◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

鉅亨台北資料中心 2019年6月27號19點14分

台北‧06月27日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 8086 宏捷科 5328 5425 台半 556 5457 宣德 351 3527 聚積 346 3483 力致 295 3324 雙鴻 285 3105 穩懋 251 5483 中美晶 235 3081 聯亞 201 2729 瓦城 153 6245 立端 122 1795 美時 117 3529 力旺 115 8924 大田 110 3152 璟德 88 4147 中裕 66 6679 鈺太 60 6568 宏觀 59 8383 千附 50 8431 匯鑽科 48 3611 鼎翰 40 8299 群聯 31 5904 寶雅 31 8942 森鉅 30 8489 三貝德 16 8044 網家 15 0062011元大富櫃50 8 2732 六角 4 4528 江興鍛 3 6643 M31 2 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 8436 大江 -1828 8069 元太 -1671 6182 合晶 -1199 6290 良維 -587 6274 台燿 -520 6147 頎邦 -506 6238 勝麗 -384 4953 緯軟 -384 6488 環球晶 -362 3293 鈊象 -336 6138 茂達 -304 5274 信驊 -266 6173 信昌電 -250 5299 杰力 -161 8358 金居 -150 3290 東浦 -100 3227 原相 -92 4506 崇友 -87 5347 世界 -78 3141 晶宏 -67 3303 岱稜 -65 6121 新普 -60 4947 昂寶-KY -60 4107 邦特 -58 4909 新復興 -57 6561 是方 -46 3491 昇達科 -44 6538 倉和 -38 8155 博智 -34 5306 桂盟 -34