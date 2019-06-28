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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲              富邦科技          本盟              昶和     福壽     元大寶滬深   
嘉裕              元大電子          錩泰              大統新創 天仁     FH滬深     
東華              元大台商50          永冠-KY           本盟     興泰     元大台灣50正2   
大魯閣            富邦摩台          亞德客-KY          健和興   宏亞     安馳       
立益              富邦發達          喬山              旭隼     達新     康控-KY    
佳和              富邦金融          中釉              遠雄來   地球     中壽       
聯發              元大MSCI台灣          國碩              統領     新紡                
昶和              永豐臺灣加權          奇鋐              威宏-KY  佳和                
三洋紡            國泰日經225          聯詠              泰昇-KY  台富                
本盟              元大歐洲50          欣興                       怡華                
正道              元大日經225          晟鈦                       大統新創            
瑞利              I邦恒生國企反1          泰碩                       大億                
正峰新            元大美債20反1          玉晶光                     亞崴                
億泰              元大美元指數          晶彩科                     正峰新              
懷特              兆豐藍籌30反1          立積                       程泰                
士紙              泰標普低波高息          傳奇                       氣立                
燁興              元大S&P日圓反1          互億                       榮星                
千興              富邦歐洲          聯茂                       國化                
威致              FH彭博高收益債          訊芯-KY                    台硝                
華豐              FH彭博新興債          易華電                     元禎                
首利              大台灣高息低波          南電                       永記                
麗正              益道瓊美國地產          冠德                       日勝化              
東訊              FH富時高息低波          杜康-DR                    展宇                
錸德              禤飁MB短期報酬          陽光能源-DR                   德淵                
倫飛              富邦臺灣中小          佳龍                       華廣                
虹光              國泰新興市場                                     三福化              
威盛              新光內需收益                                     高興昌              
浩鑫              FH美國金融股                                     新鋼                
國碩              大US高息特別股                                     東明-KY             
銘旺科            光中國政金綠債                                     六暉-KY             
統懋              新光投等債15+                                     申豐                
翔耀              s光ICE美國權值                                     隴華                
太空梭            台塑                                         翔耀                
兆勁              南亞                                         太空梭              
麗臺              三芳                                         吉祥全              
吉祥全            達新                                         奇鋐                
憶聲              宏洲                                         遠見                
科風              嘉裕                                         立萬利              
力特              東華                                         聯德                
喬鼎              大魯閣                                       泰碩                
正達              立益                                         玉晶光              
晟鈦              力麗                                         晶彩科              
聯德              力鵬                                         力銘                
同泰              佳和                                         世芯-KY             
新世紀            宏益                                         新至陞              
誠研              聯發                                         穎漢                
誠創              昶和                                         立積                
嘉威              三洋紡                                       迎廣                
聯合再生          本盟                                         詮欣                
力銘              東元                                         悅城                
亞太電            正道                                         易華電              
達能              瑞利                                         無敵                
太極              正峰新                                       華友聯              
誠美材            中砂                                         裕豐                
慧友              瑞智                                         愛山林              
悠克              永新-KY                                      皇昌                
友勁              億泰                                         建新國際            
百一              五鼎                                         遠雄來              
捷泰              懷特                                         夏都                
天瀚              三福化                                       欣欣                
迅杰              士紙                                         統領                
華上              榮成                                         客思達-KY            
光麗-KY           燁興                                         阿瘦                
華冠              豐興                                         神州-DR             
裕豐              千興                                         同方友友-DR            
寶徠              威致                                         晨訊科-DR            
皇昌              新鋼                                         一零四              
陽明              允強                                         欣天然              
六福              華豐                                         新海                
康師傅-DR          首利                                         欣高                
聖馬丁-DR          麗正                                         川飛                
神州-DR           台達電                                       jpp-KY              
耀傑-DR           東訊                                         台數科              
同方友友-DR          光磊                                         南六                
晨訊科-DR          錸德                                         鋼聯                
友佳-DR           藍天                                         必應                
陽光能源-DR          倫飛                                         科定                
精熙-DR           虹光                                         三能-KY             
中福              威盛                                         福貞-KY             
雷虎              友通                                         基勝-KY             
中視              浩鑫                                         波力-KY             
秋雨              國碩                                         東哥遊艇            
新利虹            固緯                                         泰昇-KY             
國光生            承啟                                         吉源-KY             
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  創見                                                             
                  麗臺                                                             
                  吉祥全                                                           
                  華固                                                             
                  健和興                                                           
                  晶豪科                                                           
                  華立                                                             
                  嘉晶                                                             
                  憶聲                                                             
                  零壹                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  安馳                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  圓展                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  凌通                                                             
                  誠美材                                                           
                  慧友                                                             
                  聚碩                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  瑞儀                                                             
                  和椿                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  全國電                                                           
                  華上                                                             
                  悅城                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  研揚                                                             
                  台虹                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國建                                                             
                  皇昌                                                             
                  潤弘                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  美食-KY                                                          
                  雄獅                                                             
                  華票                                                             
                  新產                                                             
                  國泰金                                                           
                  元大金                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  大豐電                                                           
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  欣高                                                             
                  成霖                                                             
                  勤益控                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  復盛應用                                                         
                  日友                                                             
                  潤泰材                                                           
                  波力-KY
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