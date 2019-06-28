[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月27日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 19015 0 00637L 元大滬深300正2 -13195 0 2888 新光金 12947 27388 00672L 元大S&P原油正2 -9022 0 2409 友達 12007 -27359 1303 南亞 -2801 -36810 00677U 富邦VIX 10346 0 2886 兆豐金 -2467 8787 1314 中石化 7177 -5671 1444 力麗 -2322 -3828 2303 聯電 4898 26648 01002T 土銀國泰R1 -2169 0 3481 群創 4305 -83356 0056 元大高股息 -1814 17946 00634R 富邦上証反1 4094 0 2408 南亞科 -1408 -1267 0050 元大台灣50 3973 18243 00636 國泰中國A50 -1351 -10416 2317 鴻海 3491 -13162 2618 長榮航 -1293 -16432 2330 台積電 3429 -10225 2383 台光電 -1120 -4024 2376 技嘉 2914 1483 00631L 元大台灣50正2 -1047 0 020000 富邦特選蘋果N 2819 0 2371 大同 -829 -9337 2356 英業達 2676 2013 4927 泰鼎-KY -825 -256 2313 華通 2188 1219 00739 元大MSCI A股 -756 -5510 00673R 元大S&P原油反1 2060 0 006205 富邦上証 -707 0 2337 旺宏 1961 -5603 2887 台新金 -694 7901 2882 國泰金 1881 1490 3017 奇鋐 -682 -3622 2377 微星 1860 5680 00655L 國泰中國A50正2 -667 0 2881 富邦金 1796 4918 6176 瑞儀 -641 -695 5880 合庫金 1759 6780 3034 聯詠 -630 -3425 2823 中壽 1697 6158 1605 華新 -587 -10925 00708L 元大S&P黃金正2 1511 0 2520 冠德 -568 -50 2890 永豐金 1487 14823 2617 台航 -553 -647 2903 遠百 1399 10204 2884 玉山金 -543 -22359 2891 中信金 1347 2143 00830 國泰費城半導體 -483 5676 00664R 禤齠O灣加權反1 1225 0 00692 富邦公司治理 -447 -548 1102 亞泥 1218 3900 0054 元大台商50 -439 -6 2002 中鋼 1212 8958 0055 元大MSCI金融 -439 -379 9904 寶成 1107 4280 00675L I邦臺灣加權正2 -439 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股