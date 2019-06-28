台北‧06月27日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 176603 3481 群創 110860 2888 新光金 94024 00632R 元大台灣50反1 75876 2409 友達 74279 2303 聯電 62429 3037 欣興 61087 2337 旺宏 52317 00677U 富邦VIX 49204 2330 台積電 42008 2891 中信金 37723 2399 映泰 37147 00633L 富邦上証正2 35641 2886 兆豐金 32362 1314 中石化 31849 2317 鴻海 30881 2371 大同 30879 00672L 元大S&P原油正2 29403 2882 國泰金 28107 2376 技嘉 27274 3406 玉晶光 24999 2881 富邦金 24472 2883 開發金 24297 2884 玉山金 24274 2002 中鋼 22132 2903 遠百 21849 3017 奇鋐 20058 3019 亞光 19951 2618 長榮航 18423 2356 英業達 18257
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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