      4910  
8039   台虹                  1550      1489       -61  
1216   統一                  1406      2200       794  
1402   遠東新                1297      2650      1353  
2449   京元電子              1261      2779      1518  
2888   新光金                1161       704      -457  
2317   鴻海                   989     13554     12565  
6213   聯茂                   882      1340       458  
00633L 富邦上証正2            868     17396     16528  
2890   永豐金                 828     -1849     -2677  
2884   玉山金                 822     12536     11714  
2409   友達                   771      4925      4154  
2520   冠德                   748      1954      1206  
1444   力麗                   727       777        50  
  
◆賣超前30名  
代碼   股票名稱              賣超     06/28     06/25  
00677U 富邦VIX             -45568   -367259   -321691  
020000 富邦特選蘋果N       -10154    -13921     -3767  
00632R 元大台灣50反1        -9179     97951    107130  
00673R 元大S&P原油反1       -7620      3209     10829  
00634R 富邦上証反1          -5376    -15438    -10062  
0050   元大台灣50           -3580      -748      2832  
00708L 元大S&P黃金正2       -3499      4612      8111  
1326   台化                 -3360      4183      7543  
00712  FH富時不動產         -2870     -4287     -1417  
2303   聯電                 -2796      4384      7180  
2886   兆豐金               -2168     -5602     -3434  
00669R 國泰美國道瓊反1      -2040    -17660    -15620  
2313   華通                 -2023     -1093       930  
00717  富邦美國特別股       -1505     -2558     -1053  
00638R 元大滬深300反1       -1456     -8387     -6931  
1314   中石化               -1407      1775      3182  
2368   金像電                -946      -529       417  
00730  富邦臺灣優質高息      -876     -1148      -272  
2618   長榮航                -861       858      1719  
00664R 國泰臺灣加權反1       -728      2206      2934  
00674R 元大S&P黃金反1        -713     -2592     -1879  
00646  元大S&P500            -712     -1488      -776  
2515   中工                  -700     -2507     -1807  
006208 富邦台50              -685     -1513      -828  
8046   南電                  -520      1714      2234  
1709   和益                  -514     -2719     -2205  
2027   大成鋼                -508       124       632  
00635U 元大S&P黃金           -502      2038      2540  
00656R 國泰中國A50反1        -500     -1566     -1066  
6116   彩晶                  -486      2685      3171
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