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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/06/26  108/06/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.30040   10.30270  -0.00230   -0.02232
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.15810   10.16030  -0.00220   -0.02165
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.38840   10.38940  -0.00100   -0.00963
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.24980   10.25050  -0.00070   -0.00683
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.18350   10.18210   0.00140    0.01375
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.18900   10.18800   0.00100    0.00982
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.18900   10.18800   0.00100    0.00982
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.23450   10.23220   0.00230    0.02248
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.64260   10.64470  -0.00210   -0.01973
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.44400   10.44610  -0.00210   -0.02010
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.55910   10.55990  -0.00080   -0.00758
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.44800   10.44990  -0.00190   -0.01818
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.71000   23.07000  -0.36000   -1.56047
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.23000   24.76000  -0.53000   -2.14055
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.69640   41.61480   0.08160    0.19608
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.11930   40.07580   0.04350    0.10854
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.82430    9.82590  -0.00160   -0.01628
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.33050   10.33040   0.00010    0.00097
中國信託台灣活力基金                                               12.85000   12.86000  -0.01000   -0.07776
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.59000   10.65000  -0.06000   -0.56338
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.62000    9.67000  -0.05000   -0.51706
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.97000   10.03000  -0.06000   -0.59821
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.05000    9.17000  -0.12000   -1.30862
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.81000    9.94000  -0.13000   -1.30785
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.00440   10.00070   0.00370    0.03700
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.11450   10.12120  -0.00670   -0.06620
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.07850    9.08450  -0.00600   -0.06605
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41760   10.42620  -0.00860   -0.08248
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31360    9.32120  -0.00760   -0.08153
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.21920   11.34950  -0.13030   -1.14807
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.52830    9.63900  -0.11070   -1.14846
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.42740   11.44290  -0.01550   -0.13546
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.98840   10.00200  -0.01360   -0.13597
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.40720   43.19550   0.21170    0.49010
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.08250   45.41580  -0.33330   -0.73389
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.86100   45.93120  -0.07020   -0.15284
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.59000   10.73000  -0.14000   -1.30475
中國信託智能運動基金-美元                                          10.20000   10.34000  -0.14000   -1.35397
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.00000   10.12000  -0.12000   -1.18577
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.77000    9.89000  -0.12000   -1.21335
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03270   11.03250   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.17470   10.17480  -0.00010   -0.00098
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.39630    9.39630   0.00000    0.00000
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.38290   10.38180   0.00110    0.01060
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.58540    9.58440   0.00100    0.01043
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.36000   11.44000  -0.08000   -0.69930
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.80000   10.87000  -0.07000   -0.64397
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.42000   11.51000  -0.09000   -0.78193
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.91000   11.00000  -0.09000   -0.81818
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.09770   41.94380   0.15390    0.36692
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.22300   43.12650   0.09650    0.22376
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.63080   42.68110  -0.05030   -0.11785
元大2001基金                                                       59.11000   59.20000  -0.09000   -0.15203
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.42330   45.43090  -0.00760   -0.01673
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.71250   43.85740  -0.14490   -0.33039
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.99000   21.22000  -0.23000   -1.08388
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.69000   11.68920   0.00080    0.00684
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.85940   10.87030  -0.01090   -0.10027
元大上證50基金                                                     33.31000   33.36000  -0.05000   -0.14988
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.31000   10.43000  -0.12000   -1.15053
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.26000    9.38000  -0.12000   -1.27932
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.45000   13.55000  -0.10000   -0.73801
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.58900   12.69900  -0.11000   -0.86621
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.14600   17.29400  -0.14800   -0.85579
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.75400   10.84000  -0.08600   -0.79336
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.42800   10.52200  -0.09400   -0.89337
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.02000    3.04000  -0.02000   -0.65789
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.61000   13.70000  -0.09000   -0.65693
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.01970   47.01960   0.00010    0.00021
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.94870   10.94170   0.00700    0.06398
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.98210    9.97570   0.00640    0.06416
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.15410   10.15750  -0.00340   -0.03347
元大巴西指數基金                                                    7.13400    7.31600  -0.18200   -2.48770
元大巴菲特基金                                                     25.42000   25.47000  -0.05000   -0.19631
元大日經225基金                                                    26.80000   26.93000  -0.13000   -0.48273
元大台商收成基金                                                   22.17000   22.16000   0.01000    0.04513
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.84000   11.80000   0.04000    0.33898
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.26000   38.52000  -0.26000   -0.67497
元大台灣中型100基金                                                32.15000   32.02000   0.13000    0.40600
元大台灣加權股價指數基金                                           25.34800   25.45600  -0.10800   -0.42426
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.13000   10.20000  -0.07000   -0.68627
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.13000   10.20000  -0.07000   -0.68627
元大台灣卓越50基金                                                 80.30000   80.90000  -0.60000   -0.74166
元大台灣金融基金                                                   18.21000   18.20000   0.01000    0.05495
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.31000   31.21000   0.10000    0.32041
元大台灣高股息基金                                                 26.50000   26.43000   0.07000    0.26485
元大台灣電子科技基金                                               34.01000   34.21000  -0.20000   -0.58462
元大全球ETF成長組合基金                                            10.58000   10.64000  -0.06000   -0.56391
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.92000   14.98000  -0.06000   -0.40053
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.15000   22.51000  -0.36000   -1.59929
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.53000   13.61000  -0.08000   -0.58780
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.31000    9.37000  -0.06000   -0.64034
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.18000   13.25000  -0.07000   -0.52830
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.36500   12.44300  -0.07800   -0.62686
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.66000    8.74000  -0.08000   -0.91533
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.53000    6.59000  -0.06000   -0.91047
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.95000    9.01000  -0.06000   -0.66593
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.89000    6.94000  -0.05000   -0.72046
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.47400    8.54700  -0.07300   -0.85410
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.85000    9.93000  -0.08000   -0.80564
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.46000    8.54000  -0.08000   -0.93677
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.64000   13.69000  -0.05000   -0.36523
元大全球農業商機基金                                               18.05000   18.10000  -0.05000   -0.27624
元大印尼指數基金                                                    9.75900    9.72100   0.03800    0.39091
元大印度指數基金                                                   10.25600   10.17700   0.07900    0.77626
元大印度基金                                                       13.10000   13.03000   0.07000    0.53722
元大多多基金                                                       16.59000   16.52000   0.07000    0.42373
元大多福基金                                                       50.68000   50.64000   0.04000    0.07899
元大亞太成長基金                                                    8.64000    8.67000  -0.03000   -0.34602
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.28930    9.28340   0.00590    0.06355
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.44940    7.44470   0.00470    0.06313
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.28100    9.29900  -0.01800   -0.19357
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.26200   10.27800  -0.01600   -0.15567
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21350   10.21080   0.00270    0.02644
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.38680   10.38540   0.00140    0.01348
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.21020   10.20880   0.00140    0.01371
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.46540   10.46240   0.00300    0.02867
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.28810   10.28510   0.00300    0.02917
元大卓越基金                                                       42.84000   42.91000  -0.07000   -0.16313
元大店頭基金                                                        7.93000    7.94000  -0.01000   -0.12594
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.46420   10.46360   0.00060    0.00573
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.85580    9.84730   0.00850    0.08632
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.87250   32.88430  -0.01180   -0.03588
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.43440   42.27530   0.15910    0.37634
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.90990   16.97710  -0.06720   -0.39583
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.86520   22.68360   0.18160    0.80058
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.20710   42.14100   0.06610    0.15685
元大高科技基金                                                     18.49000   18.40000   0.09000    0.48913
元大得利貨幣市場基金                                               16.32430   16.32410   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03150   12.03130   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
元大富櫃50基金                                                     12.19000   12.18000   0.01000    0.08210
元大華夏中小基金                                                    7.26000    7.34000  -0.08000   -1.08992
元大新中國基金-人民幣                                               9.70000    9.80000  -0.10000   -1.02041
元大新中國基金-美元                                                 9.08600    9.18900  -0.10300   -1.12091
元大新中國基金-新台幣                                               9.13000    9.23000  -0.10000   -1.08342
元大新主流基金                                                     22.95000   22.87000   0.08000    0.34980
元大新東協平衡基金-美元                                             9.57500    9.58500  -0.01000   -0.10433
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.76270   10.73290   0.02980    0.27765
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.93160    9.91530   0.01630    0.16439
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.28180   11.26150   0.02030    0.18026
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.33990    9.32300   0.01690    0.18127
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.51540   10.51070   0.00470    0.04472
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.78800    9.78370   0.00430    0.04395
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.77560   10.76910   0.00650    0.06036
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.03880   10.03270   0.00610    0.06080
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.06710   10.06370   0.00340    0.03378
元大新興亞洲基金                                                   11.02000   11.06000  -0.04000   -0.36166
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.71190    9.71090   0.00100    0.01030
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.11060    9.10970   0.00090    0.00988
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.06950   10.06680   0.00270    0.02682
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.45650    9.45400   0.00250    0.02644
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16270   15.16250   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       35.50000   35.47000   0.03000    0.08458
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.89000    8.94000  -0.05000   -0.55928
元大實質多重資產基金-美元                                           8.17100    8.23000  -0.05900   -0.71689
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.69000    8.76000  -0.07000   -0.79909
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.60000   12.51000   0.09000    0.71942
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.36000   17.55000  -0.19000   -1.08262
元大摩臺基金                                                       37.56000   37.81000  -0.25000   -0.66120
元大標普500基金                                                    27.45000   27.73000  -0.28000   -1.00974
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.38000   12.26000   0.12000    0.97879
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.67000   36.40000  -0.73000   -2.00549
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.39000   20.41000  -0.02000   -0.09799
元大標智滬深300基金                                                18.14000   18.23000  -0.09000   -0.49369
元大歐洲50基金                                                     25.27000   25.34000  -0.07000   -0.27624
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.34690    9.30790   0.03900    0.41900
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29070   10.29050   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.08000   15.08000   0.00000    0.00000
日盛上選基金                                                       33.23000   33.14000   0.09000    0.27158
日盛小而美基金                                                     17.36000   17.27000   0.09000    0.52113
日盛中國內需動力基金                                                9.53000    9.64000  -0.11000   -1.14108
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.34380   12.34270   0.00110    0.00891
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.87750    9.87660   0.00090    0.00911
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.59500   12.59440   0.00060    0.00476
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.07340   10.07290   0.00050    0.00496
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.40420   11.40340   0.00080    0.00702
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.10350    9.10280   0.00070    0.00769
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.41000   10.53000  -0.12000   -1.13960
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.90000   10.02000  -0.12000   -1.19760
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.32000   10.44000  -0.12000   -1.14943
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.55000   10.62000  -0.07000   -0.65913
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.41000   10.48000  -0.07000   -0.66794
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.57000   10.64000  -0.07000   -0.65789
日盛日盛基金                                                       11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.35000   11.42000  -0.07000   -0.61296
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.55260   10.56840  -0.01580   -0.14950
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.45560    9.46980  -0.01420   -0.14995
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.33450   10.34970  -0.01520   -0.14686
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.26050    9.27410  -0.01360   -0.14664
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.33000   10.42000  -0.09000   -0.86372
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.42000   10.52000  -0.10000   -0.95057
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.51220    2.51180   0.00040    0.01592
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65620    1.65600   0.00020    0.01208
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38870    0.38870   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25680    0.25670   0.00010    0.03896
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.83750   12.83560   0.00190    0.01480
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.35390    8.35270   0.00120    0.01437
日盛亞洲機會基金                                                    7.01000    7.05000  -0.04000   -0.56738
日盛首選基金                                                       16.66000   16.64000   0.02000    0.12019
日盛高科技基金                                                     17.43000   17.40000   0.03000    0.17241
日盛貨幣市場基金                                                   14.83330   14.83310   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     38.23000   38.23000   0.00000    0.00000
日盛精選五虎基金                                                   35.38000   35.28000   0.10000    0.28345
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54480   13.54460   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.85000   29.77000   0.08000    0.26873
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.19000   10.49000  -0.30000   -2.85987
台新MSCI中國基金                                                   20.01000   20.28000  -0.27000   -1.33136
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22150   14.22130   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.51530   10.46320   0.05210    0.49794
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.60400   10.56400   0.04000    0.37864
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.26920   10.22830   0.04090    0.39987
台新中國通基金                                                     43.09000   43.06000   0.03000    0.06967
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.55690    0.56080  -0.00390   -0.69544
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.30200   17.42300  -0.12100   -0.69448
台新中國精選中小基金-美元                                           0.30930    0.31260  -0.00330   -1.05566
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.29000    9.39000  -0.10000   -1.06496
台新主流基金                                                       23.21000   23.20000   0.01000    0.04310
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.36000   23.53000  -0.17000   -0.72248
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.75530    0.76080  -0.00550   -0.72292
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.62000   16.73000  -0.11000   -0.65750
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53620    0.54010  -0.00390   -0.72209
台新台灣中小基金                                                   33.32000   33.24000   0.08000    0.24067
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.72120   10.68130   0.03990    0.37355
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.94110    9.90830   0.03280    0.33104
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.45960   11.42170   0.03790    0.33182
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.92000   10.88000   0.04000    0.36765
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.12030   10.14040  -0.02010   -0.19822
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.29480   11.31720  -0.02240   -0.19793
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.89000   10.91000  -0.02000   -0.18332
台新印度基金                                                       15.07000   14.99000   0.08000    0.53369
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.68000    8.68740  -0.00740   -0.08518
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28420    0.28450  -0.00030   -0.10545
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.68250   12.69330  -0.01080   -0.08508
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41010    0.41060  -0.00050   -0.12177
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.84000   40.81000   0.03000    0.07351
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12930   11.12920   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 31.50120   31.40600   0.09520    0.30313
台新智慧生活基金-美元                                              10.55090   10.66680  -0.11590   -1.08655
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.95000   11.07000  -0.12000   -1.08401
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.28220    8.29470  -0.01250   -0.15070
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.54160    8.55310  -0.01150   -0.13445
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.35850    9.37260  -0.01410   -0.15044
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.66260    9.67560  -0.01300   -0.13436
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.59340   11.58760   0.00580    0.05005
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36700    0.36690   0.00010    0.02726
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.25850    8.25440   0.00410    0.04967
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27580    0.27570   0.00010    0.03627
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.63000    5.66000  -0.03000   -0.53004
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.45000   22.44000   0.01000    0.04456
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.24000   10.24670  -0.00670   -0.06539
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.02300   10.04090  -0.01790   -0.17827
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.13560   10.15280  -0.01720   -0.16941
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.23980   10.24650  -0.00670   -0.06539
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.02280   10.04070  -0.01790   -0.17827
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.13560   10.15280  -0.01720   -0.16941
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.19640   42.07310   0.12330    0.29306
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.44400   41.26550   0.17850    0.43256
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.77510   39.83380  -0.05870   -0.14736
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.34950   11.34870   0.00080    0.00705
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.19310   10.19440  -0.00130   -0.01275
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.21860    9.21300   0.00560    0.06078
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.82930   10.82270   0.00660    0.06098
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.83730    7.83400   0.00330    0.04212
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.27610    9.27230   0.00380    0.04098
永豐中小基金                                                       51.88000   52.07000  -0.19000   -0.36489
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78670    1.78590   0.00080    0.04480
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.48780    2.48670   0.00110    0.04424
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.19760    8.19540   0.00220    0.02684
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.07430   11.07140   0.00290    0.02619
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.61000    4.67000  -0.06000   -1.28480
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.89000   21.13000  -0.24000   -1.13583
永豐主流品牌基金                                                   19.42000   19.58000  -0.16000   -0.81716
永豐永豐基金                                                       32.09000   32.22000  -0.13000   -0.40348
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.26100    9.26670  -0.00570   -0.06151
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.74320    9.74930  -0.00610   -0.06257
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.16910    9.17340  -0.00430   -0.04687
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.64940    9.65400  -0.00460   -0.04765
永豐亞洲民生消費基金                                               12.11000   12.15000  -0.04000   -0.32922
永豐南非幣2021保本基金                                             14.09340   14.09460  -0.00120   -0.00851
永豐高科技基金                                                     22.56000   22.58000  -0.02000   -0.08857
永豐貨幣市場基金                                                   13.93760   13.93740   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11330    2.11240   0.00090    0.04261
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.60770    2.60660   0.00110    0.04220
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.80730    7.80550   0.00180    0.02306
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.93460   10.93210   0.00250    0.02287
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.19720    7.19840  -0.00120   -0.01667
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.53410   11.53600  -0.00190   -0.01647
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.30000   10.44000  -0.14000   -1.34100
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.14000    8.25000  -0.11000   -1.33333
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.78000   19.04000  -0.26000   -1.36555
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.15000   53.38000  -0.23000   -0.43087
永豐領航科技基金                                                   36.66000   36.65000   0.01000    0.02729
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.16000   12.14000   0.02000    0.16474
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.62000   11.59000   0.03000    0.25884
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
永豐趨勢平衡基金                                                   40.23000   40.25000  -0.02000   -0.04969
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.87410   11.87320   0.00090    0.00758
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.79830    9.79940  -0.00110   -0.01123
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.37070   10.37190  -0.00120   -0.01157
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.86080    9.86020   0.00060    0.00609
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.26970   10.26910   0.00060    0.00584
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.85200    9.85320  -0.00120   -0.01218
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.55350   10.55480  -0.00130   -0.01232
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.87150    9.87110   0.00040    0.00405
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.36250   10.36200   0.00050    0.00483
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.89000   10.97000  -0.08000   -0.72926
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.56000    9.63000  -0.07000   -0.72690
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.24000   10.32000  -0.08000   -0.77519
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.94000   15.08000  -0.14000   -0.92838
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.67000   19.87000  -0.20000   -1.00654
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.55000   19.75000  -0.20000   -1.01266
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05230   10.05250  -0.00020   -0.00199
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05230   10.05250  -0.00020   -0.00199
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01790   10.01810  -0.00020   -0.00200
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01790   10.01810  -0.00020   -0.00200
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.10800   10.10650   0.00150    0.01484
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.10780   10.10630   0.00150    0.01484
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05570   10.05570   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05570   10.05560   0.00010    0.00099
兆豐國際生命科學基金                                               15.26000   15.44000  -0.18000   -1.16580
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.35560   10.40290  -0.04730   -0.45468
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.57940   10.62820  -0.04880   -0.45916
兆豐國際全球基金                                                   30.99000   31.25000  -0.26000   -0.83200
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.47660   10.47590   0.00070    0.00668
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22250   10.21390   0.00860    0.08420
兆豐國際國民基金                                                   21.81000   21.75000   0.06000    0.27586
兆豐國際第一基金                                                   12.99000   12.97000   0.02000    0.15420
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.70180   10.70390  -0.00210   -0.01962
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.19720    8.19880  -0.00160   -0.01952
兆豐國際萬全基金                                                   20.34000   20.30000   0.04000    0.19704
兆豐國際電子基金                                                   25.36000   25.42000  -0.06000   -0.23603
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.79000   21.91000  -0.12000   -0.54770
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.92000   15.87000   0.05000    0.31506
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.87000   33.82000   0.05000    0.14784
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55410   12.55390   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.79000    9.90000  -0.11000   -1.11111
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.75000    9.86000  -0.11000   -1.11562
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.74560   10.75130  -0.00570   -0.05302
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.50470   10.51180  -0.00710   -0.06754
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.73860   10.74380  -0.00520   -0.04840
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.53550   10.54120  -0.00570   -0.05407
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.60130   10.60840  -0.00710   -0.06693
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.60600   10.61110  -0.00510   -0.04806
合庫台灣基金                                                       10.78000   10.73000   0.05000    0.46598
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.70300   11.72330  -0.02030   -0.17316
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.67600   12.69880  -0.02280   -0.17954
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.30750   11.32790  -0.02040   -0.18009
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.10040   12.12340  -0.02300   -0.18972
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.17490    8.18910  -0.01420   -0.17340
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.46170    9.47870  -0.01700   -0.17935
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.15000    9.16650  -0.01650   -0.18000
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.88560    8.90200  -0.01640   -0.18423
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.31260    9.32940  -0.01680   -0.18008
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.24000   11.30000  -0.06000   -0.53097
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.21000   10.26000  -0.05000   -0.48733
合庫全球新興市場基金                                                9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
合庫貨幣市場基金                                                   10.17120   10.17100   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.95940    9.96200  -0.00260   -0.02610
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.23090   10.23440  -0.00350   -0.03420
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.51730   10.52020  -0.00290   -0.02757
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.04500   12.04880  -0.00380   -0.03154
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.17960   15.18550  -0.00590   -0.03885
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.75670    8.75830  -0.00160   -0.01827
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.56050    9.56380  -0.00330   -0.03451
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.93200    7.93420  -0.00220   -0.02773
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.71670    8.71960  -0.00290   -0.03326
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.57360   10.57620  -0.00260   -0.02458
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.52000   11.69000  -0.17000   -1.45423
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.31000   11.50000  -0.19000   -1.65217
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.52000   11.71000  -0.19000   -1.62254
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.11670   10.11750  -0.00080   -0.00791
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.12490   10.12570  -0.00080   -0.00790
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.00890   10.01890  -0.01000   -0.09981
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.09600   10.09620  -0.00020   -0.00198
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.11660   10.11740  -0.00080   -0.00791
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.12490   10.12570  -0.00080   -0.00790
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.00880   10.01890  -0.01010   -0.10081
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.09600   10.09620  -0.00020   -0.00198
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.20660   11.20590   0.00070    0.00625
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.07420   10.07140   0.00280    0.02780
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04280   10.03850   0.00430    0.04284
安聯中國東協基金                                                   15.69000   15.80000  -0.11000   -0.69620
安聯中國策略基金-美元                                              12.04000   12.15000  -0.11000   -0.90535
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.79000   15.93000  -0.14000   -0.87884
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.61000   14.79000  -0.18000   -1.21704
安聯中華新思路基金-美元                                            13.59000   13.76000  -0.17000   -1.23547
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.87000   13.03000  -0.16000   -1.22794
安聯台灣大壩基金                                                   29.38000   29.23000   0.15000    0.51317
安聯台灣科技基金                                                   49.33000   48.99000   0.34000    0.69402
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54510   12.54490   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   32.69000   32.34000   0.35000    1.08225
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.72830   10.72760   0.00070    0.00653
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.83020   15.82890   0.00130    0.00821
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.88670    9.88590   0.00080    0.00809
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.52000   11.59000  -0.07000   -0.60397
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.92000   11.99000  -0.07000   -0.58382
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.16620   13.16940  -0.00320   -0.02430
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.77010   10.77180  -0.00170   -0.01578
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.84490   12.84660  -0.00170   -0.01323
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.59560    9.59780  -0.00220   -0.02292
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.53020    9.53170  -0.00150   -0.01574
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.07800    9.07920  -0.00120   -0.01322
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.23010   10.23310  -0.00300   -0.02932
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.27930   10.28070  -0.00140   -0.01362
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.45000   11.50000  -0.05000   -0.43478
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.47000   11.52000  -0.05000   -0.43403
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.88000   10.93000  -0.05000   -0.45746
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.40000   11.44000  -0.04000   -0.34965
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.97000   11.01000  -0.04000   -0.36331
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.48020   12.48910  -0.00890   -0.07126
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.32960   11.33710  -0.00750   -0.06615
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.94480   10.95200  -0.00720   -0.06574
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.68030    8.68640  -0.00610   -0.07022
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.53640    8.54210  -0.00570   -0.06673
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.22080    8.22600  -0.00520   -0.06321
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.30550   10.31260  -0.00710   -0.06885
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.21870   10.22530  -0.00660   -0.06455
安聯全球人口趨勢基金                                               12.43000   12.53000  -0.10000   -0.79808
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.17000   34.27000  -0.10000   -0.29180
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.11000    8.14000  -0.03000   -0.36855
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.47020   12.46380   0.00640    0.05135
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.58180   10.57640   0.00540    0.05106
安聯全球新興市場基金                                               17.52000   17.69000  -0.17000   -0.96099
安聯全球農金趨勢基金                                                9.14000    9.21000  -0.07000   -0.76004
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.26000    9.30000  -0.04000   -0.43011
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.77000   10.85000  -0.08000   -0.73733
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.01000   11.08000  -0.07000   -0.63177
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.78000   10.85000  -0.07000   -0.64516
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.36000   10.44000  -0.08000   -0.76628
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.68000    9.75000  -0.07000   -0.71795
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
安聯亞洲動態策略基金                                               22.35000   22.43000  -0.08000   -0.35667
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.07400   10.07870  -0.00470   -0.04663
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08180   10.08700  -0.00520   -0.05155
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07380   10.07850  -0.00470   -0.04663
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08440   10.08960  -0.00520   -0.05154
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07680   10.08150  -0.00470   -0.04662
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04570   10.05090  -0.00520   -0.05174
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.04570   10.05090  -0.00520   -0.05174
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04570   10.05090  -0.00520   -0.05174
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.55060   10.55000   0.00060    0.00569
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.13580   10.13530   0.00050    0.00493
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.23270   90.16580   0.06690    0.07420
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.31700   13.30700   0.01000    0.07515
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.46410   68.41370   0.05040    0.07367
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.97790    9.97040   0.00750    0.07522
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.73310    2.73160   0.00150    0.05491
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.93450   10.92780   0.00670    0.06131
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28430    2.28310   0.00120    0.05256
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.90270    8.89680   0.00590    0.06632
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.41800   10.41500   0.00300    0.02880
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.34520   10.34540  -0.00020   -0.00193
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.68780   10.68840  -0.00060   -0.00561
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.30800   10.30740   0.00060    0.00582
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.35780   10.36010  -0.00230   -0.02220
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.41700   10.41410   0.00290    0.02785
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.34260   10.34280  -0.00020   -0.00193
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.68520   10.68590  -0.00070   -0.00655
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.30540   10.30480   0.00060    0.00582
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.35750   10.35970  -0.00220   -0.02124
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.22030   10.21790   0.00240    0.02349
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.27300   10.27000   0.00300    0.02921
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.21310   10.21070   0.00240    0.02350
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.17710   10.17520   0.00190    0.01867
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.22870   10.22630   0.00240    0.02347
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.22570   10.22330   0.00240    0.02348
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.21300   10.21060   0.00240    0.02350
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.17700   10.17500   0.00200    0.01966
宏利台灣動力基金A類型                                              29.41000   29.43000  -0.02000   -0.06796
宏利台灣動力基金I類型                                              29.41000   29.43000  -0.02000   -0.06796
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.03410   10.07620  -0.04210   -0.41782
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.92800    9.96750  -0.03950   -0.39629
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.60960    7.64160  -0.03200   -0.41876
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.59590    7.62680  -0.03090   -0.40515
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.57000   11.60000  -0.03000   -0.25862
宏利全球債券組合基金                                               13.73710   13.72890   0.00820    0.05973
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.97710    2.97600   0.00110    0.03696
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.38930   12.38420   0.00510    0.04118
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.93840    8.93470   0.00370    0.04141
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54140    2.54050   0.00090    0.03543
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.49560   11.48850   0.00710    0.06180
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.43400    3.44630  -0.01230   -0.35690
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55120    0.55310  -0.00190   -0.34352
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.56000   15.61000  -0.05000   -0.32031
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.33370   12.36420  -0.03050   -0.24668
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.91830   10.94540  -0.02710   -0.24759
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.48970   10.51520  -0.02550   -0.24251
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.82040    8.84220  -0.02180   -0.24654
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.45020    8.47110  -0.02090   -0.24672
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.31810    8.33830  -0.02020   -0.24226
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.26130    8.28250  -0.02120   -0.25596
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.99550    2.99690  -0.00140   -0.04671
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43350    0.43370  -0.00020   -0.04611
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.06520   13.07060  -0.00540   -0.04131
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98870    0.98920  -0.00050   -0.05055
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.54530    7.54850  -0.00320   -0.04239
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.09410    2.09510  -0.00100   -0.04773
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30250    0.30260  -0.00010   -0.03305
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.19320    9.19710  -0.00390   -0.04240
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33420    0.33440  -0.00020   -0.05981
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68570   13.68550   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.47000    2.50000  -0.03000   -1.20000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.14000   11.26000  -0.12000   -1.06572
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.09000   24.95000   0.14000    0.56112
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.09000   24.95000   0.14000    0.56112
宏利澳幣保本基金                                                   12.65880   12.65580   0.00300    0.02370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.17000   11.20000  -0.03000   -0.26786
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.18000   12.20000  -0.02000   -0.16393
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.47150   10.45930   0.01220    0.11664
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.69300    9.69320  -0.00020   -0.00206
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.20180    9.20050   0.00130    0.01413
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.53610   11.53450   0.00160    0.01387
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
貝萊德新台幣基金                                                   12.96850   12.96840   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.54000   26.57000  -0.03000   -0.11291
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47690   11.47740  -0.00050   -0.00436
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15430   10.15880  -0.00450   -0.04430
保德信大中華基金-人民幣                                             9.96000   10.08000  -0.12000   -1.19048
保德信大中華基金-美元                                               9.84000    9.96000  -0.12000   -1.20482
保德信大中華基金-新台幣                                            29.52000   29.88000  -0.36000   -1.20482
保德信中小型股基金                                                 44.36000   44.20000   0.16000    0.36199
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.56000    8.62000  -0.06000   -0.69606
保德信中國中小基金-美元                                             8.25000    8.31000  -0.06000   -0.72202
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.03000    8.09000  -0.06000   -0.74166
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.88590    9.93520  -0.04930   -0.49622
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.96640   10.01560  -0.04920   -0.49123
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.00360   10.05340  -0.04980   -0.49535
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.06970   11.12490  -0.05520   -0.49618
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.20000   10.32000  -0.12000   -1.16279
保德信中國品牌基金-美元                                            10.15000   10.27000  -0.12000   -1.16845
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.95000   11.08000  -0.13000   -1.17329
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.94000   28.06000  -0.12000   -0.42766
保德信全球消費商機基金                                             19.15000   19.31000  -0.16000   -0.82859
保德信全球基礎建設基金                                             13.85000   13.95000  -0.10000   -0.71685
保德信全球資源基金                                                  7.49000    7.52000  -0.03000   -0.39894
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.59000   33.46000   0.13000    0.38852
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.48440   10.48240   0.00200    0.01908
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.85200   10.84990   0.00210    0.01936
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.55180   10.54810   0.00370    0.03508
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.91990   10.91610   0.00380    0.03481
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.66990    9.69600  -0.02610   -0.26918
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.81300   10.84200  -0.02900   -0.26748
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.26380    9.28730  -0.02350   -0.25303
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.34120   10.36740  -0.02620   -0.25272
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.22010    8.22590  -0.00580   -0.07051
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.30670   11.31460  -0.00790   -0.06982
保德信亞太基金                                                     20.73000   20.84000  -0.11000   -0.52783
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.74410    8.73650   0.00760    0.08699
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.07300   12.06260   0.01040    0.08622
保德信店頭市場基金                                                 32.75000   32.64000   0.11000    0.33701
保德信拉丁美洲基金                                                  7.52000    7.61000  -0.09000   -1.18265
保德信金平衡基金                                                   29.81000   29.85000  -0.04000   -0.13400
保德信金滿意基金                                                   41.33000   41.23000   0.10000    0.24254
保德信科技島基金                                                   25.31000   25.22000   0.09000    0.35686
保德信高成長基金                                                   91.82000   91.97000  -0.15000   -0.16310
保德信貨幣市場基金                                                 15.83600   15.83580   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.62020   10.69030  -0.07010   -0.65573
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.89330   10.96350  -0.07020   -0.64031
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.02530   11.06820  -0.04290   -0.38760
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.58890   10.62840  -0.03950   -0.37165
保德信新世紀基金                                                   10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.17080    8.17860  -0.00780   -0.09537
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.26710   10.27660  -0.00950   -0.09244
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.58940   11.60060  -0.01120   -0.09655
保德信新興趨勢組合基金                                             10.97000   11.08000  -0.11000   -0.99278
保德信瑞騰基金                                                     15.62950   15.63030  -0.00080   -0.00512
保德信歐洲組合基金                                                 10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.99810   10.00580  -0.00770   -0.07696
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.48050   10.48830  -0.00780   -0.07437
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.93690    9.94340  -0.00650   -0.06537
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.19540   10.20210  -0.00670   -0.06567
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.05590   10.06160  -0.00570   -0.05665
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.45780   10.46440  -0.00660   -0.06307
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95350    9.95890  -0.00540   -0.05422
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.25510   10.26060  -0.00550   -0.05360
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.55970   10.56430  -0.00460   -0.04354
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.41680   10.42720  -0.01040   -0.09974
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.69100   10.70120  -0.01020   -0.09532
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.33790   10.34610  -0.00820   -0.07926
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.57220   10.58160  -0.00940   -0.08883
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.24760   10.25170  -0.00410   -0.03999
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.68200   10.68630  -0.00430   -0.04024
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.13330   10.13690  -0.00360   -0.03551
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.44270   10.44640  -0.00370   -0.03542
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.35970   10.36480  -0.00510   -0.04921
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.10940   10.11380  -0.00440   -0.04350
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.42840   10.43580  -0.00740   -0.07091
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.68880   10.69630  -0.00750   -0.07012
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.59520   10.60750  -0.01230   -0.11596
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.07790   11.09120  -0.01330   -0.11991
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.41420   10.42110  -0.00690   -0.06621
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.62410   10.63110  -0.00700   -0.06584
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.45040   10.44070   0.00970    0.09291
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.50290   10.49280   0.01010    0.09626
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.55440   10.54250   0.01190    0.11288
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.43340   10.44190  -0.00850   -0.08140
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.33780   10.34630  -0.00850   -0.08215
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.57830   10.59280  -0.01450   -0.13689
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.56840   10.58490  -0.01650   -0.15588
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.25360   10.26150  -0.00790   -0.07699
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.25150   10.25940  -0.00790   -0.07700
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.98060    1.98000   0.00060    0.03030
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.82880    2.82790   0.00090    0.03183
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29680    0.29670   0.00010    0.03370
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45920    0.45900   0.00020    0.04357
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.44750    8.44440   0.00310    0.03671
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.31300   12.30800   0.00500    0.04062
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.72780    9.72260   0.00520    0.05348
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.32760   12.32100   0.00660    0.05357
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.76870    8.76380   0.00490    0.05591
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.16450   11.15830   0.00620    0.05556
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.84560   10.84960  -0.00400   -0.03687
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.67830   10.68120  -0.00290   -0.02715
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.70000   18.73000  -0.03000   -0.16017
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4323.38000 4329.35000  -5.97000   -0.13790
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.34950   10.35440  -0.00490   -0.04732
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.17250   11.17780  -0.00530   -0.04742
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.24640   10.24990  -0.00350   -0.03415
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95560    9.96340  -0.00780   -0.07829
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.50600   10.51420  -0.00820   -0.07799
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.96110    9.96800  -0.00690   -0.06922
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.28750   10.29470  -0.00720   -0.06994
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.42640   10.44670  -0.02030   -0.19432
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.13950    6.15020  -0.01070   -0.17398
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.18600   11.20550  -0.01950   -0.17402
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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.09000   10.15000  -0.06000   -0.59113
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.24000   10.31000  -0.07000   -0.67895
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.00000   10.06000  -0.06000   -0.59642
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.09000   10.15000  -0.06000   -0.59113
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.24000   10.31000  -0.07000   -0.67895
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.00000   10.06000  -0.06000   -0.59642
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.68210   10.71960  -0.03750   -0.34983
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.68100   11.72330  -0.04230   -0.36082
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.89080   10.93040  -0.03960   -0.36229
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.23240    9.26480  -0.03240   -0.34971
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.55390    9.58850  -0.03460   -0.36085
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.42300    9.45720  -0.03420   -0.36163
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.59910   10.63630  -0.03720   -0.34975
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.06550   11.10560  -0.04010   -0.36108
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.04310   11.08320  -0.04010   -0.36181
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.31000    7.37000  -0.06000   -0.81411
柏瑞巨人基金                                                       12.62000   12.64000  -0.02000   -0.15823
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69670   13.69650   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.74000   16.76000  -0.02000   -0.11933
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.31540   14.33050  -0.01510   -0.10537
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.64770   12.66250  -0.01480   -0.11688
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.24120   13.25620  -0.01500   -0.11315
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.69200    8.70110  -0.00910   -0.10458
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.83510    6.84230  -0.00720   -0.10523
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75950    8.76980  -0.01030   -0.11745
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.55680    8.56040  -0.00360   -0.04205
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.84460   10.85690  -0.01230   -0.11329
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.47010    8.48250  -0.01240   -0.14618
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.83530   12.85040  -0.01510   -0.11751
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.39980   12.41290  -0.01310   -0.10554
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.09940   13.10490  -0.00550   -0.04197
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.05390   12.06760  -0.01370   -0.11353
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.05880    9.06830  -0.00950   -0.10476
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.79050    9.80210  -0.01160   -0.11834
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.77820    9.78230  -0.00410   -0.04191
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64190    9.65280  -0.01090   -0.11292
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.51260    9.52650  -0.01390   -0.14591
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.70790   10.71460  -0.00670   -0.06253
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.62150   10.62910  -0.00760   -0.07150
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.46260   10.46980  -0.00720   -0.06877
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.52320   10.53210  -0.00890   -0.08450
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.92760    9.93380  -0.00620   -0.06241
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.63560    9.64260  -0.00700   -0.07259
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.65990   10.66480  -0.00490   -0.04595
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.68480    9.69160  -0.00680   -0.07016
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.74730    9.75550  -0.00820   -0.08406
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.68800   10.69470  -0.00670   -0.06265
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.62180   10.62940  -0.00760   -0.07150
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.46280   10.47010  -0.00730   -0.06972
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.52410   10.53300  -0.00890   -0.08450
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.92740    9.93370  -0.00630   -0.06342
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.63580    9.64270  -0.00690   -0.07156
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.83900   10.84400  -0.00500   -0.04611
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.68480    9.69150  -0.00670   -0.06913
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.74760    9.75580  -0.00820   -0.08405
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.41390   11.40630   0.00760    0.06663
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.80260   12.79540   0.00720    0.05627
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.10920   12.10180   0.00740    0.06115
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.14350    9.13740   0.00610    0.06676
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.83790    9.83230   0.00560    0.05696
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.76140    9.75540   0.00600    0.06150
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.10660   11.09920   0.00740    0.06667
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.92130   11.91460   0.00670    0.05623
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.69860   11.69140   0.00720    0.06158
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.14380    9.13770   0.00610    0.06676
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.83840    9.83290   0.00550    0.05593
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.76180    9.75580   0.00600    0.06150
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.58000   13.65000  -0.07000   -0.51282
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.34000   14.42000  -0.08000   -0.55479
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.74000    8.79000  -0.05000   -0.56883
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.53000   11.60000  -0.07000   -0.60345
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.34000   11.41000  -0.07000   -0.61350
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.63000   11.70000  -0.07000   -0.59829
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.96000   13.04000  -0.08000   -0.61350
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.31000   13.39000  -0.08000   -0.59746
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.55000   10.74000  -0.19000   -1.76909
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.07430   12.07410   0.00020    0.00166
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.27210   10.27270  -0.00060   -0.00584
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.70640    7.70630   0.00010    0.00130
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.21500   10.21560  -0.00060   -0.00587
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.23400   12.22880   0.00520    0.04252
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.93330   11.92960   0.00370    0.03102
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.94590   10.94210   0.00380    0.03473
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.57480    8.57110   0.00370    0.04317
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.62760    9.62460   0.00300    0.03117
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.68240    9.67900   0.00340    0.03513
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.47940   11.47580   0.00360    0.03137
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.74320   10.73870   0.00450    0.04190
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.92760   10.92380   0.00380    0.03479
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.97150    9.96840   0.00310    0.03110
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.26480    9.26090   0.00390    0.04211
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.15780    9.15130   0.00650    0.07103
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.70880    9.70540   0.00340    0.03503
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.70120   12.70030   0.00090    0.00709
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.16880   12.16940  -0.00060   -0.00493
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.51940   11.51950  -0.00010   -0.00087
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.16900    7.16850   0.00050    0.00697
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.91440    8.91480  -0.00040   -0.00449
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.59470    9.59480  -0.00010   -0.00104
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.91840   10.91760   0.00080    0.00733
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.53750   11.53750   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.65420    9.65460  -0.00040   -0.00414
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.14700    9.14630   0.00070    0.00765
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.79970    9.79970   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.00600   11.99470   0.01130    0.09421
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.74980   12.73890   0.01090    0.08556
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.63310   11.62280   0.01030    0.08862
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.39560    9.38680   0.00880    0.09375
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.00740    9.99890   0.00850    0.08501
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.00840    9.99950   0.00890    0.08900
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.01730   12.00710   0.01020    0.08495
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.71170   10.70170   0.01000    0.09344
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.08420   11.07440   0.00980    0.08849
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.95780    9.94850   0.00930    0.09348
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.56050    9.55160   0.00890    0.09318
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.24610   10.23740   0.00870    0.08498
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.75120    9.74250   0.00870    0.08930
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.10000   19.13000  -0.03000   -0.15682
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.90000   17.94000  -0.04000   -0.22297
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.38110   13.37600   0.00510    0.03813
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.37710   10.42170  -0.04460   -0.42795
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.39720   11.44660  -0.04940   -0.43157
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.29760   12.34330  -0.04570   -0.37024
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.90830   10.95560  -0.04730   -0.43174
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.05710    9.09610  -0.03900   -0.42876
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.60950    9.65120  -0.04170   -0.43207
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.49100    9.52630  -0.03530   -0.37055
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.56300    9.60440  -0.04140   -0.43105
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.19170    9.23120  -0.03950   -0.42790
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.41070    9.45160  -0.04090   -0.43273
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.34480   11.38700  -0.04220   -0.37060
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.50560    9.54670  -0.04110   -0.43052
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.40000   11.25000   0.15000    1.33333
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        32.93000   33.83000  -0.90000   -2.66036
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.22000   26.35000  -0.13000   -0.49336
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.67000   12.57000   0.10000    0.79554
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.39000   31.86000  -0.47000   -1.47520
國泰富時中國A50基金                                                21.76000   22.08000  -0.32000   -1.44928
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.01000   21.17000  -0.16000   -0.75579
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.66000   17.74000  -0.08000   -0.45096
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.53500   10.53410   0.00090    0.00854
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.43360   10.43190   0.00170    0.01630
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.57240   10.56740   0.00500    0.04732
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.31790   10.31710   0.00080    0.00775
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.25290   10.25120   0.00170    0.01658
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.32360   10.32000   0.00360    0.03488
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.06110   10.05770   0.00340    0.03380
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.85750    9.85650   0.00100    0.01015
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.03310   10.02850   0.00460    0.04587
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.87600    9.86990   0.00610    0.06180
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.06100   10.05760   0.00340    0.03381
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.85280    9.85170   0.00110    0.01117
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.03300   10.02840   0.00460    0.04587
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.87600    9.86990   0.00610    0.06180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42390   11.42500  -0.00110   -0.00963
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10150   10.09760   0.00390    0.03862
第一金大中華基金                                                   25.63000   25.71000  -0.08000   -0.31116
第一金小型精選基金                                                 31.58000   31.50000   0.08000    0.25397
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.12000   13.29000  -0.17000   -1.27916
第一金中國世紀基金-美元                                             8.18450    8.29930  -0.11480   -1.38325
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.18480    8.29970  -0.11490   -1.38439
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.71000    9.84000  -0.13000   -1.32114
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.71000    9.84000  -0.13000   -1.32114
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.77830    9.77110   0.00720    0.07369
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.38870    8.38860   0.00010    0.00119
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.27610   11.26790   0.00820    0.07277
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.83820    9.83820   0.00000    0.00000
第一金中概平衡基金                                                 26.22000   26.28000  -0.06000   -0.22831
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31930   15.31900   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.62000  178.61700   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.69110   15.86430  -0.17320   -1.09176
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.69060   15.86360  -0.17300   -1.09055
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.20000   15.37000  -0.17000   -1.10605
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.21000   15.38000  -0.17000   -1.10533
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.50710   10.70250  -0.19540   -1.82574
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.50530   10.70060  -0.19530   -1.82513
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.58000   10.77000  -0.19000   -1.76416
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.58000   10.78000  -0.20000   -1.85529
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.09890   10.14850  -0.04960   -0.48874
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.09890   10.14860  -0.04970   -0.48972
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.52820   13.63280  -0.10460   -0.76727
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.54640   13.65110  -0.10470   -0.76697
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.88000   12.98000  -0.10000   -0.77042
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.91000   13.00000  -0.09000   -0.69231
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.88170    9.90370  -0.02200   -0.22214
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.87860    9.90070  -0.02210   -0.22322
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.52630    9.54750  -0.02120   -0.22205
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.55080    9.57200  -0.02120   -0.22148
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.72470   10.74870  -0.02400   -0.22328
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.37150   10.39460  -0.02310   -0.22223
第一金全球大趨勢基金                                               25.11000   25.36000  -0.25000   -0.98580
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.40260    9.39940   0.00320    0.03404
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.53950    6.53730   0.00220    0.03365
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.19240   10.24050  -0.04810   -0.46970
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.19270   10.24070  -0.04800   -0.46872
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.03190   11.08390  -0.05200   -0.46915
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.03390   11.08580  -0.05190   -0.46817
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.55000   10.60000  -0.05000   -0.47170
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.55000   10.60000  -0.05000   -0.47170
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.57860    8.61370  -0.03510   -0.40749
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.48370   10.52660  -0.04290   -0.40754
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.36210    9.37170  -0.00960   -0.10244
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.36040    9.37010  -0.00970   -0.10352
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.77880    7.78950  -0.01070   -0.13736
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.77300    7.78400  -0.01100   -0.14132
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.56910    8.58120  -0.01210   -0.14101
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.56970    8.58190  -0.01220   -0.14216
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.60290   11.61490  -0.01200   -0.10332
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.60380   11.61580  -0.01200   -0.10331
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.26210   10.27650  -0.01440   -0.14013
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.26290   10.27740  -0.01450   -0.14109
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.07290   15.09430  -0.02140   -0.14178
第一金亞洲科技基金                                                 17.64000   17.73000  -0.09000   -0.50761
第一金亞洲新興市場基金                                             13.46000   13.43000   0.03000    0.22338
第一金店頭市場基金                                                  7.71000    7.69000   0.02000    0.26008
第一金創新趨勢基金                                                 21.06000   21.10000  -0.04000   -0.18957
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.58860   42.52020   0.06840    0.16086
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.35790   42.40160  -0.04370   -0.10306
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.70380   42.51860   0.18520    0.43557
第一金電子基金                                                     32.11000   32.17000  -0.06000   -0.18651
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.47000   18.60000  -0.13000   -0.69892
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.36000   18.36000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.44000   19.84000  -0.40000   -2.01613
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.50000    7.57000  -0.07000   -0.92470
統一大中華中小基金(美元)                                            6.86000    6.92000  -0.06000   -0.86705
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.22000   10.31000  -0.09000   -0.87294
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.35000    9.40000  -0.05000   -0.53191
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
統一大滿貫基金-A類型                                               32.44000   32.41000   0.03000    0.09256
統一大滿貫基金-I類型                                               32.44000   32.41000   0.03000    0.09256
統一大龍印基金                                                     14.42000   14.52000  -0.10000   -0.68871
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.01000    9.11000  -0.10000   -1.09769
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.25000    8.34000  -0.09000   -1.07914
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.45000    9.55000  -0.10000   -1.04712
統一中小基金                                                       22.59000   22.52000   0.07000    0.31083
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.89100    9.88850   0.00250    0.02528
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.20080    9.20090  -0.00010   -0.00109
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.95010    8.94900   0.00110    0.01229
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.33100   12.32780   0.00320    0.02596
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.42100   11.42110  -0.00010   -0.00088
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.07310   11.07180   0.00130    0.01174
統一台灣動力基金                                                   17.05000   16.97000   0.08000    0.47142
統一全天候基金-A類型                                              102.91000  102.26000   0.65000    0.63563
統一全天候基金-I類型                                              103.44000  102.79000   0.65000    0.63236
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.15720    8.21300  -0.05580   -0.67941
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.87270    7.92860  -0.05590   -0.70504
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.92100    7.97600  -0.05500   -0.68957
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.76090    8.82080  -0.05990   -0.67908
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.46310    8.52320  -0.06010   -0.70513
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.50790    8.56690  -0.05900   -0.68870
統一全球債券組合基金                                               12.40080   12.40440  -0.00360   -0.02902
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.24000   15.49000  -0.25000   -1.61394
統一全球新科技基金(美元)                                           14.33000   14.57000  -0.24000   -1.64722
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.86000   14.09000  -0.23000   -1.63236
統一亞太基金                                                       24.64000   24.78000  -0.14000   -0.56497
統一亞洲大金磚基金                                                 12.41000   12.47000  -0.06000   -0.48115
統一奔騰基金                                                       55.45000   55.21000   0.24000    0.43470
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72950   16.72930   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.66000   10.71000  -0.05000   -0.46685
統一強漢基金(美元)                                                  9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
統一強漢基金(新台幣)                                               25.46000   25.57000  -0.11000   -0.43019
統一統信基金                                                       28.55000   28.46000   0.09000    0.31623
統一黑馬基金                                                       56.36000   56.13000   0.23000    0.40976
統一新亞洲科技能源基金                                             15.93000   15.99000  -0.06000   -0.37523
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.10370    8.10150   0.00220    0.02716
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.73620   10.73340   0.00280    0.02609
統一經建基金                                                       43.61000   43.32000   0.29000    0.66944
統一龍馬基金                                                       62.60000   62.44000   0.16000    0.25625
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     18.14000   18.16000  -0.02000   -0.11013
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              43.96000   43.93000   0.03000    0.06829
野村中國機會基金                                                   14.12000   14.13000  -0.01000   -0.07077
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.34780   10.33900   0.00880    0.08511
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.33280   10.32330   0.00950    0.09202
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.38700   10.37600   0.01100    0.10601
野村巴西基金                                                        6.84000    7.02000  -0.18000   -2.56410
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.38000   11.39000  -0.01000   -0.08780
野村台灣高股息基金                                                 24.44000   24.34000   0.10000    0.41085
野村台灣運籌基金                                                   34.51000   34.51000   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.88480    9.88290   0.00190    0.01923
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.81530    9.81310   0.00220    0.02242
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.85750    9.85650   0.00100    0.01015
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.41620   10.41430   0.00190    0.01824
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.24240   10.24010   0.00230    0.02246
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.03780   10.03680   0.00100    0.00996
野村平衡基金                                                       18.78000   18.83000  -0.05000   -0.26553
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.62000   14.69000  -0.07000   -0.47651
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.99000   12.06000  -0.07000   -0.58043
野村全球生技醫療基金                                               17.05000   17.10000  -0.05000   -0.29240
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.18350   10.17120   0.01230    0.12093
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.18260   10.17550   0.00710    0.06978
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.10410   10.09700   0.00710    0.07032
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.42580   10.41310   0.01270    0.12196
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.39300   10.38600   0.00700    0.06740
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.31540   10.30860   0.00680    0.06596
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.10400   10.09700   0.00700    0.06933
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.74000   10.72690   0.01310    0.12212
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.66750   10.66040   0.00710    0.06660
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.59050   10.58350   0.00700    0.06614
野村全球品牌基金                                                   29.21000   29.49000  -0.28000   -0.94947
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.99000   13.02000  -0.03000   -0.23041
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.69000   19.73000  -0.04000   -0.20274
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.21000   12.24000  -0.03000   -0.24510
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.89770   10.89370   0.00400    0.03672
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.94820   10.94360   0.00460    0.04203
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.73210   10.72940   0.00270    0.02516
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.68090    8.71620  -0.03530   -0.40499
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.48690    8.52110  -0.03420   -0.40136
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.07590    8.10850  -0.03260   -0.40205
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.99880   11.04350  -0.04470   -0.40476
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.47440   10.51660  -0.04220   -0.40127
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.05820   10.09880  -0.04060   -0.40203
野村成長基金                                                       29.08000   29.23000  -0.15000   -0.51317
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.45100    8.47480  -0.02380   -0.28083
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.46530    8.48870  -0.02340   -0.27566
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.69380    8.71730  -0.02350   -0.26958
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.63790    9.66500  -0.02710   -0.28039
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.50910    9.53540  -0.02630   -0.27581
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.75230    9.77870  -0.02640   -0.26997
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.03000   13.07000  -0.04000   -0.30604
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.27060   10.25760   0.01300    0.12674
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.19900   10.18590   0.01310    0.12861
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11340   10.10000   0.01340    0.13267
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.69550    9.68320   0.01230    0.12702
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.71860    9.70600   0.01260    0.12982
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.84390    9.83080   0.01310    0.13325
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.11340   10.10000   0.01340    0.13267
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.79240   10.77860   0.01380    0.12803
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.66550   10.65170   0.01380    0.12956
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.80430   10.78990   0.01440    0.13346
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.13850   10.12800   0.01050    0.10367
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.13720   10.12920   0.00800    0.07898
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.08670   10.07900   0.00770    0.07640
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.58600    8.57990   0.00610    0.07110
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.19710    9.18780   0.00930    0.10122
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.06620    9.05950   0.00670    0.07396
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.08670   10.07900   0.00770    0.07640
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.82000   13.81020   0.00980    0.07096
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.94060   12.92760   0.01300    0.10056
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.48310   10.47540   0.00770    0.07351
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.52730   10.51890   0.00840    0.07986
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51210   10.50330   0.00880    0.08378
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.52690   10.51920   0.00770    0.07320
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71910   10.71060   0.00850    0.07936
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.68580   10.67680   0.00900    0.08429
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.66960   10.66170   0.00790    0.07410
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.62800   10.61860   0.00940    0.08852
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.58450   10.57470   0.00980    0.09267
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.71900   10.70700   0.01200    0.11208
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.24100   10.26500  -0.02400   -0.23380
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.94180    9.96400  -0.02220   -0.22280
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.57580    9.59710  -0.02130   -0.22194
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.07300    9.09440  -0.02140   -0.23531
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.47290   11.50000  -0.02710   -0.23565
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.31270   10.34110  -0.02840   -0.27463
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.42750   11.45770  -0.03020   -0.26358
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.85930   10.88750  -0.02820   -0.25901
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.64540   10.67470  -0.02930   -0.27448
野村泰國基金                                                       45.01000   44.91000   0.10000    0.22267
野村高科技基金                                                      9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.49320   10.55910  -0.06590   -0.62411
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.14510   10.21000  -0.06490   -0.63565
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.72440   10.79850  -0.07410   -0.68621
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.55200    9.61250  -0.06050   -0.62939
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.54570    9.60590  -0.06020   -0.62670
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.78080    9.88240  -0.10160   -1.02809
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.07780   12.15510  -0.07730   -0.63595
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.02650   14.12870  -0.10220   -0.72335
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.99160   11.06120  -0.06960   -0.62923
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.99220   11.06150  -0.06930   -0.62650
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.43930   11.55820  -0.11890   -1.02871
野村貨幣市場基金                                                   16.33470   16.33440   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.59000   15.61000  -0.02000   -0.12812
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.34350   10.33890   0.00460    0.04449
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.25280   10.24780   0.00500    0.04879
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.38560   10.37890   0.00670    0.06455
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.34790   10.34390   0.00400    0.03867
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.30250   10.29830   0.00420    0.04078
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.30610   10.30760  -0.00150   -0.01455
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.65810   10.65430   0.00380    0.03567
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.58020   10.57540   0.00480    0.04539
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.63240   10.63390  -0.00150   -0.01411
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.11360   10.13140  -0.01780   -0.17569
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.12600   10.14320  -0.01720   -0.16957
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.03360   10.05160  -0.01800   -0.17908
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.63270   10.65140  -0.01870   -0.17556
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.59820   10.61620  -0.01800   -0.16955
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.50680   10.52560  -0.01880   -0.17861
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.59590   10.59660  -0.00070   -0.00661
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.00650    8.00710  -0.00060   -0.00749
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.32240   12.32340  -0.00100   -0.00811
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.11000    9.14000  -0.03000   -0.32823
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.31550   10.30750   0.00800    0.07761
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.47620   10.47010   0.00610    0.05826
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.29030   10.28050   0.00980    0.09533
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.37930   10.36850   0.01080    0.10416
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.33470   10.33110   0.00360    0.03485
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.31590   10.30790   0.00800    0.07761
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.47700   10.47080   0.00620    0.05921
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.29050   10.28150   0.00900    0.08754
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.38270   10.37190   0.01080    0.10413
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.33480   10.33120   0.00360    0.03485
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.35060   10.34330   0.00730    0.07058
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.51200   10.50690   0.00510    0.04854
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.32460   10.31630   0.00830    0.08046
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.41430   10.40410   0.01020    0.09804
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.37170   10.36890   0.00280    0.02700
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.35060   10.34320   0.00740    0.07154
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.51210   10.50700   0.00510    0.04854
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.32620   10.31780   0.00840    0.08141
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.41910   10.40890   0.01020    0.09799
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.37230   10.36950   0.00280    0.02700
野村精選貨幣市場基金                                               12.11200   12.11180   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.84000   11.86000  -0.02000   -0.16863
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.04000   11.06000  -0.02000   -0.18083
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.85000    7.87000  -0.02000   -0.25413
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.21000   11.24000  -0.03000   -0.26690
野村積極成長基金                                                   12.31000   12.37000  -0.06000   -0.48504
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    34.30000   34.35000  -0.05000   -0.14556
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.66080   10.67580  -0.01500   -0.14050
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.56740    8.57740  -0.01000   -0.11659
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.90130    7.91010  -0.00880   -0.11125
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.74830    7.75930  -0.01100   -0.14177
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.23480   12.24900  -0.01420   -0.11593
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.95440   10.96670  -0.01230   -0.11216
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.78210   10.79740  -0.01530   -0.14170
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.59000   11.69000  -0.10000   -0.85543
野村環球基金-人民幣計價                                            17.51000   17.67000  -0.16000   -0.90549
野村環球基金-美元計價                                              13.61000   13.73000  -0.12000   -0.87400
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.22000   19.40000  -0.18000   -0.92784
野村鴻利基金                                                       22.56000   22.62000  -0.06000   -0.26525
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90000   16.89990   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.65000   18.63000   0.02000    0.10735
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.09000   13.98000   0.11000    0.78684
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.33000   15.37000  -0.04000   -0.26025
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.69580   10.69420   0.00160    0.01496
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.00950   14.00750   0.00200    0.01428
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.72470   10.71820   0.00650    0.06064
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.64720   10.65250  -0.00530   -0.04975
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.50250   10.49460   0.00790    0.07528
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.39910   10.40250  -0.00340   -0.03268
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                            9.96220    9.94810   0.01410    0.14174
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.04530   10.04230   0.00300    0.02987
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.93960    9.93550   0.00410    0.04127
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.23130   10.22260   0.00870    0.08511
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.37120   10.36210   0.00910    0.08782
凱基台商天下基金                                                   12.89000   13.01000  -0.12000   -0.92237
凱基台灣精五門基金                                                 20.48000   20.43000   0.05000    0.24474
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.42850   44.47030  -0.04180   -0.09400
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.76000   45.79870  -0.03870   -0.08450
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.62560   42.61840   0.00720    0.01689
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.34000   10.39000  -0.05000   -0.48123
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.51690   10.57020  -0.05330   -0.50425
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.45200   44.46030  -0.00830   -0.01867
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.39110   45.30770   0.08340    0.18407
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.42140   44.21250   0.20890    0.47249
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.49000   12.47000   0.02000    0.16038
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.26800   11.25680   0.01120    0.09950
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59210   11.59190   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       27.33000   27.22000   0.11000    0.40411
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.56000   22.95000  -0.39000   -1.69935
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.64860   22.02240  -0.37380   -1.69736
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.15000   17.23000  -0.08000   -0.46431
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.22730   16.30370  -0.07640   -0.46861
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.61000    7.66000  -0.05000   -0.65274
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.67580   40.64280   0.03300    0.08120
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.77940   40.85560  -0.07620   -0.18651
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.42700   40.59670  -0.16970   -0.41801
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.49000   11.57000  -0.08000   -0.69144
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.16950   11.26060  -0.09110   -0.80902
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.79000   10.88000  -0.09000   -0.82721
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.28830   12.36010  -0.07180   -0.58090
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.72000   12.79000  -0.07000   -0.54730
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.89000   13.01000  -0.12000   -0.92237
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.50140   12.62540  -0.12400   -0.98215
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.01700   10.08650  -0.06950   -0.68904
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.77380    9.85330  -0.07950   -0.80684
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.88730    9.96610  -0.07880   -0.79068
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.01700   10.08640  -0.06940   -0.68806
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.77380    9.85330  -0.07950   -0.80684
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.88730    9.96610  -0.07880   -0.79068
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.71000   12.50000   0.21000    1.68000
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         34.56000   35.78000  -1.22000   -3.40973
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.99000   32.56000  -0.57000   -1.75061
富邦上証180基金                                                    31.86000   31.94000  -0.08000   -0.25047
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19170    0.19440  -0.00270   -1.38889
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.97000    6.05000  -0.08000   -1.32231
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.23000    6.19000   0.04000    0.64620
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   45.44000   45.90000  -0.46000   -1.00218
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.03050   12.13120  -0.10070   -0.83009
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.11630   11.21320  -0.09690   -0.86416
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.76430   10.86460  -0.10030   -0.92318
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.22280   10.30840  -0.08560   -0.83039
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.36660    9.44830  -0.08170   -0.86471
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.07930    9.16390  -0.08460   -0.92319
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.70970   20.69680   0.01290    0.06233
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.62750   11.62660   0.00090    0.00774
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.71170   10.72190  -0.01020   -0.09513
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.77480   13.76760   0.00720    0.05230
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01500    2.01460   0.00040    0.01986
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.47360    9.46860   0.00500    0.05281
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43560    1.43530   0.00030    0.02090
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.33130   12.32550   0.00580    0.04706
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.79720    1.79680   0.00040    0.02226
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.34410   10.33930   0.00480    0.04642
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52840    1.52800   0.00040    0.02618
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.86550   10.85980   0.00570    0.05249
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.80640   10.80200   0.00440    0.04073
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.61000   15.57000   0.04000    0.25690
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.96000   18.05000  -0.09000   -0.49861
富邦日本東証基金                                                   19.82000   19.87000  -0.05000   -0.25164
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.39000   46.37000   0.02000    0.04313
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.62000   46.75000  -0.13000   -0.27807
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    50.98000   51.31000  -0.33000   -0.64315
富邦台灣心基金                                                     20.84000   20.87000  -0.03000   -0.14375
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.63000   45.97000  -0.34000   -0.73961
富邦台灣科技指數基金                                               52.08000   52.62000  -0.54000   -1.02623
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.05370   47.27360  -0.21990   -0.46516
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.92350   42.00070  -0.07720   -0.18381
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31600    0.31610  -0.00010   -0.03164
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.61950    2.61930   0.00020    0.00764
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35620    0.35640  -0.00020   -0.05612
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.00320   11.00660  -0.00340   -0.03089
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.24100    2.24080   0.00020    0.00893
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33630    0.33640  -0.00010   -0.02973
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.34970    9.35260  -0.00290   -0.03101
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.88000   24.64000   0.24000    0.97403
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.70000   13.80000  -0.10000   -0.72464
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.16000   30.77000   0.39000    1.26747
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70350   15.70330   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.02000   18.06000  -0.04000   -0.22148
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.33450   41.33010   0.00440    0.01065
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.49700   43.44000   0.05700    0.13122
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.11650   41.08970   0.02680    0.06522
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.21320   45.18800   0.02520    0.05577
富邦長紅基金                                                       58.17000   58.25000  -0.08000   -0.13734
富邦科技基金                                                       23.11000   23.08000   0.03000    0.12998
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.42900   41.53780  -0.10880   -0.26193
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.60880   44.44120   0.16760    0.37713
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.09570   40.03770   0.05800    0.14486
富邦恒生國企ETF基金                                                20.85000   20.79000   0.06000    0.28860
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.55000   13.56000  -0.01000   -0.07375
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.46000   27.37000   0.09000    0.32883
富邦高成長基金                                                     22.48000   22.52000  -0.04000   -0.17762
富邦基金A類型                                                      12.94000   12.96000  -0.02000   -0.15432
富邦基金I類型                                                      12.94000   12.96000  -0.02000   -0.15432
富邦深証100基金                                                    10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.08000   21.08000   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42660    0.42740  -0.00080   -0.18718
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.49780   12.52600  -0.02820   -0.22513
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.33230    9.35340  -0.02110   -0.22559
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30290    0.30350  -0.00060   -0.19769
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.54210    8.56130  -0.01920   -0.22427
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.17590   10.17960  -0.00370   -0.03635
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.84170   10.84380  -0.00210   -0.01937
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.49970    9.50310  -0.00340   -0.03578
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.11650   10.11850  -0.00200   -0.01977
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.59000   18.65000  -0.06000   -0.32172
富邦精準基金                                                       42.89000   42.82000   0.07000    0.16348
富邦精銳中小基金                                                   10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.24000   17.17000   0.07000    0.40769
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.20000   21.33000  -0.13000   -0.60947
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.28000    7.26000   0.02000    0.27548
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.34000   15.44000  -0.10000   -0.64767
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.87000   19.89000  -0.02000   -0.10055
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.67370   10.70240  -0.02870   -0.26816
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.44200   10.48930  -0.04730   -0.45094
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.66960   10.71620  -0.04660   -0.43486
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.15590   10.18310  -0.02720   -0.26711
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.88920    9.93400  -0.04480   -0.45098
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.08980   10.13390  -0.04410   -0.43517
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富達台灣成長基金                                                   30.66000   30.78000  -0.12000   -0.38986
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.09740   10.11490  -0.01750   -0.17301
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.08670   10.10570  -0.01900   -0.18801
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.91380    9.93290  -0.01910   -0.19229
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.38110   10.39910  -0.01800   -0.17309
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.38460   10.40410  -0.01950   -0.18743
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.20950   10.22900  -0.01950   -0.19063
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.60600    8.60140   0.00460    0.05348
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.31230    9.30780   0.00450    0.04835
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.86600    8.86210   0.00390    0.04401
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.34020   10.33520   0.00500    0.04838
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.42410   10.41910   0.00500    0.04799
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.94950    9.94510   0.00440    0.04424
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.09360   10.08880   0.00480    0.04758
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.68840    8.68250   0.00590    0.06795
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.98150    9.97510   0.00640    0.06416
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.25370    9.24820   0.00550    0.05947
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.47190   11.46380   0.00810    0.07066
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.30350   11.29620   0.00730    0.06462
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.59670   10.59030   0.00640    0.06043
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.45090    9.44500   0.00590    0.06247
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.47000   15.52000  -0.05000   -0.32216
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.93930    8.93210   0.00720    0.08061
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.85210    9.84440   0.00770    0.07822
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.34420    9.33740   0.00680    0.07283
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.75200   10.74340   0.00860    0.08005
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.80300   10.79470   0.00830    0.07689
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.30590   10.29840   0.00750    0.07283
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.48760    9.48040   0.00720    0.07595
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.05000    9.11000  -0.06000   -0.65862
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.60000    8.66000  -0.06000   -0.69284
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.61000    7.68000  -0.07000   -0.91146
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.86000    9.95000  -0.09000   -0.90452
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.70000    8.80000  -0.10000   -1.13636
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.59000    8.67000  -0.08000   -0.92272
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.71000    9.81000  -0.10000   -1.01937
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.18830   10.19320  -0.00490   -0.04807
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.54590    9.55200  -0.00610   -0.06386
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.07830    9.08420  -0.00590   -0.06495
富蘭克林華美中華基金                                               11.13000   11.27000  -0.14000   -1.24224
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.38000   21.32000   0.06000    0.28143
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.58000   21.57000   0.01000    0.04636
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.08730    8.08670   0.00060    0.00742
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.20050    9.20060  -0.00010   -0.00109
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.17890   10.17900  -0.00010   -0.00098
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.69410    9.69340   0.00070    0.00722
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.59590   11.61300  -0.01710   -0.14725
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.73030    8.74320  -0.01290   -0.14754
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.90660    8.91970  -0.01310   -0.14687
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                      10.00600   10.02070  -0.01470   -0.14670
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.17240   14.19520  -0.02280   -0.16062
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.27360   10.29000  -0.01640   -0.15938
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.30230   10.31880  -0.01650   -0.15990
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.60760   10.62410  -0.01650   -0.15531
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.67860    7.69050  -0.01190   -0.15474
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.03420    9.04820  -0.01400   -0.15473
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        10.03350   10.04900  -0.01550   -0.15424
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.21830   11.23450  -0.01620   -0.14420
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.58480    7.59580  -0.01100   -0.14482
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.94110    8.95400  -0.01290   -0.14407
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.09590   10.11050  -0.01460   -0.14440
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.87340   10.88990  -0.01650   -0.15152
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.69960    7.71120  -0.01160   -0.15043
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.22580    8.22940  -0.00360   -0.04375
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.31710    9.32140  -0.00430   -0.04613
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.37400   10.37880  -0.00480   -0.04625
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.05670   13.06220  -0.00550   -0.04211
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.11000    8.16000  -0.05000   -0.61275
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.40000    8.46000  -0.06000   -0.70922
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.78000    8.80000  -0.02000   -0.22727
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.10000    8.13000  -0.03000   -0.36900
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.77000   11.82000  -0.05000   -0.42301
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.33000    8.35000  -0.02000   -0.23952
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.54000   10.58000  -0.04000   -0.37807
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.19000    9.22000  -0.03000   -0.32538
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.29350   13.35220  -0.05870   -0.43963
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.66000    9.72000  -0.06000   -0.61728
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.97000   10.03000  -0.06000   -0.59821
富蘭克林華美第一富基金                                             37.37000   37.16000   0.21000    0.56512
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34900   10.34880   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.82000    8.86000  -0.04000   -0.45147
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.10000    9.15000  -0.05000   -0.54645
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.41000   14.58000  -0.17000   -1.16598
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.38000   13.56000  -0.18000   -1.32743
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.67000   15.87000  -0.20000   -1.26024
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.06810   10.06930  -0.00120   -0.01192
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.06810   10.06930  -0.00120   -0.01192
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.98520    9.98760  -0.00240   -0.02403
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.98520    9.98760  -0.00240   -0.02403
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.01820   10.02320  -0.00500   -0.04988
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.01820   10.02330  -0.00510   -0.05088
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.01820   10.02320  -0.00500   -0.04988
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.11150   10.11520  -0.00370   -0.03658
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.11150   10.11520  -0.00370   -0.03658
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.11150   10.11520  -0.00370   -0.03658
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.81820    6.83740  -0.01920   -0.28081
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.79180   10.81310  -0.02130   -0.19698
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.58440    9.59060  -0.00620   -0.06465
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.54480   11.55230  -0.00750   -0.06492
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.80370    6.80910  -0.00540   -0.07931
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.99420    9.00200  -0.00780   -0.08665
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.58530   10.59450  -0.00920   -0.08684
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.95970   10.96850  -0.00880   -0.08023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.14000   68.22000  -0.08000   -0.11727
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.54000   68.64000  -0.10000   -0.14569
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.18120   62.18710  -0.00590   -0.00949
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.67000   20.96000  -0.29000   -1.38359
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.49230   66.50690  -0.01460   -0.02195
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.01700   65.93780   0.07920    0.12011
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.86090   11.86010   0.00080    0.00675
復華人生目標基金                                                   37.89170   37.96820  -0.07650   -0.20148
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
復華大中華中小策略基金                                              8.73000    8.82000  -0.09000   -1.02041
復華中小精選基金                                                   64.75000   64.48000   0.27000    0.41873
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.38280   52.36810   0.01470    0.02807
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.15120   62.13200   0.01920    0.03090
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.91000    9.99000  -0.08000   -0.80080
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.90000    8.98000  -0.08000   -0.89087
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.74000   11.79000  -0.05000   -0.42409
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.56000   10.61000  -0.05000   -0.47125
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.18000   10.24000  -0.06000   -0.58594
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
復華台灣智能基金                                                   11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
復華全方位基金                                                     28.42000   28.31000   0.11000    0.38856
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.62000   12.79000  -0.17000   -1.32916
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.97000   20.24000  -0.27000   -1.33399
復華全球平衡基金-美元                                               9.14000    9.18000  -0.04000   -0.43573
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.63000   19.71000  -0.08000   -0.40589
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.86000   14.13000  -0.27000   -1.91083
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.43000   13.69000  -0.26000   -1.89920
復華全球原物料基金                                                  8.38000    8.43000  -0.05000   -0.59312
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.81000   12.93000  -0.12000   -0.92807
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.12630   12.11340   0.01290    0.10649
復華全球債券基金                                                   14.82880   14.79660   0.03220    0.21762
復華全球債券組合基金                                               15.29000   15.29000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.06000   15.15000  -0.09000   -0.59406
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.43000   10.49000  -0.06000   -0.57197
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
復華有利貨幣市場基金                                               13.49050   13.49030   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.45000   11.49000  -0.04000   -0.34813
復華亞太成長基金                                                   11.74000   11.97000  -0.23000   -1.92147
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.76000    8.92000  -0.16000   -1.79372
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.36000    9.53000  -0.17000   -1.78384
復華東協世紀基金                                                   12.53000   12.54000  -0.01000   -0.07974
復華南非幣長期收益基金A                                            13.84000   13.84000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                             7.94000    7.95000  -0.01000   -0.12579
復華南非幣短期收益基金A                                            14.54000   14.54000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      68.00080   67.78550   0.21530    0.31762
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.53000   21.71000  -0.18000   -0.82911
復華美國新星基金-美元                                              12.48000   12.69000  -0.21000   -1.65485
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.74000   12.95000  -0.21000   -1.62162
復華恒生基金                                                       21.76000   21.72000   0.04000    0.18416
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.20000    8.21000  -0.01000   -0.12180
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.60000   31.53000   0.07000    0.22201
復華神盾基金                                                       25.33140   25.32520   0.00620    0.02448
復華高成長基金                                                     67.10000   67.21000  -0.11000   -0.16367
復華高益策略組合基金                                               13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.45370   14.45350   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.89000   18.39000  -0.50000   -2.71887
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.91000   49.96000  -0.05000   -0.10008
復華復華基金                                                       20.96000   20.99000  -0.03000   -0.14293
復華華人世紀基金                                                   16.31000   16.56000  -0.25000   -1.50966
復華傳家二號基金                                                   30.20580   30.11800   0.08780    0.29152
復華傳家基金                                                       22.09040   22.08230   0.00810    0.03668
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.85000   15.86000  -0.01000   -0.06305
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.73000   11.75000  -0.02000   -0.17021
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.41000   14.43000  -0.02000   -0.13860
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
復華新興人民幣債券基金A                                            12.23000   12.23000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.48000   21.68000  -0.20000   -0.92251
復華新興市場企業債券ETF基金                                        67.92000   67.91000   0.01000    0.01473
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.48000    5.48000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.34000   12.35000  -0.01000   -0.08097
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.07000   12.08000  -0.01000   -0.08278
復華新興市場短期收益基金                                           11.33000   11.33000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
復華滬深300 A股基金                                                23.57000   23.60000  -0.03000   -0.12712
復華數位經濟基金                                                   45.07000   45.07000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.00060    9.99760   0.00300    0.03001
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.76720    9.76690   0.00030    0.00307
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.54100   10.53780   0.00320    0.03037
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.15930   10.15900   0.00030    0.00295
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.98640   10.00410  -0.01770   -0.17693
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.00730   10.00480   0.00250    0.02499
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.17810   10.17920  -0.00110   -0.01081
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.80880   10.80830   0.00050    0.00463
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.98480    9.97900   0.00580    0.05812
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.62340   10.61560   0.00780    0.07348
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.33960   10.33370   0.00590    0.05709
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.98940   10.98130   0.00810    0.07376
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.70340   10.68350   0.01990    0.18627
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.64830   10.64750   0.00080    0.00751
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.75650   10.75400   0.00250    0.02325
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.60790   10.58950   0.01840    0.17376
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.81030   11.81220  -0.00190   -0.01609
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.55320   10.55340  -0.00020   -0.00190
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.78920   10.77050   0.01870    0.17362
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.13720   12.14050  -0.00330   -0.02718
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.69510   10.69530  -0.00020   -0.00187
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.84390   10.84100   0.00290    0.02675
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.13910   10.12040   0.01870    0.18478
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.13410   10.13300   0.00110    0.01086
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.04680   10.04410   0.00270    0.02688
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.46790   10.45260   0.01530    0.14638
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.68980   10.69940  -0.00960   -0.08972
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.47160   10.47490  -0.00330   -0.03150
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.46640   10.45120   0.01520    0.14544
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.68910   10.69870  -0.00960   -0.08973
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.46840   10.47160  -0.00320   -0.03056
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.33330   10.31390   0.01940    0.18810
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.30730   10.30620   0.00110    0.01067
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.33130   10.31190   0.01940    0.18813
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.30810   10.30700   0.00110    0.01067
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.86550   10.83890   0.02660    0.24541
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.86140   10.85390   0.00750    0.06910
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.95870   10.94930   0.00940    0.08585
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.19160   10.17450   0.01710    0.16807
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.18270   10.18320  -0.00050   -0.00491
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.09520   10.09410   0.00110    0.01090
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20870    9.20090   0.00780    0.08477
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.27030    8.27790  -0.00760   -0.09181
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.31590    8.32230  -0.00640   -0.07690
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.95730   11.94720   0.01010    0.08454
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.77150   10.78140  -0.00990   -0.09182
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.95610   10.96450  -0.00840   -0.07661
景順主流基金                                                       16.91000   16.91000   0.00000    0.00000
景順台灣科技基金                                                   29.23000   29.19000   0.04000    0.13703
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.61000   11.62000  -0.01000   -0.08606
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
景順全球科技基金                                                   23.38000   23.80000  -0.42000   -1.76471
景順全球康健基金                                                   19.85000   19.93000  -0.08000   -0.40140
景順貨幣市場基金                                                   15.98890   15.98870   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       31.06000   31.11000  -0.05000   -0.16072
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.54000   14.76000  -0.22000   -1.49051
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.71000   13.91000  -0.20000   -1.43781
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.89000   10.96000  -0.07000   -0.63869
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.19000   11.26000  -0.07000   -0.62167
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.55000   11.62000  -0.07000   -0.60241
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.71000   11.78000  -0.07000   -0.59423
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.46000    9.61000  -0.15000   -1.56087
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.70000    9.86000  -0.16000   -1.62272
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.93000   10.09000  -0.16000   -1.58573
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.23000   10.40000  -0.17000   -1.63462
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.64970    8.65760  -0.00790   -0.09125
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.99820    7.97830   0.01990    0.24943
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.46340   11.47380  -0.01040   -0.09064
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.57730   10.55100   0.02630    0.24927
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.26000    8.36000  -0.10000   -1.19617
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.91000    7.98000  -0.07000   -0.87719
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.72000   11.82000  -0.10000   -0.84602
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.63080    9.62980   0.00100    0.01038
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.91360    9.91110   0.00250    0.02522
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.15600   10.15500   0.00100    0.00985
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.45840   10.45570   0.00270    0.02582
華南永昌永昌基金                                                   19.08000   18.92000   0.16000    0.84567
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.95520   14.95730  -0.00210   -0.01404
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.12000   10.26000  -0.14000   -1.36452
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.53000   10.67000  -0.14000   -1.31209
華南永昌全球精品基金                                               17.00000   17.10000  -0.10000   -0.58480
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.64000   10.69000  -0.05000   -0.46773
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.32000   13.39000  -0.07000   -0.52278
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.33000   13.39000  -0.06000   -0.44810
華南永昌物聯網精選基金                                             11.53000   11.45000   0.08000    0.69869
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27500   16.27470   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.40200   24.30130   0.10070    0.41438
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98580   11.98560   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.72600   10.72380   0.00220    0.02052
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.75150   10.75990  -0.00840   -0.07807
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.04750   10.04550   0.00200    0.01991
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.99530   10.00300  -0.00770   -0.07698
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.57540   10.57390   0.00150    0.01419
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.52070   10.52940  -0.00870   -0.08263
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                         10.02330   10.02180   0.00150    0.01497
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.91770    9.92580  -0.00810   -0.08161
華頓中小型基金                                                     19.47000   19.34000   0.13000    0.67218
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.62070   11.76130  -0.14060   -1.19545
華頓台灣基金                                                       21.87000   21.79000   0.08000    0.36714
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56610   11.56590   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.91000   18.08000  -0.17000   -0.94027
華頓全球高收益債券基金A                                            14.01950   14.04110  -0.02160   -0.15383
華頓全球高收益債券基金B                                             8.21950    8.23220  -0.01270   -0.15427
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.16000    5.19000  -0.03000   -0.57803
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.72610    2.75500  -0.02890   -1.04900
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.32100   12.47200  -0.15100   -1.21071
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.39600    0.40090  -0.00490   -1.22225
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.97050   12.01310  -0.04260   -0.35461
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.97050   12.01310  -0.04260   -0.35461
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.62500   10.65850  -0.03350   -0.31430
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.75580   10.81160  -0.05580   -0.51611
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.75580   10.81160  -0.05580   -0.51611
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.48220    9.53140  -0.04920   -0.51619
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.87970   10.93780  -0.05810   -0.53119
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.87970   10.93780  -0.05810   -0.53119
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.60510    9.65690  -0.05180   -0.53640
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.42000   10.54000  -0.12000   -1.13852
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.07000    9.19000  -0.12000   -1.30577
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.64000    9.77000  -0.13000   -1.33060
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64480    2.64270   0.00210    0.07946
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07610    2.07240   0.00370    0.17854
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.22640   12.23910  -0.01270   -0.10377
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.51960    9.52940  -0.00980   -0.10284
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38350    0.38390  -0.00040   -0.10419
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30230    0.30260  -0.00030   -0.09914
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.47000    3.50000  -0.03000   -0.85714
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.67000   15.85000  -0.18000   -1.13565
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐台灣精典基金                                                   24.11000   24.15000  -0.04000   -0.16563
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.75000   12.87000  -0.12000   -0.93240
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.47000    8.49000  -0.02000   -0.23557
匯豐安富基金                                                       25.51000   25.54000  -0.03000   -0.11746
匯豐成功基金                                                       44.90000   45.00000  -0.10000   -0.22222
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.12000   11.16000  -0.04000   -0.35842
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.42000    2.42000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.56000   11.58000  -0.02000   -0.17271
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.86000   10.89000  -0.03000   -0.27548
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.56000   11.58000  -0.02000   -0.17271
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.69020    2.68570   0.00450    0.16755
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36540    2.36120   0.00420    0.17788
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.95030   11.95080  -0.00050   -0.00418
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.04520    8.04560  -0.00040   -0.00497
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39160    0.39160   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33720    0.33720   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   15.22000   15.37000  -0.15000   -0.97593
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00960   15.00950   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.45000    5.47000  -0.02000   -0.36563
匯豐新鑽動力基金                                                   10.75000   10.80000  -0.05000   -0.46296
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.59170    5.59500  -0.00330   -0.05898
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.41800    9.42150  -0.00350   -0.03715
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.03000   52.12000  -0.09000   -0.17268
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.03000   52.12000  -0.09000   -0.17268
匯豐龍騰電子基金                                                   35.77000   35.79000  -0.02000   -0.05588
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.76870   12.77180  -0.00310   -0.02427
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.73000   17.77000  -0.04000   -0.22510
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.17000    9.27000  -0.10000   -1.07875
新光中國成長基金(美元)                                              9.20000    9.30000  -0.10000   -1.07527
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.24000    9.34000  -0.10000   -1.07066
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.28010   11.27050   0.00960    0.08518
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.31050   10.29850   0.01200    0.11652
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.71590   10.71480   0.00110    0.01027
新光台灣富貴基金                                                   23.07000   23.11000  -0.04000   -0.17309
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.41000   21.65000  -0.24000   -1.10855
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.37200   40.37750  -0.00550   -0.01362
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.00990   43.91100   0.09890    0.22523
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.81000    9.94000  -0.13000   -1.30785
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.73000    9.86000  -0.13000   -1.31846
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.85000    9.99000  -0.14000   -1.40140
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.86850   10.88440  -0.01590   -0.14608
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.70210   10.72910  -0.02700   -0.25165
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.26830   10.28420  -0.01590   -0.15461
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.09950   10.12490  -0.02540   -0.25087
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.13000    9.22000  -0.09000   -0.97614
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.55000   10.65000  -0.10000   -0.93897
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50280   15.50260   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.50000    8.54000  -0.04000   -0.46838
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.93000    8.99000  -0.06000   -0.66741
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.63000    8.68000  -0.05000   -0.57604
新光亞洲精選基金-美金                                              21.65000   21.75000  -0.10000   -0.45977
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.10000   22.22000  -0.12000   -0.54005
新光店頭基金                                                       21.93000   21.94000  -0.01000   -0.04558
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.32000   11.38000  -0.06000   -0.52724
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.80000   10.86000  -0.06000   -0.55249
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
新光特選內需收益ETF基金                                            21.45000   21.52000  -0.07000   -0.32528
新光創新科技基金                                                   12.81000   12.85000  -0.04000   -0.31128
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.35370   10.35450  -0.00080   -0.00773
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.63810   10.64070  -0.00260   -0.02443
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.14630   10.15420  -0.00790   -0.07780
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.49430    9.49580  -0.00150   -0.01580
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.72670    9.72980  -0.00310   -0.03186
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.26440    9.27240  -0.00800   -0.08628
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.84100   40.87840  -0.03740   -0.09149
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.86920   43.73070   0.13850    0.31671
新光澳幣八年期保本基金                                             10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
新光澳幣十年期保本基金                                             10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.74430   10.74260   0.00170    0.01582
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.58000    9.57840   0.00160    0.01670
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.56530    9.56330   0.00200    0.02091
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.53580   10.53370   0.00210    0.01994
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.57540   10.57320   0.00220    0.02081
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.58620    9.58420   0.00200    0.02087
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.54680    9.54810  -0.00130   -0.01362
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.51980   10.52120  -0.00140   -0.01331
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.34000    7.34000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.43000   10.38000   0.05000    0.48170
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.74500   10.74030   0.00470    0.04376
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.64900    9.64480   0.00420    0.04355
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.59410   10.58940   0.00470    0.04438
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.63990    9.63560   0.00430    0.04463
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.71010    9.70840   0.00170    0.01751
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.67880   10.67660   0.00220    0.02061
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.96390   14.95640   0.00750    0.05015
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.73160    8.72730   0.00430    0.04927
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.03900   41.06160  -0.02260   -0.05504
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.71860   42.59970   0.11890    0.27911
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.96520   42.82620   0.13900    0.32457
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.11210   43.12760  -0.01550   -0.03594
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.37920   44.16720   0.21200    0.47999
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.53300   42.87940  -0.34640   -0.80785
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.09530   46.28620  -0.19090   -0.41243
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                47.62520   47.54910   0.07610    0.16005
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.19330   46.25130  -0.05800   -0.12540
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.72780   10.74170  -0.01390   -0.12940
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.05820   43.84220   0.21600    0.49268
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.49860   40.57790  -0.07930   -0.19543
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.46300   11.46210   0.00090    0.00785
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.26500   10.25930   0.00570    0.05556
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.67890   12.79610  -0.11720   -0.91590
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.47540    9.56000  -0.08460   -0.88494
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.89000    9.98000  -0.09000   -0.90180
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.49000   10.37000   0.12000    1.15718
群益大印度基金-人民幣                                              13.79380   13.65210   0.14170    1.03794
群益大印度基金-美元                                                12.97080   12.83350   0.13730    1.06986
群益大印度基金-新臺幣                                              12.41000   12.27000   0.14000    1.14099
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.14610   12.22570  -0.07960   -0.65109
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.71200   11.78500  -0.07300   -0.61943
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.10000   11.16000  -0.06000   -0.53763
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.86210   10.93330  -0.07120   -0.65122
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.55550    9.61500  -0.05950   -0.61882
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.08000    9.13000  -0.05000   -0.54765
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.74850    9.81230  -0.06380   -0.65020
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.61090    8.66460  -0.05370   -0.61976
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.18000    9.24000  -0.06000   -0.64935
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.06970    9.12920  -0.05950   -0.65175
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.28060    8.33220  -0.05160   -0.61928
群益中小型股基金                                                   44.12000   44.09000   0.03000    0.06804
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.21640   10.25800  -0.04160   -0.40554
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.48390    9.51940  -0.03550   -0.37292
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.97410    9.00630  -0.03220   -0.35753
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.70470    8.74010  -0.03540   -0.40503
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.07970    8.11000  -0.03030   -0.37361
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.64610    7.67360  -0.02750   -0.35837
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.59300   10.59450  -0.00150   -0.01416
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.65220   11.65390  -0.00170   -0.01459
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.25210   11.25190   0.00020    0.00178
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.41060   10.40900   0.00160    0.01537
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.12530    8.20690  -0.08160   -0.99429
群益中國新機會基金N-美元                                            7.46040    7.53290  -0.07250   -0.96244
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.04000    8.12000  -0.08000   -0.98522
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.20580    7.27810  -0.07230   -0.99339
群益中國新機會基金-美元                                             7.97650    8.05400  -0.07750   -0.96225
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.68000    7.75000  -0.07000   -0.90323
群益平衡王基金                                                     19.27370   19.25570   0.01800    0.09348
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.45000    6.46000  -0.01000   -0.15480
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.98700   12.05380  -0.06680   -0.55418
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.43980   11.49990  -0.06010   -0.52261
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.94000   11.00000  -0.06000   -0.54545
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.31040   10.36790  -0.05750   -0.55460
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.83920    9.89100  -0.05180   -0.52371
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.41000    9.46000  -0.05000   -0.52854
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.34410   10.34500  -0.00090   -0.00870
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.12830   10.12880  -0.00050   -0.00494
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.20150    9.20240  -0.00090   -0.00978
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.18740    9.18790  -0.00050   -0.00544
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.40420   10.40520  -0.00100   -0.00961
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.44630   10.44680  -0.00050   -0.00479
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.36390    9.36480  -0.00090   -0.00961
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.83030    9.83080  -0.00050   -0.00509
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.15780   11.15670   0.00110    0.00986
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.72920    7.72840   0.00080    0.01035
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.70150   10.71370  -0.01220   -0.11387
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.52220   10.53230  -0.01010   -0.09590
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.63090   10.63940  -0.00850   -0.07989
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.97620    9.98760  -0.01140   -0.11414
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.90830    9.91780  -0.00950   -0.09579
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.01070   10.01870  -0.00800   -0.07985
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.70170   10.71380  -0.01210   -0.11294
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.52210   10.53220  -0.01010   -0.09590
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.63080   10.63930  -0.00850   -0.07989
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.97630    9.98760  -0.01130   -0.11314
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.90820    9.91770  -0.00950   -0.09579
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.01070   10.01870  -0.00800   -0.07985
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.83400    9.85320  -0.01920   -0.19486
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.54000   11.56000  -0.02000   -0.17301
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.09040   16.12190  -0.03150   -0.19539
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.01000   16.04000  -0.03000   -0.18703
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.22000   12.28000  -0.06000   -0.48860
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.22700   11.10040   0.12660    1.14050
群益印度中小基金N-美元                                              9.42360    9.31440   0.10920    1.17238
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.98000    8.88000   0.10000    1.12613
群益印度中小基金-人民幣                                            15.19890   15.02750   0.17140    1.14058
群益印度中小基金-美元                                              13.47840   13.32220   0.15620    1.17248
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.72000   15.54000   0.18000    1.15830
群益多利策略組合基金                                               11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.09000   14.09000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.57000   15.60000  -0.03000   -0.19231
群益安家基金                                                       24.12900   24.19810  -0.06910   -0.28556
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15280   16.15250   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               21.95000   21.96000  -0.01000   -0.04554
群益亞太中小基金                                                   10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.56000   16.61000  -0.05000   -0.30102
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.52790   10.51890   0.00900    0.08556
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.81210    7.80550   0.00660    0.08456
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.22830   10.21960   0.00870    0.08513
群益店頭市場基金                                                   90.95000   90.89000   0.06000    0.06601
群益東方盛世基金                                                    8.80000    8.82000  -0.02000   -0.22676
群益東協成長基金-人民幣                                            13.48140   13.47490   0.00650    0.04824
群益東協成長基金-美元                                              11.83200   11.82250   0.00950    0.08036
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.80000   11.79000   0.01000    0.08482
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.69210   11.73710  -0.04500   -0.38340
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.02490   11.06590  -0.04100   -0.37051
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.46360   10.50140  -0.03780   -0.35995
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.65320    9.69040  -0.03720   -0.38389
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.10580    9.13960  -0.03380   -0.36982
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.64000    8.67120  -0.03120   -0.35981
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.81980   10.85880  -0.03900   -0.35916
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.44660    9.48300  -0.03640   -0.38384
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.26760    9.30200  -0.03440   -0.36981
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.65220    9.68710  -0.03490   -0.36027
群益長安基金                                                       28.52000   28.32000   0.20000    0.70621
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.29260   10.40140  -0.10880   -1.04601
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.57030   15.73490  -0.16460   -1.04608
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.17000   15.32000  -0.15000   -0.97911
群益真善美基金                                                     15.41510   15.37520   0.03990    0.25951
群益馬拉松基金                                                    114.66000  114.85000  -0.19000   -0.16543
群益深証中小板基金                                                 11.68000   11.61000   0.07000    0.60293
群益創新科技基金                                                   31.27000   31.17000   0.10000    0.32082
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.30140    9.40900  -0.10760   -1.14359
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.55990    8.65610  -0.09620   -1.11135
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.99000    9.09000  -0.10000   -1.10011
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.12930   10.24650  -0.11720   -1.14381
群益華夏盛世基金-美元                                               9.43830    9.54440  -0.10610   -1.11165
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.70000   15.87000  -0.17000   -1.07120
群益奧斯卡基金                                                     28.06000   28.00000   0.06000    0.21429
群益新興金鑽基金-美元                                              11.63930   11.69720  -0.05790   -0.49499
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
群益葛萊美基金                                                     22.50000   22.50000   0.00000    0.00000
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.89000   22.17000  -0.28000   -1.26297
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.94000    7.92000   0.02000    0.25253
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.49000   13.58000  -0.09000   -0.66274
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.12360   11.15790  -0.03430   -0.30741
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.96520   10.99560  -0.03040   -0.27647
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.07470   11.10360  -0.02890   -0.26028
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.86610   10.89970  -0.03360   -0.30827
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.71200   10.74160  -0.02960   -0.27556
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.81840   10.84650  -0.02810   -0.25907
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.12350   11.15780  -0.03430   -0.30741
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.96570   10.99600  -0.03030   -0.27555
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.86610   10.89970  -0.03360   -0.30827
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.71150   10.74120  -0.02970   -0.27651
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.97400   12.98870  -0.01470   -0.11318
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.80130   11.81950  -0.01820   -0.15398
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.71050   11.73170  -0.02120   -0.18071
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.77480    8.78470  -0.00990   -0.11270
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.06080    9.07480  -0.01400   -0.15427
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.33000    8.34000  -0.01000   -0.11990
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.57800    8.59360  -0.01560   -0.18153
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.27280   10.28870  -0.01590   -0.15454
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.02450   10.04000  -0.01550   -0.15438
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.58000   10.61000  -0.03000   -0.28275
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
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德信大發基金                                                       29.03000   29.05000  -0.02000   -0.06885
德信中國精選成長基金                                               11.75000   11.87000  -0.12000   -1.01095
德信台灣主流中小基金                                               18.77000   18.74000   0.03000    0.16009
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98050   11.98030   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   31.35000   31.29000   0.06000    0.19175
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.82840   10.82170   0.00670    0.06191
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.73030   10.72520   0.00510    0.04755
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71070   11.71050   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.39000   15.24000   0.15000    0.98425
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.14000   18.18000  -0.04000   -0.22002
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.74930   10.72940   0.01990    0.18547
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.17280   16.14310   0.02970    0.18398
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.35900    8.35180   0.00720    0.08621
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.30860   11.30080   0.00780    0.06902
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.22320   12.21460   0.00860    0.07041
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.10710   14.09490   0.01220    0.08656
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摩根大歐洲基金                                                     17.41000   17.44000  -0.03000   -0.17202
摩根中小基金                                                       21.73000   21.63000   0.10000    0.46232
摩根中國A股基金                                                    14.94000   15.11000  -0.17000   -1.12508
摩根中國A股基金(美元)                                              11.63000   11.76000  -0.13000   -1.10544
摩根中國亮點基金                                                   12.86000   13.04000  -0.18000   -1.38037
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.64680   11.74210  -0.09530   -0.81161
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.89220   12.99110  -0.09890   -0.76129
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.87530    9.95590  -0.08060   -0.80957
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.52530   13.63590  -0.11060   -0.81109
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.58120   15.70070  -0.11950   -0.76111
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.21000   19.22000  -0.01000   -0.05203
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.21000   19.22000  -0.01000   -0.05203
摩根台灣增長基金                                                   49.02000   49.09000  -0.07000   -0.14260
摩根平衡基金                                                       27.72000   27.79000  -0.07000   -0.25189
摩根全球α基金                                                     18.58000   18.70000  -0.12000   -0.64171
摩根全球平衡基金                                                   16.28690   16.31920  -0.03230   -0.19793
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.55250    9.56520  -0.01270   -0.13277
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.67290   10.68440  -0.01150   -0.10763
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.08970   10.10190  -0.01220   -0.12077
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.69180   11.70740  -0.01560   -0.13325
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.42670   10.43930  -0.01260   -0.12070
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.86730   10.89910  -0.03180   -0.29177
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.32650   14.36850  -0.04200   -0.29231
摩根亞洲基金                                                       58.92000   59.50000  -0.58000   -0.97479
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.55180    8.54800   0.00380    0.04445
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.08390   10.07770   0.00620    0.06152
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.92590    8.92110   0.00480    0.05381
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.96040   12.95470   0.00570    0.04400
摩根東方內需機會基金                                               18.64000   18.83000  -0.19000   -1.00903
摩根東方科技基金                                                   31.36000   31.68000  -0.32000   -1.01010
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.19000   10.24000  -0.05000   -0.48828
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.11000   12.17000  -0.06000   -0.49302
摩根金龍收成基金                                                   21.69000   22.00000  -0.31000   -1.40909
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12780   15.12760   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.12000   14.11000   0.01000    0.07087
摩根新金磚五國基金                                                 12.84000   12.97000  -0.13000   -1.00231
摩根新絲路基金                                                      9.50000    9.58000  -0.08000   -0.83507
摩根新興35基金                                                     13.68000   13.79000  -0.11000   -0.79768
摩根新興日本基金                                                   23.21000   23.18000   0.03000    0.12942
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.37350    7.37950  -0.00600   -0.08131
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.73500    9.73970  -0.00470   -0.04826
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.57230    9.57850  -0.00620   -0.06473
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.28270   11.29180  -0.00910   -0.08059
摩根新興科技基金                                                   51.25000   51.20000   0.05000    0.09766
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.87660    8.90510  -0.02850   -0.32004
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.57560    9.60540  -0.02980   -0.31024
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.03320    9.06230  -0.02910   -0.32111
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.53950   10.57340  -0.03390   -0.32062
摩根龍揚基金                                                       32.40000   32.87000  -0.47000   -1.42988
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.64000   10.68000  -0.04000   -0.37453
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.24000   11.28000  -0.04000   -0.35461
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.96000   11.00000  -0.04000   -0.36364
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.21000   12.25000  -0.04000   -0.32653
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32640    9.32470   0.00170    0.01823
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.50290   11.50080   0.00210    0.01826
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.81000   20.82000  -0.01000   -0.04803
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61180   12.61170   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.61460   10.61110   0.00350    0.03298
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.64230   10.63770   0.00460    0.04324
聯邦中國龍基金                                                     24.78000   24.71000   0.07000    0.28329
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.65060   12.65080  -0.00020   -0.00158
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.80900   11.80860   0.00040    0.00339
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.72310   10.72200   0.00110    0.01026
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.45990   10.46010  -0.00020   -0.00191
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.81740    9.81710   0.00030    0.00306
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.90780    8.90690   0.00090    0.01010
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.03700   10.09030  -0.05330   -0.52823
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.18660   10.23920  -0.05260   -0.51371
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.96730   10.02100  -0.05370   -0.53587
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.21140   10.26470  -0.05330   -0.51926
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.48460    9.53570  -0.05110   -0.53588
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.71300    9.76380  -0.05080   -0.52029
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.56630   11.59750  -0.03120   -0.26902
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.33530   11.36580  -0.03050   -0.26835
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.56210   10.58910  -0.02700   -0.25498
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.69950   10.72840  -0.02890   -0.26938
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.47230   10.50050  -0.02820   -0.26856
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.75850    9.78350  -0.02500   -0.25553
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.43800   22.41390   0.02410    0.10752
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.39590    9.48930  -0.09340   -0.98427
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.78930    9.88490  -0.09560   -0.96713
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.35210    9.44500  -0.09290   -0.98359
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.73300    9.82810  -0.09510   -0.96763
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21750   13.21730   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.40000   12.37000   0.03000    0.24252
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.81290   16.82280  -0.00990   -0.05885
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.57770   12.66910  -0.09140   -0.72144
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.24290   12.33120  -0.08830   -0.71607
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.65310   11.73720  -0.08410   -0.71653
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.36620   12.35890   0.00730    0.05907
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.54460   11.53700   0.00760    0.06588
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.58340   10.57710   0.00630    0.05956
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70350    8.69780   0.00570    0.06553
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聯博大利基金                                                       34.44000   34.53000  -0.09000   -0.26064
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.14000   18.36000  -0.22000   -1.19826
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.26000   18.48000  -0.22000   -1.19048
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.18000   12.32000  -0.14000   -1.13636
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.29000   16.31000  -0.02000   -0.12262
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.11000   12.13000  -0.02000   -0.16488
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.94000   12.96000  -0.02000   -0.15432
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.07000   12.09000  -0.02000   -0.16543
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.67000    7.69000  -0.02000   -0.26008
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.63000   11.65000  -0.02000   -0.17167
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.33000   15.37000  -0.04000   -0.26025
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.69000   11.67000   0.02000    0.17138
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.38000   14.36000   0.02000    0.13928
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.48000   14.46000   0.02000    0.13831
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.49000   14.47000   0.02000    0.13822
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.26000   15.24000   0.02000    0.13123
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)          10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.86000   20.95000  -0.09000   -0.42959
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.91000   18.99000  -0.08000   -0.42127
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.04000   13.09000  -0.05000   -0.38197
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.90000   14.96000  -0.06000   -0.40107
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.87000   15.93000  -0.06000   -0.37665
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.82000   14.88000  -0.06000   -0.40323
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.85000   14.91000  -0.06000   -0.40241
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.83000   12.88000  -0.05000   -0.38820
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.93000   12.98000  -0.05000   -0.38521
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.45000   13.50000  -0.05000   -0.37037
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.46000   19.46000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.19000   18.20000  -0.01000   -0.05495
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.24000   13.24000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.22000   14.22000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.17000   13.17000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.94000    7.94000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.01000   13.01000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.24000   14.27000  -0.03000   -0.21023
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.32000   14.35000  -0.03000   -0.20906
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
聯博貨幣市場基金                                                   15.03440   15.03430   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.08280   11.09180  -0.00900   -0.08114
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.97850   13.98960  -0.01110   -0.07934
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.56560    7.57180  -0.00620   -0.08188
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.34000   14.34000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.48000   14.47000   0.01000    0.06911
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.12190   10.13760  -0.01570   -0.15487
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.56650   10.53570   0.03080    0.29234
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.11900   10.11820   0.00080    0.00791
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.14320   10.14250   0.00070    0.00690
瀚亞中小型股基金                                                   19.84000   19.81000   0.03000    0.15144
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.39000   12.41000  -0.02000   -0.16116
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.08000   13.08000   0.00000    0.00000
瀚亞巴西基金                                                        6.09000    6.17000  -0.08000   -1.29660
瀚亞外銷基金                                                       38.49000   38.56000  -0.07000   -0.18154
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.09000   12.15000  -0.06000   -0.49383
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.48000   11.51000  -0.03000   -0.26064
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.07000   11.10000  -0.03000   -0.27027
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.21650   11.25650  -0.04000   -0.35535
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.80270   10.82460  -0.02190   -0.20232
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.70660   12.73230  -0.02570   -0.20185
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.69220   10.72060  -0.02840   -0.26491
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.28740    7.31390  -0.02650   -0.36232
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.97180    7.98800  -0.01620   -0.20280
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.12790    8.14430  -0.01640   -0.20137
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.07190    7.09070  -0.01880   -0.26514
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.72500    8.74270  -0.01770   -0.20245
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.96370    8.99610  -0.03240   -0.36016
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.32120    9.34020  -0.01900   -0.20342
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.09410    9.11250  -0.01840   -0.20192
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.18000   12.25000  -0.07000   -0.57143
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.78000   11.83000  -0.05000   -0.42265
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.54000   11.58000  -0.04000   -0.34542
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.88000   10.94000  -0.06000   -0.54845
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.73000   10.77000  -0.04000   -0.37140
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.54000   10.58000  -0.04000   -0.37807
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.49730   10.46650   0.03080    0.29427
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.82020    9.80800   0.01220    0.12439
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.71480    9.68710   0.02770    0.28595
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.80230    9.77360   0.02870    0.29365
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.04000   14.92000   0.12000    0.80429
瀚亞印度基金-美元                                                  14.17000   14.03000   0.14000    0.99786
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.71000   31.39000   0.32000    1.01943
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.81000    9.90000  -0.09000   -0.90909
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.61000   13.60000   0.01000    0.07353
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.87000   11.94000  -0.07000   -0.58626
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.63000   10.68000  -0.05000   -0.46816
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.11000   15.18000  -0.07000   -0.46113
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.00000    9.06000  -0.06000   -0.66225
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.01000    7.05000  -0.04000   -0.56738
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.93000    8.98000  -0.05000   -0.55679
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.24000   12.19000   0.05000    0.41017
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.42160   12.46380  -0.04220   -0.33858
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.17730   14.20810  -0.03080   -0.21678
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.36170   11.38130  -0.01960   -0.17221
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.14280   11.16130  -0.01850   -0.16575
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.77890   12.82030  -0.04140   -0.32293
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.08370    9.11400  -0.03030   -0.33246
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.76740    9.78860  -0.02120   -0.21658
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.08210    9.09780  -0.01570   -0.17257
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.89480    8.90960  -0.01480   -0.16611
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.44310    9.47430  -0.03120   -0.32931
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.87560   14.90980  -0.03420   -0.22938
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.65090   10.69420  -0.04330   -0.40489
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.29270   10.31780  -0.02510   -0.24327
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.63500   12.66410  -0.02910   -0.22978
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.00000   11.08000  -0.08000   -0.72202
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.22000   20.36000  -0.14000   -0.68762
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61890   13.61870   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.73000   29.21000  -0.48000   -1.64327
瀚亞高科技基金                                                     55.49000   55.52000  -0.03000   -0.05403
瀚亞理財通基金                                                     26.31000   26.40000  -0.09000   -0.34091
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.63000    8.61000   0.02000    0.23229
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.86000    8.84000   0.02000    0.22624
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.67000    8.65000   0.02000    0.23121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.86000    8.84000   0.02000    0.22624
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.65000    8.62000   0.03000    0.34803
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.87000    8.84000   0.03000    0.33937
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
瀚亞菁華基金                                                       20.88000   20.91000  -0.03000   -0.14347
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.89620   13.89880  -0.00260   -0.01871
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.22920    9.23090  -0.00170   -0.01842
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.94120   10.99360  -0.05240   -0.47664
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.53760   11.57910  -0.04150   -0.35840
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.25360   10.28430  -0.03070   -0.29851
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.56090   10.74320  -0.18230   -1.69689
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.22690    8.26620  -0.03930   -0.47543
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.16190    8.19130  -0.02940   -0.35892
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.84860    8.87650  -0.02790   -0.31431
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.32140    8.34640  -0.02500   -0.29953
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.10040    8.14650  -0.04610   -0.56589
瀚亞電通網基金                                                     14.48000   14.49000  -0.01000   -0.06901
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.10350   14.09560   0.00790    0.05605
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.65990   10.67190  -0.01200   -0.11244
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.94160    9.93660   0.00500    0.05032
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.55760   11.55110   0.00650    0.05627
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.18270   10.19410  -0.01140   -0.11183
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.04220   10.03650   0.00570    0.05679
瀚亞歐洲基金                                                       10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
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