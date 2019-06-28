[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

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1310 台苯 20190628 高雄市林園區工業一路七號 (本公司高雄廠)

1402 遠東新 20190628 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)

1456 怡華 20190628 宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」

1459 聯發 20190628 本公司竹北廠行政大樓六樓 (新竹縣竹北市十興路 291 號)

1466 聚隆 20190628 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號

1468 昶和 20190628 公司會議室 (台北市忠孝東路四段 270 號 9 樓)

1526 日馳 20190628 新北市林口區下福里東華路 99 號

1540 喬福 20190628 本公司 (台中市神岡區中山路 1056 號)

1541 錩泰 20190628 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心

1566 捷邦 20190628 新竹縣關西鎮深坑子 3-1 號 (本公司會議室)

1585 鎧鉅 20190628 新北市三峽區介壽路 1 段 412 巷 19 號

1726 永記 20190628 高雄市小港區沿海三路 26 號

1785 光洋科 20190628 經濟部南台灣創新園區國際會議廳 (台南市安南區工業二路 31 號 1 樓)

1805 寶徠 20190628 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (初心園 - 1 樓展演廳)

1810 和成 20190628 桃園市八德區大發里後庄街 135 號 (三廠禮堂)

2049 上銀 20190628 台中市安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)

2206 三陽工業 20190628 新竹縣湖口鄉三民路十九號 (本公司活動中心)

2227 裕日車 20190628 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

2230 泰茂 20190628 台南市官田工業區實踐街 10 號 (本公司二樓會議室)

2236 百達 - KY 20190628 (牛牛牛) 亞會議中心 (台北市松山區復興北路 99 號 6 樓)

2444 兆勁 20190628 苗栗縣竹南鎮友義路 77 號 (本公司竹南分公司地下一樓會議室)

2540 愛山林 20190628 台北市市民大道一段 209 號 12 樓 (會議廳)

2601 益航 20190628 台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳

2605 新興 20190628 台北市仁愛路三段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

2718 晶悅 20190628 晶悅國際飯店 - 桃園市桃園區大興路 269 號一樓 (鴻運廳)

2733 維格 20190628 新北市五股區成泰路一段 87 號 (本公司 M 樓)

2734 易飛網 20190628 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)

2750 桃禧 20190628 桃園市大園區大觀路 777 號

2812 台中銀 20190628 台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂

2849 安泰銀 20190628 新北市新莊區中正路 80 號 4 樓新莊農會大會堂

2910 統領 20190628 桃園市桃園區中正路 61 號 B2 樓

2923 鼎固 - KY 20190628 台北市信義路五段 5 號

2924 東凌 - KY 20190628 台北市中山區中山北路二段 37-1 號台北老爺大酒店 B1 會議室

2942 京站 20190628 台北市基隆路一段 333 號 33 樓 (台北世界貿易中心)

3043 科風 20190628 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (景麗婚宴會館)

3073 凱柏實業 20190628 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 - 自由廣場會議中心

3085 新零售 20190628 本公司之子公司久新新物流股份有限公司 (嘉義市東區保忠二街 123 號)

3089 元炬 20190628 台南市南區新建路 47 號 9 樓 (南瀛美術館)

3164 景岳 20190628 台南市南部科學工業園區南科二路 12 號南科育成中心 B101 會議室

3202 樺晟 20190628 新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓 (福容大飯店茉莉廳)

3297 杭特 20190628 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵分站多媒體室)

3332 幸康 20190628 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路 99 號 (秀水老人文康中心)

3346 麗清 20190628 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店西北廳)

3430 奇鈦科 20190628 台北市大安區新生南路三段 30 號 2 樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館)

3522 御頂 20190628 臺北市中山區民權東路三段 2 號 16 樓 (晶宴會館民權會館)

3605 宏致 20190628 桃園市中壢區過嶺路二段 530-6 號 (本公司精工中心)

3702 大聯大 20190628 台北市南港區成功路一段 76 號 B1F(會議廳)

4161 聿新科 20190628 本公司一樓視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號)

4197 暐世 20190628 新竹市中華路六段 335 號 (本公司 5 樓活動中心)

4406 新昕纖 20190628 桃園市龜山區大同路 268 號 (本公司龜山工廠 2 樓會議廳)

4413 飛寶企業 20190628 台北市中山區南京東路二段 2 號 6 樓

4503 金雨 20190628 彰化市延和里埔內街 411 巷 101 號

4566 時碩工業 20190628 桃園市中壢區樹籽路 8 號 (南方莊園渡假飯店亞維農 - B 廳)

4575 銓寶 20190628 台中市烏日區中山路三段 688-1 號 (本公司 1380 會議室)

4580 捷流閥業 20190628 新北市土城工業區服務中心 (新北市土城區三民路 4 號 3 樓)

4728 雙美 20190628 中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路 8 號 2 樓 (永勝光學股份)

4763 材料 - KY 20190628 台北市信義區基隆路一段 176 號 B2 樓會議室

4767 誠泰科技 20190628 南科管理局高雄園區國際會議廳舉行 (地址：高雄市路竹區路科五路 23 號 1 樓)

4804 大略 - KY 20190628 台北市復興北路 99 樓 15 樓會議室

4807 日成 - KY 20190628 集思北科大會議中心奧米伽廳 (台北科技大學億光大樓)

4924 欣厚 - KY 20190628 奔亞國際會議中心 (台北市復興北路 99 號 15 樓)

4960 誠美材 20190628 台南市新市區中心東路 12 號 (樹谷生活科學館多媒體視聽室)

4971 IET-KY 20190628 台北市大安區忠孝東路 3 段 193 巷旁億光大樓三樓 (北科大集思會議中心 303 室)

5102 富強 20190628 彰化縣員林市中央里柳橋路 2 段 285 號 (本公司簡報室)

5259 清惠 20190628 新竹縣湖口鄉湖中路 212 號 1 樓餐廳

5294 捷音特 20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市桃園區婦女館 101 會議室)

5304 鼎創達 20190628 新北市土城區中央路 4 段 51 號 1F 會議室

5321 友銓 20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市婦女館 303 室)

5398 慕康生醫 20190628 新北市汐止區大同路 1 段 239 號 17 樓上之頂樓會議室

5859 遠壽 20190628 台北市信義區松高路 1 號 32 樓會議中心 (遠雄金融中心)

6133 金橋 20190628 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓 (海灣假日酒店)

6163 華電網 20190628 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店富美廳)

6165 捷泰 20190628 新北市五股區五工六路 9 號 (五股勞工中心 402 教室)

6186 新潤 20190628 台北市民生東路三段 111 號三樓 (台北西華飯店－元明廳)

6236 康呈 20190628 台中市西區忠明南路 303 號 27 樓

6248 沛波 20190628 台北市大同區民權西路 108 號 14 樓之 3(台北商務交流中心)

6264 富裔 20190628 本公司 1 樓會議室 (台北市士林區中山北路五段 455 號 1 樓)

6407 相互 20190628 新北市新莊區頭前路 2 巷 5 號 1 樓 (新莊安國宮活動中心)

6414 樺漢 20190628 新北市中和區建康路 10 號 4 樓 (樺漢會議室)

6431 光麗 - KY 20190628 社團法人台南市建築師公會會議室 (台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)

6452 康友 - KY 20190628 台北市信義區信義路五段 1 號 105 室

6474 華豫寧 20190628 本公司會議室 (台中市北區進化北路 238 號 5F)

6490 凌昇科 20190628 新北市林口區文化二路一段 266 號 (世貿新都 B1 會議室)

6555 榮炭 20190628 台北市大安區信義路四段 236 號 7 樓

6576 逸達 20190628 台北市南港區經貿二路 1 號 (外貿協會南港國際展覽中心)

6578 達邦蛋白 20190628 台南市安南區工業二路 31 號 (南臺灣創新園區 S207 會議室)

6582 申豐 20190628 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)

6618 永虹先進 20190628 桃園市中壢區東園路 57 號 (桃園市中壢工業區服務中心)

6620 漢達 20190628 台南市新市區南科三路 22 號 1 樓 (台南園區行政服務大樓演藝廳)

6651 全宇昕 20190628 新北市中和區中正路 716 號 B2 會議室

6674 鋐寶科技 20190628 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期會館宴會廳)

6684 安格 20190628 台北市南港區三重路 66 號 9 樓第一會議室

6696 仁新 20190628 台北市信義區松仁路 9 號 1 樓 (國泰金融會議廳 G 廳)

6706 惠特 20190628 台中市西屯區協和里工業區 35 路 3 號 B1(本公司地下室)

6724 創王 20190628 臺北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓

7443 凡事康 20190628 屏東市前進里屏加路 1 號 1 樓 102 室

8068 全達 20190628 天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段 219 號 204 室)

8077 洛碁 20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (會議室)

8097 常珵 20190628 新北市樹林區博愛街 236 號 2 樓 (本公司會議室)

8112 至上 20190628 駿宇飯店 (台北市內湖區民權東路六段 123 巷 34 弄 1 號 2 樓)

8115 帝聞 20190628 新北市新店區寶高路 5 號

8423 保綠 - KY 20190628 桃園市新屋區永福路 800 號

8480 泰昇 - KY 20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)

8491 真好玩 20190628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

8495 經緯航 20190628 臺中市大雅區科雅路 43 號 3 樓

9918 欣天然 20190628 新北市中和區錦和路 388 號 3 樓 (狀元樓晶豪宴會館)

9927 泰銘 20190628 高雄市大寮區華中路一號 (大發工業區管理中心多媒體演講廳)

9935 慶豐富 20190628 彰化縣福興鄉沿海路四段 373 號

*2101 南港 20190710 本公司新豐廠 (新竹縣新豐鄉員山村新興路 399 號)

*4171 瑞基 20190725 台中市西屯區科園二路 19 號 (本公司一廠一樓視聽室)

*4502 健信 20190730 彰化縣線西鄉慶福路 300 號

*3688 華立捷 20190731 新竹縣湖口鄉光復南路 2 號 (本公司會議室)

*2913 農林 20190801 苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號 (苗栗分公司)

*6112 聚碩 20190801 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖科技園區服務大樓 2 樓會議場地)

*6556 勝品 20190801 桃園市桃園區大誠路 10 號 B1

*2881 富邦金 20190806 台北市中山北路二段 50 號 14 樓 (台北富邦銀行中山大樓十 4 樓大禮堂)

*1787 福盈科 20190807 桃園市大園區大園工業區民生路 101 號 (大園工業區服務中心 2 樓會議室)

*6693 廣閎科 20190807 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓 (台元科技園區多功能會議廳)

5487 通泰 20190809 新北市中和區建一路 166 號 6 樓 (遠東世紀廣場Ｆ棟)

*6656 宬世環宇 20190809 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓 (大議室)

*8041 東精電 20190812 桃園市中壢區安東路 11 號東元電機員工餐廳會議室

*4806 昇華 20190813 台北市內湖區行愛路 176 號 4 樓 (本公司會議室)

6131 悠克 20190813 臺北市松山區復興北路一號 3 樓之 2(藍色藝文空間 TP301 室)

*6637 醫影 20190822 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 2 樓 (億光大樓 - 噶瑪廳 202 會議室)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

