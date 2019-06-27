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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月26日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     B富邦美債1-3          南璋              新昕纖   美時     碩禾       
易威     晟楠     富邦美債20年          新零售            韋僑     進階     應華       
天良     寬魚國際 B元大美債7-10          雙鴻              謚源     強生     鉅橡       
南璋              B元大美債1-3          碩禾              東林     寶島科              
勝昱              元大投資級公司債          天剛              欣厚-KY  中華食              
萬國通            元大中國債3-5          建榮              友銓     世坤                
飛寶企業          群益15年IG科技債          達威              達威     冠好                
精確              群益10年IG金融債          凱鈺              三圓     萬國通              
宏易              國泰投資級公司債          廣明              雙喜     新昕纖              
唐鋒              國泰5Y+新興債          松崗              力泰     聚紡                
聯光通            國泰1-5Y高收債          易通展            理銘     世德                
通訊-KY           富邦全球投等債          沛波              亞都     精確                
榮群              富邦全球高收債          雙喜              東凌-KY  彬台                
天宇              國泰中國政金債5+          志嘉              綠河-KY  至興                
新零售            富邦中政債0-1          燦星旅            欣泰     萬在                
恩得利            富邦A級公司債          六角                       百德                
李洲              FH中國政策債          大綜                       科際精密            
凱柏實業          凱基中國債3-10          華義                       唐鋒                
元炬              凱基新興債10+          愛地雅                     大恭                
及成              凱基科技債10+                                     永純                
和進              群益AAA-AA公司債                                     康聯訊              
耀勝              群益15年IG公用債                                     天宇                
倚強              群益15年EM主權債                                     唐榮                
錦明              FH能源債                                     強新                
鑫創              FH製藥債                                     松和                
廣寰科            FH新興企業債                                     富強                
點晶              國泰A級公司債                                     力新                
斐成              群益25年美債                                     凌網                
泰谷              FH20年美債                                     恩得利              
典範              FH中國信用債                                     川寶                
益通              中信高評級公司債                                     李洲                
振維              中信優先金融債                                     港建                
鴻翊              凱基AAA至A公司債                                     及成                
迎輝              凱基金融債20+                                     倚強                
研勤              B凱基美債25+                                     至寶電              
欣厚-KY           國泰A級金融債                                     原相                
兆遠              國泰A級科技債                                     宇環                
太欣              國泰A級公用債                                     廣寰科              
系統電            富邦中國投等債                                     杭特                
天剛              富邦金融投等債                                     雙鴻                
世紀              元大10年IG銀行債                                     幸康                
華容              元大10年IG電能債                                     泰谷                
建榮              FH公司債A3                                     上詮                
立衛              FH次順位IG金融債                                     類比科              
天揚              FH美元信用債1-5Y                                     利機                
鈺創              群益AAA-A醫療債                                     森寶                
佳總              中信美國公債20年                                     先益                
合正              中信中國債7-10                                     泓格                
金利              中信中國美元IG債                                     博磊                
寶聯通            B新光美債1-3                                     富晶通              
凱鈺              B新光美債20+                                     盈正                
德宏              第一金美債20+                                     新鉅科              
合邦              第一金金融債 10+                                     晟楠                
萬旭              第一金科技債 10+                                     艾恩特              
久正              永豐10年A公司債                                     精聯                
全譜              永豐15年金融債                                     德微                
易通展            永豐7-10年中國債                                     元創精密            
茂迪              凱基醫療保健債                                     數字                
安鈦克            B凱基IG精選15+                                     世紀                
元隆              凱基AAA-AA公司債                                     友銓                
沛亨              台新美元銀行債                                     立衛                
九暘              合世                                         凱鈺                
凱碩              易威                                         三聯                
全達              進階                                         合邦                
奧斯特            天良                                         亞元                
保銳              南璋                                         訊達                
越峰              勝昱                                         撼訊                
商丞              萬國通                                       順發                
英格爾            飛寶企業                                     亞通                
士開              精確                                         全譜                
昇益              宏易                                         元隆                
志嘉              瑞穎                                         廣錠                
富裔              唐鋒                                         神盾                
燦星旅            聯光通                                       長科                
富驛-KY           通訊-KY                                      光菱                
劍湖山            榮群                                         星雲                
德記              天宇                                         大世科              
泰偉              有益                                         森田                
華義              新零售                                       三圓                
昇華              恩得利                                       力泰                
得利影            李洲                                         理銘                
鼎創達            凱柏實業                                     富裔                
愛地雅            元炬                                         陸海                
邦泰              及成                                         安心                
                  穩懋                                         富驛-KY             
                  和進                                         易飛網              
                  耀勝                                         亞都                
                  順達                                         老爺知              
                  倚強                                         滿心                
                  錦明                                         東凌-KY             
                  鑫創                                         德記                
                  廣寰科                                       弘帆                
                  點晶                                         關中                
                  斐成                                         大展證              
                  泰谷                                         誠品生活            
                  典範                                         隆中                
                  益通                                         時報                
                  環天科                                       旭然                
                  振維                                         鼎創達              
                  鴻翊                                         益張                
                  迎輝                                         捷必勝-KY            
                  力旺                                         紅木-KY             
                  研勤                                         綠河-KY             
                  欣厚-KY                                      霹靂                
                  兆遠                                         欣雄                
                  亞泰                                         欣泰                
                  雷笛克                                       北基                
                  太欣                                         富堡                
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  台林                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  達威                                                             
                  東友                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  晉倫                                                             
                  久正                                                             
                  萬潤                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  瑞耘                                                             
                  勁豐                                                             
                  佑華                                                             
                  九暘                                                             
                  安國                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  金居                                                             
                  鑫龍騰                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  理銘                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  雅茗-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  智基                                                             
                  鼎創達                                                           
                  信紘科                                                           
                  明揚                                                             
                  鉅邁                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰                                                             
                  明安
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