[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧06月28日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24200 5027 481.40 00729R 第一金工業30反1 2812 598 470.23 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15213 4973 305.91 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19915 7466 266.74 00702 國泰標普低波高息 13208 5188 254.59 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16761 8847 189.45 0058 富邦發達 7419 4196 176.81 00757 統一FANG+ 9732 7494 129.86 00735 國泰臺韓科技 8292 6789 122.14 0051 元大中型100 10976 9500 115.54 00681R 元大美債20反1 5985 6094 98.21 0054 元大台商50 10269 10624 96.66 0055 元大MSCI金融 34047 37654 90.42 008201 BP上證50 1348 1549 87.02 00663L 國泰臺灣加權正2 3307 3809 86.82 00707R 元大S&P日圓反1 3760 4355 86.34 00714 群益道瓊美國地產 4646 5567 83.46 00649 FH香港 4286 5272 81.30 006206 元大上證50 104273 130278 80.04 00763U 國票道瓊銅 2404 3065 78.43 0053 元大電子 4429 6488 68.26 006207 FH滬深 64126 96892 66.18 0061 元大寶滬深 204845 336616 60.85 00752 中信中國50 6918 12216 56.63 00770 國泰北美科技 3782 6958 54.35