◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月27日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
8086  宏捷科        5328  
5425  台半           556  
5457  宣德           351  
3527  聚積           346  
3483  力致           295  
3324  雙鴻           285  
3105  穩懋           251  
5483  中美晶         235  
3081  聯亞           201  
2729  瓦城           153  
6245  立端           122  
1795  美時           117  
3529  力旺           115  
8924  大田           110  
3152  璟德            88  
4147  中裕            66  
6679  鈺太            60  
6568  宏觀            59  
8383  千附            50  
8431  匯鑽科          48  
3611  鼎翰            40  
8299  群聯            31  
5904  寶雅            31  
8942  森鉅            30  
8489  三貝德          16  
8044  網家            15  
0062011元大富櫃50         8  
2732  六角             4  
4528  江興鍛           3  
6643  M31              2  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
8436  大江         -1828  
8069  元太         -1671  
6182  合晶         -1199  
6290  良維          -587  
6274  台燿          -520  
6147  頎邦          -506  
6238  勝麗          -384  
4953  緯軟          -384  
6488  環球晶        -362  
3293  鈊象          -336  
6138  茂達          -304  
5274  信驊          -266  
6173  信昌電        -250  
5299  杰力          -161  
8358  金居          -150  
3290  東浦          -100  
3227  原相           -92  
4506  崇友           -87  
5347  世界           -78  
3141  晶宏           -67  
3303  岱稜           -65  
6121  新普           -60  
4947  昂寶-KY        -60  
4107  邦特           -58  
4909  新復興         -57  
6561  是方           -46  
3491  昇達科         -44  
6538  倉和           -38  
8155  博智           -34  
5306  桂盟           -34