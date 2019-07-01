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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/06/28  108/06/27  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.32460   10.30570   0.01890    0.18339
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.18200   10.16330   0.01870    0.18400
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.41110   10.39040   0.02070    0.19922
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.27240   10.25180   0.02060    0.20094
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.20500   10.18310   0.02190    0.21506
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.21000   10.18660   0.02340    0.22971
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.21000   10.18660   0.02340    0.22971
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.25760   10.23120   0.02640    0.25803
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.66450   10.64810   0.01640    0.15402
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.46550   10.44950   0.01600    0.15312
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.58060   10.56260   0.01800    0.17041
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.46930   10.45140   0.01790    0.17127
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.13000   22.89000   0.24000    1.04849
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.86000   24.20000   0.66000    2.72727
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.61810   41.55590   0.06220    0.14968
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.06230   40.10470  -0.04240   -0.10572
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.84140    9.82720   0.01420    0.14450
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.35050   10.33470   0.01580    0.15288
中國信託台灣活力基金                                               12.89000   12.90000  -0.01000   -0.07752
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.05000    9.00000   0.05000    0.55556
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.98380   10.00480  -0.02100   -0.20990
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.10770   10.11830  -0.01060   -0.10476
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.07240    9.08190  -0.00950   -0.10460
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41540   10.41320   0.00220    0.02113
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31150    9.30970   0.00180    0.01933
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.20500   11.12720   0.07780    0.69919
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.51620    9.45020   0.06600    0.69840
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.43880   11.41440   0.02440    0.21377
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.99840    9.97700   0.02140    0.21449
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.37850   43.11780   0.26070    0.60462
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.16900   44.87450   0.29450    0.65627
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.82410   45.56670   0.25740    0.56489
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
中國信託智能運動基金-美元                                          10.25000   10.19000   0.06000    0.58881
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03300   11.03290   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.16870   10.16760   0.00110    0.01082
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.39070    9.38970   0.00100    0.01065
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.37980   10.37190   0.00790    0.07617
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.58320    9.57520   0.00800    0.08355
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.34000   11.26000   0.08000    0.71048
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.78000   10.71000   0.07000    0.65359
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.42000   11.32000   0.10000    0.88339
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.91000   10.82000   0.09000    0.83179
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.19890   41.94000   0.25890    0.61731
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.18710   42.99810   0.18900    0.43955
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.73900   42.49190   0.24710    0.58152
元大2001基金                                                       59.88000   59.87000   0.01000    0.01670
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.48660   45.23320   0.25340    0.56021
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.77820   43.49820   0.28000    0.64370
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.20000   20.97000   0.23000    1.09680
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.69160   11.69080   0.00080    0.00684
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.87760   10.86550   0.01210    0.11136
元大上證50基金                                                     33.63000   33.66000  -0.03000   -0.08913
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.42000   10.30000   0.12000    1.16505
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.38000    9.26000   0.12000    1.29590
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.58000   13.46000   0.12000    0.89153
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.73400   12.59500   0.13900    1.10361
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.33500   17.16800   0.16700    0.97274
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.88100   10.77500   0.10600    0.98376
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.56800   10.45300   0.11500    1.10016
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.04000    3.03000   0.01000    0.33003
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.74000   13.66000   0.08000    0.58565
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.01100   47.05370  -0.04270   -0.09075
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.93760   10.94380  -0.00620   -0.05665
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.97200    9.97760  -0.00560   -0.05613
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.15950   10.15460   0.00490    0.04825
元大巴西指數基金                                                    7.22400    7.19000   0.03400    0.47288
元大日經225基金                                                    27.03000   27.14000  -0.11000   -0.40531
元大台商收成基金                                                   22.44000   22.44000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.76000   11.71000   0.05000    0.42699
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.83000   39.18000  -0.35000   -0.89331
元大台灣中型100基金                                                32.37000   32.44000  -0.07000   -0.21578
元大台灣加權股價指數基金                                           25.50600   25.61800  -0.11200   -0.43719
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
元大台灣卓越50基金                                                 81.14000   81.52000  -0.38000   -0.46614
元大台灣金融基金                                                   18.25000   18.32000  -0.07000   -0.38210
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.49000   31.53000  -0.04000   -0.12686
元大台灣高股息基金                                                 26.61000   26.71000  -0.10000   -0.37439
元大台灣電子科技基金                                               34.48000   34.61000  -0.13000   -0.37561
元大全球ETF成長組合基金                                            10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.95000   14.92000   0.03000    0.20107
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.66000   22.54000   0.12000    0.53239
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.40000   13.38000   0.02000    0.14948
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.04000   13.03000   0.01000    0.07675
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.25600   12.22200   0.03400    0.27819
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.75000    8.67000   0.08000    0.92272
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.59000    6.53000   0.06000    0.91884
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.87000    8.85000   0.02000    0.22599
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.84000    6.82000   0.02000    0.29326
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.51000    8.48000   0.03000    0.35377
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.50000    8.48000   0.02000    0.23585
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.74000   13.65000   0.09000    0.65934
元大全球農業商機基金                                               17.98000   17.93000   0.05000    0.27886
元大印尼指數基金                                                    9.85100    9.73900   0.11200    1.15002
元大印度指數基金                                                   10.32900   10.31200   0.01700    0.16486
元大印度基金                                                       13.19000   13.16000   0.03000    0.22796
元大多多基金                                                       16.79000   16.79000   0.00000    0.00000
元大多福基金                                                       51.16000   51.24000  -0.08000   -0.15613
元大亞太成長基金                                                    8.69000    8.62000   0.07000    0.81206
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.29700    9.30500  -0.00800   -0.08598
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.45560    7.46200  -0.00640   -0.08577
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.32000    9.23700   0.08300    0.89856
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.16000   10.08000   0.08000    0.79365
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.61000    9.54000   0.07000    0.73375
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.16000   10.08000   0.08000    0.79365
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.23500   10.17800   0.05700    0.56003
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22140   10.21310   0.00830    0.08127
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.39800   10.38630   0.01170    0.11265
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.22120   10.20970   0.01150    0.11264
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.47200   10.47330  -0.00130   -0.01241
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.29450   10.29580  -0.00130   -0.01263
元大卓越基金                                                       43.13000   43.29000  -0.16000   -0.36960
元大店頭基金                                                        8.05000    8.04000   0.01000    0.12438
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.46550   10.46480   0.00070    0.00669
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.83200    9.84300  -0.01100   -0.11175
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.79490   32.85360  -0.05870   -0.17867
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.40870   42.19730   0.21140    0.50098
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.89870   17.02580  -0.12710   -0.74651
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.87940   22.55130   0.32810    1.45491
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.11160   42.07930   0.03230    0.07676
元大高科技基金                                                     18.70000   18.70000   0.00000    0.00000
元大得利貨幣市場基金                                               16.32490   16.32460   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03180   12.03160   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
元大富櫃50基金                                                     12.36000   12.30000   0.06000    0.48780
元大華夏中小基金                                                    7.37000    7.27000   0.10000    1.37552
元大新中國基金-人民幣                                               9.81000    9.70000   0.11000    1.13402
元大新中國基金-美元                                                 9.20700    9.08200   0.12500    1.37635
元大新中國基金-新台幣                                               9.25000    9.13000   0.12000    1.31435
元大新主流基金                                                     23.24000   23.22000   0.02000    0.08613
元大新東協平衡基金-美元                                             9.60500    9.57600   0.02900    0.30284
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.79620   10.77620   0.02000    0.18559
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.98230    9.94100   0.04130    0.41545
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.33430   11.30160   0.03270    0.28934
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.38340    9.35620   0.02720    0.29072
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.50790   10.50500   0.00290    0.02761
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.78110    9.77840   0.00270    0.02761
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.76310   10.77360  -0.01050   -0.09746
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.02720   10.03700  -0.00980   -0.09764
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.05900   10.05770   0.00130    0.01293
元大新興亞洲基金                                                   11.16000   11.06000   0.10000    0.90416
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.74820    9.72300   0.02520    0.25918
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.14460    9.12100   0.02360    0.25874
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.10250   10.08900   0.01350    0.13381
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.48760    9.47490   0.01270    0.13404
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16320   15.16300   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       35.82000   35.87000  -0.05000   -0.13939
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.83000    8.86000  -0.03000   -0.33860
元大實質多重資產基金-美元                                           8.13700    8.13900  -0.00200   -0.02457
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.66000    8.67000  -0.01000   -0.11534
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.39000   12.39000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.83000   17.88000  -0.05000   -0.27964
元大摩臺基金                                                       37.96000   38.13000  -0.17000   -0.44584
元大標普500基金                                                    27.50000   27.45000   0.05000    0.18215
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.34000   12.40000  -0.06000   -0.48387
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.87000   35.58000   0.29000    0.81506
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.29000   20.39000  -0.10000   -0.49044
元大標智滬深300基金                                                18.53000   18.35000   0.18000    0.98093
元大歐洲50基金                                                     25.25000   25.23000   0.02000    0.07927
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.36880    9.35110   0.01770    0.18928
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29120   10.29100   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.22000   15.24000  -0.02000   -0.13123
日盛上選基金                                                       33.48000   33.56000  -0.08000   -0.23838
日盛小而美基金                                                     17.55000   17.55000   0.00000    0.00000
日盛中國內需動力基金                                                9.71000    9.58000   0.13000    1.35699
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.35090   12.34670   0.00420    0.03402
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.88320    9.87990   0.00330    0.03340
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.60440   12.59310   0.01130    0.08973
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.08090   10.07180   0.00910    0.09035
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.40910   11.40720   0.00190    0.01666
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.10740    9.10590   0.00150    0.01647
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.61000   10.47000   0.14000    1.33715
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.10000    9.95000   0.15000    1.50754
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.53000   10.38000   0.15000    1.44509
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.63000   10.55000   0.08000    0.75829
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.50000   10.40000   0.10000    0.96154
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.66000   10.57000   0.09000    0.85147
日盛日盛基金                                                       11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.55730   10.54830   0.00900    0.08532
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.45980    9.45170   0.00810    0.08570
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.33570   10.33480   0.00090    0.00871
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.26160    9.26080   0.00080    0.00864
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.42000   10.35000   0.07000    0.67633
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.50000   10.45000   0.05000    0.47847
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.51530    2.51340   0.00190    0.07559
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65820    1.65700   0.00120    0.07242
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38930    0.38870   0.00060    0.15436
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25710    0.25680   0.00030    0.11682
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.85140   12.84440   0.00700    0.05450
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.36300    8.35850   0.00450    0.05384
日盛亞洲機會基金                                                    7.10000    7.01000   0.09000    1.28388
日盛首選基金                                                       16.83000   16.84000  -0.01000   -0.05938
日盛高科技基金                                                     17.57000   17.65000  -0.08000   -0.45326
日盛貨幣市場基金                                                   14.83380   14.83350   0.00030    0.00202
日盛新台商基金                                                     38.59000   38.70000  -0.11000   -0.28424
日盛精選五虎基金                                                   35.70000   35.80000  -0.10000   -0.27933
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54520   13.54500   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 30.18000   30.21000  -0.03000   -0.09930
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.51000   10.33000   0.18000    1.74250
台新MSCI中國基金                                                   20.38000   20.17000   0.21000    1.04115
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22200   14.22180   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.49190   10.50480  -0.01290   -0.12280
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.60150   10.59020   0.01130    0.10670
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.26220   10.26410  -0.00190   -0.01851
台新中國通基金                                                     43.42000   43.56000  -0.14000   -0.32140
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56620    0.55710   0.00910    1.63346
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.58500   17.32300   0.26200    1.51244
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31640    0.31200   0.00440    1.41026
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.50000    9.38000   0.12000    1.27932
台新主流基金                                                       23.40000   23.54000  -0.14000   -0.59473
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.07000   23.00000   0.07000    0.30435
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.74630    0.74300   0.00330    0.44415
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.41000   16.36000   0.05000    0.30562
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.52980    0.52740   0.00240    0.45506
台新台灣中小基金                                                   33.48000   33.63000  -0.15000   -0.44603
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.52400   10.61010  -0.08610   -0.81149
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.76200    9.83740  -0.07540   -0.76646
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.26000    9.34000  -0.08000   -0.85653
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.25530   11.34030  -0.08500   -0.74954
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.72000   10.81000  -0.09000   -0.83256
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.07410   10.07210   0.00200    0.01986
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.24330   11.24100   0.00230    0.02046
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
台新印度基金                                                       15.18000   15.13000   0.05000    0.33047
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.70080    8.68200   0.01880    0.21654
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28500    0.28410   0.00090    0.31679
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.71300   12.68540   0.02760    0.21757
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41130    0.40990   0.00140    0.34155
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.85000   40.64000   0.21000    0.51673
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12960   11.12940   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 31.59550   31.65880  -0.06330   -0.19994
台新智慧生活基金-美元                                              10.64560   10.53330   0.11230    1.06614
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.04000   10.94000   0.10000    0.91408
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.31620    8.28450   0.03170    0.38264
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.57280    8.55090   0.02190    0.25611
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.39690    9.36110   0.03580    0.38243
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.69800    9.67310   0.02490    0.25741
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.65220   11.62460   0.02760    0.23743
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36900    0.36770   0.00130    0.35355
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.30030    8.28070   0.01960    0.23669
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27730    0.27630   0.00100    0.36193
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.70000    5.66000   0.04000    0.70671
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.41000   22.41000   0.00000    0.00000
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.21420   10.23100  -0.01680   -0.16421
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.01770   10.01110   0.00660    0.06593
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.12730   10.12770  -0.00040   -0.00395
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.21400   10.23080  -0.01680   -0.16421
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.01750   10.01090   0.00660    0.06593
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.12730   10.12770  -0.00040   -0.00395
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.13680   41.89900   0.23780    0.56756
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.47700   41.27380   0.20320    0.49232
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.69020   39.82020  -0.13000   -0.32647
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.35080   11.35020   0.00060    0.00529
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.19500   10.19410   0.00090    0.00883
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.21890    9.21820   0.00070    0.00759
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.82970   10.82880   0.00090    0.00831
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.83810    7.83690   0.00120    0.01531
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.27700    9.27560   0.00140    0.01509
永豐中小基金                                                       52.37000   52.17000   0.20000    0.38336
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78830    1.78680   0.00150    0.08395
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.48990    2.48790   0.00200    0.08039
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.20510    8.19840   0.00670    0.08172
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.08450   11.07540   0.00910    0.08216
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.70000    4.63000   0.07000    1.51188
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.30000   20.96000   0.34000    1.62214
永豐主流品牌基金                                                   19.49000   19.44000   0.05000    0.25720
永豐永豐基金                                                       32.40000   32.37000   0.03000    0.09268
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.23110    9.21690   0.01420    0.15406
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.71190    9.69680   0.01510    0.15572
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.13570    9.13160   0.00410    0.04490
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.61430    9.61000   0.00430    0.04475
永豐亞洲民生消費基金                                               12.17000   12.11000   0.06000    0.49546
永豐南非幣2021保本基金                                             14.10750   14.09980   0.00770    0.05461
永豐高科技基金                                                     22.85000   22.83000   0.02000    0.08760
永豐貨幣市場基金                                                   13.93800   13.93780   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11480    2.11440   0.00040    0.01892
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.60950    2.60890   0.00060    0.02300
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81320    7.81140   0.00180    0.02304
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.94300   10.94040   0.00260    0.02377
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.19300    7.19370  -0.00070   -0.00973
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.52740   11.52860  -0.00120   -0.01041
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.36000   10.30000   0.06000    0.58252
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.19000    8.13000   0.06000    0.73801
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.89000   18.77000   0.12000    0.63932
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.57000   53.80000  -0.23000   -0.42751
永豐領航科技基金                                                   37.09000   37.09000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.19000   12.10000   0.09000    0.74380
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.64000   11.55000   0.09000    0.77922
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                   40.54000   40.57000  -0.03000   -0.07395
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.87580   11.87490   0.00090    0.00758
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.80330    9.80050   0.00280    0.02857
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.37600   10.37300   0.00300    0.02892
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.86410    9.86020   0.00390    0.03955
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.27310   10.26910   0.00400    0.03895
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.85800    9.85460   0.00340    0.03450
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.55960   10.55600   0.00360    0.03410
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.87560    9.87100   0.00460    0.04660
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.36680   10.36200   0.00480    0.04632
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.03000   10.91000   0.12000    1.09991
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.69000    9.58000   0.11000    1.14823
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.38000   10.26000   0.12000    1.16959
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.15000   14.93000   0.22000    1.47354
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.95000   19.67000   0.28000    1.42349
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.84000   19.54000   0.30000    1.53531
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.09810   10.05620   0.04190    0.41666
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.09810   10.05620   0.04190    0.41666
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.06200   10.02130   0.04070    0.40613
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.06210   10.02130   0.04080    0.40713
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.15520   10.10930   0.04590    0.45404
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.15500   10.10910   0.04590    0.45405
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.10060   10.05840   0.04220    0.41955
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.10060   10.05840   0.04220    0.41955
兆豐國際生命科學基金                                               15.28000   15.18000   0.10000    0.65876
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.36990   10.34930   0.02060    0.19905
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.59710   10.56630   0.03080    0.29149
兆豐國際全球基金                                                   31.13000   31.00000   0.13000    0.41935
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.47780   10.47720   0.00060    0.00573
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.20190   10.21060  -0.00870   -0.08521
兆豐國際國民基金                                                   21.92000   21.99000  -0.07000   -0.31833
兆豐國際第一基金                                                   13.08000   13.12000  -0.04000   -0.30488
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.71820   10.70740   0.01080    0.10086
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.20970    8.20150   0.00820    0.09998
兆豐國際萬全基金                                                   20.43000   20.47000  -0.04000   -0.19541
兆豐國際電子基金                                                   25.70000   25.72000  -0.02000   -0.07776
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.98000   22.08000  -0.10000   -0.45290
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.82000   15.76000   0.06000    0.38071
兆豐國際豐台灣基金                                                 34.19000   34.24000  -0.05000   -0.14603
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55450   12.55430   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.97000    9.84000   0.13000    1.32114
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.93000    9.80000   0.13000    1.32653
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.76860   10.74780   0.02080    0.19353
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.52540   10.50540   0.02000    0.19038
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.76010   10.73880   0.02130    0.19835
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.55800   10.53770   0.02030    0.19264
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.62220   10.60190   0.02030    0.19148
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.62720   10.60620   0.02100    0.19800
合庫台灣基金                                                       10.89000   10.96000  -0.07000   -0.63869
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.69810   11.70450  -0.00640   -0.05468
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.67570   12.67270   0.00300    0.02367
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.30920   11.30340   0.00580    0.05131
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.09100   12.08880   0.00220    0.01820
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.17150    8.17600  -0.00450   -0.05504
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.46160    9.45900   0.00260    0.02749
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.14930    9.14680   0.00250    0.02733
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.88300    8.88140   0.00160    0.01802
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.31180    9.30920   0.00260    0.02793
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.25000   11.21000   0.04000    0.35682
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
合庫全球新興市場基金                                                9.67000    9.60000   0.07000    0.72917
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
合庫貨幣市場基金                                                   10.17150   10.17130   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.96040    9.95140   0.00900    0.09044
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.23420   10.22430   0.00990    0.09683
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.51710   10.51500   0.00210    0.01997
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.05330   12.04350   0.00980    0.08137
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.19010   15.17390   0.01620    0.10676
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.75770    8.74980   0.00790    0.09029
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.56350    9.55420   0.00930    0.09734
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.93190    7.93020   0.00170    0.02144
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.72390    8.71550   0.00840    0.09638
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.58330   10.56900   0.01430    0.13530
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.25000   10.29000  -0.04000   -0.38873
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.74000   11.56000   0.18000    1.55709
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.54000   11.36000   0.18000    1.58451
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.74000   11.58000   0.16000    1.38169
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.10870   10.10310   0.00560    0.05543
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.11780   10.11100   0.00680    0.06725
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.05500   10.04780   0.00720    0.07166
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.08480   10.07930   0.00550    0.05457
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.10870   10.10310   0.00560    0.05543
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.11780   10.11100   0.00680    0.06725
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.05500   10.04780   0.00720    0.07166
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.08470   10.07930   0.00540    0.05358
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.20780   11.20730   0.00050    0.00446
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.08210   10.06780   0.01430    0.14204
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04630   10.04450   0.00180    0.01792
安聯中國東協基金                                                   15.84000   15.74000   0.10000    0.63532
安聯中國策略基金-美元                                              12.33000   12.08000   0.25000    2.06954
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.16000   15.85000   0.31000    1.95584
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.91000   14.68000   0.23000    1.56676
安聯中華新思路基金-美元                                            13.88000   13.65000   0.23000    1.68498
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.14000   12.93000   0.21000    1.62413
安聯台灣大壩基金                                                   29.45000   29.58000  -0.13000   -0.43949
安聯台灣科技基金                                                   49.80000   49.77000   0.03000    0.06028
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54550   12.54530   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   32.89000   33.00000  -0.11000   -0.33333
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.72530   10.71960   0.00570    0.05317
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.82430   15.81900   0.00530    0.03350
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.85830    9.87970  -0.02140   -0.21661
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.53000   11.49000   0.04000    0.34813
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.92000   11.89000   0.03000    0.25231
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.16480   13.15910   0.00570    0.04332
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.76800   10.76150   0.00650    0.06040
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.84080   12.83560   0.00520    0.04051
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.54680    9.59040  -0.04360   -0.45462
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.48860    9.52270  -0.03410   -0.35809
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.03730    9.07140  -0.03410   -0.37591
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.17840   10.22500  -0.04660   -0.45575
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.23290   10.27180  -0.03890   -0.37871
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.47000   11.43000   0.04000    0.34996
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.47330   12.47620  -0.00290   -0.02324
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.32310   11.32400  -0.00090   -0.00795
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.93780   10.94020  -0.00240   -0.02194
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.62260    8.67750  -0.05490   -0.63267
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.48700    8.53220  -0.04520   -0.52976
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.17250    8.21740  -0.04490   -0.54640
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.23520   10.30120  -0.06600   -0.64070
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.15810   10.21430  -0.05620   -0.55021
安聯全球人口趨勢基金                                               12.44000   12.41000   0.03000    0.24174
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.00000    8.88000   0.12000    1.35135
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.16000   33.75000   0.41000    1.21481
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.18000    8.19000  -0.01000   -0.12210
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.46160   12.46290  -0.00130   -0.01043
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.55070   10.57570  -0.02500   -0.23639
安聯全球新興市場基金                                               17.68000   17.59000   0.09000    0.51165
安聯全球農金趨勢基金                                                9.14000    9.09000   0.05000    0.55006
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
安聯亞洲動態策略基金                                               22.52000   22.39000   0.13000    0.58062
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.07030   10.06950   0.00080    0.00794
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.07870   10.07850   0.00020    0.00198
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07010   10.06930   0.00080    0.00794
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08130   10.08110   0.00020    0.00198
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07310   10.07220   0.00090    0.00894
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04170   10.04190  -0.00020   -0.00199
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.04170   10.04190  -0.00020   -0.00199
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04170   10.04190  -0.00020   -0.00199
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.54810   10.54760   0.00050    0.00474
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.13340   10.13290   0.00050    0.00493
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.39100   90.22460   0.16640    0.18443
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.34000   13.31640   0.02360    0.17723
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.58530   68.45930   0.12600    0.18405
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.99510    9.97750   0.01760    0.17640
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.73220    2.73110   0.00110    0.04028
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.92520   10.93200  -0.00680   -0.06220
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28300    2.28210   0.00090    0.03944
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.89500    8.90110  -0.00610   -0.06853
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.43200   10.42690   0.00510    0.04891
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.36470   10.34670   0.01800    0.17397
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.70960   10.69110   0.01850    0.17304
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.32690   10.30860   0.01830    0.17752
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.37410   10.35670   0.01740    0.16801
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.43110   10.42600   0.00510    0.04892
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.36210   10.34410   0.01800    0.17401
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.70640   10.68860   0.01780    0.16653
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.32390   10.30560   0.01830    0.17757
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.37390   10.35650   0.01740    0.16801
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.23980   10.22130   0.01850    0.18099
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.29530   10.27600   0.01930    0.18782
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.23260   10.21380   0.01880    0.18406
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.19440   10.17770   0.01670    0.16408
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.24820   10.22950   0.01870    0.18280
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.24600   10.22910   0.01690    0.16521
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.23250   10.21360   0.01890    0.18505
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.19390   10.17730   0.01660    0.16311
宏利台灣動力基金A類型                                              29.70000   29.77000  -0.07000   -0.23514
宏利台灣動力基金I類型                                              29.70000   29.77000  -0.07000   -0.23514
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.04660   10.02500   0.02160    0.21546
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.93600    9.92730   0.00870    0.08764
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.61920    7.60270   0.01650    0.21703
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.60260    7.59310   0.00950    0.12511
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.55000   11.54000   0.01000    0.08666
宏利全球債券組合基金                                               13.72130   13.73450  -0.01320   -0.09611
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.97790    2.97790   0.00000    0.00000
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.38620   12.39210  -0.00590   -0.04761
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.93610    8.94050  -0.00440   -0.04921
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54130    2.54060   0.00070    0.02755
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.49050   11.50550  -0.01500   -0.13037
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.46140    3.43700   0.02440    0.70992
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55550    0.55160   0.00390    0.70703
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.68000   15.58000   0.10000    0.64185
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.33050   12.32980   0.00070    0.00568
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.91620   10.91400   0.00220    0.02016
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.48430   10.48890  -0.00460   -0.04386
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.81920    8.81760   0.00160    0.01815
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.44860    8.44690   0.00170    0.02013
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.31420    8.31720  -0.00300   -0.03607
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.25810    8.25720   0.00090    0.01090
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.43000   10.31000   0.12000    1.16392
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.40000   10.30000   0.10000    0.97087
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.31000   10.20000   0.11000    1.07843
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.00150    2.99560   0.00590    0.19696
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43430    0.43350   0.00080    0.18454
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.08690   13.06850   0.01840    0.14080
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.99060    0.98860   0.00200    0.20231
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.55790    7.54720   0.01070    0.14177
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.09840    2.09420   0.00420    0.20055
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30310    0.30250   0.00060    0.19835
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.20850    9.19520   0.01330    0.14464
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33470    0.33410   0.00060    0.17959
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68600   13.68590   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.51000    2.48000   0.03000    1.20968
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.32000   11.18000   0.14000    1.25224
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.36000   25.47000  -0.11000   -0.43188
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.36000   25.47000  -0.11000   -0.43188
宏利澳幣保本基金                                                   12.65620   12.65950  -0.00330   -0.02607
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.38000   11.39000  -0.01000   -0.08780
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.46000   11.44000   0.02000    0.17483
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.25000   11.18000   0.07000    0.62612
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.81000   10.75000   0.06000    0.55814
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.25000   12.20000   0.05000    0.40984
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.47570   10.48040  -0.00470   -0.04485
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.71580    9.69680   0.01900    0.19594
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.21920    9.21280   0.00640    0.06947
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.55790   11.54990   0.00800    0.06926
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
貝萊德新台幣基金                                                   12.96880   12.96870   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.77000   26.84000  -0.07000   -0.26080
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47760   11.47850  -0.00090   -0.00784
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15270   10.15880  -0.00610   -0.06005
保德信大中華基金-人民幣                                            10.13000    9.99000   0.14000    1.40140
保德信大中華基金-美元                                              10.01000    9.86000   0.15000    1.52130
保德信大中華基金-新台幣                                            30.00000   29.61000   0.39000    1.31712
保德信中小型股基金                                                 44.80000   44.91000  -0.11000   -0.24493
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.74000    8.60000   0.14000    1.62791
保德信中國中小基金-美元                                             8.42000    8.28000   0.14000    1.69082
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.20000    8.07000   0.13000    1.61090
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.94690    9.89330   0.05360    0.54178
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.02680    9.97600   0.05080    0.50922
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.06530   10.01110   0.05420    0.54140
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.13800   11.07800   0.06000    0.54161
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.36000   10.20000   0.16000    1.56863
保德信中國品牌基金-美元                                            10.31000   10.15000   0.16000    1.57635
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.12000   10.95000   0.17000    1.55251
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.16000   27.96000   0.20000    0.71531
保德信全球消費商機基金                                             19.13000   19.09000   0.04000    0.20953
保德信全球基礎建設基金                                             13.72000   13.73000  -0.01000   -0.07283
保德信全球資源基金                                                  7.51000    7.56000  -0.05000   -0.66138
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.04000    9.93000   0.11000    1.10775
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.56000   33.24000   0.32000    0.96270
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.51140   10.48580   0.02560    0.24414
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.88000   10.85350   0.02650    0.24416
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.57430   10.56180   0.01250    0.11835
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.94310   10.93020   0.01290    0.11802
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.68520    9.65220   0.03300    0.34189
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.82990   10.79340   0.03650    0.33817
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.27420    9.25450   0.01970    0.21287
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.35280   10.33080   0.02200    0.21296
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.21540    8.21140   0.00400    0.04871
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.30020   11.29470   0.00550    0.04870
保德信亞太基金                                                     20.95000   20.78000   0.17000    0.81809
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.74320    8.74480  -0.00160   -0.01830
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.07180   12.07400  -0.00220   -0.01822
保德信店頭市場基金                                                 33.08000   33.09000  -0.01000   -0.03022
保德信拉丁美洲基金                                                  7.51000    7.57000  -0.06000   -0.79260
保德信金平衡基金                                                   29.92000   30.00000  -0.08000   -0.26667
保德信金滿意基金                                                   41.67000   41.79000  -0.12000   -0.28715
保德信科技島基金                                                   25.60000   25.67000  -0.07000   -0.27269
保德信高成長基金                                                   92.71000   93.07000  -0.36000   -0.38681
保德信貨幣市場基金                                                 15.83650   15.83630   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.65030   10.61580   0.03450    0.32499
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.91930   10.89760   0.02170    0.19913
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.03400   11.00750   0.02650    0.24074
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.59250   10.58030   0.01220    0.11531
保德信新世紀基金                                                   10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.18690    8.18310   0.00380    0.04644
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.28800   10.28250   0.00550    0.05349
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.61230   11.60690   0.00540    0.04652
保德信新興趨勢組合基金                                             11.14000   11.08000   0.06000    0.54152
保德信瑞騰基金                                                     15.63370   15.63390  -0.00020   -0.00128
保德信歐洲組合基金                                                 10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型            10.00650    9.99340   0.01310    0.13109
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.48870   10.47520   0.01350    0.12888
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.94780    9.93290   0.01490    0.15001
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.20320   10.19200   0.01120    0.10989
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.07460   10.05730   0.01730    0.17201
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.47760   10.46090   0.01670    0.15964
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.97160    9.95520   0.01640    0.16474
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.27380   10.25690   0.01690    0.16477
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.57870   10.56320   0.01550    0.14674
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.43070   10.41460   0.01610    0.15459
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.70560   10.68860   0.01700    0.15905
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.35010   10.33460   0.01550    0.14998
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.58630   10.56890   0.01740    0.16463
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.26360   10.24750   0.01610    0.15711
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.69890   10.68170   0.01720    0.16102
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.14840   10.13260   0.01580    0.15593
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.45830   10.44190   0.01640    0.15706
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.38560   10.36470   0.02090    0.20165
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.13380   10.11380   0.02000    0.19775
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.45040   10.42860   0.02180    0.20904
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.71120   10.68850   0.02270    0.21238
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.60420   10.60020   0.00400    0.03774
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.08640   11.08340   0.00300    0.02707
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.43520   10.41340   0.02180    0.20935
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.64550   10.62330   0.02220    0.20897
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.47840   10.45370   0.02470    0.23628
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.53030   10.50620   0.02410    0.22939
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.57720   10.56620   0.01100    0.10411
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.45710   10.43300   0.02410    0.23100
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.36150   10.33780   0.02370    0.22926
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.58350   10.58460  -0.00110   -0.01039
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.57390   10.57510  -0.00120   -0.01135
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.27640   10.25330   0.02310    0.22529
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.27430   10.25120   0.02310    0.22534
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.98130    1.97940   0.00190    0.09599
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.82990    2.82710   0.00280    0.09904
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29690    0.29660   0.00030    0.10115
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45940    0.45900   0.00040    0.08715
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.45300    8.44520   0.00780    0.09236
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.31910   12.30620   0.01290    0.10483
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.72670    9.71800   0.00870    0.08952
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.32620   12.31510   0.01110    0.09013
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.76760    8.76110   0.00650    0.07419
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.16310   11.15490   0.00820    0.07351
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.87040   10.84860   0.02180    0.20095
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.70350   10.68150   0.02200    0.20596
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.88000   18.87000   0.01000    0.05299
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4364.73000 4361.55000   3.18000    0.07291
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.35140   10.34630   0.00510    0.04929
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.17440   11.16900   0.00540    0.04835
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.25050   10.24280   0.00770    0.07517
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.96240    9.95020   0.01220    0.12261
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.51300   10.50010   0.01290    0.12286
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.96810    9.95560   0.01250    0.12556
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.29610   10.28050   0.01560    0.15174
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.46300   10.41640   0.04660    0.44737
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.15850    6.14050   0.01800    0.29314
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.22060   11.18790   0.03270    0.29228
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.16000   10.09000   0.07000    0.69376
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.31000   10.24000   0.07000    0.68359
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.08000   10.00000   0.08000    0.80000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.16000   10.09000   0.07000    0.69376
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.31000   10.24000   0.07000    0.68359
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.08000   10.00000   0.08000    0.80000
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.72080   10.68750   0.03330    0.31158
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.72830   11.68050   0.04780    0.40923
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.93500   10.88990   0.04510    0.41415
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.26580    9.23710   0.02870    0.31070
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.59260    9.55340   0.03920    0.41033
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.46120    9.42220   0.03900    0.41392
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.63750   10.60450   0.03300    0.31119
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.11030   11.06500   0.04530    0.40940
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.08790   11.04210   0.04580    0.41478
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.39000    7.36000   0.03000    0.40761
柏瑞巨人基金                                                       12.76000   12.76000   0.00000    0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69720   13.69680   0.00040    0.00292
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.67000   16.66000   0.01000    0.06002
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.31220   14.31810  -0.00590   -0.04121
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.64870   12.64440   0.00430    0.03401
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.24300   13.23720   0.00580    0.04382
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.69000    8.69360  -0.00360   -0.04141
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.83360    6.83630  -0.00270   -0.03950
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.76020    8.75720   0.00300    0.03426
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.54840    8.55350  -0.00510   -0.05962
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.84600   10.84120   0.00480    0.04428
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.46280    8.46190   0.00090    0.01064
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.83640   12.83200   0.00440    0.03429
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.39710   12.40210  -0.00500   -0.04032
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.08650   13.09430  -0.00780   -0.05957
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.05550   12.05020   0.00530    0.04398
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.05670    9.06040  -0.00370   -0.04084
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.79140    9.78800   0.00340    0.03474
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.76860    9.77450  -0.00590   -0.06036
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64310    9.63890   0.00420    0.04357
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.50440    9.50340   0.00100    0.01052
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.69700   10.70650  -0.00950   -0.08873
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.61330   10.61510  -0.00180   -0.01696
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.45560   10.45570  -0.00010   -0.00096
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.51080   10.51330  -0.00250   -0.02378
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.91750    9.92620  -0.00870   -0.08765
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.62820    9.62990  -0.00170   -0.01765
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.64640   10.65310  -0.00670   -0.06289
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.67840    9.67850  -0.00010   -0.00103
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73590    9.73810  -0.00220   -0.02259
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.67710   10.68650  -0.00940   -0.08796
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.61360   10.61550  -0.00190   -0.01790
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.45590   10.45600  -0.00010   -0.00096
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.51170   10.51420  -0.00250   -0.02378
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.91730    9.92610  -0.00880   -0.08866
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.62830    9.63000  -0.00170   -0.01765
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.82530   10.83210  -0.00680   -0.06278
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.67830    9.67840  -0.00010   -0.00103
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73610    9.73840  -0.00230   -0.02362
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.42160   11.41510   0.00650    0.05694
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.81550   12.80160   0.01390    0.10858
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.12130   12.10560   0.01570    0.12969
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.14970    9.14450   0.00520    0.05686
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.84780    9.83710   0.01070    0.10877
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.77120    9.75850   0.01270    0.13014
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.11410   11.10770   0.00640    0.05762
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.93330   11.92040   0.01290    0.10822
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.71030   11.69510   0.01520    0.12997
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.15000    9.14470   0.00530    0.05796
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.84830    9.83770   0.01060    0.10775
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.77160    9.75900   0.01260    0.12911
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.74000   13.61000   0.13000    0.95518
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.52000   14.36000   0.16000    1.11421
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.52000    9.41000   0.11000    1.16897
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.85000    8.76000   0.09000    1.02740
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.59000    9.48000   0.11000    1.16034
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.67000   11.56000   0.11000    0.95156
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.48000   11.35000   0.13000    1.14537
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.78000   11.65000   0.13000    1.11588
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.14000   12.98000   0.16000    1.23267
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.48000   13.34000   0.14000    1.04948
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.07720   12.05000   0.02720    0.22573
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.27810   10.24650   0.03160    0.30840
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.70830    7.69090   0.01740    0.22624
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.22110   10.18960   0.03150    0.30914
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.43000   11.44000  -0.01000   -0.08741
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.24470   12.24270   0.00200    0.01634
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.94830   11.93770   0.01060    0.08879
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.95940   10.94820   0.01120    0.10230
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.58230    8.58090   0.00140    0.01632
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.63960    9.63110   0.00850    0.08826
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.69440    9.68440   0.01000    0.10326
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.49380   11.48360   0.01020    0.08882
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.75260   10.75090   0.00170    0.01581
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.94110   10.92990   0.01120    0.10247
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.98400    9.97510   0.00890    0.08922
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.27300    9.27150   0.00150    0.01618
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.15810    9.15870  -0.00060   -0.00655
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.72070    9.71080   0.00990    0.10195
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.72460   12.71370   0.01090    0.08573
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.19540   12.17610   0.01930    0.15851
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.54490   11.52470   0.02020    0.17528
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.18220    7.17610   0.00610    0.08500
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.93390    8.91970   0.01420    0.15920
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.61600    9.59910   0.01690    0.17606
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.93850   10.92910   0.00940    0.08601
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.56300   11.54280   0.02020    0.17500
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.67530    9.65990   0.01540    0.15942
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.16380    9.15600   0.00780    0.08519
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.82140    9.80420   0.01720    0.17544
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.99700   12.00200  -0.00500   -0.04166
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.74500   12.74270   0.00230    0.01805
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.62820   11.62460   0.00360    0.03097
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.38860    9.39250  -0.00390   -0.04152
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.00360   10.00190   0.00170    0.01700
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.00420   10.00110   0.00310    0.03100
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.01280   12.01070   0.00210    0.01748
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.70370   10.70820  -0.00450   -0.04202
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.07950   11.07610   0.00340    0.03070
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.95040    9.95450  -0.00410   -0.04119
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.55340    9.55730  -0.00390   -0.04081
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.24230   10.24050   0.00180    0.01758
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.74700    9.74400   0.00300    0.03079
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.08000   19.06000   0.02000    0.10493
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.89000   17.86000   0.03000    0.16797
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.36250   13.36850  -0.00600   -0.04488
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.44200   10.39100   0.05100    0.49081
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.47140   11.40970   0.06170    0.54077
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.34810   12.30520   0.04290    0.34863
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.97960   10.91840   0.06120    0.56052
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.11370    9.06930   0.04440    0.48956
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.67200    9.62010   0.05190    0.53950
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.53010    9.49690   0.03320    0.34959
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.62540    9.57180   0.05360    0.55998
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.24920    9.20400   0.04520    0.49109
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.47200    9.42110   0.05090    0.54028
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.39140   11.35190   0.03950    0.34796
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.56760    9.51430   0.05330    0.56021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.01300   42.75920   0.25380    0.59356
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.51000   33.57000  -0.06000   -0.17873
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78690   11.78610   0.00080    0.00679
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.71070    1.70670   0.00400    0.23437
國泰大中華基金                                                     19.13000   19.12000   0.01000    0.05230
國泰小龍基金-美元I                                                  0.46840    0.46910  -0.00070   -0.14922
國泰小龍基金-新台幣                                                14.55000   14.58000  -0.03000   -0.20576
國泰中小成長基金-美元I                                              1.32420    1.32320   0.00100    0.07557
國泰中小成長基金-新台幣                                            41.13000   41.13000   0.00000    0.00000
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.28550    4.22390   0.06160    1.45837
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.68140    0.67010   0.01130    1.68632
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.72840    0.71630   0.01210    1.68924
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.40000   19.10000   0.30000    1.57068
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.04300   41.93190   0.11110    0.26495
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29090    2.29380  -0.00290   -0.12643
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32890    0.32850   0.00040    0.12177
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.11480   10.11230   0.00250    0.02472
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.17170    8.16980   0.00190    0.02326
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.35040    2.34210   0.00830    0.35438
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33980    0.33780   0.00200    0.59207
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.59830   10.54970   0.04860    0.46068
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34150    0.34130   0.00020    0.05860
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.44390   10.45170  -0.00780   -0.07463
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.16200    4.09760   0.06440    1.57165
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.60050    0.58990   0.01060    1.79691
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.83000   18.52000   0.31000    1.67387
國泰中港台基金-人民幣                                               3.12330    3.06970   0.05360    1.74610
國泰中港台基金-美元                                                 0.45630    0.44740   0.00890    1.98927
國泰中港台基金-新台幣                                              14.14000   13.88000   0.26000    1.87320
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.04880   10.03560   0.01320    0.13153
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.16250   10.14350   0.01900    0.18731
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.22580   10.21950   0.00630    0.06165
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.37000   26.45000  -0.08000   -0.30246
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.58000   12.54000   0.04000    0.31898
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.78000   31.94000  -0.16000   -0.50094
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35200    0.35190   0.00010    0.02842
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33350    0.33330   0.00020    0.06001
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33420    0.33400   0.00020    0.05988
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.95870   10.96740  -0.00870   -0.07933
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.38610   10.39430  -0.00820   -0.07889
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.41470   10.42300  -0.00830   -0.07963
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45690   12.45670   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42030    0.41940   0.00090    0.21459
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37260    0.37180   0.00080    0.21517
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44840    0.44750   0.00090    0.20112
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54210    0.54290  -0.00080   -0.14736
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.51960    2.51740   0.00220    0.08739
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36700    0.36590   0.00110    0.30063
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52630    0.52640  -0.00010   -0.01900
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48400    0.48410  -0.00010   -0.02066
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.16000   14.18000  -0.02000   -0.14104
國泰全球資源基金-美元                                               0.16690    0.16730  -0.00040   -0.23909
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.27000    5.29000  -0.02000   -0.37807
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61130    0.60790   0.00340    0.55930
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.01000   18.93000   0.08000    0.42261
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.58000   18.50000   0.08000    0.43243
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.87220    0.87030   0.00190    0.21832
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.21000   21.09000   0.12000    0.56899
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.34000   22.42000  -0.08000   -0.35682
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.52770    2.51750   0.01020    0.40516
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36910    0.36680   0.00230    0.62704
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31840    0.31640   0.00200    0.63211
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.43490   11.37560   0.05930    0.52129
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.86370    9.81250   0.05120    0.52178
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52590    0.52430   0.00160    0.30517
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40390    0.40090   0.00300    0.74832
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.16000   12.08000   0.08000    0.66225
國泰科技生化基金                                                   31.95000   32.00000  -0.05000   -0.15625
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.17000   29.23000  -0.06000   -0.20527
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.48000   12.48000   0.00000    0.00000
國泰美國費城半導體基金                                             14.26000   14.08000   0.18000    1.27841
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.31820   44.05180   0.26640    0.60474
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.27340   17.41240  -0.13900   -0.79828
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    23.32610   22.98830   0.33780    1.46944
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.59850   44.33980   0.25870    0.58345
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.15480   45.11850   0.03630    0.08045
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.46860   43.60330  -0.13470   -0.30892
國泰紐幣2021保本基金                                               12.79700   12.80300  -0.00600   -0.04686
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.16420   13.17070  -0.00650   -0.04935
國泰紐幣保本基金                                                   12.73480   12.73420   0.00060    0.00471
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.26000   22.26000   0.00000    0.00000
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.26000   22.26000   0.00000    0.00000
國泰富時中國A50基金                                                22.01000   22.00000   0.01000    0.04545
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.98230   46.68120   0.30110    0.64501
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34580    0.34540   0.00040    0.11581
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50320    0.50430  -0.00110   -0.21812
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.41200   42.45380  -0.04180   -0.09846
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.19000   21.20000  -0.01000   -0.04717
國泰新興市場基金-美元                                               0.40050    0.39650   0.00400    1.00883
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.45000   12.35000   0.10000    0.80972
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.41670    2.41670   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50080    1.50070   0.00010    0.00666
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36280    0.36200   0.00080    0.22099
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22760    0.22700   0.00060    0.26432
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35360    0.35260   0.00100    0.28361
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.99750   10.97860   0.01890    0.17215
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.70060    6.68900   0.01160    0.17342
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.35460   44.12070   0.23390    0.53014
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.81060   44.50560   0.30500    0.68531
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.68370   42.60840   0.07530    0.17673
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.34000   13.28000   0.06000    0.45181
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.87000   36.17000  -0.30000   -0.82942
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.40000   23.53000  -0.13000   -0.55249
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34980    0.35140  -0.00160   -0.45532
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.34000   10.41000  -0.07000   -0.67243
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.88260   39.90830  -0.02570   -0.06440
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.39000   22.18000   0.21000    0.94680
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.29000   20.16000   0.13000    0.64484
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.88000   17.91000  -0.03000   -0.16750
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41370    0.41360   0.00010    0.02418
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.49100   12.49420  -0.00320   -0.02561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.53910   10.53230   0.00680    0.06456
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.43410   10.42860   0.00550    0.05274
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.56810   10.57580  -0.00770   -0.07281
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.32190   10.31530   0.00660    0.06398
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.25320   10.24790   0.00530    0.05172
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.31950   10.32680  -0.00730   -0.07069
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.07480   10.05760   0.01720    0.17101
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.87280    9.85310   0.01970    0.19994
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.04490   10.02610   0.01880    0.18751
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.88320    9.87700   0.00620    0.06277
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.07480   10.05750   0.01730    0.17201
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.86800    9.84840   0.01960    0.19902
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.04490   10.02600   0.01890    0.18851
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.88320    9.87700   0.00620    0.06277
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42500   11.42440   0.00060    0.00525
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10400   10.10100   0.00300    0.02970
第一金大中華基金                                                   25.85000   25.98000  -0.13000   -0.50038
第一金小型精選基金                                                 31.77000   31.87000  -0.10000   -0.31377
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.34000   13.14000   0.20000    1.52207
第一金中國世紀基金-美元                                             8.33550    8.19310   0.14240    1.73805
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.33590    8.19340   0.14250    1.73920
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.88000    9.73000   0.15000    1.54162
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.88000    9.73000   0.15000    1.54162
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76710    9.78110  -0.01400   -0.14313
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.38930    8.39460  -0.00530   -0.06314
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.26330   11.27940  -0.01610   -0.14274
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.83890    9.84520  -0.00630   -0.06399
第一金中概平衡基金                                                 26.44000   26.50000  -0.06000   -0.22642
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31980   15.31960   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.62600  178.62300   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.76490   15.66770   0.09720    0.62038
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.76400   15.66750   0.09650    0.61592
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.27000   15.19000   0.08000    0.52666
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.27000   15.20000   0.07000    0.46053
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.67810   10.55160   0.12650    1.19887
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.67600   10.55020   0.12580    1.19239
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.75000   10.63000   0.12000    1.12888
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.75000   10.63000   0.12000    1.12888
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.19240   10.00310   0.18930    1.89241
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.19210   10.00330   0.18880    1.88738
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.47000   10.28000   0.19000    1.84825
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.46000   10.28000   0.18000    1.75097
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.71370   13.52520   0.18850    1.39369
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.73210   13.54330   0.18880    1.39405
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.05000   12.89000   0.16000    1.24127
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.08000   12.91000   0.17000    1.31681
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.84830    9.84260   0.00570    0.05791
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.84520    9.83960   0.00560    0.05691
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.49090    9.49110  -0.00020   -0.00211
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.51540    9.51560  -0.00020   -0.00210
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.68850   10.68230   0.00620    0.05804
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.33300   10.33330  -0.00030   -0.00290
第一金全球大趨勢基金                                               25.23000   25.12000   0.11000    0.43790
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.29640    9.32280  -0.02640   -0.28318
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.46560    6.48400  -0.01840   -0.28378
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.09330   10.12690  -0.03360   -0.33179
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.09350   10.12720  -0.03370   -0.33277
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.92480   10.96110  -0.03630   -0.33117
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.92650   10.96290  -0.03640   -0.33203
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.53660    8.53010   0.00650    0.07620
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.43230   10.42440   0.00790    0.07578
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.34820    9.35330  -0.00510   -0.05453
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.34660    9.35140  -0.00480   -0.05133
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.77200    7.77040   0.00160    0.02059
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.76610    7.76450   0.00160    0.02061
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.55890    8.56240  -0.00350   -0.04088
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.55960    8.56300  -0.00340   -0.03971
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.58570   11.59210  -0.00640   -0.05521
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.58660   11.59300  -0.00640   -0.05521
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.25300   10.25100   0.00200    0.01951
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.25390   10.25190   0.00200    0.01951
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.05510   15.06110  -0.00600   -0.03984
第一金亞洲科技基金                                                 17.89000   17.61000   0.28000    1.59001
第一金亞洲新興市場基金                                             13.51000   13.47000   0.04000    0.29696
第一金店頭市場基金                                                  7.80000    7.77000   0.03000    0.38610
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.00020    0.00000  10.00020    0.00000
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.00020    0.00000  10.00020    0.00000
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.00010    0.00000  10.00010    0.00000
第一金創新趨勢基金                                                 21.24000   21.33000  -0.09000   -0.42194
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.60560   42.35630   0.24930    0.58858
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.52300   42.22110   0.30190    0.71505
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.70140   42.43260   0.26880    0.63348
第一金電子基金                                                     32.43000   32.51000  -0.08000   -0.24608
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.66000   18.72000  -0.06000   -0.32051
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.36000   18.36000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.83000   19.70000   0.13000    0.65990
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.76000    7.57000   0.19000    2.50991
統一大中華中小基金(美元)                                            7.10000    6.92000   0.18000    2.60116
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.57000   10.32000   0.25000    2.42248
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
統一大滿貫基金-A類型                                               32.85000   32.78000   0.07000    0.21354
統一大滿貫基金-I類型                                               32.85000   32.78000   0.07000    0.21354
統一大龍印基金                                                     14.65000   14.51000   0.14000    0.96485
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.27000    9.07000   0.20000    2.20507
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.48000    8.30000   0.18000    2.16867
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.71000    9.51000   0.20000    2.10305
統一中小基金                                                       22.74000   22.84000  -0.10000   -0.43783
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.89230    9.89840  -0.00610   -0.06163
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.20710    9.20110   0.00600    0.06521
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.95270    8.95630  -0.00360   -0.04020
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.33260   12.34020  -0.00760   -0.06159
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.42870   11.42120   0.00750    0.06567
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.07640   11.08090  -0.00450   -0.04061
統一台灣動力基金                                                   17.23000   17.28000  -0.05000   -0.28935
統一全天候基金-A類型                                              103.50000  103.81000  -0.31000   -0.29862
統一全天候基金-I類型                                              104.04000  104.34000  -0.30000   -0.28752
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.15020    8.13800   0.01220    0.14991
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.87020    7.84850   0.02170    0.27649
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.91490    7.90310   0.01180    0.14931
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.75330    8.74030   0.01300    0.14874
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.46040    8.43720   0.02320    0.27497
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.50130    8.48860   0.01270    0.14961
統一全球債券組合基金                                               12.39200   12.39120   0.00080    0.00646
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.34000   15.24000   0.10000    0.65617
統一全球新科技基金(美元)                                           14.44000   14.32000   0.12000    0.83799
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.95000   13.86000   0.09000    0.64935
統一亞太基金                                                       24.89000   24.64000   0.25000    1.01461
統一亞洲大金磚基金                                                 12.51000   12.42000   0.09000    0.72464
統一奔騰基金                                                       55.98000   56.02000  -0.04000   -0.07140
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73010   16.72980   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.84000   10.69000   0.15000    1.40318
統一強漢基金(美元)                                                  9.76000    9.61000   0.15000    1.56087
統一強漢基金(新台幣)                                               25.88000   25.53000   0.35000    1.37094
統一統信基金                                                       28.87000   28.90000  -0.03000   -0.10381
統一黑馬基金                                                       56.89000   56.87000   0.02000    0.03517
統一新亞洲科技能源基金                                             16.12000   16.00000   0.12000    0.75000
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.10420    8.10640  -0.00220   -0.02714
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.73690   10.73990  -0.00300   -0.02793
統一經建基金                                                       43.82000   43.95000  -0.13000   -0.29579
統一龍馬基金                                                       63.34000   63.31000   0.03000    0.04739
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     18.36000   18.44000  -0.08000   -0.43384
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.27000   44.43000  -0.16000   -0.36012
野村中國機會基金                                                   14.33000   14.15000   0.18000    1.27208
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.35470   10.34620   0.00850    0.08216
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.33870   10.32950   0.00920    0.08907
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.38700   10.39100  -0.00400   -0.03849
野村巴西基金                                                        6.95000    6.90000   0.05000    0.72464
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.41000   11.28000   0.13000    1.15248
野村台灣高股息基金                                                 24.61000   24.66000  -0.05000   -0.20276
野村台灣運籌基金                                                   35.04000   34.97000   0.07000    0.20017
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.88720    9.88380   0.00340    0.03440
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.81690    9.81390   0.00300    0.03057
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.85840    9.85690   0.00150    0.01522
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.41870   10.41520   0.00350    0.03360
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.24430   10.24100   0.00330    0.03222
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.03870   10.03730   0.00140    0.01395
野村平衡基金                                                       18.97000   18.97000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.45000   14.42000   0.03000    0.20804
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.86000   11.82000   0.04000    0.33841
野村全球生技醫療基金                                               16.90000   16.84000   0.06000    0.35629
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.18230   10.17590   0.00640    0.06289
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.18000   10.17240   0.00760    0.07471
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09860   10.09820   0.00040    0.00396
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.42410   10.41760   0.00650    0.06239
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.39000   10.38250   0.00750    0.07224
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.30970   10.30940   0.00030    0.00291
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.09900   10.09830   0.00070    0.00693
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.73830   10.73160   0.00670    0.06243
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.66450   10.65680   0.00770    0.07225
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.58470   10.58430   0.00040    0.00378
野村全球品牌基金                                                   29.28000   29.09000   0.19000    0.65315
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.98000   12.96000   0.02000    0.15432
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.68000   19.65000   0.03000    0.15267
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.21000   12.18000   0.03000    0.24631
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.89900   10.89960  -0.00060   -0.00550
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.94840   10.94830   0.00010    0.00091
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.72900   10.73190  -0.00290   -0.02702
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.70780    8.70180   0.00600    0.06895
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.51220    8.50580   0.00640    0.07524
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.10010    8.09820   0.00190    0.02346
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.03300   11.02540   0.00760    0.06893
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.50550   10.49770   0.00780    0.07430
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.08840   10.08590   0.00250    0.02479
野村成長基金                                                       29.36000   29.38000  -0.02000   -0.06807
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.51710    8.45370   0.06340    0.74997
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.53040    8.46660   0.06380    0.75355
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.75780    8.70000   0.05780    0.66437
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.71320    9.64090   0.07230    0.74993
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.58220    9.51050   0.07170    0.75390
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.82410    9.75930   0.06480    0.66398
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.11000    9.00000   0.11000    1.22222
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.19000   13.03000   0.16000    1.22794
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.28240   10.26660   0.01580    0.15390
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.20980   10.19360   0.01620    0.15892
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.12110   10.11270   0.00840    0.08306
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.70650    9.69150   0.01500    0.15477
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.72880    9.71340   0.01540    0.15854
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.85130    9.84330   0.00800    0.08127
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.12110   10.11270   0.00840    0.08306
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.80460   10.78850   0.01610    0.14923
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.67670   10.65980   0.01690    0.15854
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.81240   10.80370   0.00870    0.08053
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.15580   10.13990   0.01590    0.15681
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.15470   10.13740   0.01730    0.17066
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.10100   10.08930   0.01170    0.11596
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.59850    8.58840   0.01010    0.11760
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.21310    9.19810   0.01500    0.16308
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.08140    9.06600   0.01540    0.16987
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.10100   10.08930   0.01170    0.11596
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.84010   13.82380   0.01630    0.11791
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.96320   12.94210   0.02110    0.16303
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.50060   10.48280   0.01780    0.16980
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.52820   10.52280   0.00540    0.05132
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51210   10.50650   0.00560    0.05330
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.52510   10.52200   0.00310    0.02946
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72000   10.71460   0.00540    0.05040
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.68570   10.68010   0.00560    0.05243
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.66770   10.66480   0.00290    0.02719
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.63010   10.62460   0.00550    0.05177
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.58580   10.58010   0.00570    0.05387
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.71600   10.72300  -0.00700   -0.06528
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.22780   10.23320  -0.00540   -0.05277
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.93010    9.93250  -0.00240   -0.02416
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.56390    9.56500  -0.00110   -0.01150
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.06100    9.06590  -0.00490   -0.05405
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.45770   11.46390  -0.00620   -0.05408
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.31760   10.29480   0.02280    0.22147
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.43570   11.40690   0.02880    0.25248
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.86580   10.83810   0.02770    0.25558
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.65030   10.62690   0.02340    0.22020
野村泰國基金                                                       45.09000   44.91000   0.18000    0.40080
野村高科技基金                                                      9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.54460   10.49590   0.04870    0.46399
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.19910   10.14270   0.05640    0.55606
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.76260   10.72710   0.03550    0.33094
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.60130    9.54940   0.05190    0.54349
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.59210    9.54810   0.04400    0.46082
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.79400    9.75950   0.03450    0.35350
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.14210   12.07470   0.06740    0.55819
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.06120   14.03270   0.02850    0.20310
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.04830   10.98850   0.05980    0.54421
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.04570   10.99500   0.05070    0.46112
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.45480   11.41450   0.04030    0.35306
野村貨幣市場基金                                                   16.33520   16.33490   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.66000   15.58000   0.08000    0.51348
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.34740   10.34010   0.00730    0.07060
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.25690   10.25290   0.00400    0.03901
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.38530   10.39400  -0.00870   -0.08370
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.35080   10.34450   0.00630    0.06090
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.30470   10.29780   0.00690    0.06700
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.30900   10.30240   0.00660    0.06406
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.66100   10.65440   0.00660    0.06195
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.58410   10.57600   0.00810    0.07659
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.63530   10.62860   0.00670    0.06304
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.12540   10.10870   0.01670    0.16520
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.13660   10.11950   0.01710    0.16898
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.04410   10.03180   0.01230    0.12261
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.64520   10.62780   0.01740    0.16372
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.60930   10.59140   0.01790    0.16901
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.51780   10.50480   0.01300    0.12375
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.58920   10.58850   0.00070    0.00661
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.00140    8.00080   0.00060    0.00750
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.31460   12.31370   0.00090    0.00731
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.32750   10.31540   0.01210    0.11730
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.47890   10.47840   0.00050    0.00477
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.30130   10.28800   0.01330    0.12928
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.38580   10.38540   0.00040    0.00385
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.34210   10.32920   0.01290    0.12489
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.32800   10.31580   0.01220    0.11827
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.47960   10.47920   0.00040    0.00382
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.30170   10.28820   0.01350    0.13122
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.38920   10.38880   0.00040    0.00385
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.34230   10.32930   0.01300    0.12586
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.36530   10.35030   0.01500    0.14492
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.51570   10.51420   0.00150    0.01427
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.33820   10.32210   0.01610    0.15598
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.42330   10.42000   0.00330    0.03167
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.38150   10.36580   0.01570    0.15146
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.36530   10.35030   0.01500    0.14492
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.51590   10.51430   0.00160    0.01522
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.33980   10.32360   0.01620    0.15692
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.43590   10.42480   0.01110    0.10648
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.38210   10.36640   0.01570    0.15145
野村精選貨幣市場基金                                               12.11220   12.11210   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.75000   11.78000  -0.03000   -0.25467
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.96000   11.00000  -0.04000   -0.36364
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.83000    7.83000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                   12.43000   12.44000  -0.01000   -0.08039
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    34.76000   34.74000   0.02000    0.05757
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.65900   10.65850   0.00050    0.00469
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.56620    8.56530   0.00090    0.01051
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.89990    7.89770   0.00220    0.02786
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.74670    7.74640   0.00030    0.00387
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.23290   12.23190   0.00100    0.00818
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.95240   10.94950   0.00290    0.02649
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.77990   10.77950   0.00040    0.00371
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.59000   11.56000   0.03000    0.25952
野村環球基金-人民幣計價                                            17.52000   17.45000   0.07000    0.40115
野村環球基金-美元計價                                              13.62000   13.56000   0.06000    0.44248
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.23000   19.17000   0.06000    0.31299
野村鴻利基金                                                       22.79000   22.79000   0.00000    0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90030   16.90020   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.93000   18.89000   0.04000    0.21175
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.55000   10.43000   0.12000    1.15053
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.14000   14.15000  -0.01000   -0.07067
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.30000   15.29000   0.01000    0.06540
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.69330   10.68470   0.00860    0.08049
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.00610   13.99480   0.01130    0.08074
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.72730   10.72410   0.00320    0.02984
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.66930   10.64270   0.02660    0.24994
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.50180   10.50210  -0.00030   -0.00286
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.41860   10.39610   0.02250    0.21643
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                            9.97400    9.97060   0.00340    0.03410
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.07560   10.04950   0.02610    0.25971
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.96430    9.95200   0.01230    0.12359
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.26310   10.24900   0.01410    0.13757
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.40780   10.38950   0.01830    0.17614
凱基台商天下基金                                                   13.17000   12.95000   0.22000    1.69884
凱基台灣精五門基金                                                 20.66000   20.70000  -0.04000   -0.19324
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.60150   44.30090   0.30060    0.67854
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.69930   45.66620   0.03310    0.07248
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.66010   42.62520   0.03490    0.08188
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.51860   10.49210   0.02650    0.25257
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.54040   44.26380   0.27660    0.62489
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.42230   45.12820   0.29410    0.65170
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.43300   44.13100   0.30200    0.68433
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.57000   12.49000   0.08000    0.64051
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.36300   11.26370   0.09930    0.88159
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.30000   11.22000   0.08000    0.71301
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59240   11.59220   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       27.51000   27.59000  -0.08000   -0.28996
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.74000   22.66000   0.08000    0.35305
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.82910   21.73020   0.09890    0.45513
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.28000   17.18000   0.10000    0.58207
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.35340   16.23590   0.11750    0.72370
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.70000    7.66000   0.04000    0.52219
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.73630   40.49680   0.23950    0.59140
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.91280   40.61360   0.29920    0.73670
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.79680   40.50270   0.29410    0.72612
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.48000   11.45000   0.03000    0.26201
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.18260   11.12520   0.05740    0.51595
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.80000   10.76000   0.04000    0.37175
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.24360   12.15840   0.08520    0.70075
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.66000   12.59000   0.07000    0.55600
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.96000   12.93000   0.03000    0.23202
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.58030   12.53310   0.04720    0.37660
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.13160   10.05710   0.07450    0.74077
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.90490    9.80850   0.09640    0.98282
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.01540    9.93040   0.08500    0.85596
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.13150   10.05710   0.07440    0.73978
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.90490    9.80850   0.09640    0.98282
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.01540    9.93040   0.08500    0.85596
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.60000   12.67000  -0.07000   -0.55249
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.11000   34.77000   0.34000    0.97785
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.23000   32.18000   0.05000    0.15538
富邦上証180基金                                                    32.09000   32.12000  -0.03000   -0.09340
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19490    0.19170   0.00320    1.66927
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.07000    5.97000   0.10000    1.67504
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.13000    6.13000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.63000   46.76000  -0.13000   -0.27802
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.13300   12.04040   0.09260    0.76908
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.21740   11.12430   0.09310    0.83691
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.87070   10.77750   0.09320    0.86476
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.30990   10.23120   0.07870    0.76922
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.45180    9.37340   0.07840    0.83641
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.16900    9.09040   0.07860    0.86465
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.69430   20.69020   0.00410    0.01982
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.62920   11.62840   0.00080    0.00688
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.72930   10.71630   0.01300    0.12131
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.78150   13.77450   0.00700    0.05082
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01710    2.01480   0.00230    0.11416
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.47820    9.47330   0.00490    0.05172
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43700    1.43540   0.00160    0.11147
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.32450   12.32830  -0.00380   -0.03082
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.79690    1.79670   0.00020    0.01113
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.33850   10.34160  -0.00310   -0.02998
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52810    1.52800   0.00010    0.00654
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.87150   10.86410   0.00740    0.06811
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.81190   10.80180   0.01010    0.09350
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.38000   15.41000  -0.03000   -0.19468
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.40000   18.37000   0.03000    0.16331
富邦日本東証基金                                                   19.99000   20.04000  -0.05000   -0.24950
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.51000   46.69000  -0.18000   -0.38552
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.95000   47.07000  -0.12000   -0.25494
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.51000   51.74000  -0.23000   -0.44453
富邦台灣心基金                                                     21.08000   21.15000  -0.07000   -0.33097
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.10000   46.32000  -0.22000   -0.47496
富邦台灣科技指數基金                                               52.92000   53.22000  -0.30000   -0.56370
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.18060   46.92100   0.25960    0.55327
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.86400   41.99830  -0.13430   -0.31977
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31390    0.31300   0.00090    0.28754
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.61900    2.61600   0.00300    0.11468
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35640    0.35570   0.00070    0.19680
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.00640   10.99410   0.01230    0.11188
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.24060    2.23810   0.00250    0.11170
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33650    0.33580   0.00070    0.20846
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.35240    9.34200   0.01040    0.11133
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.01000   25.02000  -0.01000   -0.03997
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.63000   13.62000   0.01000    0.07342
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.41000   31.57000  -0.16000   -0.50681
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70400   15.70380   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.98000   18.16000  -0.18000   -0.99119
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.23920   41.26230  -0.02310   -0.05598
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.49880   43.29840   0.20040    0.46283
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.06600   41.07930  -0.01330   -0.03238
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.25020   45.04530   0.20490    0.45488
富邦長紅基金                                                       58.85000   59.03000  -0.18000   -0.30493
富邦科技基金                                                       23.36000   23.36000   0.00000    0.00000
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.33700   41.43770  -0.10070   -0.24302
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.58150   44.35620   0.22530    0.50793
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.00810   39.97270   0.03540    0.08856
富邦恒生國企ETF基金                                                21.02000   21.06000  -0.04000   -0.18993
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.36000   13.35000   0.01000    0.07491
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.04000   28.10000  -0.06000   -0.21352
富邦高成長基金                                                     22.74000   22.81000  -0.07000   -0.30688
富邦基金A類型                                                      13.06000   13.09000  -0.03000   -0.22918
富邦基金I類型                                                      13.06000   13.09000  -0.03000   -0.22918
富邦深証100基金                                                    10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.97000   21.01000  -0.04000   -0.19039
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42660    0.42660   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.50150   12.49300   0.00850    0.06804
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.33510    9.32870   0.00640    0.06861
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30290    0.30290   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.54460    8.53880   0.00580    0.06793
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.20700   10.18390   0.02310    0.22683
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.86990   10.85890   0.01100    0.10130
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.52870    9.50710   0.02160    0.22720
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.14280   10.13250   0.01030    0.10165
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.72000   18.76000  -0.04000   -0.21322
富邦精準基金                                                       43.17000   43.30000  -0.13000   -0.30023
富邦精銳中小基金                                                   11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.36000   17.42000  -0.06000   -0.34443
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.38000   21.47000  -0.09000   -0.41919
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.23000    7.20000   0.03000    0.41667
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.55000   15.68000  -0.13000   -0.82908
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.76000   19.86000  -0.10000   -0.50352
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.71490   10.69780   0.01710    0.15985
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.51560   10.45730   0.05830    0.55751
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.73860   10.69650   0.04210    0.39359
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.19500   10.17880   0.01620    0.15915
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.95890    9.90370   0.05520    0.55737
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.15510   10.11520   0.03990    0.39446
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富達台灣成長基金                                                   30.97000   31.04000  -0.07000   -0.22552
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.10220   10.09500   0.00720    0.07132
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.09200   10.08390   0.00810    0.08033
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.91750    9.91050   0.00700    0.07063
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.38590   10.37860   0.00730    0.07034
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.39000   10.38160   0.00840    0.08091
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.21370   10.20610   0.00760    0.07447
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.62790    8.61270   0.01520    0.17648
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.33590    9.31880   0.01710    0.18350
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.88710    8.87210   0.01500    0.16907
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.36690   10.34850   0.01840    0.17780
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.45050   10.43140   0.01910    0.18310
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.97320    9.95620   0.01700    0.17075
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.11790   10.10110   0.01680    0.16632
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.69550    8.68500   0.01050    0.12090
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.98940    9.97670   0.01270    0.12730
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.25970    9.24910   0.01060    0.11461
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.48120   11.46720   0.01400    0.12209
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.31240   11.29810   0.01430    0.12657
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.60340   10.59140   0.01200    0.11330
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.45720    9.44650   0.01070    0.11327
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.46000   15.45000   0.01000    0.06472
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.95400    8.93500   0.01900    0.21265
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.86790    9.84640   0.02150    0.21835
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.35790    9.33860   0.01930    0.20667
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76980   10.74680   0.02300    0.21402
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.82040   10.79680   0.02360    0.21858
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.32110   10.29990   0.02120    0.20583
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.50180    9.48240   0.01940    0.20459
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.28000    9.14000   0.14000    1.53173
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.96000    9.78000   0.18000    1.84049
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.83000    8.68000   0.15000    1.72811
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.78000    7.63000   0.15000    1.96592
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.07000    9.88000   0.19000    1.92308
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.91000    8.72000   0.19000    2.17890
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.78000    8.61000   0.17000    1.97445
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.93000    9.73000   0.20000    2.05550
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.19000   10.20490  -0.01490   -0.14601
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.55470    9.55860  -0.00390   -0.04080
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.08450    9.09320  -0.00870   -0.09568
富蘭克林華美中華基金                                               11.33000   11.17000   0.16000    1.43241
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.60000   21.57000   0.03000    0.13908
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.68000   21.64000   0.04000    0.18484
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.07800    8.07910  -0.00110   -0.01362
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.19330    9.18640   0.00690    0.07511
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.17100   10.16330   0.00770    0.07576
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.68300    9.68440  -0.00140   -0.01446
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.58600   11.58840  -0.00240   -0.02071
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.72290    8.72470  -0.00180   -0.02063
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.89900    8.90080  -0.00180   -0.02022
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.99740    9.99950  -0.00210   -0.02100
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.09270   14.11490  -0.02220   -0.15728
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.21580   10.23190  -0.01610   -0.15735
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.24430   10.26050  -0.01620   -0.15789
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.59810   10.59850  -0.00040   -0.00377
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.67170    7.67190  -0.00020   -0.00261
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.02610    9.02640  -0.00030   -0.00332
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        10.02450   10.02480  -0.00030   -0.00299
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.20390   11.21530  -0.01140   -0.10165
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.57510    7.58280  -0.00770   -0.10155
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.92960    8.93870  -0.00910   -0.10180
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.08300   10.09320  -0.01020   -0.10106
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.84890   10.85640  -0.00750   -0.06908
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.68220    7.68750  -0.00530   -0.06894
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.22170    8.22110   0.00060    0.00730
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.31520    9.30710   0.00810    0.08703
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.37190   10.36280   0.00910    0.08781
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.05000   13.04920   0.00080    0.00613
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.12000    8.07000   0.05000    0.61958
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.41000    8.37000   0.04000    0.47790
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.79000    8.78000   0.01000    0.11390
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.01000    8.03000  -0.02000   -0.24907
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.65000   11.66000  -0.01000   -0.08576
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.80000    8.78000   0.02000    0.22779
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.34000    8.33000   0.01000    0.12005
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.56000    9.50000   0.06000    0.63158
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.53000    9.47000   0.06000    0.63358
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.62000   10.55000   0.07000    0.66351
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.29000   10.23000   0.06000    0.58651
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.29400   13.28930   0.00470    0.03537
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.74000    9.67000   0.07000    0.72389
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
富蘭克林華美第一富基金                                             37.74000   37.68000   0.06000    0.15924
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34930   10.34910   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.57000   14.46000   0.11000    0.76072
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.56000   13.43000   0.13000    0.96798
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.87000   15.73000   0.14000    0.89002
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.10670   10.08380   0.02290    0.22710
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.10670   10.08380   0.02290    0.22710
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.00980    9.98640   0.02340    0.23432
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.00980    9.98640   0.02340    0.23432
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.06100   10.03110   0.02990    0.29807
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.06100   10.03110   0.02990    0.29807
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.06100   10.03110   0.02990    0.29807
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.15040   10.13200   0.01840    0.18160
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.15040   10.13200   0.01840    0.18160
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.15040   10.13200   0.01840    0.18160
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.86850    6.87420  -0.00570   -0.08292
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.85050   10.80220   0.04830    0.44713
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.58240    9.57760   0.00480    0.05012
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.54240   11.53660   0.00580    0.05027
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.80160    6.80040   0.00120    0.01765
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.99450    8.98550   0.00900    0.10016
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.58570   10.57510   0.01060    0.10024
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.95640   10.95450   0.00190    0.01734
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.31000   67.90000   0.41000    0.60383
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.65000   68.24000   0.41000    0.60082
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.12700   62.21450  -0.08750   -0.14064
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.65000   20.70000  -0.05000   -0.24155
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.59850   66.21620   0.38230    0.57735
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.04210   65.81590   0.22620    0.34369
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.86230   11.86160   0.00070    0.00590
復華人生目標基金                                                   38.23610   38.22970   0.00640    0.01674
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
復華大中華中小策略基金                                              8.92000    8.81000   0.11000    1.24858
復華中小精選基金                                                   65.24000   65.35000  -0.11000   -0.16832
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.32000   52.40320  -0.08320   -0.15877
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.06960   62.14360  -0.07400   -0.11908
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.03000    9.94000   0.09000    0.90543
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.02000    8.93000   0.09000    1.00784
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.82000   11.76000   0.06000    0.51020
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.27000   10.20000   0.07000    0.68627
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
復華台灣智能基金                                                   11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
復華全方位基金                                                     28.61000   28.68000  -0.07000   -0.24407
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.82000   12.69000   0.13000    1.02443
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.29000   20.10000   0.19000    0.94527
復華全球平衡基金-美元                                               9.17000    9.13000   0.04000    0.43812
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.67000   19.62000   0.05000    0.25484
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.11000   13.94000   0.17000    1.21951
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.67000   13.52000   0.15000    1.10947
復華全球原物料基金                                                  8.41000    8.45000  -0.04000   -0.47337
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.93000   12.84000   0.09000    0.70093
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.12120   12.12260  -0.00140   -0.01155
復華全球債券基金                                                   14.77960   14.79440  -0.01480   -0.10004
復華全球債券組合基金                                               15.28000   15.28000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.95000   14.93000   0.02000    0.13396
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
復華有利貨幣市場基金                                               13.49080   13.49070   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.50000   11.44000   0.06000    0.52448
復華亞太成長基金                                                   11.97000   11.81000   0.16000    1.35478
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.95000    8.84000   0.11000    1.24434
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.56000    9.45000   0.11000    1.16402
復華東協世紀基金                                                   12.60000   12.52000   0.08000    0.63898
復華南非幣長期收益基金A                                            14.02000   13.98000   0.04000    0.28612
復華南非幣長期收益基金B                                             8.05000    8.03000   0.02000    0.24907
復華南非幣短期收益基金A                                            14.57000   14.56000   0.01000    0.06868
復華南非幣短期收益基金B                                             9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.95400   67.61300   0.34100    0.50434
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.70000   21.60000   0.10000    0.46296
復華美國新星基金-美元                                              12.70000   12.58000   0.12000    0.95390
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.96000   12.85000   0.11000    0.85603
復華恒生基金                                                       21.94000   22.01000  -0.07000   -0.31804
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.10000    8.08000   0.02000    0.24752
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.37000   32.49000  -0.12000   -0.36934
復華神盾基金                                                       25.45150   25.50890  -0.05740   -0.22502
復華高成長基金                                                     67.76000   67.89000  -0.13000   -0.19149
復華高益策略組合基金                                               13.56000   13.56000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.45410   14.45390   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.87000   17.86000   0.01000    0.05599
復華富時台灣高股息低波動基金                                       50.05000   50.20000  -0.15000   -0.29880
復華復華基金                                                       21.17000   21.20000  -0.03000   -0.14151
復華華人世紀基金                                                   16.74000   16.47000   0.27000    1.63934
復華傳家二號基金                                                   30.37370   30.41340  -0.03970   -0.13053
復華傳家基金                                                       22.13180   22.18110  -0.04930   -0.22226
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.80000   15.80000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.37000   14.36000   0.01000    0.06964
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.24000   12.24000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.48000   21.47000   0.01000    0.04658
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.00000   67.95000   0.05000    0.07358
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.50000    5.49000   0.01000    0.18215
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.38000   12.36000   0.02000    0.16181
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.10000   12.08000   0.02000    0.16556
復華新興市場短期收益基金                                           11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
復華滬深300 A股基金                                                23.78000   23.81000  -0.03000   -0.12600
復華數位經濟基金                                                   45.30000   45.55000  -0.25000   -0.54885
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.01620   10.00020   0.01600    0.16000
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.78230    9.76940   0.01290    0.13204
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.55740   10.54050   0.01690    0.16033
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.17500   10.16160   0.01340    0.13187
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.95570    9.90270   0.05300    0.53521
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.00810   10.00400   0.00410    0.04098
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.19040   10.17710   0.01330    0.13069
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.81710   10.81650   0.00060    0.00555
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.00840    9.99020   0.01820    0.18218
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.64420   10.63820   0.00600    0.05640
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.36410   10.34530   0.01880    0.18173
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.01040   11.00420   0.00620    0.05634
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.70640   10.70590   0.00050    0.00467
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.66310   10.65190   0.01120    0.10515
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.76660   10.76880  -0.00220   -0.02043
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.61100   10.61410  -0.00310   -0.02921
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.81930   11.70590   0.11340    0.96874
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.56770   10.55980   0.00790    0.07481
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.79230   10.79550  -0.00320   -0.02964
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.14600   12.02970   0.11630    0.96677
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.71010   10.70180   0.00830    0.07756
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.85390   10.85940  -0.00550   -0.05065
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.15060   10.14490   0.00570    0.05619
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.15620   10.13950   0.01670    0.16470
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.06420   10.06030   0.00390    0.03877
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.47210   10.46760   0.00450    0.04299
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.69080   10.58390   0.10690    1.01002
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.48760   10.47150   0.01610    0.15375
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.47070   10.46610   0.00460    0.04395
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.69010   10.58310   0.10700    1.01105
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.48440   10.46820   0.01620    0.15475
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.34230   10.34570  -0.00340   -0.03286
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.32770   10.31890   0.00880    0.08528
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.34040   10.34370  -0.00330   -0.03190
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.32850   10.31970   0.00880    0.08527
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.87870   10.86820   0.01050    0.09661
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.88640   10.86360   0.02280    0.20988
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.97900   10.96970   0.00930    0.08478
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.20570   10.19230   0.01340    0.13147
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.20740   10.18310   0.02430    0.23863
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.11520   10.10370   0.01150    0.11382
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20530    9.20490   0.00040    0.00435
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.27750    8.27150   0.00600    0.07254
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.31940    8.32390  -0.00450   -0.05406
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.95280   11.95240   0.00040    0.00335
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.78090   10.77310   0.00780    0.07240
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.96070   10.96660  -0.00590   -0.05380
景順主流基金                                                       17.17000   17.19000  -0.02000   -0.11635
景順台灣科技基金                                                   29.69000   29.71000  -0.02000   -0.06732
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.61000   11.56000   0.05000    0.43253
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
景順全球科技基金                                                   23.69000   23.60000   0.09000    0.38136
景順全球康健基金                                                   19.74000   19.67000   0.07000    0.35587
景順貨幣市場基金                                                   15.98930   15.98910   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       31.41000   31.46000  -0.05000   -0.15893
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.74000   14.66000   0.08000    0.54570
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.89000   13.83000   0.06000    0.43384
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.54000   11.52000   0.02000    0.17361
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.69000   11.68000   0.01000    0.08562
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.44000    9.32000   0.12000    1.28755
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.68000    9.57000   0.11000    1.14943
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.91000    9.78000   0.13000    1.32924
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.21000   10.09000   0.12000    1.18930
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65240    8.65480  -0.00240   -0.02773
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.99930    7.98550   0.01380    0.17281
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.46710   11.47010  -0.00300   -0.02615
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.57880   10.56050   0.01830    0.17329
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.38000    8.29000   0.09000    1.08565
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.02000    7.93000   0.09000    1.13493
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.87000   11.75000   0.12000    1.02128
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.64000    9.63410   0.00590    0.06124
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.91870    9.92500  -0.00630   -0.06348
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.16580   10.15930   0.00650    0.06398
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.46370   10.47040  -0.00670   -0.06399
華南永昌永昌基金                                                   19.31000   19.30000   0.01000    0.05181
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.94710   14.94350   0.00360    0.02409
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.58000   10.53000   0.05000    0.47483
華南永昌全球精品基金                                               17.05000   16.99000   0.06000    0.35315
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.70000   10.65000   0.05000    0.46948
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.39000   13.32000   0.07000    0.52553
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.40000   13.34000   0.06000    0.44978
華南永昌物聯網精選基金                                             11.62000   11.60000   0.02000    0.17241
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27550   16.27520   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.56840   24.50990   0.05850    0.23868
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98620   11.98600   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.72690   10.72400   0.00290    0.02704
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.77100   10.75500   0.01600    0.14877
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.04840   10.04570   0.00270    0.02688
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.01160    9.99850   0.01310    0.13102
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.58070   10.57360   0.00710    0.06715
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.54470   10.52410   0.02060    0.19574
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                         10.02830   10.02150   0.00680    0.06785
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.93790    9.92080   0.01710    0.17237
華頓中小型基金                                                     19.89000   19.85000   0.04000    0.20151
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.83890   11.64750   0.19140    1.64327
華頓台灣基金                                                       22.06000   22.12000  -0.06000   -0.27125
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56640   11.56620   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.88000   17.84000   0.04000    0.22422
華頓全球高收益債券基金A                                            14.03220   14.02670   0.00550    0.03921
華頓全球高收益債券基金B                                             8.22700    8.22370   0.00330    0.04013
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.18000    5.20000  -0.02000   -0.38462
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.76260    2.72210   0.04050    1.48782
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.49590   12.32000   0.17590    1.42776
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40180    0.39560   0.00620    1.56724
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.03000   11.95990   0.07010    0.58613
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.03000   11.95990   0.07010    0.58613
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.67570   10.61190   0.06380    0.60121
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.81800   10.76100   0.05700    0.52969
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.81800   10.76100   0.05700    0.52969
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.53700    9.48680   0.05020    0.52916
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.94740   10.87620   0.07120    0.65464
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.94740   10.87620   0.07120    0.65464
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.66600    9.60000   0.06600    0.68750
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.65000   10.45000   0.20000    1.91388
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.28000    9.11000   0.17000    1.86608
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.87000    9.68000   0.19000    1.96281
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64520    2.64440   0.00080    0.03025
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07540    2.07400   0.00140    0.06750
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.23910   12.23050   0.00860    0.07032
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.52950    9.52280   0.00670    0.07036
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38400    0.38370   0.00030    0.07819
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30280    0.30220   0.00060    0.19854
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.53000    3.48000   0.05000    1.43678
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.95000   15.73000   0.22000    1.39860
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.28000   24.38000  -0.10000   -0.41017
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.78000   12.76000   0.02000    0.15674
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.49000    8.51000  -0.02000   -0.23502
匯豐安富基金                                                       25.61000   25.67000  -0.06000   -0.23374
匯豐成功基金                                                       44.93000   45.14000  -0.21000   -0.46522
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.17000   11.13000   0.04000    0.35939
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.42000    2.41000   0.01000    0.41494
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.59000   11.56000   0.03000    0.25952
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.59000   11.56000   0.03000    0.25952
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.68940    2.68760   0.00180    0.06697
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36480    2.36310   0.00170    0.07194
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.95660   11.94830   0.00830    0.06947
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.05190    8.04340   0.00850    0.10568
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39190    0.39140   0.00050    0.12775
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33760    0.33710   0.00050    0.14832
匯豐金磚動力基金                                                   15.41000   15.31000   0.10000    0.65317
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00980   15.00970   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.46000    5.48000  -0.02000   -0.36496
匯豐新鑽動力基金                                                   10.86000   10.80000   0.06000    0.55556
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.63610    5.62860   0.00750    0.13325
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.46210    9.45480   0.00730    0.07721
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.43000   52.64000  -0.21000   -0.39894
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.43000   52.64000  -0.21000   -0.39894
匯豐龍騰電子基金                                                   36.23000   36.30000  -0.07000   -0.19284
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.75590   12.75670  -0.00080   -0.00627
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.88000   17.86000   0.02000    0.11198
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.27000    9.16000   0.11000    1.20087
新光中國成長基金(美元)                                              9.31000    9.18000   0.13000    1.41612
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.33000    9.23000   0.10000    1.08342
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.31410   11.30350   0.01060    0.09378
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.33660   10.31560   0.02100    0.20358
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.73340   10.73920  -0.00580   -0.05401
新光台灣富貴基金                                                   23.28000   23.34000  -0.06000   -0.25707
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.45000   21.42000   0.03000    0.14006
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.31320   40.38750  -0.07430   -0.18397
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.07320   43.87010   0.20310    0.46296
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.94000   10.86000   0.08000    0.73665
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.87800   10.83950   0.03850    0.35518
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.70190   10.69170   0.01020    0.09540
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.27760   10.24080   0.03680    0.35935
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.09930   10.08960   0.00970    0.09614
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.09000    9.19000  -0.10000   -1.08814
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.48000   10.59000  -0.11000   -1.03872
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.27000    9.20000   0.07000    0.76087
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50330   15.50310   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.51000    8.49000   0.02000    0.23557
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              21.93000   21.65000   0.28000    1.29330
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.37000   22.14000   0.23000    1.03884
新光店頭基金                                                       22.15000   22.19000  -0.04000   -0.18026
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.29000   11.25000   0.04000    0.35556
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
新光特選內需收益ETF基金                                            21.45000   21.55000  -0.10000   -0.46404
新光創新科技基金                                                   12.91000   12.97000  -0.06000   -0.46261
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.35610   10.35510   0.00100    0.00966
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.63390   10.63670  -0.00280   -0.02632
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.14170   10.13590   0.00580    0.05722
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.49610    9.49510   0.00100    0.01053
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.72270    9.72560  -0.00290   -0.02982
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.26000    9.25620   0.00380    0.04105
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.78490   40.86030  -0.07540   -0.18453
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.84400   43.63910   0.20490    0.46953
新光澳幣八年期保本基金                                             10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
新光澳幣十年期保本基金                                             10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.74760   10.73160   0.01600    0.14909
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.58230    9.56870   0.01360    0.14213
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.56390    9.55640   0.00750    0.07848
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.53430   10.52600   0.00830    0.07885
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.57690   10.56170   0.01520    0.14392
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.58770    9.57390   0.01380    0.14414
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.54540    9.53360   0.01180    0.12377
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.51820   10.50520   0.01300    0.12375
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.39000    7.35000   0.04000    0.54422
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.76540   10.74910   0.01630    0.15164
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.66760    9.65250   0.01510    0.15644
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.61130   10.59390   0.01740    0.16425
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.65550    9.63970   0.01580    0.16391
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.72380    9.70970   0.01410    0.14522
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.69400   10.67860   0.01540    0.14421
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.98340   14.97080   0.01260    0.08416
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.74300    8.73560   0.00740    0.08471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.03800   41.07940  -0.04140   -0.10078
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.69830   42.46630   0.23200    0.54632
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.01650   42.77660   0.23990    0.56082
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.27140   43.01200   0.25940    0.60309
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.48380   44.17890   0.30490    0.69015
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  43.05870   42.75710   0.30160    0.70538
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.47090   46.12500   0.34590    0.74992
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                47.58200   47.50200   0.08000    0.16841
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.22510   45.94920   0.27590    0.60045
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.73100   10.71920   0.01180    0.11008
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.05340   43.76640   0.28700    0.65575
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.48710   40.54730  -0.06020   -0.14847
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.46460   11.46380   0.00080    0.00698
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.26810   10.26480   0.00330    0.03215
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.95470   12.72630   0.22840    1.79471
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.68740    9.50240   0.18500    1.94688
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.11000    9.93000   0.18000    1.81269
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.60000   10.56000   0.04000    0.37879
群益大印度基金-人民幣                                              13.94280   13.89120   0.05160    0.37146
群益大印度基金-美元                                                13.11890   13.05080   0.06810    0.52181
群益大印度基金-新臺幣                                              12.54000   12.49000   0.05000    0.40032
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.13510   12.13080   0.00430    0.03545
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.70850   11.68680   0.02170    0.18568
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.85230   10.84840   0.00390    0.03595
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.55260    9.53490   0.01770    0.18563
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.73960    9.73610   0.00350    0.03595
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.60840    8.59250   0.01590    0.18505
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.06150    9.05830   0.00320    0.03533
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.27810    8.26280   0.01530    0.18517
群益中小型股基金                                                   44.39000   44.43000  -0.04000   -0.09003
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.27550   10.22980   0.04570    0.44673
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.54460    9.48790   0.05670    0.59760
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.02750    8.98510   0.04240    0.47189
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.75510    8.71610   0.03900    0.44745
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.13140    8.08310   0.04830    0.59754
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.69170    7.65560   0.03610    0.47155
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.60920   10.59960   0.00960    0.09057
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.67010   11.65950   0.01060    0.09091
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.26880   11.25620   0.01260    0.11194
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.42160   10.42160   0.00000    0.00000
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.35370    8.18880   0.16490    2.01373
群益中國新機會基金N-美元                                            7.67480    7.51200   0.16280    2.16720
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.27000    8.10000   0.17000    2.09877
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.40830    7.26200   0.14630    2.01460
群益中國新機會基金-美元                                             8.20570    8.03160   0.17410    2.16769
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.89000    7.74000   0.15000    1.93798
群益平衡王基金                                                     19.42430   19.41040   0.01390    0.07161
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.37000    6.37000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.79830   11.80880  -0.01050   -0.08892
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.26660   11.25970   0.00690    0.06128
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.14810   10.15710  -0.00900   -0.08861
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.69030    9.68440   0.00590    0.06092
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.31600   10.33120  -0.01520   -0.14713
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.10080   10.11420  -0.01340   -0.13249
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.17650    9.19010  -0.01360   -0.14799
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.16240    9.17460  -0.01220   -0.13298
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.37600   10.39130  -0.01530   -0.14724
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.41790   10.43180  -0.01390   -0.13325
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.33850    9.35230  -0.01380   -0.14756
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.80360    9.81660  -0.01300   -0.13243
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.17300   11.16240   0.01060    0.09496
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.73970    7.73240   0.00730    0.09441
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.70100   10.69770   0.00330    0.03085
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.52140   10.51550   0.00590    0.05611
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.62530   10.63270  -0.00740   -0.06960
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.97570    9.97260   0.00310    0.03109
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.90750    9.90200   0.00550    0.05554
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.00540   10.01240  -0.00700   -0.06991
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.70110   10.69780   0.00330    0.03085
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.52130   10.51550   0.00580    0.05516
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.62520   10.63260  -0.00740   -0.06960
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.97570    9.97270   0.00300    0.03008
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.90740    9.90190   0.00550    0.05554
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.00540   10.01240  -0.00700   -0.06991
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.74460    9.71050   0.03410    0.35117
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.94410   15.88840   0.05570    0.35057
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.86000   15.82000   0.04000    0.25284
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.29000   12.27000   0.02000    0.16300
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.33190   11.28750   0.04440    0.39336
群益印度中小基金N-美元                                              9.51750    9.46600   0.05150    0.54405
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.07000    9.03000   0.04000    0.44297
群益印度中小基金-人民幣                                            15.34090   15.28070   0.06020    0.39396
群益印度中小基金-美元                                              13.61270   13.53900   0.07370    0.54435
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.87000   15.81000   0.06000    0.37951
群益多利策略組合基金                                               11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.08000   14.08000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.54000   15.54000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                       24.17720   24.26550  -0.08830   -0.36389
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15330   16.15300   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               22.01000   21.72000   0.29000    1.33517
群益亞太中小基金                                                   10.97000   10.87000   0.10000    0.91996
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.70000   16.57000   0.13000    0.78455
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.52050   10.51850   0.00200    0.01901
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.80660    7.80520   0.00140    0.01794
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.22100   10.21920   0.00180    0.01761
群益店頭市場基金                                                   91.52000   91.51000   0.01000    0.01093
群益東方盛世基金                                                    8.85000    8.79000   0.06000    0.68259
群益東協成長基金-人民幣                                            13.54670   13.45410   0.09260    0.68827
群益東協成長基金-美元                                              11.89660   11.79760   0.09900    0.83915
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.86000   11.78000   0.08000    0.67912
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.71370   11.68940   0.02430    0.20788
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.04750   11.01800   0.02950    0.26774
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.48090   10.46370   0.01720    0.16438
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.67110    9.65100   0.02010    0.20827
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.12440    9.10010   0.02430    0.26703
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.65440    8.64010   0.01430    0.16551
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.83770   10.81990   0.01780    0.16451
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.46390    9.44440   0.01950    0.20647
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.28650    9.26170   0.02480    0.26777
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.66820    9.65230   0.01590    0.16473
群益長安基金                                                       28.67000   28.91000  -0.24000   -0.83016
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.29540   10.27020   0.02520    0.24537
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.57450   15.53650   0.03800    0.24459
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.16000   15.14000   0.02000    0.13210
群益真善美基金                                                     15.46030   15.43710   0.02320    0.15029
群益馬拉松基金                                                    115.92000  116.04000  -0.12000   -0.10341
群益深証中小板基金                                                 11.78000   11.84000  -0.06000   -0.50676
群益創新科技基金                                                   31.61000   31.64000  -0.03000   -0.09482
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.51620    9.36480   0.15140    1.61669
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.76290    8.61060   0.15230    1.76875
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.20000    9.05000   0.15000    1.65746
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.36320   10.19840   0.16480    1.61594
群益華夏盛世基金-美元                                               9.66210    9.49420   0.16790    1.76845
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.06000   15.80000   0.26000    1.64557
群益奧斯卡基金                                                     28.29000   28.42000  -0.13000   -0.45742
群益新興金鑽基金-美元                                              11.76550   11.66690   0.09860    0.84513
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.06000    9.00000   0.06000    0.66667
群益葛萊美基金                                                     22.71000   22.75000  -0.04000   -0.17582
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.68000   21.49000   0.19000    0.88413
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.89000    7.86000   0.03000    0.38168
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.67000   13.79000  -0.12000   -0.87020
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.08110   11.07570   0.00540    0.04876
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.93000   10.90840   0.02160    0.19801
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.03420   11.02620   0.00800    0.07255
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.82460   10.81930   0.00530    0.04899
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.67760   10.65650   0.02110    0.19800
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.77880   10.77090   0.00790    0.07335
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.08100   11.07560   0.00540    0.04876
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.93040   10.90880   0.02160    0.19801
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.82460   10.81940   0.00520    0.04806
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.67710   10.65600   0.02110    0.19801
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.94410   12.93670   0.00740    0.05720
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.78650   11.76810   0.01840    0.15635
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.68980   11.67410   0.01570    0.13449
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.75450    8.74950   0.00500    0.05715
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.04950    9.03540   0.01410    0.15605
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.31000   0.01000    0.12034
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.56290    8.55140   0.01150    0.13448
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.26000   10.24400   0.01600    0.15619
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.01200    9.99640   0.01560    0.15606
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.01000    9.03000  -0.02000   -0.22148
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
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德信大發基金                                                       29.32000   29.33000  -0.01000   -0.03409
德信中國精選成長基金                                               11.90000   11.79000   0.11000    0.93299
德信台灣主流中小基金                                               18.98000   18.92000   0.06000    0.31712
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98080   11.98070   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                   31.48000   31.65000  -0.17000   -0.53712
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.84400   10.82650   0.01750    0.16164
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.74730   10.72680   0.02050    0.19111
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71100   11.71090   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.52000   15.54000  -0.02000   -0.12870
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.22000   18.27000  -0.05000   -0.27367
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.75230   10.76040  -0.00810   -0.07528
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.17660   16.18930  -0.01270   -0.07845
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.37390    8.37170   0.00220    0.02628
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.33340   11.31560   0.01780    0.15730
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.25160   12.23160   0.02000    0.16351
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.13220   14.12850   0.00370    0.02619
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     17.31000   17.37000  -0.06000   -0.34542
摩根中小基金                                                       21.86000   21.86000   0.00000    0.00000
摩根中國A股基金                                                    15.28000   15.05000   0.23000    1.52824
摩根中國A股基金(美元)                                              11.90000   11.71000   0.19000    1.62254
摩根中國亮點基金                                                   13.12000   12.95000   0.17000    1.31274
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.73760   11.65260   0.08500    0.72945
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.98950   12.89540   0.09410    0.72972
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.95560    9.87450   0.08110    0.82131
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.63090   13.53210   0.09880    0.73012
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.69870   15.58490   0.11380    0.73019
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.33000   19.38000  -0.05000   -0.25800
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.33000   19.38000  -0.05000   -0.25800
摩根台灣增長基金                                                   49.43000   49.55000  -0.12000   -0.24218
摩根平衡基金                                                       27.81000   27.87000  -0.06000   -0.21529
摩根全球α基金                                                     18.64000   18.59000   0.05000    0.26896
摩根全球平衡基金                                                   16.33440   16.28860   0.04580    0.28118
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.53200    9.53060   0.00140    0.01469
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.65140   10.64940   0.00200    0.01878
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.07030   10.06590   0.00440    0.04371
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.66670   11.66500   0.00170    0.01457
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.40660   10.40210   0.00450    0.04326
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.93330   10.87620   0.05710    0.52500
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.41350   14.33830   0.07520    0.52447
摩根亞洲基金                                                       59.85000   59.10000   0.75000    1.26904
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.56100    8.55260   0.00840    0.09822
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.09740   10.08510   0.01230    0.12196
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.93770    8.92540   0.01230    0.13781
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.97440   12.96170   0.01270    0.09798
摩根東方內需機會基金                                               18.94000   18.70000   0.24000    1.28342
摩根東方科技基金                                                   31.76000   31.34000   0.42000    1.34014
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.07000    9.99000   0.08000    0.80080
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.29000   10.20000   0.09000    0.88235
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.73000    9.64000   0.09000    0.93361
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.22000   12.12000   0.10000    0.82508
摩根金龍收成基金                                                   22.16000   21.80000   0.36000    1.65138
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12810   15.12800   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.01000   13.89000   0.12000    0.86393
摩根新金磚五國基金                                                 12.97000   12.92000   0.05000    0.38700
摩根新絲路基金                                                      9.61000    9.54000   0.07000    0.73375
摩根新興35基金                                                     13.87000   13.74000   0.13000    0.94614
摩根新興日本基金                                                   23.17000   22.94000   0.23000    1.00262
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.36680    7.36640   0.00040    0.00543
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.72620    9.72660  -0.00040   -0.00411
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.56590    9.56230   0.00360    0.03765
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.27250   11.27180   0.00070    0.00621
摩根新興科技基金                                                   51.86000   51.92000  -0.06000   -0.11556
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.90540    8.88660   0.01880    0.21155
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.60850    9.58070   0.02780    0.29017
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.06570    9.03700   0.02870    0.31758
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.57400   10.55130   0.02270    0.21514
摩根龍揚基金                                                       33.10000   32.56000   0.54000    1.65848
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.15000   12.14000   0.01000    0.08237
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.31720    9.33540  -0.01820   -0.19496
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.49160   11.51400  -0.02240   -0.19455
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.18000   10.06000   0.12000    1.19284
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.17000   10.06000   0.11000    1.09344
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.18000   10.07000   0.11000    1.09235
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.18000   10.07000   0.11000    1.09235
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.98000   20.81000   0.17000    0.81691
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61210   12.61190   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.62200   10.60720   0.01480    0.13953
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.64840   10.63600   0.01240    0.11659
聯邦中國龍基金                                                     25.01000   25.03000  -0.02000   -0.07990
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.68010   12.65770   0.02240    0.17697
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.83430   11.81190   0.02240    0.18964
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.74240   10.73080   0.01160    0.10810
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.48430   10.46550   0.01880    0.17964
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.83850    9.81990   0.01860    0.18941
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.92390    8.91420   0.00970    0.10882
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.07630   10.03900   0.03730    0.37155
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.22200   10.19690   0.02510    0.24615
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.99680    9.94160   0.05520    0.55524
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.23700   10.19320   0.04380    0.42970
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.51270    9.46020   0.05250    0.55496
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.73740    9.69580   0.04160    0.42905
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.51090   11.48340   0.02750    0.23948
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.28040   11.25240   0.02800    0.24884
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.50650   10.49230   0.01420    0.13534
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.64830   10.62270   0.02560    0.24099
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.42160   10.39580   0.02580    0.24818
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.70720    9.69400   0.01320    0.13617
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.62590   22.64230  -0.01640   -0.07243
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.49860    9.42620   0.07240    0.76807
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.89180    9.82870   0.06310    0.64200
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.45430    9.38230   0.07200    0.76740
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.83490    9.77220   0.06270    0.64162
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21790   13.21770   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.52000   12.53000  -0.01000   -0.07981
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.80540   16.81380  -0.00840   -0.04996
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.67230   12.60400   0.06830    0.54189
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.33000   12.26920   0.06080    0.49555
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.73590   11.67820   0.05770    0.49408
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.36600   12.36010   0.00590    0.04773
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.54050   11.54320  -0.00270   -0.02339
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58320   10.57830   0.00490    0.04632
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70040    8.70240  -0.00200   -0.02298
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聯博大利基金                                                       34.88000   34.94000  -0.06000   -0.17172
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.40000   18.14000   0.26000    1.43330
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.51000   18.26000   0.25000    1.36911
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.34000   12.19000   0.15000    1.23052
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.29000   16.27000   0.02000    0.12293
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.11000   12.10000   0.01000    0.08264
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.95000   12.93000   0.02000    0.15468
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.06000   12.05000   0.01000    0.08299
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.67000    7.67000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.63000   11.61000   0.02000    0.17227
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.45000   15.35000   0.10000    0.65147
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.12000   11.06000   0.06000    0.54250
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.91000    8.86000   0.05000    0.56433
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.68000   11.68000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.38000   14.38000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.49000   14.49000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.49000   14.49000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.27000   15.27000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)          10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.91000   20.84000   0.07000    0.33589
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.95000   18.88000   0.07000    0.37076
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.06000   13.03000   0.03000    0.23024
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.94000   14.89000   0.05000    0.33580
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.91000   15.85000   0.06000    0.37855
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.85000   14.80000   0.05000    0.33784
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.88000   14.83000   0.05000    0.33715
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.85000   12.81000   0.04000    0.31226
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.96000   12.91000   0.05000    0.38730
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.82000    8.79000   0.03000    0.34130
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.47000   13.43000   0.04000    0.29784
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.45000   19.44000   0.01000    0.05144
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.19000   18.18000   0.01000    0.05501
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.23000   13.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.22000   14.21000   0.01000    0.07037
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.17000   13.16000   0.01000    0.07599
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.94000    7.94000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.01000   13.00000   0.01000    0.07692
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.24000   14.23000   0.01000    0.07027
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.31000   14.31000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
聯博貨幣市場基金                                                   15.03470   15.03450   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.10010   11.08860   0.01150    0.10371
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.00280   13.97970   0.02310    0.16524
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.57740    7.56960   0.00780    0.10304
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.35000   14.33000   0.02000    0.13957
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.49000   14.47000   0.02000    0.13822
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.13820   10.12280   0.01540    0.15213
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.60050   10.56420   0.03630    0.34361
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.13680   10.11650   0.02030    0.20066
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.15840   10.14640   0.01200    0.11827
瀚亞中小型股基金                                                   20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.54000   12.41000   0.13000    1.04754
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.24000   13.11000   0.13000    0.99161
瀚亞巴西基金                                                        6.08000    6.11000  -0.03000   -0.49100
瀚亞外銷基金                                                       38.82000   38.90000  -0.08000   -0.20566
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.06000   12.04000   0.02000    0.16611
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.46000   11.43000   0.03000    0.26247
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.19480   11.18840   0.00640    0.05720
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.78420   10.77330   0.01090    0.10118
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.68140   12.67670   0.00470    0.03708
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.67370   10.65140   0.02230    0.20936
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.27340    7.26900   0.00440    0.06053
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.95820    7.95010   0.00810    0.10189
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.11170    8.10880   0.00290    0.03576
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.05970    7.04490   0.01480    0.21008
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.70770    8.70450   0.00320    0.03676
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.94660    8.94110   0.00550    0.06151
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.30530    9.29590   0.00940    0.10112
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.07600    9.07270   0.00330    0.03637
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.15000   12.12000   0.03000    0.24752
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.76000   11.73000   0.03000    0.25575
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.51250   10.50200   0.01050    0.09998
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.83540    9.81830   0.01710    0.17416
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.73240    9.71290   0.01950    0.20076
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.81650    9.80670   0.00980    0.09993
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.13000   15.10000   0.03000    0.19868
瀚亞印度基金-美元                                                  14.25000   14.23000   0.02000    0.14055
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.87000   31.86000   0.01000    0.03139
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.53000   13.58000  -0.05000   -0.36819
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.94000   10.97000  -0.03000   -0.27347
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.96000   11.85000   0.11000    0.92827
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.71000   10.61000   0.10000    0.94251
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.23000   15.10000   0.13000    0.86093
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.07000    8.99000   0.08000    0.88988
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.07000    7.01000   0.06000    0.85592
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.00000    8.93000   0.07000    0.78387
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.31000   12.29000   0.02000    0.16273
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.46610   12.42380   0.04230    0.34048
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.10260   14.21010  -0.10750   -0.75650
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.40490   11.36310   0.04180    0.36786
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.18140   11.14990   0.03150    0.28251
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.81520   12.75940   0.05580    0.43732
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.11630    9.08560   0.03070    0.33790
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.71600    9.79000  -0.07400   -0.75587
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.11660    9.08320   0.03340    0.36771
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.92560    8.90050   0.02510    0.28201
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.46990    9.42820   0.04170    0.44229
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.86810   14.87340  -0.00530   -0.03563
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.64860   10.64310   0.00550    0.05168
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.29110   10.28220   0.00890    0.08656
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.62870   12.63310  -0.00440   -0.03483
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.93000   11.01000  -0.08000   -0.72661
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.27000   20.21000   0.06000    0.29688
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61930   13.61910   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.24000   29.08000   0.16000    0.55021
瀚亞高科技基金                                                     56.09000   56.18000  -0.09000   -0.16020
瀚亞理財通基金                                                     26.44000   26.52000  -0.08000   -0.30166
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.68000    8.65000   0.03000    0.34682
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.92000    8.89000   0.03000    0.33746
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.66000    8.64000   0.02000    0.23148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.88000    8.87000   0.01000    0.11274
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
瀚亞菁華基金                                                       21.05000   21.11000  -0.06000   -0.28423
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.01530   13.98580   0.02950    0.21093
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.30830    9.28870   0.01960    0.21101
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.97850   10.95480   0.02370    0.21634
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.47530   11.57710  -0.10180   -0.87932
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.28650   10.27450   0.01200    0.11679
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.58360   10.55250   0.03110    0.29472
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.25490    8.23710   0.01780    0.21610
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.11780    8.18990  -0.07210   -0.88035
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.88100    8.85950   0.02150    0.24268
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.34820    8.33840   0.00980    0.11753
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.11780    8.09400   0.02380    0.29404
瀚亞電通網基金                                                     14.64000   14.66000  -0.02000   -0.13643
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.08930   14.09230  -0.00300   -0.02129
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.64830   10.64450   0.00380    0.03570
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93420    9.92930   0.00490    0.04935
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.54600   11.54840  -0.00240   -0.02078
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.17170   10.16800   0.00370    0.03639
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.03210   10.03420  -0.00210   -0.02093
瀚亞歐洲基金                                                       10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
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