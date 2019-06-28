新聞
0

[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
------------------------------------------------------------------------
 1310  台苯     20190628 高雄市林園區工業一路七號 (本公司高雄廠)
 1402  遠東新   20190628 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)
 1456  怡華     20190628 宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」
 1459  聯發     20190628 本公司竹北廠行政大樓六樓 (新竹縣竹北市十興路 291 號)     
 1466  聚隆     20190628 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號
 1468  昶和     20190628 公司會議室 (台北市忠孝東路四段 270 號 9 樓)                
 1526  日馳     20190628 新北市林口區下福里東華路 99 號
 1540  喬福     20190628 本公司 (台中市神岡區中山路 1056 號)
 1541  錩泰     20190628 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心      
 1566  捷邦     20190628 新竹縣關西鎮深坑子 3-1 號 (本公司會議室)                 
 1585  鎧鉅     20190628 新北市三峽區介壽路 1 段 412 巷 19 號
 1726  永記     20190628 高雄市小港區沿海三路 26 號
 1785  光洋科   20190628 經濟部南台灣創新園區國際會議廳 (台南市安南區工業二路 31 號 1 樓)
 1805  寶徠     20190628 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (初心園 - 1 樓展演廳)        
 1810  和成     20190628 桃園市八德區大發里後庄街 135 號 (三廠禮堂)               
 2049  上銀     20190628 台中市安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)              
 2206  三陽工業 20190628 新竹縣湖口鄉三民路十九號 (本公司活動中心)              
 2227  裕日車   20190628 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
 2230  泰茂     20190628 台南市官田工業區實踐街 10 號 (本公司二樓會議室)          
 2236  百達 - KY  20190628 (牛牛牛) 亞會議中心 (台北市松山區復興北路 99 號 6 樓)       
 2444  兆勁     20190628 苗栗縣竹南鎮友義路 77 號 (本公司竹南分公司地下一樓會議室)
 2540  愛山林   20190628 台北市市民大道一段 209 號 12 樓 (會議廳)
 2601  益航     20190628 台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳          
 2605  新興     20190628 台北市仁愛路三段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳         
 2718  晶悅     20190628 晶悅國際飯店 - 桃園市桃園區大興路 269 號一樓 (鴻運廳)      
 2733  維格     20190628 新北市五股區成泰路一段 87 號 (本公司 M 樓)                 
 2734  易飛網   20190628 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
 2750  桃禧     20190628 桃園市大園區大觀路 777 號
 2812  台中銀   20190628 台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂
 2849  安泰銀   20190628 新北市新莊區中正路 80 號 4 樓新莊農會大會堂               
 2910  統領     20190628 桃園市桃園區中正路 61 號 B2 樓
 2923  鼎固 - KY  20190628 台北市信義路五段 5 號
 2924  東凌 - KY  20190628 台北市中山區中山北路二段 37-1 號台北老爺大酒店 B1 會議室  
 2942  京站     20190628 台北市基隆路一段 333 號 33 樓 (台北世界貿易中心)           
 3043  科風     20190628 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (景麗婚宴會館)          
 3073  凱柏實業 20190628 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 - 自由廣場會議中心           
 3085  新零售   20190628 本公司之子公司久新新物流股份有限公司 (嘉義市東區保忠二街 123 號)
 3089  元炬     20190628 台南市南區新建路 47 號 9 樓 (南瀛美術館)
 3164  景岳     20190628 台南市南部科學工業園區南科二路 12 號南科育成中心 B101 會議室
 3202  樺晟     20190628 新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓 (福容大飯店茉莉廳)      
 3297  杭特     20190628 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵分站多媒體室)
 3332  幸康     20190628 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路 99 號 (秀水老人文康中心)        
 3346  麗清     20190628 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店西北廳)     
 3430  奇鈦科   20190628 台北市大安區新生南路三段 30 號 2 樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館)
 3522  御頂     20190628 臺北市中山區民權東路三段 2 號 16 樓 (晶宴會館民權會館)     
 3605  宏致     20190628 桃園市中壢區過嶺路二段 530-6 號 (本公司精工中心)         
 3702  大聯大   20190628 台北市南港區成功路一段 76 號 B1F(會議廳)                 
 4161  聿新科   20190628 本公司一樓視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號)     
 4197  暐世     20190628 新竹市中華路六段 335 號 (本公司 5 樓活動中心)              
 4406  新昕纖   20190628 桃園市龜山區大同路 268 號 (本公司龜山工廠 2 樓會議廳)      
 4413  飛寶企業 20190628 台北市中山區南京東路二段 2 號 6 樓
 4503  金雨     20190628 彰化市延和里埔內街 411 巷 101 號
 4566  時碩工業 20190628 桃園市中壢區樹籽路 8 號 (南方莊園渡假飯店亞維農 - B 廳)     
 4575  銓寶     20190628 台中市烏日區中山路三段 688-1 號 (本公司 1380 會議室)       
 4580  捷流閥業 20190628 新北市土城工業區服務中心 (新北市土城區三民路 4 號 3 樓)    
 4728  雙美     20190628 中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路 8 號 2 樓 (永勝光學股份)
 4763  材料 - KY  20190628 台北市信義區基隆路一段 176 號 B2 樓會議室                 
 4767  誠泰科技 20190628 南科管理局高雄園區國際會議廳舉行 (地址：高雄市路竹區路科五路 23 號 1 樓)
 4804  大略 - KY  20190628 台北市復興北路 99 樓 15 樓會議室
 4807  日成 - KY  20190628 集思北科大會議中心奧米伽廳 (台北科技大學億光大樓)      
 4924  欣厚 - KY  20190628 奔亞國際會議中心 (台北市復興北路 99 號 15 樓)              
 4960  誠美材   20190628 台南市新市區中心東路 12 號 (樹谷生活科學館多媒體視聽室)  
 4971  IET-KY   20190628 台北市大安區忠孝東路 3 段 193 巷旁億光大樓三樓 (北科大集思會議中心 303 室)
 5102  富強     20190628 彰化縣員林市中央里柳橋路 2 段 285 號 (本公司簡報室)        
 5259  清惠     20190628 新竹縣湖口鄉湖中路 212 號 1 樓餐廳
 5294  捷音特   20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市桃園區婦女館 101 會議室)  
 5304  鼎創達   20190628 新北市土城區中央路 4 段 51 號 1F 會議室
 5321  友銓     20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市婦女館 303 室)            
 5398  慕康生醫 20190628 新北市汐止區大同路 1 段 239 號 17 樓上之頂樓會議室          
 5859  遠壽     20190628 台北市信義區松高路 1 號 32 樓會議中心 (遠雄金融中心)       
 6133  金橋     20190628 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓 (海灣假日酒店)           
 6163  華電網   20190628 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店富美廳)      
 6165  捷泰     20190628 新北市五股區五工六路 9 號 (五股勞工中心 402 教室)          
 6186  新潤     20190628 台北市民生東路三段 111 號三樓 (台北西華飯店－元明廳)     
 6236  康呈     20190628 台中市西區忠明南路 303 號 27 樓
 6248  沛波     20190628 台北市大同區民權西路 108 號 14 樓之 3(台北商務交流中心)    
 6264  富裔     20190628 本公司 1 樓會議室 (台北市士林區中山北路五段 455 號 1 樓)     
 6407  相互     20190628 新北市新莊區頭前路 2 巷 5 號 1 樓 (新莊安國宮活動中心)       
 6414  樺漢     20190628 新北市中和區建康路 10 號 4 樓 (樺漢會議室)                 
 6431  光麗 - KY  20190628 社團法人台南市建築師公會會議室 (台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)
 6452  康友 - KY  20190628 台北市信義區信義路五段 1 號 105 室
 6474  華豫寧   20190628 本公司會議室 (台中市北區進化北路 238 號 5F)               
 6490  凌昇科   20190628 新北市林口區文化二路一段 266 號 (世貿新都 B1 會議室)       
 6555  榮炭     20190628 台北市大安區信義路四段 236 號 7 樓
 6576  逸達     20190628 台北市南港區經貿二路 1 號 (外貿協會南港國際展覽中心)     
 6578  達邦蛋白 20190628 台南市安南區工業二路 31 號 (南臺灣創新園區 S207 會議室)    
 6582  申豐     20190628 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)         
 6618  永虹先進 20190628 桃園市中壢區東園路 57 號 (桃園市中壢工業區服務中心)      
 6620  漢達     20190628 台南市新市區南科三路 22 號 1 樓 (台南園區行政服務大樓演藝廳)
 6651  全宇昕   20190628 新北市中和區中正路 716 號 B2 會議室
 6674  鋐寶科技 20190628 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期會館宴會廳)
 6684  安格     20190628 台北市南港區三重路 66 號 9 樓第一會議室
 6696  仁新     20190628 台北市信義區松仁路 9 號 1 樓 (國泰金融會議廳 G 廳)           
 6706  惠特     20190628 台中市西屯區協和里工業區 35 路 3 號 B1(本公司地下室)       
 6724  創王     20190628 臺北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓
 7443  凡事康   20190628 屏東市前進里屏加路 1 號 1 樓 102 室
 8068  全達     20190628 天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段 219 號 204 室)    
 8077  洛碁     20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (會議室)              
 8097  常珵     20190628 新北市樹林區博愛街 236 號 2 樓 (本公司會議室)              
 8112  至上     20190628 駿宇飯店 (台北市內湖區民權東路六段 123 巷 34 弄 1 號 2 樓)     
 8115  帝聞     20190628 新北市新店區寶高路 5 號
 8423  保綠 - KY  20190628 桃園市新屋區永福路 800 號
 8480  泰昇 - KY  20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)
 8491  真好玩   20190628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)      
 8495  經緯航   20190628 臺中市大雅區科雅路 43 號 3 樓
 9918  欣天然   20190628 新北市中和區錦和路 388 號 3 樓 (狀元樓晶豪宴會館)          
 9927  泰銘     20190628 高雄市大寮區華中路一號 (大發工業區管理中心多媒體演講廳)
 9935  慶豐富   20190628 彰化縣福興鄉沿海路四段 373 號
*2101  南港     20190710 本公司新豐廠 (新竹縣新豐鄉員山村新興路 399 號)           
*4171  瑞基     20190725 台中市西屯區科園二路 19 號 (本公司一廠一樓視聽室)        
*4502  健信     20190730 彰化縣線西鄉慶福路 300 號
*3688  華立捷   20190731 新竹縣湖口鄉光復南路 2 號 (本公司會議室)                 
*2913  農林     20190801 苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號 (苗栗分公司)          
*6112  聚碩     20190801 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖科技園區服務大樓 2 樓會議場地)
*6556  勝品     20190801 桃園市桃園區大誠路 10 號 B1
*2881  富邦金   20190806 台北市中山北路二段 50 號 14 樓 (台北富邦銀行中山大樓十 4 樓大禮堂)
*1787  福盈科   20190807 桃園市大園區大園工業區民生路 101 號 (大園工業區服務中心 2 樓會議室)
*6693  廣閎科   20190807 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓 (台元科技園區多功能會議廳)   
 5487  通泰     20190809 新北市中和區建一路 166 號 6 樓 (遠東世紀廣場Ｆ棟)          
*6656  宬世環宇 20190809 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓 (大議室)             
*8041  東精電   20190812 桃園市中壢區安東路 11 號東元電機員工餐廳會議室          
*4806  昇華     20190813 台北市內湖區行愛路 176 號 4 樓 (本公司會議室)              
 6131  悠克     20190813 臺北市松山區復興北路一號 3 樓之 2(藍色藝文空間 TP301 室)   
*6637  醫影     20190822 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 2 樓 (億光大樓 - 噶瑪廳 202 會議室)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
 

留言載入中...

相關新聞