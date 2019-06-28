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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月28日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          南璋              新昕纖   美時     碩禾       
易威     晟楠     富邦美債20年          勝昱              韋僑     進階     應華       
天良     寬魚國際 元大美債1-3          新零售            謚源     強生                
南璋              元大中國債3-5          雙鴻              東林     寶島科              
勝昱              群益15年IG科技債          碩禾              欣厚-KY  中華食              
萬國通            群益10年IG金融債          天剛              友銓     世坤                
飛寶企業          國泰投資級公司債          建榮              達威     冠好                
精確              國泰5Y+新興債          金利              三圓     萬國通              
宏易              國泰1-5Y高收債          達威              雙喜     新昕纖              
唐鋒              富邦全球投等債          凱鈺              力泰     聚紡                
聯光通            富邦全球高收債          廣明              理銘     世德                
通訊-KY           國泰中國政金債5+          松崗              亞都     精確                
榮群              富邦中政債0-1          易通展            東凌-KY  彬台                
天宇              富邦A級公司債          沛波              綠河-KY  至興                
新零售            FH中國政策債          雙喜              欣泰     萬在                
恩得利            凱基中國債3-10          志嘉                       健椿                
李洲              凱基新興債10+          燦星旅                     百德                
凱柏實業          凱基科技債10+          六角                       科際精密            
元炬              群益AAA-AA公司債          大綜                       唐鋒                
及成              群益15年IG公用債          華義                       大恭                
和進              群益15年EM主權債          愛地雅                     永純                
耀勝              FH能源債                                     富宇                
倚強              FH製藥債                                     天宇                
錦明              FH新興企業債                                     唐榮                
鑫創              國泰A級公司債                                     強新                
廣寰科            群益25年美債                                     松和                
點晶              FH20年美債                                     富強                
斐成              FH中國信用債                                     力新                
泰谷              中信高評級公司債                                     凌網                
典範              中信優先金融債                                     恩得利              
益通              凱基AAA至A公司債                                     川寶                
振維              凱基金融債20+                                     李洲                
鴻翊              凱基美債25+                                     港建                
迎輝              國泰A級金融債                                     及成                
研勤              國泰A級科技債                                     倚強                
欣厚-KY           國泰A級公用債                                     至寶電              
兆遠              富邦中國投等債                                     原相                
太欣              富邦金融投等債                                     宇環                
系統電            元大10年IG銀行債                                     廣寰科              
天剛              元大10年IG電能債                                     杭特                
世紀              FH公司債A3                                     雙鴻                
華容              FH次順位IG金融債                                     幸康                
建榮              FH美元信用債1-5Y                                     泰谷                
立衛              群益A級公司債                                     類比科              
天揚              群益AAA-A醫療債                                     利機                
鈺創              中信美國公債20年                                     森寶                
佳總              中信中國債7-10                                     先益                
合正              中信中國美元IG債                                     泓格                
金利              B新光美債1-3                                     博磊                
寶聯通            B新光美債20+                                     富晶通              
凱鈺              第一金美債20+                                     盈正                
德宏              第一金金融債 10+                                     新鉅科              
合邦              第一金科技債 10+                                     晟楠                
萬旭              永豐10年A公司債                                     艾恩特              
久正              永豐15年金融債                                     精聯                
上揚              永豐7-10年中國債                                     德微                
全譜              凱基醫療保健債                                     元創精密            
易通展            凱基IG精選15+                                     數字                
茂迪              凱基AAA-AA公司債                                     世紀                
安鈦克            台新美元銀行債                                     友銓                
元隆              合世                                         立衛                
沛亨              易威                                         凱鈺                
九暘              進階                                         三聯                
凱碩              大學光                                       合邦                
全達              太醫                                         亞元                
奧斯特            天良                                         訊達                
保銳              達爾膚                                       撼訊                
越峰              南璋                                         順發                
商丞              勝昱                                         亞通                
英格爾            萬國通                                       全譜                
士開              飛寶企業                                     元隆                
昇益              力肯                                         廣錠                
志嘉              精確                                         神盾                
富裔              高鋒                                         長科                
燦星旅            宏易                                         光菱                
富驛-KY           富強鑫                                       星雲                
劍湖山            瑞穎                                         大世科              
德記              朋程                                         森田                
泰偉              唐鋒                                         三圓                
華義              福盈科                                       力泰                
昇華              聯光通                                       理銘                
得利影            通訊-KY                                      富裔                
鼎創達            榮群                                         陸海                
愛地雅            天宇                                         安心                
邦泰              新零售                                       富驛-KY             
                  恩得利                                       易飛網              
                  李洲                                         亞都                
                  協禧                                         老爺知              
                  凱柏實業                                     東凌-KY             
                  元炬                                         德記                
                  港建                                         弘帆                
                  及成                                         關中                
                  亞信                                         大展證              
                  和進                                         誠品生活            
                  耀勝                                         隆中                
                  順達                                         時報                
                  茂訊                                         旭然                
                  倚強                                         鼎創達              
                  錦明                                         捷必勝-KY            
                  鑫創                                         紅木-KY             
                  廣寰科                                       綠河-KY             
                  點晶                                         霹靂                
                  斐成                                         欣雄                
                  雙鴻                                         欣泰                
                  泰谷                                         富堡                
                  上詮                                                             
                  典範                                                             
                  益通                                                             
                  安勤                                                             
                  振維                                                             
                  鴻翊                                                             
                  迎輝                                                             
                  力旺                                                             
                  曜越                                                             
                  閎康                                                             
                  西勝                                                             
                  研勤                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  雷笛克                                                           
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  世界                                                             
                  鈺創                                                             
                  台林                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  東友                                                             
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                  凱鈺                                                             
                  聰泰                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  耕興                                                             
                  驊宏資                                                           
                  晉倫                                                             
                  久正                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  迅得                                                             
                  神盾                                                             
                  精測                                                             
                  瑞耘                                                             
                  勁豐                                                             
                  九暘                                                             
                  安國                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  鑫龍騰                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力麒                                                             
                  三豐                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  六角                                                             
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  智基                                                             
                  隆中                                                             
                  時報                                                             
                  大車隊                                                           
                  鼎創達                                                           
                  信紘科                                                           
                  明揚                                                             
                  青鋼                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰                                                             
                  明安
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