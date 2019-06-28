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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月27日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      176603  
3481   群創                110860  
2888   新光金               94024  
00632R 元大台灣50反1        75876  
2409   友達                 74279  
2303   聯電                 62429  
3037   欣興                 61087  
2337   旺宏                 52317  
00677U 富邦VIX              49204  
2330   台積電               42008  
2891   中信金               37723  
2399   映泰                 37147  
00633L 富邦上証正2          35641  
2886   兆豐金               32362  
1314   中石化               31849  
2317   鴻海                 30881  
2371   大同                 30879  
00672L 元大S&P原油正2       29403  
2882   國泰金               28107  
2376   技嘉                 27274  
3406   玉晶光               24999  
2881   富邦金               24472  
2883   開發金               24297  
2884   玉山金               24274  
2002   中鋼                 22132  
2903   遠百                 21849  
3017   奇鋐                 20058  
3019   亞光                 19951  
2618   長榮航               18423  
2356   英業達               18257
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