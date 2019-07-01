[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/28 108/06/27 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.32460 10.30570 0.01890 0.18339 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.18200 10.16330 0.01870 0.18400 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.41110 10.39040 0.02070 0.19922 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.27240 10.25180 0.02060 0.20094 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.20500 10.18310 0.02190 0.21506 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.21000 10.18660 0.02340 0.22971 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.21000 10.18660 0.02340 0.22971 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.25760 10.23120 0.02640 0.25803 大華銀多元特別收益平衡基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.66450 10.64810 0.01640 0.15402 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.46550 10.44950 0.01600 0.15312 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.58060 10.56260 0.01800 0.17041 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.46930 10.45140 0.01790 0.17127 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.13000 22.89000 0.24000 1.04849 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.86000 24.20000 0.66000 2.72727 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.61810 41.55590 0.06220 0.14968 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.06230 40.10470 -0.04240 -0.10572 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.84140 9.82720 0.01420 0.14450 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.35050 10.33470 0.01580 0.15288 中國信託台灣活力基金 12.89000 12.90000 -0.01000 -0.07752 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.98380 10.00480 -0.02100 -0.20990 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.10770 10.11830 -0.01060 -0.10476 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07240 9.08190 -0.00950 -0.10460 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41540 10.41320 0.00220 0.02113 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31150 9.30970 0.00180 0.01933 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.20500 11.12720 0.07780 0.69919 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.51620 9.45020 0.06600 0.69840 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.43880 11.41440 0.02440 0.21377 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99840 9.97700 0.02140 0.21449 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.37850 43.11780 0.26070 0.60462 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.16900 44.87450 0.29450 0.65627 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.82410 45.56670 0.25740 0.56489 中國信託智能運動基金-台幣 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 中國信託智能運動基金-美元 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03300 11.03290 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.16870 10.16760 0.00110 0.01082 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.39070 9.38970 0.00100 0.01065 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.37980 10.37190 0.00790 0.07617 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.58320 9.57520 0.00800 0.08355 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.34000 11.26000 0.08000 0.71048 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.42000 11.32000 0.10000 0.88339 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.91000 10.82000 0.09000 0.83179 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.19890 41.94000 0.25890 0.61731 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.18710 42.99810 0.18900 0.43955 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.73900 42.49190 0.24710 0.58152 元大2001基金 59.88000 59.87000 0.01000 0.01670 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.48660 45.23320 0.25340 0.56021 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.77820 43.49820 0.28000 0.64370 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.20000 20.97000 0.23000 1.09680 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.69160 11.69080 0.00080 0.00684 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87760 10.86550 0.01210 0.11136 元大上證50基金 33.63000 33.66000 -0.03000 -0.08913 元大大中華TMT基金-人民幣 10.42000 10.30000 0.12000 1.16505 元大大中華TMT基金-新台幣 9.38000 9.26000 0.12000 1.29590 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.58000 13.46000 0.12000 0.89153 元大大中華價值指數基金-美元 12.73400 12.59500 0.13900 1.10361 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.33500 17.16800 0.16700 0.97274 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.88100 10.77500 0.10600 0.98376 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.56800 10.45300 0.11500 1.10016 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.03000 0.01000 0.33003 元大中國平衡基金-新台幣 13.74000 13.66000 0.08000 0.58565 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.01100 47.05370 -0.04270 -0.09075 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.93760 10.94380 -0.00620 -0.05665 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97200 9.97760 -0.00560 -0.05613 元大中國機會債券基金-新台幣 10.15950 10.15460 0.00490 0.04825 元大巴西指數基金 7.22400 7.19000 0.03400 0.47288 元大日經225基金 27.03000 27.14000 -0.11000 -0.40531 元大台商收成基金 22.44000 22.44000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日反向1倍基金 11.76000 11.71000 0.05000 0.42699 元大台灣50單日正向2倍基金 38.83000 39.18000 -0.35000 -0.89331 元大台灣中型100基金 32.37000 32.44000 -0.07000 -0.21578 元大台灣加權股價指數基金 25.50600 25.61800 -0.11200 -0.43719 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 元大台灣卓越50基金 81.14000 81.52000 -0.38000 -0.46614 元大台灣金融基金 18.25000 18.32000 -0.07000 -0.38210 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.49000 31.53000 -0.04000 -0.12686 元大台灣高股息基金 26.61000 26.71000 -0.10000 -0.37439 元大台灣電子科技基金 34.48000 34.61000 -0.13000 -0.37561 元大全球ETF成長組合基金 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 元大全球ETF穩健組合基金 14.95000 14.92000 0.03000 0.20107 元大全球人工智慧ETF基金 22.66000 22.54000 0.12000 0.53239 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.40000 13.38000 0.02000 0.14948 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675 元大全球不動產證券化基金-美元 12.25600 12.22200 0.03400 0.27819 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.75000 8.67000 0.08000 0.92272 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.59000 6.53000 0.06000 0.91884 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.84000 6.82000 0.02000 0.29326 元大全球股票入息基金-美元配息 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585 元大全球新興市場精選組合基金 13.74000 13.65000 0.09000 0.65934 元大全球農業商機基金 17.98000 17.93000 0.05000 0.27886 元大印尼指數基金 9.85100 9.73900 0.11200 1.15002 元大印度指數基金 10.32900 10.31200 0.01700 0.16486 元大印度基金 13.19000 13.16000 0.03000 0.22796 元大多多基金 16.79000 16.79000 0.00000 0.00000 元大多福基金 51.16000 51.24000 -0.08000 -0.15613 元大亞太成長基金 8.69000 8.62000 0.07000 0.81206 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.29700 9.30500 -0.00800 -0.08598 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.45560 7.46200 -0.00640 -0.08577 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.32000 9.23700 0.08300 0.89856 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.16000 10.08000 0.08000 0.79365 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.16000 10.08000 0.08000 0.79365 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.23500 10.17800 0.05700 0.56003 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22140 10.21310 0.00830 0.08127 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.39800 10.38630 0.01170 0.11265 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.22120 10.20970 0.01150 0.11264 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.47200 10.47330 -0.00130 -0.01241 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.29450 10.29580 -0.00130 -0.01263 元大卓越基金 43.13000 43.29000 -0.16000 -0.36960 元大店頭基金 8.05000 8.04000 0.01000 0.12438 元大美元貨幣市場基金-美元 10.46550 10.46480 0.00070 0.00669 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.83200 9.84300 -0.01100 -0.11175 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.79490 32.85360 -0.05870 -0.17867 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.40870 42.19730 0.21140 0.50098 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.89870 17.02580 -0.12710 -0.74651 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.87940 22.55130 0.32810 1.45491 元大美國政府7至10年期債券基金 42.11160 42.07930 0.03230 0.07676 元大高科技基金 18.70000 18.70000 0.00000 0.00000 元大得利貨幣市場基金 16.32490 16.32460 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03180 12.03160 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 元大富櫃50基金 12.36000 12.30000 0.06000 0.48780 元大華夏中小基金 7.37000 7.27000 0.10000 1.37552 元大新中國基金-人民幣 9.81000 9.70000 0.11000 1.13402 元大新中國基金-美元 9.20700 9.08200 0.12500 1.37635 元大新中國基金-新台幣 9.25000 9.13000 0.12000 1.31435 元大新主流基金 23.24000 23.22000 0.02000 0.08613 元大新東協平衡基金-美元 9.60500 9.57600 0.02900 0.30284 元大新東協平衡基金-新台幣 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.79620 10.77620 0.02000 0.18559 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.98230 9.94100 0.04130 0.41545 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.33430 11.30160 0.03270 0.28934 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.38340 9.35620 0.02720 0.29072 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.50790 10.50500 0.00290 0.02761 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.78110 9.77840 0.00270 0.02761 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.76310 10.77360 -0.01050 -0.09746 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.02720 10.03700 -0.00980 -0.09764 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.05900 10.05770 0.00130 0.01293 元大新興亞洲基金 11.16000 11.06000 0.10000 0.90416 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.74820 9.72300 0.02520 0.25918 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.14460 9.12100 0.02360 0.25874 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.10250 10.08900 0.01350 0.13381 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.48760 9.47490 0.01270 0.13404 元大萬泰貨幣市場基金 15.16320 15.16300 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.82000 35.87000 -0.05000 -0.13939 元大實質多重資產基金-人民幣 8.83000 8.86000 -0.03000 -0.33860 元大實質多重資產基金-美元 8.13700 8.13900 -0.00200 -0.02457 元大實質多重資產基金-新台幣 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534 元大滬深300單日反向1倍基金 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日正向2倍基金 17.83000 17.88000 -0.05000 -0.27964 元大摩臺基金 37.96000 38.13000 -0.17000 -0.44584 元大標普500基金 27.50000 27.45000 0.05000 0.18215 元大標普500單日反向1倍基金 12.34000 12.40000 -0.06000 -0.48387 元大標普500單日正向2倍基金 35.87000 35.58000 0.29000 0.81506 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.29000 20.39000 -0.10000 -0.49044 元大標智滬深300基金 18.53000 18.35000 0.18000 0.98093 元大歐洲50基金 25.25000 25.23000 0.02000 0.07927 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.36880 9.35110 0.01770 0.18928 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29120 10.29100 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.22000 15.24000 -0.02000 -0.13123 日盛上選基金 33.48000 33.56000 -0.08000 -0.23838 日盛小而美基金 17.55000 17.55000 0.00000 0.00000 日盛中國內需動力基金 9.71000 9.58000 0.13000 1.35699 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.35090 12.34670 0.00420 0.03402 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.88320 9.87990 0.00330 0.03340 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.60440 12.59310 0.01130 0.08973 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.08090 10.07180 0.00910 0.09035 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.40910 11.40720 0.00190 0.01666 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.10740 9.10590 0.00150 0.01647 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.61000 10.47000 0.14000 1.33715 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.10000 9.95000 0.15000 1.50754 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.53000 10.38000 0.15000 1.44509 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.63000 10.55000 0.08000 0.75829 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.50000 10.40000 0.10000 0.96154 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.66000 10.57000 0.09000 0.85147 日盛日盛基金 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 日盛目標收益組合基金(美元) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.55730 10.54830 0.00900 0.08532 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.45980 9.45170 0.00810 0.08570 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.33570 10.33480 0.00090 0.00871 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.26160 9.26080 0.00080 0.00864 日盛全球智能車基金(美元) 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51530 2.51340 0.00190 0.07559 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65820 1.65700 0.00120 0.07242 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38930 0.38870 0.00060 0.15436 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25710 0.25680 0.00030 0.11682 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.85140 12.84440 0.00700 0.05450 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.36300 8.35850 0.00450 0.05384 日盛亞洲機會基金 7.10000 7.01000 0.09000 1.28388 日盛首選基金 16.83000 16.84000 -0.01000 -0.05938 日盛高科技基金 17.57000 17.65000 -0.08000 -0.45326 日盛貨幣市場基金 14.83380 14.83350 0.00030 0.00202 日盛新台商基金 38.59000 38.70000 -0.11000 -0.28424 日盛精選五虎基金 35.70000 35.80000 -0.10000 -0.27933 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54520 13.54500 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 30.18000 30.21000 -0.03000 -0.09930 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.51000 10.33000 0.18000 1.74250 台新MSCI中國基金 20.38000 20.17000 0.21000 1.04115 台新大眾貨幣市場基金 14.22200 14.22180 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.49190 10.50480 -0.01290 -0.12280 台新中美貨幣市場基金-美元 10.60150 10.59020 0.01130 0.10670 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.26220 10.26410 -0.00190 -0.01851 台新中國通基金 43.42000 43.56000 -0.14000 -0.32140 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56620 0.55710 0.00910 1.63346 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.58500 17.32300 0.26200 1.51244 台新中國精選中小基金-美元 0.31640 0.31200 0.00440 1.41026 台新中國精選中小基金-新台幣 9.50000 9.38000 0.12000 1.27932 台新主流基金 23.40000 23.54000 -0.14000 -0.59473 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.07000 23.00000 0.07000 0.30435 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.74630 0.74300 0.00330 0.44415 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.41000 16.36000 0.05000 0.30562 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52980 0.52740 0.00240 0.45506 台新台灣中小基金 33.48000 33.63000 -0.15000 -0.44603 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.52400 10.61010 -0.08610 -0.81149 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.76200 9.83740 -0.07540 -0.76646 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.26000 9.34000 -0.08000 -0.85653 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.25530 11.34030 -0.08500 -0.74954 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.72000 10.81000 -0.09000 -0.83256 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.07410 10.07210 0.00200 0.01986 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.24330 11.24100 0.00230 0.02046 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 台新印度基金 15.18000 15.13000 0.05000 0.33047 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.70080 8.68200 0.01880 0.21654 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28500 0.28410 0.00090 0.31679 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.71300 12.68540 0.02760 0.21757 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41130 0.40990 0.00140 0.34155 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.85000 40.64000 0.21000 0.51673 台新真吉利貨幣市場基金 11.12960 11.12940 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 31.59550 31.65880 -0.06330 -0.19994 台新智慧生活基金-美元 10.64560 10.53330 0.11230 1.06614 台新智慧生活基金-新台幣 11.04000 10.94000 0.10000 0.91408 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.31620 8.28450 0.03170 0.38264 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.57280 8.55090 0.02190 0.25611 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.39690 9.36110 0.03580 0.38243 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.69800 9.67310 0.02490 0.25741 台新新興市場債券基金(A類型) 11.65220 11.62460 0.02760 0.23743 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36900 0.36770 0.00130 0.35355 台新新興市場債券基金(B類型) 8.30030 8.28070 0.01960 0.23669 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27730 0.27630 0.00100 0.36193 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.70000 5.66000 0.04000 0.70671 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.41000 22.41000 0.00000 0.00000 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.21420 10.23100 -0.01680 -0.16421 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.01770 10.01110 0.00660 0.06593 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.12730 10.12770 -0.00040 -0.00395 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.21400 10.23080 -0.01680 -0.16421 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.01750 10.01090 0.00660 0.06593 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.12730 10.12770 -0.00040 -0.00395 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.13680 41.89900 0.23780 0.56756 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.47700 41.27380 0.20320 0.49232 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.69020 39.82020 -0.13000 -0.32647 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.35080 11.35020 0.00060 0.00529 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19500 10.19410 0.00090 0.00883 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.21890 9.21820 0.00070 0.00759 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.82970 10.82880 0.00090 0.00831 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.83810 7.83690 0.00120 0.01531 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.27700 9.27560 0.00140 0.01509 永豐中小基金 52.37000 52.17000 0.20000 0.38336 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78830 1.78680 0.00150 0.08395 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48990 2.48790 0.00200 0.08039 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.20510 8.19840 0.00670 0.08172 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08450 11.07540 0.00910 0.08216 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.70000 4.63000 0.07000 1.51188 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.30000 20.96000 0.34000 1.62214 永豐主流品牌基金 19.49000 19.44000 0.05000 0.25720 永豐永豐基金 32.40000 32.37000 0.03000 0.09268 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.23110 9.21690 0.01420 0.15406 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.71190 9.69680 0.01510 0.15572 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.13570 9.13160 0.00410 0.04490 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.61430 9.61000 0.00430 0.04475 永豐亞洲民生消費基金 12.17000 12.11000 0.06000 0.49546 永豐南非幣2021保本基金 14.10750 14.09980 0.00770 0.05461 永豐高科技基金 22.85000 22.83000 0.02000 0.08760 永豐貨幣市場基金 13.93800 13.93780 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11480 2.11440 0.00040 0.01892 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.60950 2.60890 0.00060 0.02300 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81320 7.81140 0.00180 0.02304 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.94300 10.94040 0.00260 0.02377 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.19300 7.19370 -0.00070 -0.00973 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.52740 11.52860 -0.00120 -0.01041 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.19000 8.13000 0.06000 0.73801 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.89000 18.77000 0.12000 0.63932 永豐臺灣加權ETF基金 53.57000 53.80000 -0.23000 -0.42751 永豐領航科技基金 37.09000 37.09000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.19000 12.10000 0.09000 0.74380 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.64000 11.55000 0.09000 0.77922 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 40.54000 40.57000 -0.03000 -0.07395 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.87580 11.87490 0.00090 0.00758 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.80330 9.80050 0.00280 0.02857 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.37600 10.37300 0.00300 0.02892 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.86410 9.86020 0.00390 0.03955 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.27310 10.26910 0.00400 0.03895 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.85800 9.85460 0.00340 0.03450 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.55960 10.55600 0.00360 0.03410 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.87560 9.87100 0.00460 0.04660 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.36680 10.36200 0.00480 0.04632 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.03000 10.91000 0.12000 1.09991 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.69000 9.58000 0.11000 1.14823 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.38000 10.26000 0.12000 1.16959 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.15000 14.93000 0.22000 1.47354 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.95000 19.67000 0.28000 1.42349 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.84000 19.54000 0.30000 1.53531 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.09810 10.05620 0.04190 0.41666 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.09810 10.05620 0.04190 0.41666 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.06200 10.02130 0.04070 0.40613 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.06210 10.02130 0.04080 0.40713 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.15520 10.10930 0.04590 0.45404 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.15500 10.10910 0.04590 0.45405 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.10060 10.05840 0.04220 0.41955 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.10060 10.05840 0.04220 0.41955 兆豐國際生命科學基金 15.28000 15.18000 0.10000 0.65876 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.36990 10.34930 0.02060 0.19905 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.59710 10.56630 0.03080 0.29149 兆豐國際全球基金 31.13000 31.00000 0.13000 0.41935 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.47780 10.47720 0.00060 0.00573 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.20190 10.21060 -0.00870 -0.08521 兆豐國際國民基金 21.92000 21.99000 -0.07000 -0.31833 兆豐國際第一基金 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.71820 10.70740 0.01080 0.10086 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20970 8.20150 0.00820 0.09998 兆豐國際萬全基金 20.43000 20.47000 -0.04000 -0.19541 兆豐國際電子基金 25.70000 25.72000 -0.02000 -0.07776 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.98000 22.08000 -0.10000 -0.45290 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.82000 15.76000 0.06000 0.38071 兆豐國際豐台灣基金 34.19000 34.24000 -0.05000 -0.14603 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55450 12.55430 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.97000 9.84000 0.13000 1.32114 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.93000 9.80000 0.13000 1.32653 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.76860 10.74780 0.02080 0.19353 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.52540 10.50540 0.02000 0.19038 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.76010 10.73880 0.02130 0.19835 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.55800 10.53770 0.02030 0.19264 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.62220 10.60190 0.02030 0.19148 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.62720 10.60620 0.02100 0.19800 合庫台灣基金 10.89000 10.96000 -0.07000 -0.63869 合庫全球高收益債券基金A類型 11.69810 11.70450 -0.00640 -0.05468 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.67570 12.67270 0.00300 0.02367 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.30920 11.30340 0.00580 0.05131 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.09100 12.08880 0.00220 0.01820 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17150 8.17600 -0.00450 -0.05504 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46160 9.45900 0.00260 0.02749 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14930 9.14680 0.00250 0.02733 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.88300 8.88140 0.00160 0.01802 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.31180 9.30920 0.00260 0.02793 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 合庫全球新興市場基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 合庫貨幣市場基金 10.17150 10.17130 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.96040 9.95140 0.00900 0.09044 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.23420 10.22430 0.00990 0.09683 合庫新興多重收益基金A類型 10.51710 10.51500 0.00210 0.01997 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.05330 12.04350 0.00980 0.08137 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.19010 15.17390 0.01620 0.10676 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.75770 8.74980 0.00790 0.09029 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.56350 9.55420 0.00930 0.09734 合庫新興多重收益基金B類型 7.93190 7.93020 0.00170 0.02144 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.72390 8.71550 0.00840 0.09638 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.58330 10.56900 0.01430 0.13530 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.74000 11.56000 0.18000 1.55709 安本標準兩岸價值基金 美元 11.54000 11.36000 0.18000 1.58451 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.74000 11.58000 0.16000 1.38169 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.10870 10.10310 0.00560 0.05543 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.11780 10.11100 0.00680 0.06725 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.05500 10.04780 0.00720 0.07166 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.08480 10.07930 0.00550 0.05457 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.10870 10.10310 0.00560 0.05543 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.11780 10.11100 0.00680 0.06725 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.05500 10.04780 0.00720 0.07166 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.08470 10.07930 0.00540 0.05358 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20780 11.20730 0.00050 0.00446 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.08210 10.06780 0.01430 0.14204 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04630 10.04450 0.00180 0.01792 安聯中國東協基金 15.84000 15.74000 0.10000 0.63532 安聯中國策略基金-美元 12.33000 12.08000 0.25000 2.06954 安聯中國策略基金-新臺幣 16.16000 15.85000 0.31000 1.95584 安聯中華新思路基金-人民幣 14.91000 14.68000 0.23000 1.56676 安聯中華新思路基金-美元 13.88000 13.65000 0.23000 1.68498 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.14000 12.93000 0.21000 1.62413 安聯台灣大壩基金 29.45000 29.58000 -0.13000 -0.43949 安聯台灣科技基金 49.80000 49.77000 0.03000 0.06028 安聯台灣貨幣市場基金 12.54550 12.54530 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 32.89000 33.00000 -0.11000 -0.33333 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.72530 10.71960 0.00570 0.05317 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.82430 15.81900 0.00530 0.03350 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.85830 9.87970 -0.02140 -0.21661 安聯四季成長組合基金-美元 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.16480 13.15910 0.00570 0.04332 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.76800 10.76150 0.00650 0.06040 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.84080 12.83560 0.00520 0.04051 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.54680 9.59040 -0.04360 -0.45462 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.48860 9.52270 -0.03410 -0.35809 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03730 9.07140 -0.03410 -0.37591 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.17840 10.22500 -0.04660 -0.45575 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.23290 10.27180 -0.03890 -0.37871 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.47330 12.47620 -0.00290 -0.02324 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.32310 11.32400 -0.00090 -0.00795 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.93780 10.94020 -0.00240 -0.02194 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.62260 8.67750 -0.05490 -0.63267 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.48700 8.53220 -0.04520 -0.52976 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.17250 8.21740 -0.04490 -0.54640 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.23520 10.30120 -0.06600 -0.64070 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.15810 10.21430 -0.05620 -0.55021 安聯全球人口趨勢基金 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.00000 8.88000 0.12000 1.35135 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.16000 33.75000 0.41000 1.21481 安聯全球油礦金趨勢基金 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.46160 12.46290 -0.00130 -0.01043 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.55070 10.57570 -0.02500 -0.23639 安聯全球新興市場基金 17.68000 17.59000 0.09000 0.51165 安聯全球農金趨勢基金 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006 安聯全球綠能趨勢基金 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 安聯亞洲動態策略基金 22.52000 22.39000 0.13000 0.58062 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.07030 10.06950 0.00080 0.00794 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07870 10.07850 0.00020 0.00198 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07010 10.06930 0.00080 0.00794 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08130 10.08110 0.00020 0.00198 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07310 10.07220 0.00090 0.00894 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04170 10.04190 -0.00020 -0.00199 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04170 10.04190 -0.00020 -0.00199 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04170 10.04190 -0.00020 -0.00199 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.54810 10.54760 0.00050 0.00474 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.13340 10.13290 0.00050 0.00493 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.39100 90.22460 0.16640 0.18443 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.34000 13.31640 0.02360 0.17723 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.58530 68.45930 0.12600 0.18405 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.99510 9.97750 0.01760 0.17640 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.73220 2.73110 0.00110 0.04028 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92520 10.93200 -0.00680 -0.06220 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28300 2.28210 0.00090 0.03944 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89500 8.90110 -0.00610 -0.06853 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.43200 10.42690 0.00510 0.04891 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.36470 10.34670 0.01800 0.17397 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.70960 10.69110 0.01850 0.17304 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.32690 10.30860 0.01830 0.17752 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.37410 10.35670 0.01740 0.16801 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.43110 10.42600 0.00510 0.04892 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36210 10.34410 0.01800 0.17401 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.70640 10.68860 0.01780 0.16653 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.32390 10.30560 0.01830 0.17757 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.37390 10.35650 0.01740 0.16801 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.23980 10.22130 0.01850 0.18099 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.29530 10.27600 0.01930 0.18782 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.23260 10.21380 0.01880 0.18406 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.19440 10.17770 0.01670 0.16408 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.24820 10.22950 0.01870 0.18280 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.24600 10.22910 0.01690 0.16521 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.23250 10.21360 0.01890 0.18505 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.19390 10.17730 0.01660 0.16311 宏利台灣動力基金A類型 29.70000 29.77000 -0.07000 -0.23514 宏利台灣動力基金I類型 29.70000 29.77000 -0.07000 -0.23514 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.04660 10.02500 0.02160 0.21546 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93600 9.92730 0.00870 0.08764 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.61920 7.60270 0.01650 0.21703 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.60260 7.59310 0.00950 0.12511 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666 宏利全球債券組合基金 13.72130 13.73450 -0.01320 -0.09611 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.97790 2.97790 0.00000 0.00000 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.38620 12.39210 -0.00590 -0.04761 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.93610 8.94050 -0.00440 -0.04921 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54130 2.54060 0.00070 0.02755 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.49050 11.50550 -0.01500 -0.13037 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.46140 3.43700 0.02440 0.70992 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55550 0.55160 0.00390 0.70703 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.68000 15.58000 0.10000 0.64185 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.33050 12.32980 0.00070 0.00568 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.91620 10.91400 0.00220 0.02016 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.48430 10.48890 -0.00460 -0.04386 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.81920 8.81760 0.00160 0.01815 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.44860 8.44690 0.00170 0.02013 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.31420 8.31720 -0.00300 -0.03607 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.25810 8.25720 0.00090 0.01090 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.43000 10.31000 0.12000 1.16392 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.31000 10.20000 0.11000 1.07843 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00150 2.99560 0.00590 0.19696 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43430 0.43350 0.00080 0.18454 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.08690 13.06850 0.01840 0.14080 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.99060 0.98860 0.00200 0.20231 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.55790 7.54720 0.01070 0.14177 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09840 2.09420 0.00420 0.20055 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30310 0.30250 0.00060 0.19835 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.20850 9.19520 0.01330 0.14464 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33470 0.33410 0.00060 0.17959 宏利萬利貨幣市場基金 13.68600 13.68590 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.51000 2.48000 0.03000 1.20968 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.32000 11.18000 0.14000 1.25224 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.36000 25.47000 -0.11000 -0.43188 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.36000 25.47000 -0.11000 -0.43188 宏利澳幣保本基金 12.65620 12.65950 -0.00330 -0.02607 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.25000 11.18000 0.07000 0.62612 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.25000 12.20000 0.05000 0.40984 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.47570 10.48040 -0.00470 -0.04485 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.71580 9.69680 0.01900 0.19594 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.21920 9.21280 0.00640 0.06947 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.55790 11.54990 0.00800 0.06926 貝萊德亞美利加收益基金 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 貝萊德新台幣基金 12.96880 12.96870 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.77000 26.84000 -0.07000 -0.26080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47760 11.47850 -0.00090 -0.00784 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15270 10.15880 -0.00610 -0.06005 保德信大中華基金-人民幣 10.13000 9.99000 0.14000 1.40140 保德信大中華基金-美元 10.01000 9.86000 0.15000 1.52130 保德信大中華基金-新台幣 30.00000 29.61000 0.39000 1.31712 保德信中小型股基金 44.80000 44.91000 -0.11000 -0.24493 保德信中國中小基金-人民幣 8.74000 8.60000 0.14000 1.62791 保德信中國中小基金-美元 8.42000 8.28000 0.14000 1.69082 保德信中國中小基金-新臺幣 8.20000 8.07000 0.13000 1.61090 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.94690 9.89330 0.05360 0.54178 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.02680 9.97600 0.05080 0.50922 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.06530 10.01110 0.05420 0.54140 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.13800 11.07800 0.06000 0.54161 保德信中國品牌基金-人民幣 10.36000 10.20000 0.16000 1.56863 保德信中國品牌基金-美元 10.31000 10.15000 0.16000 1.57635 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.12000 10.95000 0.17000 1.55251 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.16000 27.96000 0.20000 0.71531 保德信全球消費商機基金 19.13000 19.09000 0.04000 0.20953 保德信全球基礎建設基金 13.72000 13.73000 -0.01000 -0.07283 保德信全球資源基金 7.51000 7.56000 -0.05000 -0.66138 保德信全球醫療生化基金-美元 10.04000 9.93000 0.11000 1.10775 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.56000 33.24000 0.32000 0.96270 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.51140 10.48580 0.02560 0.24414 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.88000 10.85350 0.02650 0.24416 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.57430 10.56180 0.01250 0.11835 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.94310 10.93020 0.01290 0.11802 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.68520 9.65220 0.03300 0.34189 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.82990 10.79340 0.03650 0.33817 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.27420 9.25450 0.01970 0.21287 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.35280 10.33080 0.02200 0.21296 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.21540 8.21140 0.00400 0.04871 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.30020 11.29470 0.00550 0.04870 保德信亞太基金 20.95000 20.78000 0.17000 0.81809 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.74320 8.74480 -0.00160 -0.01830 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.07180 12.07400 -0.00220 -0.01822 保德信店頭市場基金 33.08000 33.09000 -0.01000 -0.03022 保德信拉丁美洲基金 7.51000 7.57000 -0.06000 -0.79260 保德信金平衡基金 29.92000 30.00000 -0.08000 -0.26667 保德信金滿意基金 41.67000 41.79000 -0.12000 -0.28715 保德信科技島基金 25.60000 25.67000 -0.07000 -0.27269 保德信高成長基金 92.71000 93.07000 -0.36000 -0.38681 保德信貨幣市場基金 15.83650 15.83630 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.65030 10.61580 0.03450 0.32499 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.91930 10.89760 0.02170 0.19913 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.03400 11.00750 0.02650 0.24074 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.59250 10.58030 0.01220 0.11531 保德信新世紀基金 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.18690 8.18310 0.00380 0.04644 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.28800 10.28250 0.00550 0.05349 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.61230 11.60690 0.00540 0.04652 保德信新興趨勢組合基金 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 保德信瑞騰基金 15.63370 15.63390 -0.00020 -0.00128 保德信歐洲組合基金 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.00650 9.99340 0.01310 0.13109 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.48870 10.47520 0.01350 0.12888 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.94780 9.93290 0.01490 0.15001 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.20320 10.19200 0.01120 0.10989 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.07460 10.05730 0.01730 0.17201 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47760 10.46090 0.01670 0.15964 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.97160 9.95520 0.01640 0.16474 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.27380 10.25690 0.01690 0.16477 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.57870 10.56320 0.01550 0.14674 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.43070 10.41460 0.01610 0.15459 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.70560 10.68860 0.01700 0.15905 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.35010 10.33460 0.01550 0.14998 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.58630 10.56890 0.01740 0.16463 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.26360 10.24750 0.01610 0.15711 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.69890 10.68170 0.01720 0.16102 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.14840 10.13260 0.01580 0.15593 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.45830 10.44190 0.01640 0.15706 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.38560 10.36470 0.02090 0.20165 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13380 10.11380 0.02000 0.19775 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.45040 10.42860 0.02180 0.20904 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.71120 10.68850 0.02270 0.21238 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.60420 10.60020 0.00400 0.03774 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.08640 11.08340 0.00300 0.02707 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.43520 10.41340 0.02180 0.20935 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.64550 10.62330 0.02220 0.20897 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47840 10.45370 0.02470 0.23628 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.53030 10.50620 0.02410 0.22939 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.57720 10.56620 0.01100 0.10411 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.45710 10.43300 0.02410 0.23100 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.36150 10.33780 0.02370 0.22926 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.58350 10.58460 -0.00110 -0.01039 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.57390 10.57510 -0.00120 -0.01135 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.27640 10.25330 0.02310 0.22529 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.27430 10.25120 0.02310 0.22534 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98130 1.97940 0.00190 0.09599 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.82990 2.82710 0.00280 0.09904 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29690 0.29660 0.00030 0.10115 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45940 0.45900 0.00040 0.08715 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.45300 8.44520 0.00780 0.09236 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.31910 12.30620 0.01290 0.10483 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72670 9.71800 0.00870 0.08952 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.32620 12.31510 0.01110 0.09013 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.76760 8.76110 0.00650 0.07419 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.16310 11.15490 0.00820 0.07351 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.87040 10.84860 0.02180 0.20095 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.70350 10.68150 0.02200 0.20596 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.88000 18.87000 0.01000 0.05299 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4364.73000 4361.55000 3.18000 0.07291 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.35140 10.34630 0.00510 0.04929 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.17440 11.16900 0.00540 0.04835 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.25050 10.24280 0.00770 0.07517 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.96240 9.95020 0.01220 0.12261 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.51300 10.50010 0.01290 0.12286 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96810 9.95560 0.01250 0.12556 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.29610 10.28050 0.01560 0.15174 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.46300 10.41640 0.04660 0.44737 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.15850 6.14050 0.01800 0.29314 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.22060 11.18790 0.03270 0.29228 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.08000 10.00000 0.08000 0.80000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.08000 10.00000 0.08000 0.80000 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.72080 10.68750 0.03330 0.31158 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.72830 11.68050 0.04780 0.40923 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.93500 10.88990 0.04510 0.41415 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.26580 9.23710 0.02870 0.31070 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.59260 9.55340 0.03920 0.41033 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.46120 9.42220 0.03900 0.41392 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.63750 10.60450 0.03300 0.31119 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.11030 11.06500 0.04530 0.40940 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.08790 11.04210 0.04580 0.41478 柏瑞五國金勢力建設基金 7.39000 7.36000 0.03000 0.40761 柏瑞巨人基金 12.76000 12.76000 0.00000 0.00000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69720 13.69680 0.00040 0.00292 柏瑞全球金牌組合基金 16.67000 16.66000 0.01000 0.06002 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.31220 14.31810 -0.00590 -0.04121 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.64870 12.64440 0.00430 0.03401 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.24300 13.23720 0.00580 0.04382 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.69000 8.69360 -0.00360 -0.04141 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83360 6.83630 -0.00270 -0.03950 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76020 8.75720 0.00300 0.03426 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.54840 8.55350 -0.00510 -0.05962 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84600 10.84120 0.00480 0.04428 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.46280 8.46190 0.00090 0.01064 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.83640 12.83200 0.00440 0.03429 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.39710 12.40210 -0.00500 -0.04032 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.08650 13.09430 -0.00780 -0.05957 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.05550 12.05020 0.00530 0.04398 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.05670 9.06040 -0.00370 -0.04084 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.79140 9.78800 0.00340 0.03474 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.76860 9.77450 -0.00590 -0.06036 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.64310 9.63890 0.00420 0.04357 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.50440 9.50340 0.00100 0.01052 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.69700 10.70650 -0.00950 -0.08873 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.61330 10.61510 -0.00180 -0.01696 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.45560 10.45570 -0.00010 -0.00096 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.51080 10.51330 -0.00250 -0.02378 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.91750 9.92620 -0.00870 -0.08765 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.62820 9.62990 -0.00170 -0.01765 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.64640 10.65310 -0.00670 -0.06289 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.67840 9.67850 -0.00010 -0.00103 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73590 9.73810 -0.00220 -0.02259 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.67710 10.68650 -0.00940 -0.08796 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.61360 10.61550 -0.00190 -0.01790 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.45590 10.45600 -0.00010 -0.00096 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.51170 10.51420 -0.00250 -0.02378 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.91730 9.92610 -0.00880 -0.08866 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.62830 9.63000 -0.00170 -0.01765 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.82530 10.83210 -0.00680 -0.06278 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.67830 9.67840 -0.00010 -0.00103 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.73610 9.73840 -0.00230 -0.02362 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.42160 11.41510 0.00650 0.05694 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.81550 12.80160 0.01390 0.10858 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.12130 12.10560 0.01570 0.12969 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.14970 9.14450 0.00520 0.05686 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.84780 9.83710 0.01070 0.10877 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.77120 9.75850 0.01270 0.13014 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.11410 11.10770 0.00640 0.05762 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.93330 11.92040 0.01290 0.10822 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.71030 11.69510 0.01520 0.12997 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.15000 9.14470 0.00530 0.05796 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.84830 9.83770 0.01060 0.10775 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.77160 9.75900 0.01260 0.12911 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.74000 13.61000 0.13000 0.95518 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.52000 14.36000 0.16000 1.11421 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.52000 9.41000 0.11000 1.16897 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.85000 8.76000 0.09000 1.02740 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.59000 9.48000 0.11000 1.16034 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.67000 11.56000 0.11000 0.95156 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.48000 11.35000 0.13000 1.14537 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.78000 11.65000 0.13000 1.11588 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.14000 12.98000 0.16000 1.23267 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.48000 13.34000 0.14000 1.04948 柏瑞拉丁美洲基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.07720 12.05000 0.02720 0.22573 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.27810 10.24650 0.03160 0.30840 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.70830 7.69090 0.01740 0.22624 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.22110 10.18960 0.03150 0.30914 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.24470 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0.08865 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.51000 33.57000 -0.06000 -0.17873 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78690 11.78610 0.00080 0.00679 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.71070 1.70670 0.00400 0.23437 國泰大中華基金 19.13000 19.12000 0.01000 0.05230 國泰小龍基金-美元I 0.46840 0.46910 -0.00070 -0.14922 國泰小龍基金-新台幣 14.55000 14.58000 -0.03000 -0.20576 國泰中小成長基金-美元I 1.32420 1.32320 0.00100 0.07557 國泰中小成長基金-新台幣 41.13000 41.13000 0.00000 0.00000 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.28550 4.22390 0.06160 1.45837 國泰中國內需增長基金-美元A 0.68140 0.67010 0.01130 1.68632 國泰中國內需增長基金-美元I 0.72840 0.71630 0.01210 1.68924 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.40000 19.10000 0.30000 1.57068 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.04300 41.93190 0.11110 0.26495 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29090 2.29380 -0.00290 -0.12643 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32890 0.32850 0.00040 0.12177 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.11480 10.11230 0.00250 0.02472 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.17170 8.16980 0.00190 0.02326 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.35040 2.34210 0.00830 0.35438 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33980 0.33780 0.00200 0.59207 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.59830 10.54970 0.04860 0.46068 國泰中國新興債券基金-美元 0.34150 0.34130 0.00020 0.05860 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.44390 10.45170 -0.00780 -0.07463 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.16200 4.09760 0.06440 1.57165 國泰中國新興戰略基金-美元 0.60050 0.58990 0.01060 1.79691 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.83000 18.52000 0.31000 1.67387 國泰中港台基金-人民幣 3.12330 3.06970 0.05360 1.74610 國泰中港台基金-美元 0.45630 0.44740 0.00890 1.98927 國泰中港台基金-新台幣 14.14000 13.88000 0.26000 1.87320 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.04880 10.03560 0.01320 0.13153 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.16250 10.14350 0.01900 0.18731 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.22580 10.21950 0.00630 0.06165 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.37000 26.45000 -0.08000 -0.30246 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.58000 12.54000 0.04000 0.31898 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.78000 31.94000 -0.16000 -0.50094 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35200 0.35190 0.00010 0.02842 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33350 0.33330 0.00020 0.06001 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33420 0.33400 0.00020 0.05988 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.95870 10.96740 -0.00870 -0.07933 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.38610 10.39430 -0.00820 -0.07889 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.41470 10.42300 -0.00830 -0.07963 國泰台灣貨幣市場基金 12.45690 12.45670 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42030 0.41940 0.00090 0.21459 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37260 0.37180 0.00080 0.21517 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44840 0.44750 0.00090 0.20112 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54210 0.54290 -0.00080 -0.14736 國泰全球高股息基金-人民幣 2.51960 2.51740 0.00220 0.08739 國泰全球高股息基金-美元 0.36700 0.36590 0.00110 0.30063 國泰全球高股息基金-新台幣 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52630 0.52640 -0.00010 -0.01900 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48400 0.48410 -0.00010 -0.02066 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.16000 14.18000 -0.02000 -0.14104 國泰全球資源基金-美元 0.16690 0.16730 -0.00040 -0.23909 國泰全球資源基金-新台幣 5.27000 5.29000 -0.02000 -0.37807 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61130 0.60790 0.00340 0.55930 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.01000 18.93000 0.08000 0.42261 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.58000 18.50000 0.08000 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0.33780 1.46944 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.59850 44.33980 0.25870 0.58345 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.15480 45.11850 0.03630 0.08045 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.46860 43.60330 -0.13470 -0.30892 國泰紐幣2021保本基金 12.79700 12.80300 -0.00600 -0.04686 國泰紐幣八年期保本基金 13.16420 13.17070 -0.00650 -0.04935 國泰紐幣保本基金 12.73480 12.73420 0.00060 0.00471 國泰國泰基金-新台幣A 22.26000 22.26000 0.00000 0.00000 國泰國泰基金-新台幣I 22.26000 22.26000 0.00000 0.00000 國泰富時中國A50基金 22.01000 22.00000 0.01000 0.04545 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.98230 46.68120 0.30110 0.64501 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34580 0.34540 0.00040 0.11581 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50320 0.50430 -0.00110 -0.21812 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.41200 42.45380 -0.04180 -0.09846 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.19000 21.20000 -0.01000 -0.04717 國泰新興市場基金-美元 0.40050 0.39650 0.00400 1.00883 國泰新興市場基金-新台幣 12.45000 12.35000 0.10000 0.80972 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.41670 2.41670 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50080 1.50070 0.00010 0.00666 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36280 0.36200 0.00080 0.22099 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22760 0.22700 0.00060 0.26432 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35360 0.35260 0.00100 0.28361 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.99750 10.97860 0.01890 0.17215 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.70060 6.68900 0.01160 0.17342 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.35460 44.12070 0.23390 0.53014 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.81060 44.50560 0.30500 0.68531 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.68370 42.60840 0.07530 0.17673 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.34000 13.28000 0.06000 0.45181 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.87000 36.17000 -0.30000 -0.82942 國泰標普北美科技ETF基金 23.40000 23.53000 -0.13000 -0.55249 國泰歐洲精選基金-美元 0.34980 0.35140 -0.00160 -0.45532 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.88260 39.90830 -0.02570 -0.06440 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.39000 22.18000 0.21000 0.94680 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.29000 20.16000 0.13000 0.64484 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.88000 17.91000 -0.03000 -0.16750 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41370 0.41360 0.00010 0.02418 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.49100 12.49420 -0.00320 -0.02561 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.53910 10.53230 0.00680 0.06456 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.43410 10.42860 0.00550 0.05274 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.56810 10.57580 -0.00770 -0.07281 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.32190 10.31530 0.00660 0.06398 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.25320 10.24790 0.00530 0.05172 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.31950 10.32680 -0.00730 -0.07069 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.07480 10.05760 0.01720 0.17101 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.87280 9.85310 0.01970 0.19994 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.04490 10.02610 0.01880 0.18751 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.88320 9.87700 0.00620 0.06277 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.07480 10.05750 0.01730 0.17201 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.86800 9.84840 0.01960 0.19902 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.04490 10.02600 0.01890 0.18851 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.88320 9.87700 0.00620 0.06277 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42500 11.42440 0.00060 0.00525 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10400 10.10100 0.00300 0.02970 第一金大中華基金 25.85000 25.98000 -0.13000 -0.50038 第一金小型精選基金 31.77000 31.87000 -0.10000 -0.31377 第一金中國世紀基金-人民幣 13.34000 13.14000 0.20000 1.52207 第一金中國世紀基金-美元 8.33550 8.19310 0.14240 1.73805 第一金中國世紀基金-美元-N 8.33590 8.19340 0.14250 1.73920 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.88000 9.73000 0.15000 1.54162 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.88000 9.73000 0.15000 1.54162 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76710 9.78110 -0.01400 -0.14313 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38930 8.39460 -0.00530 -0.06314 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.26330 11.27940 -0.01610 -0.14274 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.83890 9.84520 -0.00630 -0.06399 第一金中概平衡基金 26.44000 26.50000 -0.06000 -0.22642 第一金台灣貨幣市場基金 15.31980 15.31960 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.62600 178.62300 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.76490 15.66770 0.09720 0.62038 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.76400 15.66750 0.09650 0.61592 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.27000 15.19000 0.08000 0.52666 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.27000 15.20000 0.07000 0.46053 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.67810 10.55160 0.12650 1.19887 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.67600 10.55020 0.12580 1.19239 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.75000 10.63000 0.12000 1.12888 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.75000 10.63000 0.12000 1.12888 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.19240 10.00310 0.18930 1.89241 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.19210 10.00330 0.18880 1.88738 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.47000 10.28000 0.19000 1.84825 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.46000 10.28000 0.18000 1.75097 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.71370 13.52520 0.18850 1.39369 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.73210 13.54330 0.18880 1.39405 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.05000 12.89000 0.16000 1.24127 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.08000 12.91000 0.17000 1.31681 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.84830 9.84260 0.00570 0.05791 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.84520 9.83960 0.00560 0.05691 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.49090 9.49110 -0.00020 -0.00211 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.51540 9.51560 -0.00020 -0.00210 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.68850 10.68230 0.00620 0.05804 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.33300 10.33330 -0.00030 -0.00290 第一金全球大趨勢基金 25.23000 25.12000 0.11000 0.43790 第一金全球不動產證券化基金A 9.29640 9.32280 -0.02640 -0.28318 第一金全球不動產證券化基金B 6.46560 6.48400 -0.01840 -0.28378 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.09330 10.12690 -0.03360 -0.33179 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.09350 10.12720 -0.03370 -0.33277 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.92480 10.96110 -0.03630 -0.33117 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.92650 10.96290 -0.03640 -0.33203 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.53660 8.53010 0.00650 0.07620 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.43230 10.42440 0.00790 0.07578 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.34820 9.35330 -0.00510 -0.05453 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.34660 9.35140 -0.00480 -0.05133 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.77200 7.77040 0.00160 0.02059 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.76610 7.76450 0.00160 0.02061 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.55890 8.56240 -0.00350 -0.04088 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.55960 8.56300 -0.00340 -0.03971 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.58570 11.59210 -0.00640 -0.05521 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.58660 11.59300 -0.00640 -0.05521 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.25300 10.25100 0.00200 0.01951 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.25390 10.25190 0.00200 0.01951 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.05510 15.06110 -0.00600 -0.03984 第一金亞洲科技基金 17.89000 17.61000 0.28000 1.59001 第一金亞洲新興市場基金 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696 第一金店頭市場基金 7.80000 7.77000 0.03000 0.38610 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.00020 0.00000 10.00020 0.00000 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.00020 0.00000 10.00020 0.00000 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.00010 0.00000 10.00010 0.00000 第一金創新趨勢基金 21.24000 21.33000 -0.09000 -0.42194 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.60560 42.35630 0.24930 0.58858 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.52300 42.22110 0.30190 0.71505 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.70140 42.43260 0.26880 0.63348 第一金電子基金 32.43000 32.51000 -0.08000 -0.24608 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.66000 18.72000 -0.06000 -0.32051 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.36000 18.36000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.83000 19.70000 0.13000 0.65990 統一大中華中小基金(人民幣) 7.76000 7.57000 0.19000 2.50991 統一大中華中小基金(美元) 7.10000 6.92000 0.18000 2.60116 統一大中華中小基金(新台幣) 10.57000 10.32000 0.25000 2.42248 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 統一大東協高股息基金(美元) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 統一大滿貫基金-A類型 32.85000 32.78000 0.07000 0.21354 統一大滿貫基金-I類型 32.85000 32.78000 0.07000 0.21354 統一大龍印基金 14.65000 14.51000 0.14000 0.96485 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.27000 9.07000 0.20000 2.20507 統一大龍騰中國基金(美元) 8.48000 8.30000 0.18000 2.16867 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.71000 9.51000 0.20000 2.10305 統一中小基金 22.74000 22.84000 -0.10000 -0.43783 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.89230 9.89840 -0.00610 -0.06163 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.20710 9.20110 0.00600 0.06521 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95270 8.95630 -0.00360 -0.04020 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.33260 12.34020 -0.00760 -0.06159 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42870 11.42120 0.00750 0.06567 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.07640 11.08090 -0.00450 -0.04061 統一台灣動力基金 17.23000 17.28000 -0.05000 -0.28935 統一全天候基金-A類型 103.50000 103.81000 -0.31000 -0.29862 統一全天候基金-I類型 104.04000 104.34000 -0.30000 -0.28752 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.15020 8.13800 0.01220 0.14991 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.87020 7.84850 0.02170 0.27649 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.91490 7.90310 0.01180 0.14931 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.75330 8.74030 0.01300 0.14874 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.46040 8.43720 0.02320 0.27497 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.50130 8.48860 0.01270 0.14961 統一全球債券組合基金 12.39200 12.39120 0.00080 0.00646 統一全球新科技基金(人民幣) 15.34000 15.24000 0.10000 0.65617 統一全球新科技基金(美元) 14.44000 14.32000 0.12000 0.83799 統一全球新科技基金(新台幣) 13.95000 13.86000 0.09000 0.64935 統一亞太基金 24.89000 24.64000 0.25000 1.01461 統一亞洲大金磚基金 12.51000 12.42000 0.09000 0.72464 統一奔騰基金 55.98000 56.02000 -0.04000 -0.07140 統一強棒貨幣市場基金 16.73010 16.72980 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.84000 10.69000 0.15000 1.40318 統一強漢基金(美元) 9.76000 9.61000 0.15000 1.56087 統一強漢基金(新台幣) 25.88000 25.53000 0.35000 1.37094 統一統信基金 28.87000 28.90000 -0.03000 -0.10381 統一黑馬基金 56.89000 56.87000 0.02000 0.03517 統一新亞洲科技能源基金 16.12000 16.00000 0.12000 0.75000 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.10420 8.10640 -0.00220 -0.02714 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.73690 10.73990 -0.00300 -0.02793 統一經建基金 43.82000 43.95000 -0.13000 -0.29579 統一龍馬基金 63.34000 63.31000 0.03000 0.04739 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.36000 18.44000 -0.08000 -0.43384 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.27000 44.43000 -0.16000 -0.36012 野村中國機會基金 14.33000 14.15000 0.18000 1.27208 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.35470 10.34620 0.00850 0.08216 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.33870 10.32950 0.00920 0.08907 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.38700 10.39100 -0.00400 -0.03849 野村巴西基金 6.95000 6.90000 0.05000 0.72464 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.41000 11.28000 0.13000 1.15248 野村台灣高股息基金 24.61000 24.66000 -0.05000 -0.20276 野村台灣運籌基金 35.04000 34.97000 0.07000 0.20017 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.88720 9.88380 0.00340 0.03440 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.81690 9.81390 0.00300 0.03057 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.85840 9.85690 0.00150 0.01522 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.41870 10.41520 0.00350 0.03360 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.24430 10.24100 0.00330 0.03222 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03870 10.03730 0.00140 0.01395 野村平衡基金 18.97000 18.97000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.45000 14.42000 0.03000 0.20804 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.86000 11.82000 0.04000 0.33841 野村全球生技醫療基金 16.90000 16.84000 0.06000 0.35629 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.18230 10.17590 0.00640 0.06289 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.18000 10.17240 0.00760 0.07471 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.09860 10.09820 0.00040 0.00396 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.42410 10.41760 0.00650 0.06239 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.39000 10.38250 0.00750 0.07224 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.30970 10.30940 0.00030 0.00291 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.09900 10.09830 0.00070 0.00693 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.73830 10.73160 0.00670 0.06243 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.66450 10.65680 0.00770 0.07225 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.58470 10.58430 0.00040 0.00378 野村全球品牌基金 29.28000 29.09000 0.19000 0.65315 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.98000 12.96000 0.02000 0.15432 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.68000 19.65000 0.03000 0.15267 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.89900 10.89960 -0.00060 -0.00550 野村全球短期收益基金-美元計價 10.94840 10.94830 0.00010 0.00091 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.72900 10.73190 -0.00290 -0.02702 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.70780 8.70180 0.00600 0.06895 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.51220 8.50580 0.00640 0.07524 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.10010 8.09820 0.00190 0.02346 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.03300 11.02540 0.00760 0.06893 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.50550 10.49770 0.00780 0.07430 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08840 10.08590 0.00250 0.02479 野村成長基金 29.36000 29.38000 -0.02000 -0.06807 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.51710 8.45370 0.06340 0.74997 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.53040 8.46660 0.06380 0.75355 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.75780 8.70000 0.05780 0.66437 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.71320 9.64090 0.07230 0.74993 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.58220 9.51050 0.07170 0.75390 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.82410 9.75930 0.06480 0.66398 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.11000 9.00000 0.11000 1.22222 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.19000 13.03000 0.16000 1.22794 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.28240 10.26660 0.01580 0.15390 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.20980 10.19360 0.01620 0.15892 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.12110 10.11270 0.00840 0.08306 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.70650 9.69150 0.01500 0.15477 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.72880 9.71340 0.01540 0.15854 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.85130 9.84330 0.00800 0.08127 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.12110 10.11270 0.00840 0.08306 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.80460 10.78850 0.01610 0.14923 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.67670 10.65980 0.01690 0.15854 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.81240 10.80370 0.00870 0.08053 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.15580 10.13990 0.01590 0.15681 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.15470 10.13740 0.01730 0.17066 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.10100 10.08930 0.01170 0.11596 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.59850 8.58840 0.01010 0.11760 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.21310 9.19810 0.01500 0.16308 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.08140 9.06600 0.01540 0.16987 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.10100 10.08930 0.01170 0.11596 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.84010 13.82380 0.01630 0.11791 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.96320 12.94210 0.02110 0.16303 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.50060 10.48280 0.01780 0.16980 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52820 10.52280 0.00540 0.05132 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51210 10.50650 0.00560 0.05330 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52510 10.52200 0.00310 0.02946 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72000 10.71460 0.00540 0.05040 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.68570 10.68010 0.00560 0.05243 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.66770 10.66480 0.00290 0.02719 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.63010 10.62460 0.00550 0.05177 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.58580 10.58010 0.00570 0.05387 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.71600 10.72300 -0.00700 -0.06528 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.22780 10.23320 -0.00540 -0.05277 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93010 9.93250 -0.00240 -0.02416 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.56390 9.56500 -0.00110 -0.01150 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.06100 9.06590 -0.00490 -0.05405 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.45770 11.46390 -0.00620 -0.05408 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.31760 10.29480 0.02280 0.22147 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.43570 11.40690 0.02880 0.25248 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.86580 10.83810 0.02770 0.25558 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.65030 10.62690 0.02340 0.22020 野村泰國基金 45.09000 44.91000 0.18000 0.40080 野村高科技基金 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.54460 10.49590 0.04870 0.46399 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.19910 10.14270 0.05640 0.55606 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.76260 10.72710 0.03550 0.33094 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.60130 9.54940 0.05190 0.54349 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.59210 9.54810 0.04400 0.46082 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.79400 9.75950 0.03450 0.35350 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.14210 12.07470 0.06740 0.55819 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.06120 14.03270 0.02850 0.20310 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.04830 10.98850 0.05980 0.54421 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.04570 10.99500 0.05070 0.46112 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.45480 11.41450 0.04030 0.35306 野村貨幣市場基金 16.33520 16.33490 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.66000 15.58000 0.08000 0.51348 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.34740 10.34010 0.00730 0.07060 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.25690 10.25290 0.00400 0.03901 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.38530 10.39400 -0.00870 -0.08370 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.35080 10.34450 0.00630 0.06090 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.30470 10.29780 0.00690 0.06700 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.30900 10.30240 0.00660 0.06406 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.66100 10.65440 0.00660 0.06195 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.58410 10.57600 0.00810 0.07659 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.63530 10.62860 0.00670 0.06304 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.12540 10.10870 0.01670 0.16520 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.13660 10.11950 0.01710 0.16898 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.04410 10.03180 0.01230 0.12261 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.64520 10.62780 0.01740 0.16372 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.60930 10.59140 0.01790 0.16901 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.51780 10.50480 0.01300 0.12375 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.58920 10.58850 0.00070 0.00661 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.00140 8.00080 0.00060 0.00750 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.31460 12.31370 0.00090 0.00731 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.32750 10.31540 0.01210 0.11730 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.47890 10.47840 0.00050 0.00477 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.30130 10.28800 0.01330 0.12928 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.38580 10.38540 0.00040 0.00385 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.34210 10.32920 0.01290 0.12489 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.32800 10.31580 0.01220 0.11827 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.47960 10.47920 0.00040 0.00382 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.30170 10.28820 0.01350 0.13122 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.38920 10.38880 0.00040 0.00385 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.34230 10.32930 0.01300 0.12586 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.36530 10.35030 0.01500 0.14492 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.51570 10.51420 0.00150 0.01427 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.33820 10.32210 0.01610 0.15598 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.42330 10.42000 0.00330 0.03167 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.38150 10.36580 0.01570 0.15146 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.36530 10.35030 0.01500 0.14492 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.51590 10.51430 0.00160 0.01522 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.33980 10.32360 0.01620 0.15692 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.43590 10.42480 0.01110 0.10648 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.38210 10.36640 0.01570 0.15145 野村精選貨幣市場基金 12.11220 12.11210 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.75000 11.78000 -0.03000 -0.25467 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 野村歐洲高股息基金季配型 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.76000 34.74000 0.02000 0.05757 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.65900 10.65850 0.00050 0.00469 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.56620 8.56530 0.00090 0.01051 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.89990 7.89770 0.00220 0.02786 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.74670 7.74640 0.00030 0.00387 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.23290 12.23190 0.00100 0.00818 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.95240 10.94950 0.00290 0.02649 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.77990 10.77950 0.00040 0.00371 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 野村環球基金-人民幣計價 17.52000 17.45000 0.07000 0.40115 野村環球基金-美元計價 13.62000 13.56000 0.06000 0.44248 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.23000 19.17000 0.06000 0.31299 野村鴻利基金 22.79000 22.79000 0.00000 0.00000 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90030 16.90020 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.93000 18.89000 0.04000 0.21175 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.55000 10.43000 0.12000 1.15053 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.30000 15.29000 0.01000 0.06540 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.69330 10.68470 0.00860 0.08049 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.00610 13.99480 0.01130 0.08074 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.72730 10.72410 0.00320 0.02984 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.66930 10.64270 0.02660 0.24994 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.50180 10.50210 -0.00030 -0.00286 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.41860 10.39610 0.02250 0.21643 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 9.97400 9.97060 0.00340 0.03410 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.07560 10.04950 0.02610 0.25971 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.96430 9.95200 0.01230 0.12359 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.26310 10.24900 0.01410 0.13757 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.40780 10.38950 0.01830 0.17614 凱基台商天下基金 13.17000 12.95000 0.22000 1.69884 凱基台灣精五門基金 20.66000 20.70000 -0.04000 -0.19324 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.60150 44.30090 0.30060 0.67854 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.69930 45.66620 0.03310 0.07248 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.66010 42.62520 0.03490 0.08188 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.51860 10.49210 0.02650 0.25257 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.54040 44.26380 0.27660 0.62489 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.42230 45.12820 0.29410 0.65170 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.43300 44.13100 0.30200 0.68433 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.57000 12.49000 0.08000 0.64051 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.36300 11.26370 0.09930 0.88159 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.30000 11.22000 0.08000 0.71301 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59240 11.59220 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.51000 27.59000 -0.08000 -0.28996 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.74000 22.66000 0.08000 0.35305 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.82910 21.73020 0.09890 0.45513 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.28000 17.18000 0.10000 0.58207 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.35340 16.23590 0.11750 0.72370 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.70000 7.66000 0.04000 0.52219 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.73630 40.49680 0.23950 0.59140 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.91280 40.61360 0.29920 0.73670 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.79680 40.50270 0.29410 0.72612 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.18260 11.12520 0.05740 0.51595 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.24360 12.15840 0.08520 0.70075 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.66000 12.59000 0.07000 0.55600 凱基護城河基金-台幣計價A 12.96000 12.93000 0.03000 0.23202 凱基護城河基金-美元計價B 12.58030 12.53310 0.04720 0.37660 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.13160 10.05710 0.07450 0.74077 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.90490 9.80850 0.09640 0.98282 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.01540 9.93040 0.08500 0.85596 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.13150 10.05710 0.07440 0.73978 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.90490 9.80850 0.09640 0.98282 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.01540 9.93040 0.08500 0.85596 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.60000 12.67000 -0.07000 -0.55249 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.11000 34.77000 0.34000 0.97785 富邦NASDAQ-100基金 32.23000 32.18000 0.05000 0.15538 富邦上証180基金 32.09000 32.12000 -0.03000 -0.09340 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19490 0.19170 0.00320 1.66927 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.07000 5.97000 0.10000 1.67504 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.13000 6.13000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.63000 46.76000 -0.13000 -0.27802 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.13300 12.04040 0.09260 0.76908 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.21740 11.12430 0.09310 0.83691 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.87070 10.77750 0.09320 0.86476 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.30990 10.23120 0.07870 0.76922 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.45180 9.37340 0.07840 0.83641 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.16900 9.09040 0.07860 0.86465 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.69430 20.69020 0.00410 0.01982 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.62920 11.62840 0.00080 0.00688 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72930 10.71630 0.01300 0.12131 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.78150 13.77450 0.00700 0.05082 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01710 2.01480 0.00230 0.11416 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47820 9.47330 0.00490 0.05172 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43700 1.43540 0.00160 0.11147 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.32450 12.32830 -0.00380 -0.03082 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.79690 1.79670 0.00020 0.01113 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.33850 10.34160 -0.00310 -0.02998 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52810 1.52800 0.00010 0.00654 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.87150 10.86410 0.00740 0.06811 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.81190 10.80180 0.01010 0.09350 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.38000 15.41000 -0.03000 -0.19468 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.40000 18.37000 0.03000 0.16331 富邦日本東証基金 19.99000 20.04000 -0.05000 -0.24950 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.51000 46.69000 -0.18000 -0.38552 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.95000 47.07000 -0.12000 -0.25494 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.51000 51.74000 -0.23000 -0.44453 富邦台灣心基金 21.08000 21.15000 -0.07000 -0.33097 富邦台灣釆吉50基金 46.10000 46.32000 -0.22000 -0.47496 富邦台灣科技指數基金 52.92000 53.22000 -0.30000 -0.56370 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.18060 46.92100 0.25960 0.55327 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.86400 41.99830 -0.13430 -0.31977 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31390 0.31300 0.00090 0.28754 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.61900 2.61600 0.00300 0.11468 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35640 0.35570 0.00070 0.19680 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.00640 10.99410 0.01230 0.11188 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.24060 2.23810 0.00250 0.11170 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33650 0.33580 0.00070 0.20846 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.35240 9.34200 0.01040 0.11133 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.01000 25.02000 -0.01000 -0.03997 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.63000 13.62000 0.01000 0.07342 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.41000 31.57000 -0.16000 -0.50681 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70400 15.70380 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.98000 18.16000 -0.18000 -0.99119 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.23920 41.26230 -0.02310 -0.05598 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.49880 43.29840 0.20040 0.46283 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.06600 41.07930 -0.01330 -0.03238 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.25020 45.04530 0.20490 0.45488 富邦長紅基金 58.85000 59.03000 -0.18000 -0.30493 富邦科技基金 23.36000 23.36000 0.00000 0.00000 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.33700 41.43770 -0.10070 -0.24302 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.58150 44.35620 0.22530 0.50793 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.00810 39.97270 0.03540 0.08856 富邦恒生國企ETF基金 21.02000 21.06000 -0.04000 -0.18993 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.04000 28.10000 -0.06000 -0.21352 富邦高成長基金 22.74000 22.81000 -0.07000 -0.30688 富邦基金A類型 13.06000 13.09000 -0.03000 -0.22918 富邦基金I類型 13.06000 13.09000 -0.03000 -0.22918 富邦深証100基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 富邦富時歐洲ETF基金 20.97000 21.01000 -0.04000 -0.19039 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42660 0.42660 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.50150 12.49300 0.00850 0.06804 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.33510 9.32870 0.00640 0.06861 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30290 0.30290 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.54460 8.53880 0.00580 0.06793 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.20700 10.18390 0.02310 0.22683 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.86990 10.85890 0.01100 0.10130 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.52870 9.50710 0.02160 0.22720 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.14280 10.13250 0.01030 0.10165 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.72000 18.76000 -0.04000 -0.21322 富邦精準基金 43.17000 43.30000 -0.13000 -0.30023 富邦精銳中小基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.36000 17.42000 -0.06000 -0.34443 富邦臺灣公司治理100基金 21.38000 21.47000 -0.09000 -0.41919 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.23000 7.20000 0.03000 0.41667 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.55000 15.68000 -0.13000 -0.82908 富邦標普美國特別股ETF基金 19.76000 19.86000 -0.10000 -0.50352 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.71490 10.69780 0.01710 0.15985 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.51560 10.45730 0.05830 0.55751 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.73860 10.69650 0.04210 0.39359 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.19500 10.17880 0.01620 0.15915 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.95890 9.90370 0.05520 0.55737 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.15510 10.11520 0.03990 0.39446 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.97000 31.04000 -0.07000 -0.22552 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.10220 10.09500 0.00720 0.07132 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.09200 10.08390 0.00810 0.08033 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.91750 9.91050 0.00700 0.07063 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.38590 10.37860 0.00730 0.07034 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.39000 10.38160 0.00840 0.08091 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.21370 10.20610 0.00760 0.07447 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.62790 8.61270 0.01520 0.17648 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.33590 9.31880 0.01710 0.18350 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.88710 8.87210 0.01500 0.16907 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.36690 10.34850 0.01840 0.17780 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.45050 10.43140 0.01910 0.18310 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.97320 9.95620 0.01700 0.17075 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.11790 10.10110 0.01680 0.16632 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.69550 8.68500 0.01050 0.12090 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.98940 9.97670 0.01270 0.12730 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.25970 9.24910 0.01060 0.11461 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.48120 11.46720 0.01400 0.12209 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.31240 11.29810 0.01430 0.12657 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.60340 10.59140 0.01200 0.11330 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.45720 9.44650 0.01070 0.11327 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.46000 15.45000 0.01000 0.06472 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.95400 8.93500 0.01900 0.21265 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.86790 9.84640 0.02150 0.21835 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.35790 9.33860 0.01930 0.20667 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76980 10.74680 0.02300 0.21402 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.82040 10.79680 0.02360 0.21858 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.32110 10.29990 0.02120 0.20583 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.50180 9.48240 0.01940 0.20459 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.28000 9.14000 0.14000 1.53173 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.96000 9.78000 0.18000 1.84049 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.83000 8.68000 0.15000 1.72811 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.78000 7.63000 0.15000 1.96592 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.07000 9.88000 0.19000 1.92308 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.91000 8.72000 0.19000 2.17890 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.78000 8.61000 0.17000 1.97445 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.93000 9.73000 0.20000 2.05550 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19000 10.20490 -0.01490 -0.14601 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55470 9.55860 -0.00390 -0.04080 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.08450 9.09320 -0.00870 -0.09568 富蘭克林華美中華基金 11.33000 11.17000 0.16000 1.43241 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.60000 21.57000 0.03000 0.13908 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.68000 21.64000 0.04000 0.18484 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.07800 8.07910 -0.00110 -0.01362 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.19330 9.18640 0.00690 0.07511 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.17100 10.16330 0.00770 0.07576 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.68300 9.68440 -0.00140 -0.01446 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.58600 11.58840 -0.00240 -0.02071 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.72290 8.72470 -0.00180 -0.02063 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.89900 8.90080 -0.00180 -0.02022 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.99740 9.99950 -0.00210 -0.02100 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.09270 14.11490 -0.02220 -0.15728 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.21580 10.23190 -0.01610 -0.15735 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.24430 10.26050 -0.01620 -0.15789 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.59810 10.59850 -0.00040 -0.00377 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67170 7.67190 -0.00020 -0.00261 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.02610 9.02640 -0.00030 -0.00332 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.02450 10.02480 -0.00030 -0.00299 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.20390 11.21530 -0.01140 -0.10165 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57510 7.58280 -0.00770 -0.10155 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.92960 8.93870 -0.00910 -0.10180 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.08300 10.09320 -0.01020 -0.10106 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.84890 10.85640 -0.00750 -0.06908 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.68220 7.68750 -0.00530 -0.06894 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.22170 8.22110 0.00060 0.00730 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.31520 9.30710 0.00810 0.08703 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.37190 10.36280 0.00910 0.08781 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.05000 13.04920 0.00080 0.00613 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.12000 8.07000 0.05000 0.61958 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.29400 13.28930 0.00470 0.03537 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 富蘭克林華美第一富基金 37.74000 37.68000 0.06000 0.15924 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34930 10.34910 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.57000 14.46000 0.11000 0.76072 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.56000 13.43000 0.13000 0.96798 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.87000 15.73000 0.14000 0.89002 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.10670 10.08380 0.02290 0.22710 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.10670 10.08380 0.02290 0.22710 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.00980 9.98640 0.02340 0.23432 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.00980 9.98640 0.02340 0.23432 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.06100 10.03110 0.02990 0.29807 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.06100 10.03110 0.02990 0.29807 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.06100 10.03110 0.02990 0.29807 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.15040 10.13200 0.01840 0.18160 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.15040 10.13200 0.01840 0.18160 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.15040 10.13200 0.01840 0.18160 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.86850 6.87420 -0.00570 -0.08292 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.85050 10.80220 0.04830 0.44713 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.58240 9.57760 0.00480 0.05012 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.54240 11.53660 0.00580 0.05027 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.80160 6.80040 0.00120 0.01765 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.99450 8.98550 0.00900 0.10016 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.58570 10.57510 0.01060 0.10024 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95640 10.95450 0.00190 0.01734 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.31000 67.90000 0.41000 0.60383 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.65000 68.24000 0.41000 0.60082 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.12700 62.21450 -0.08750 -0.14064 復華1至5年期高收益債券基金 20.65000 20.70000 -0.05000 -0.24155 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.59850 66.21620 0.38230 0.57735 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.04210 65.81590 0.22620 0.34369 復華人民幣貨幣市場基金 11.86230 11.86160 0.00070 0.00590 復華人生目標基金 38.23610 38.22970 0.00640 0.01674 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 復華大中華中小策略基金 8.92000 8.81000 0.11000 1.24858 復華中小精選基金 65.24000 65.35000 -0.11000 -0.16832 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.32000 52.40320 -0.08320 -0.15877 復華中國特選信用債券ETF基金 62.06960 62.14360 -0.07400 -0.11908 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.02000 8.93000 0.09000 1.00784 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.27000 10.20000 0.07000 0.68627 復華六年到期新興市場債券基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 復華台灣智能基金 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 復華全方位基金 28.61000 28.68000 -0.07000 -0.24407 復華全球大趨勢基金-美元 12.82000 12.69000 0.13000 1.02443 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.29000 20.10000 0.19000 0.94527 復華全球平衡基金-美元 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812 復華全球平衡基金-新臺幣 19.67000 19.62000 0.05000 0.25484 復華全球物聯網科技基金-美元 14.11000 13.94000 0.17000 1.21951 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.67000 13.52000 0.15000 1.10947 復華全球原物料基金 8.41000 8.45000 -0.04000 -0.47337 復華全球消費基金-新臺幣 12.93000 12.84000 0.09000 0.70093 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.12120 12.12260 -0.00140 -0.01155 復華全球債券基金 14.77960 14.79440 -0.01480 -0.10004 復華全球債券組合基金 15.28000 15.28000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.95000 14.93000 0.02000 0.13396 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 復華全球戰略配置強基金-美元 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 復華有利貨幣市場基金 13.49080 13.49070 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.50000 11.44000 0.06000 0.52448 復華亞太成長基金 11.97000 11.81000 0.16000 1.35478 復華亞太神龍科技基金-美元 8.95000 8.84000 0.11000 1.24434 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.56000 9.45000 0.11000 1.16402 復華東協世紀基金 12.60000 12.52000 0.08000 0.63898 復華南非幣長期收益基金A 14.02000 13.98000 0.04000 0.28612 復華南非幣長期收益基金B 8.05000 8.03000 0.02000 0.24907 復華南非幣短期收益基金A 14.57000 14.56000 0.01000 0.06868 復華南非幣短期收益基金B 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.95400 67.61300 0.34100 0.50434 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.70000 21.60000 0.10000 0.46296 復華美國新星基金-美元 12.70000 12.58000 0.12000 0.95390 復華美國新星基金-新臺幣 12.96000 12.85000 0.11000 0.85603 復華恒生基金 21.94000 22.01000 -0.07000 -0.31804 復華恒生單日反向一倍基金 8.10000 8.08000 0.02000 0.24752 復華恒生單日正向二倍基金 32.37000 32.49000 -0.12000 -0.36934 復華神盾基金 25.45150 25.50890 -0.05740 -0.22502 復華高成長基金 67.76000 67.89000 -0.13000 -0.19149 復華高益策略組合基金 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.45410 14.45390 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.87000 17.86000 0.01000 0.05599 復華富時台灣高股息低波動基金 50.05000 50.20000 -0.15000 -0.29880 復華復華基金 21.17000 21.20000 -0.03000 -0.14151 復華華人世紀基金 16.74000 16.47000 0.27000 1.63934 復華傳家二號基金 30.37370 30.41340 -0.03970 -0.13053 復華傳家基金 22.13180 22.18110 -0.04930 -0.22226 復華奧林匹克全球組合基金 15.80000 15.80000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.48000 21.47000 0.01000 0.04658 復華新興市場企業債券ETF基金 68.00000 67.95000 0.05000 0.07358 復華新興市場高收益債券基金A 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 復華新興市場高收益債券基金B 5.50000 5.49000 0.01000 0.18215 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.38000 12.36000 0.02000 0.16181 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.10000 12.08000 0.02000 0.16556 復華新興市場短期收益基金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 復華滬深300 A股基金 23.78000 23.81000 -0.03000 -0.12600 復華數位經濟基金 45.30000 45.55000 -0.25000 -0.54885 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.01620 10.00020 0.01600 0.16000 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.78230 9.76940 0.01290 0.13204 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.55740 10.54050 0.01690 0.16033 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.17500 10.16160 0.01340 0.13187 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.95570 9.90270 0.05300 0.53521 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.00810 10.00400 0.00410 0.04098 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.19040 10.17710 0.01330 0.13069 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.81710 10.81650 0.00060 0.00555 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.00840 9.99020 0.01820 0.18218 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.64420 10.63820 0.00600 0.05640 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.36410 10.34530 0.01880 0.18173 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.01040 11.00420 0.00620 0.05634 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.70640 10.70590 0.00050 0.00467 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.66310 10.65190 0.01120 0.10515 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.76660 10.76880 -0.00220 -0.02043 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.61100 10.61410 -0.00310 -0.02921 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.81930 11.70590 0.11340 0.96874 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.56770 10.55980 0.00790 0.07481 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.79230 10.79550 -0.00320 -0.02964 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.14600 12.02970 0.11630 0.96677 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.71010 10.70180 0.00830 0.07756 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.85390 10.85940 -0.00550 -0.05065 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.15060 10.14490 0.00570 0.05619 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.15620 10.13950 0.01670 0.16470 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.06420 10.06030 0.00390 0.03877 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.47210 10.46760 0.00450 0.04299 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.69080 10.58390 0.10690 1.01002 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.48760 10.47150 0.01610 0.15375 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.47070 10.46610 0.00460 0.04395 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.69010 10.58310 0.10700 1.01105 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.48440 10.46820 0.01620 0.15475 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.34230 10.34570 -0.00340 -0.03286 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.32770 10.31890 0.00880 0.08528 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.34040 10.34370 -0.00330 -0.03190 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.32850 10.31970 0.00880 0.08527 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.87870 10.86820 0.01050 0.09661 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.88640 10.86360 0.02280 0.20988 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.97900 10.96970 0.00930 0.08478 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.20570 10.19230 0.01340 0.13147 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.20740 10.18310 0.02430 0.23863 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.11520 10.10370 0.01150 0.11382 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20530 9.20490 0.00040 0.00435 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.27750 8.27150 0.00600 0.07254 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.31940 8.32390 -0.00450 -0.05406 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.95280 11.95240 0.00040 0.00335 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.78090 10.77310 0.00780 0.07240 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.96070 10.96660 -0.00590 -0.05380 景順主流基金 17.17000 17.19000 -0.02000 -0.11635 景順台灣科技基金 29.69000 29.71000 -0.02000 -0.06732 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.61000 11.56000 0.05000 0.43253 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 景順全球科技基金 23.69000 23.60000 0.09000 0.38136 景順全球康健基金 19.74000 19.67000 0.07000 0.35587 景順貨幣市場基金 15.98930 15.98910 0.00020 0.00125 景順潛力基金 31.41000 31.46000 -0.05000 -0.15893 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.74000 14.66000 0.08000 0.54570 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.89000 13.83000 0.06000 0.43384 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.44000 9.32000 0.12000 1.28755 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.68000 9.57000 0.11000 1.14943 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.91000 9.78000 0.13000 1.32924 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.21000 10.09000 0.12000 1.18930 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65240 8.65480 -0.00240 -0.02773 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99930 7.98550 0.01380 0.17281 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.46710 11.47010 -0.00300 -0.02615 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57880 10.56050 0.01830 0.17329 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.38000 8.29000 0.09000 1.08565 華南永昌中國A股基金(美元) 8.02000 7.93000 0.09000 1.13493 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.87000 11.75000 0.12000 1.02128 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64000 9.63410 0.00590 0.06124 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.91870 9.92500 -0.00630 -0.06348 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.16580 10.15930 0.00650 0.06398 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.46370 10.47040 -0.00670 -0.06399 華南永昌永昌基金 19.31000 19.30000 0.01000 0.05181 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 華南永昌全球亨利組合基金 14.94710 14.94350 0.00360 0.02409 華南永昌全球神農水資源基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483 華南永昌全球精品基金 17.05000 16.99000 0.06000 0.35315 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.39000 13.32000 0.07000 0.52553 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.40000 13.34000 0.06000 0.44978 華南永昌物聯網精選基金 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27550 16.27520 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 24.56840 24.50990 0.05850 0.23868 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98620 11.98600 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.72690 10.72400 0.00290 0.02704 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.77100 10.75500 0.01600 0.14877 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.04840 10.04570 0.00270 0.02688 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.01160 9.99850 0.01310 0.13102 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.58070 10.57360 0.00710 0.06715 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.54470 10.52410 0.02060 0.19574 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.02830 10.02150 0.00680 0.06785 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.93790 9.92080 0.01710 0.17237 華頓中小型基金 19.89000 19.85000 0.04000 0.20151 華頓中國多重機會平衡基金 11.83890 11.64750 0.19140 1.64327 華頓台灣基金 22.06000 22.12000 -0.06000 -0.27125 華頓平安貨幣市場基金 11.56640 11.56620 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.88000 17.84000 0.04000 0.22422 華頓全球高收益債券基金A 14.03220 14.02670 0.00550 0.03921 華頓全球高收益債券基金B 8.22700 8.22370 0.00330 0.04013 華頓全球黑鑽油源基金 5.18000 5.20000 -0.02000 -0.38462 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.76260 2.72210 0.04050 1.48782 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.49590 12.32000 0.17590 1.42776 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40180 0.39560 0.00620 1.56724 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.03000 11.95990 0.07010 0.58613 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.03000 11.95990 0.07010 0.58613 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.67570 10.61190 0.06380 0.60121 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.81800 10.76100 0.05700 0.52969 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.81800 10.76100 0.05700 0.52969 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.53700 9.48680 0.05020 0.52916 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.94740 10.87620 0.07120 0.65464 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.94740 10.87620 0.07120 0.65464 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.66600 9.60000 0.06600 0.68750 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.65000 10.45000 0.20000 1.91388 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.28000 9.11000 0.17000 1.86608 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.87000 9.68000 0.19000 1.96281 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64520 2.64440 0.00080 0.03025 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07540 2.07400 0.00140 0.06750 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.23910 12.23050 0.00860 0.07032 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.52950 9.52280 0.00670 0.07036 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38400 0.38370 0.00030 0.07819 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30280 0.30220 0.00060 0.19854 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.53000 3.48000 0.05000 1.43678 匯豐中國動力基金(台幣) 15.95000 15.73000 0.22000 1.39860 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐台灣精典基金 24.28000 24.38000 -0.10000 -0.41017 匯豐全球趨勢組合基金 12.78000 12.76000 0.02000 0.15674 匯豐全球關鍵資源基金 8.49000 8.51000 -0.02000 -0.23502 匯豐安富基金 25.61000 25.67000 -0.06000 -0.23374 匯豐成功基金 44.93000 45.14000 -0.21000 -0.46522 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.42000 2.41000 0.01000 0.41494 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.68940 2.68760 0.00180 0.06697 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36480 2.36310 0.00170 0.07194 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.95660 11.94830 0.00830 0.06947 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.05190 8.04340 0.00850 0.10568 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39190 0.39140 0.00050 0.12775 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33760 0.33710 0.00050 0.14832 匯豐金磚動力基金 15.41000 15.31000 0.10000 0.65317 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00980 15.00970 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.46000 5.48000 -0.02000 -0.36496 匯豐新鑽動力基金 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.63610 5.62860 0.00750 0.13325 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.46210 9.45480 0.00730 0.07721 匯豐龍鳳基金-A類型 52.43000 52.64000 -0.21000 -0.39894 匯豐龍鳳基金-I類型 52.43000 52.64000 -0.21000 -0.39894 匯豐龍騰電子基金 36.23000 36.30000 -0.07000 -0.19284 匯豐雙高收益債券組合基金 12.75590 12.75670 -0.00080 -0.00627 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.88000 17.86000 0.02000 0.11198 新光中國成長基金(人民幣) 9.27000 9.16000 0.11000 1.20087 新光中國成長基金(美元) 9.31000 9.18000 0.13000 1.41612 新光中國成長基金(新臺幣) 9.33000 9.23000 0.10000 1.08342 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.31410 11.30350 0.01060 0.09378 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.33660 10.31560 0.02100 0.20358 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.73340 10.73920 -0.00580 -0.05401 新光台灣富貴基金 23.28000 23.34000 -0.06000 -0.25707 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.45000 21.42000 0.03000 0.14006 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.31320 40.38750 -0.07430 -0.18397 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.07320 43.87010 0.20310 0.46296 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 新光全球AI新創產業基金美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 新光全球生技醫療基金(美元) 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 新光全球債券基金(A累積)美元 10.87800 10.83950 0.03850 0.35518 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.70190 10.69170 0.01020 0.09540 新光全球債券基金(B配息)美元 10.27760 10.24080 0.03680 0.35935 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.09930 10.08960 0.00970 0.09614 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.09000 9.19000 -0.10000 -1.08814 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.48000 10.59000 -0.11000 -1.03872 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.27000 9.20000 0.07000 0.76087 新光吉星貨幣市場基金 15.50330 15.50310 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 21.93000 21.65000 0.28000 1.29330 新光亞洲精選基金-新台幣 22.37000 22.14000 0.23000 1.03884 新光店頭基金 22.15000 22.19000 -0.04000 -0.18026 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 新光特選內需收益ETF基金 21.45000 21.55000 -0.10000 -0.46404 新光創新科技基金 12.91000 12.97000 -0.06000 -0.46261 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.35610 10.35510 0.00100 0.00966 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.63390 10.63670 -0.00280 -0.02632 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.14170 10.13590 0.00580 0.05722 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.49610 9.49510 0.00100 0.01053 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.72270 9.72560 -0.00290 -0.02982 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.26000 9.25620 0.00380 0.04105 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.78490 40.86030 -0.07540 -0.18453 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.84400 43.63910 0.20490 0.46953 新光澳幣八年期保本基金 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 新光澳幣十年期保本基金 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 新光澳幣保本基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.74760 10.73160 0.01600 0.14909 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.58230 9.56870 0.01360 0.14213 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.56390 9.55640 0.00750 0.07848 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.53430 10.52600 0.00830 0.07885 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.57690 10.56170 0.01520 0.14392 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.58770 9.57390 0.01380 0.14414 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.54540 9.53360 0.01180 0.12377 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.51820 10.50520 0.01300 0.12375 瑞銀全球創新趨勢基金 7.39000 7.35000 0.04000 0.54422 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.76540 10.74910 0.01630 0.15164 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.66760 9.65250 0.01510 0.15644 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.61130 10.59390 0.01740 0.16425 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.65550 9.63970 0.01580 0.16391 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.72380 9.70970 0.01410 0.14522 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69400 10.67860 0.01540 0.14421 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.98340 14.97080 0.01260 0.08416 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.74300 8.73560 0.00740 0.08471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.03800 41.07940 -0.04140 -0.10078 群益10年期以上金融債ETF基金 42.69830 42.46630 0.23200 0.54632 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.01650 42.77660 0.23990 0.56082 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.27140 43.01200 0.25940 0.60309 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.48380 44.17890 0.30490 0.69015 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.05870 42.75710 0.30160 0.70538 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.47090 46.12500 0.34590 0.74992 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 47.58200 47.50200 0.08000 0.16841 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.22510 45.94920 0.27590 0.60045 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.73100 10.71920 0.01180 0.11008 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.05340 43.76640 0.28700 0.65575 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.48710 40.54730 -0.06020 -0.14847 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46460 11.46380 0.00080 0.00698 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26810 10.26480 0.00330 0.03215 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.95470 12.72630 0.22840 1.79471 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.68740 9.50240 0.18500 1.94688 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.11000 9.93000 0.18000 1.81269 群益大印度基金N-新臺幣 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 群益大印度基金-人民幣 13.94280 13.89120 0.05160 0.37146 群益大印度基金-美元 13.11890 13.05080 0.06810 0.52181 群益大印度基金-新臺幣 12.54000 12.49000 0.05000 0.40032 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.13510 12.13080 0.00430 0.03545 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.70850 11.68680 0.02170 0.18568 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.85230 10.84840 0.00390 0.03595 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.55260 9.53490 0.01770 0.18563 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.73960 9.73610 0.00350 0.03595 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.60840 8.59250 0.01590 0.18505 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.06150 9.05830 0.00320 0.03533 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.27810 8.26280 0.01530 0.18517 群益中小型股基金 44.39000 44.43000 -0.04000 -0.09003 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.27550 10.22980 0.04570 0.44673 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.54460 9.48790 0.05670 0.59760 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.02750 8.98510 0.04240 0.47189 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.75510 8.71610 0.03900 0.44745 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.13140 8.08310 0.04830 0.59754 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.69170 7.65560 0.03610 0.47155 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.60920 10.59960 0.00960 0.09057 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.67010 11.65950 0.01060 0.09091 群益中國高收益債券基金-美元 11.26880 11.25620 0.01260 0.11194 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.42160 10.42160 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金N-人民幣 8.35370 8.18880 0.16490 2.01373 群益中國新機會基金N-美元 7.67480 7.51200 0.16280 2.16720 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.27000 8.10000 0.17000 2.09877 群益中國新機會基金-人民幣 7.40830 7.26200 0.14630 2.01460 群益中國新機會基金-美元 8.20570 8.03160 0.17410 2.16769 群益中國新機會基金-新臺幣 7.89000 7.74000 0.15000 1.93798 群益平衡王基金 19.42430 19.41040 0.01390 0.07161 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.37000 6.37000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.79830 11.80880 -0.01050 -0.08892 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.26660 11.25970 0.00690 0.06128 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.14810 10.15710 -0.00900 -0.08861 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.69030 9.68440 0.00590 0.06092 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.31600 10.33120 -0.01520 -0.14713 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.10080 10.11420 -0.01340 -0.13249 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.17650 9.19010 -0.01360 -0.14799 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.16240 9.17460 -0.01220 -0.13298 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.37600 10.39130 -0.01530 -0.14724 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.41790 10.43180 -0.01390 -0.13325 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.33850 9.35230 -0.01380 -0.14756 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.80360 9.81660 -0.01300 -0.13243 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.17300 11.16240 0.01060 0.09496 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.73970 7.73240 0.00730 0.09441 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.70100 10.69770 0.00330 0.03085 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.52140 10.51550 0.00590 0.05611 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.62530 10.63270 -0.00740 -0.06960 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.97570 9.97260 0.00310 0.03109 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.90750 9.90200 0.00550 0.05554 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00540 10.01240 -0.00700 -0.06991 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.70110 10.69780 0.00330 0.03085 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.52130 10.51550 0.00580 0.05516 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.62520 10.63260 -0.00740 -0.06960 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.97570 9.97270 0.00300 0.03008 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.90740 9.90190 0.00550 0.05554 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00540 10.01240 -0.00700 -0.06991 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.74460 9.71050 0.03410 0.35117 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 群益全球關鍵生技基金-美元 15.94410 15.88840 0.05570 0.35057 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.86000 15.82000 0.04000 0.25284 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.29000 12.27000 0.02000 0.16300 群益印度中小基金N-人民幣 11.33190 11.28750 0.04440 0.39336 群益印度中小基金N-美元 9.51750 9.46600 0.05150 0.54405 群益印度中小基金N-新臺幣 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297 群益印度中小基金-人民幣 15.34090 15.28070 0.06020 0.39396 群益印度中小基金-美元 13.61270 13.53900 0.07370 0.54435 群益印度中小基金-新臺幣 15.87000 15.81000 0.06000 0.37951 群益多利策略組合基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.08000 14.08000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.54000 15.54000 0.00000 0.00000 群益安家基金 24.17720 24.26550 -0.08830 -0.36389 群益安穩貨幣市場基金 16.15330 16.15300 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 22.01000 21.72000 0.29000 1.33517 群益亞太中小基金 10.97000 10.87000 0.10000 0.91996 群益亞太新趨勢平衡基金 16.70000 16.57000 0.13000 0.78455 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.52050 10.51850 0.00200 0.01901 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.80660 7.80520 0.00140 0.01794 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.22100 10.21920 0.00180 0.01761 群益店頭市場基金 91.52000 91.51000 0.01000 0.01093 群益東方盛世基金 8.85000 8.79000 0.06000 0.68259 群益東協成長基金-人民幣 13.54670 13.45410 0.09260 0.68827 群益東協成長基金-美元 11.89660 11.79760 0.09900 0.83915 群益東協成長基金-新臺幣 11.86000 11.78000 0.08000 0.67912 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.71370 11.68940 0.02430 0.20788 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.04750 11.01800 0.02950 0.26774 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.48090 10.46370 0.01720 0.16438 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.67110 9.65100 0.02010 0.20827 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.12440 9.10010 0.02430 0.26703 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.65440 8.64010 0.01430 0.16551 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.83770 10.81990 0.01780 0.16451 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.46390 9.44440 0.01950 0.20647 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.28650 9.26170 0.02480 0.26777 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.66820 9.65230 0.01590 0.16473 群益長安基金 28.67000 28.91000 -0.24000 -0.83016 群益美國新創亮點基金N-美元 10.29540 10.27020 0.02520 0.24537 群益美國新創亮點基金-美元 15.57450 15.53650 0.03800 0.24459 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.16000 15.14000 0.02000 0.13210 群益真善美基金 15.46030 15.43710 0.02320 0.15029 群益馬拉松基金 115.92000 116.04000 -0.12000 -0.10341 群益深証中小板基金 11.78000 11.84000 -0.06000 -0.50676 群益創新科技基金 31.61000 31.64000 -0.03000 -0.09482 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.51620 9.36480 0.15140 1.61669 群益華夏盛世基金N-美元 8.76290 8.61060 0.15230 1.76875 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.20000 9.05000 0.15000 1.65746 群益華夏盛世基金-人民幣 10.36320 10.19840 0.16480 1.61594 群益華夏盛世基金-美元 9.66210 9.49420 0.16790 1.76845 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.06000 15.80000 0.26000 1.64557 群益奧斯卡基金 28.29000 28.42000 -0.13000 -0.45742 群益新興金鑽基金-美元 11.76550 11.66690 0.09860 0.84513 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667 群益葛萊美基金 22.71000 22.75000 -0.04000 -0.17582 群益道瓊美國地產ETF基金 21.68000 21.49000 0.19000 0.88413 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.89000 7.86000 0.03000 0.38168 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.67000 13.79000 -0.12000 -0.87020 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.08110 11.07570 0.00540 0.04876 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.93000 10.90840 0.02160 0.19801 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.03420 11.02620 0.00800 0.07255 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.82460 10.81930 0.00530 0.04899 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.67760 10.65650 0.02110 0.19800 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.77880 10.77090 0.00790 0.07335 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.08100 11.07560 0.00540 0.04876 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.93040 10.90880 0.02160 0.19801 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.82460 10.81940 0.00520 0.04806 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.67710 10.65600 0.02110 0.19801 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.94410 12.93670 0.00740 0.05720 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.78650 11.76810 0.01840 0.15635 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.68980 11.67410 0.01570 0.13449 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.75450 8.74950 0.00500 0.05715 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.04950 9.03540 0.01410 0.15605 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.56290 8.55140 0.01150 0.13448 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.26000 10.24400 0.01600 0.15619 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.01200 9.99640 0.01560 0.15606 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.14000 10.13000 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路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.32000 29.33000 -0.01000 -0.03409 德信中國精選成長基金 11.90000 11.79000 0.11000 0.93299 德信台灣主流中小基金 18.98000 18.92000 0.06000 0.31712 德信萬保貨幣市場基金 11.98080 11.98070 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 31.48000 31.65000 -0.17000 -0.53712 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.84400 10.82650 0.01750 0.16164 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.74730 10.72680 0.02050 0.19111 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71100 11.71090 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.52000 15.54000 -0.02000 -0.12870 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.22000 18.27000 -0.05000 -0.27367 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.75230 10.76040 -0.00810 -0.07528 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.17660 16.18930 -0.01270 -0.07845 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.37390 8.37170 0.00220 0.02628 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.33340 11.31560 0.01780 0.15730 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.25160 12.23160 0.02000 0.16351 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.13220 14.12850 0.00370 0.02619 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.31000 17.37000 -0.06000 -0.34542 摩根中小基金 21.86000 21.86000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金 15.28000 15.05000 0.23000 1.52824 摩根中國A股基金(美元) 11.90000 11.71000 0.19000 1.62254 摩根中國亮點基金 13.12000 12.95000 0.17000 1.31274 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.73760 11.65260 0.08500 0.72945 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.98950 12.89540 0.09410 0.72972 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.95560 9.87450 0.08110 0.82131 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.63090 13.53210 0.09880 0.73012 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.69870 15.58490 0.11380 0.73019 摩根台灣金磚基金-累積型 19.33000 19.38000 -0.05000 -0.25800 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.33000 19.38000 -0.05000 -0.25800 摩根台灣增長基金 49.43000 49.55000 -0.12000 -0.24218 摩根平衡基金 27.81000 27.87000 -0.06000 -0.21529 摩根全球α基金 18.64000 18.59000 0.05000 0.26896 摩根全球平衡基金 16.33440 16.28860 0.04580 0.28118 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.53200 9.53060 0.00140 0.01469 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.65140 10.64940 0.00200 0.01878 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07030 10.06590 0.00440 0.04371 摩根多元入息成長基金-累積型 11.66670 11.66500 0.00170 0.01457 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.40660 10.40210 0.00450 0.04326 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.93330 10.87620 0.05710 0.52500 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.41350 14.33830 0.07520 0.52447 摩根亞洲基金 59.85000 59.10000 0.75000 1.26904 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.56100 8.55260 0.00840 0.09822 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.09740 10.08510 0.01230 0.12196 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.93770 8.92540 0.01230 0.13781 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.97440 12.96170 0.01270 0.09798 摩根東方內需機會基金 18.94000 18.70000 0.24000 1.28342 摩根東方科技基金 31.76000 31.34000 0.42000 1.34014 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.29000 10.20000 0.09000 0.88235 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.22000 12.12000 0.10000 0.82508 摩根金龍收成基金 22.16000 21.80000 0.36000 1.65138 摩根第一貨幣市場基金 15.12810 15.12800 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.01000 13.89000 0.12000 0.86393 摩根新金磚五國基金 12.97000 12.92000 0.05000 0.38700 摩根新絲路基金 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375 摩根新興35基金 13.87000 13.74000 0.13000 0.94614 摩根新興日本基金 23.17000 22.94000 0.23000 1.00262 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.36680 7.36640 0.00040 0.00543 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.72620 9.72660 -0.00040 -0.00411 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.56590 9.56230 0.00360 0.03765 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.27250 11.27180 0.00070 0.00621 摩根新興科技基金 51.86000 51.92000 -0.06000 -0.11556 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.90540 8.88660 0.01880 0.21155 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.60850 9.58070 0.02780 0.29017 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.06570 9.03700 0.02870 0.31758 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.57400 10.55130 0.02270 0.21514 摩根龍揚基金 33.10000 32.56000 0.54000 1.65848 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 摩根環球股票收益基金-累積型 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31720 9.33540 -0.01820 -0.19496 摩根總收益組合基金-累積型 11.49160 11.51400 -0.02240 -0.19455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.18000 10.06000 0.12000 1.19284 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.17000 10.06000 0.11000 1.09344 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.18000 10.07000 0.11000 1.09235 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.18000 10.07000 0.11000 1.09235 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.98000 20.81000 0.17000 0.81691 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61210 12.61190 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.62200 10.60720 0.01480 0.13953 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.64840 10.63600 0.01240 0.11659 聯邦中國龍基金 25.01000 25.03000 -0.02000 -0.07990 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.68010 12.65770 0.02240 0.17697 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.83430 11.81190 0.02240 0.18964 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.74240 10.73080 0.01160 0.10810 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.48430 10.46550 0.01880 0.17964 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.83850 9.81990 0.01860 0.18941 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.92390 8.91420 0.00970 0.10882 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.07630 10.03900 0.03730 0.37155 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.22200 10.19690 0.02510 0.24615 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.99680 9.94160 0.05520 0.55524 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.23700 10.19320 0.04380 0.42970 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.51270 9.46020 0.05250 0.55496 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.73740 9.69580 0.04160 0.42905 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.51090 11.48340 0.02750 0.23948 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.28040 11.25240 0.02800 0.24884 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.50650 10.49230 0.01420 0.13534 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.64830 10.62270 0.02560 0.24099 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.42160 10.39580 0.02580 0.24818 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.70720 9.69400 0.01320 0.13617 聯邦金鑽平衡基金 22.62590 22.64230 -0.01640 -0.07243 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.49860 9.42620 0.07240 0.76807 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.89180 9.82870 0.06310 0.64200 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.45430 9.38230 0.07200 0.76740 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.83490 9.77220 0.06270 0.64162 聯邦貨幣市場基金 13.21790 13.21770 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.52000 12.53000 -0.01000 -0.07981 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.80540 16.81380 -0.00840 -0.04996 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.67230 12.60400 0.06830 0.54189 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.33000 12.26920 0.06080 0.49555 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.73590 11.67820 0.05770 0.49408 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.36600 12.36010 0.00590 0.04773 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.54050 11.54320 -0.00270 -0.02339 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58320 10.57830 0.00490 0.04632 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.70040 8.70240 -0.00200 -0.02298 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.88000 34.94000 -0.06000 -0.17172 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.40000 18.14000 0.26000 1.43330 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.51000 18.26000 0.25000 1.36911 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.34000 12.19000 0.15000 1.23052 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.29000 16.27000 0.02000 0.12293 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.67000 7.67000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.63000 11.61000 0.02000 0.17227 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.45000 15.35000 0.10000 0.65147 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.27000 15.27000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.91000 20.84000 0.07000 0.33589 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.95000 18.88000 0.07000 0.37076 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.06000 13.03000 0.03000 0.23024 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.94000 14.89000 0.05000 0.33580 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.91000 15.85000 0.06000 0.37855 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.85000 14.80000 0.05000 0.33784 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.88000 14.83000 0.05000 0.33715 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.85000 12.81000 0.04000 0.31226 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.96000 12.91000 0.05000 0.38730 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.47000 13.43000 0.04000 0.29784 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.45000 19.44000 0.01000 0.05144 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.19000 18.18000 0.01000 0.05501 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.22000 14.21000 0.01000 0.07037 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.94000 7.94000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.31000 14.31000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 聯博貨幣市場基金 15.03470 15.03450 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.10010 11.08860 0.01150 0.10371 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.00280 13.97970 0.02310 0.16524 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.57740 7.56960 0.00780 0.10304 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.49000 14.47000 0.02000 0.13822 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.13820 10.12280 0.01540 0.15213 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.60050 10.56420 0.03630 0.34361 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.13680 10.11650 0.02030 0.20066 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.15840 10.14640 0.01200 0.11827 瀚亞中小型股基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.54000 12.41000 0.13000 1.04754 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.24000 13.11000 0.13000 0.99161 瀚亞巴西基金 6.08000 6.11000 -0.03000 -0.49100 瀚亞外銷基金 38.82000 38.90000 -0.08000 -0.20566 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.06000 12.04000 0.02000 0.16611 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.19480 11.18840 0.00640 0.05720 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.78420 10.77330 0.01090 0.10118 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.68140 12.67670 0.00470 0.03708 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.67370 10.65140 0.02230 0.20936 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.27340 7.26900 0.00440 0.06053 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.95820 7.95010 0.00810 0.10189 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.11170 8.10880 0.00290 0.03576 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.05970 7.04490 0.01480 0.21008 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.70770 8.70450 0.00320 0.03676 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.94660 8.94110 0.00550 0.06151 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.30530 9.29590 0.00940 0.10112 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.07600 9.07270 0.00330 0.03637 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.15000 12.12000 0.03000 0.24752 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.76000 11.73000 0.03000 0.25575 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.51250 10.50200 0.01050 0.09998 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.83540 9.81830 0.01710 0.17416 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.73240 9.71290 0.01950 0.20076 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.81650 9.80670 0.00980 0.09993 瀚亞印度基金-人民幣 15.13000 15.10000 0.03000 0.19868 瀚亞印度基金-美元 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055 瀚亞印度基金-新台幣 31.87000 31.86000 0.01000 0.03139 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.25000 10.23000 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瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.86810 14.87340 -0.00530 -0.03563 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.64860 10.64310 0.00550 0.05168 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.29110 10.28220 0.00890 0.08656 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.62870 12.63310 -0.00440 -0.03483 瀚亞非洲基金-南非幣 10.93000 11.01000 -0.08000 -0.72661 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.27000 20.21000 0.06000 0.29688 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.61930 13.61910 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 29.24000 29.08000 0.16000 0.55021 瀚亞高科技基金 56.09000 56.18000 -0.09000 -0.16020 瀚亞理財通基金 26.44000 26.52000 -0.08000 -0.30166 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 瀚亞菁華基金 21.05000 21.11000 -0.06000 -0.28423 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.01530 13.98580 0.02950 0.21093 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.30830 9.28870 0.01960 0.21101 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.97850 10.95480 0.02370 0.21634 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.47530 11.57710 -0.10180 -0.87932 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.28650 10.27450 0.01200 0.11679 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.58360 10.55250 0.03110 0.29472 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.25490 8.23710 0.01780 0.21610 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.11780 8.18990 -0.07210 -0.88035 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.88100 8.85950 0.02150 0.24268 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.34820 8.33840 0.00980 0.11753 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.11780 8.09400 0.02380 0.29404 瀚亞電通網基金 14.64000 14.66000 -0.02000 -0.13643 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.08930 14.09230 -0.00300 -0.02129 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.64830 10.64450 0.00380 0.03570 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.93420 9.92930 0.00490 0.04935 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.54600 11.54840 -0.00240 -0.02078 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.17170 10.16800 0.00370 0.03639 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.03210 10.03420 -0.00210 -0.02093 瀚亞歐洲基金 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------