[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/27 108/06/26 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.30570 10.30040 0.00530 0.05145 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.16330 10.15810 0.00520 0.05119 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.39040 10.38840 0.00200 0.01925 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.25180 10.24980 0.00200 0.01951 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.18310 10.18350 -0.00040 -0.00393 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.18660 10.18900 -0.00240 -0.02355 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.18660 10.18900 -0.00240 -0.02355 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.23120 10.23450 -0.00330 -0.03224 大華銀多元特別收益平衡基金 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.64810 10.64260 0.00550 0.05168 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.44950 10.44400 0.00550 0.05266 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.56260 10.55910 0.00350 0.03315 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.45140 10.44800 0.00340 0.03254 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.89000 22.71000 0.18000 0.79260 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.20000 24.23000 -0.03000 -0.12381 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.55590 41.69640 -0.14050 -0.33696 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.10470 40.11930 -0.01460 -0.03639 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.82720 9.82430 0.00290 0.02952 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.33470 10.33050 0.00420 0.04066 中國信託台灣活力基金 12.90000 12.85000 0.05000 0.38911 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.59000 10.71000 -0.12000 -1.12045 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.47000 10.59000 -0.12000 -1.13314 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.51000 9.62000 -0.11000 -1.14345 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.85000 9.97000 -0.12000 -1.20361 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.00480 10.00440 0.00040 0.00400 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.11830 10.11450 0.00380 0.03757 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.08190 9.07850 0.00340 0.03745 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41320 10.41760 -0.00440 -0.04224 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.30970 9.31360 -0.00390 -0.04187 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.12720 11.21920 -0.09200 -0.82002 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.45020 9.52830 -0.07810 -0.81966 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.41440 11.42740 -0.01300 -0.11376 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.97700 9.98840 -0.01140 -0.11413 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.11780 43.40720 -0.28940 -0.66671 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 44.87450 45.08250 -0.20800 -0.46138 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.56670 45.86100 -0.29430 -0.64172 中國信託智能運動基金-台幣 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03290 11.03270 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.16760 10.17470 -0.00710 -0.06978 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.38970 9.39630 -0.00660 -0.07024 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.37190 10.38290 -0.01100 -0.10594 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.57520 9.58540 -0.01020 -0.10641 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.26000 11.36000 -0.10000 -0.88028 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.71000 10.80000 -0.09000 -0.83333 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.32000 11.42000 -0.10000 -0.87566 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.82000 10.91000 -0.09000 -0.82493 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.94000 42.09770 -0.15770 -0.37460 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.99810 43.22300 -0.22490 -0.52032 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.49190 42.63080 -0.13890 -0.32582 元大2001基金 59.87000 59.11000 0.76000 1.28574 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.23320 45.42330 -0.19010 -0.41851 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.49820 43.71250 -0.21430 -0.49025 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.97000 20.99000 -0.02000 -0.09528 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.69080 11.69000 0.00080 0.00684 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86550 10.85940 0.00610 0.05617 元大上證50基金 33.66000 33.31000 0.35000 1.05074 元大大中華TMT基金-人民幣 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 元大大中華TMT基金-新台幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.46000 13.45000 0.01000 0.07435 元大大中華價值指數基金-美元 12.59500 12.58900 0.00600 0.04766 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.16800 17.14600 0.02200 0.12831 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.77500 10.75400 0.02100 0.19528 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.45300 10.42800 0.02500 0.23974 元大中國平衡基金-人民幣 3.03000 3.02000 0.01000 0.33113 元大中國平衡基金-新台幣 13.66000 13.61000 0.05000 0.36738 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.05370 47.01970 0.03400 0.07231 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.94380 10.94870 -0.00490 -0.04475 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97760 9.98210 -0.00450 -0.04508 元大中國機會債券基金-新台幣 10.15460 10.15410 0.00050 0.00492 元大巴西指數基金 7.19000 7.13400 0.05600 0.78497 元大日經225基金 27.14000 26.80000 0.34000 1.26866 元大台商收成基金 22.44000 22.17000 0.27000 1.21786 元大台灣50單日反向1倍基金 11.71000 11.84000 -0.13000 -1.09797 元大台灣50單日正向2倍基金 39.18000 38.26000 0.92000 2.40460 元大台灣中型100基金 32.44000 32.15000 0.29000 0.90202 元大台灣加權股價指數基金 25.61800 25.34800 0.27000 1.06517 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.28000 10.13000 0.15000 1.48075 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.28000 10.13000 0.15000 1.48075 元大台灣卓越50基金 81.52000 80.30000 1.22000 1.51930 元大台灣金融基金 18.32000 18.21000 0.11000 0.60406 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.53000 31.31000 0.22000 0.70265 元大台灣高股息基金 26.71000 26.50000 0.21000 0.79245 元大台灣電子科技基金 34.61000 34.01000 0.60000 1.76419 元大全球ETF成長組合基金 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 元大全球ETF穩健組合基金 14.92000 14.92000 0.00000 0.00000 元大全球人工智慧ETF基金 22.54000 22.15000 0.39000 1.76072 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.38000 13.53000 -0.15000 -1.10865 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.21000 9.31000 -0.10000 -1.07411 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.03000 13.18000 -0.15000 -1.13809 元大全球不動產證券化基金-美元 12.22200 12.36500 -0.14300 -1.15649 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.53000 6.53000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.85000 8.95000 -0.10000 -1.11732 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.82000 6.89000 -0.07000 -1.01597 元大全球股票入息基金-美元配息 8.48000 8.47400 0.00600 0.07080 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641 元大全球新興市場精選組合基金 13.65000 13.64000 0.01000 0.07331 元大全球農業商機基金 17.93000 18.05000 -0.12000 -0.66482 元大印尼指數基金 9.73900 9.75900 -0.02000 -0.20494 元大印度指數基金 10.31200 10.25600 0.05600 0.54602 元大印度基金 13.16000 13.10000 0.06000 0.45802 元大多多基金 16.79000 16.59000 0.20000 1.20555 元大多福基金 51.24000 50.68000 0.56000 1.10497 元大亞太成長基金 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.30500 9.28930 0.01570 0.16901 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.46200 7.44940 0.01260 0.16914 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.23700 9.28100 -0.04400 -0.47409 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.17800 10.26200 -0.08400 -0.81855 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21310 10.21350 -0.00040 -0.00392 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.38630 10.38680 -0.00050 -0.00481 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20970 10.21020 -0.00050 -0.00490 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.47330 10.46540 0.00790 0.07549 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.29580 10.28810 0.00770 0.07484 元大卓越基金 43.29000 42.84000 0.45000 1.05042 元大店頭基金 8.04000 7.93000 0.11000 1.38714 元大美元貨幣市場基金-美元 10.46480 10.46420 0.00060 0.00573 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.84300 9.85580 -0.01280 -0.12987 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.85360 32.87250 -0.01890 -0.05749 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.19730 42.43440 -0.23710 -0.55874 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.02580 16.90990 0.11590 0.68540 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.55130 22.86520 -0.31390 -1.37283 元大美國政府7至10年期債券基金 42.07930 42.20710 -0.12780 -0.30279 元大高科技基金 18.70000 18.49000 0.21000 1.13575 元大得利貨幣市場基金 16.32460 16.32430 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03160 12.03150 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977 元大富櫃50基金 12.30000 12.19000 0.11000 0.90238 元大華夏中小基金 7.27000 7.26000 0.01000 0.13774 元大新中國基金-人民幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 9.08200 9.08600 -0.00400 -0.04402 元大新中國基金-新台幣 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 元大新主流基金 23.22000 22.95000 0.27000 1.17647 元大新東協平衡基金-美元 9.57600 9.57500 0.00100 0.01044 元大新東協平衡基金-新台幣 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.77620 10.76270 0.01350 0.12543 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.94100 9.93160 0.00940 0.09465 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.30160 11.28180 0.01980 0.17550 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.35620 9.33990 0.01630 0.17452 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.50500 10.51540 -0.01040 -0.09890 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.77840 9.78800 -0.00960 -0.09808 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.77360 10.77560 -0.00200 -0.01856 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.03700 10.03880 -0.00180 -0.01793 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.05770 10.06710 -0.00940 -0.09337 元大新興亞洲基金 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.72300 9.71190 0.01110 0.11429 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.12100 9.11060 0.01040 0.11415 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.08900 10.06950 0.01950 0.19365 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.47490 9.45650 0.01840 0.19458 元大萬泰貨幣市場基金 15.16300 15.16270 0.00030 0.00198 元大經貿基金 35.87000 35.50000 0.37000 1.04225 元大實質多重資產基金-人民幣 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 元大實質多重資產基金-美元 8.13900 8.17100 -0.03200 -0.39163 元大實質多重資產基金-新台幣 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015 元大滬深300單日反向1倍基金 12.39000 12.60000 -0.21000 -1.66667 元大滬深300單日正向2倍基金 17.88000 17.36000 0.52000 2.99539 元大摩臺基金 38.13000 37.56000 0.57000 1.51757 元大標普500基金 27.45000 27.45000 0.00000 0.00000 元大標普500單日反向1倍基金 12.40000 12.38000 0.02000 0.16155 元大標普500單日正向2倍基金 35.58000 35.67000 -0.09000 -0.25231 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.39000 20.39000 0.00000 0.00000 元大標智滬深300基金 18.35000 18.14000 0.21000 1.15766 元大歐洲50基金 25.23000 25.27000 -0.04000 -0.15829 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.35110 9.34690 0.00420 0.04493 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29100 10.29070 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.24000 15.08000 0.16000 1.06101 日盛上選基金 33.56000 33.23000 0.33000 0.99308 日盛小而美基金 17.55000 17.36000 0.19000 1.09447 日盛中國內需動力基金 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.34670 12.34380 0.00290 0.02349 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87990 9.87750 0.00240 0.02430 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.59310 12.59500 -0.00190 -0.01509 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.07180 10.07340 -0.00160 -0.01588 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.40720 11.40420 0.00300 0.02631 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.10590 9.10350 0.00240 0.02636 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 11.14000 11.02000 0.12000 1.08893 日盛目標收益組合基金(美元) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.54830 10.55260 -0.00430 -0.04075 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.45170 9.45560 -0.00390 -0.04125 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.33480 10.33450 0.00030 0.00290 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.26080 9.26050 0.00030 0.00324 日盛全球智能車基金(美元) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51340 2.51220 0.00120 0.04777 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65700 1.65620 0.00080 0.04830 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38870 0.38870 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25680 0.25680 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.84440 12.83750 0.00690 0.05375 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.35850 8.35390 0.00460 0.05506 日盛亞洲機會基金 7.01000 7.01000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 16.84000 16.66000 0.18000 1.08043 日盛高科技基金 17.65000 17.43000 0.22000 1.26219 日盛貨幣市場基金 14.83350 14.83330 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 38.70000 38.23000 0.47000 1.22940 日盛精選五虎基金 35.80000 35.38000 0.42000 1.18711 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54500 13.54480 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 30.21000 29.85000 0.36000 1.20603 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.33000 10.19000 0.14000 1.37390 台新MSCI中國基金 20.17000 20.01000 0.16000 0.79960 台新大眾貨幣市場基金 14.22180 14.22150 0.00030 0.00211 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.50480 10.51530 -0.01050 -0.09985 台新中美貨幣市場基金-美元 10.59020 10.60400 -0.01380 -0.13014 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.26410 10.26920 -0.00510 -0.04966 台新中國通基金 43.56000 43.09000 0.47000 1.09074 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.55710 0.55690 0.00020 0.03591 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.32300 17.30200 0.02100 0.12137 台新中國精選中小基金-美元 0.31200 0.30930 0.00270 0.87294 台新中國精選中小基金-新台幣 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878 台新主流基金 23.54000 23.21000 0.33000 1.42180 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.00000 23.36000 -0.36000 -1.54110 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.74300 0.75530 -0.01230 -1.62849 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.36000 16.62000 -0.26000 -1.56438 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52740 0.53620 -0.00880 -1.64118 台新台灣中小基金 33.63000 33.32000 0.31000 0.93037 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.61010 10.72120 -0.11110 -1.03626 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.83740 9.94110 -0.10370 -1.04314 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.34000 9.43000 -0.09000 -0.95440 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.34030 11.45960 -0.11930 -1.04105 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.81000 10.92000 -0.11000 -1.00733 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.07210 10.12030 -0.04820 -0.47627 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.24100 11.29480 -0.05380 -0.47633 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731 台新印度基金 15.13000 15.07000 0.06000 0.39814 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.68200 8.68000 0.00200 0.02304 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28410 0.28420 -0.00010 -0.03519 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.68540 12.68250 0.00290 0.02287 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40990 0.41010 -0.00020 -0.04877 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.64000 40.84000 -0.20000 -0.48972 台新真吉利貨幣市場基金 11.12940 11.12930 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 31.65880 31.50120 0.15760 0.50030 台新智慧生活基金-美元 10.53330 10.55090 -0.01760 -0.16681 台新智慧生活基金-新台幣 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.28450 8.28220 0.00230 0.02777 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.55090 8.54160 0.00930 0.10888 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.36110 9.35850 0.00260 0.02778 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.67310 9.66260 0.01050 0.10867 台新新興市場債券基金(A類型) 11.62460 11.59340 0.03120 0.26912 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36770 0.36700 0.00070 0.19074 台新新興市場債券基金(B類型) 8.28070 8.25850 0.02220 0.26881 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27630 0.27580 0.00050 0.18129 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.66000 5.63000 0.03000 0.53286 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.41000 22.45000 -0.04000 -0.17817 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.23100 10.24000 -0.00900 -0.08789 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.01110 10.02300 -0.01190 -0.11873 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.12770 10.13560 -0.00790 -0.07794 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.23080 10.23980 -0.00900 -0.08789 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.01090 10.02280 -0.01190 -0.11873 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.12770 10.13560 -0.00790 -0.07794 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 41.89900 42.19640 -0.29740 -0.70480 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.27380 41.44400 -0.17020 -0.41067 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.82020 39.77510 0.04510 0.11339 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.35020 11.34950 0.00070 0.00617 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19410 10.19310 0.00100 0.00981 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.21820 9.21860 -0.00040 -0.00434 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.82880 10.82930 -0.00050 -0.00462 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.83690 7.83730 -0.00040 -0.00510 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.27560 9.27610 -0.00050 -0.00539 永豐中小基金 52.17000 51.88000 0.29000 0.55898 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78680 1.78670 0.00010 0.00560 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48790 2.48780 0.00010 0.00402 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.19840 8.19760 0.00080 0.00976 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07540 11.07430 0.00110 0.00993 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.63000 4.61000 0.02000 0.43384 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.96000 20.89000 0.07000 0.33509 永豐主流品牌基金 19.44000 19.42000 0.02000 0.10299 永豐永豐基金 32.37000 32.09000 0.28000 0.87255 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.21690 9.26100 -0.04410 -0.47619 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.69680 9.74320 -0.04640 -0.47623 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.13160 9.16910 -0.03750 -0.40898 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.61000 9.64940 -0.03940 -0.40832 永豐亞洲民生消費基金 12.11000 12.11000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 14.09980 14.09340 0.00640 0.04541 永豐高科技基金 22.83000 22.56000 0.27000 1.19681 永豐貨幣市場基金 13.93780 13.93760 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11440 2.11330 0.00110 0.05205 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.60890 2.60770 0.00120 0.04602 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81140 7.80730 0.00410 0.05251 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.94040 10.93460 0.00580 0.05304 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.19370 7.19720 -0.00350 -0.04863 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.52860 11.53410 -0.00550 -0.04768 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.77000 18.78000 -0.01000 -0.05325 永豐臺灣加權ETF基金 53.80000 53.15000 0.65000 1.22295 永豐領航科技基金 37.09000 36.66000 0.43000 1.17294 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.10000 12.16000 -0.06000 -0.49342 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.55000 11.62000 -0.07000 -0.60241 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 40.57000 40.23000 0.34000 0.84514 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.87490 11.87410 0.00080 0.00674 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.80050 9.79830 0.00220 0.02245 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.37300 10.37070 0.00230 0.02218 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.86020 9.86080 -0.00060 -0.00608 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.26910 10.26970 -0.00060 -0.00584 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.85460 9.85200 0.00260 0.02639 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.55600 10.55350 0.00250 0.02369 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.87100 9.87150 -0.00050 -0.00507 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.36200 10.36250 -0.00050 -0.00483 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.93000 14.94000 -0.01000 -0.06693 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.67000 19.67000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.54000 19.55000 -0.01000 -0.05115 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05620 10.05230 0.00390 0.03880 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05620 10.05230 0.00390 0.03880 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.02130 10.01790 0.00340 0.03394 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.02130 10.01790 0.00340 0.03394 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.10930 10.10800 0.00130 0.01286 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.10910 10.10780 0.00130 0.01286 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05840 10.05570 0.00270 0.02685 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05840 10.05570 0.00270 0.02685 兆豐國際生命科學基金 15.18000 15.26000 -0.08000 -0.52425 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.34930 10.35560 -0.00630 -0.06084 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.56630 10.57940 -0.01310 -0.12383 兆豐國際全球基金 31.00000 30.99000 0.01000 0.03227 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.47720 10.47660 0.00060 0.00573 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21060 10.22250 -0.01190 -0.11641 兆豐國際國民基金 21.99000 21.81000 0.18000 0.82531 兆豐國際第一基金 13.12000 12.99000 0.13000 1.00077 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.70740 10.70180 0.00560 0.05233 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20150 8.19720 0.00430 0.05246 兆豐國際萬全基金 20.47000 20.34000 0.13000 0.63913 兆豐國際電子基金 25.72000 25.36000 0.36000 1.41956 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.08000 21.79000 0.29000 1.33089 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.76000 15.92000 -0.16000 -1.00503 兆豐國際豐台灣基金 34.24000 33.87000 0.37000 1.09241 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55430 12.55410 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.74780 10.74560 0.00220 0.02047 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.50540 10.50470 0.00070 0.00666 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.73880 10.73860 0.00020 0.00186 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.53770 10.53550 0.00220 0.02088 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.60190 10.60130 0.00060 0.00566 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.60620 10.60600 0.00020 0.00189 合庫台灣基金 10.96000 10.78000 0.18000 1.66976 合庫全球高收益債券基金A類型 11.70450 11.70300 0.00150 0.01282 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.67270 12.67600 -0.00330 -0.02603 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.30340 11.30750 -0.00410 -0.03626 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.08880 12.10040 -0.01160 -0.09586 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17600 8.17490 0.00110 0.01346 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45900 9.46170 -0.00270 -0.02854 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14680 9.15000 -0.00320 -0.03497 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.88140 8.88560 -0.00420 -0.04727 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.30920 9.31260 -0.00340 -0.03651 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 合庫全球新興市場基金 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 合庫貨幣市場基金 10.17130 10.17120 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95140 9.95940 -0.00800 -0.08033 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.22430 10.23090 -0.00660 -0.06451 合庫新興多重收益基金A類型 10.51500 10.51730 -0.00230 -0.02187 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.04350 12.04500 -0.00150 -0.01245 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.17390 15.17960 -0.00570 -0.03755 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.74980 8.75670 -0.00690 -0.07880 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.55420 9.56050 -0.00630 -0.06590 合庫新興多重收益基金B類型 7.93020 7.93200 -0.00180 -0.02269 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.71550 8.71670 -0.00120 -0.01377 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.56900 10.57360 -0.00460 -0.04350 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.56000 11.52000 0.04000 0.34722 安本標準兩岸價值基金 美元 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.10310 10.11670 -0.01360 -0.13443 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.11100 10.12490 -0.01390 -0.13729 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.04780 10.00890 0.03890 0.38865 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.07930 10.09600 -0.01670 -0.16541 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.10310 10.11660 -0.01350 -0.13344 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.11100 10.12490 -0.01390 -0.13729 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.04780 10.00880 0.03900 0.38966 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.07930 10.09600 -0.01670 -0.16541 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20730 11.20660 0.00070 0.00625 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.06780 10.07420 -0.00640 -0.06353 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04450 10.04280 0.00170 0.01693 安聯中國東協基金 15.74000 15.69000 0.05000 0.31867 安聯中國策略基金-美元 12.08000 12.04000 0.04000 0.33223 安聯中國策略基金-新臺幣 15.85000 15.79000 0.06000 0.37999 安聯中華新思路基金-人民幣 14.68000 14.61000 0.07000 0.47912 安聯中華新思路基金-美元 13.65000 13.59000 0.06000 0.44150 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.93000 12.87000 0.06000 0.46620 安聯台灣大壩基金 29.58000 29.38000 0.20000 0.68074 安聯台灣科技基金 49.77000 49.33000 0.44000 0.89195 安聯台灣貨幣市場基金 12.54530 12.54510 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 33.00000 32.69000 0.31000 0.94830 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.71960 10.72830 -0.00870 -0.08109 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.81900 15.83020 -0.01120 -0.07075 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87970 9.88670 -0.00700 -0.07080 安聯四季成長組合基金-美元 11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.89000 11.92000 -0.03000 -0.25168 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.15910 13.16620 -0.00710 -0.05393 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.76150 10.77010 -0.00860 -0.07985 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.83560 12.84490 -0.00930 -0.07240 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59040 9.59560 -0.00520 -0.05419 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52270 9.53020 -0.00750 -0.07870 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07140 9.07800 -0.00660 -0.07270 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.22500 10.23010 -0.00510 -0.04985 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.27180 10.27930 -0.00750 -0.07296 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.47620 12.48020 -0.00400 -0.03205 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.32400 11.32960 -0.00560 -0.04943 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.94020 10.94480 -0.00460 -0.04203 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.67750 8.68030 -0.00280 -0.03226 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.53220 8.53640 -0.00420 -0.04920 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.21740 8.22080 -0.00340 -0.04136 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.30120 10.30550 -0.00430 -0.04173 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.21430 10.21870 -0.00440 -0.04306 安聯全球人口趨勢基金 12.41000 12.43000 -0.02000 -0.16090 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.88000 9.00000 -0.12000 -1.33333 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.75000 34.17000 -0.42000 -1.22915 安聯全球油礦金趨勢基金 8.19000 8.11000 0.08000 0.98644 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.46290 12.47020 -0.00730 -0.05854 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.57570 10.58180 -0.00610 -0.05765 安聯全球新興市場基金 17.59000 17.52000 0.07000 0.39954 安聯全球農金趨勢基金 9.09000 9.14000 -0.05000 -0.54705 安聯全球綠能趨勢基金 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 安聯亞洲動態策略基金 22.39000 22.35000 0.04000 0.17897 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.06950 10.07400 -0.00450 -0.04467 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07850 10.08180 -0.00330 -0.03273 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.06930 10.07380 -0.00450 -0.04467 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08110 10.08440 -0.00330 -0.03272 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07220 10.07680 -0.00460 -0.04565 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04190 10.04570 -0.00380 -0.03783 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04190 10.04570 -0.00380 -0.03783 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04190 10.04570 -0.00380 -0.03783 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.54760 10.55060 -0.00300 -0.02843 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.13290 10.13580 -0.00290 -0.02861 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.22460 90.23270 -0.00810 -0.00898 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.31640 13.31700 -0.00060 -0.00451 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.45930 68.46410 -0.00480 -0.00701 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.97750 9.97790 -0.00040 -0.00401 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.73110 2.73310 -0.00200 -0.07318 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93200 10.93450 -0.00250 -0.02286 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28210 2.28430 -0.00220 -0.09631 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90110 8.90270 -0.00160 -0.01797 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.42690 10.41800 0.00890 0.08543 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.34670 10.34520 0.00150 0.01450 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.69110 10.68780 0.00330 0.03088 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.30860 10.30800 0.00060 0.00582 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.35670 10.35780 -0.00110 -0.01062 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.42600 10.41700 0.00900 0.08640 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34410 10.34260 0.00150 0.01450 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.68860 10.68520 0.00340 0.03182 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.30560 10.30540 0.00020 0.00194 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.35650 10.35750 -0.00100 -0.00965 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.22130 10.22030 0.00100 0.00978 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.27600 10.27300 0.00300 0.02920 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.21380 10.21310 0.00070 0.00685 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.17770 10.17710 0.00060 0.00590 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.22950 10.22870 0.00080 0.00782 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.22910 10.22570 0.00340 0.03325 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.21360 10.21300 0.00060 0.00587 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.17730 10.17700 0.00030 0.00295 宏利台灣動力基金A類型 29.77000 29.41000 0.36000 1.22407 宏利台灣動力基金I類型 29.77000 29.41000 0.36000 1.22407 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.02500 10.03410 -0.00910 -0.09069 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92730 9.92800 -0.00070 -0.00705 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.60270 7.60960 -0.00690 -0.09067 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.59310 7.59590 -0.00280 -0.03686 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 宏利全球債券組合基金 13.73450 13.73710 -0.00260 -0.01893 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.97790 2.97710 0.00080 0.02687 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.39210 12.38930 0.00280 0.02260 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.94050 8.93840 0.00210 0.02349 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54060 2.54140 -0.00080 -0.03148 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.50550 11.49560 0.00990 0.08612 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.43700 3.43400 0.00300 0.08736 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55160 0.55120 0.00040 0.07257 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.58000 15.56000 0.02000 0.12853 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.32980 12.33370 -0.00390 -0.03162 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.91400 10.91830 -0.00430 -0.03938 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.48890 10.48970 -0.00080 -0.00763 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.81760 8.82040 -0.00280 -0.03174 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.44690 8.45020 -0.00330 -0.03905 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.31720 8.31810 -0.00090 -0.01082 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.25720 8.26130 -0.00410 -0.04963 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99560 2.99550 0.00010 0.00334 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43350 0.43350 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.06850 13.06520 0.00330 0.02526 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98860 0.98870 -0.00010 -0.01011 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.54720 7.54530 0.00190 0.02518 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09420 2.09410 0.00010 0.00478 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30250 0.30250 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.19520 9.19320 0.00200 0.02176 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33410 0.33420 -0.00010 -0.02992 宏利萬利貨幣市場基金 13.68590 13.68570 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.48000 2.47000 0.01000 0.40486 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.47000 25.09000 0.38000 1.51455 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.47000 25.09000 0.38000 1.51455 宏利澳幣保本基金 12.65950 12.65880 0.00070 0.00553 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.44000 11.46000 -0.02000 -0.17452 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.48040 10.47150 0.00890 0.08499 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.69680 9.69300 0.00380 0.03920 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.21280 9.20180 0.01100 0.11954 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.54990 11.53610 0.01380 0.11962 貝萊德亞美利加收益基金 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 貝萊德新台幣基金 12.96870 12.96850 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 26.84000 26.54000 0.30000 1.13037 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47850 11.47690 0.00160 0.01394 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15880 10.15430 0.00450 0.04432 保德信大中華基金-人民幣 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 保德信大中華基金-美元 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 保德信大中華基金-新台幣 29.61000 29.52000 0.09000 0.30488 保德信中小型股基金 44.91000 44.36000 0.55000 1.23986 保德信中國中小基金-人民幣 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729 保德信中國中小基金-美元 8.28000 8.25000 0.03000 0.36364 保德信中國中小基金-新臺幣 8.07000 8.03000 0.04000 0.49813 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.89330 9.88590 0.00740 0.07485 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.97600 9.96640 0.00960 0.09632 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.01110 10.00360 0.00750 0.07497 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.07800 11.06970 0.00830 0.07498 保德信中國品牌基金-人民幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.96000 27.94000 0.02000 0.07158 保德信全球消費商機基金 19.09000 19.15000 -0.06000 -0.31332 保德信全球基礎建設基金 13.73000 13.85000 -0.12000 -0.86643 保德信全球資源基金 7.56000 7.49000 0.07000 0.93458 保德信全球醫療生化基金-美元 9.93000 10.05000 -0.12000 -1.19403 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.24000 33.59000 -0.35000 -1.04198 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.48580 10.48440 0.00140 0.01335 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.85350 10.85200 0.00150 0.01382 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.56180 10.55180 0.01000 0.09477 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.93020 10.91990 0.01030 0.09432 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.65220 9.66990 -0.01770 -0.18304 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.79340 10.81300 -0.01960 -0.18126 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25450 9.26380 -0.00930 -0.10039 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.33080 10.34120 -0.01040 -0.10057 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.21140 8.22010 -0.00870 -0.10584 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.29470 11.30670 -0.01200 -0.10613 保德信亞太基金 20.78000 20.73000 0.05000 0.24120 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.74480 8.74410 0.00070 0.00801 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.07400 12.07300 0.00100 0.00828 保德信店頭市場基金 33.09000 32.75000 0.34000 1.03817 保德信拉丁美洲基金 7.57000 7.52000 0.05000 0.66489 保德信金平衡基金 30.00000 29.81000 0.19000 0.63737 保德信金滿意基金 41.79000 41.33000 0.46000 1.11299 保德信科技島基金 25.67000 25.31000 0.36000 1.42236 保德信高成長基金 93.07000 91.82000 1.25000 1.36136 保德信貨幣市場基金 15.83630 15.83600 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.61580 10.62020 -0.00440 -0.04143 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.89760 10.89330 0.00430 0.03947 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.00750 11.02530 -0.01780 -0.16145 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.58030 10.58890 -0.00860 -0.08122 保德信新世紀基金 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.18310 8.17080 0.01230 0.15054 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.28250 10.26710 0.01540 0.14999 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.60690 11.58940 0.01750 0.15100 保德信新興趨勢組合基金 11.08000 10.97000 0.11000 1.00273 保德信瑞騰基金 15.63390 15.62950 0.00440 0.02815 保德信歐洲組合基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.99340 9.99810 -0.00470 -0.04701 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.47520 10.48050 -0.00530 -0.05057 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.93290 9.93690 -0.00400 -0.04025 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.19200 10.19540 -0.00340 -0.03335 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05730 10.05590 0.00140 0.01392 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46090 10.45780 0.00310 0.02964 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95520 9.95350 0.00170 0.01708 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.25690 10.25510 0.00180 0.01755 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.56320 10.55970 0.00350 0.03314 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.41460 10.41680 -0.00220 -0.02112 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.68860 10.69100 -0.00240 -0.02245 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.33460 10.33790 -0.00330 -0.03192 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.56890 10.57220 -0.00330 -0.03121 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.24750 10.24760 -0.00010 -0.00098 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.68170 10.68200 -0.00030 -0.00281 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.13260 10.13330 -0.00070 -0.00691 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.44190 10.44270 -0.00080 -0.00766 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36470 10.35970 0.00500 0.04826 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11380 10.10940 0.00440 0.04352 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.42860 10.42840 0.00020 0.00192 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.68850 10.68880 -0.00030 -0.00281 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.60020 10.59520 0.00500 0.04719 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.08340 11.07790 0.00550 0.04965 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.41340 10.41420 -0.00080 -0.00768 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.62330 10.62410 -0.00080 -0.00753 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45370 10.45040 0.00330 0.03158 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.50620 10.50290 0.00330 0.03142 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.56620 10.55440 0.01180 0.11180 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.43300 10.43340 -0.00040 -0.00383 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.33780 10.33780 0.00000 0.00000 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.58460 10.57830 0.00630 0.05956 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.57510 10.56840 0.00670 0.06340 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.25330 10.25360 -0.00030 -0.00293 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.25120 10.25150 -0.00030 -0.00293 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97940 1.98060 -0.00120 -0.06059 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.82710 2.82880 -0.00170 -0.06010 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29660 0.29680 -0.00020 -0.06739 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45900 0.45920 -0.00020 -0.04355 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.44520 8.44750 -0.00230 -0.02723 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.30620 12.31300 -0.00680 -0.05523 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71800 9.72780 -0.00980 -0.10074 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.31510 12.32760 -0.01250 -0.10140 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.76110 8.76870 -0.00760 -0.08667 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.15490 11.16450 -0.00960 -0.08599 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.84860 10.84560 0.00300 0.02766 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.68150 10.67830 0.00320 0.02997 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.87000 18.70000 0.17000 0.90909 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4361.55000 4323.38000 38.17000 0.88287 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.34630 10.34950 -0.00320 -0.03092 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.16900 11.17250 -0.00350 -0.03133 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.24280 10.24640 -0.00360 -0.03513 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95020 9.95560 -0.00540 -0.05424 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.50010 10.50600 -0.00590 -0.05616 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.95560 9.96110 -0.00550 -0.05521 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.28050 10.28750 -0.00700 -0.06804 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.41640 10.42640 -0.01000 -0.09591 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.14050 6.13950 0.00100 0.01629 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.18790 11.18600 0.00190 0.01699 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.68750 10.68210 0.00540 0.05055 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.68050 11.68100 -0.00050 -0.00428 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.88990 10.89080 -0.00090 -0.00826 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.23710 9.23240 0.00470 0.05091 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.55340 9.55390 -0.00050 -0.00523 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.42220 9.42300 -0.00080 -0.00849 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.60450 10.59910 0.00540 0.05095 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.06500 11.06550 -0.00050 -0.00452 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.04210 11.04310 -0.00100 -0.00906 柏瑞五國金勢力建設基金 7.36000 7.31000 0.05000 0.68399 柏瑞巨人基金 12.76000 12.62000 0.14000 1.10935 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69680 13.69670 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.66000 16.74000 -0.08000 -0.47790 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.31810 14.31540 0.00270 0.01886 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.64440 12.64770 -0.00330 -0.02609 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.23720 13.24120 -0.00400 -0.03021 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.69360 8.69200 0.00160 0.01841 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83630 6.83510 0.00120 0.01756 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75720 8.75950 -0.00230 -0.02626 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.55350 8.55680 -0.00330 -0.03857 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84120 10.84460 -0.00340 -0.03135 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.46190 8.47010 -0.00820 -0.09681 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.83200 12.83530 -0.00330 -0.02571 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.40210 12.39980 0.00230 0.01855 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.09430 13.09940 -0.00510 -0.03893 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.05020 12.05390 -0.00370 -0.03070 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.06040 9.05880 0.00160 0.01766 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.78800 9.79050 -0.00250 -0.02553 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.77450 9.77820 -0.00370 -0.03784 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.63890 9.64190 -0.00300 -0.03111 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.50340 9.51260 -0.00920 -0.09671 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.70650 10.70790 -0.00140 -0.01307 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.61510 10.62150 -0.00640 -0.06026 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.45570 10.46260 -0.00690 -0.06595 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.51330 10.52320 -0.00990 -0.09408 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.92620 9.92760 -0.00140 -0.01410 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.62990 9.63560 -0.00570 -0.05916 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.65310 10.65990 -0.00680 -0.06379 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.67850 9.68480 -0.00630 -0.06505 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73810 9.74730 -0.00920 -0.09439 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.68650 10.68800 -0.00150 -0.01403 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.61550 10.62180 -0.00630 -0.05931 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.45600 10.46280 -0.00680 -0.06499 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.51420 10.52410 -0.00990 -0.09407 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.92610 9.92740 -0.00130 -0.01310 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.63000 9.63580 -0.00580 -0.06019 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.83210 10.83900 -0.00690 -0.06366 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.67840 9.68480 -0.00640 -0.06608 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.73840 9.74760 -0.00920 -0.09438 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.41510 11.41390 0.00120 0.01051 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.80160 12.80260 -0.00100 -0.00781 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.10560 12.10920 -0.00360 -0.02973 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.14450 9.14350 0.00100 0.01094 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83710 9.83790 -0.00080 -0.00813 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.75850 9.76140 -0.00290 -0.02971 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.10770 11.10660 0.00110 0.00990 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.92040 11.92130 -0.00090 -0.00755 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.69510 11.69860 -0.00350 -0.02992 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.14470 9.14380 0.00090 0.00984 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.83770 9.83840 -0.00070 -0.00711 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.75900 9.76180 -0.00280 -0.02868 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.61000 13.58000 0.03000 0.22091 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.36000 14.34000 0.02000 0.13947 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.56000 11.53000 0.03000 0.26019 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.98000 12.96000 0.02000 0.15432 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.34000 13.31000 0.03000 0.22539 柏瑞拉丁美洲基金 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.05000 12.07430 -0.02430 -0.20125 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.24650 10.27210 -0.02560 -0.24922 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.69090 7.70640 -0.01550 -0.20113 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.18960 10.21500 -0.02540 -0.24865 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.24270 12.23400 0.00870 0.07111 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.93770 11.93330 0.00440 0.03687 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.94820 10.94590 0.00230 0.02101 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.58090 8.57480 0.00610 0.07114 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.63110 9.62760 0.00350 0.03635 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.68440 9.68240 0.00200 0.02066 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.48360 11.47940 0.00420 0.03659 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.75090 10.74320 0.00770 0.07167 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.92990 10.92760 0.00230 0.02105 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.97510 9.97150 0.00360 0.03610 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.27150 9.26480 0.00670 0.07232 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.15870 9.15780 0.00090 0.00983 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.71080 9.70880 0.00200 0.02060 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.71370 12.70120 0.01250 0.09842 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.17610 12.16880 0.00730 0.05999 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.52470 11.51940 0.00530 0.04601 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.17610 7.16900 0.00710 0.09904 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.91970 8.91440 0.00530 0.05945 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.59910 9.59470 0.00440 0.04586 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.92910 10.91840 0.01070 0.09800 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.54280 11.53750 0.00530 0.04594 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65990 9.65420 0.00570 0.05904 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.15600 9.14700 0.00900 0.09839 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.80420 9.79970 0.00450 0.04592 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.00200 12.00600 -0.00400 -0.03332 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.74270 12.74980 -0.00710 -0.05569 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.62460 11.63310 -0.00850 -0.07307 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.39250 9.39560 -0.00310 -0.03299 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.00190 10.00740 -0.00550 -0.05496 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.00110 10.00840 -0.00730 -0.07294 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.01070 12.01730 -0.00660 -0.05492 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.70820 10.71170 -0.00350 -0.03267 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.07610 11.08420 -0.00810 -0.07308 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.95450 9.95780 -0.00330 -0.03314 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.55730 9.56050 -0.00320 -0.03347 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.24050 10.24610 -0.00560 -0.05465 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.74400 9.75120 -0.00720 -0.07384 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.06000 19.10000 -0.04000 -0.20942 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.86000 17.90000 -0.04000 -0.22346 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.36850 13.38110 -0.01260 -0.09416 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.39100 10.37710 0.01390 0.13395 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.40970 11.39720 0.01250 0.10968 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.30520 12.29760 0.00760 0.06180 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.91840 10.90830 0.01010 0.09259 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.06930 9.05710 0.01220 0.13470 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.62010 9.60950 0.01060 0.11031 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.49690 9.49100 0.00590 0.06216 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.57180 9.56300 0.00880 0.09202 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.20400 9.19170 0.01230 0.13382 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.42110 9.41070 0.01040 0.11051 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.35190 11.34480 0.00710 0.06258 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.51430 9.50560 0.00870 0.09152 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.75920 42.95960 -0.20040 -0.46648 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.28000 11.47000 -0.19000 -1.65650 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.57000 32.55000 1.02000 3.13364 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78610 11.78530 0.00080 0.00679 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.70670 1.70710 -0.00040 -0.02343 國泰大中華基金 19.12000 18.81000 0.31000 1.64806 國泰小龍基金-美元I 0.46910 0.46190 0.00720 1.55878 國泰小龍基金-新台幣 14.58000 14.38000 0.20000 1.39082 國泰中小成長基金-美元I 1.32320 1.29960 0.02360 1.81594 國泰中小成長基金-新台幣 41.13000 40.46000 0.67000 1.65596 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.22390 4.18710 0.03680 0.87889 國泰中國內需增長基金-美元A 0.67010 0.66440 0.00570 0.85792 國泰中國內需增長基金-美元I 0.71630 0.71030 0.00600 0.84471 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.10000 18.93000 0.17000 0.89805 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.93190 42.08440 -0.15250 -0.36237 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29380 2.29350 0.00030 0.01308 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32850 0.32860 -0.00010 -0.03043 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.11230 10.10920 0.00310 0.03067 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.16980 8.16720 0.00260 0.03183 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.34210 2.33480 0.00730 0.31266 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33780 0.33680 0.00100 0.29691 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.54970 10.51170 0.03800 0.36150 國泰中國新興債券基金-美元 0.34130 0.34140 -0.00010 -0.02929 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.45170 10.44600 0.00570 0.05457 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.09760 4.07390 0.02370 0.58175 國泰中國新興戰略基金-美元 0.58990 0.58670 0.00320 0.54542 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.52000 18.40000 0.12000 0.65217 國泰中港台基金-人民幣 3.06970 3.04540 0.02430 0.79792 國泰中港台基金-美元 0.44740 0.44400 0.00340 0.76577 國泰中港台基金-新台幣 13.88000 13.77000 0.11000 0.79884 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.03560 10.02940 0.00620 0.06182 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.14350 10.13970 0.00380 0.03748 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.21950 10.20750 0.01200 0.11756 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.45000 26.12000 0.33000 1.26340 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.54000 12.69000 -0.15000 -1.18203 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.94000 31.26000 0.68000 2.17530 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35190 0.35200 -0.00010 -0.02841 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33330 0.33340 -0.00010 -0.02999 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33400 0.33420 -0.00020 -0.05984 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.96740 10.96320 0.00420 0.03831 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.39430 10.39040 0.00390 0.03753 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.42300 10.41900 0.00400 0.03839 國泰台灣貨幣市場基金 12.45670 12.45660 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41940 0.42020 -0.00080 -0.19039 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37180 0.37250 -0.00070 -0.18792 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44750 0.44830 -0.00080 -0.17845 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54290 0.54580 -0.00290 -0.53133 國泰全球高股息基金-人民幣 2.51740 2.51830 -0.00090 -0.03574 國泰全球高股息基金-美元 0.36590 0.36610 -0.00020 -0.05463 國泰全球高股息基金-新台幣 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52640 0.52860 -0.00220 -0.41619 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48410 0.48910 -0.00500 -1.02229 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.18000 14.32000 -0.14000 -0.97765 國泰全球資源基金-美元 0.16730 0.16730 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金-新台幣 5.29000 5.28000 0.01000 0.18939 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60790 0.60910 -0.00120 -0.19701 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.93000 18.95000 -0.02000 -0.10554 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.50000 18.52000 -0.02000 -0.10799 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.87030 0.87520 -0.00490 -0.55987 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.09000 21.23000 -0.14000 -0.65944 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.42000 22.32000 0.10000 0.44803 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.51750 2.52060 -0.00310 -0.12299 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36680 0.36740 -0.00060 -0.16331 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31640 0.31690 -0.00050 -0.15778 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.37560 11.38490 -0.00930 -0.08169 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.81250 9.82060 -0.00810 -0.08248 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52430 0.52700 -0.00270 -0.51233 國泰亞洲成長基金-美元 0.40090 0.40160 -0.00070 -0.17430 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.08000 12.10000 -0.02000 -0.16529 國泰科技生化基金 32.00000 31.41000 0.59000 1.87838 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.23000 29.22000 0.01000 0.03422 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.48000 12.47000 0.01000 0.08019 國泰美國費城半導體基金 14.08000 13.66000 0.42000 3.07467 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.05180 44.33410 -0.28230 -0.63676 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.41240 17.28610 0.12630 0.73064 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.98830 23.30960 -0.32130 -1.37840 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.33980 44.51140 -0.17160 -0.38552 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.11850 45.17750 -0.05900 -0.13060 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.60330 43.58530 0.01800 0.04130 國泰紐幣2021保本基金 12.80300 12.80490 -0.00190 -0.01484 國泰紐幣八年期保本基金 13.17070 13.17550 -0.00480 -0.03643 國泰紐幣保本基金 12.73420 12.73370 0.00050 0.00393 國泰國泰基金-新台幣A 22.26000 21.94000 0.32000 1.45852 國泰國泰基金-新台幣I 22.26000 21.94000 0.32000 1.45852 國泰富時中國A50基金 22.00000 21.73000 0.27000 1.24252 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.68120 46.89550 -0.21430 -0.45697 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34540 0.34590 -0.00050 -0.14455 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50430 0.50690 -0.00260 -0.51292 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.45380 42.42420 0.02960 0.06977 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.20000 20.97000 0.23000 1.09680 國泰新興市場基金-美元 0.39650 0.39490 0.00160 0.40517 國泰新興市場基金-新台幣 12.35000 12.28000 0.07000 0.57003 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.41670 2.41390 0.00280 0.11599 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50070 1.49910 0.00160 0.10673 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36200 0.36170 0.00030 0.08294 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22700 0.22680 0.00020 0.08818 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35260 0.35250 0.00010 0.02837 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.97860 10.96650 0.01210 0.11034 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.68900 6.68160 0.00740 0.11075 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.12070 44.32460 -0.20390 -0.46002 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.50560 44.64660 -0.14100 -0.31581 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.60840 42.72820 -0.11980 -0.28038 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.28000 13.43000 -0.15000 -1.11690 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.17000 35.38000 0.79000 2.23290 國泰標普北美科技ETF基金 23.53000 23.32000 0.21000 0.90051 國泰歐洲精選基金-美元 0.35140 0.35350 -0.00210 -0.59406 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.90830 39.89050 0.01780 0.04462 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.18000 22.24000 -0.06000 -0.26978 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.16000 20.12000 0.04000 0.19881 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.91000 17.63000 0.28000 1.58820 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41360 0.41400 -0.00040 -0.09662 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.49420 12.50290 -0.00870 -0.06958 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.53230 10.53500 -0.00270 -0.02563 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.42860 10.43360 -0.00500 -0.04792 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.57580 10.57240 0.00340 0.03216 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.31530 10.31790 -0.00260 -0.02520 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.24790 10.25290 -0.00500 -0.04877 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.32680 10.32360 0.00320 0.03100 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.05760 10.06110 -0.00350 -0.03479 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.85310 9.85750 -0.00440 -0.04464 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.02610 10.03310 -0.00700 -0.06977 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.87700 9.87600 0.00100 0.01013 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.05750 10.06100 -0.00350 -0.03479 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.84840 9.85280 -0.00440 -0.04466 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.02600 10.03300 -0.00700 -0.06977 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.87700 9.87600 0.00100 0.01013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42440 11.42390 0.00050 0.00438 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10100 10.10150 -0.00050 -0.00495 第一金大中華基金 25.98000 25.63000 0.35000 1.36559 第一金小型精選基金 31.87000 31.58000 0.29000 0.91830 第一金中國世紀基金-人民幣 13.14000 13.12000 0.02000 0.15244 第一金中國世紀基金-美元 8.19310 8.18450 0.00860 0.10508 第一金中國世紀基金-美元-N 8.19340 8.18480 0.00860 0.10507 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.78110 9.77830 0.00280 0.02863 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.39460 8.38870 0.00590 0.07033 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.27940 11.27610 0.00330 0.02927 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84520 9.83820 0.00700 0.07115 第一金中概平衡基金 26.50000 26.22000 0.28000 1.06789 第一金台灣貨幣市場基金 15.31960 15.31930 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.62300 178.62000 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.66770 15.69110 -0.02340 -0.14913 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.66750 15.69060 -0.02310 -0.14722 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.19000 15.20000 -0.01000 -0.06579 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.20000 15.21000 -0.01000 -0.06575 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.55160 10.50710 0.04450 0.42352 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.55020 10.50530 0.04490 0.42740 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.00310 10.09890 -0.09580 -0.94862 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.00330 10.09890 -0.09560 -0.94664 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.28000 10.37000 -0.09000 -0.86789 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.28000 10.37000 -0.09000 -0.86789 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.52520 13.52820 -0.00300 -0.02218 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.54330 13.54640 -0.00310 -0.02288 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.89000 12.88000 0.01000 0.07764 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.84260 9.88170 -0.03910 -0.39568 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.83960 9.87860 -0.03900 -0.39479 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.49110 9.52630 -0.03520 -0.36950 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.51560 9.55080 -0.03520 -0.36856 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.68230 10.72470 -0.04240 -0.39535 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.33330 10.37150 -0.03820 -0.36832 第一金全球大趨勢基金 25.12000 25.11000 0.01000 0.03982 第一金全球不動產證券化基金A 9.32280 9.40260 -0.07980 -0.84870 第一金全球不動產證券化基金B 6.48400 6.53950 -0.05550 -0.84869 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.12690 10.19240 -0.06550 -0.64264 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.12720 10.19270 -0.06550 -0.64262 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.96110 11.03190 -0.07080 -0.64178 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.96290 11.03390 -0.07100 -0.64347 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.48000 10.55000 -0.07000 -0.66351 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.48000 10.55000 -0.07000 -0.66351 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.53010 8.57860 -0.04850 -0.56536 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.42440 10.48370 -0.05930 -0.56564 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.35330 9.36210 -0.00880 -0.09400 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.35140 9.36040 -0.00900 -0.09615 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.77040 7.77880 -0.00840 -0.10799 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.76450 7.77300 -0.00850 -0.10935 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.56240 8.56910 -0.00670 -0.07819 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.56300 8.56970 -0.00670 -0.07818 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.59210 11.60290 -0.01080 -0.09308 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.59300 11.60380 -0.01080 -0.09307 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.25100 10.26210 -0.01110 -0.10816 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.25190 10.26290 -0.01100 -0.10718 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.06110 15.07290 -0.01180 -0.07829 第一金亞洲科技基金 17.61000 17.64000 -0.03000 -0.17007 第一金亞洲新興市場基金 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429 第一金店頭市場基金 7.77000 7.71000 0.06000 0.77821 第一金創新趨勢基金 21.33000 21.06000 0.27000 1.28205 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.35630 42.58860 -0.23230 -0.54545 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.22110 42.35790 -0.13680 -0.32296 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.43260 42.70380 -0.27120 -0.63507 第一金電子基金 32.51000 32.11000 0.40000 1.24572 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.72000 18.47000 0.25000 1.35355 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.36000 18.36000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.70000 19.44000 0.26000 1.33745 統一大中華中小基金(人民幣) 7.57000 7.50000 0.07000 0.93333 統一大中華中小基金(美元) 6.92000 6.86000 0.06000 0.87464 統一大中華中小基金(新台幣) 10.32000 10.22000 0.10000 0.97847 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 32.78000 32.44000 0.34000 1.04809 統一大滿貫基金-I類型 32.78000 32.44000 0.34000 1.04809 統一大龍印基金 14.51000 14.42000 0.09000 0.62413 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.07000 9.01000 0.06000 0.66593 統一大龍騰中國基金(美元) 8.30000 8.25000 0.05000 0.60606 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492 統一中小基金 22.84000 22.59000 0.25000 1.10668 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.89840 9.89100 0.00740 0.07482 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.20110 9.20080 0.00030 0.00326 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95630 8.95010 0.00620 0.06927 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.34020 12.33100 0.00920 0.07461 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42120 11.42100 0.00020 0.00175 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.08090 11.07310 0.00780 0.07044 統一台灣動力基金 17.28000 17.05000 0.23000 1.34897 統一全天候基金-A類型 103.81000 102.91000 0.90000 0.87455 統一全天候基金-I類型 104.34000 103.44000 0.90000 0.87007 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.13800 8.15720 -0.01920 -0.23537 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.84850 7.87270 -0.02420 -0.30739 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.90310 7.92100 -0.01790 -0.22598 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.74030 8.76090 -0.02060 -0.23514 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.43720 8.46310 -0.02590 -0.30603 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.48860 8.50790 -0.01930 -0.22685 統一全球債券組合基金 12.39120 12.40080 -0.00960 -0.07741 統一全球新科技基金(人民幣) 15.24000 15.24000 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(美元) 14.32000 14.33000 -0.01000 -0.06978 統一全球新科技基金(新台幣) 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 統一亞太基金 24.64000 24.64000 0.00000 0.00000 統一亞洲大金磚基金 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058 統一奔騰基金 56.02000 55.45000 0.57000 1.02795 統一強棒貨幣市場基金 16.72980 16.72950 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 統一強漢基金(美元) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 統一強漢基金(新台幣) 25.53000 25.46000 0.07000 0.27494 統一統信基金 28.90000 28.55000 0.35000 1.22592 統一黑馬基金 56.87000 56.36000 0.51000 0.90490 統一新亞洲科技能源基金 16.00000 15.93000 0.07000 0.43942 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.10640 8.10370 0.00270 0.03332 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.73990 10.73620 0.00370 0.03446 統一經建基金 43.95000 43.61000 0.34000 0.77964 統一龍馬基金 63.31000 62.60000 0.71000 1.13419 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.44000 18.14000 0.30000 1.65380 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.43000 43.96000 0.47000 1.06915 野村中國機會基金 14.15000 14.12000 0.03000 0.21246 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.34620 10.34780 -0.00160 -0.01546 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.32950 10.33280 -0.00330 -0.03194 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.39100 10.38700 0.00400 0.03851 野村巴西基金 6.90000 6.84000 0.06000 0.87719 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.28000 11.38000 -0.10000 -0.87873 野村台灣高股息基金 24.66000 24.44000 0.22000 0.90016 野村台灣運籌基金 34.97000 34.51000 0.46000 1.33295 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.88380 9.88480 -0.00100 -0.01012 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.81390 9.81530 -0.00140 -0.01426 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.85690 9.85750 -0.00060 -0.00609 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.41520 10.41620 -0.00100 -0.00960 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.24100 10.24240 -0.00140 -0.01367 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03730 10.03780 -0.00050 -0.00498 野村平衡基金 18.97000 18.78000 0.19000 1.01171 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.73000 9.86000 -0.13000 -1.31846 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.97000 10.12000 -0.15000 -1.48221 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.42000 14.62000 -0.20000 -1.36799 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.82000 11.99000 -0.17000 -1.41785 野村全球生技醫療基金 16.84000 17.05000 -0.21000 -1.23167 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.17590 10.18350 -0.00760 -0.07463 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.17240 10.18260 -0.01020 -0.10017 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.09820 10.10410 -0.00590 -0.05839 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.41760 10.42580 -0.00820 -0.07865 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.38250 10.39300 -0.01050 -0.10103 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.30940 10.31540 -0.00600 -0.05817 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.09830 10.10400 -0.00570 -0.05641 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.73160 10.74000 -0.00840 -0.07821 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.65680 10.66750 -0.01070 -0.10030 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.58430 10.59050 -0.00620 -0.05854 野村全球品牌基金 29.09000 29.21000 -0.12000 -0.41082 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.65000 19.69000 -0.04000 -0.20315 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.18000 12.21000 -0.03000 -0.24570 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.89960 10.89770 0.00190 0.01743 野村全球短期收益基金-美元計價 10.94830 10.94820 0.00010 0.00091 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.73190 10.73210 -0.00020 -0.00186 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.70180 8.68090 0.02090 0.24076 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.50580 8.48690 0.01890 0.22270 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.09820 8.07590 0.02230 0.27613 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.02540 10.99880 0.02660 0.24184 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.49770 10.47440 0.02330 0.22245 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08590 10.05820 0.02770 0.27540 野村成長基金 29.38000 29.08000 0.30000 1.03164 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.45370 8.45100 0.00270 0.03195 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.46660 8.46530 0.00130 0.01536 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.70000 8.69380 0.00620 0.07132 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.64090 9.63790 0.00300 0.03113 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.51050 9.50910 0.00140 0.01472 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.75930 9.75230 0.00700 0.07178 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.26660 10.27060 -0.00400 -0.03895 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.19360 10.19900 -0.00540 -0.05295 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.11270 10.11340 -0.00070 -0.00692 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.69150 9.69550 -0.00400 -0.04126 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.71340 9.71860 -0.00520 -0.05351 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.84330 9.84390 -0.00060 -0.00610 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.11270 10.11340 -0.00070 -0.00692 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.78850 10.79240 -0.00390 -0.03614 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.65980 10.66550 -0.00570 -0.05344 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.80370 10.80430 -0.00060 -0.00555 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.13990 10.13850 0.00140 0.01381 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.13740 10.13720 0.00020 0.00197 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.08930 10.08670 0.00260 0.02578 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.58840 8.58600 0.00240 0.02795 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19810 9.19710 0.00100 0.01087 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.06600 9.06620 -0.00020 -0.00221 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.08930 10.08670 0.00260 0.02578 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.82380 13.82000 0.00380 0.02750 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.94210 12.94060 0.00150 0.01159 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.48280 10.48310 -0.00030 -0.00286 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52280 10.52730 -0.00450 -0.04275 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50650 10.51210 -0.00560 -0.05327 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52200 10.52690 -0.00490 -0.04655 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71460 10.71910 -0.00450 -0.04198 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.68010 10.68580 -0.00570 -0.05334 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.66480 10.66960 -0.00480 -0.04499 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.62460 10.62800 -0.00340 -0.03199 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.58010 10.58450 -0.00440 -0.04157 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.72300 10.71900 0.00400 0.03732 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.23320 10.24100 -0.00780 -0.07616 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.93250 9.94180 -0.00930 -0.09354 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.56500 9.57580 -0.01080 -0.11278 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.06590 9.07300 -0.00710 -0.07825 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.46390 11.47290 -0.00900 -0.07845 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.29480 10.31270 -0.01790 -0.17357 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.40690 11.42750 -0.02060 -0.18027 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.83810 10.85930 -0.02120 -0.19522 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.62690 10.64540 -0.01850 -0.17378 野村泰國基金 44.91000 45.01000 -0.10000 -0.22217 野村高科技基金 9.70000 9.54000 0.16000 1.67715 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.49590 10.49320 0.00270 0.02573 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.14270 10.14510 -0.00240 -0.02366 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.72710 10.72440 0.00270 0.02518 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.54940 9.55200 -0.00260 -0.02722 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.54810 9.54570 0.00240 0.02514 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.75950 9.78080 -0.02130 -0.21777 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.07470 12.07780 -0.00310 -0.02567 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.03270 14.02650 0.00620 0.04420 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.98850 10.99160 -0.00310 -0.02820 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.99500 10.99220 0.00280 0.02547 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.41450 11.43930 -0.02480 -0.21680 野村貨幣市場基金 16.33490 16.33470 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.58000 15.59000 -0.01000 -0.06414 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.34010 10.34350 -0.00340 -0.03287 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.25290 10.25280 0.00010 0.00098 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.39400 10.38560 0.00840 0.08088 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.34450 10.34790 -0.00340 -0.03286 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.29780 10.30250 -0.00470 -0.04562 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.30240 10.30610 -0.00370 -0.03590 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.65440 10.65810 -0.00370 -0.03472 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.57600 10.58020 -0.00420 -0.03970 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.62860 10.63240 -0.00380 -0.03574 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.10870 10.11360 -0.00490 -0.04845 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.11950 10.12600 -0.00650 -0.06419 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.03180 10.03360 -0.00180 -0.01794 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.62780 10.63270 -0.00490 -0.04608 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.59140 10.59820 -0.00680 -0.06416 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.50480 10.50680 -0.00200 -0.01904 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.58850 10.59590 -0.00740 -0.06984 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.00080 8.00650 -0.00570 -0.07119 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.31370 12.32240 -0.00870 -0.07060 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.21000 9.11000 0.10000 1.09769 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.31540 10.31550 -0.00010 -0.00097 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.47840 10.47620 0.00220 0.02100 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.28800 10.29030 -0.00230 -0.02235 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.38540 10.37930 0.00610 0.05877 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.32920 10.33470 -0.00550 -0.05322 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.31580 10.31590 -0.00010 -0.00097 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.47920 10.47700 0.00220 0.02100 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.28820 10.29050 -0.00230 -0.02235 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.38880 10.38270 0.00610 0.05875 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.32930 10.33480 -0.00550 -0.05322 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.35030 10.35060 -0.00030 -0.00290 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.51420 10.51200 0.00220 0.02093 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.32210 10.32460 -0.00250 -0.02421 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.42000 10.41430 0.00570 0.05473 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.36580 10.37170 -0.00590 -0.05689 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.35030 10.35060 -0.00030 -0.00290 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.51430 10.51210 0.00220 0.02093 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.32360 10.32620 -0.00260 -0.02518 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.42480 10.41910 0.00570 0.05471 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.36640 10.37230 -0.00590 -0.05688 野村精選貨幣市場基金 12.11210 12.11200 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.78000 11.84000 -0.06000 -0.50676 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529 野村歐洲高股息基金季配型 7.83000 7.85000 -0.02000 -0.25478 野村歐洲高股息基金累積型 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762 野村積極成長基金 12.44000 12.31000 0.13000 1.05605 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.57000 9.45000 0.12000 1.26984 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.74000 34.30000 0.44000 1.28280 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.65850 10.66080 -0.00230 -0.02157 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.56530 8.56740 -0.00210 -0.02451 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.89770 7.90130 -0.00360 -0.04556 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.74640 7.74830 -0.00190 -0.02452 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.23190 12.23480 -0.00290 -0.02370 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.94950 10.95440 -0.00490 -0.04473 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.77950 10.78210 -0.00260 -0.02411 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884 野村環球基金-人民幣計價 17.45000 17.51000 -0.06000 -0.34266 野村環球基金-美元計價 13.56000 13.61000 -0.05000 -0.36738 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.17000 19.22000 -0.05000 -0.26015 野村鴻利基金 22.79000 22.56000 0.23000 1.01950 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90020 16.90000 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 18.89000 18.65000 0.24000 1.28686 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.15000 14.09000 0.06000 0.42583 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.29000 15.33000 -0.04000 -0.26093 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.68470 10.69580 -0.01110 -0.10378 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.99480 14.00950 -0.01470 -0.10493 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.72410 10.72470 -0.00060 -0.00559 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.64270 10.64720 -0.00450 -0.04226 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.50210 10.50250 -0.00040 -0.00381 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.39610 10.39910 -0.00300 -0.02885 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 9.97060 9.96220 0.00840 0.08432 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.04950 10.04530 0.00420 0.04181 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.95200 9.93960 0.01240 0.12475 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.24900 10.23130 0.01770 0.17300 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.38950 10.37120 0.01830 0.17645 凱基台商天下基金 12.95000 12.89000 0.06000 0.46548 凱基台灣精五門基金 20.70000 20.48000 0.22000 1.07422 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.30090 44.42850 -0.12760 -0.28720 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.66620 45.76000 -0.09380 -0.20498 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.62520 42.62560 -0.00040 -0.00094 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.49210 10.51690 -0.02480 -0.23581 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.26380 44.45200 -0.18820 -0.42338 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.12820 45.39110 -0.26290 -0.57919 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.13100 44.42140 -0.29040 -0.65374 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.49000 12.49000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.26370 11.26800 -0.00430 -0.03816 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59220 11.59210 0.00010 0.00086 凱基開創基金 27.59000 27.33000 0.26000 0.95134 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.66000 22.56000 0.10000 0.44326 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.73020 21.64860 0.08160 0.37693 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.18000 17.15000 0.03000 0.17493 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.23590 16.22730 0.00860 0.05300 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.66000 7.61000 0.05000 0.65703 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.49680 40.67580 -0.17900 -0.44007 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.61360 40.77940 -0.16580 -0.40658 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.50270 40.42700 0.07570 0.18725 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.12520 11.16950 -0.04430 -0.39662 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.15840 12.28830 -0.12990 -1.05710 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.59000 12.72000 -0.13000 -1.02201 凱基護城河基金-台幣計價A 12.93000 12.89000 0.04000 0.31032 凱基護城河基金-美元計價B 12.53310 12.50140 0.03170 0.25357 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.05710 10.01700 0.04010 0.40032 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.80850 9.77380 0.03470 0.35503 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.93040 9.88730 0.04310 0.43591 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.05710 10.01700 0.04010 0.40032 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.80850 9.77380 0.03470 0.35503 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.93040 9.88730 0.04310 0.43591 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.67000 12.71000 -0.04000 -0.31471 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.77000 34.56000 0.21000 0.60764 富邦NASDAQ-100基金 32.18000 31.99000 0.19000 0.59394 富邦上証180基金 32.12000 31.86000 0.26000 0.81607 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19170 0.19170 0.00000 0.00000 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.97000 5.97000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.13000 6.23000 -0.10000 -1.60514 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.76000 45.44000 1.32000 2.90493 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.04040 12.03050 0.00990 0.08229 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.12430 11.11630 0.00800 0.07197 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.77750 10.76430 0.01320 0.12263 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.23120 10.22280 0.00840 0.08217 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.37340 9.36660 0.00680 0.07260 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.09040 9.07930 0.01110 0.12226 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.69020 20.70970 -0.01950 -0.09416 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.62840 11.62750 0.00090 0.00774 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71630 10.71170 0.00460 0.04294 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.77450 13.77480 -0.00030 -0.00218 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01480 2.01500 -0.00020 -0.00993 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47330 9.47360 -0.00030 -0.00317 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43540 1.43560 -0.00020 -0.01393 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.32830 12.33130 -0.00300 -0.02433 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.79670 1.79720 -0.00050 -0.02782 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.34160 10.34410 -0.00250 -0.02417 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52800 1.52840 -0.00040 -0.02617 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.86410 10.86550 -0.00140 -0.01288 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.80180 10.80640 -0.00460 -0.04257 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.41000 15.61000 -0.20000 -1.28123 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.37000 17.96000 0.41000 2.28285 富邦日本東証基金 20.04000 19.82000 0.22000 1.10999 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.69000 46.39000 0.30000 0.64669 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.07000 46.62000 0.45000 0.96525 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.74000 50.98000 0.76000 1.49078 富邦台灣心基金 21.15000 20.84000 0.31000 1.48752 富邦台灣釆吉50基金 46.32000 45.63000 0.69000 1.51216 富邦台灣科技指數基金 53.22000 52.08000 1.14000 2.18894 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.92100 47.05370 -0.13270 -0.28202 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.99830 41.92350 0.07480 0.17842 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31300 0.31600 -0.00300 -0.94937 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.40000 10.50000 -0.10000 -0.95238 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.61600 2.61950 -0.00350 -0.13361 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35570 0.35620 -0.00050 -0.14037 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.99410 11.00320 -0.00910 -0.08270 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23810 2.24100 -0.00290 -0.12941 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33580 0.33630 -0.00050 -0.14868 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.34200 9.34970 -0.00770 -0.08236 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.02000 24.88000 0.14000 0.56270 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.62000 13.70000 -0.08000 -0.58394 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.57000 31.16000 0.41000 1.31579 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70380 15.70350 0.00030 0.00191 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.16000 18.02000 0.14000 0.77691 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.26230 41.33450 -0.07220 -0.17467 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.29840 43.49700 -0.19860 -0.45658 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.07930 41.11650 -0.03720 -0.09047 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.04530 45.21320 -0.16790 -0.37135 富邦長紅基金 59.03000 58.17000 0.86000 1.47843 富邦科技基金 23.36000 23.11000 0.25000 1.08178 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.43770 41.42900 0.00870 0.02100 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.35620 44.60880 -0.25260 -0.56626 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.97270 40.09570 -0.12300 -0.30677 富邦恒生國企ETF基金 21.06000 20.85000 0.21000 1.00719 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.35000 13.55000 -0.20000 -1.47601 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.10000 27.46000 0.64000 2.33066 富邦高成長基金 22.81000 22.48000 0.33000 1.46797 富邦基金A類型 13.09000 12.94000 0.15000 1.15920 富邦基金I類型 13.09000 12.94000 0.15000 1.15920 富邦深証100基金 10.28000 10.16000 0.12000 1.18110 富邦富時歐洲ETF基金 21.01000 21.08000 -0.07000 -0.33207 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42660 0.42660 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.49300 12.49780 -0.00480 -0.03841 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.32870 9.33230 -0.00360 -0.03858 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30290 0.30290 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.53880 8.54210 -0.00330 -0.03863 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.18390 10.17590 0.00800 0.07862 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.85890 10.84170 0.01720 0.15865 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.50710 9.49970 0.00740 0.07790 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.13250 10.11650 0.01600 0.15816 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.76000 18.59000 0.17000 0.91447 富邦精準基金 43.30000 42.89000 0.41000 0.95593 富邦精銳中小基金 11.03000 10.93000 0.10000 0.91491 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.42000 17.24000 0.18000 1.04408 富邦臺灣公司治理100基金 21.47000 21.20000 0.27000 1.27358 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.20000 7.28000 -0.08000 -1.09890 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.68000 15.34000 0.34000 2.21643 富邦標普美國特別股ETF基金 19.86000 19.87000 -0.01000 -0.05033 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.69780 10.67370 0.02410 0.22579 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.45730 10.44200 0.01530 0.14652 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.69650 10.66960 0.02690 0.25212 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.17880 10.15590 0.02290 0.22548 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.90370 9.88920 0.01450 0.14662 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.11520 10.08980 0.02540 0.25174 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.04000 30.66000 0.38000 1.23940 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.09500 10.09740 -0.00240 -0.02377 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.08390 10.08670 -0.00280 -0.02776 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.91050 9.91380 -0.00330 -0.03329 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.37860 10.38110 -0.00250 -0.02408 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.38160 10.38460 -0.00300 -0.02889 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.20610 10.20950 -0.00340 -0.03330 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61270 8.60600 0.00670 0.07785 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.31880 9.31230 0.00650 0.06980 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.87210 8.86600 0.00610 0.06880 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.34850 10.34020 0.00830 0.08027 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.43140 10.42410 0.00730 0.07003 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.95620 9.94950 0.00670 0.06734 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.10110 10.09360 0.00750 0.07430 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.68500 8.68840 -0.00340 -0.03913 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.97670 9.98150 -0.00480 -0.04809 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.24910 9.25370 -0.00460 -0.04971 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.46720 11.47190 -0.00470 -0.04097 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.29810 11.30350 -0.00540 -0.04777 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.59140 10.59670 -0.00530 -0.05002 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.44650 9.45090 -0.00440 -0.04656 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.45000 15.47000 -0.02000 -0.12928 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.93500 8.93930 -0.00430 -0.04810 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.84640 9.85210 -0.00570 -0.05786 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.33860 9.34420 -0.00560 -0.05993 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.74680 10.75200 -0.00520 -0.04836 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.79680 10.80300 -0.00620 -0.05739 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.29990 10.30590 -0.00600 -0.05822 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.48240 9.48760 -0.00520 -0.05481 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.14000 9.05000 0.09000 0.99448 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.68000 8.60000 0.08000 0.93023 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.63000 7.61000 0.02000 0.26281 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20490 10.18830 0.01660 0.16293 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55860 9.54590 0.01270 0.13304 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.09320 9.07830 0.01490 0.16413 富蘭克林華美中華基金 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.57000 21.38000 0.19000 0.88868 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.64000 21.58000 0.06000 0.27804 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.07910 8.08730 -0.00820 -0.10139 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.18640 9.20050 -0.01410 -0.15325 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.16330 10.17890 -0.01560 -0.15326 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.68440 9.69410 -0.00970 -0.10006 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.58840 11.59590 -0.00750 -0.06468 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.72470 8.73030 -0.00560 -0.06414 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.90080 8.90660 -0.00580 -0.06512 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.99950 10.00600 -0.00650 -0.06496 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.11490 14.17240 -0.05750 -0.40572 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.23190 10.27360 -0.04170 -0.40589 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.26050 10.30230 -0.04180 -0.40573 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.59850 10.60760 -0.00910 -0.08579 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67190 7.67860 -0.00670 -0.08726 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.02640 9.03420 -0.00780 -0.08634 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.02480 10.03350 -0.00870 -0.08671 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.21530 11.21830 -0.00300 -0.02674 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58280 7.58480 -0.00200 -0.02637 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.93870 8.94110 -0.00240 -0.02684 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.09320 10.09590 -0.00270 -0.02674 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.85640 10.87340 -0.01700 -0.15634 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.68750 7.69960 -0.01210 -0.15715 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.22110 8.22580 -0.00470 -0.05714 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.30710 9.31710 -0.01000 -0.10733 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.36280 10.37400 -0.01120 -0.10796 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.04920 13.05670 -0.00750 -0.05744 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.07000 8.11000 -0.04000 -0.49322 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.37000 8.40000 -0.03000 -0.35714 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.03000 8.10000 -0.07000 -0.86420 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.66000 11.77000 -0.11000 -0.93458 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.28930 13.29350 -0.00420 -0.03159 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 富蘭克林華美第一富基金 37.68000 37.37000 0.31000 0.82954 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34910 10.34900 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.46000 14.41000 0.05000 0.34698 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.43000 13.38000 0.05000 0.37369 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.73000 15.67000 0.06000 0.38290 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.08380 10.06810 0.01570 0.15594 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.08380 10.06810 0.01570 0.15594 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.98640 9.98520 0.00120 0.01202 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.98640 9.98520 0.00120 0.01202 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.03110 10.01820 0.01290 0.12877 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.03110 10.01820 0.01290 0.12877 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.03110 10.01820 0.01290 0.12877 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.13200 10.11150 0.02050 0.20274 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.13200 10.11150 0.02050 0.20274 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.13200 10.11150 0.02050 0.20274 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87420 6.81820 0.05600 0.82133 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.80220 10.79180 0.01040 0.09637 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.57760 9.58440 -0.00680 -0.07095 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.53660 11.54480 -0.00820 -0.07103 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.80040 6.80370 -0.00330 -0.04850 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.98550 8.99420 -0.00870 -0.09673 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.57510 10.58530 -0.01020 -0.09636 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95450 10.95970 -0.00520 -0.04745 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 67.90000 68.14000 -0.24000 -0.35222 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.24000 68.54000 -0.30000 -0.43770 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.21450 62.18120 0.03330 0.05355 復華1至5年期高收益債券基金 20.70000 20.67000 0.03000 0.14514 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.21620 66.49230 -0.27610 -0.41524 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.81590 66.01700 -0.20110 -0.30462 復華人民幣貨幣市場基金 11.86160 11.86090 0.00070 0.00590 復華人生目標基金 38.22970 37.89170 0.33800 0.89202 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 復華大中華中小策略基金 8.81000 8.73000 0.08000 0.91638 復華中小精選基金 65.35000 64.75000 0.60000 0.92664 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.40320 52.38280 0.02040 0.03894 復華中國特選信用債券ETF基金 62.14360 62.15120 -0.00760 -0.01223 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 復華六年到期新興市場債券基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 復華台灣智能基金 11.54000 11.44000 0.10000 0.87413 復華全方位基金 28.68000 28.42000 0.26000 0.91485 復華全球大趨勢基金-美元 12.69000 12.62000 0.07000 0.55468 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.10000 19.97000 0.13000 0.65098 復華全球平衡基金-美元 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 復華全球平衡基金-新臺幣 19.62000 19.63000 -0.01000 -0.05094 復華全球物聯網科技基金-美元 13.94000 13.86000 0.08000 0.57720 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.52000 13.43000 0.09000 0.67014 復華全球原物料基金 8.45000 8.38000 0.07000 0.83532 復華全球消費基金-新臺幣 12.84000 12.81000 0.03000 0.23419 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.12260 12.12630 -0.00370 -0.03051 復華全球債券基金 14.79440 14.82880 -0.03440 -0.23198 復華全球債券組合基金 15.28000 15.29000 -0.01000 -0.06540 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.93000 15.06000 -0.13000 -0.86321 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.33000 10.43000 -0.10000 -0.95877 復華全球戰略配置強基金-美元 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 復華有利貨幣市場基金 13.49070 13.49050 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 復華亞太成長基金 11.81000 11.74000 0.07000 0.59625 復華亞太神龍科技基金-美元 8.84000 8.76000 0.08000 0.91324 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.45000 9.36000 0.09000 0.96154 復華東協世紀基金 12.52000 12.53000 -0.01000 -0.07981 復華南非幣長期收益基金A 13.98000 13.84000 0.14000 1.01156 復華南非幣長期收益基金B 8.03000 7.94000 0.09000 1.13350 復華南非幣短期收益基金A 14.56000 14.54000 0.02000 0.13755 復華南非幣短期收益基金B 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.61300 68.00080 -0.38780 -0.57029 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.60000 21.53000 0.07000 0.32513 復華美國新星基金-美元 12.58000 12.48000 0.10000 0.80128 復華美國新星基金-新臺幣 12.85000 12.74000 0.11000 0.86342 復華恒生基金 22.01000 21.76000 0.25000 1.14890 復華恒生單日反向一倍基金 8.08000 8.20000 -0.12000 -1.46341 復華恒生單日正向二倍基金 32.49000 31.60000 0.89000 2.81646 復華神盾基金 25.50890 25.33140 0.17750 0.70071 復華高成長基金 67.89000 67.10000 0.79000 1.17735 復華高益策略組合基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369 復華貨幣市場基金 14.45390 14.45370 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.86000 17.89000 -0.03000 -0.16769 復華富時台灣高股息低波動基金 50.20000 49.91000 0.29000 0.58105 復華復華基金 21.20000 20.96000 0.24000 1.14504 復華華人世紀基金 16.47000 16.31000 0.16000 0.98099 復華傳家二號基金 30.41340 30.20580 0.20760 0.68729 復華傳家基金 22.18110 22.09040 0.09070 0.41059 復華奧林匹克全球組合基金 15.80000 15.85000 -0.05000 -0.31546 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.69000 11.73000 -0.04000 -0.34101 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.36000 14.41000 -0.05000 -0.34698 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 復華新興人民幣短期收益基金 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.24000 12.23000 0.01000 0.08177 復華新興人民幣債券基金B 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 復華新興市場10年期以上債券基金 21.47000 21.48000 -0.01000 -0.04655 復華新興市場企業債券ETF基金 67.95000 67.92000 0.03000 0.04417 復華新興市場高收益債券基金A 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 復華新興市場高收益債券基金B 5.49000 5.48000 0.01000 0.18248 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.08000 12.07000 0.01000 0.08285 復華新興市場短期收益基金 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 23.81000 23.57000 0.24000 1.01824 復華數位經濟基金 45.55000 45.07000 0.48000 1.06501 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.00020 10.00060 -0.00040 -0.00400 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.76940 9.76720 0.00220 0.02252 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.54050 10.54100 -0.00050 -0.00474 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.16160 10.15930 0.00230 0.02264 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.90270 9.98640 -0.08370 -0.83814 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.00400 10.00730 -0.00330 -0.03298 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.17710 10.17810 -0.00100 -0.00983 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.81650 10.80880 0.00770 0.07124 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.99020 9.98480 0.00540 0.05408 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.63820 10.62340 0.01480 0.13932 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.34530 10.33960 0.00570 0.05513 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.00420 10.98940 0.01480 0.13468 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.70590 10.70340 0.00250 0.02336 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.65190 10.64830 0.00360 0.03381 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.76880 10.75650 0.01230 0.11435 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.61410 10.60790 0.00620 0.05845 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.70590 11.81030 -0.10440 -0.88397 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.55980 10.55320 0.00660 0.06254 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.79550 10.78920 0.00630 0.05839 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.02970 12.13720 -0.10750 -0.88571 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.70180 10.69510 0.00670 0.06265 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.85940 10.84390 0.01550 0.14294 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.14490 10.13910 0.00580 0.05720 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.13950 10.13410 0.00540 0.05329 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.06030 10.04680 0.01350 0.13437 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.46760 10.46790 -0.00030 -0.00287 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.58390 10.68980 -0.10590 -0.99066 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.47150 10.47160 -0.00010 -0.00095 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.46610 10.46640 -0.00030 -0.00287 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.58310 10.68910 -0.10600 -0.99166 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.46820 10.46840 -0.00020 -0.00191 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.34570 10.33330 0.01240 0.12000 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.31890 10.30730 0.01160 0.11254 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.34370 10.33130 0.01240 0.12002 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.31970 10.30810 0.01160 0.11253 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.86820 10.86550 0.00270 0.02485 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.86360 10.86140 0.00220 0.02026 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.96970 10.95870 0.01100 0.10038 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.19230 10.19160 0.00070 0.00687 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.18310 10.18270 0.00040 0.00393 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.10370 10.09520 0.00850 0.08420 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20490 9.20870 -0.00380 -0.04127 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.27150 8.27030 0.00120 0.01451 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.32390 8.31590 0.00800 0.09620 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.95240 11.95730 -0.00490 -0.04098 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.77310 10.77150 0.00160 0.01485 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.96660 10.95610 0.01050 0.09584 景順主流基金 17.19000 16.91000 0.28000 1.65582 景順台灣科技基金 29.71000 29.23000 0.48000 1.64215 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.56000 11.61000 -0.05000 -0.43066 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498 景順全球科技基金 23.60000 23.38000 0.22000 0.94098 景順全球康健基金 19.67000 19.85000 -0.18000 -0.90680 景順貨幣市場基金 15.98910 15.98890 0.00020 0.00125 景順潛力基金 31.46000 31.06000 0.40000 1.28783 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.66000 14.54000 0.12000 0.82531 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.83000 13.71000 0.12000 0.87527 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.86000 10.89000 -0.03000 -0.27548 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.68000 11.71000 -0.03000 -0.25619 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.32000 9.46000 -0.14000 -1.47992 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.57000 9.70000 -0.13000 -1.34021 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.78000 9.93000 -0.15000 -1.51057 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.09000 10.23000 -0.14000 -1.36852 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65480 8.64970 0.00510 0.05896 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.98550 7.99820 -0.01270 -0.15879 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.47010 11.46340 0.00670 0.05845 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56050 10.57730 -0.01680 -0.15883 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.29000 8.26000 0.03000 0.36320 華南永昌中國A股基金(美元) 7.93000 7.91000 0.02000 0.25284 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.75000 11.72000 0.03000 0.25597 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63410 9.63080 0.00330 0.03427 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.92500 9.91360 0.01140 0.11499 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.15930 10.15600 0.00330 0.03249 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.47040 10.45840 0.01200 0.11474 華南永昌永昌基金 19.30000 19.08000 0.22000 1.15304 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594 華南永昌全球亨利組合基金 14.94350 14.95520 -0.01170 -0.07823 華南永昌全球神農水資源基金 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.99000 17.00000 -0.01000 -0.05882 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.34000 13.33000 0.01000 0.07502 華南永昌物聯網精選基金 11.60000 11.53000 0.07000 0.60711 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27520 16.27500 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.50990 24.40200 0.10790 0.44218 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98600 11.98580 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.72400 10.72600 -0.00200 -0.01865 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.75500 10.75150 0.00350 0.03255 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.04570 10.04750 -0.00180 -0.01791 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.99850 9.99530 0.00320 0.03202 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.57360 10.57540 -0.00180 -0.01702 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.52410 10.52070 0.00340 0.03232 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.02150 10.02330 -0.00180 -0.01796 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.92080 9.91770 0.00310 0.03126 華頓中小型基金 19.85000 19.47000 0.38000 1.95172 華頓中國多重機會平衡基金 11.64750 11.62070 0.02680 0.23062 華頓台灣基金 22.12000 21.87000 0.25000 1.14312 華頓平安貨幣市場基金 11.56620 11.56610 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 17.84000 17.91000 -0.07000 -0.39084 華頓全球高收益債券基金A 14.02670 14.01950 0.00720 0.05136 華頓全球高收益債券基金B 8.22370 8.21950 0.00420 0.05110 華頓全球黑鑽油源基金 5.20000 5.16000 0.04000 0.77519 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.72210 2.72610 -0.00400 -0.14673 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.32000 12.32100 -0.00100 -0.00812 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39560 0.39600 -0.00040 -0.10101 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.95990 11.97050 -0.01060 -0.08855 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.95990 11.97050 -0.01060 -0.08855 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.61190 10.62500 -0.01310 -0.12329 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.76100 10.75580 0.00520 0.04835 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.76100 10.75580 0.00520 0.04835 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.48680 9.48220 0.00460 0.04851 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.87620 10.87970 -0.00350 -0.03217 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.87620 10.87970 -0.00350 -0.03217 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.60000 9.60510 -0.00510 -0.05310 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64440 2.64480 -0.00040 -0.01512 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07400 2.07610 -0.00210 -0.10115 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.23050 12.22640 0.00410 0.03353 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.52280 9.51960 0.00320 0.03361 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38370 0.38350 0.00020 0.05215 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30220 0.30230 -0.00010 -0.03308 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.48000 3.47000 0.01000 0.28818 匯豐中國動力基金(台幣) 15.73000 15.67000 0.06000 0.38290 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.38000 24.11000 0.27000 1.11987 匯豐全球趨勢組合基金 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843 匯豐全球關鍵資源基金 8.51000 8.47000 0.04000 0.47226 匯豐安富基金 25.67000 25.51000 0.16000 0.62721 匯豐成功基金 45.14000 44.90000 0.24000 0.53452 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 2.42000 -0.01000 -0.41322 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.68760 2.69020 -0.00260 -0.09665 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36310 2.36540 -0.00230 -0.09724 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.94830 11.95030 -0.00200 -0.01674 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.04340 8.04520 -0.00180 -0.02237 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39140 0.39160 -0.00020 -0.05107 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33710 0.33720 -0.00010 -0.02966 匯豐金磚動力基金 15.31000 15.22000 0.09000 0.59133 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00970 15.00960 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.48000 5.45000 0.03000 0.55046 匯豐新鑽動力基金 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.62860 5.59170 0.03690 0.65991 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.45480 9.41800 0.03680 0.39074 匯豐龍鳳基金-A類型 52.64000 52.03000 0.61000 1.17240 匯豐龍鳳基金-I類型 52.64000 52.03000 0.61000 1.17240 匯豐龍騰電子基金 36.30000 35.77000 0.53000 1.48169 匯豐雙高收益債券組合基金 12.75670 12.76870 -0.01200 -0.09398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.86000 17.73000 0.13000 0.73322 新光中國成長基金(人民幣) 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 新光中國成長基金(美元) 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 新光中國成長基金(新臺幣) 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.30350 11.28010 0.02340 0.20744 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.31560 10.31050 0.00510 0.04946 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.73920 10.71590 0.02330 0.21743 新光台灣富貴基金 23.34000 23.07000 0.27000 1.17035 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.42000 21.41000 0.01000 0.04671 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.38750 40.37200 0.01550 0.03839 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.87010 44.00990 -0.13980 -0.31766 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 新光全球AI新創產業基金美元 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 新光全球生技醫療基金(美元) 10.86000 10.95000 -0.09000 -0.82192 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814 新光全球債券基金(A累積)美元 10.83950 10.86850 -0.02900 -0.26683 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.69170 10.70210 -0.01040 -0.09718 新光全球債券基金(B配息)美元 10.24080 10.26830 -0.02750 -0.26781 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.08960 10.09950 -0.00990 -0.09802 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.19000 9.13000 0.06000 0.65717 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054 新光吉星貨幣市場基金 15.50310 15.50280 0.00030 0.00194 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 21.65000 21.65000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-新台幣 22.14000 22.10000 0.04000 0.18100 新光店頭基金 22.19000 21.93000 0.26000 1.18559 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.25000 11.32000 -0.07000 -0.61837 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.75000 10.80000 -0.05000 -0.46296 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 新光特選內需收益ETF基金 21.55000 21.45000 0.10000 0.46620 新光創新科技基金 12.97000 12.81000 0.16000 1.24902 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.35510 10.35370 0.00140 0.01352 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.63670 10.63810 -0.00140 -0.01316 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.13590 10.14630 -0.01040 -0.10250 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.49510 9.49430 0.00080 0.00843 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.72560 9.72670 -0.00110 -0.01131 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.25620 9.26440 -0.00820 -0.08851 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.86030 40.84100 0.01930 0.04726 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.63910 43.86920 -0.23010 -0.52451 新光澳幣八年期保本基金 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 新光澳幣十年期保本基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.73160 10.74430 -0.01270 -0.11820 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.56870 9.58000 -0.01130 -0.11795 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.55640 9.56530 -0.00890 -0.09304 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.52600 10.53580 -0.00980 -0.09302 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.56170 10.57540 -0.01370 -0.12955 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.57390 9.58620 -0.01230 -0.12831 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.53360 9.54680 -0.01320 -0.13827 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.50520 10.51980 -0.01460 -0.13879 瑞銀全球創新趨勢基金 7.35000 7.34000 0.01000 0.13624 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.34000 10.43000 -0.09000 -0.86290 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.74910 10.74500 0.00410 0.03816 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.65250 9.64900 0.00350 0.03627 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.59390 10.59410 -0.00020 -0.00189 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.63970 9.63990 -0.00020 -0.00207 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.70970 9.71010 -0.00040 -0.00412 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.67860 10.67880 -0.00020 -0.00187 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.97080 14.96390 0.00690 0.04611 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.73560 8.73160 0.00400 0.04581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.07940 41.03900 0.04040 0.09844 群益10年期以上金融債ETF基金 42.46630 42.71860 -0.25230 -0.59061 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.77660 42.96520 -0.18860 -0.43896 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.01200 43.11210 -0.10010 -0.23219 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.17890 44.37920 -0.20030 -0.45134 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.75710 42.53300 0.22410 0.52689 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.12500 46.09530 0.02970 0.06443 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 47.50200 47.62520 -0.12320 -0.25869 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.94920 46.19330 -0.24410 -0.52843 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.71920 10.72780 -0.00860 -0.08017 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.76640 44.05820 -0.29180 -0.66231 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.54730 40.49860 0.04870 0.12025 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46380 11.46300 0.00080 0.00698 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26480 10.26500 -0.00020 -0.00195 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.72630 12.67890 0.04740 0.37385 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.50240 9.47540 0.02700 0.28495 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 群益大印度基金N-新臺幣 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730 群益大印度基金-人民幣 13.89120 13.79380 0.09740 0.70611 群益大印度基金-美元 13.05080 12.97080 0.08000 0.61677 群益大印度基金-新臺幣 12.49000 12.41000 0.08000 0.64464 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.13080 12.14610 -0.01530 -0.12597 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.68680 11.71200 -0.02520 -0.21516 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.84840 10.86210 -0.01370 -0.12613 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.53490 9.55550 -0.02060 -0.21558 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.73610 9.74850 -0.01240 -0.12720 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.59250 8.61090 -0.01840 -0.21368 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.05830 9.06970 -0.01140 -0.12569 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.26280 8.28060 -0.01780 -0.21496 群益中小型股基金 44.43000 44.12000 0.31000 0.70263 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.22980 10.21640 0.01340 0.13116 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.48790 9.48390 0.00400 0.04218 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.98510 8.97410 0.01100 0.12257 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.71610 8.70470 0.01140 0.13096 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.08310 8.07970 0.00340 0.04208 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.65560 7.64610 0.00950 0.12425 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59960 10.59300 0.00660 0.06231 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65950 11.65220 0.00730 0.06265 群益中國高收益債券基金-美元 11.25620 11.25210 0.00410 0.03644 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.42160 10.41060 0.01100 0.10566 群益中國新機會基金N-人民幣 8.18880 8.12530 0.06350 0.78151 群益中國新機會基金N-美元 7.51200 7.46040 0.05160 0.69165 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.10000 8.04000 0.06000 0.74627 群益中國新機會基金-人民幣 7.26200 7.20580 0.05620 0.77993 群益中國新機會基金-美元 8.03160 7.97650 0.05510 0.69078 群益中國新機會基金-新臺幣 7.74000 7.68000 0.06000 0.78125 群益平衡王基金 19.41040 19.27370 0.13670 0.70926 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.93000 9.04000 -0.11000 -1.21681 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.37000 6.45000 -0.08000 -1.24031 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.80880 11.98700 -0.17820 -1.48661 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.25970 11.43980 -0.18010 -1.57433 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.78000 10.94000 -0.16000 -1.46252 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.15710 10.31040 -0.15330 -1.48685 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.68440 9.83920 -0.15480 -1.57330 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.27000 9.41000 -0.14000 -1.48778 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.33120 10.34410 -0.01290 -0.12471 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.11420 10.12830 -0.01410 -0.13921 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.19010 9.20150 -0.01140 -0.12389 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.17460 9.18740 -0.01280 -0.13932 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.39130 10.40420 -0.01290 -0.12399 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.43180 10.44630 -0.01450 -0.13881 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.35230 9.36390 -0.01160 -0.12388 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.81660 9.83030 -0.01370 -0.13937 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.16240 11.15780 0.00460 0.04123 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.73240 7.72920 0.00320 0.04140 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.69770 10.70150 -0.00380 -0.03551 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.51550 10.52220 -0.00670 -0.06367 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.63270 10.63090 0.00180 0.01693 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.97260 9.97620 -0.00360 -0.03609 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.90200 9.90830 -0.00630 -0.06358 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01240 10.01070 0.00170 0.01698 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.69780 10.70170 -0.00390 -0.03644 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.51550 10.52210 -0.00660 -0.06273 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.63260 10.63080 0.00180 0.01693 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.97270 9.97630 -0.00360 -0.03609 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.90190 9.90820 -0.00630 -0.06358 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01240 10.01070 0.00170 0.01698 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.71050 9.83400 -0.12350 -1.25585 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.40000 11.54000 -0.14000 -1.21317 群益全球關鍵生技基金-美元 15.88840 16.09040 -0.20200 -1.25541 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.82000 16.01000 -0.19000 -1.18676 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.27000 12.22000 0.05000 0.40917 群益印度中小基金N-人民幣 11.28750 11.22700 0.06050 0.53888 群益印度中小基金N-美元 9.46600 9.42360 0.04240 0.44993 群益印度中小基金N-新臺幣 9.03000 8.98000 0.05000 0.55679 群益印度中小基金-人民幣 15.28070 15.19890 0.08180 0.53820 群益印度中小基金-美元 13.53900 13.47840 0.06060 0.44961 群益印度中小基金-新臺幣 15.81000 15.72000 0.09000 0.57252 群益多利策略組合基金 11.86000 11.87000 -0.01000 -0.08425 群益多重收益組合基金 14.08000 14.09000 -0.01000 -0.07097 群益多重資產組合基金 15.54000 15.57000 -0.03000 -0.19268 群益安家基金 24.26550 24.12900 0.13650 0.56571 群益安穩貨幣市場基金 16.15300 16.15280 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.72000 21.95000 -0.23000 -1.04784 群益亞太中小基金 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 群益亞太新趨勢平衡基金 16.57000 16.56000 0.01000 0.06039 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.51850 10.52790 -0.00940 -0.08929 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.80520 7.81210 -0.00690 -0.08832 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.21920 10.22830 -0.00910 -0.08897 群益店頭市場基金 91.51000 90.95000 0.56000 0.61572 群益東方盛世基金 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 群益東協成長基金-人民幣 13.45410 13.48140 -0.02730 -0.20250 群益東協成長基金-美元 11.79760 11.83200 -0.03440 -0.29074 群益東協成長基金-新臺幣 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.68940 11.69210 -0.00270 -0.02309 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.01800 11.02490 -0.00690 -0.06259 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.46370 10.46360 0.00010 0.00096 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.65100 9.65320 -0.00220 -0.02279 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.10010 9.10580 -0.00570 -0.06260 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.64010 8.64000 0.00010 0.00116 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.81990 10.81980 0.00010 0.00092 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.44440 9.44660 -0.00220 -0.02329 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.26170 9.26760 -0.00590 -0.06366 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.65230 9.65220 0.00010 0.00104 群益長安基金 28.91000 28.52000 0.39000 1.36746 群益美國新創亮點基金N-美元 10.27020 10.29260 -0.02240 -0.21763 群益美國新創亮點基金-美元 15.53650 15.57030 -0.03380 -0.21708 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.14000 15.17000 -0.03000 -0.19776 群益真善美基金 15.43710 15.41510 0.02200 0.14272 群益馬拉松基金 116.04000 114.66000 1.38000 1.20356 群益深証中小板基金 11.84000 11.68000 0.16000 1.36986 群益創新科技基金 31.64000 31.27000 0.37000 1.18324 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.36480 9.30140 0.06340 0.68162 群益華夏盛世基金N-美元 8.61060 8.55990 0.05070 0.59230 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741 群益華夏盛世基金-人民幣 10.19840 10.12930 0.06910 0.68218 群益華夏盛世基金-美元 9.49420 9.43830 0.05590 0.59227 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.80000 15.70000 0.10000 0.63694 群益奧斯卡基金 28.42000 28.06000 0.36000 1.28297 群益新興金鑽基金-美元 11.66690 11.63930 0.02760 0.23713 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445 群益葛萊美基金 22.75000 22.50000 0.25000 1.11111 群益道瓊美國地產ETF基金 21.49000 21.89000 -0.40000 -1.82732 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.86000 7.94000 -0.08000 -1.00756 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.79000 13.49000 0.30000 2.22387 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.07570 11.12360 -0.04790 -0.43062 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.90840 10.96520 -0.05680 -0.51800 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.02620 11.07470 -0.04850 -0.43794 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.81930 10.86610 -0.04680 -0.43070 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.65650 10.71200 -0.05550 -0.51811 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.77090 10.81840 -0.04750 -0.43907 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.07560 11.12350 -0.04790 -0.43062 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.90880 10.96570 -0.05690 -0.51889 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.81940 10.86610 -0.04670 -0.42978 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.65600 10.71150 -0.05550 -0.51813 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.93670 12.97400 -0.03730 -0.28750 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.76810 11.80130 -0.03320 -0.28132 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.67410 11.71050 -0.03640 -0.31083 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74950 8.77480 -0.02530 -0.28833 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.03540 9.06080 -0.02540 -0.28033 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.55140 8.57800 -0.02660 -0.31010 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.24400 10.27280 -0.02880 -0.28035 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.99640 10.02450 -0.02810 -0.28031 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.33000 29.03000 0.30000 1.03341 德信中國精選成長基金 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043 德信台灣主流中小基金 18.92000 18.77000 0.15000 0.79915 德信萬保貨幣市場基金 11.98070 11.98050 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 31.65000 31.35000 0.30000 0.95694 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.82650 10.82840 -0.00190 -0.01755 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.72680 10.73030 -0.00350 -0.03262 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71090 11.71070 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.54000 15.39000 0.15000 0.97466 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.27000 18.14000 0.13000 0.71665 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.76040 10.74930 0.01110 0.10326 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.18930 16.17280 0.01650 0.10202 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.37170 8.35900 0.01270 0.15193 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.31560 11.30860 0.00700 0.06190 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.23160 12.22320 0.00840 0.06872 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.12850 14.10710 0.02140 0.15170 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.37000 17.41000 -0.04000 -0.22975 摩根中小基金 21.86000 21.73000 0.13000 0.59825 摩根中國A股基金 15.05000 14.94000 0.11000 0.73628 摩根中國A股基金(美元) 11.71000 11.63000 0.08000 0.68788 摩根中國亮點基金 12.95000 12.86000 0.09000 0.69984 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.65260 11.64680 0.00580 0.04980 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.89540 12.89220 0.00320 0.02482 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.87450 9.87530 -0.00080 -0.00810 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.53210 13.52530 0.00680 0.05028 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.58490 15.58120 0.00370 0.02375 摩根台灣金磚基金-累積型 19.38000 19.21000 0.17000 0.88496 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.38000 19.21000 0.17000 0.88496 摩根台灣增長基金 49.55000 49.02000 0.53000 1.08119 摩根平衡基金 27.87000 27.72000 0.15000 0.54113 摩根全球α基金 18.59000 18.58000 0.01000 0.05382 摩根全球平衡基金 16.28860 16.28690 0.00170 0.01044 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.53060 9.55250 -0.02190 -0.22926 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.64940 10.67290 -0.02350 -0.22018 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.06590 10.08970 -0.02380 -0.23588 摩根多元入息成長基金-累積型 11.66500 11.69180 -0.02680 -0.22922 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.40210 10.42670 -0.02460 -0.23593 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.87620 10.86730 0.00890 0.08190 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.33830 14.32650 0.01180 0.08236 摩根亞洲基金 59.10000 58.92000 0.18000 0.30550 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.55260 8.55180 0.00080 0.00935 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.08510 10.08390 0.00120 0.01190 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.92540 8.92590 -0.00050 -0.00560 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.96170 12.96040 0.00130 0.01003 摩根東方內需機會基金 18.70000 18.64000 0.06000 0.32189 摩根東方科技基金 31.34000 31.36000 -0.02000 -0.06378 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.12000 12.11000 0.01000 0.08258 摩根金龍收成基金 21.80000 21.69000 0.11000 0.50715 摩根第一貨幣市場基金 15.12800 15.12780 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.89000 14.12000 -0.23000 -1.62890 摩根新金磚五國基金 12.92000 12.84000 0.08000 0.62305 摩根新絲路基金 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 摩根新興35基金 13.74000 13.68000 0.06000 0.43860 摩根新興日本基金 22.94000 23.21000 -0.27000 -1.16329 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.36640 7.37350 -0.00710 -0.09629 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.72660 9.73500 -0.00840 -0.08629 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.56230 9.57230 -0.01000 -0.10447 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.27180 11.28270 -0.01090 -0.09661 摩根新興科技基金 51.92000 51.25000 0.67000 1.30732 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.88660 8.87660 0.01000 0.11266 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.58070 9.57560 0.00510 0.05326 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.03700 9.03320 0.00380 0.04207 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.55130 10.53950 0.01180 0.11196 摩根龍揚基金 32.56000 32.40000 0.16000 0.49383 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.17000 11.24000 -0.07000 -0.62278 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.89000 10.96000 -0.07000 -0.63869 摩根環球股票收益基金-累積型 12.14000 12.21000 -0.07000 -0.57330 摩根總收益組合基金-月配息型 9.33540 9.32640 0.00900 0.09650 摩根總收益組合基金-累積型 11.51400 11.50290 0.01110 0.09650 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.60720 10.61460 -0.00740 -0.06972 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.63600 10.64230 -0.00630 -0.05920 聯邦中國龍基金 25.03000 24.78000 0.25000 1.00888 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.65770 12.65060 0.00710 0.05612 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.81190 11.80900 0.00290 0.02456 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.73080 10.72310 0.00770 0.07181 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46550 10.45990 0.00560 0.05354 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.81990 9.81740 0.00250 0.02546 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.91420 8.90780 0.00640 0.07185 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.03900 10.03700 0.00200 0.01993 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.19690 10.18660 0.01030 0.10111 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.94160 9.96730 -0.02570 -0.25784 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.19320 10.21140 -0.01820 -0.17823 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.46020 9.48460 -0.02440 -0.25726 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.69580 9.71300 -0.01720 -0.17708 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.48340 11.56630 -0.08290 -0.71674 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.25240 11.33530 -0.08290 -0.73134 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.49230 10.56210 -0.06980 -0.66085 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.62270 10.69950 -0.07680 -0.71779 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.39580 10.47230 -0.07650 -0.73050 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.69400 9.75850 -0.06450 -0.66096 聯邦金鑽平衡基金 22.64230 22.43800 0.20430 0.91051 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.42620 9.39590 0.03030 0.32248 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.82870 9.78930 0.03940 0.40248 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.38230 9.35210 0.03020 0.32292 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.77220 9.73300 0.03920 0.40275 聯邦貨幣市場基金 13.21770 13.21750 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.53000 12.40000 0.13000 1.04839 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.81380 16.81290 0.00090 0.00535 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.60400 12.57770 0.02630 0.20910 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.26920 12.24290 0.02630 0.21482 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.67820 11.65310 0.02510 0.21539 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.36010 12.36620 -0.00610 -0.04933 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.54320 11.54460 -0.00140 -0.01213 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57830 10.58340 -0.00510 -0.04819 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.70240 8.70350 -0.00110 -0.01264 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.94000 34.44000 0.50000 1.45180 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.14000 18.14000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.26000 18.26000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.19000 12.18000 0.01000 0.08210 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.27000 16.29000 -0.02000 -0.12277 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.10000 12.11000 -0.01000 -0.08258 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.93000 12.94000 -0.01000 -0.07728 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.05000 12.07000 -0.02000 -0.16570 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.67000 7.67000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.35000 15.33000 0.02000 0.13046 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.68000 11.69000 -0.01000 -0.08554 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.27000 15.26000 0.01000 0.06553 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.84000 20.86000 -0.02000 -0.09588 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.88000 18.91000 -0.03000 -0.15865 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.03000 13.04000 -0.01000 -0.07669 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.89000 14.90000 -0.01000 -0.06711 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.85000 15.87000 -0.02000 -0.12602 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.80000 14.82000 -0.02000 -0.13495 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.83000 14.85000 -0.02000 -0.13468 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.81000 12.83000 -0.02000 -0.15588 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.91000 12.93000 -0.02000 -0.15468 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.44000 19.46000 -0.02000 -0.10277 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.18000 18.19000 -0.01000 -0.05498 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.23000 13.24000 -0.01000 -0.07553 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.21000 14.22000 -0.01000 -0.07032 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.16000 13.17000 -0.01000 -0.07593 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.94000 7.94000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.00000 13.01000 -0.01000 -0.07686 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.23000 14.24000 -0.01000 -0.07022 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.03450 15.03440 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.08860 11.08280 0.00580 0.05233 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.97970 13.97850 0.00120 0.00858 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.56960 7.56560 0.00400 0.05287 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.33000 14.34000 -0.01000 -0.06974 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.47000 14.48000 -0.01000 -0.06906 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.12280 10.12190 0.00090 0.00889 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.56420 10.56650 -0.00230 -0.02177 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.11650 10.11900 -0.00250 -0.02471 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.14640 10.14320 0.00320 0.03155 瀚亞中小型股基金 20.00000 19.84000 0.16000 0.80645 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936 瀚亞巴西基金 6.11000 6.09000 0.02000 0.32841 瀚亞外銷基金 38.90000 38.49000 0.41000 1.06521 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.04000 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