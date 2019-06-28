新聞
0

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/06/27  108/06/26  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.30570   10.30040   0.00530    0.05145
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.16330   10.15810   0.00520    0.05119
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.39040   10.38840   0.00200    0.01925
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.25180   10.24980   0.00200    0.01951
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.18310   10.18350  -0.00040   -0.00393
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.18660   10.18900  -0.00240   -0.02355
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.18660   10.18900  -0.00240   -0.02355
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.23120   10.23450  -0.00330   -0.03224
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.64810   10.64260   0.00550    0.05168
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.44950   10.44400   0.00550    0.05266
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.56260   10.55910   0.00350    0.03315
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.45140   10.44800   0.00340    0.03254
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.89000   22.71000   0.18000    0.79260
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.20000   24.23000  -0.03000   -0.12381
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.55590   41.69640  -0.14050   -0.33696
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.10470   40.11930  -0.01460   -0.03639
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.82720    9.82430   0.00290    0.02952
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.33470   10.33050   0.00420    0.04066
中國信託台灣活力基金                                               12.90000   12.85000   0.05000    0.38911
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.59000   10.71000  -0.12000   -1.12045
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.47000   10.59000  -0.12000   -1.13314
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.51000    9.62000  -0.11000   -1.14345
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.85000    9.97000  -0.12000   -1.20361
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.75000    9.81000  -0.06000   -0.61162
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.00480   10.00440   0.00040    0.00400
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.11830   10.11450   0.00380    0.03757
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.08190    9.07850   0.00340    0.03745
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41320   10.41760  -0.00440   -0.04224
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.30970    9.31360  -0.00390   -0.04187
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.12720   11.21920  -0.09200   -0.82002
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.45020    9.52830  -0.07810   -0.81966
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.41440   11.42740  -0.01300   -0.11376
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.97700    9.98840  -0.01140   -0.11413
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.11780   43.40720  -0.28940   -0.66671
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              44.87450   45.08250  -0.20800   -0.46138
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.56670   45.86100  -0.29430   -0.64172
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                          10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03290   11.03270   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.16760   10.17470  -0.00710   -0.06978
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.38970    9.39630  -0.00660   -0.07024
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.37190   10.38290  -0.01100   -0.10594
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.57520    9.58540  -0.01020   -0.10641
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.26000   11.36000  -0.10000   -0.88028
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.71000   10.80000  -0.09000   -0.83333
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.32000   11.42000  -0.10000   -0.87566
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.82000   10.91000  -0.09000   -0.82493
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    41.94000   42.09770  -0.15770   -0.37460
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            42.99810   43.22300  -0.22490   -0.52032
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.49190   42.63080  -0.13890   -0.32582
元大2001基金                                                       59.87000   59.11000   0.76000    1.28574
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.23320   45.42330  -0.19010   -0.41851
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.49820   43.71250  -0.21430   -0.49025
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.97000   20.99000  -0.02000   -0.09528
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.69080   11.69000   0.00080    0.00684
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.86550   10.85940   0.00610    0.05617
元大上證50基金                                                     33.66000   33.31000   0.35000    1.05074
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.46000   13.45000   0.01000    0.07435
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.59500   12.58900   0.00600    0.04766
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.16800   17.14600   0.02200    0.12831
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.77500   10.75400   0.02100    0.19528
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.45300   10.42800   0.02500    0.23974
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.03000    3.02000   0.01000    0.33113
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.66000   13.61000   0.05000    0.36738
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.05370   47.01970   0.03400    0.07231
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.94380   10.94870  -0.00490   -0.04475
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.97760    9.98210  -0.00450   -0.04508
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.15460   10.15410   0.00050    0.00492
元大巴西指數基金                                                    7.19000    7.13400   0.05600    0.78497
元大日經225基金                                                    27.14000   26.80000   0.34000    1.26866
元大台商收成基金                                                   22.44000   22.17000   0.27000    1.21786
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.71000   11.84000  -0.13000   -1.09797
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.18000   38.26000   0.92000    2.40460
元大台灣中型100基金                                                32.44000   32.15000   0.29000    0.90202
元大台灣加權股價指數基金                                           25.61800   25.34800   0.27000    1.06517
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.28000   10.13000   0.15000    1.48075
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.28000   10.13000   0.15000    1.48075
元大台灣卓越50基金                                                 81.52000   80.30000   1.22000    1.51930
元大台灣金融基金                                                   18.32000   18.21000   0.11000    0.60406
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.25000   10.17000   0.08000    0.78663
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.25000   10.17000   0.08000    0.78663
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.53000   31.31000   0.22000    0.70265
元大台灣高股息基金                                                 26.71000   26.50000   0.21000    0.79245
元大台灣電子科技基金                                               34.61000   34.01000   0.60000    1.76419
元大全球ETF成長組合基金                                            10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.92000   14.92000   0.00000    0.00000
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.54000   22.15000   0.39000    1.76072
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.38000   13.53000  -0.15000   -1.10865
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.21000    9.31000  -0.10000   -1.07411
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.03000   13.18000  -0.15000   -1.13809
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.22200   12.36500  -0.14300   -1.15649
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.67000    8.66000   0.01000    0.11547
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.53000    6.53000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.85000    8.95000  -0.10000   -1.11732
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.82000    6.89000  -0.07000   -1.01597
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.48000    8.47400   0.00600    0.07080
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.48000    8.46000   0.02000    0.23641
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.65000   13.64000   0.01000    0.07331
元大全球農業商機基金                                               17.93000   18.05000  -0.12000   -0.66482
元大印尼指數基金                                                    9.73900    9.75900  -0.02000   -0.20494
元大印度指數基金                                                   10.31200   10.25600   0.05600    0.54602
元大印度基金                                                       13.16000   13.10000   0.06000    0.45802
元大多多基金                                                       16.79000   16.59000   0.20000    1.20555
元大多福基金                                                       51.24000   50.68000   0.56000    1.10497
元大亞太成長基金                                                    8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.30500    9.28930   0.01570    0.16901
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.46200    7.44940   0.01260    0.16914
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.23700    9.28100  -0.04400   -0.47409
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.17800   10.26200  -0.08400   -0.81855
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21310   10.21350  -0.00040   -0.00392
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.38630   10.38680  -0.00050   -0.00481
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20970   10.21020  -0.00050   -0.00490
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.47330   10.46540   0.00790    0.07549
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.29580   10.28810   0.00770    0.07484
元大卓越基金                                                       43.29000   42.84000   0.45000    1.05042
元大店頭基金                                                        8.04000    7.93000   0.11000    1.38714
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.46480   10.46420   0.00060    0.00573
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.84300    9.85580  -0.01280   -0.12987
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.85360   32.87250  -0.01890   -0.05749
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.19730   42.43440  -0.23710   -0.55874
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.02580   16.90990   0.11590    0.68540
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.55130   22.86520  -0.31390   -1.37283
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.07930   42.20710  -0.12780   -0.30279
元大高科技基金                                                     18.70000   18.49000   0.21000    1.13575
元大得利貨幣市場基金                                               16.32460   16.32430   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03160   12.03150   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.32000   10.23000   0.09000    0.87977
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.32000   10.23000   0.09000    0.87977
元大富櫃50基金                                                     12.30000   12.19000   0.11000    0.90238
元大華夏中小基金                                                    7.27000    7.26000   0.01000    0.13774
元大新中國基金-人民幣                                               9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-美元                                                 9.08200    9.08600  -0.00400   -0.04402
元大新中國基金-新台幣                                               9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
元大新主流基金                                                     23.22000   22.95000   0.27000    1.17647
元大新東協平衡基金-美元                                             9.57600    9.57500   0.00100    0.01044
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.77620   10.76270   0.01350    0.12543
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.94100    9.93160   0.00940    0.09465
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.30160   11.28180   0.01980    0.17550
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.35620    9.33990   0.01630    0.17452
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.50500   10.51540  -0.01040   -0.09890
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.77840    9.78800  -0.00960   -0.09808
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.77360   10.77560  -0.00200   -0.01856
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.03700   10.03880  -0.00180   -0.01793
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.05770   10.06710  -0.00940   -0.09337
元大新興亞洲基金                                                   11.06000   11.02000   0.04000    0.36298
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.72300    9.71190   0.01110    0.11429
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.12100    9.11060   0.01040    0.11415
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.08900   10.06950   0.01950    0.19365
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.47490    9.45650   0.01840    0.19458
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16300   15.16270   0.00030    0.00198
元大經貿基金                                                       35.87000   35.50000   0.37000    1.04225
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.86000    8.89000  -0.03000   -0.33746
元大實質多重資產基金-美元                                           8.13900    8.17100  -0.03200   -0.39163
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.67000    8.69000  -0.02000   -0.23015
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.39000   12.60000  -0.21000   -1.66667
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.88000   17.36000   0.52000    2.99539
元大摩臺基金                                                       38.13000   37.56000   0.57000    1.51757
元大標普500基金                                                    27.45000   27.45000   0.00000    0.00000
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.40000   12.38000   0.02000    0.16155
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.58000   35.67000  -0.09000   -0.25231
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.39000   20.39000   0.00000    0.00000
元大標智滬深300基金                                                18.35000   18.14000   0.21000    1.15766
元大歐洲50基金                                                     25.23000   25.27000  -0.04000   -0.15829
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.35110    9.34690   0.00420    0.04493
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29100   10.29070   0.00030    0.00292
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.24000   15.08000   0.16000    1.06101
日盛上選基金                                                       33.56000   33.23000   0.33000    0.99308
日盛小而美基金                                                     17.55000   17.36000   0.19000    1.09447
日盛中國內需動力基金                                                9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.34670   12.34380   0.00290    0.02349
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.87990    9.87750   0.00240    0.02430
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.59310   12.59500  -0.00190   -0.01509
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.07180   10.07340  -0.00160   -0.01588
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.40720   11.40420   0.00300    0.02631
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.10590    9.10350   0.00240    0.02636
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.47000   10.41000   0.06000    0.57637
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.38000   10.32000   0.06000    0.58140
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       11.14000   11.02000   0.12000    1.08893
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.54830   10.55260  -0.00430   -0.04075
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.45170    9.45560  -0.00390   -0.04125
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.33480   10.33450   0.00030    0.00290
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.26080    9.26050   0.00030    0.00324
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.51340    2.51220   0.00120    0.04777
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65700    1.65620   0.00080    0.04830
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38870    0.38870   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25680    0.25680   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.84440   12.83750   0.00690    0.05375
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.35850    8.35390   0.00460    0.05506
日盛亞洲機會基金                                                    7.01000    7.01000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                       16.84000   16.66000   0.18000    1.08043
日盛高科技基金                                                     17.65000   17.43000   0.22000    1.26219
日盛貨幣市場基金                                                   14.83350   14.83330   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     38.70000   38.23000   0.47000    1.22940
日盛精選五虎基金                                                   35.80000   35.38000   0.42000    1.18711
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54500   13.54480   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 30.21000   29.85000   0.36000    1.20603
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.33000   10.19000   0.14000    1.37390
台新MSCI中國基金                                                   20.17000   20.01000   0.16000    0.79960
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22180   14.22150   0.00030    0.00211
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.50480   10.51530  -0.01050   -0.09985
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.59020   10.60400  -0.01380   -0.13014
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.26410   10.26920  -0.00510   -0.04966
台新中國通基金                                                     43.56000   43.09000   0.47000    1.09074
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.55710    0.55690   0.00020    0.03591
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.32300   17.30200   0.02100    0.12137
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31200    0.30930   0.00270    0.87294
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.38000    9.29000   0.09000    0.96878
台新主流基金                                                       23.54000   23.21000   0.33000    1.42180
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.00000   23.36000  -0.36000   -1.54110
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.74300    0.75530  -0.01230   -1.62849
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.36000   16.62000  -0.26000   -1.56438
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.52740    0.53620  -0.00880   -1.64118
台新台灣中小基金                                                   33.63000   33.32000   0.31000    0.93037
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.61010   10.72120  -0.11110   -1.03626
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.83740    9.94110  -0.10370   -1.04314
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.34000    9.43000  -0.09000   -0.95440
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.34030   11.45960  -0.11930   -1.04105
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.81000   10.92000  -0.11000   -1.00733
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.07210   10.12030  -0.04820   -0.47627
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.24100   11.29480  -0.05380   -0.47633
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.85000   10.89000  -0.04000   -0.36731
台新印度基金                                                       15.13000   15.07000   0.06000    0.39814
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.68200    8.68000   0.00200    0.02304
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28410    0.28420  -0.00010   -0.03519
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.68540   12.68250   0.00290    0.02287
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40990    0.41010  -0.00020   -0.04877
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.64000   40.84000  -0.20000   -0.48972
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12940   11.12930   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 31.65880   31.50120   0.15760    0.50030
台新智慧生活基金-美元                                              10.53330   10.55090  -0.01760   -0.16681
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.28450    8.28220   0.00230    0.02777
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.55090    8.54160   0.00930    0.10888
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.36110    9.35850   0.00260    0.02778
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.67310    9.66260   0.01050    0.10867
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.62460   11.59340   0.03120    0.26912
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36770    0.36700   0.00070    0.19074
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.28070    8.25850   0.02220    0.26881
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27630    0.27580   0.00050    0.18129
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.66000    5.63000   0.03000    0.53286
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.41000   22.45000  -0.04000   -0.17817
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.23100   10.24000  -0.00900   -0.08789
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.01110   10.02300  -0.01190   -0.11873
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.12770   10.13560  -0.00790   -0.07794
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.23080   10.23980  -0.00900   -0.08789
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.01090   10.02280  -0.01190   -0.11873
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.12770   10.13560  -0.00790   -0.07794
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               41.89900   42.19640  -0.29740   -0.70480
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.27380   41.44400  -0.17020   -0.41067
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.82020   39.77510   0.04510    0.11339
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.35020   11.34950   0.00070    0.00617
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.19410   10.19310   0.00100    0.00981
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.21820    9.21860  -0.00040   -0.00434
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.82880   10.82930  -0.00050   -0.00462
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.83690    7.83730  -0.00040   -0.00510
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.27560    9.27610  -0.00050   -0.00539
永豐中小基金                                                       52.17000   51.88000   0.29000    0.55898
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78680    1.78670   0.00010    0.00560
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.48790    2.48780   0.00010    0.00402
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.19840    8.19760   0.00080    0.00976
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.07540   11.07430   0.00110    0.00993
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.63000    4.61000   0.02000    0.43384
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.96000   20.89000   0.07000    0.33509
永豐主流品牌基金                                                   19.44000   19.42000   0.02000    0.10299
永豐永豐基金                                                       32.37000   32.09000   0.28000    0.87255
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.21690    9.26100  -0.04410   -0.47619
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.69680    9.74320  -0.04640   -0.47623
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.13160    9.16910  -0.03750   -0.40898
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.61000    9.64940  -0.03940   -0.40832
永豐亞洲民生消費基金                                               12.11000   12.11000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                             14.09980   14.09340   0.00640    0.04541
永豐高科技基金                                                     22.83000   22.56000   0.27000    1.19681
永豐貨幣市場基金                                                   13.93780   13.93760   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11440    2.11330   0.00110    0.05205
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.60890    2.60770   0.00120    0.04602
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81140    7.80730   0.00410    0.05251
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.94040   10.93460   0.00580    0.05304
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.19370    7.19720  -0.00350   -0.04863
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.52860   11.53410  -0.00550   -0.04768
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.13000    8.14000  -0.01000   -0.12285
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.77000   18.78000  -0.01000   -0.05325
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.80000   53.15000   0.65000    1.22295
永豐領航科技基金                                                   37.09000   36.66000   0.43000    1.17294
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.10000   12.16000  -0.06000   -0.49342
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.55000   11.62000  -0.07000   -0.60241
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                   40.57000   40.23000   0.34000    0.84514
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.87490   11.87410   0.00080    0.00674
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.80050    9.79830   0.00220    0.02245
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.37300   10.37070   0.00230    0.02218
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.86020    9.86080  -0.00060   -0.00608
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.26910   10.26970  -0.00060   -0.00584
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.85460    9.85200   0.00260    0.02639
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.55600   10.55350   0.00250    0.02369
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.87100    9.87150  -0.00050   -0.00507
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.36200   10.36250  -0.00050   -0.00483
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.93000   14.94000  -0.01000   -0.06693
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.67000   19.67000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.54000   19.55000  -0.01000   -0.05115
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05620   10.05230   0.00390    0.03880
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05620   10.05230   0.00390    0.03880
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.02130   10.01790   0.00340    0.03394
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.02130   10.01790   0.00340    0.03394
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.10930   10.10800   0.00130    0.01286
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.10910   10.10780   0.00130    0.01286
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05840   10.05570   0.00270    0.02685
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05840   10.05570   0.00270    0.02685
兆豐國際生命科學基金                                               15.18000   15.26000  -0.08000   -0.52425
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.34930   10.35560  -0.00630   -0.06084
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.56630   10.57940  -0.01310   -0.12383
兆豐國際全球基金                                                   31.00000   30.99000   0.01000    0.03227
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.47720   10.47660   0.00060    0.00573
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.21060   10.22250  -0.01190   -0.11641
兆豐國際國民基金                                                   21.99000   21.81000   0.18000    0.82531
兆豐國際第一基金                                                   13.12000   12.99000   0.13000    1.00077
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.70740   10.70180   0.00560    0.05233
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.20150    8.19720   0.00430    0.05246
兆豐國際萬全基金                                                   20.47000   20.34000   0.13000    0.63913
兆豐國際電子基金                                                   25.72000   25.36000   0.36000    1.41956
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.08000   21.79000   0.29000    1.33089
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.76000   15.92000  -0.16000   -1.00503
兆豐國際豐台灣基金                                                 34.24000   33.87000   0.37000    1.09241
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55430   12.55410   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.74780   10.74560   0.00220    0.02047
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.50540   10.50470   0.00070    0.00666
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.73880   10.73860   0.00020    0.00186
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.53770   10.53550   0.00220    0.02088
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.60190   10.60130   0.00060    0.00566
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.60620   10.60600   0.00020    0.00189
合庫台灣基金                                                       10.96000   10.78000   0.18000    1.66976
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.70450   11.70300   0.00150    0.01282
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.67270   12.67600  -0.00330   -0.02603
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.30340   11.30750  -0.00410   -0.03626
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.08880   12.10040  -0.01160   -0.09586
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.17600    8.17490   0.00110    0.01346
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.45900    9.46170  -0.00270   -0.02854
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.14680    9.15000  -0.00320   -0.03497
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.88140    8.88560  -0.00420   -0.04727
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.30920    9.31260  -0.00340   -0.03651
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.21000   11.24000  -0.03000   -0.26690
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
合庫全球新興市場基金                                                9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
合庫貨幣市場基金                                                   10.17130   10.17120   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.95140    9.95940  -0.00800   -0.08033
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.22430   10.23090  -0.00660   -0.06451
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.51500   10.51730  -0.00230   -0.02187
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.04350   12.04500  -0.00150   -0.01245
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.17390   15.17960  -0.00570   -0.03755
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.74980    8.75670  -0.00690   -0.07880
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.55420    9.56050  -0.00630   -0.06590
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.93020    7.93200  -0.00180   -0.02269
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.71550    8.71670  -0.00120   -0.01377
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.56900   10.57360  -0.00460   -0.04350
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.56000   11.52000   0.04000    0.34722
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.36000   11.31000   0.05000    0.44209
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.58000   11.52000   0.06000    0.52083
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.10310   10.11670  -0.01360   -0.13443
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.11100   10.12490  -0.01390   -0.13729
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.04780   10.00890   0.03890    0.38865
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.07930   10.09600  -0.01670   -0.16541
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.10310   10.11660  -0.01350   -0.13344
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.11100   10.12490  -0.01390   -0.13729
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.04780   10.00880   0.03900    0.38966
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.07930   10.09600  -0.01670   -0.16541
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.20730   11.20660   0.00070    0.00625
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.06780   10.07420  -0.00640   -0.06353
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04450   10.04280   0.00170    0.01693
安聯中國東協基金                                                   15.74000   15.69000   0.05000    0.31867
安聯中國策略基金-美元                                              12.08000   12.04000   0.04000    0.33223
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.85000   15.79000   0.06000    0.37999
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.68000   14.61000   0.07000    0.47912
安聯中華新思路基金-美元                                            13.65000   13.59000   0.06000    0.44150
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.93000   12.87000   0.06000    0.46620
安聯台灣大壩基金                                                   29.58000   29.38000   0.20000    0.68074
安聯台灣科技基金                                                   49.77000   49.33000   0.44000    0.89195
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54530   12.54510   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   33.00000   32.69000   0.31000    0.94830
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.71960   10.72830  -0.00870   -0.08109
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.81900   15.83020  -0.01120   -0.07075
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.87970    9.88670  -0.00700   -0.07080
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.49000   11.52000  -0.03000   -0.26042
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.89000   11.92000  -0.03000   -0.25168
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.15910   13.16620  -0.00710   -0.05393
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.76150   10.77010  -0.00860   -0.07985
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.83560   12.84490  -0.00930   -0.07240
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.59040    9.59560  -0.00520   -0.05419
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.52270    9.53020  -0.00750   -0.07870
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.07140    9.07800  -0.00660   -0.07270
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.22500   10.23010  -0.00510   -0.04985
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.27180   10.27930  -0.00750   -0.07296
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.38000   11.40000  -0.02000   -0.17544
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.47620   12.48020  -0.00400   -0.03205
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.32400   11.32960  -0.00560   -0.04943
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.94020   10.94480  -0.00460   -0.04203
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.67750    8.68030  -0.00280   -0.03226
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.53220    8.53640  -0.00420   -0.04920
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.21740    8.22080  -0.00340   -0.04136
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.30120   10.30550  -0.00430   -0.04173
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.21430   10.21870  -0.00440   -0.04306
安聯全球人口趨勢基金                                               12.41000   12.43000  -0.02000   -0.16090
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.88000    9.00000  -0.12000   -1.33333
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.75000   34.17000  -0.42000   -1.22915
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.19000    8.11000   0.08000    0.98644
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.46290   12.47020  -0.00730   -0.05854
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.57570   10.58180  -0.00610   -0.05765
安聯全球新興市場基金                                               17.59000   17.52000   0.07000    0.39954
安聯全球農金趨勢基金                                                9.09000    9.14000  -0.05000   -0.54705
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
安聯亞洲動態策略基金                                               22.39000   22.35000   0.04000    0.17897
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.06950   10.07400  -0.00450   -0.04467
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.07850   10.08180  -0.00330   -0.03273
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.06930   10.07380  -0.00450   -0.04467
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08110   10.08440  -0.00330   -0.03272
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07220   10.07680  -0.00460   -0.04565
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04190   10.04570  -0.00380   -0.03783
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.04190   10.04570  -0.00380   -0.03783
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04190   10.04570  -0.00380   -0.03783
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.54760   10.55060  -0.00300   -0.02843
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.13290   10.13580  -0.00290   -0.02861
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.22460   90.23270  -0.00810   -0.00898
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.31640   13.31700  -0.00060   -0.00451
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.45930   68.46410  -0.00480   -0.00701
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.97750    9.97790  -0.00040   -0.00401
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.73110    2.73310  -0.00200   -0.07318
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.93200   10.93450  -0.00250   -0.02286
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28210    2.28430  -0.00220   -0.09631
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.90110    8.90270  -0.00160   -0.01797
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.42690   10.41800   0.00890    0.08543
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.34670   10.34520   0.00150    0.01450
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.69110   10.68780   0.00330    0.03088
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.30860   10.30800   0.00060    0.00582
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.35670   10.35780  -0.00110   -0.01062
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.42600   10.41700   0.00900    0.08640
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.34410   10.34260   0.00150    0.01450
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.68860   10.68520   0.00340    0.03182
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.30560   10.30540   0.00020    0.00194
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.35650   10.35750  -0.00100   -0.00965
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.22130   10.22030   0.00100    0.00978
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.27600   10.27300   0.00300    0.02920
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.21380   10.21310   0.00070    0.00685
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.17770   10.17710   0.00060    0.00590
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.22950   10.22870   0.00080    0.00782
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.22910   10.22570   0.00340    0.03325
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.21360   10.21300   0.00060    0.00587
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.17730   10.17700   0.00030    0.00295
宏利台灣動力基金A類型                                              29.77000   29.41000   0.36000    1.22407
宏利台灣動力基金I類型                                              29.77000   29.41000   0.36000    1.22407
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.02500   10.03410  -0.00910   -0.09069
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.92730    9.92800  -0.00070   -0.00705
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.60270    7.60960  -0.00690   -0.09067
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.59310    7.59590  -0.00280   -0.03686
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
宏利全球債券組合基金                                               13.73450   13.73710  -0.00260   -0.01893
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.97790    2.97710   0.00080    0.02687
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.39210   12.38930   0.00280    0.02260
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.94050    8.93840   0.00210    0.02349
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54060    2.54140  -0.00080   -0.03148
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.50550   11.49560   0.00990    0.08612
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.43700    3.43400   0.00300    0.08736
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55160    0.55120   0.00040    0.07257
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.58000   15.56000   0.02000    0.12853
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.32980   12.33370  -0.00390   -0.03162
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.91400   10.91830  -0.00430   -0.03938
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.48890   10.48970  -0.00080   -0.00763
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.81760    8.82040  -0.00280   -0.03174
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.44690    8.45020  -0.00330   -0.03905
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.31720    8.31810  -0.00090   -0.01082
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.25720    8.26130  -0.00410   -0.04963
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.79000   10.82000  -0.03000   -0.27726
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.99560    2.99550   0.00010    0.00334
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43350    0.43350   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.06850   13.06520   0.00330    0.02526
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98860    0.98870  -0.00010   -0.01011
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.54720    7.54530   0.00190    0.02518
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.09420    2.09410   0.00010    0.00478
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30250    0.30250   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.19520    9.19320   0.00200    0.02176
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33410    0.33420  -0.00010   -0.02992
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68590   13.68570   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.48000    2.47000   0.01000    0.40486
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.18000   11.14000   0.04000    0.35907
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.47000   25.09000   0.38000    1.51455
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.47000   25.09000   0.38000    1.51455
宏利澳幣保本基金                                                   12.65950   12.65880   0.00070    0.00553
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.44000   11.46000  -0.02000   -0.17452
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.20000   12.18000   0.02000    0.16420
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.48040   10.47150   0.00890    0.08499
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.69680    9.69300   0.00380    0.03920
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.21280    9.20180   0.01100    0.11954
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.54990   11.53610   0.01380    0.11962
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
貝萊德新台幣基金                                                   12.96870   12.96850   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     26.84000   26.54000   0.30000    1.13037
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47850   11.47690   0.00160    0.01394
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15880   10.15430   0.00450    0.04432
保德信大中華基金-人民幣                                             9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
保德信大中華基金-美元                                               9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
保德信大中華基金-新台幣                                            29.61000   29.52000   0.09000    0.30488
保德信中小型股基金                                                 44.91000   44.36000   0.55000    1.23986
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.60000    8.56000   0.04000    0.46729
保德信中國中小基金-美元                                             8.28000    8.25000   0.03000    0.36364
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.07000    8.03000   0.04000    0.49813
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.89330    9.88590   0.00740    0.07485
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.97600    9.96640   0.00960    0.09632
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.01110   10.00360   0.00750    0.07497
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.07800   11.06970   0.00830    0.07498
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-美元                                            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.96000   27.94000   0.02000    0.07158
保德信全球消費商機基金                                             19.09000   19.15000  -0.06000   -0.31332
保德信全球基礎建設基金                                             13.73000   13.85000  -0.12000   -0.86643
保德信全球資源基金                                                  7.56000    7.49000   0.07000    0.93458
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.93000   10.05000  -0.12000   -1.19403
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.24000   33.59000  -0.35000   -1.04198
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.48580   10.48440   0.00140    0.01335
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.85350   10.85200   0.00150    0.01382
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.56180   10.55180   0.01000    0.09477
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.93020   10.91990   0.01030    0.09432
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.65220    9.66990  -0.01770   -0.18304
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.79340   10.81300  -0.01960   -0.18126
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.25450    9.26380  -0.00930   -0.10039
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.33080   10.34120  -0.01040   -0.10057
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.21140    8.22010  -0.00870   -0.10584
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.29470   11.30670  -0.01200   -0.10613
保德信亞太基金                                                     20.78000   20.73000   0.05000    0.24120
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.74480    8.74410   0.00070    0.00801
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.07400   12.07300   0.00100    0.00828
保德信店頭市場基金                                                 33.09000   32.75000   0.34000    1.03817
保德信拉丁美洲基金                                                  7.57000    7.52000   0.05000    0.66489
保德信金平衡基金                                                   30.00000   29.81000   0.19000    0.63737
保德信金滿意基金                                                   41.79000   41.33000   0.46000    1.11299
保德信科技島基金                                                   25.67000   25.31000   0.36000    1.42236
保德信高成長基金                                                   93.07000   91.82000   1.25000    1.36136
保德信貨幣市場基金                                                 15.83630   15.83600   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.61580   10.62020  -0.00440   -0.04143
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.89760   10.89330   0.00430    0.03947
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.00750   11.02530  -0.01780   -0.16145
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.58030   10.58890  -0.00860   -0.08122
保德信新世紀基金                                                   10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.18310    8.17080   0.01230    0.15054
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.28250   10.26710   0.01540    0.14999
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.60690   11.58940   0.01750    0.15100
保德信新興趨勢組合基金                                             11.08000   10.97000   0.11000    1.00273
保德信瑞騰基金                                                     15.63390   15.62950   0.00440    0.02815
保德信歐洲組合基金                                                 10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.99340    9.99810  -0.00470   -0.04701
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.47520   10.48050  -0.00530   -0.05057
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.93290    9.93690  -0.00400   -0.04025
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.19200   10.19540  -0.00340   -0.03335
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.05730   10.05590   0.00140    0.01392
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.46090   10.45780   0.00310    0.02964
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95520    9.95350   0.00170    0.01708
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.25690   10.25510   0.00180    0.01755
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.56320   10.55970   0.00350    0.03314
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.41460   10.41680  -0.00220   -0.02112
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.68860   10.69100  -0.00240   -0.02245
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.33460   10.33790  -0.00330   -0.03192
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.56890   10.57220  -0.00330   -0.03121
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.24750   10.24760  -0.00010   -0.00098
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.68170   10.68200  -0.00030   -0.00281
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.13260   10.13330  -0.00070   -0.00691
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.44190   10.44270  -0.00080   -0.00766
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.36470   10.35970   0.00500    0.04826
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11380   10.10940   0.00440    0.04352
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.42860   10.42840   0.00020    0.00192
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.68850   10.68880  -0.00030   -0.00281
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.60020   10.59520   0.00500    0.04719
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.08340   11.07790   0.00550    0.04965
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.41340   10.41420  -0.00080   -0.00768
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.62330   10.62410  -0.00080   -0.00753
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.45370   10.45040   0.00330    0.03158
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.50620   10.50290   0.00330    0.03142
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.56620   10.55440   0.01180    0.11180
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.43300   10.43340  -0.00040   -0.00383
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.33780   10.33780   0.00000    0.00000
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.58460   10.57830   0.00630    0.05956
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.57510   10.56840   0.00670    0.06340
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.25330   10.25360  -0.00030   -0.00293
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.25120   10.25150  -0.00030   -0.00293
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97940    1.98060  -0.00120   -0.06059
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.82710    2.82880  -0.00170   -0.06010
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29660    0.29680  -0.00020   -0.06739
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45900    0.45920  -0.00020   -0.04355
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.44520    8.44750  -0.00230   -0.02723
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.30620   12.31300  -0.00680   -0.05523
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.71800    9.72780  -0.00980   -0.10074
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.31510   12.32760  -0.01250   -0.10140
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.76110    8.76870  -0.00760   -0.08667
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.15490   11.16450  -0.00960   -0.08599
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.84860   10.84560   0.00300    0.02766
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.68150   10.67830   0.00320    0.02997
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.87000   18.70000   0.17000    0.90909
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4361.55000 4323.38000  38.17000    0.88287
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.34630   10.34950  -0.00320   -0.03092
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.16900   11.17250  -0.00350   -0.03133
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.24280   10.24640  -0.00360   -0.03513
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95020    9.95560  -0.00540   -0.05424
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.50010   10.50600  -0.00590   -0.05616
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.95560    9.96110  -0.00550   -0.05521
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.28050   10.28750  -0.00700   -0.06804
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.41640   10.42640  -0.01000   -0.09591
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.14050    6.13950   0.00100    0.01629
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.18790   11.18600   0.00190    0.01699
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.68750   10.68210   0.00540    0.05055
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.68050   11.68100  -0.00050   -0.00428
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.88990   10.89080  -0.00090   -0.00826
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.23710    9.23240   0.00470    0.05091
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.55340    9.55390  -0.00050   -0.00523
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.42220    9.42300  -0.00080   -0.00849
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.60450   10.59910   0.00540    0.05095
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.06500   11.06550  -0.00050   -0.00452
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.04210   11.04310  -0.00100   -0.00906
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.36000    7.31000   0.05000    0.68399
柏瑞巨人基金                                                       12.76000   12.62000   0.14000    1.10935
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69680   13.69670   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.66000   16.74000  -0.08000   -0.47790
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.31810   14.31540   0.00270    0.01886
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.64440   12.64770  -0.00330   -0.02609
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.23720   13.24120  -0.00400   -0.03021
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.69360    8.69200   0.00160    0.01841
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.83630    6.83510   0.00120    0.01756
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75720    8.75950  -0.00230   -0.02626
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.55350    8.55680  -0.00330   -0.03857
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.84120   10.84460  -0.00340   -0.03135
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.46190    8.47010  -0.00820   -0.09681
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.83200   12.83530  -0.00330   -0.02571
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.40210   12.39980   0.00230    0.01855
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.09430   13.09940  -0.00510   -0.03893
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.05020   12.05390  -0.00370   -0.03070
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.06040    9.05880   0.00160    0.01766
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.78800    9.79050  -0.00250   -0.02553
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.77450    9.77820  -0.00370   -0.03784
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.63890    9.64190  -0.00300   -0.03111
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.50340    9.51260  -0.00920   -0.09671
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.70650   10.70790  -0.00140   -0.01307
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.61510   10.62150  -0.00640   -0.06026
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.45570   10.46260  -0.00690   -0.06595
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.51330   10.52320  -0.00990   -0.09408
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.92620    9.92760  -0.00140   -0.01410
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.62990    9.63560  -0.00570   -0.05916
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.65310   10.65990  -0.00680   -0.06379
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.67850    9.68480  -0.00630   -0.06505
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73810    9.74730  -0.00920   -0.09439
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.68650   10.68800  -0.00150   -0.01403
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.61550   10.62180  -0.00630   -0.05931
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.45600   10.46280  -0.00680   -0.06499
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.51420   10.52410  -0.00990   -0.09407
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.92610    9.92740  -0.00130   -0.01310
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.63000    9.63580  -0.00580   -0.06019
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.83210   10.83900  -0.00690   -0.06366
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.67840    9.68480  -0.00640   -0.06608
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73840    9.74760  -0.00920   -0.09438
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.41510   11.41390   0.00120    0.01051
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.80160   12.80260  -0.00100   -0.00781
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.10560   12.10920  -0.00360   -0.02973
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.14450    9.14350   0.00100    0.01094
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.83710    9.83790  -0.00080   -0.00813
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.75850    9.76140  -0.00290   -0.02971
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.10770   11.10660   0.00110    0.00990
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.92040   11.92130  -0.00090   -0.00755
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.69510   11.69860  -0.00350   -0.02992
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.14470    9.14380   0.00090    0.00984
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.83770    9.83840  -0.00070   -0.00711
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.75900    9.76180  -0.00280   -0.02868
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.61000   13.58000   0.03000    0.22091
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.36000   14.34000   0.02000    0.13947
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.56000   11.53000   0.03000    0.26019
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.65000   11.63000   0.02000    0.17197
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.98000   12.96000   0.02000    0.15432
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.34000   13.31000   0.03000    0.22539
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.61000   10.55000   0.06000    0.56872
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.05000   12.07430  -0.02430   -0.20125
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.24650   10.27210  -0.02560   -0.24922
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.69090    7.70640  -0.01550   -0.20113
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.18960   10.21500  -0.02540   -0.24865
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.24270   12.23400   0.00870    0.07111
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.93770   11.93330   0.00440    0.03687
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.94820   10.94590   0.00230    0.02101
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.58090    8.57480   0.00610    0.07114
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.63110    9.62760   0.00350    0.03635
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.68440    9.68240   0.00200    0.02066
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.48360   11.47940   0.00420    0.03659
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.75090   10.74320   0.00770    0.07167
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.92990   10.92760   0.00230    0.02105
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.97510    9.97150   0.00360    0.03610
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.27150    9.26480   0.00670    0.07232
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.15870    9.15780   0.00090    0.00983
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.71080    9.70880   0.00200    0.02060
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.71370   12.70120   0.01250    0.09842
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.17610   12.16880   0.00730    0.05999
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.52470   11.51940   0.00530    0.04601
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.17610    7.16900   0.00710    0.09904
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.91970    8.91440   0.00530    0.05945
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.59910    9.59470   0.00440    0.04586
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.92910   10.91840   0.01070    0.09800
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.54280   11.53750   0.00530    0.04594
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.65990    9.65420   0.00570    0.05904
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.15600    9.14700   0.00900    0.09839
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.80420    9.79970   0.00450    0.04592
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.00200   12.00600  -0.00400   -0.03332
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.74270   12.74980  -0.00710   -0.05569
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.62460   11.63310  -0.00850   -0.07307
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.39250    9.39560  -0.00310   -0.03299
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.00190   10.00740  -0.00550   -0.05496
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.00110   10.00840  -0.00730   -0.07294
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.01070   12.01730  -0.00660   -0.05492
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.70820   10.71170  -0.00350   -0.03267
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.07610   11.08420  -0.00810   -0.07308
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.95450    9.95780  -0.00330   -0.03314
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.55730    9.56050  -0.00320   -0.03347
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.24050   10.24610  -0.00560   -0.05465
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.74400    9.75120  -0.00720   -0.07384
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.06000   19.10000  -0.04000   -0.20942
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.86000   17.90000  -0.04000   -0.22346
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.36850   13.38110  -0.01260   -0.09416
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.39100   10.37710   0.01390    0.13395
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.40970   11.39720   0.01250    0.10968
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.30520   12.29760   0.00760    0.06180
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.91840   10.90830   0.01010    0.09259
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.06930    9.05710   0.01220    0.13470
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.62010    9.60950   0.01060    0.11031
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.49690    9.49100   0.00590    0.06216
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.57180    9.56300   0.00880    0.09202
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.20400    9.19170   0.01230    0.13382
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.42110    9.41070   0.01040    0.11051
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.35190   11.34480   0.00710    0.06258
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.51430    9.50560   0.00870    0.09152
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            42.75920   42.95960  -0.20040   -0.46648
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.28000   11.47000  -0.19000   -1.65650
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.57000   32.55000   1.02000    3.13364
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78610   11.78530   0.00080    0.00679
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.70670    1.70710  -0.00040   -0.02343
國泰大中華基金                                                     19.12000   18.81000   0.31000    1.64806
國泰小龍基金-美元I                                                  0.46910    0.46190   0.00720    1.55878
國泰小龍基金-新台幣                                                14.58000   14.38000   0.20000    1.39082
國泰中小成長基金-美元I                                              1.32320    1.29960   0.02360    1.81594
國泰中小成長基金-新台幣                                            41.13000   40.46000   0.67000    1.65596
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.22390    4.18710   0.03680    0.87889
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.67010    0.66440   0.00570    0.85792
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.71630    0.71030   0.00600    0.84471
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.10000   18.93000   0.17000    0.89805
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               41.93190   42.08440  -0.15250   -0.36237
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29380    2.29350   0.00030    0.01308
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32850    0.32860  -0.00010   -0.03043
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.11230   10.10920   0.00310    0.03067
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.16980    8.16720   0.00260    0.03183
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.34210    2.33480   0.00730    0.31266
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33780    0.33680   0.00100    0.29691
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.54970   10.51170   0.03800    0.36150
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34130    0.34140  -0.00010   -0.02929
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.45170   10.44600   0.00570    0.05457
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.09760    4.07390   0.02370    0.58175
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.58990    0.58670   0.00320    0.54542
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.52000   18.40000   0.12000    0.65217
國泰中港台基金-人民幣                                               3.06970    3.04540   0.02430    0.79792
國泰中港台基金-美元                                                 0.44740    0.44400   0.00340    0.76577
國泰中港台基金-新台幣                                              13.88000   13.77000   0.11000    0.79884
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.03560   10.02940   0.00620    0.06182
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.14350   10.13970   0.00380    0.03748
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.21950   10.20750   0.01200    0.11756
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.45000   26.12000   0.33000    1.26340
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.54000   12.69000  -0.15000   -1.18203
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.94000   31.26000   0.68000    2.17530
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35190    0.35200  -0.00010   -0.02841
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33330    0.33340  -0.00010   -0.02999
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33400    0.33420  -0.00020   -0.05984
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.96740   10.96320   0.00420    0.03831
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.39430   10.39040   0.00390    0.03753
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.42300   10.41900   0.00400    0.03839
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45670   12.45660   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41940    0.42020  -0.00080   -0.19039
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37180    0.37250  -0.00070   -0.18792
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44750    0.44830  -0.00080   -0.17845
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54290    0.54580  -0.00290   -0.53133
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.51740    2.51830  -0.00090   -0.03574
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36590    0.36610  -0.00020   -0.05463
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52640    0.52860  -0.00220   -0.41619
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48410    0.48910  -0.00500   -1.02229
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.18000   14.32000  -0.14000   -0.97765
國泰全球資源基金-美元                                               0.16730    0.16730   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.29000    5.28000   0.01000    0.18939
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60790    0.60910  -0.00120   -0.19701
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.93000   18.95000  -0.02000   -0.10554
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.50000   18.52000  -0.02000   -0.10799
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.87030    0.87520  -0.00490   -0.55987
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.09000   21.23000  -0.14000   -0.65944
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.42000   22.32000   0.10000    0.44803
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.51750    2.52060  -0.00310   -0.12299
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36680    0.36740  -0.00060   -0.16331
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31640    0.31690  -0.00050   -0.15778
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.37560   11.38490  -0.00930   -0.08169
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.81250    9.82060  -0.00810   -0.08248
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52430    0.52700  -0.00270   -0.51233
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40090    0.40160  -0.00070   -0.17430
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.08000   12.10000  -0.02000   -0.16529
國泰科技生化基金                                                   32.00000   31.41000   0.59000    1.87838
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.23000   29.22000   0.01000    0.03422
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.48000   12.47000   0.01000    0.08019
國泰美國費城半導體基金                                             14.08000   13.66000   0.42000    3.07467
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.05180   44.33410  -0.28230   -0.63676
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.41240   17.28610   0.12630    0.73064
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.98830   23.30960  -0.32130   -1.37840
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.33980   44.51140  -0.17160   -0.38552
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.11850   45.17750  -0.05900   -0.13060
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.60330   43.58530   0.01800    0.04130
國泰紐幣2021保本基金                                               12.80300   12.80490  -0.00190   -0.01484
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.17070   13.17550  -0.00480   -0.03643
國泰紐幣保本基金                                                   12.73420   12.73370   0.00050    0.00393
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.26000   21.94000   0.32000    1.45852
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.26000   21.94000   0.32000    1.45852
國泰富時中國A50基金                                                22.00000   21.73000   0.27000    1.24252
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.68120   46.89550  -0.21430   -0.45697
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34540    0.34590  -0.00050   -0.14455
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50430    0.50690  -0.00260   -0.51292
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.45380   42.42420   0.02960    0.06977
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.20000   20.97000   0.23000    1.09680
國泰新興市場基金-美元                                               0.39650    0.39490   0.00160    0.40517
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.35000   12.28000   0.07000    0.57003
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.41670    2.41390   0.00280    0.11599
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50070    1.49910   0.00160    0.10673
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36200    0.36170   0.00030    0.08294
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22700    0.22680   0.00020    0.08818
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35260    0.35250   0.00010    0.02837
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.97860   10.96650   0.01210    0.11034
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.68900    6.68160   0.00740    0.11075
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.12070   44.32460  -0.20390   -0.46002
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.50560   44.64660  -0.14100   -0.31581
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.60840   42.72820  -0.11980   -0.28038
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.28000   13.43000  -0.15000   -1.11690
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.17000   35.38000   0.79000    2.23290
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.53000   23.32000   0.21000    0.90051
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35140    0.35350  -0.00210   -0.59406
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.41000   10.46000  -0.05000   -0.47801
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.90830   39.89050   0.01780    0.04462
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.18000   22.24000  -0.06000   -0.26978
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.16000   20.12000   0.04000    0.19881
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.91000   17.63000   0.28000    1.58820
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41360    0.41400  -0.00040   -0.09662
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.49420   12.50290  -0.00870   -0.06958
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.53230   10.53500  -0.00270   -0.02563
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.42860   10.43360  -0.00500   -0.04792
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.57580   10.57240   0.00340    0.03216
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.31530   10.31790  -0.00260   -0.02520
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.24790   10.25290  -0.00500   -0.04877
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.32680   10.32360   0.00320    0.03100
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.05760   10.06110  -0.00350   -0.03479
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.85310    9.85750  -0.00440   -0.04464
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.02610   10.03310  -0.00700   -0.06977
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.87700    9.87600   0.00100    0.01013
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.05750   10.06100  -0.00350   -0.03479
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.84840    9.85280  -0.00440   -0.04466
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.02600   10.03300  -0.00700   -0.06977
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.87700    9.87600   0.00100    0.01013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42440   11.42390   0.00050    0.00438
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10100   10.10150  -0.00050   -0.00495
第一金大中華基金                                                   25.98000   25.63000   0.35000    1.36559
第一金小型精選基金                                                 31.87000   31.58000   0.29000    0.91830
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.14000   13.12000   0.02000    0.15244
第一金中國世紀基金-美元                                             8.19310    8.18450   0.00860    0.10508
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.19340    8.18480   0.00860    0.10507
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.78110    9.77830   0.00280    0.02863
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.39460    8.38870   0.00590    0.07033
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.27940   11.27610   0.00330    0.02927
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.84520    9.83820   0.00700    0.07115
第一金中概平衡基金                                                 26.50000   26.22000   0.28000    1.06789
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31960   15.31930   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.62300  178.62000   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.66770   15.69110  -0.02340   -0.14913
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.66750   15.69060  -0.02310   -0.14722
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.19000   15.20000  -0.01000   -0.06579
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.20000   15.21000  -0.01000   -0.06575
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.55160   10.50710   0.04450    0.42352
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.55020   10.50530   0.04490    0.42740
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.00310   10.09890  -0.09580   -0.94862
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.00330   10.09890  -0.09560   -0.94664
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.28000   10.37000  -0.09000   -0.86789
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.28000   10.37000  -0.09000   -0.86789
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.52520   13.52820  -0.00300   -0.02218
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.54330   13.54640  -0.00310   -0.02288
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.89000   12.88000   0.01000    0.07764
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.91000   12.91000   0.00000    0.00000
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.84260    9.88170  -0.03910   -0.39568
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.83960    9.87860  -0.03900   -0.39479
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.49110    9.52630  -0.03520   -0.36950
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.51560    9.55080  -0.03520   -0.36856
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.68230   10.72470  -0.04240   -0.39535
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.33330   10.37150  -0.03820   -0.36832
第一金全球大趨勢基金                                               25.12000   25.11000   0.01000    0.03982
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.32280    9.40260  -0.07980   -0.84870
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.48400    6.53950  -0.05550   -0.84869
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.12690   10.19240  -0.06550   -0.64264
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.12720   10.19270  -0.06550   -0.64262
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.68000    9.74000  -0.06000   -0.61602
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.68000    9.74000  -0.06000   -0.61602
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.96110   11.03190  -0.07080   -0.64178
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.96290   11.03390  -0.07100   -0.64347
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.48000   10.55000  -0.07000   -0.66351
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.48000   10.55000  -0.07000   -0.66351
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.53010    8.57860  -0.04850   -0.56536
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.42440   10.48370  -0.05930   -0.56564
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.35330    9.36210  -0.00880   -0.09400
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.35140    9.36040  -0.00900   -0.09615
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.77040    7.77880  -0.00840   -0.10799
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.76450    7.77300  -0.00850   -0.10935
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.56240    8.56910  -0.00670   -0.07819
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.56300    8.56970  -0.00670   -0.07818
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.59210   11.60290  -0.01080   -0.09308
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.59300   11.60380  -0.01080   -0.09307
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.25100   10.26210  -0.01110   -0.10816
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.25190   10.26290  -0.01100   -0.10718
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.06110   15.07290  -0.01180   -0.07829
第一金亞洲科技基金                                                 17.61000   17.64000  -0.03000   -0.17007
第一金亞洲新興市場基金                                             13.47000   13.46000   0.01000    0.07429
第一金店頭市場基金                                                  7.77000    7.71000   0.06000    0.77821
第一金創新趨勢基金                                                 21.33000   21.06000   0.27000    1.28205
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.35630   42.58860  -0.23230   -0.54545
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.22110   42.35790  -0.13680   -0.32296
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.43260   42.70380  -0.27120   -0.63507
第一金電子基金                                                     32.51000   32.11000   0.40000    1.24572
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.72000   18.47000   0.25000    1.35355
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.36000   18.36000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.70000   19.44000   0.26000    1.33745
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.57000    7.50000   0.07000    0.93333
統一大中華中小基金(美元)                                            6.92000    6.86000   0.06000    0.87464
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.32000   10.22000   0.10000    0.97847
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                               32.78000   32.44000   0.34000    1.04809
統一大滿貫基金-I類型                                               32.78000   32.44000   0.34000    1.04809
統一大龍印基金                                                     14.51000   14.42000   0.09000    0.62413
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.07000    9.01000   0.06000    0.66593
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.30000    8.25000   0.05000    0.60606
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.51000    9.45000   0.06000    0.63492
統一中小基金                                                       22.84000   22.59000   0.25000    1.10668
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.89840    9.89100   0.00740    0.07482
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.20110    9.20080   0.00030    0.00326
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.95630    8.95010   0.00620    0.06927
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.34020   12.33100   0.00920    0.07461
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.42120   11.42100   0.00020    0.00175
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.08090   11.07310   0.00780    0.07044
統一台灣動力基金                                                   17.28000   17.05000   0.23000    1.34897
統一全天候基金-A類型                                              103.81000  102.91000   0.90000    0.87455
統一全天候基金-I類型                                              104.34000  103.44000   0.90000    0.87007
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.13800    8.15720  -0.01920   -0.23537
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.84850    7.87270  -0.02420   -0.30739
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.90310    7.92100  -0.01790   -0.22598
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.74030    8.76090  -0.02060   -0.23514
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.43720    8.46310  -0.02590   -0.30603
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.48860    8.50790  -0.01930   -0.22685
統一全球債券組合基金                                               12.39120   12.40080  -0.00960   -0.07741
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.24000   15.24000   0.00000    0.00000
統一全球新科技基金(美元)                                           14.32000   14.33000  -0.01000   -0.06978
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
統一亞太基金                                                       24.64000   24.64000   0.00000    0.00000
統一亞洲大金磚基金                                                 12.42000   12.41000   0.01000    0.08058
統一奔騰基金                                                       56.02000   55.45000   0.57000    1.02795
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72980   16.72950   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
統一強漢基金(美元)                                                  9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
統一強漢基金(新台幣)                                               25.53000   25.46000   0.07000    0.27494
統一統信基金                                                       28.90000   28.55000   0.35000    1.22592
統一黑馬基金                                                       56.87000   56.36000   0.51000    0.90490
統一新亞洲科技能源基金                                             16.00000   15.93000   0.07000    0.43942
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.10640    8.10370   0.00270    0.03332
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.73990   10.73620   0.00370    0.03446
統一經建基金                                                       43.95000   43.61000   0.34000    0.77964
統一龍馬基金                                                       63.31000   62.60000   0.71000    1.13419
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     18.44000   18.14000   0.30000    1.65380
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.43000   43.96000   0.47000    1.06915
野村中國機會基金                                                   14.15000   14.12000   0.03000    0.21246
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.34620   10.34780  -0.00160   -0.01546
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.32950   10.33280  -0.00330   -0.03194
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.39100   10.38700   0.00400    0.03851
野村巴西基金                                                        6.90000    6.84000   0.06000    0.87719
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.28000   11.38000  -0.10000   -0.87873
野村台灣高股息基金                                                 24.66000   24.44000   0.22000    0.90016
野村台灣運籌基金                                                   34.97000   34.51000   0.46000    1.33295
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.88380    9.88480  -0.00100   -0.01012
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.81390    9.81530  -0.00140   -0.01426
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.85690    9.85750  -0.00060   -0.00609
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.41520   10.41620  -0.00100   -0.00960
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.24100   10.24240  -0.00140   -0.01367
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.03730   10.03780  -0.00050   -0.00498
野村平衡基金                                                       18.97000   18.78000   0.19000    1.01171
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.73000    9.86000  -0.13000   -1.31846
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.97000   10.12000  -0.15000   -1.48221
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.42000   14.62000  -0.20000   -1.36799
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.82000   11.99000  -0.17000   -1.41785
野村全球生技醫療基金                                               16.84000   17.05000  -0.21000   -1.23167
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.17590   10.18350  -0.00760   -0.07463
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.17240   10.18260  -0.01020   -0.10017
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09820   10.10410  -0.00590   -0.05839
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.41760   10.42580  -0.00820   -0.07865
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.38250   10.39300  -0.01050   -0.10103
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.30940   10.31540  -0.00600   -0.05817
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.09830   10.10400  -0.00570   -0.05641
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.73160   10.74000  -0.00840   -0.07821
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.65680   10.66750  -0.01070   -0.10030
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.58430   10.59050  -0.00620   -0.05854
野村全球品牌基金                                                   29.09000   29.21000  -0.12000   -0.41082
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.96000   12.99000  -0.03000   -0.23095
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.83000   10.86000  -0.03000   -0.27624
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.65000   19.69000  -0.04000   -0.20315
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.18000   12.21000  -0.03000   -0.24570
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.89960   10.89770   0.00190    0.01743
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.94830   10.94820   0.00010    0.00091
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.73190   10.73210  -0.00020   -0.00186
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.70180    8.68090   0.02090    0.24076
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.50580    8.48690   0.01890    0.22270
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.09820    8.07590   0.02230    0.27613
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.02540   10.99880   0.02660    0.24184
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.49770   10.47440   0.02330    0.22245
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.08590   10.05820   0.02770    0.27540
野村成長基金                                                       29.38000   29.08000   0.30000    1.03164
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.45370    8.45100   0.00270    0.03195
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.46660    8.46530   0.00130    0.01536
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.70000    8.69380   0.00620    0.07132
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.64090    9.63790   0.00300    0.03113
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.51050    9.50910   0.00140    0.01472
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.75930    9.75230   0.00700    0.07178
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.03000   13.03000   0.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.26660   10.27060  -0.00400   -0.03895
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.19360   10.19900  -0.00540   -0.05295
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11270   10.11340  -0.00070   -0.00692
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.69150    9.69550  -0.00400   -0.04126
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.71340    9.71860  -0.00520   -0.05351
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.84330    9.84390  -0.00060   -0.00610
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.11270   10.11340  -0.00070   -0.00692
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.78850   10.79240  -0.00390   -0.03614
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.65980   10.66550  -0.00570   -0.05344
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.80370   10.80430  -0.00060   -0.00555
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.13990   10.13850   0.00140    0.01381
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.13740   10.13720   0.00020    0.00197
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.08930   10.08670   0.00260    0.02578
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.58840    8.58600   0.00240    0.02795
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.19810    9.19710   0.00100    0.01087
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.06600    9.06620  -0.00020   -0.00221
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.08930   10.08670   0.00260    0.02578
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.82380   13.82000   0.00380    0.02750
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.94210   12.94060   0.00150    0.01159
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.48280   10.48310  -0.00030   -0.00286
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.52280   10.52730  -0.00450   -0.04275
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50650   10.51210  -0.00560   -0.05327
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.52200   10.52690  -0.00490   -0.04655
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71460   10.71910  -0.00450   -0.04198
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.68010   10.68580  -0.00570   -0.05334
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.66480   10.66960  -0.00480   -0.04499
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.62460   10.62800  -0.00340   -0.03199
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.58010   10.58450  -0.00440   -0.04157
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.72300   10.71900   0.00400    0.03732
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.23320   10.24100  -0.00780   -0.07616
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.93250    9.94180  -0.00930   -0.09354
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.56500    9.57580  -0.01080   -0.11278
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.06590    9.07300  -0.00710   -0.07825
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.46390   11.47290  -0.00900   -0.07845
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.29480   10.31270  -0.01790   -0.17357
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.40690   11.42750  -0.02060   -0.18027
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.83810   10.85930  -0.02120   -0.19522
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.62690   10.64540  -0.01850   -0.17378
野村泰國基金                                                       44.91000   45.01000  -0.10000   -0.22217
野村高科技基金                                                      9.70000    9.54000   0.16000    1.67715
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.49590   10.49320   0.00270    0.02573
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.14270   10.14510  -0.00240   -0.02366
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.72710   10.72440   0.00270    0.02518
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.54940    9.55200  -0.00260   -0.02722
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.54810    9.54570   0.00240    0.02514
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.75950    9.78080  -0.02130   -0.21777
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.07470   12.07780  -0.00310   -0.02567
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.03270   14.02650   0.00620    0.04420
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.98850   10.99160  -0.00310   -0.02820
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.99500   10.99220   0.00280    0.02547
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.41450   11.43930  -0.02480   -0.21680
野村貨幣市場基金                                                   16.33490   16.33470   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       15.58000   15.59000  -0.01000   -0.06414
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.34010   10.34350  -0.00340   -0.03287
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.25290   10.25280   0.00010    0.00098
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.39400   10.38560   0.00840    0.08088
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.34450   10.34790  -0.00340   -0.03286
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.29780   10.30250  -0.00470   -0.04562
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.30240   10.30610  -0.00370   -0.03590
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.65440   10.65810  -0.00370   -0.03472
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.57600   10.58020  -0.00420   -0.03970
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.62860   10.63240  -0.00380   -0.03574
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.10870   10.11360  -0.00490   -0.04845
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.11950   10.12600  -0.00650   -0.06419
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.03180   10.03360  -0.00180   -0.01794
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.62780   10.63270  -0.00490   -0.04608
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.59140   10.59820  -0.00680   -0.06416
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.50480   10.50680  -0.00200   -0.01904
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.58850   10.59590  -0.00740   -0.06984
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.00080    8.00650  -0.00570   -0.07119
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.31370   12.32240  -0.00870   -0.07060
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.21000    9.11000   0.10000    1.09769
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.31540   10.31550  -0.00010   -0.00097
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.47840   10.47620   0.00220    0.02100
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.28800   10.29030  -0.00230   -0.02235
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.38540   10.37930   0.00610    0.05877
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.32920   10.33470  -0.00550   -0.05322
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.31580   10.31590  -0.00010   -0.00097
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.47920   10.47700   0.00220    0.02100
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.28820   10.29050  -0.00230   -0.02235
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.38880   10.38270   0.00610    0.05875
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.32930   10.33480  -0.00550   -0.05322
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.35030   10.35060  -0.00030   -0.00290
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.51420   10.51200   0.00220    0.02093
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.32210   10.32460  -0.00250   -0.02421
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.42000   10.41430   0.00570    0.05473
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.36580   10.37170  -0.00590   -0.05689
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.35030   10.35060  -0.00030   -0.00290
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.51430   10.51210   0.00220    0.02093
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.32360   10.32620  -0.00260   -0.02518
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.42480   10.41910   0.00570    0.05471
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.36640   10.37230  -0.00590   -0.05688
野村精選貨幣市場基金                                               12.11210   12.11200   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.78000   11.84000  -0.06000   -0.50676
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.00000   11.04000  -0.04000   -0.36232
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.47000   10.52000  -0.05000   -0.47529
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.83000    7.85000  -0.02000   -0.25478
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.18000   11.21000  -0.03000   -0.26762
野村積極成長基金                                                   12.44000   12.31000   0.13000    1.05605
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.57000    9.45000   0.12000    1.26984
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    34.74000   34.30000   0.44000    1.28280
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.65850   10.66080  -0.00230   -0.02157
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.56530    8.56740  -0.00210   -0.02451
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.89770    7.90130  -0.00360   -0.04556
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.74640    7.74830  -0.00190   -0.02452
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.23190   12.23480  -0.00290   -0.02370
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.94950   10.95440  -0.00490   -0.04473
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.77950   10.78210  -0.00260   -0.02411
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.56000   11.59000  -0.03000   -0.25884
野村環球基金-人民幣計價                                            17.45000   17.51000  -0.06000   -0.34266
野村環球基金-美元計價                                              13.56000   13.61000  -0.05000   -0.36738
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.17000   19.22000  -0.05000   -0.26015
野村鴻利基金                                                       22.79000   22.56000   0.23000    1.01950
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90020   16.90000   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       18.89000   18.65000   0.24000    1.28686
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.43000   10.48000  -0.05000   -0.47710
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.15000   14.09000   0.06000    0.42583
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.29000   15.33000  -0.04000   -0.26093
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.68470   10.69580  -0.01110   -0.10378
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.99480   14.00950  -0.01470   -0.10493
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.72410   10.72470  -0.00060   -0.00559
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.64270   10.64720  -0.00450   -0.04226
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.50210   10.50250  -0.00040   -0.00381
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.39610   10.39910  -0.00300   -0.02885
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                            9.97060    9.96220   0.00840    0.08432
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.04950   10.04530   0.00420    0.04181
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.95200    9.93960   0.01240    0.12475
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.24900   10.23130   0.01770    0.17300
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.38950   10.37120   0.01830    0.17645
凱基台商天下基金                                                   12.95000   12.89000   0.06000    0.46548
凱基台灣精五門基金                                                 20.70000   20.48000   0.22000    1.07422
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.30090   44.42850  -0.12760   -0.28720
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.66620   45.76000  -0.09380   -0.20498
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.62520   42.62560  -0.00040   -0.00094
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.49210   10.51690  -0.02480   -0.23581
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.26380   44.45200  -0.18820   -0.42338
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.12820   45.39110  -0.26290   -0.57919
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.13100   44.42140  -0.29040   -0.65374
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.49000   12.49000   0.00000    0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.26370   11.26800  -0.00430   -0.03816
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59220   11.59210   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       27.59000   27.33000   0.26000    0.95134
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.66000   22.56000   0.10000    0.44326
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.73020   21.64860   0.08160    0.37693
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.18000   17.15000   0.03000    0.17493
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.23590   16.22730   0.00860    0.05300
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.66000    7.61000   0.05000    0.65703
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.49680   40.67580  -0.17900   -0.44007
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.61360   40.77940  -0.16580   -0.40658
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.50270   40.42700   0.07570    0.18725
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.45000   11.49000  -0.04000   -0.34813
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.12520   11.16950  -0.04430   -0.39662
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.76000   10.79000  -0.03000   -0.27804
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.15840   12.28830  -0.12990   -1.05710
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.59000   12.72000  -0.13000   -1.02201
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.93000   12.89000   0.04000    0.31032
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.53310   12.50140   0.03170    0.25357
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.05710   10.01700   0.04010    0.40032
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.80850    9.77380   0.03470    0.35503
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.93040    9.88730   0.04310    0.43591
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.05710   10.01700   0.04010    0.40032
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.80850    9.77380   0.03470    0.35503
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.93040    9.88730   0.04310    0.43591
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.67000   12.71000  -0.04000   -0.31471
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         34.77000   34.56000   0.21000    0.60764
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.18000   31.99000   0.19000    0.59394
富邦上証180基金                                                    32.12000   31.86000   0.26000    0.81607
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19170    0.19170   0.00000    0.00000
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.97000    5.97000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.13000    6.23000  -0.10000   -1.60514
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.76000   45.44000   1.32000    2.90493
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.04040   12.03050   0.00990    0.08229
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.12430   11.11630   0.00800    0.07197
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.77750   10.76430   0.01320    0.12263
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.23120   10.22280   0.00840    0.08217
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.37340    9.36660   0.00680    0.07260
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.09040    9.07930   0.01110    0.12226
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.69020   20.70970  -0.01950   -0.09416
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.62840   11.62750   0.00090    0.00774
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.71630   10.71170   0.00460    0.04294
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.77450   13.77480  -0.00030   -0.00218
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01480    2.01500  -0.00020   -0.00993
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.47330    9.47360  -0.00030   -0.00317
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43540    1.43560  -0.00020   -0.01393
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.32830   12.33130  -0.00300   -0.02433
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.79670    1.79720  -0.00050   -0.02782
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.34160   10.34410  -0.00250   -0.02417
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52800    1.52840  -0.00040   -0.02617
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.86410   10.86550  -0.00140   -0.01288
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.80180   10.80640  -0.00460   -0.04257
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.41000   15.61000  -0.20000   -1.28123
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.37000   17.96000   0.41000    2.28285
富邦日本東証基金                                                   20.04000   19.82000   0.22000    1.10999
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.69000   46.39000   0.30000    0.64669
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.07000   46.62000   0.45000    0.96525
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.74000   50.98000   0.76000    1.49078
富邦台灣心基金                                                     21.15000   20.84000   0.31000    1.48752
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.32000   45.63000   0.69000    1.51216
富邦台灣科技指數基金                                               53.22000   52.08000   1.14000    2.18894
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   46.92100   47.05370  -0.13270   -0.28202
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.99830   41.92350   0.07480    0.17842
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31300    0.31600  -0.00300   -0.94937
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.40000   10.50000  -0.10000   -0.95238
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.61600    2.61950  -0.00350   -0.13361
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35570    0.35620  -0.00050   -0.14037
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.99410   11.00320  -0.00910   -0.08270
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23810    2.24100  -0.00290   -0.12941
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33580    0.33630  -0.00050   -0.14868
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.34200    9.34970  -0.00770   -0.08236
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.02000   24.88000   0.14000    0.56270
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.62000   13.70000  -0.08000   -0.58394
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.57000   31.16000   0.41000    1.31579
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70380   15.70350   0.00030    0.00191
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.16000   18.02000   0.14000    0.77691
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.26230   41.33450  -0.07220   -0.17467
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.29840   43.49700  -0.19860   -0.45658
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.07930   41.11650  -0.03720   -0.09047
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.04530   45.21320  -0.16790   -0.37135
富邦長紅基金                                                       59.03000   58.17000   0.86000    1.47843
富邦科技基金                                                       23.36000   23.11000   0.25000    1.08178
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.43770   41.42900   0.00870    0.02100
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.35620   44.60880  -0.25260   -0.56626
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.97270   40.09570  -0.12300   -0.30677
富邦恒生國企ETF基金                                                21.06000   20.85000   0.21000    1.00719
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.35000   13.55000  -0.20000   -1.47601
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.10000   27.46000   0.64000    2.33066
富邦高成長基金                                                     22.81000   22.48000   0.33000    1.46797
富邦基金A類型                                                      13.09000   12.94000   0.15000    1.15920
富邦基金I類型                                                      13.09000   12.94000   0.15000    1.15920
富邦深証100基金                                                    10.28000   10.16000   0.12000    1.18110
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.01000   21.08000  -0.07000   -0.33207
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42660    0.42660   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.49300   12.49780  -0.00480   -0.03841
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.32870    9.33230  -0.00360   -0.03858
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30290    0.30290   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.53880    8.54210  -0.00330   -0.03863
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.18390   10.17590   0.00800    0.07862
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.85890   10.84170   0.01720    0.15865
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.50710    9.49970   0.00740    0.07790
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.13250   10.11650   0.01600    0.15816
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.76000   18.59000   0.17000    0.91447
富邦精準基金                                                       43.30000   42.89000   0.41000    0.95593
富邦精銳中小基金                                                   11.03000   10.93000   0.10000    0.91491
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.42000   17.24000   0.18000    1.04408
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.47000   21.20000   0.27000    1.27358
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.20000    7.28000  -0.08000   -1.09890
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.68000   15.34000   0.34000    2.21643
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.86000   19.87000  -0.01000   -0.05033
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.69780   10.67370   0.02410    0.22579
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.45730   10.44200   0.01530    0.14652
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.69650   10.66960   0.02690    0.25212
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.17880   10.15590   0.02290    0.22548
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.90370    9.88920   0.01450    0.14662
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.11520   10.08980   0.02540    0.25174
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.04000   30.66000   0.38000    1.23940
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.09500   10.09740  -0.00240   -0.02377
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.08390   10.08670  -0.00280   -0.02776
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.91050    9.91380  -0.00330   -0.03329
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.37860   10.38110  -0.00250   -0.02408
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.38160   10.38460  -0.00300   -0.02889
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.20610   10.20950  -0.00340   -0.03330
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.61270    8.60600   0.00670    0.07785
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.31880    9.31230   0.00650    0.06980
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.87210    8.86600   0.00610    0.06880
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.34850   10.34020   0.00830    0.08027
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.43140   10.42410   0.00730    0.07003
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.95620    9.94950   0.00670    0.06734
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.10110   10.09360   0.00750    0.07430
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.68500    8.68840  -0.00340   -0.03913
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.97670    9.98150  -0.00480   -0.04809
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.24910    9.25370  -0.00460   -0.04971
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.46720   11.47190  -0.00470   -0.04097
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.29810   11.30350  -0.00540   -0.04777
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.59140   10.59670  -0.00530   -0.05002
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.44650    9.45090  -0.00440   -0.04656
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.45000   15.47000  -0.02000   -0.12928
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.93500    8.93930  -0.00430   -0.04810
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.84640    9.85210  -0.00570   -0.05786
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.33860    9.34420  -0.00560   -0.05993
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.74680   10.75200  -0.00520   -0.04836
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.79680   10.80300  -0.00620   -0.05739
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.29990   10.30590  -0.00600   -0.05822
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.48240    9.48760  -0.00520   -0.05481
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.14000    9.05000   0.09000    0.99448
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.78000    9.69000   0.09000    0.92879
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.68000    8.60000   0.08000    0.93023
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.63000    7.61000   0.02000    0.26281
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.20490   10.18830   0.01660    0.16293
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.55860    9.54590   0.01270    0.13304
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.09320    9.07830   0.01490    0.16413
富蘭克林華美中華基金                                               11.17000   11.13000   0.04000    0.35939
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.57000   21.38000   0.19000    0.88868
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.64000   21.58000   0.06000    0.27804
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.07910    8.08730  -0.00820   -0.10139
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.18640    9.20050  -0.01410   -0.15325
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.16330   10.17890  -0.01560   -0.15326
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.68440    9.69410  -0.00970   -0.10006
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.58840   11.59590  -0.00750   -0.06468
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.72470    8.73030  -0.00560   -0.06414
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.90080    8.90660  -0.00580   -0.06512
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.99950   10.00600  -0.00650   -0.06496
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.11490   14.17240  -0.05750   -0.40572
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.23190   10.27360  -0.04170   -0.40589
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.26050   10.30230  -0.04180   -0.40573
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.59850   10.60760  -0.00910   -0.08579
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.67190    7.67860  -0.00670   -0.08726
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.02640    9.03420  -0.00780   -0.08634
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        10.02480   10.03350  -0.00870   -0.08671
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.21530   11.21830  -0.00300   -0.02674
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.58280    7.58480  -0.00200   -0.02637
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.93870    8.94110  -0.00240   -0.02684
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.09320   10.09590  -0.00270   -0.02674
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.85640   10.87340  -0.01700   -0.15634
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.68750    7.69960  -0.01210   -0.15715
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.22110    8.22580  -0.00470   -0.05714
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.30710    9.31710  -0.01000   -0.10733
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.36280   10.37400  -0.01120   -0.10796
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.04920   13.05670  -0.00750   -0.05744
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.07000    8.11000  -0.04000   -0.49322
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.37000    8.40000  -0.03000   -0.35714
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.03000    8.10000  -0.07000   -0.86420
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.66000   11.77000  -0.11000   -0.93458
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.33000    8.33000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.28930   13.29350  -0.00420   -0.03159
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
富蘭克林華美第一富基金                                             37.68000   37.37000   0.31000    0.82954
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34910   10.34900   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.46000   14.41000   0.05000    0.34698
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.43000   13.38000   0.05000    0.37369
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.73000   15.67000   0.06000    0.38290
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.08380   10.06810   0.01570    0.15594
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.08380   10.06810   0.01570    0.15594
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.98640    9.98520   0.00120    0.01202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.98640    9.98520   0.00120    0.01202
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.03110   10.01820   0.01290    0.12877
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.03110   10.01820   0.01290    0.12877
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.03110   10.01820   0.01290    0.12877
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.13200   10.11150   0.02050    0.20274
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.13200   10.11150   0.02050    0.20274
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.13200   10.11150   0.02050    0.20274
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.87420    6.81820   0.05600    0.82133
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.80220   10.79180   0.01040    0.09637
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.57760    9.58440  -0.00680   -0.07095
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.53660   11.54480  -0.00820   -0.07103
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.80040    6.80370  -0.00330   -0.04850
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.98550    8.99420  -0.00870   -0.09673
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.57510   10.58530  -0.01020   -0.09636
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.95450   10.95970  -0.00520   -0.04745
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    67.90000   68.14000  -0.24000   -0.35222
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.24000   68.54000  -0.30000   -0.43770
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.21450   62.18120   0.03330    0.05355
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.70000   20.67000   0.03000    0.14514
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.21620   66.49230  -0.27610   -0.41524
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.81590   66.01700  -0.20110   -0.30462
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.86160   11.86090   0.00070    0.00590
復華人生目標基金                                                   38.22970   37.89170   0.33800    0.89202
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
復華大中華中小策略基金                                              8.81000    8.73000   0.08000    0.91638
復華中小精選基金                                                   65.35000   64.75000   0.60000    0.92664
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.40320   52.38280   0.02040    0.03894
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.14360   62.15120  -0.00760   -0.01223
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
復華台灣智能基金                                                   11.54000   11.44000   0.10000    0.87413
復華全方位基金                                                     28.68000   28.42000   0.26000    0.91485
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.69000   12.62000   0.07000    0.55468
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.10000   19.97000   0.13000    0.65098
復華全球平衡基金-美元                                               9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.62000   19.63000  -0.01000   -0.05094
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.94000   13.86000   0.08000    0.57720
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.52000   13.43000   0.09000    0.67014
復華全球原物料基金                                                  8.45000    8.38000   0.07000    0.83532
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.84000   12.81000   0.03000    0.23419
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.12260   12.12630  -0.00370   -0.03051
復華全球債券基金                                                   14.79440   14.82880  -0.03440   -0.23198
復華全球債券組合基金                                               15.28000   15.29000  -0.01000   -0.06540
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.93000   15.06000  -0.13000   -0.86321
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.33000   10.43000  -0.10000   -0.95877
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
復華有利貨幣市場基金                                               13.49070   13.49050   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
復華亞太成長基金                                                   11.81000   11.74000   0.07000    0.59625
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.84000    8.76000   0.08000    0.91324
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.45000    9.36000   0.09000    0.96154
復華東協世紀基金                                                   12.52000   12.53000  -0.01000   -0.07981
復華南非幣長期收益基金A                                            13.98000   13.84000   0.14000    1.01156
復華南非幣長期收益基金B                                             8.03000    7.94000   0.09000    1.13350
復華南非幣短期收益基金A                                            14.56000   14.54000   0.02000    0.13755
復華南非幣短期收益基金B                                             9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.61300   68.00080  -0.38780   -0.57029
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.60000   21.53000   0.07000    0.32513
復華美國新星基金-美元                                              12.58000   12.48000   0.10000    0.80128
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.85000   12.74000   0.11000    0.86342
復華恒生基金                                                       22.01000   21.76000   0.25000    1.14890
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.08000    8.20000  -0.12000   -1.46341
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.49000   31.60000   0.89000    2.81646
復華神盾基金                                                       25.50890   25.33140   0.17750    0.70071
復華高成長基金                                                     67.89000   67.10000   0.79000    1.17735
復華高益策略組合基金                                               13.56000   13.57000  -0.01000   -0.07369
復華貨幣市場基金                                                   14.45390   14.45370   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.86000   17.89000  -0.03000   -0.16769
復華富時台灣高股息低波動基金                                       50.20000   49.91000   0.29000    0.58105
復華復華基金                                                       21.20000   20.96000   0.24000    1.14504
復華華人世紀基金                                                   16.47000   16.31000   0.16000    0.98099
復華傳家二號基金                                                   30.41340   30.20580   0.20760    0.68729
復華傳家基金                                                       22.18110   22.09040   0.09070    0.41059
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.80000   15.85000  -0.05000   -0.31546
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.69000   11.73000  -0.04000   -0.34101
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.36000   14.41000  -0.05000   -0.34698
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.24000   12.23000   0.01000    0.08177
復華新興人民幣債券基金B                                             9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.47000   21.48000  -0.01000   -0.04655
復華新興市場企業債券ETF基金                                        67.95000   67.92000   0.03000    0.04417
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.49000    5.48000   0.01000    0.18248
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.36000   12.34000   0.02000    0.16207
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.08000   12.07000   0.01000    0.08285
復華新興市場短期收益基金                                           11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                23.81000   23.57000   0.24000    1.01824
復華數位經濟基金                                                   45.55000   45.07000   0.48000    1.06501
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.00020   10.00060  -0.00040   -0.00400
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.76940    9.76720   0.00220    0.02252
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.54050   10.54100  -0.00050   -0.00474
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.16160   10.15930   0.00230    0.02264
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.90270    9.98640  -0.08370   -0.83814
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.00400   10.00730  -0.00330   -0.03298
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.17710   10.17810  -0.00100   -0.00983
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.81650   10.80880   0.00770    0.07124
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.99020    9.98480   0.00540    0.05408
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.63820   10.62340   0.01480    0.13932
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.34530   10.33960   0.00570    0.05513
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.00420   10.98940   0.01480    0.13468
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.70590   10.70340   0.00250    0.02336
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.65190   10.64830   0.00360    0.03381
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.76880   10.75650   0.01230    0.11435
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.61410   10.60790   0.00620    0.05845
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.70590   11.81030  -0.10440   -0.88397
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.55980   10.55320   0.00660    0.06254
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.79550   10.78920   0.00630    0.05839
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.02970   12.13720  -0.10750   -0.88571
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.70180   10.69510   0.00670    0.06265
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.85940   10.84390   0.01550    0.14294
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.14490   10.13910   0.00580    0.05720
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.13950   10.13410   0.00540    0.05329
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.06030   10.04680   0.01350    0.13437
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.46760   10.46790  -0.00030   -0.00287
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.58390   10.68980  -0.10590   -0.99066
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.47150   10.47160  -0.00010   -0.00095
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.46610   10.46640  -0.00030   -0.00287
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.58310   10.68910  -0.10600   -0.99166
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.46820   10.46840  -0.00020   -0.00191
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.34570   10.33330   0.01240    0.12000
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.31890   10.30730   0.01160    0.11254
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.34370   10.33130   0.01240    0.12002
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.31970   10.30810   0.01160    0.11253
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.86820   10.86550   0.00270    0.02485
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.86360   10.86140   0.00220    0.02026
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.96970   10.95870   0.01100    0.10038
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.19230   10.19160   0.00070    0.00687
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.18310   10.18270   0.00040    0.00393
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.10370   10.09520   0.00850    0.08420
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20490    9.20870  -0.00380   -0.04127
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.27150    8.27030   0.00120    0.01451
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.32390    8.31590   0.00800    0.09620
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.95240   11.95730  -0.00490   -0.04098
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.77310   10.77150   0.00160    0.01485
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.96660   10.95610   0.01050    0.09584
景順主流基金                                                       17.19000   16.91000   0.28000    1.65582
景順台灣科技基金                                                   29.71000   29.23000   0.48000    1.64215
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.56000   11.61000  -0.05000   -0.43066
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.88000   10.91000  -0.03000   -0.27498
景順全球科技基金                                                   23.60000   23.38000   0.22000    0.94098
景順全球康健基金                                                   19.67000   19.85000  -0.18000   -0.90680
景順貨幣市場基金                                                   15.98910   15.98890   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       31.46000   31.06000   0.40000    1.28783
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.66000   14.54000   0.12000    0.82531
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.83000   13.71000   0.12000    0.87527
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.86000   10.89000  -0.03000   -0.27548
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.17000   11.19000  -0.02000   -0.17873
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.52000   11.55000  -0.03000   -0.25974
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.68000   11.71000  -0.03000   -0.25619
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.32000    9.46000  -0.14000   -1.47992
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.57000    9.70000  -0.13000   -1.34021
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.78000    9.93000  -0.15000   -1.51057
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.09000   10.23000  -0.14000   -1.36852
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65480    8.64970   0.00510    0.05896
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.98550    7.99820  -0.01270   -0.15879
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.47010   11.46340   0.00670    0.05845
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56050   10.57730  -0.01680   -0.15883
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.29000    8.26000   0.03000    0.36320
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.93000    7.91000   0.02000    0.25284
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.75000   11.72000   0.03000    0.25597
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.63410    9.63080   0.00330    0.03427
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.92500    9.91360   0.01140    0.11499
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.15930   10.15600   0.00330    0.03249
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.47040   10.45840   0.01200    0.11474
華南永昌永昌基金                                                   19.30000   19.08000   0.22000    1.15304
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.60000   10.64000  -0.04000   -0.37594
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.94350   14.95520  -0.01170   -0.07823
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                               16.99000   17.00000  -0.01000   -0.05882
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.32000   13.32000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.34000   13.33000   0.01000    0.07502
華南永昌物聯網精選基金                                             11.60000   11.53000   0.07000    0.60711
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27520   16.27500   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.50990   24.40200   0.10790    0.44218
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98600   11.98580   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.72400   10.72600  -0.00200   -0.01865
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.75500   10.75150   0.00350    0.03255
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.04570   10.04750  -0.00180   -0.01791
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.99850    9.99530   0.00320    0.03202
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.57360   10.57540  -0.00180   -0.01702
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.52410   10.52070   0.00340    0.03232
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                         10.02150   10.02330  -0.00180   -0.01796
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.92080    9.91770   0.00310    0.03126
華頓中小型基金                                                     19.85000   19.47000   0.38000    1.95172
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.64750   11.62070   0.02680    0.23062
華頓台灣基金                                                       22.12000   21.87000   0.25000    1.14312
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56620   11.56610   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               17.84000   17.91000  -0.07000   -0.39084
華頓全球高收益債券基金A                                            14.02670   14.01950   0.00720    0.05136
華頓全球高收益債券基金B                                             8.22370    8.21950   0.00420    0.05110
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.20000    5.16000   0.04000    0.77519
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.72210    2.72610  -0.00400   -0.14673
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.32000   12.32100  -0.00100   -0.00812
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.39560    0.39600  -0.00040   -0.10101
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.95990   11.97050  -0.01060   -0.08855
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.95990   11.97050  -0.01060   -0.08855
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.61190   10.62500  -0.01310   -0.12329
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.76100   10.75580   0.00520    0.04835
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.76100   10.75580   0.00520    0.04835
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.48680    9.48220   0.00460    0.04851
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.87620   10.87970  -0.00350   -0.03217
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.87620   10.87970  -0.00350   -0.03217
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.60000    9.60510  -0.00510   -0.05310
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64440    2.64480  -0.00040   -0.01512
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07400    2.07610  -0.00210   -0.10115
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.23050   12.22640   0.00410    0.03353
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.52280    9.51960   0.00320    0.03361
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38370    0.38350   0.00020    0.05215
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30220    0.30230  -0.00010   -0.03308
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.48000    3.47000   0.01000    0.28818
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.73000   15.67000   0.06000    0.38290
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.38000   24.11000   0.27000    1.11987
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.76000   12.75000   0.01000    0.07843
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.51000    8.47000   0.04000    0.47226
匯豐安富基金                                                       25.67000   25.51000   0.16000    0.62721
匯豐成功基金                                                       45.14000   44.90000   0.24000    0.53452
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.41000    2.42000  -0.01000   -0.41322
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.68760    2.69020  -0.00260   -0.09665
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36310    2.36540  -0.00230   -0.09724
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.94830   11.95030  -0.00200   -0.01674
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.04340    8.04520  -0.00180   -0.02237
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39140    0.39160  -0.00020   -0.05107
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33710    0.33720  -0.00010   -0.02966
匯豐金磚動力基金                                                   15.31000   15.22000   0.09000    0.59133
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00970   15.00960   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.48000    5.45000   0.03000    0.55046
匯豐新鑽動力基金                                                   10.80000   10.75000   0.05000    0.46512
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.62860    5.59170   0.03690    0.65991
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.45480    9.41800   0.03680    0.39074
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.64000   52.03000   0.61000    1.17240
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.64000   52.03000   0.61000    1.17240
匯豐龍騰電子基金                                                   36.30000   35.77000   0.53000    1.48169
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.75670   12.76870  -0.01200   -0.09398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.86000   17.73000   0.13000    0.73322
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
新光中國成長基金(美元)                                              9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.30350   11.28010   0.02340    0.20744
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.31560   10.31050   0.00510    0.04946
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.73920   10.71590   0.02330    0.21743
新光台灣富貴基金                                                   23.34000   23.07000   0.27000    1.17035
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.42000   21.41000   0.01000    0.04671
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.38750   40.37200   0.01550    0.03839
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.87010   44.00990  -0.13980   -0.31766
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.92000    9.85000   0.07000    0.71066
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.86000   10.95000  -0.09000   -0.82192
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.69000   10.75000  -0.06000   -0.55814
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.83950   10.86850  -0.02900   -0.26683
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.69170   10.70210  -0.01040   -0.09718
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.24080   10.26830  -0.02750   -0.26781
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.08960   10.09950  -0.00990   -0.09802
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.19000    9.13000   0.06000    0.65717
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.20000    9.25000  -0.05000   -0.54054
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50310   15.50280   0.00030    0.00194
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.49000    8.50000  -0.01000   -0.11765
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              21.65000   21.65000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.14000   22.10000   0.04000    0.18100
新光店頭基金                                                       22.19000   21.93000   0.26000    1.18559
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.25000   11.32000  -0.07000   -0.61837
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.75000   10.80000  -0.05000   -0.46296
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.26000   10.32000  -0.06000   -0.58140
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
新光特選內需收益ETF基金                                            21.55000   21.45000   0.10000    0.46620
新光創新科技基金                                                   12.97000   12.81000   0.16000    1.24902
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.35510   10.35370   0.00140    0.01352
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.63670   10.63810  -0.00140   -0.01316
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.13590   10.14630  -0.01040   -0.10250
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.49510    9.49430   0.00080    0.00843
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.72560    9.72670  -0.00110   -0.01131
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.25620    9.26440  -0.00820   -0.08851
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.86030   40.84100   0.01930    0.04726
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.63910   43.86920  -0.23010   -0.52451
新光澳幣八年期保本基金                                             10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
新光澳幣十年期保本基金                                             10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.73160   10.74430  -0.01270   -0.11820
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.56870    9.58000  -0.01130   -0.11795
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.55640    9.56530  -0.00890   -0.09304
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.52600   10.53580  -0.00980   -0.09302
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.56170   10.57540  -0.01370   -0.12955
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.57390    9.58620  -0.01230   -0.12831
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.53360    9.54680  -0.01320   -0.13827
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.50520   10.51980  -0.01460   -0.13879
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.35000    7.34000   0.01000    0.13624
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.34000   10.43000  -0.09000   -0.86290
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.74910   10.74500   0.00410    0.03816
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.65250    9.64900   0.00350    0.03627
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.59390   10.59410  -0.00020   -0.00189
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.63970    9.63990  -0.00020   -0.00207
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.70970    9.71010  -0.00040   -0.00412
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.67860   10.67880  -0.00020   -0.00187
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.97080   14.96390   0.00690    0.04611
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.73560    8.73160   0.00400    0.04581
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.07940   41.03900   0.04040    0.09844
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.46630   42.71860  -0.25230   -0.59061
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.77660   42.96520  -0.18860   -0.43896
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.01200   43.11210  -0.10010   -0.23219
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.17890   44.37920  -0.20030   -0.45134
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.75710   42.53300   0.22410    0.52689
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.12500   46.09530   0.02970    0.06443
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                47.50200   47.62520  -0.12320   -0.25869
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.94920   46.19330  -0.24410   -0.52843
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.71920   10.72780  -0.00860   -0.08017
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.76640   44.05820  -0.29180   -0.66231
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.54730   40.49860   0.04870    0.12025
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.46380   11.46300   0.00080    0.00698
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.26480   10.26500  -0.00020   -0.00195
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.72630   12.67890   0.04740    0.37385
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.50240    9.47540   0.02700    0.28495
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.56000   10.49000   0.07000    0.66730
群益大印度基金-人民幣                                              13.89120   13.79380   0.09740    0.70611
群益大印度基金-美元                                                13.05080   12.97080   0.08000    0.61677
群益大印度基金-新臺幣                                              12.49000   12.41000   0.08000    0.64464
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.13080   12.14610  -0.01530   -0.12597
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.68680   11.71200  -0.02520   -0.21516
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.84840   10.86210  -0.01370   -0.12613
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.53490    9.55550  -0.02060   -0.21558
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.73610    9.74850  -0.01240   -0.12720
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.59250    8.61090  -0.01840   -0.21368
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.05830    9.06970  -0.01140   -0.12569
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.26280    8.28060  -0.01780   -0.21496
群益中小型股基金                                                   44.43000   44.12000   0.31000    0.70263
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.22980   10.21640   0.01340    0.13116
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.48790    9.48390   0.00400    0.04218
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.98510    8.97410   0.01100    0.12257
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.71610    8.70470   0.01140    0.13096
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.08310    8.07970   0.00340    0.04208
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.65560    7.64610   0.00950    0.12425
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.59960   10.59300   0.00660    0.06231
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.65950   11.65220   0.00730    0.06265
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.25620   11.25210   0.00410    0.03644
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.42160   10.41060   0.01100    0.10566
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.18880    8.12530   0.06350    0.78151
群益中國新機會基金N-美元                                            7.51200    7.46040   0.05160    0.69165
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.10000    8.04000   0.06000    0.74627
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.26200    7.20580   0.05620    0.77993
群益中國新機會基金-美元                                             8.03160    7.97650   0.05510    0.69078
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.74000    7.68000   0.06000    0.78125
群益平衡王基金                                                     19.41040   19.27370   0.13670    0.70926
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.93000    9.04000  -0.11000   -1.21681
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.37000    6.45000  -0.08000   -1.24031
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.80880   11.98700  -0.17820   -1.48661
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.25970   11.43980  -0.18010   -1.57433
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.78000   10.94000  -0.16000   -1.46252
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.15710   10.31040  -0.15330   -1.48685
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.68440    9.83920  -0.15480   -1.57330
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.27000    9.41000  -0.14000   -1.48778
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.33120   10.34410  -0.01290   -0.12471
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.11420   10.12830  -0.01410   -0.13921
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.19010    9.20150  -0.01140   -0.12389
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.17460    9.18740  -0.01280   -0.13932
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.39130   10.40420  -0.01290   -0.12399
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.43180   10.44630  -0.01450   -0.13881
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.35230    9.36390  -0.01160   -0.12388
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.81660    9.83030  -0.01370   -0.13937
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.16240   11.15780   0.00460    0.04123
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.73240    7.72920   0.00320    0.04140
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.69770   10.70150  -0.00380   -0.03551
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.51550   10.52220  -0.00670   -0.06367
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.63270   10.63090   0.00180    0.01693
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.97260    9.97620  -0.00360   -0.03609
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.90200    9.90830  -0.00630   -0.06358
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.01240   10.01070   0.00170    0.01698
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.69780   10.70170  -0.00390   -0.03644
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.51550   10.52210  -0.00660   -0.06273
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.63260   10.63080   0.00180    0.01693
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.97270    9.97630  -0.00360   -0.03609
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.90190    9.90820  -0.00630   -0.06358
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.01240   10.01070   0.00170    0.01698
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.71050    9.83400  -0.12350   -1.25585
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.40000   11.54000  -0.14000   -1.21317
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.88840   16.09040  -0.20200   -1.25541
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.82000   16.01000  -0.19000   -1.18676
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.27000   12.22000   0.05000    0.40917
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.28750   11.22700   0.06050    0.53888
群益印度中小基金N-美元                                              9.46600    9.42360   0.04240    0.44993
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.03000    8.98000   0.05000    0.55679
群益印度中小基金-人民幣                                            15.28070   15.19890   0.08180    0.53820
群益印度中小基金-美元                                              13.53900   13.47840   0.06060    0.44961
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.81000   15.72000   0.09000    0.57252
群益多利策略組合基金                                               11.86000   11.87000  -0.01000   -0.08425
群益多重收益組合基金                                               14.08000   14.09000  -0.01000   -0.07097
群益多重資產組合基金                                               15.54000   15.57000  -0.03000   -0.19268
群益安家基金                                                       24.26550   24.12900   0.13650    0.56571
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15300   16.15280   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.72000   21.95000  -0.23000   -1.04784
群益亞太中小基金                                                   10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.57000   16.56000   0.01000    0.06039
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.51850   10.52790  -0.00940   -0.08929
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.80520    7.81210  -0.00690   -0.08832
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.21920   10.22830  -0.00910   -0.08897
群益店頭市場基金                                                   91.51000   90.95000   0.56000    0.61572
群益東方盛世基金                                                    8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
群益東協成長基金-人民幣                                            13.45410   13.48140  -0.02730   -0.20250
群益東協成長基金-美元                                              11.79760   11.83200  -0.03440   -0.29074
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.78000   11.80000  -0.02000   -0.16949
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.68940   11.69210  -0.00270   -0.02309
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.01800   11.02490  -0.00690   -0.06259
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.46370   10.46360   0.00010    0.00096
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.65100    9.65320  -0.00220   -0.02279
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.10010    9.10580  -0.00570   -0.06260
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.64010    8.64000   0.00010    0.00116
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.81990   10.81980   0.00010    0.00092
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.44440    9.44660  -0.00220   -0.02329
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.26170    9.26760  -0.00590   -0.06366
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.65230    9.65220   0.00010    0.00104
群益長安基金                                                       28.91000   28.52000   0.39000    1.36746
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.27020   10.29260  -0.02240   -0.21763
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.53650   15.57030  -0.03380   -0.21708
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.14000   15.17000  -0.03000   -0.19776
群益真善美基金                                                     15.43710   15.41510   0.02200    0.14272
群益馬拉松基金                                                    116.04000  114.66000   1.38000    1.20356
群益深証中小板基金                                                 11.84000   11.68000   0.16000    1.36986
群益創新科技基金                                                   31.64000   31.27000   0.37000    1.18324
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.36480    9.30140   0.06340    0.68162
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.61060    8.55990   0.05070    0.59230
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.05000    8.99000   0.06000    0.66741
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.19840   10.12930   0.06910    0.68218
群益華夏盛世基金-美元                                               9.49420    9.43830   0.05590    0.59227
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.80000   15.70000   0.10000    0.63694
群益奧斯卡基金                                                     28.42000   28.06000   0.36000    1.28297
群益新興金鑽基金-美元                                              11.66690   11.63930   0.02760    0.23713
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.00000    8.97000   0.03000    0.33445
群益葛萊美基金                                                     22.75000   22.50000   0.25000    1.11111
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.49000   21.89000  -0.40000   -1.82732
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.86000    7.94000  -0.08000   -1.00756
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.79000   13.49000   0.30000    2.22387
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.07570   11.12360  -0.04790   -0.43062
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.90840   10.96520  -0.05680   -0.51800
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.02620   11.07470  -0.04850   -0.43794
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.81930   10.86610  -0.04680   -0.43070
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.65650   10.71200  -0.05550   -0.51811
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.77090   10.81840  -0.04750   -0.43907
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.07560   11.12350  -0.04790   -0.43062
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.90880   10.96570  -0.05690   -0.51889
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.81940   10.86610  -0.04670   -0.42978
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.65600   10.71150  -0.05550   -0.51813
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.93670   12.97400  -0.03730   -0.28750
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.76810   11.80130  -0.03320   -0.28132
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.67410   11.71050  -0.03640   -0.31083
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.74950    8.77480  -0.02530   -0.28833
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.03540    9.06080  -0.02540   -0.28033
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.31000    8.33000  -0.02000   -0.24010
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.55140    8.57800  -0.02660   -0.31010
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.24400   10.27280  -0.02880   -0.28035
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.99640   10.02450  -0.02810   -0.28031
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.03000    8.96000   0.07000    0.78125
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.91000    9.84000   0.07000    0.71138
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       29.33000   29.03000   0.30000    1.03341
德信中國精選成長基金                                               11.79000   11.75000   0.04000    0.34043
德信台灣主流中小基金                                               18.92000   18.77000   0.15000    0.79915
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98070   11.98050   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   31.65000   31.35000   0.30000    0.95694
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.82650   10.82840  -0.00190   -0.01755
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.72680   10.73030  -0.00350   -0.03262
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71090   11.71070   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.54000   15.39000   0.15000    0.97466
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.27000   18.14000   0.13000    0.71665
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.76040   10.74930   0.01110    0.10326
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.18930   16.17280   0.01650    0.10202
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.37170    8.35900   0.01270    0.15193
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.31560   11.30860   0.00700    0.06190
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.23160   12.22320   0.00840    0.06872
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.12850   14.10710   0.02140    0.15170
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     17.37000   17.41000  -0.04000   -0.22975
摩根中小基金                                                       21.86000   21.73000   0.13000    0.59825
摩根中國A股基金                                                    15.05000   14.94000   0.11000    0.73628
摩根中國A股基金(美元)                                              11.71000   11.63000   0.08000    0.68788
摩根中國亮點基金                                                   12.95000   12.86000   0.09000    0.69984
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.65260   11.64680   0.00580    0.04980
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.89540   12.89220   0.00320    0.02482
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.87450    9.87530  -0.00080   -0.00810
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.53210   13.52530   0.00680    0.05028
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.58490   15.58120   0.00370    0.02375
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.38000   19.21000   0.17000    0.88496
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.38000   19.21000   0.17000    0.88496
摩根台灣增長基金                                                   49.55000   49.02000   0.53000    1.08119
摩根平衡基金                                                       27.87000   27.72000   0.15000    0.54113
摩根全球α基金                                                     18.59000   18.58000   0.01000    0.05382
摩根全球平衡基金                                                   16.28860   16.28690   0.00170    0.01044
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.53060    9.55250  -0.02190   -0.22926
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.64940   10.67290  -0.02350   -0.22018
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.06590   10.08970  -0.02380   -0.23588
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.66500   11.69180  -0.02680   -0.22922
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.40210   10.42670  -0.02460   -0.23593
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.87620   10.86730   0.00890    0.08190
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.33830   14.32650   0.01180    0.08236
摩根亞洲基金                                                       59.10000   58.92000   0.18000    0.30550
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.55260    8.55180   0.00080    0.00935
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.08510   10.08390   0.00120    0.01190
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.92540    8.92590  -0.00050   -0.00560
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.96170   12.96040   0.00130    0.01003
摩根東方內需機會基金                                               18.70000   18.64000   0.06000    0.32189
摩根東方科技基金                                                   31.34000   31.36000  -0.02000   -0.06378
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.12000   12.11000   0.01000    0.08258
摩根金龍收成基金                                                   21.80000   21.69000   0.11000    0.50715
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12800   15.12780   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   13.89000   14.12000  -0.23000   -1.62890
摩根新金磚五國基金                                                 12.92000   12.84000   0.08000    0.62305
摩根新絲路基金                                                      9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
摩根新興35基金                                                     13.74000   13.68000   0.06000    0.43860
摩根新興日本基金                                                   22.94000   23.21000  -0.27000   -1.16329
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.36640    7.37350  -0.00710   -0.09629
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.72660    9.73500  -0.00840   -0.08629
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.56230    9.57230  -0.01000   -0.10447
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.27180   11.28270  -0.01090   -0.09661
摩根新興科技基金                                                   51.92000   51.25000   0.67000    1.30732
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.88660    8.87660   0.01000    0.11266
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.58070    9.57560   0.00510    0.05326
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.03700    9.03320   0.00380    0.04207
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.55130   10.53950   0.01180    0.11196
摩根龍揚基金                                                       32.56000   32.40000   0.16000    0.49383
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.58000   10.64000  -0.06000   -0.56391
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.17000   11.24000  -0.07000   -0.62278
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.89000   10.96000  -0.07000   -0.63869
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.14000   12.21000  -0.07000   -0.57330
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.33540    9.32640   0.00900    0.09650
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.51400   11.50290   0.01110    0.09650
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.60720   10.61460  -0.00740   -0.06972
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.63600   10.64230  -0.00630   -0.05920
聯邦中國龍基金                                                     25.03000   24.78000   0.25000    1.00888
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.65770   12.65060   0.00710    0.05612
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.81190   11.80900   0.00290    0.02456
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.73080   10.72310   0.00770    0.07181
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.46550   10.45990   0.00560    0.05354
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.81990    9.81740   0.00250    0.02546
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.91420    8.90780   0.00640    0.07185
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.03900   10.03700   0.00200    0.01993
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.19690   10.18660   0.01030    0.10111
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.94160    9.96730  -0.02570   -0.25784
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.19320   10.21140  -0.01820   -0.17823
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.46020    9.48460  -0.02440   -0.25726
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.69580    9.71300  -0.01720   -0.17708
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.48340   11.56630  -0.08290   -0.71674
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.25240   11.33530  -0.08290   -0.73134
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.49230   10.56210  -0.06980   -0.66085
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.62270   10.69950  -0.07680   -0.71779
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.39580   10.47230  -0.07650   -0.73050
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.69400    9.75850  -0.06450   -0.66096
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.64230   22.43800   0.20430    0.91051
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.42620    9.39590   0.03030    0.32248
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.82870    9.78930   0.03940    0.40248
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.38230    9.35210   0.03020    0.32292
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.77220    9.73300   0.03920    0.40275
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21770   13.21750   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.53000   12.40000   0.13000    1.04839
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.81380   16.81290   0.00090    0.00535
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.60400   12.57770   0.02630    0.20910
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.26920   12.24290   0.02630    0.21482
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.67820   11.65310   0.02510    0.21539
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.36010   12.36620  -0.00610   -0.04933
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.54320   11.54460  -0.00140   -0.01213
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.57830   10.58340  -0.00510   -0.04819
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70240    8.70350  -0.00110   -0.01264
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       34.94000   34.44000   0.50000    1.45180
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.14000   18.14000   0.00000    0.00000
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.26000   18.26000   0.00000    0.00000
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.19000   12.18000   0.01000    0.08210
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.27000   16.29000  -0.02000   -0.12277
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.10000   12.11000  -0.01000   -0.08258
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.93000   12.94000  -0.01000   -0.07728
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.05000   12.07000  -0.02000   -0.16570
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.67000    7.67000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.35000   15.33000   0.02000    0.13046
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.68000   11.69000  -0.01000   -0.08554
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.38000   14.38000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.49000   14.48000   0.01000    0.06906
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.49000   14.49000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.27000   15.26000   0.01000    0.06553
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)          10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.84000   20.86000  -0.02000   -0.09588
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.88000   18.91000  -0.03000   -0.15865
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.03000   13.04000  -0.01000   -0.07669
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.89000   14.90000  -0.01000   -0.06711
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.85000   15.87000  -0.02000   -0.12602
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.80000   14.82000  -0.02000   -0.13495
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.83000   14.85000  -0.02000   -0.13468
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.81000   12.83000  -0.02000   -0.15588
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.91000   12.93000  -0.02000   -0.15468
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.43000   13.45000  -0.02000   -0.14870
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.44000   19.46000  -0.02000   -0.10277
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.18000   18.19000  -0.01000   -0.05498
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.23000   13.24000  -0.01000   -0.07553
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.21000   14.22000  -0.01000   -0.07032
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.16000   13.17000  -0.01000   -0.07593
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.94000    7.94000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.00000   13.01000  -0.01000   -0.07686
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.23000   14.24000  -0.01000   -0.07022
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.31000   14.32000  -0.01000   -0.06983
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.03450   15.03440   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.08860   11.08280   0.00580    0.05233
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.97970   13.97850   0.00120    0.00858
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.56960    7.56560   0.00400    0.05287
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.33000   14.34000  -0.01000   -0.06974
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.47000   14.48000  -0.01000   -0.06906
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.12280   10.12190   0.00090    0.00889
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.56420   10.56650  -0.00230   -0.02177
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.11650   10.11900  -0.00250   -0.02471
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.14640   10.14320   0.00320    0.03155
瀚亞中小型股基金                                                   20.00000   19.84000   0.16000    0.80645
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.41000   12.39000   0.02000    0.16142
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.11000   13.08000   0.03000    0.22936
瀚亞巴西基金                                                        6.11000    6.09000   0.02000    0.32841
瀚亞外銷基金                                                       38.90000   38.49000   0.41000    1.06521
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.04000   12.09000  -0.05000   -0.41356
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.43000   11.48000  -0.05000   -0.43554
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.03000   11.07000  -0.04000   -0.36134
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.30000    9.34000  -0.04000   -0.42827
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.34000    9.38000  -0.04000   -0.42644
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.18840   11.21650  -0.02810   -0.25052
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.77330   10.80270  -0.02940   -0.27215
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.67670   12.70660  -0.02990   -0.23531
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.65140   10.69220  -0.04080   -0.38159
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.26900    7.28740  -0.01840   -0.25249
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.95010    7.97180  -0.02170   -0.27221
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10880    8.12790  -0.01910   -0.23499
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.04490    7.07190  -0.02700   -0.38179
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.70450    8.72500  -0.02050   -0.23496
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.94110    8.96370  -0.02260   -0.25213
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.29590    9.32120  -0.02530   -0.27142
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.07270    9.09410  -0.02140   -0.23532
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.12000   12.18000  -0.06000   -0.49261
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.73000   11.78000  -0.05000   -0.42445
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.50000   11.54000  -0.04000   -0.34662
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.68000   10.73000  -0.05000   -0.46598
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.50000   10.54000  -0.04000   -0.37951
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.50200   10.49730   0.00470    0.04477
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.81830    9.82020  -0.00190   -0.01935
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.71290    9.71480  -0.00190   -0.01956
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.80670    9.80230   0.00440    0.04489
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.10000   15.04000   0.06000    0.39894
瀚亞印度基金-美元                                                  14.23000   14.17000   0.06000    0.42343
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.86000   31.71000   0.15000    0.47304
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.58000   13.61000  -0.03000   -0.22043
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.85000   11.87000  -0.02000   -0.16849
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.10000   15.11000  -0.01000   -0.06618
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.01000    7.01000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.29000   12.24000   0.05000    0.40850
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.42380   12.42160   0.00220    0.01771
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.21010   14.17730   0.03280    0.23136
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.36310   11.36170   0.00140    0.01232
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.14990   11.14280   0.00710    0.06372
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.75940   12.77890  -0.01950   -0.15260
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.08560    9.08370   0.00190    0.02092
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.79000    9.76740   0.02260    0.23138
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.08320    9.08210   0.00110    0.01211
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.90050    8.89480   0.00570    0.06408
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.42820    9.44310  -0.01490   -0.15779
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.87340   14.87560  -0.00220   -0.01479
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.64310   10.65090  -0.00780   -0.07323
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.28220   10.29270  -0.01050   -0.10201
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.63310   12.63500  -0.00190   -0.01504
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.21000   20.22000  -0.01000   -0.04946
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61910   13.61890   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.08000   28.73000   0.35000    1.21824
瀚亞高科技基金                                                     56.18000   55.49000   0.69000    1.24347
瀚亞理財通基金                                                     26.52000   26.31000   0.21000    0.79818
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.65000    8.63000   0.02000    0.23175
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.89000    8.86000   0.03000    0.33860
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.89000    8.87000   0.02000    0.22548
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.89000    8.86000   0.03000    0.33860
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.64000    8.65000  -0.01000   -0.11561
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       21.11000   20.88000   0.23000    1.10153
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.98580   13.89620   0.08960    0.64478
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.28870    9.22920   0.05950    0.64469
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.95480   10.94120   0.01360    0.12430
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.57710   11.53760   0.03950    0.34236
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.27450   10.25360   0.02090    0.20383
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.55250   10.56090  -0.00840   -0.07954
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.23710    8.22690   0.01020    0.12398
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.18990    8.16190   0.02800    0.34306
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.85950    8.84860   0.01090    0.12318
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.33840    8.32140   0.01700    0.20429
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.09400    8.10040  -0.00640   -0.07901
瀚亞電通網基金                                                     14.66000   14.48000   0.18000    1.24309
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.09230   14.10350  -0.01120   -0.07941
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.64450   10.65990  -0.01540   -0.14447
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.92930    9.94160  -0.01230   -0.12372
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.54840   11.55760  -0.00920   -0.07960
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.16800   10.18270  -0.01470   -0.14436
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.03420   10.04220  -0.00800   -0.07966
瀚亞歐洲基金                                                       10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞