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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月28日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
8086  宏捷科        5425  
3105  穩懋           723  
6462  神盾           717  
5425  台半           642  
5457  宣德           351  
3152  璟德           303  
6245  立端           255  
3483  力致           245  
3527  聚積           236  
5483  中美晶         235  
5439  高技           200  
8924  大田           200  
3081  聯亞           199  
3529  力旺           160  
3260  威剛           150  
6568  宏觀           110  
3227  原相           109  
8383  千附           100  
8489  三貝德          96  
3324  雙鴻            71  
4147  中裕            66  
2729  瓦城            64  
3611  鼎翰            60  
6679  鈺太            60  
8431  匯鑽科          41  
4736  泰博            36  
5904  寶雅            31  
1795  美時            27  
8044  網家            15  
4105  東洋            12  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
8436  大江         -1695  
6182  合晶         -1199  
8069  元太          -834  
5347  世界          -688  
6147  頎邦          -557  
6290  良維          -448  
4953  緯軟          -363  
6488  環球晶        -362  
6138  茂達          -309  
6238  勝麗          -308  
5274  信驊          -282  
6274  台燿          -257  
6173  信昌電        -250  
3293  鈊象          -204  
1815  富喬          -200  
8358  金居          -150  
4107  邦特          -148  
3290  東浦          -100  
4506  崇友           -75  
3141  晶宏           -67  
3303  岱稜           -65  
5299  杰力           -61  
6561  是方           -51  
6121  新普           -50  
6538  倉和           -38  
8155  博智           -34  
8299  群聯           -34  
5306  桂盟           -34  
8446  華研           -30  
2732  六角           -30
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