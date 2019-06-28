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[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧06月27日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24201      5027   481.42  
00729R 第一金工業30反1       2812       598   470.23  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15213      4973   305.91  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19907      7466   266.64  
00702  泰標普低波高息       13208      5188   254.59  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16799      8847   189.88  
0058   富邦發達              7419      4196   176.81  
00757  統一FANG+             9749      7494   130.09  
00735  國泰臺韓科技          8289      6789   122.09  
0051   元大中型100          10976      9500   115.54  
00681R 元大美債20反1         5985      6094    98.21  
0054   元大台商50           10272     10624    96.69  
0055   元大MSCI金融         34035     37654    90.39  
008201 BP上證50              1347      1549    86.96  
00663L 禤齠O灣加權正2        3301      3809    86.66  
00707R 元大S&P日圓反1        3760      4355    86.34  
00714  益道瓊美國地產        4649      5567    83.51  
00649  FH香港                4289      5272    81.35  
00763U 國票道瓊銅            2403      3065    78.40  
006206 元大上證50          104036    136778    76.06  
0053   元大電子              4396      6488    67.76  
006207 FH滬深               64046     96892    66.10  
0061   元大寶滬深          204665    337616    60.62  
00752  中信中國50            6964     12216    57.01  
00770  國泰北美科技          3782      6958    54.35
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