[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 B富邦美債1-3 南璋 新昕纖 美時 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 勝昱 韋僑 進階 應華 天良 寬魚國際 B元大美債1-3 新零售 謚源 強生 南璋 元大投資級公司債 雙鴻 東林 寶島科 勝昱 元大中國債3-5 碩禾 欣厚-KY 中華食 萬國通 群益15年IG科技債 天剛 友銓 世坤 飛寶企業 群益10年IG金融債 建榮 達威 冠好 精確 國泰投資級公司債 達威 三圓 萬國通 宏易 國泰5Y+新興債 凱鈺 雙喜 新昕纖 唐鋒 國泰1-5Y高收債 廣明 力泰 聚紡 聯光通 富邦全球投等債 松崗 理銘 世德 通訊-KY 富邦全球高收債 易通展 亞都 精確 榮群 國泰中國政金債5+ 沛波 東凌-KY 彬台 天宇 富邦中政債0-1 雙喜 綠河-KY 至興 新零售 富邦A級公司債 志嘉 欣泰 萬在 恩得利 FH中國政策債 燦星旅 健椿 李洲 凱基中國債3-10 六角 百德 凱柏實業 凱基新興債10+ 大綜 科際精密 元炬 凱基科技債10+ 華義 唐鋒 及成 群益AAA-AA公司債 愛地雅 大恭 和進 群益15年IG公用債 永純 耀勝 群益15年EM主權債 富宇 倚強 FH能源債 天宇 錦明 FH製藥債 唐榮 鑫創 FH新興企業債 強新 廣寰科 國泰A級公司債 松和 點晶 群益25年美債 富強 斐成 FH20年美債 力新 泰谷 FH中國信用債 凌網 典範 中信高評級公司債 恩得利 益通 中信優先金融債 川寶 振維 凱基AAA至A公司債 李洲 鴻翊 凱基金融債20+ 港建 迎輝 B凱基美債25+ 及成 研勤 國泰A級金融債 倚強 欣厚-KY 國泰A級科技債 至寶電 兆遠 國泰A級公用債 原相 太欣 富邦中國投等債 宇環 系統電 富邦金融投等債 廣寰科 天剛 元大10年IG銀行債 杭特 世紀 元大10年IG電能債 雙鴻 華容 FH公司債A3 幸康 建榮 FH次順位IG金融債 泰谷 立衛 FH美元信用債1-5Y 類比科 天揚 群益A級公司債 利機 鈺創 群益AAA-A醫療債 森寶 佳總 中信中國債7-10 先益 合正 中信中國美元IG債 泓格 金利 B新光美債1-3 博磊 寶聯通 B新光美債20+ 富晶通 凱鈺 第一金美債20+ 盈正 德宏 第一金金融債 10+ 新鉅科 合邦 第一金科技債 10+ 晟楠 萬旭 永豐10年A公司債 艾恩特 久正 永豐15年金融債 精聯 上揚 永豐7-10年中國債 德微 全譜 凱基醫療保健債 元創精密 易通展 B凱基IG精選15+ 數字 茂迪 凱基AAA-AA公司債 世紀 安鈦克 台新美元銀行債 友銓 元隆 合世 立衛 沛亨 易威 凱鈺 九暘 進階 三聯 凱碩 大學光 合邦 全達 太醫 亞元 奧斯特 天良 訊達 保銳 達爾膚 撼訊 越峰 南璋 順發 商丞 勝昱 亞通 英格爾 萬國通 全譜 士開 飛寶企業 元隆 昇益 力肯 廣錠 志嘉 精確 神盾 富裔 高鋒 長科 燦星旅 宏易 光菱 富驛-KY 瑞穎 星雲 劍湖山 唐鋒 大世科 德記 聯光通 森田 泰偉 通訊-KY 三圓 華義 榮群 力泰 昇華 天宇 理銘 得利影 有益 富裔 鼎創達 新零售 陸海 愛地雅 恩得利 安心 邦泰 李洲 富驛-KY 協禧 易飛網 凱柏實業 亞都 元炬 老爺知 港建 東凌-KY 及成 德記 穩懋 弘帆 亞信 關中 和進 大展證 耀勝 誠品生活 順達 隆中 茂訊 時報 倚強 旭然 錦明 鼎創達 鑫創 捷必勝-KY 廣寰科 紅木-KY 點晶 綠河-KY 斐成 霹靂 雙鴻 欣雄 泰谷 欣泰 上詮 北基 典範 富堡 益通 安勤 振維 鴻翊 迎輝 力旺 曜越 研勤 欣厚-KY 兆遠 亞泰 雷笛克 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 世界 鈺創 台林 佳總 合正 金利 達威 東友 寶聯通 凱鈺 聰泰 德宏 合邦 萬旭 耕興 晉倫 久正 萬潤 上揚 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 迅得 精測 瑞耘 勁豐 九暘 安國 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 金居 鑫龍騰 士開 昇益 力麒 力泰 志嘉 理銘 富裔 燦星旅 富驛-KY 雅茗-KY 六角 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 智基 時報 鼎創達 信紘科 明揚 鉅邁 青鋼 愛地雅 邦泰 明安