【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

G20 川習會即將在週六登場，美中雙方持續放話加重市場不確定氣氛，週五台股交易人因此呈現謹慎觀望，前一日因費半指數大漲而走高的半導體類股普遍拉回，權值股台積電及大立光全日皆在盤下游走，成交量再度萎縮至千億之下，收盤加權指數下跌 0.4%。

《國際金融市場焦點分析》

華爾街日報報導，習近平向美方提出貿易休戰三大條件：解除華為禁令、取消所有中國關稅，以及停止讓中國採購更多美產品，白宮經濟顧問庫德洛稍後回應，表示美中貿易談判沒有先決條件，但仍舊威脅可能進一步提高關稅，週五亞股普遍呈現觀望氣氛濃厚，滬深兩市三大指數低開低走，知識產權、半導體、芯片等板塊領跌，指數維持低檔震盪，至尾盤在券商、保險及稀土板塊拉升下收斂跌幅。

《國際商品市場焦點分析》

美伊衝突仍然持續升溫，加上市場目前觀望 G20 峰會上川習會之進展，打壓市場風險偏好，雖昨日美股再度上漲，仍無法激勵原油市場同步大漲回應，收盤輕原油期貨及布侖特原油期貨僅呈現小幅上漲；投資人目前正在等待川習會結果，加上目前黃金持續創高，SPDR 黃金持倉人則選擇獲利了結，受到 SPDR 持倉獲利了結影響下，帶動黃金期貨昨日小幅下挫 0.24%。

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