[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月26日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 B富邦美債1-3 南璋 新昕纖 美時 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 新零售 韋僑 進階 應華 天良 寬魚國際 B元大美債7-10 雙鴻 謚源 強生 鉅橡 南璋 B元大美債1-3 碩禾 東林 寶島科 勝昱 元大投資級公司債 天剛 欣厚-KY 中華食 萬國通 元大中國債3-5 建榮 友銓 世坤 飛寶企業 群益15年IG科技債 達威 達威 冠好 精確 群益10年IG金融債 凱鈺 三圓 萬國通 宏易 國泰投資級公司債 廣明 雙喜 新昕纖 唐鋒 國泰5Y+新興債 松崗 力泰 聚紡 聯光通 國泰1-5Y高收債 易通展 理銘 世德 通訊-KY 富邦全球投等債 沛波 亞都 精確 榮群 富邦全球高收債 雙喜 東凌-KY 彬台 天宇 國泰中國政金債5+ 志嘉 綠河-KY 至興 新零售 富邦中政債0-1 燦星旅 欣泰 萬在 恩得利 富邦A級公司債 六角 百德 李洲 FH中國政策債 大綜 科際精密 凱柏實業 凱基中國債3-10 華義 唐鋒 元炬 凱基新興債10+ 愛地雅 大恭 及成 凱基科技債10+ 永純 和進 群益AAA-AA公司債 康聯訊 耀勝 群益15年IG公用債 天宇 倚強 群益15年EM主權債 唐榮 錦明 FH能源債 強新 鑫創 FH製藥債 松和 廣寰科 FH新興企業債 富強 點晶 國泰A級公司債 力新 斐成 群益25年美債 凌網 泰谷 FH20年美債 恩得利 典範 FH中國信用債 川寶 益通 中信高評級公司債 李洲 振維 中信優先金融債 港建 鴻翊 凱基AAA至A公司債 及成 迎輝 凱基金融債20+ 倚強 研勤 B凱基美債25+ 至寶電 欣厚-KY 國泰A級金融債 原相 兆遠 國泰A級科技債 宇環 太欣 國泰A級公用債 廣寰科 系統電 富邦中國投等債 杭特 天剛 富邦金融投等債 雙鴻 世紀 元大10年IG銀行債 幸康 華容 元大10年IG電能債 泰谷 建榮 FH公司債A3 上詮 立衛 FH次順位IG金融債 類比科 天揚 FH美元信用債1-5Y 利機 鈺創 群益AAA-A醫療債 森寶 佳總 中信美國公債20年 先益 合正 中信中國債7-10 泓格 金利 中信中國美元IG債 博磊 寶聯通 B新光美債1-3 富晶通 凱鈺 B新光美債20+ 盈正 德宏 第一金美債20+ 新鉅科 合邦 第一金金融債 10+ 晟楠 萬旭 第一金科技債 10+ 艾恩特 久正 永豐10年A公司債 精聯 全譜 永豐15年金融債 德微 易通展 永豐7-10年中國債 元創精密 茂迪 凱基醫療保健債 數字 安鈦克 B凱基IG精選15+ 世紀 元隆 凱基AAA-AA公司債 友銓 沛亨 台新美元銀行債 立衛 九暘 合世 凱鈺 凱碩 易威 三聯 全達 進階 合邦 奧斯特 天良 亞元 保銳 南璋 訊達 越峰 勝昱 撼訊 商丞 萬國通 順發 英格爾 飛寶企業 亞通 士開 精確 全譜 昇益 宏易 元隆 志嘉 瑞穎 廣錠 富裔 唐鋒 神盾 燦星旅 聯光通 長科 富驛-KY 通訊-KY 光菱 劍湖山 榮群 星雲 德記 天宇 大世科 泰偉 有益 森田 華義 新零售 三圓 昇華 恩得利 力泰 得利影 李洲 理銘 鼎創達 凱柏實業 富裔 愛地雅 元炬 陸海 邦泰 及成 安心 穩懋 富驛-KY 和進 易飛網 耀勝 亞都 順達 老爺知 倚強 滿心 錦明 東凌-KY 鑫創 德記 廣寰科 弘帆 點晶 關中 斐成 大展證 泰谷 誠品生活 典範 隆中 益通 時報 環天科 旭然 振維 鼎創達 鴻翊 益張 迎輝 捷必勝-KY 力旺 紅木-KY 研勤 綠河-KY 欣厚-KY 霹靂 兆遠 欣雄 亞泰 欣泰 雷笛克 北基 太欣 富堡 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 台林 佳總 合正 金利 達威 東友 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 晉倫 久正 萬潤 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 瑞耘 勁豐 佑華 九暘 安國 凱碩 全達 奧斯特 保銳 立碁 越峰 商丞 英格爾 金居 鑫龍騰 士開 昇益 力泰 志嘉 理銘 富裔 燦星旅 富驛-KY 雅茗-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 智基 鼎創達 信紘科 明揚 鉅邁 愛地雅 邦泰 明安