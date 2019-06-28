◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月28日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 8086 宏捷科 5425 3105 穩懋 723 6462 神盾 717 5425 台半 642 5457 宣德 351 3152 璟德 303 6245 立端 255 3483 力致 245 3527 聚積 236 5483 中美晶 235 5439 高技 200 8924 大田 200 3081 聯亞 199 3529 力旺 160 3260 威剛 150 6568 宏觀 110 3227 原相 109 8383 千附 100 8489 三貝德 96 3324 雙鴻 71 4147 中裕 66 2729 瓦城 64 3611 鼎翰 60 6679 鈺太 60 8431 匯鑽科 41 4736 泰博 36 5904 寶雅 31 1795 美時 27 8044 網家 15 4105 東洋 12 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 8436 大江 -1695 6182 合晶 -1199 8069 元太 -834 5347 世界 -688 6147 頎邦 -557 6290 良維 -448 4953 緯軟 -363 6488 環球晶 -362 6138 茂達 -309 6238 勝麗 -308 5274 信驊 -282 6274 台燿 -257 6173 信昌電 -250 3293 鈊象 -204 1815 富喬 -200 8358 金居 -150 4107 邦特 -148 3290 東浦 -100 4506 崇友 -75 3141 晶宏 -67 3303 岱稜 -65 5299 杰力 -61 6561 是方 -51 6121 新普 -50 6538 倉和 -38 8155 博智 -34 8299 群聯 -34 5306 桂盟 -34 8446 華研 -30 2732 六角 -30