[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/26 108/06/25 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.30040 10.30270 -0.00230 -0.02232 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.15810 10.16030 -0.00220 -0.02165 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.38840 10.38940 -0.00100 -0.00963 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.24980 10.25050 -0.00070 -0.00683 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.18350 10.18210 0.00140 0.01375 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.18900 10.18800 0.00100 0.00982 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.18900 10.18800 0.00100 0.00982 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.23450 10.23220 0.00230 0.02248 大華銀多元特別收益平衡基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.64260 10.64470 -0.00210 -0.01973 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.44400 10.44610 -0.00210 -0.02010 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.55910 10.55990 -0.00080 -0.00758 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.44800 10.44990 -0.00190 -0.01818 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.71000 23.07000 -0.36000 -1.56047 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.23000 24.76000 -0.53000 -2.14055 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.69640 41.61480 0.08160 0.19608 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.11930 40.07580 0.04350 0.10854 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.82430 9.82590 -0.00160 -0.01628 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.33050 10.33040 0.00010 0.00097 中國信託台灣活力基金 12.85000 12.86000 -0.01000 -0.07776 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.05000 9.17000 -0.12000 -1.30862 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.81000 9.94000 -0.13000 -1.30785 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.00440 10.00070 0.00370 0.03700 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.11450 10.12120 -0.00670 -0.06620 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07850 9.08450 -0.00600 -0.06605 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41760 10.42620 -0.00860 -0.08248 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31360 9.32120 -0.00760 -0.08153 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.21920 11.34950 -0.13030 -1.14807 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.52830 9.63900 -0.11070 -1.14846 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.42740 11.44290 -0.01550 -0.13546 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.98840 10.00200 -0.01360 -0.13597 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.40720 43.19550 0.21170 0.49010 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.08250 45.41580 -0.33330 -0.73389 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.86100 45.93120 -0.07020 -0.15284 中國信託智能運動基金-台幣 10.59000 10.73000 -0.14000 -1.30475 中國信託智能運動基金-美元 10.20000 10.34000 -0.14000 -1.35397 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.00000 10.12000 -0.12000 -1.18577 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.77000 9.89000 -0.12000 -1.21335 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03270 11.03250 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.17470 10.17480 -0.00010 -0.00098 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.39630 9.39630 0.00000 0.00000 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.38290 10.38180 0.00110 0.01060 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.58540 9.58440 0.00100 0.01043 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.36000 11.44000 -0.08000 -0.69930 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.80000 10.87000 -0.07000 -0.64397 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.42000 11.51000 -0.09000 -0.78193 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.91000 11.00000 -0.09000 -0.81818 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.09770 41.94380 0.15390 0.36692 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.22300 43.12650 0.09650 0.22376 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.63080 42.68110 -0.05030 -0.11785 元大2001基金 59.11000 59.20000 -0.09000 -0.15203 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.42330 45.43090 -0.00760 -0.01673 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.71250 43.85740 -0.14490 -0.33039 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.99000 21.22000 -0.23000 -1.08388 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.69000 11.68920 0.00080 0.00684 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85940 10.87030 -0.01090 -0.10027 元大上證50基金 33.31000 33.36000 -0.05000 -0.14988 元大大中華TMT基金-人民幣 10.31000 10.43000 -0.12000 -1.15053 元大大中華TMT基金-新台幣 9.26000 9.38000 -0.12000 -1.27932 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.45000 13.55000 -0.10000 -0.73801 元大大中華價值指數基金-美元 12.58900 12.69900 -0.11000 -0.86621 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.14600 17.29400 -0.14800 -0.85579 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.75400 10.84000 -0.08600 -0.79336 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.42800 10.52200 -0.09400 -0.89337 元大中國平衡基金-人民幣 3.02000 3.04000 -0.02000 -0.65789 元大中國平衡基金-新台幣 13.61000 13.70000 -0.09000 -0.65693 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.01970 47.01960 0.00010 0.00021 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.94870 10.94170 0.00700 0.06398 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98210 9.97570 0.00640 0.06416 元大中國機會債券基金-新台幣 10.15410 10.15750 -0.00340 -0.03347 元大巴西指數基金 7.13400 7.31600 -0.18200 -2.48770 元大巴菲特基金 25.42000 25.47000 -0.05000 -0.19631 元大日經225基金 26.80000 26.93000 -0.13000 -0.48273 元大台商收成基金 22.17000 22.16000 0.01000 0.04513 元大台灣50單日反向1倍基金 11.84000 11.80000 0.04000 0.33898 元大台灣50單日正向2倍基金 38.26000 38.52000 -0.26000 -0.67497 元大台灣中型100基金 32.15000 32.02000 0.13000 0.40600 元大台灣加權股價指數基金 25.34800 25.45600 -0.10800 -0.42426 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 元大台灣卓越50基金 80.30000 80.90000 -0.60000 -0.74166 元大台灣金融基金 18.21000 18.20000 0.01000 0.05495 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.31000 31.21000 0.10000 0.32041 元大台灣高股息基金 26.50000 26.43000 0.07000 0.26485 元大台灣電子科技基金 34.01000 34.21000 -0.20000 -0.58462 元大全球ETF成長組合基金 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391 元大全球ETF穩健組合基金 14.92000 14.98000 -0.06000 -0.40053 元大全球人工智慧ETF基金 22.15000 22.51000 -0.36000 -1.59929 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.53000 13.61000 -0.08000 -0.58780 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.18000 13.25000 -0.07000 -0.52830 元大全球不動產證券化基金-美元 12.36500 12.44300 -0.07800 -0.62686 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.66000 8.74000 -0.08000 -0.91533 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.53000 6.59000 -0.06000 -0.91047 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.94000 -0.05000 -0.72046 元大全球股票入息基金-美元配息 8.47400 8.54700 -0.07300 -0.85410 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.85000 9.93000 -0.08000 -0.80564 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.46000 8.54000 -0.08000 -0.93677 元大全球新興市場精選組合基金 13.64000 13.69000 -0.05000 -0.36523 元大全球農業商機基金 18.05000 18.10000 -0.05000 -0.27624 元大印尼指數基金 9.75900 9.72100 0.03800 0.39091 元大印度指數基金 10.25600 10.17700 0.07900 0.77626 元大印度基金 13.10000 13.03000 0.07000 0.53722 元大多多基金 16.59000 16.52000 0.07000 0.42373 元大多福基金 50.68000 50.64000 0.04000 0.07899 元大亞太成長基金 8.64000 8.67000 -0.03000 -0.34602 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.28930 9.28340 0.00590 0.06355 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.44940 7.44470 0.00470 0.06313 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.28100 9.29900 -0.01800 -0.19357 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.26200 10.27800 -0.01600 -0.15567 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21350 10.21080 0.00270 0.02644 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.38680 10.38540 0.00140 0.01348 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.21020 10.20880 0.00140 0.01371 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.46540 10.46240 0.00300 0.02867 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.28810 10.28510 0.00300 0.02917 元大卓越基金 42.84000 42.91000 -0.07000 -0.16313 元大店頭基金 7.93000 7.94000 -0.01000 -0.12594 元大美元貨幣市場基金-美元 10.46420 10.46360 0.00060 0.00573 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85580 9.84730 0.00850 0.08632 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.87250 32.88430 -0.01180 -0.03588 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.43440 42.27530 0.15910 0.37634 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.90990 16.97710 -0.06720 -0.39583 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.86520 22.68360 0.18160 0.80058 元大美國政府7至10年期債券基金 42.20710 42.14100 0.06610 0.15685 元大高科技基金 18.49000 18.40000 0.09000 0.48913 元大得利貨幣市場基金 16.32430 16.32410 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.03150 12.03130 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 元大富櫃50基金 12.19000 12.18000 0.01000 0.08210 元大華夏中小基金 7.26000 7.34000 -0.08000 -1.08992 元大新中國基金-人民幣 9.70000 9.80000 -0.10000 -1.02041 元大新中國基金-美元 9.08600 9.18900 -0.10300 -1.12091 元大新中國基金-新台幣 9.13000 9.23000 -0.10000 -1.08342 元大新主流基金 22.95000 22.87000 0.08000 0.34980 元大新東協平衡基金-美元 9.57500 9.58500 -0.01000 -0.10433 元大新東協平衡基金-新台幣 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.76270 10.73290 0.02980 0.27765 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.93160 9.91530 0.01630 0.16439 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.28180 11.26150 0.02030 0.18026 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.33990 9.32300 0.01690 0.18127 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.51540 10.51070 0.00470 0.04472 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.78800 9.78370 0.00430 0.04395 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.77560 10.76910 0.00650 0.06036 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.03880 10.03270 0.00610 0.06080 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.06710 10.06370 0.00340 0.03378 元大新興亞洲基金 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.71190 9.71090 0.00100 0.01030 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.11060 9.10970 0.00090 0.00988 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.06950 10.06680 0.00270 0.02682 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.45650 9.45400 0.00250 0.02644 元大萬泰貨幣市場基金 15.16270 15.16250 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.50000 35.47000 0.03000 0.08458 元大實質多重資產基金-人民幣 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928 元大實質多重資產基金-美元 8.17100 8.23000 -0.05900 -0.71689 元大實質多重資產基金-新台幣 8.69000 8.76000 -0.07000 -0.79909 元大滬深300單日反向1倍基金 12.60000 12.51000 0.09000 0.71942 元大滬深300單日正向2倍基金 17.36000 17.55000 -0.19000 -1.08262 元大摩臺基金 37.56000 37.81000 -0.25000 -0.66120 元大標普500基金 27.45000 27.73000 -0.28000 -1.00974 元大標普500單日反向1倍基金 12.38000 12.26000 0.12000 0.97879 元大標普500單日正向2倍基金 35.67000 36.40000 -0.73000 -2.00549 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.39000 20.41000 -0.02000 -0.09799 元大標智滬深300基金 18.14000 18.23000 -0.09000 -0.49369 元大歐洲50基金 25.27000 25.34000 -0.07000 -0.27624 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.34690 9.30790 0.03900 0.41900 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29070 10.29050 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.08000 15.08000 0.00000 0.00000 日盛上選基金 33.23000 33.14000 0.09000 0.27158 日盛小而美基金 17.36000 17.27000 0.09000 0.52113 日盛中國內需動力基金 9.53000 9.64000 -0.11000 -1.14108 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.34380 12.34270 0.00110 0.00891 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87750 9.87660 0.00090 0.00911 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.59500 12.59440 0.00060 0.00476 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.07340 10.07290 0.00050 0.00496 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.40420 11.40340 0.00080 0.00702 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.10350 9.10280 0.00070 0.00769 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.41000 10.53000 -0.12000 -1.13960 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.90000 10.02000 -0.12000 -1.19760 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.32000 10.44000 -0.12000 -1.14943 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.41000 10.48000 -0.07000 -0.66794 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.57000 10.64000 -0.07000 -0.65789 日盛日盛基金 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 日盛目標收益組合基金(美元) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.35000 11.42000 -0.07000 -0.61296 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.55260 10.56840 -0.01580 -0.14950 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.45560 9.46980 -0.01420 -0.14995 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.33450 10.34970 -0.01520 -0.14686 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.26050 9.27410 -0.01360 -0.14664 日盛全球智能車基金(美元) 10.33000 10.42000 -0.09000 -0.86372 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.42000 10.52000 -0.10000 -0.95057 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51220 2.51180 0.00040 0.01592 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65620 1.65600 0.00020 0.01208 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38870 0.38870 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25680 0.25670 0.00010 0.03896 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.83750 12.83560 0.00190 0.01480 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.35390 8.35270 0.00120 0.01437 日盛亞洲機會基金 7.01000 7.05000 -0.04000 -0.56738 日盛首選基金 16.66000 16.64000 0.02000 0.12019 日盛高科技基金 17.43000 17.40000 0.03000 0.17241 日盛貨幣市場基金 14.83330 14.83310 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 38.23000 38.23000 0.00000 0.00000 日盛精選五虎基金 35.38000 35.28000 0.10000 0.28345 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54480 13.54460 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.85000 29.77000 0.08000 0.26873 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.19000 10.49000 -0.30000 -2.85987 台新MSCI中國基金 20.01000 20.28000 -0.27000 -1.33136 台新大眾貨幣市場基金 14.22150 14.22130 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.51530 10.46320 0.05210 0.49794 台新中美貨幣市場基金-美元 10.60400 10.56400 0.04000 0.37864 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.26920 10.22830 0.04090 0.39987 台新中國通基金 43.09000 43.06000 0.03000 0.06967 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.55690 0.56080 -0.00390 -0.69544 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.30200 17.42300 -0.12100 -0.69448 台新中國精選中小基金-美元 0.30930 0.31260 -0.00330 -1.05566 台新中國精選中小基金-新台幣 9.29000 9.39000 -0.10000 -1.06496 台新主流基金 23.21000 23.20000 0.01000 0.04310 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.36000 23.53000 -0.17000 -0.72248 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.75530 0.76080 -0.00550 -0.72292 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.62000 16.73000 -0.11000 -0.65750 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53620 0.54010 -0.00390 -0.72209 台新台灣中小基金 33.32000 33.24000 0.08000 0.24067 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.72120 10.68130 0.03990 0.37355 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.94110 9.90830 0.03280 0.33104 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.45960 11.42170 0.03790 0.33182 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.12030 10.14040 -0.02010 -0.19822 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.29480 11.31720 -0.02240 -0.19793 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 台新印度基金 15.07000 14.99000 0.08000 0.53369 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.68000 8.68740 -0.00740 -0.08518 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28420 0.28450 -0.00030 -0.10545 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.68250 12.69330 -0.01080 -0.08508 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41010 0.41060 -0.00050 -0.12177 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.84000 40.81000 0.03000 0.07351 台新真吉利貨幣市場基金 11.12930 11.12920 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 31.50120 31.40600 0.09520 0.30313 台新智慧生活基金-美元 10.55090 10.66680 -0.11590 -1.08655 台新智慧生活基金-新台幣 10.95000 11.07000 -0.12000 -1.08401 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.28220 8.29470 -0.01250 -0.15070 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.54160 8.55310 -0.01150 -0.13445 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.35850 9.37260 -0.01410 -0.15044 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.66260 9.67560 -0.01300 -0.13436 台新新興市場債券基金(A類型) 11.59340 11.58760 0.00580 0.05005 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36700 0.36690 0.00010 0.02726 台新新興市場債券基金(B類型) 8.25850 8.25440 0.00410 0.04967 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27580 0.27570 0.00010 0.03627 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.63000 5.66000 -0.03000 -0.53004 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.45000 22.44000 0.01000 0.04456 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.24000 10.24670 -0.00670 -0.06539 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.02300 10.04090 -0.01790 -0.17827 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.13560 10.15280 -0.01720 -0.16941 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.23980 10.24650 -0.00670 -0.06539 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.02280 10.04070 -0.01790 -0.17827 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.13560 10.15280 -0.01720 -0.16941 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.19640 42.07310 0.12330 0.29306 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.44400 41.26550 0.17850 0.43256 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.77510 39.83380 -0.05870 -0.14736 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.34950 11.34870 0.00080 0.00705 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19310 10.19440 -0.00130 -0.01275 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.21860 9.21300 0.00560 0.06078 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.82930 10.82270 0.00660 0.06098 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.83730 7.83400 0.00330 0.04212 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.27610 9.27230 0.00380 0.04098 永豐中小基金 51.88000 52.07000 -0.19000 -0.36489 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78670 1.78590 0.00080 0.04480 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48780 2.48670 0.00110 0.04424 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.19760 8.19540 0.00220 0.02684 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07430 11.07140 0.00290 0.02619 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.61000 4.67000 -0.06000 -1.28480 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.89000 21.13000 -0.24000 -1.13583 永豐主流品牌基金 19.42000 19.58000 -0.16000 -0.81716 永豐永豐基金 32.09000 32.22000 -0.13000 -0.40348 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.26100 9.26670 -0.00570 -0.06151 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.74320 9.74930 -0.00610 -0.06257 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.16910 9.17340 -0.00430 -0.04687 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.64940 9.65400 -0.00460 -0.04765 永豐亞洲民生消費基金 12.11000 12.15000 -0.04000 -0.32922 永豐南非幣2021保本基金 14.09340 14.09460 -0.00120 -0.00851 永豐高科技基金 22.56000 22.58000 -0.02000 -0.08857 永豐貨幣市場基金 13.93760 13.93740 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11330 2.11240 0.00090 0.04261 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.60770 2.60660 0.00110 0.04220 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.80730 7.80550 0.00180 0.02306 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.93460 10.93210 0.00250 0.02287 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.19720 7.19840 -0.00120 -0.01667 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.53410 11.53600 -0.00190 -0.01647 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.30000 10.44000 -0.14000 -1.34100 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.14000 8.25000 -0.11000 -1.33333 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.78000 19.04000 -0.26000 -1.36555 永豐臺灣加權ETF基金 53.15000 53.38000 -0.23000 -0.43087 永豐領航科技基金 36.66000 36.65000 0.01000 0.02729 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.16000 12.14000 0.02000 0.16474 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 永豐趨勢平衡基金 40.23000 40.25000 -0.02000 -0.04969 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.87410 11.87320 0.00090 0.00758 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.79830 9.79940 -0.00110 -0.01123 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.37070 10.37190 -0.00120 -0.01157 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.86080 9.86020 0.00060 0.00609 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.26970 10.26910 0.00060 0.00584 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.85200 9.85320 -0.00120 -0.01218 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.55350 10.55480 -0.00130 -0.01232 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.87150 9.87110 0.00040 0.00405 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.36250 10.36200 0.00050 0.00483 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.89000 10.97000 -0.08000 -0.72926 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.56000 9.63000 -0.07000 -0.72690 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.24000 10.32000 -0.08000 -0.77519 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.94000 15.08000 -0.14000 -0.92838 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.67000 19.87000 -0.20000 -1.00654 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.55000 19.75000 -0.20000 -1.01266 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05230 10.05250 -0.00020 -0.00199 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05230 10.05250 -0.00020 -0.00199 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01790 10.01810 -0.00020 -0.00200 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01790 10.01810 -0.00020 -0.00200 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.10800 10.10650 0.00150 0.01484 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.10780 10.10630 0.00150 0.01484 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05570 10.05570 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05570 10.05560 0.00010 0.00099 兆豐國際生命科學基金 15.26000 15.44000 -0.18000 -1.16580 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.35560 10.40290 -0.04730 -0.45468 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.57940 10.62820 -0.04880 -0.45916 兆豐國際全球基金 30.99000 31.25000 -0.26000 -0.83200 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.47660 10.47590 0.00070 0.00668 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22250 10.21390 0.00860 0.08420 兆豐國際國民基金 21.81000 21.75000 0.06000 0.27586 兆豐國際第一基金 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.70180 10.70390 -0.00210 -0.01962 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.19720 8.19880 -0.00160 -0.01952 兆豐國際萬全基金 20.34000 20.30000 0.04000 0.19704 兆豐國際電子基金 25.36000 25.42000 -0.06000 -0.23603 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.79000 21.91000 -0.12000 -0.54770 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.92000 15.87000 0.05000 0.31506 兆豐國際豐台灣基金 33.87000 33.82000 0.05000 0.14784 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55410 12.55390 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.79000 9.90000 -0.11000 -1.11111 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.74560 10.75130 -0.00570 -0.05302 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.50470 10.51180 -0.00710 -0.06754 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.73860 10.74380 -0.00520 -0.04840 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.53550 10.54120 -0.00570 -0.05407 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.60130 10.60840 -0.00710 -0.06693 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.60600 10.61110 -0.00510 -0.04806 合庫台灣基金 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 合庫全球高收益債券基金A類型 11.70300 11.72330 -0.02030 -0.17316 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.67600 12.69880 -0.02280 -0.17954 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.30750 11.32790 -0.02040 -0.18009 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.10040 12.12340 -0.02300 -0.18972 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17490 8.18910 -0.01420 -0.17340 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46170 9.47870 -0.01700 -0.17935 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.15000 9.16650 -0.01650 -0.18000 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.88560 8.90200 -0.01640 -0.18423 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.31260 9.32940 -0.01680 -0.18008 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.24000 11.30000 -0.06000 -0.53097 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 合庫全球新興市場基金 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 合庫貨幣市場基金 10.17120 10.17100 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95940 9.96200 -0.00260 -0.02610 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.23090 10.23440 -0.00350 -0.03420 合庫新興多重收益基金A類型 10.51730 10.52020 -0.00290 -0.02757 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.04500 12.04880 -0.00380 -0.03154 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.17960 15.18550 -0.00590 -0.03885 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.75670 8.75830 -0.00160 -0.01827 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.56050 9.56380 -0.00330 -0.03451 合庫新興多重收益基金B類型 7.93200 7.93420 -0.00220 -0.02773 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.71670 8.71960 -0.00290 -0.03326 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.57360 10.57620 -0.00260 -0.02458 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.52000 11.69000 -0.17000 -1.45423 安本標準兩岸價值基金 美元 11.31000 11.50000 -0.19000 -1.65217 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.52000 11.71000 -0.19000 -1.62254 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.11670 10.11750 -0.00080 -0.00791 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.12490 10.12570 -0.00080 -0.00790 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.00890 10.01890 -0.01000 -0.09981 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.09600 10.09620 -0.00020 -0.00198 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.11660 10.11740 -0.00080 -0.00791 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.12490 10.12570 -0.00080 -0.00790 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.00880 10.01890 -0.01010 -0.10081 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.09600 10.09620 -0.00020 -0.00198 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20660 11.20590 0.00070 0.00625 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.07420 10.07140 0.00280 0.02780 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04280 10.03850 0.00430 0.04284 安聯中國東協基金 15.69000 15.80000 -0.11000 -0.69620 安聯中國策略基金-美元 12.04000 12.15000 -0.11000 -0.90535 安聯中國策略基金-新臺幣 15.79000 15.93000 -0.14000 -0.87884 安聯中華新思路基金-人民幣 14.61000 14.79000 -0.18000 -1.21704 安聯中華新思路基金-美元 13.59000 13.76000 -0.17000 -1.23547 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.87000 13.03000 -0.16000 -1.22794 安聯台灣大壩基金 29.38000 29.23000 0.15000 0.51317 安聯台灣科技基金 49.33000 48.99000 0.34000 0.69402 安聯台灣貨幣市場基金 12.54510 12.54490 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 32.69000 32.34000 0.35000 1.08225 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.72830 10.72760 0.00070 0.00653 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.83020 15.82890 0.00130 0.00821 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88670 9.88590 0.00080 0.00809 安聯四季成長組合基金-美元 11.52000 11.59000 -0.07000 -0.60397 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.92000 11.99000 -0.07000 -0.58382 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.16620 13.16940 -0.00320 -0.02430 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.77010 10.77180 -0.00170 -0.01578 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.84490 12.84660 -0.00170 -0.01323 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59560 9.59780 -0.00220 -0.02292 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.53020 9.53170 -0.00150 -0.01574 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07800 9.07920 -0.00120 -0.01322 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.23010 10.23310 -0.00300 -0.02932 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.27930 10.28070 -0.00140 -0.01362 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.45000 11.50000 -0.05000 -0.43478 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.47000 11.52000 -0.05000 -0.43403 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.88000 10.93000 -0.05000 -0.45746 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.40000 11.44000 -0.04000 -0.34965 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.48020 12.48910 -0.00890 -0.07126 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.32960 11.33710 -0.00750 -0.06615 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.94480 10.95200 -0.00720 -0.06574 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.68030 8.68640 -0.00610 -0.07022 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.53640 8.54210 -0.00570 -0.06673 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.22080 8.22600 -0.00520 -0.06321 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.30550 10.31260 -0.00710 -0.06885 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.21870 10.22530 -0.00660 -0.06455 安聯全球人口趨勢基金 12.43000 12.53000 -0.10000 -0.79808 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.17000 34.27000 -0.10000 -0.29180 安聯全球油礦金趨勢基金 8.11000 8.14000 -0.03000 -0.36855 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47020 12.46380 0.00640 0.05135 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.58180 10.57640 0.00540 0.05106 安聯全球新興市場基金 17.52000 17.69000 -0.17000 -0.96099 安聯全球農金趨勢基金 9.14000 9.21000 -0.07000 -0.76004 安聯全球綠能趨勢基金 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.77000 10.85000 -0.08000 -0.73733 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.01000 11.08000 -0.07000 -0.63177 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.78000 10.85000 -0.07000 -0.64516 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 安聯亞洲動態策略基金 22.35000 22.43000 -0.08000 -0.35667 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.07400 10.07870 -0.00470 -0.04663 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08180 10.08700 -0.00520 -0.05155 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07380 10.07850 -0.00470 -0.04663 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08440 10.08960 -0.00520 -0.05154 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07680 10.08150 -0.00470 -0.04662 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04570 10.05090 -0.00520 -0.05174 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04570 10.05090 -0.00520 -0.05174 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04570 10.05090 -0.00520 -0.05174 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.55060 10.55000 0.00060 0.00569 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.13580 10.13530 0.00050 0.00493 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.23270 90.16580 0.06690 0.07420 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.31700 13.30700 0.01000 0.07515 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.46410 68.41370 0.05040 0.07367 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.97790 9.97040 0.00750 0.07522 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.73310 2.73160 0.00150 0.05491 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93450 10.92780 0.00670 0.06131 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28430 2.28310 0.00120 0.05256 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90270 8.89680 0.00590 0.06632 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.41800 10.41500 0.00300 0.02880 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.34520 10.34540 -0.00020 -0.00193 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.68780 10.68840 -0.00060 -0.00561 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.30800 10.30740 0.00060 0.00582 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.35780 10.36010 -0.00230 -0.02220 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.41700 10.41410 0.00290 0.02785 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34260 10.34280 -0.00020 -0.00193 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.68520 10.68590 -0.00070 -0.00655 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.30540 10.30480 0.00060 0.00582 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.35750 10.35970 -0.00220 -0.02124 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.22030 10.21790 0.00240 0.02349 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.27300 10.27000 0.00300 0.02921 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.21310 10.21070 0.00240 0.02350 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.17710 10.17520 0.00190 0.01867 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.22870 10.22630 0.00240 0.02347 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.22570 10.22330 0.00240 0.02348 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.21300 10.21060 0.00240 0.02350 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.17700 10.17500 0.00200 0.01966 宏利台灣動力基金A類型 29.41000 29.43000 -0.02000 -0.06796 宏利台灣動力基金I類型 29.41000 29.43000 -0.02000 -0.06796 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.03410 10.07620 -0.04210 -0.41782 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92800 9.96750 -0.03950 -0.39629 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.60960 7.64160 -0.03200 -0.41876 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.59590 7.62680 -0.03090 -0.40515 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.57000 11.60000 -0.03000 -0.25862 宏利全球債券組合基金 13.73710 13.72890 0.00820 0.05973 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.97710 2.97600 0.00110 0.03696 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.38930 12.38420 0.00510 0.04118 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.93840 8.93470 0.00370 0.04141 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54140 2.54050 0.00090 0.03543 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.49560 11.48850 0.00710 0.06180 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.43400 3.44630 -0.01230 -0.35690 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55120 0.55310 -0.00190 -0.34352 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.56000 15.61000 -0.05000 -0.32031 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.33370 12.36420 -0.03050 -0.24668 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.91830 10.94540 -0.02710 -0.24759 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.48970 10.51520 -0.02550 -0.24251 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.82040 8.84220 -0.02180 -0.24654 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.45020 8.47110 -0.02090 -0.24672 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.31810 8.33830 -0.02020 -0.24226 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.26130 8.28250 -0.02120 -0.25596 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99550 2.99690 -0.00140 -0.04671 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43350 0.43370 -0.00020 -0.04611 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.06520 13.07060 -0.00540 -0.04131 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98870 0.98920 -0.00050 -0.05055 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.54530 7.54850 -0.00320 -0.04239 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09410 2.09510 -0.00100 -0.04773 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30250 0.30260 -0.00010 -0.03305 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.19320 9.19710 -0.00390 -0.04240 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33420 0.33440 -0.00020 -0.05981 宏利萬利貨幣市場基金 13.68570 13.68550 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.47000 2.50000 -0.03000 -1.20000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.14000 11.26000 -0.12000 -1.06572 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.09000 24.95000 0.14000 0.56112 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.09000 24.95000 0.14000 0.56112 宏利澳幣保本基金 12.65880 12.65580 0.00300 0.02370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.18000 12.20000 -0.02000 -0.16393 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.47150 10.45930 0.01220 0.11664 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.69300 9.69320 -0.00020 -0.00206 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.20180 9.20050 0.00130 0.01413 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.53610 11.53450 0.00160 0.01387 貝萊德亞美利加收益基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 貝萊德新台幣基金 12.96850 12.96840 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.54000 26.57000 -0.03000 -0.11291 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47690 11.47740 -0.00050 -0.00436 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15430 10.15880 -0.00450 -0.04430 保德信大中華基金-人民幣 9.96000 10.08000 -0.12000 -1.19048 保德信大中華基金-美元 9.84000 9.96000 -0.12000 -1.20482 保德信大中華基金-新台幣 29.52000 29.88000 -0.36000 -1.20482 保德信中小型股基金 44.36000 44.20000 0.16000 0.36199 保德信中國中小基金-人民幣 8.56000 8.62000 -0.06000 -0.69606 保德信中國中小基金-美元 8.25000 8.31000 -0.06000 -0.72202 保德信中國中小基金-新臺幣 8.03000 8.09000 -0.06000 -0.74166 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.88590 9.93520 -0.04930 -0.49622 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.96640 10.01560 -0.04920 -0.49123 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.00360 10.05340 -0.04980 -0.49535 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.06970 11.12490 -0.05520 -0.49618 保德信中國品牌基金-人民幣 10.20000 10.32000 -0.12000 -1.16279 保德信中國品牌基金-美元 10.15000 10.27000 -0.12000 -1.16845 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.95000 11.08000 -0.13000 -1.17329 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.94000 28.06000 -0.12000 -0.42766 保德信全球消費商機基金 19.15000 19.31000 -0.16000 -0.82859 保德信全球基礎建設基金 13.85000 13.95000 -0.10000 -0.71685 保德信全球資源基金 7.49000 7.52000 -0.03000 -0.39894 保德信全球醫療生化基金-美元 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.59000 33.46000 0.13000 0.38852 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.48440 10.48240 0.00200 0.01908 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.85200 10.84990 0.00210 0.01936 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.55180 10.54810 0.00370 0.03508 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.91990 10.91610 0.00380 0.03481 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.66990 9.69600 -0.02610 -0.26918 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.81300 10.84200 -0.02900 -0.26748 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26380 9.28730 -0.02350 -0.25303 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.34120 10.36740 -0.02620 -0.25272 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22010 8.22590 -0.00580 -0.07051 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.30670 11.31460 -0.00790 -0.06982 保德信亞太基金 20.73000 20.84000 -0.11000 -0.52783 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.74410 8.73650 0.00760 0.08699 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.07300 12.06260 0.01040 0.08622 保德信店頭市場基金 32.75000 32.64000 0.11000 0.33701 保德信拉丁美洲基金 7.52000 7.61000 -0.09000 -1.18265 保德信金平衡基金 29.81000 29.85000 -0.04000 -0.13400 保德信金滿意基金 41.33000 41.23000 0.10000 0.24254 保德信科技島基金 25.31000 25.22000 0.09000 0.35686 保德信高成長基金 91.82000 91.97000 -0.15000 -0.16310 保德信貨幣市場基金 15.83600 15.83580 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.62020 10.69030 -0.07010 -0.65573 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.89330 10.96350 -0.07020 -0.64031 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.02530 11.06820 -0.04290 -0.38760 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.58890 10.62840 -0.03950 -0.37165 保德信新世紀基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.17080 8.17860 -0.00780 -0.09537 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.26710 10.27660 -0.00950 -0.09244 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.58940 11.60060 -0.01120 -0.09655 保德信新興趨勢組合基金 10.97000 11.08000 -0.11000 -0.99278 保德信瑞騰基金 15.62950 15.63030 -0.00080 -0.00512 保德信歐洲組合基金 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.99810 10.00580 -0.00770 -0.07696 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.48050 10.48830 -0.00780 -0.07437 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.93690 9.94340 -0.00650 -0.06537 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.19540 10.20210 -0.00670 -0.06567 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05590 10.06160 -0.00570 -0.05665 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45780 10.46440 -0.00660 -0.06307 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95350 9.95890 -0.00540 -0.05422 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.25510 10.26060 -0.00550 -0.05360 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.55970 10.56430 -0.00460 -0.04354 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.41680 10.42720 -0.01040 -0.09974 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.69100 10.70120 -0.01020 -0.09532 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.33790 10.34610 -0.00820 -0.07926 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.57220 10.58160 -0.00940 -0.08883 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.24760 10.25170 -0.00410 -0.03999 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.68200 10.68630 -0.00430 -0.04024 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.13330 10.13690 -0.00360 -0.03551 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.44270 10.44640 -0.00370 -0.03542 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35970 10.36480 -0.00510 -0.04921 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10940 10.11380 -0.00440 -0.04350 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.42840 10.43580 -0.00740 -0.07091 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.68880 10.69630 -0.00750 -0.07012 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.59520 10.60750 -0.01230 -0.11596 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.07790 11.09120 -0.01330 -0.11991 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.41420 10.42110 -0.00690 -0.06621 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.62410 10.63110 -0.00700 -0.06584 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45040 10.44070 0.00970 0.09291 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.50290 10.49280 0.01010 0.09626 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.55440 10.54250 0.01190 0.11288 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.43340 10.44190 -0.00850 -0.08140 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.33780 10.34630 -0.00850 -0.08215 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.57830 10.59280 -0.01450 -0.13689 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.56840 10.58490 -0.01650 -0.15588 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.25360 10.26150 -0.00790 -0.07699 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.25150 10.25940 -0.00790 -0.07700 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98060 1.98000 0.00060 0.03030 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.82880 2.82790 0.00090 0.03183 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29680 0.29670 0.00010 0.03370 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45920 0.45900 0.00020 0.04357 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.44750 8.44440 0.00310 0.03671 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.31300 12.30800 0.00500 0.04062 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72780 9.72260 0.00520 0.05348 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.32760 12.32100 0.00660 0.05357 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.76870 8.76380 0.00490 0.05591 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.16450 11.15830 0.00620 0.05556 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.84560 10.84960 -0.00400 -0.03687 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.67830 10.68120 -0.00290 -0.02715 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.70000 18.73000 -0.03000 -0.16017 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4323.38000 4329.35000 -5.97000 -0.13790 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.34950 10.35440 -0.00490 -0.04732 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.17250 11.17780 -0.00530 -0.04742 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.24640 10.24990 -0.00350 -0.03415 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95560 9.96340 -0.00780 -0.07829 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.50600 10.51420 -0.00820 -0.07799 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96110 9.96800 -0.00690 -0.06922 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.28750 10.29470 -0.00720 -0.06994 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.42640 10.44670 -0.02030 -0.19432 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.13950 6.15020 -0.01070 -0.17398 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.18600 11.20550 -0.01950 -0.17402 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.68210 10.71960 -0.03750 -0.34983 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.68100 11.72330 -0.04230 -0.36082 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.89080 10.93040 -0.03960 -0.36229 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.23240 9.26480 -0.03240 -0.34971 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.55390 9.58850 -0.03460 -0.36085 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.42300 9.45720 -0.03420 -0.36163 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.59910 10.63630 -0.03720 -0.34975 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.06550 11.10560 -0.04010 -0.36108 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.04310 11.08320 -0.04010 -0.36181 柏瑞五國金勢力建設基金 7.31000 7.37000 -0.06000 -0.81411 柏瑞巨人基金 12.62000 12.64000 -0.02000 -0.15823 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69670 13.69650 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.74000 16.76000 -0.02000 -0.11933 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.31540 14.33050 -0.01510 -0.10537 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.64770 12.66250 -0.01480 -0.11688 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.24120 13.25620 -0.01500 -0.11315 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.69200 8.70110 -0.00910 -0.10458 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.83510 6.84230 -0.00720 -0.10523 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75950 8.76980 -0.01030 -0.11745 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.55680 8.56040 -0.00360 -0.04205 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84460 10.85690 -0.01230 -0.11329 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.47010 8.48250 -0.01240 -0.14618 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.83530 12.85040 -0.01510 -0.11751 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.39980 12.41290 -0.01310 -0.10554 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.09940 13.10490 -0.00550 -0.04197 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.05390 12.06760 -0.01370 -0.11353 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.05880 9.06830 -0.00950 -0.10476 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.79050 9.80210 -0.01160 -0.11834 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.77820 9.78230 -0.00410 -0.04191 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.64190 9.65280 -0.01090 -0.11292 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.51260 9.52650 -0.01390 -0.14591 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.70790 10.71460 -0.00670 -0.06253 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.62150 10.62910 -0.00760 -0.07150 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.46260 10.46980 -0.00720 -0.06877 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.52320 10.53210 -0.00890 -0.08450 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.92760 9.93380 -0.00620 -0.06241 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.63560 9.64260 -0.00700 -0.07259 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.65990 10.66480 -0.00490 -0.04595 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.68480 9.69160 -0.00680 -0.07016 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.74730 9.75550 -0.00820 -0.08406 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.68800 10.69470 -0.00670 -0.06265 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.62180 10.62940 -0.00760 -0.07150 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.46280 10.47010 -0.00730 -0.06972 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.52410 10.53300 -0.00890 -0.08450 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.92740 9.93370 -0.00630 -0.06342 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.63580 9.64270 -0.00690 -0.07156 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.83900 10.84400 -0.00500 -0.04611 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.68480 9.69150 -0.00670 -0.06913 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.74760 9.75580 -0.00820 -0.08405 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.41390 11.40630 0.00760 0.06663 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.80260 12.79540 0.00720 0.05627 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.10920 12.10180 0.00740 0.06115 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.14350 9.13740 0.00610 0.06676 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83790 9.83230 0.00560 0.05696 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.76140 9.75540 0.00600 0.06150 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.10660 11.09920 0.00740 0.06667 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.92130 11.91460 0.00670 0.05623 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.69860 11.69140 0.00720 0.06158 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.14380 9.13770 0.00610 0.06676 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.83840 9.83290 0.00550 0.05593 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.76180 9.75580 0.00600 0.06150 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.58000 13.65000 -0.07000 -0.51282 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.34000 14.42000 -0.08000 -0.55479 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.74000 8.79000 -0.05000 -0.56883 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.53000 11.60000 -0.07000 -0.60345 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.34000 11.41000 -0.07000 -0.61350 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.63000 11.70000 -0.07000 -0.59829 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.96000 13.04000 -0.08000 -0.61350 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.31000 13.39000 -0.08000 -0.59746 柏瑞拉丁美洲基金 10.55000 10.74000 -0.19000 -1.76909 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.07430 12.07410 0.00020 0.00166 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.27210 10.27270 -0.00060 -0.00584 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.70640 7.70630 0.00010 0.00130 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.21500 10.21560 -0.00060 -0.00587 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.23400 12.22880 0.00520 0.04252 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.93330 11.92960 0.00370 0.03102 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.94590 10.94210 0.00380 0.03473 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.57480 8.57110 0.00370 0.04317 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62760 9.62460 0.00300 0.03117 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.68240 9.67900 0.00340 0.03513 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.47940 11.47580 0.00360 0.03137 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.74320 10.73870 0.00450 0.04190 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.92760 10.92380 0.00380 0.03479 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.97150 9.96840 0.00310 0.03110 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.26480 9.26090 0.00390 0.04211 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.15780 9.15130 0.00650 0.07103 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.70880 9.70540 0.00340 0.03503 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.70120 12.70030 0.00090 0.00709 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.16880 12.16940 -0.00060 -0.00493 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.51940 11.51950 -0.00010 -0.00087 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.16900 7.16850 0.00050 0.00697 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.91440 8.91480 -0.00040 -0.00449 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.59470 9.59480 -0.00010 -0.00104 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.91840 10.91760 0.00080 0.00733 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.53750 11.53750 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.65420 9.65460 -0.00040 -0.00414 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.14700 9.14630 0.00070 0.00765 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.79970 9.79970 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.00600 11.99470 0.01130 0.09421 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.74980 12.73890 0.01090 0.08556 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.63310 11.62280 0.01030 0.08862 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.39560 9.38680 0.00880 0.09375 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.00740 9.99890 0.00850 0.08501 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.00840 9.99950 0.00890 0.08900 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.01730 12.00710 0.01020 0.08495 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.71170 10.70170 0.01000 0.09344 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.08420 11.07440 0.00980 0.08849 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.95780 9.94850 0.00930 0.09348 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.56050 9.55160 0.00890 0.09318 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.24610 10.23740 0.00870 0.08498 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.75120 9.74250 0.00870 0.08930 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.10000 19.13000 -0.03000 -0.15682 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.90000 17.94000 -0.04000 -0.22297 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.38110 13.37600 0.00510 0.03813 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.37710 10.42170 -0.04460 -0.42795 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.39720 11.44660 -0.04940 -0.43157 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.29760 12.34330 -0.04570 -0.37024 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.90830 10.95560 -0.04730 -0.43174 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.05710 9.09610 -0.03900 -0.42876 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.60950 9.65120 -0.04170 -0.43207 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.49100 9.52630 -0.03530 -0.37055 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.56300 9.60440 -0.04140 -0.43105 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.19170 9.23120 -0.03950 -0.42790 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.41070 9.45160 -0.04090 -0.43273 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.34480 11.38700 -0.04220 -0.37060 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.50560 9.54670 -0.04110 -0.43052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.40000 11.25000 0.15000 1.33333 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.93000 33.83000 -0.90000 -2.66036 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.22000 26.35000 -0.13000 -0.49336 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.67000 12.57000 0.10000 0.79554 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.39000 31.86000 -0.47000 -1.47520 國泰富時中國A50基金 21.76000 22.08000 -0.32000 -1.44928 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.01000 21.17000 -0.16000 -0.75579 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.66000 17.74000 -0.08000 -0.45096 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.53500 10.53410 0.00090 0.00854 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.43360 10.43190 0.00170 0.01630 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.57240 10.56740 0.00500 0.04732 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.31790 10.31710 0.00080 0.00775 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.25290 10.25120 0.00170 0.01658 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.32360 10.32000 0.00360 0.03488 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.06110 10.05770 0.00340 0.03380 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.85750 9.85650 0.00100 0.01015 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.03310 10.02850 0.00460 0.04587 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.87600 9.86990 0.00610 0.06180 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.06100 10.05760 0.00340 0.03381 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.85280 9.85170 0.00110 0.01117 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.03300 10.02840 0.00460 0.04587 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.87600 9.86990 0.00610 0.06180 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42390 11.42500 -0.00110 -0.00963 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10150 10.09760 0.00390 0.03862 第一金大中華基金 25.63000 25.71000 -0.08000 -0.31116 第一金小型精選基金 31.58000 31.50000 0.08000 0.25397 第一金中國世紀基金-人民幣 13.12000 13.29000 -0.17000 -1.27916 第一金中國世紀基金-美元 8.18450 8.29930 -0.11480 -1.38325 第一金中國世紀基金-美元-N 8.18480 8.29970 -0.11490 -1.38439 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.71000 9.84000 -0.13000 -1.32114 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.71000 9.84000 -0.13000 -1.32114 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.77830 9.77110 0.00720 0.07369 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38870 8.38860 0.00010 0.00119 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.27610 11.26790 0.00820 0.07277 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.83820 9.83820 0.00000 0.00000 第一金中概平衡基金 26.22000 26.28000 -0.06000 -0.22831 第一金台灣貨幣市場基金 15.31930 15.31900 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.62000 178.61700 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.69110 15.86430 -0.17320 -1.09176 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.69060 15.86360 -0.17300 -1.09055 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.20000 15.37000 -0.17000 -1.10605 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.21000 15.38000 -0.17000 -1.10533 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.50710 10.70250 -0.19540 -1.82574 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.50530 10.70060 -0.19530 -1.82513 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.58000 10.77000 -0.19000 -1.76416 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.58000 10.78000 -0.20000 -1.85529 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.09890 10.14850 -0.04960 -0.48874 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.09890 10.14860 -0.04970 -0.48972 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.52820 13.63280 -0.10460 -0.76727 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.54640 13.65110 -0.10470 -0.76697 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.88000 12.98000 -0.10000 -0.77042 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.91000 13.00000 -0.09000 -0.69231 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.88170 9.90370 -0.02200 -0.22214 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.87860 9.90070 -0.02210 -0.22322 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.52630 9.54750 -0.02120 -0.22205 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.55080 9.57200 -0.02120 -0.22148 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.72470 10.74870 -0.02400 -0.22328 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.37150 10.39460 -0.02310 -0.22223 第一金全球大趨勢基金 25.11000 25.36000 -0.25000 -0.98580 第一金全球不動產證券化基金A 9.40260 9.39940 0.00320 0.03404 第一金全球不動產證券化基金B 6.53950 6.53730 0.00220 0.03365 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.19240 10.24050 -0.04810 -0.46970 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.19270 10.24070 -0.04800 -0.46872 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.03190 11.08390 -0.05200 -0.46915 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.03390 11.08580 -0.05190 -0.46817 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.57860 8.61370 -0.03510 -0.40749 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.48370 10.52660 -0.04290 -0.40754 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.36210 9.37170 -0.00960 -0.10244 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.36040 9.37010 -0.00970 -0.10352 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.77880 7.78950 -0.01070 -0.13736 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.77300 7.78400 -0.01100 -0.14132 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.56910 8.58120 -0.01210 -0.14101 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.56970 8.58190 -0.01220 -0.14216 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.60290 11.61490 -0.01200 -0.10332 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.60380 11.61580 -0.01200 -0.10331 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.26210 10.27650 -0.01440 -0.14013 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.26290 10.27740 -0.01450 -0.14109 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.07290 15.09430 -0.02140 -0.14178 第一金亞洲科技基金 17.64000 17.73000 -0.09000 -0.50761 第一金亞洲新興市場基金 13.46000 13.43000 0.03000 0.22338 第一金店頭市場基金 7.71000 7.69000 0.02000 0.26008 第一金創新趨勢基金 21.06000 21.10000 -0.04000 -0.18957 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.58860 42.52020 0.06840 0.16086 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.35790 42.40160 -0.04370 -0.10306 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.70380 42.51860 0.18520 0.43557 第一金電子基金 32.11000 32.17000 -0.06000 -0.18651 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.47000 18.60000 -0.13000 -0.69892 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.36000 18.36000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.44000 19.84000 -0.40000 -2.01613 統一大中華中小基金(人民幣) 7.50000 7.57000 -0.07000 -0.92470 統一大中華中小基金(美元) 6.86000 6.92000 -0.06000 -0.86705 統一大中華中小基金(新台幣) 10.22000 10.31000 -0.09000 -0.87294 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 統一大東協高股息基金(美元) 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 統一大滿貫基金-A類型 32.44000 32.41000 0.03000 0.09256 統一大滿貫基金-I類型 32.44000 32.41000 0.03000 0.09256 統一大龍印基金 14.42000 14.52000 -0.10000 -0.68871 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.01000 9.11000 -0.10000 -1.09769 統一大龍騰中國基金(美元) 8.25000 8.34000 -0.09000 -1.07914 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.45000 9.55000 -0.10000 -1.04712 統一中小基金 22.59000 22.52000 0.07000 0.31083 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.89100 9.88850 0.00250 0.02528 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.20080 9.20090 -0.00010 -0.00109 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95010 8.94900 0.00110 0.01229 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.33100 12.32780 0.00320 0.02596 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42100 11.42110 -0.00010 -0.00088 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.07310 11.07180 0.00130 0.01174 統一台灣動力基金 17.05000 16.97000 0.08000 0.47142 統一全天候基金-A類型 102.91000 102.26000 0.65000 0.63563 統一全天候基金-I類型 103.44000 102.79000 0.65000 0.63236 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.15720 8.21300 -0.05580 -0.67941 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.87270 7.92860 -0.05590 -0.70504 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.92100 7.97600 -0.05500 -0.68957 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.76090 8.82080 -0.05990 -0.67908 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.46310 8.52320 -0.06010 -0.70513 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.50790 8.56690 -0.05900 -0.68870 統一全球債券組合基金 12.40080 12.40440 -0.00360 -0.02902 統一全球新科技基金(人民幣) 15.24000 15.49000 -0.25000 -1.61394 統一全球新科技基金(美元) 14.33000 14.57000 -0.24000 -1.64722 統一全球新科技基金(新台幣) 13.86000 14.09000 -0.23000 -1.63236 統一亞太基金 24.64000 24.78000 -0.14000 -0.56497 統一亞洲大金磚基金 12.41000 12.47000 -0.06000 -0.48115 統一奔騰基金 55.45000 55.21000 0.24000 0.43470 統一強棒貨幣市場基金 16.72950 16.72930 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685 統一強漢基金(美元) 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 統一強漢基金(新台幣) 25.46000 25.57000 -0.11000 -0.43019 統一統信基金 28.55000 28.46000 0.09000 0.31623 統一黑馬基金 56.36000 56.13000 0.23000 0.40976 統一新亞洲科技能源基金 15.93000 15.99000 -0.06000 -0.37523 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.10370 8.10150 0.00220 0.02716 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.73620 10.73340 0.00280 0.02609 統一經建基金 43.61000 43.32000 0.29000 0.66944 統一龍馬基金 62.60000 62.44000 0.16000 0.25625 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.14000 18.16000 -0.02000 -0.11013 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.96000 43.93000 0.03000 0.06829 野村中國機會基金 14.12000 14.13000 -0.01000 -0.07077 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.34780 10.33900 0.00880 0.08511 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.33280 10.32330 0.00950 0.09202 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.38700 10.37600 0.01100 0.10601 野村巴西基金 6.84000 7.02000 -0.18000 -2.56410 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780 野村台灣高股息基金 24.44000 24.34000 0.10000 0.41085 野村台灣運籌基金 34.51000 34.51000 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.88480 9.88290 0.00190 0.01923 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.81530 9.81310 0.00220 0.02242 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.85750 9.85650 0.00100 0.01015 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.41620 10.41430 0.00190 0.01824 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.24240 10.24010 0.00230 0.02246 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03780 10.03680 0.00100 0.00996 野村平衡基金 18.78000 18.83000 -0.05000 -0.26553 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.62000 14.69000 -0.07000 -0.47651 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.99000 12.06000 -0.07000 -0.58043 野村全球生技醫療基金 17.05000 17.10000 -0.05000 -0.29240 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.18350 10.17120 0.01230 0.12093 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.18260 10.17550 0.00710 0.06978 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.10410 10.09700 0.00710 0.07032 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.42580 10.41310 0.01270 0.12196 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.39300 10.38600 0.00700 0.06740 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.31540 10.30860 0.00680 0.06596 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.10400 10.09700 0.00700 0.06933 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.74000 10.72690 0.01310 0.12212 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.66750 10.66040 0.00710 0.06660 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.59050 10.58350 0.00700 0.06614 野村全球品牌基金 29.21000 29.49000 -0.28000 -0.94947 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.99000 13.02000 -0.03000 -0.23041 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.69000 19.73000 -0.04000 -0.20274 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.21000 12.24000 -0.03000 -0.24510 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.89770 10.89370 0.00400 0.03672 野村全球短期收益基金-美元計價 10.94820 10.94360 0.00460 0.04203 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.73210 10.72940 0.00270 0.02516 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.68090 8.71620 -0.03530 -0.40499 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.48690 8.52110 -0.03420 -0.40136 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.07590 8.10850 -0.03260 -0.40205 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.99880 11.04350 -0.04470 -0.40476 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.47440 10.51660 -0.04220 -0.40127 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05820 10.09880 -0.04060 -0.40203 野村成長基金 29.08000 29.23000 -0.15000 -0.51317 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.45100 8.47480 -0.02380 -0.28083 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.46530 8.48870 -0.02340 -0.27566 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.69380 8.71730 -0.02350 -0.26958 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.63790 9.66500 -0.02710 -0.28039 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.50910 9.53540 -0.02630 -0.27581 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.75230 9.77870 -0.02640 -0.26997 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.03000 13.07000 -0.04000 -0.30604 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.27060 10.25760 0.01300 0.12674 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.19900 10.18590 0.01310 0.12861 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.11340 10.10000 0.01340 0.13267 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.69550 9.68320 0.01230 0.12702 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.71860 9.70600 0.01260 0.12982 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.84390 9.83080 0.01310 0.13325 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.11340 10.10000 0.01340 0.13267 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.79240 10.77860 0.01380 0.12803 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.66550 10.65170 0.01380 0.12956 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.80430 10.78990 0.01440 0.13346 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.13850 10.12800 0.01050 0.10367 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.13720 10.12920 0.00800 0.07898 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.08670 10.07900 0.00770 0.07640 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.58600 8.57990 0.00610 0.07110 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19710 9.18780 0.00930 0.10122 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.06620 9.05950 0.00670 0.07396 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.08670 10.07900 0.00770 0.07640 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.82000 13.81020 0.00980 0.07096 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.94060 12.92760 0.01300 0.10056 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.48310 10.47540 0.00770 0.07351 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52730 10.51890 0.00840 0.07986 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51210 10.50330 0.00880 0.08378 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52690 10.51920 0.00770 0.07320 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71910 10.71060 0.00850 0.07936 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.68580 10.67680 0.00900 0.08429 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.66960 10.66170 0.00790 0.07410 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.62800 10.61860 0.00940 0.08852 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.58450 10.57470 0.00980 0.09267 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.71900 10.70700 0.01200 0.11208 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.24100 10.26500 -0.02400 -0.23380 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.94180 9.96400 -0.02220 -0.22280 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.57580 9.59710 -0.02130 -0.22194 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.07300 9.09440 -0.02140 -0.23531 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.47290 11.50000 -0.02710 -0.23565 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.31270 10.34110 -0.02840 -0.27463 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.42750 11.45770 -0.03020 -0.26358 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.85930 10.88750 -0.02820 -0.25901 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.64540 10.67470 -0.02930 -0.27448 野村泰國基金 45.01000 44.91000 0.10000 0.22267 野村高科技基金 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.49320 10.55910 -0.06590 -0.62411 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.14510 10.21000 -0.06490 -0.63565 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.72440 10.79850 -0.07410 -0.68621 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.55200 9.61250 -0.06050 -0.62939 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.54570 9.60590 -0.06020 -0.62670 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.78080 9.88240 -0.10160 -1.02809 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.07780 12.15510 -0.07730 -0.63595 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.02650 14.12870 -0.10220 -0.72335 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.99160 11.06120 -0.06960 -0.62923 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.99220 11.06150 -0.06930 -0.62650 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.43930 11.55820 -0.11890 -1.02871 野村貨幣市場基金 16.33470 16.33440 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.59000 15.61000 -0.02000 -0.12812 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.34350 10.33890 0.00460 0.04449 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.25280 10.24780 0.00500 0.04879 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.38560 10.37890 0.00670 0.06455 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.34790 10.34390 0.00400 0.03867 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.30250 10.29830 0.00420 0.04078 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.30610 10.30760 -0.00150 -0.01455 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.65810 10.65430 0.00380 0.03567 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.58020 10.57540 0.00480 0.04539 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.63240 10.63390 -0.00150 -0.01411 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.11360 10.13140 -0.01780 -0.17569 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.12600 10.14320 -0.01720 -0.16957 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.03360 10.05160 -0.01800 -0.17908 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.63270 10.65140 -0.01870 -0.17556 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.59820 10.61620 -0.01800 -0.16955 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.50680 10.52560 -0.01880 -0.17861 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.59590 10.59660 -0.00070 -0.00661 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.00650 8.00710 -0.00060 -0.00749 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.32240 12.32340 -0.00100 -0.00811 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.31550 10.30750 0.00800 0.07761 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.47620 10.47010 0.00610 0.05826 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.29030 10.28050 0.00980 0.09533 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.37930 10.36850 0.01080 0.10416 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.33470 10.33110 0.00360 0.03485 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.31590 10.30790 0.00800 0.07761 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.47700 10.47080 0.00620 0.05921 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.29050 10.28150 0.00900 0.08754 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.38270 10.37190 0.01080 0.10413 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.33480 10.33120 0.00360 0.03485 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.35060 10.34330 0.00730 0.07058 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.51200 10.50690 0.00510 0.04854 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.32460 10.31630 0.00830 0.08046 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.41430 10.40410 0.01020 0.09804 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.37170 10.36890 0.00280 0.02700 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.35060 10.34320 0.00740 0.07154 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.51210 10.50700 0.00510 0.04854 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.32620 10.31780 0.00840 0.08141 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.41910 10.40890 0.01020 0.09799 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.37230 10.36950 0.00280 0.02700 野村精選貨幣市場基金 12.11200 12.11180 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.84000 11.86000 -0.02000 -0.16863 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 野村歐洲高股息基金季配型 7.85000 7.87000 -0.02000 -0.25413 野村歐洲高股息基金累積型 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690 野村積極成長基金 12.31000 12.37000 -0.06000 -0.48504 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.30000 34.35000 -0.05000 -0.14556 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.66080 10.67580 -0.01500 -0.14050 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.56740 8.57740 -0.01000 -0.11659 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.90130 7.91010 -0.00880 -0.11125 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.74830 7.75930 -0.01100 -0.14177 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.23480 12.24900 -0.01420 -0.11593 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.95440 10.96670 -0.01230 -0.11216 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.78210 10.79740 -0.01530 -0.14170 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.59000 11.69000 -0.10000 -0.85543 野村環球基金-人民幣計價 17.51000 17.67000 -0.16000 -0.90549 野村環球基金-美元計價 13.61000 13.73000 -0.12000 -0.87400 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.22000 19.40000 -0.18000 -0.92784 野村鴻利基金 22.56000 22.62000 -0.06000 -0.26525 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90000 16.89990 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.65000 18.63000 0.02000 0.10735 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.09000 13.98000 0.11000 0.78684 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.33000 15.37000 -0.04000 -0.26025 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.69580 10.69420 0.00160 0.01496 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.00950 14.00750 0.00200 0.01428 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.72470 10.71820 0.00650 0.06064 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.64720 10.65250 -0.00530 -0.04975 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.50250 10.49460 0.00790 0.07528 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.39910 10.40250 -0.00340 -0.03268 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 9.96220 9.94810 0.01410 0.14174 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.04530 10.04230 0.00300 0.02987 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.93960 9.93550 0.00410 0.04127 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.23130 10.22260 0.00870 0.08511 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.37120 10.36210 0.00910 0.08782 凱基台商天下基金 12.89000 13.01000 -0.12000 -0.92237 凱基台灣精五門基金 20.48000 20.43000 0.05000 0.24474 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.42850 44.47030 -0.04180 -0.09400 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.76000 45.79870 -0.03870 -0.08450 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.62560 42.61840 0.00720 0.01689 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.51690 10.57020 -0.05330 -0.50425 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.45200 44.46030 -0.00830 -0.01867 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.39110 45.30770 0.08340 0.18407 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.42140 44.21250 0.20890 0.47249 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.49000 12.47000 0.02000 0.16038 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.26800 11.25680 0.01120 0.09950 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59210 11.59190 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.33000 27.22000 0.11000 0.40411 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.56000 22.95000 -0.39000 -1.69935 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.64860 22.02240 -0.37380 -1.69736 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.15000 17.23000 -0.08000 -0.46431 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.22730 16.30370 -0.07640 -0.46861 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.61000 7.66000 -0.05000 -0.65274 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.67580 40.64280 0.03300 0.08120 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.77940 40.85560 -0.07620 -0.18651 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.42700 40.59670 -0.16970 -0.41801 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.49000 11.57000 -0.08000 -0.69144 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.16950 11.26060 -0.09110 -0.80902 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.79000 10.88000 -0.09000 -0.82721 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.28830 12.36010 -0.07180 -0.58090 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.72000 12.79000 -0.07000 -0.54730 凱基護城河基金-台幣計價A 12.89000 13.01000 -0.12000 -0.92237 凱基護城河基金-美元計價B 12.50140 12.62540 -0.12400 -0.98215 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.01700 10.08650 -0.06950 -0.68904 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.77380 9.85330 -0.07950 -0.80684 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.88730 9.96610 -0.07880 -0.79068 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.01700 10.08640 -0.06940 -0.68806 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.77380 9.85330 -0.07950 -0.80684 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.88730 9.96610 -0.07880 -0.79068 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.71000 12.50000 0.21000 1.68000 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.56000 35.78000 -1.22000 -3.40973 富邦NASDAQ-100基金 31.99000 32.56000 -0.57000 -1.75061 富邦上証180基金 31.86000 31.94000 -0.08000 -0.25047 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19170 0.19440 -0.00270 -1.38889 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.97000 6.05000 -0.08000 -1.32231 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.23000 6.19000 0.04000 0.64620 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 45.44000 45.90000 -0.46000 -1.00218 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.03050 12.13120 -0.10070 -0.83009 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.11630 11.21320 -0.09690 -0.86416 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.76430 10.86460 -0.10030 -0.92318 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.22280 10.30840 -0.08560 -0.83039 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.36660 9.44830 -0.08170 -0.86471 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.07930 9.16390 -0.08460 -0.92319 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.70970 20.69680 0.01290 0.06233 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.62750 11.62660 0.00090 0.00774 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71170 10.72190 -0.01020 -0.09513 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.77480 13.76760 0.00720 0.05230 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01500 2.01460 0.00040 0.01986 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47360 9.46860 0.00500 0.05281 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43560 1.43530 0.00030 0.02090 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.33130 12.32550 0.00580 0.04706 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.79720 1.79680 0.00040 0.02226 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.34410 10.33930 0.00480 0.04642 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52840 1.52800 0.00040 0.02618 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.86550 10.85980 0.00570 0.05249 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.80640 10.80200 0.00440 0.04073 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.61000 15.57000 0.04000 0.25690 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.96000 18.05000 -0.09000 -0.49861 富邦日本東証基金 19.82000 19.87000 -0.05000 -0.25164 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.39000 46.37000 0.02000 0.04313 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.62000 46.75000 -0.13000 -0.27807 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.98000 51.31000 -0.33000 -0.64315 富邦台灣心基金 20.84000 20.87000 -0.03000 -0.14375 富邦台灣釆吉50基金 45.63000 45.97000 -0.34000 -0.73961 富邦台灣科技指數基金 52.08000 52.62000 -0.54000 -1.02623 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.05370 47.27360 -0.21990 -0.46516 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.92350 42.00070 -0.07720 -0.18381 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31600 0.31610 -0.00010 -0.03164 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.61950 2.61930 0.00020 0.00764 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35620 0.35640 -0.00020 -0.05612 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.00320 11.00660 -0.00340 -0.03089 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.24100 2.24080 0.00020 0.00893 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33630 0.33640 -0.00010 -0.02973 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.34970 9.35260 -0.00290 -0.03101 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.88000 24.64000 0.24000 0.97403 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.70000 13.80000 -0.10000 -0.72464 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.16000 30.77000 0.39000 1.26747 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70350 15.70330 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.02000 18.06000 -0.04000 -0.22148 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.33450 41.33010 0.00440 0.01065 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.49700 43.44000 0.05700 0.13122 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.11650 41.08970 0.02680 0.06522 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.21320 45.18800 0.02520 0.05577 富邦長紅基金 58.17000 58.25000 -0.08000 -0.13734 富邦科技基金 23.11000 23.08000 0.03000 0.12998 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.42900 41.53780 -0.10880 -0.26193 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.60880 44.44120 0.16760 0.37713 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.09570 40.03770 0.05800 0.14486 富邦恒生國企ETF基金 20.85000 20.79000 0.06000 0.28860 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.46000 27.37000 0.09000 0.32883 富邦高成長基金 22.48000 22.52000 -0.04000 -0.17762 富邦基金A類型 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432 富邦基金I類型 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432 富邦深証100基金 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 富邦富時歐洲ETF基金 21.08000 21.08000 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42660 0.42740 -0.00080 -0.18718 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.49780 12.52600 -0.02820 -0.22513 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.33230 9.35340 -0.02110 -0.22559 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30290 0.30350 -0.00060 -0.19769 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.54210 8.56130 -0.01920 -0.22427 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.17590 10.17960 -0.00370 -0.03635 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.84170 10.84380 -0.00210 -0.01937 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.49970 9.50310 -0.00340 -0.03578 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.11650 10.11850 -0.00200 -0.01977 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.59000 18.65000 -0.06000 -0.32172 富邦精準基金 42.89000 42.82000 0.07000 0.16348 富邦精銳中小基金 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.24000 17.17000 0.07000 0.40769 富邦臺灣公司治理100基金 21.20000 21.33000 -0.13000 -0.60947 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.28000 7.26000 0.02000 0.27548 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.34000 15.44000 -0.10000 -0.64767 富邦標普美國特別股ETF基金 19.87000 19.89000 -0.02000 -0.10055 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.67370 10.70240 -0.02870 -0.26816 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.44200 10.48930 -0.04730 -0.45094 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.66960 10.71620 -0.04660 -0.43486 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.15590 10.18310 -0.02720 -0.26711 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.88920 9.93400 -0.04480 -0.45098 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.08980 10.13390 -0.04410 -0.43517 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.66000 30.78000 -0.12000 -0.38986 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.09740 10.11490 -0.01750 -0.17301 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.08670 10.10570 -0.01900 -0.18801 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.91380 9.93290 -0.01910 -0.19229 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.38110 10.39910 -0.01800 -0.17309 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.38460 10.40410 -0.01950 -0.18743 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.20950 10.22900 -0.01950 -0.19063 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60600 8.60140 0.00460 0.05348 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.31230 9.30780 0.00450 0.04835 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.86600 8.86210 0.00390 0.04401 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.34020 10.33520 0.00500 0.04838 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.42410 10.41910 0.00500 0.04799 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.94950 9.94510 0.00440 0.04424 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.09360 10.08880 0.00480 0.04758 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.68840 8.68250 0.00590 0.06795 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.98150 9.97510 0.00640 0.06416 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.25370 9.24820 0.00550 0.05947 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.47190 11.46380 0.00810 0.07066 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.30350 11.29620 0.00730 0.06462 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.59670 10.59030 0.00640 0.06043 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.45090 9.44500 0.00590 0.06247 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.47000 15.52000 -0.05000 -0.32216 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.93930 8.93210 0.00720 0.08061 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.85210 9.84440 0.00770 0.07822 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.34420 9.33740 0.00680 0.07283 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.75200 10.74340 0.00860 0.08005 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.80300 10.79470 0.00830 0.07689 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.30590 10.29840 0.00750 0.07283 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.48760 9.48040 0.00720 0.07595 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.60000 8.66000 -0.06000 -0.69284 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.61000 7.68000 -0.07000 -0.91146 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.70000 8.80000 -0.10000 -1.13636 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.59000 8.67000 -0.08000 -0.92272 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.71000 9.81000 -0.10000 -1.01937 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18830 10.19320 -0.00490 -0.04807 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.54590 9.55200 -0.00610 -0.06386 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.07830 9.08420 -0.00590 -0.06495 富蘭克林華美中華基金 11.13000 11.27000 -0.14000 -1.24224 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.38000 21.32000 0.06000 0.28143 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.58000 21.57000 0.01000 0.04636 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.08730 8.08670 0.00060 0.00742 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.20050 9.20060 -0.00010 -0.00109 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.17890 10.17900 -0.00010 -0.00098 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.69410 9.69340 0.00070 0.00722 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.59590 11.61300 -0.01710 -0.14725 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.73030 8.74320 -0.01290 -0.14754 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.90660 8.91970 -0.01310 -0.14687 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 10.00600 10.02070 -0.01470 -0.14670 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.17240 14.19520 -0.02280 -0.16062 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.27360 10.29000 -0.01640 -0.15938 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.30230 10.31880 -0.01650 -0.15990 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.60760 10.62410 -0.01650 -0.15531 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67860 7.69050 -0.01190 -0.15474 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.03420 9.04820 -0.01400 -0.15473 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.03350 10.04900 -0.01550 -0.15424 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.21830 11.23450 -0.01620 -0.14420 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58480 7.59580 -0.01100 -0.14482 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.94110 8.95400 -0.01290 -0.14407 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.09590 10.11050 -0.01460 -0.14440 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.87340 10.88990 -0.01650 -0.15152 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.69960 7.71120 -0.01160 -0.15043 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.22580 8.22940 -0.00360 -0.04375 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.31710 9.32140 -0.00430 -0.04613 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.37400 10.37880 -0.00480 -0.04625 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.05670 13.06220 -0.00550 -0.04211 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.11000 8.16000 -0.05000 -0.61275 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.40000 8.46000 -0.06000 -0.70922 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.78000 8.80000 -0.02000 -0.22727 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.10000 8.13000 -0.03000 -0.36900 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.77000 11.82000 -0.05000 -0.42301 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.29350 13.35220 -0.05870 -0.43963 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 富蘭克林華美第一富基金 37.37000 37.16000 0.21000 0.56512 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34900 10.34880 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.82000 8.86000 -0.04000 -0.45147 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.41000 14.58000 -0.17000 -1.16598 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.38000 13.56000 -0.18000 -1.32743 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.67000 15.87000 -0.20000 -1.26024 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.06810 10.06930 -0.00120 -0.01192 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.06810 10.06930 -0.00120 -0.01192 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.98520 9.98760 -0.00240 -0.02403 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.98520 9.98760 -0.00240 -0.02403 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.01820 10.02320 -0.00500 -0.04988 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.01820 10.02330 -0.00510 -0.05088 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.01820 10.02320 -0.00500 -0.04988 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.11150 10.11520 -0.00370 -0.03658 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.11150 10.11520 -0.00370 -0.03658 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.11150 10.11520 -0.00370 -0.03658 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.81820 6.83740 -0.01920 -0.28081 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.79180 10.81310 -0.02130 -0.19698 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.58440 9.59060 -0.00620 -0.06465 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.54480 11.55230 -0.00750 -0.06492 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.80370 6.80910 -0.00540 -0.07931 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.99420 9.00200 -0.00780 -0.08665 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.58530 10.59450 -0.00920 -0.08684 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95970 10.96850 -0.00880 -0.08023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.14000 68.22000 -0.08000 -0.11727 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.54000 68.64000 -0.10000 -0.14569 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.18120 62.18710 -0.00590 -0.00949 復華1至5年期高收益債券基金 20.67000 20.96000 -0.29000 -1.38359 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.49230 66.50690 -0.01460 -0.02195 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.01700 65.93780 0.07920 0.12011 復華人民幣貨幣市場基金 11.86090 11.86010 0.00080 0.00675 復華人生目標基金 37.89170 37.96820 -0.07650 -0.20148 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 復華大中華中小策略基金 8.73000 8.82000 -0.09000 -1.02041 復華中小精選基金 64.75000 64.48000 0.27000 0.41873 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.38280 52.36810 0.01470 0.02807 復華中國特選信用債券ETF基金 62.15120 62.13200 0.01920 0.03090 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.90000 8.98000 -0.08000 -0.89087 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.74000 11.79000 -0.05000 -0.42409 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594 復華六年到期新興市場債券基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 復華台灣智能基金 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 復華全方位基金 28.42000 28.31000 0.11000 0.38856 復華全球大趨勢基金-美元 12.62000 12.79000 -0.17000 -1.32916 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.97000 20.24000 -0.27000 -1.33399 復華全球平衡基金-美元 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573 復華全球平衡基金-新臺幣 19.63000 19.71000 -0.08000 -0.40589 復華全球物聯網科技基金-美元 13.86000 14.13000 -0.27000 -1.91083 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.43000 13.69000 -0.26000 -1.89920 復華全球原物料基金 8.38000 8.43000 -0.05000 -0.59312 復華全球消費基金-新臺幣 12.81000 12.93000 -0.12000 -0.92807 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.12630 12.11340 0.01290 0.10649 復華全球債券基金 14.82880 14.79660 0.03220 0.21762 復華全球債券組合基金 15.29000 15.29000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.06000 15.15000 -0.09000 -0.59406 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197 復華全球戰略配置強基金-美元 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 復華有利貨幣市場基金 13.49050 13.49030 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813 復華亞太成長基金 11.74000 11.97000 -0.23000 -1.92147 復華亞太神龍科技基金-美元 8.76000 8.92000 -0.16000 -1.79372 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.36000 9.53000 -0.17000 -1.78384 復華東協世紀基金 12.53000 12.54000 -0.01000 -0.07974 復華南非幣長期收益基金A 13.84000 13.84000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 7.94000 7.95000 -0.01000 -0.12579 復華南非幣短期收益基金A 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 68.00080 67.78550 0.21530 0.31762 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.53000 21.71000 -0.18000 -0.82911 復華美國新星基金-美元 12.48000 12.69000 -0.21000 -1.65485 復華美國新星基金-新臺幣 12.74000 12.95000 -0.21000 -1.62162 復華恒生基金 21.76000 21.72000 0.04000 0.18416 復華恒生單日反向一倍基金 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180 復華恒生單日正向二倍基金 31.60000 31.53000 0.07000 0.22201 復華神盾基金 25.33140 25.32520 0.00620 0.02448 復華高成長基金 67.10000 67.21000 -0.11000 -0.16367 復華高益策略組合基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.45370 14.45350 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.89000 18.39000 -0.50000 -2.71887 復華富時台灣高股息低波動基金 49.91000 49.96000 -0.05000 -0.10008 復華復華基金 20.96000 20.99000 -0.03000 -0.14293 復華華人世紀基金 16.31000 16.56000 -0.25000 -1.50966 復華傳家二號基金 30.20580 30.11800 0.08780 0.29152 復華傳家基金 22.09040 22.08230 0.00810 0.03668 復華奧林匹克全球組合基金 15.85000 15.86000 -0.01000 -0.06305 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.41000 14.43000 -0.02000 -0.13860 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 復華新興人民幣短期收益基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 復華新興人民幣債券基金A 12.23000 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10.00480 0.00250 0.02499 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.17810 10.17920 -0.00110 -0.01081 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.80880 10.80830 0.00050 0.00463 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.98480 9.97900 0.00580 0.05812 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.62340 10.61560 0.00780 0.07348 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.33960 10.33370 0.00590 0.05709 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.98940 10.98130 0.00810 0.07376 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.70340 10.68350 0.01990 0.18627 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.64830 10.64750 0.00080 0.00751 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.75650 10.75400 0.00250 0.02325 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.60790 10.58950 0.01840 0.17376 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.81030 11.81220 -0.00190 -0.01609 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.55320 10.55340 -0.00020 -0.00190 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.78920 10.77050 0.01870 0.17362 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.13720 12.14050 -0.00330 -0.02718 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.69510 10.69530 -0.00020 -0.00187 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.84390 10.84100 0.00290 0.02675 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.13910 10.12040 0.01870 0.18478 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.13410 10.13300 0.00110 0.01086 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.04680 10.04410 0.00270 0.02688 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.46790 10.45260 0.01530 0.14638 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.68980 10.69940 -0.00960 -0.08972 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.47160 10.47490 -0.00330 -0.03150 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.46640 10.45120 0.01520 0.14544 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.68910 10.69870 -0.00960 -0.08973 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.46840 10.47160 -0.00320 -0.03056 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.33330 10.31390 0.01940 0.18810 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.30730 10.30620 0.00110 0.01067 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.33130 10.31190 0.01940 0.18813 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.30810 10.30700 0.00110 0.01067 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.86550 10.83890 0.02660 0.24541 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.86140 10.85390 0.00750 0.06910 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.95870 10.94930 0.00940 0.08585 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.19160 10.17450 0.01710 0.16807 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.18270 10.18320 -0.00050 -0.00491 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.09520 10.09410 0.00110 0.01090 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20870 9.20090 0.00780 0.08477 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.27030 8.27790 -0.00760 -0.09181 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.31590 8.32230 -0.00640 -0.07690 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.95730 11.94720 0.01010 0.08454 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.77150 10.78140 -0.00990 -0.09182 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.95610 10.96450 -0.00840 -0.07661 景順主流基金 16.91000 16.91000 0.00000 0.00000 景順台灣科技基金 29.23000 29.19000 0.04000 0.13703 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 景順全球科技基金 23.38000 23.80000 -0.42000 -1.76471 景順全球康健基金 19.85000 19.93000 -0.08000 -0.40140 景順貨幣市場基金 15.98890 15.98870 0.00020 0.00125 景順潛力基金 31.06000 31.11000 -0.05000 -0.16072 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.54000 14.76000 -0.22000 -1.49051 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.71000 13.91000 -0.20000 -1.43781 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.89000 10.96000 -0.07000 -0.63869 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.19000 11.26000 -0.07000 -0.62167 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.55000 11.62000 -0.07000 -0.60241 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.71000 11.78000 -0.07000 -0.59423 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.46000 9.61000 -0.15000 -1.56087 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.70000 9.86000 -0.16000 -1.62272 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.93000 10.09000 -0.16000 -1.58573 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.23000 10.40000 -0.17000 -1.63462 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.64970 8.65760 -0.00790 -0.09125 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99820 7.97830 0.01990 0.24943 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.46340 11.47380 -0.01040 -0.09064 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57730 10.55100 0.02630 0.24927 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.26000 8.36000 -0.10000 -1.19617 華南永昌中國A股基金(美元) 7.91000 7.98000 -0.07000 -0.87719 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.72000 11.82000 -0.10000 -0.84602 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63080 9.62980 0.00100 0.01038 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.91360 9.91110 0.00250 0.02522 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.15600 10.15500 0.00100 0.00985 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.45840 10.45570 0.00270 0.02582 華南永昌永昌基金 19.08000 18.92000 0.16000 0.84567 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 華南永昌全球亨利組合基金 14.95520 14.95730 -0.00210 -0.01404 華南永昌全球神農水資源基金 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.12000 10.26000 -0.14000 -1.36452 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.53000 10.67000 -0.14000 -1.31209 華南永昌全球精品基金 17.00000 17.10000 -0.10000 -0.58480 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.32000 13.39000 -0.07000 -0.52278 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.33000 13.39000 -0.06000 -0.44810 華南永昌物聯網精選基金 11.53000 11.45000 0.08000 0.69869 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27500 16.27470 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 24.40200 24.30130 0.10070 0.41438 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98580 11.98560 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.72600 10.72380 0.00220 0.02052 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.75150 10.75990 -0.00840 -0.07807 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.04750 10.04550 0.00200 0.01991 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.99530 10.00300 -0.00770 -0.07698 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.57540 10.57390 0.00150 0.01419 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.52070 10.52940 -0.00870 -0.08263 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.02330 10.02180 0.00150 0.01497 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.91770 9.92580 -0.00810 -0.08161 華頓中小型基金 19.47000 19.34000 0.13000 0.67218 華頓中國多重機會平衡基金 11.62070 11.76130 -0.14060 -1.19545 華頓台灣基金 21.87000 21.79000 0.08000 0.36714 華頓平安貨幣市場基金 11.56610 11.56590 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.91000 18.08000 -0.17000 -0.94027 華頓全球高收益債券基金A 14.01950 14.04110 -0.02160 -0.15383 華頓全球高收益債券基金B 8.21950 8.23220 -0.01270 -0.15427 華頓全球黑鑽油源基金 5.16000 5.19000 -0.03000 -0.57803 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.72610 2.75500 -0.02890 -1.04900 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.32100 12.47200 -0.15100 -1.21071 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39600 0.40090 -0.00490 -1.22225 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.97050 12.01310 -0.04260 -0.35461 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.97050 12.01310 -0.04260 -0.35461 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.62500 10.65850 -0.03350 -0.31430 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.75580 10.81160 -0.05580 -0.51611 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.75580 10.81160 -0.05580 -0.51611 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.48220 9.53140 -0.04920 -0.51619 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.87970 10.93780 -0.05810 -0.53119 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.87970 10.93780 -0.05810 -0.53119 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.60510 9.65690 -0.05180 -0.53640 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.42000 10.54000 -0.12000 -1.13852 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.07000 9.19000 -0.12000 -1.30577 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.64000 9.77000 -0.13000 -1.33060 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64480 2.64270 0.00210 0.07946 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07610 2.07240 0.00370 0.17854 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.22640 12.23910 -0.01270 -0.10377 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.51960 9.52940 -0.00980 -0.10284 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38350 0.38390 -0.00040 -0.10419 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30230 0.30260 -0.00030 -0.09914 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.47000 3.50000 -0.03000 -0.85714 匯豐中國動力基金(台幣) 15.67000 15.85000 -0.18000 -1.13565 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐台灣精典基金 24.11000 24.15000 -0.04000 -0.16563 匯豐全球趨勢組合基金 12.75000 12.87000 -0.12000 -0.93240 匯豐全球關鍵資源基金 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557 匯豐安富基金 25.51000 25.54000 -0.03000 -0.11746 匯豐成功基金 44.90000 45.00000 -0.10000 -0.22222 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.42000 2.42000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.86000 10.89000 -0.03000 -0.27548 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.69020 2.68570 0.00450 0.16755 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36540 2.36120 0.00420 0.17788 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.95030 11.95080 -0.00050 -0.00418 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.04520 8.04560 -0.00040 -0.00497 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39160 0.39160 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33720 0.33720 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 15.22000 15.37000 -0.15000 -0.97593 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00960 15.00950 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.45000 5.47000 -0.02000 -0.36563 匯豐新鑽動力基金 10.75000 10.80000 -0.05000 -0.46296 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.59170 5.59500 -0.00330 -0.05898 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.41800 9.42150 -0.00350 -0.03715 匯豐龍鳳基金-A類型 52.03000 52.12000 -0.09000 -0.17268 匯豐龍鳳基金-I類型 52.03000 52.12000 -0.09000 -0.17268 匯豐龍騰電子基金 35.77000 35.79000 -0.02000 -0.05588 匯豐雙高收益債券組合基金 12.76870 12.77180 -0.00310 -0.02427 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.73000 17.77000 -0.04000 -0.22510 新光中國成長基金(人民幣) 9.17000 9.27000 -0.10000 -1.07875 新光中國成長基金(美元) 9.20000 9.30000 -0.10000 -1.07527 新光中國成長基金(新臺幣) 9.24000 9.34000 -0.10000 -1.07066 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.28010 11.27050 0.00960 0.08518 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.31050 10.29850 0.01200 0.11652 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.71590 10.71480 0.00110 0.01027 新光台灣富貴基金 23.07000 23.11000 -0.04000 -0.17309 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.41000 21.65000 -0.24000 -1.10855 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.37200 40.37750 -0.00550 -0.01362 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.00990 43.91100 0.09890 0.22523 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.81000 9.94000 -0.13000 -1.30785 新光全球AI新創產業基金美元 9.73000 9.86000 -0.13000 -1.31846 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.85000 9.99000 -0.14000 -1.40140 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 新光全球生技醫療基金(美元) 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 新光全球債券基金(A累積)美元 10.86850 10.88440 -0.01590 -0.14608 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.70210 10.72910 -0.02700 -0.25165 新光全球債券基金(B配息)美元 10.26830 10.28420 -0.01590 -0.15461 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.09950 10.12490 -0.02540 -0.25087 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.13000 9.22000 -0.09000 -0.97614 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.55000 10.65000 -0.10000 -0.93897 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 新光吉星貨幣市場基金 15.50280 15.50260 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 新光多重資產基金(A累積)美元 8.50000 8.54000 -0.04000 -0.46838 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.93000 8.99000 -0.06000 -0.66741 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604 新光亞洲精選基金-美金 21.65000 21.75000 -0.10000 -0.45977 新光亞洲精選基金-新台幣 22.10000 22.22000 -0.12000 -0.54005 新光店頭基金 21.93000 21.94000 -0.01000 -0.04558 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.32000 11.38000 -0.06000 -0.52724 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.80000 10.86000 -0.06000 -0.55249 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 新光特選內需收益ETF基金 21.45000 21.52000 -0.07000 -0.32528 新光創新科技基金 12.81000 12.85000 -0.04000 -0.31128 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.35370 10.35450 -0.00080 -0.00773 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.63810 10.64070 -0.00260 -0.02443 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.14630 10.15420 -0.00790 -0.07780 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.49430 9.49580 -0.00150 -0.01580 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.72670 9.72980 -0.00310 -0.03186 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.26440 9.27240 -0.00800 -0.08628 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.84100 40.87840 -0.03740 -0.09149 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.86920 43.73070 0.13850 0.31671 新光澳幣八年期保本基金 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 新光澳幣十年期保本基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.74430 10.74260 0.00170 0.01582 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.58000 9.57840 0.00160 0.01670 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.56530 9.56330 0.00200 0.02091 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.53580 10.53370 0.00210 0.01994 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.57540 10.57320 0.00220 0.02081 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.58620 9.58420 0.00200 0.02087 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.54680 9.54810 -0.00130 -0.01362 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.51980 10.52120 -0.00140 -0.01331 瑞銀全球創新趨勢基金 7.34000 7.34000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.74500 10.74030 0.00470 0.04376 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.64900 9.64480 0.00420 0.04355 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.59410 10.58940 0.00470 0.04438 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.63990 9.63560 0.00430 0.04463 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.71010 9.70840 0.00170 0.01751 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.67880 10.67660 0.00220 0.02061 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.96390 14.95640 0.00750 0.05015 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.73160 8.72730 0.00430 0.04927 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.03900 41.06160 -0.02260 -0.05504 群益10年期以上金融債ETF基金 42.71860 42.59970 0.11890 0.27911 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.96520 42.82620 0.13900 0.32457 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.11210 43.12760 -0.01550 -0.03594 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.37920 44.16720 0.21200 0.47999 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.53300 42.87940 -0.34640 -0.80785 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.09530 46.28620 -0.19090 -0.41243 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 47.62520 47.54910 0.07610 0.16005 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.19330 46.25130 -0.05800 -0.12540 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.72780 10.74170 -0.01390 -0.12940 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.05820 43.84220 0.21600 0.49268 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.49860 40.57790 -0.07930 -0.19543 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46300 11.46210 0.00090 0.00785 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26500 10.25930 0.00570 0.05556 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.67890 12.79610 -0.11720 -0.91590 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.47540 9.56000 -0.08460 -0.88494 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.89000 9.98000 -0.09000 -0.90180 群益大印度基金N-新臺幣 10.49000 10.37000 0.12000 1.15718 群益大印度基金-人民幣 13.79380 13.65210 0.14170 1.03794 群益大印度基金-美元 12.97080 12.83350 0.13730 1.06986 群益大印度基金-新臺幣 12.41000 12.27000 0.14000 1.14099 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.14610 12.22570 -0.07960 -0.65109 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.71200 11.78500 -0.07300 -0.61943 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.10000 11.16000 -0.06000 -0.53763 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.86210 10.93330 -0.07120 -0.65122 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.55550 9.61500 -0.05950 -0.61882 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.74850 9.81230 -0.06380 -0.65020 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.61090 8.66460 -0.05370 -0.61976 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.06970 9.12920 -0.05950 -0.65175 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.28060 8.33220 -0.05160 -0.61928 群益中小型股基金 44.12000 44.09000 0.03000 0.06804 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.21640 10.25800 -0.04160 -0.40554 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.48390 9.51940 -0.03550 -0.37292 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.97410 9.00630 -0.03220 -0.35753 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.70470 8.74010 -0.03540 -0.40503 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.07970 8.11000 -0.03030 -0.37361 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.64610 7.67360 -0.02750 -0.35837 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59300 10.59450 -0.00150 -0.01416 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65220 11.65390 -0.00170 -0.01459 群益中國高收益債券基金-美元 11.25210 11.25190 0.00020 0.00178 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.41060 10.40900 0.00160 0.01537 群益中國新機會基金N-人民幣 8.12530 8.20690 -0.08160 -0.99429 群益中國新機會基金N-美元 7.46040 7.53290 -0.07250 -0.96244 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.04000 8.12000 -0.08000 -0.98522 群益中國新機會基金-人民幣 7.20580 7.27810 -0.07230 -0.99339 群益中國新機會基金-美元 7.97650 8.05400 -0.07750 -0.96225 群益中國新機會基金-新臺幣 7.68000 7.75000 -0.07000 -0.90323 群益平衡王基金 19.27370 19.25570 0.01800 0.09348 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.45000 6.46000 -0.01000 -0.15480 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.98700 12.05380 -0.06680 -0.55418 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.43980 11.49990 -0.06010 -0.52261 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.31040 10.36790 -0.05750 -0.55460 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.83920 9.89100 -0.05180 -0.52371 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.34410 10.34500 -0.00090 -0.00870 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.12830 10.12880 -0.00050 -0.00494 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.20150 9.20240 -0.00090 -0.00978 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.18740 9.18790 -0.00050 -0.00544 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.40420 10.40520 -0.00100 -0.00961 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.44630 10.44680 -0.00050 -0.00479 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.36390 9.36480 -0.00090 -0.00961 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.83030 9.83080 -0.00050 -0.00509 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.15780 11.15670 0.00110 0.00986 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.72920 7.72840 0.00080 0.01035 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.70150 10.71370 -0.01220 -0.11387 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.52220 10.53230 -0.01010 -0.09590 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.63090 10.63940 -0.00850 -0.07989 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.97620 9.98760 -0.01140 -0.11414 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.90830 9.91780 -0.00950 -0.09579 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01070 10.01870 -0.00800 -0.07985 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.70170 10.71380 -0.01210 -0.11294 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.52210 10.53220 -0.01010 -0.09590 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.63080 10.63930 -0.00850 -0.07989 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.97630 9.98760 -0.01130 -0.11314 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.90820 9.91770 -0.00950 -0.09579 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01070 10.01870 -0.00800 -0.07985 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.83400 9.85320 -0.01920 -0.19486 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301 群益全球關鍵生技基金-美元 16.09040 16.12190 -0.03150 -0.19539 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.01000 16.04000 -0.03000 -0.18703 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.22000 12.28000 -0.06000 -0.48860 群益印度中小基金N-人民幣 11.22700 11.10040 0.12660 1.14050 群益印度中小基金N-美元 9.42360 9.31440 0.10920 1.17238 群益印度中小基金N-新臺幣 8.98000 8.88000 0.10000 1.12613 群益印度中小基金-人民幣 15.19890 15.02750 0.17140 1.14058 群益印度中小基金-美元 13.47840 13.32220 0.15620 1.17248 群益印度中小基金-新臺幣 15.72000 15.54000 0.18000 1.15830 群益多利策略組合基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.09000 14.09000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.57000 15.60000 -0.03000 -0.19231 群益安家基金 24.12900 24.19810 -0.06910 -0.28556 群益安穩貨幣市場基金 16.15280 16.15250 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.95000 21.96000 -0.01000 -0.04554 群益亞太中小基金 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 群益亞太新趨勢平衡基金 16.56000 16.61000 -0.05000 -0.30102 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.52790 10.51890 0.00900 0.08556 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.81210 7.80550 0.00660 0.08456 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.22830 10.21960 0.00870 0.08513 群益店頭市場基金 90.95000 90.89000 0.06000 0.06601 群益東方盛世基金 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676 群益東協成長基金-人民幣 13.48140 13.47490 0.00650 0.04824 群益東協成長基金-美元 11.83200 11.82250 0.00950 0.08036 群益東協成長基金-新臺幣 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.69210 11.73710 -0.04500 -0.38340 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.02490 11.06590 -0.04100 -0.37051 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.46360 10.50140 -0.03780 -0.35995 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.65320 9.69040 -0.03720 -0.38389 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.10580 9.13960 -0.03380 -0.36982 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.64000 8.67120 -0.03120 -0.35981 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.81980 10.85880 -0.03900 -0.35916 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.44660 9.48300 -0.03640 -0.38384 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.26760 9.30200 -0.03440 -0.36981 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.65220 9.68710 -0.03490 -0.36027 群益長安基金 28.52000 28.32000 0.20000 0.70621 群益美國新創亮點基金N-美元 10.29260 10.40140 -0.10880 -1.04601 群益美國新創亮點基金-美元 15.57030 15.73490 -0.16460 -1.04608 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.17000 15.32000 -0.15000 -0.97911 群益真善美基金 15.41510 15.37520 0.03990 0.25951 群益馬拉松基金 114.66000 114.85000 -0.19000 -0.16543 群益深証中小板基金 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293 群益創新科技基金 31.27000 31.17000 0.10000 0.32082 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.30140 9.40900 -0.10760 -1.14359 群益華夏盛世基金N-美元 8.55990 8.65610 -0.09620 -1.11135 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.99000 9.09000 -0.10000 -1.10011 群益華夏盛世基金-人民幣 10.12930 10.24650 -0.11720 -1.14381 群益華夏盛世基金-美元 9.43830 9.54440 -0.10610 -1.11165 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.70000 15.87000 -0.17000 -1.07120 群益奧斯卡基金 28.06000 28.00000 0.06000 0.21429 群益新興金鑽基金-美元 11.63930 11.69720 -0.05790 -0.49499 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 群益葛萊美基金 22.50000 22.50000 0.00000 0.00000 群益道瓊美國地產ETF基金 21.89000 22.17000 -0.28000 -1.26297 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.94000 7.92000 0.02000 0.25253 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.49000 13.58000 -0.09000 -0.66274 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.12360 11.15790 -0.03430 -0.30741 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.96520 10.99560 -0.03040 -0.27647 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.07470 11.10360 -0.02890 -0.26028 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.86610 10.89970 -0.03360 -0.30827 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.71200 10.74160 -0.02960 -0.27556 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.81840 10.84650 -0.02810 -0.25907 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.12350 11.15780 -0.03430 -0.30741 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.96570 10.99600 -0.03030 -0.27555 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.86610 10.89970 -0.03360 -0.30827 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.71150 10.74120 -0.02970 -0.27651 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.97400 12.98870 -0.01470 -0.11318 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.80130 11.81950 -0.01820 -0.15398 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.71050 11.73170 -0.02120 -0.18071 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.77480 8.78470 -0.00990 -0.11270 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06080 9.07480 -0.01400 -0.15427 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.57800 8.59360 -0.01560 -0.18153 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.27280 10.28870 -0.01590 -0.15454 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.02450 10.04000 -0.01550 -0.15438 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.03000 29.05000 -0.02000 -0.06885 德信中國精選成長基金 11.75000 11.87000 -0.12000 -1.01095 德信台灣主流中小基金 18.77000 18.74000 0.03000 0.16009 德信萬保貨幣市場基金 11.98050 11.98030 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 31.35000 31.29000 0.06000 0.19175 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.82840 10.82170 0.00670 0.06191 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.73030 10.72520 0.00510 0.04755 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71070 11.71050 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.39000 15.24000 0.15000 0.98425 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.14000 18.18000 -0.04000 -0.22002 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.74930 10.72940 0.01990 0.18547 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.17280 16.14310 0.02970 0.18398 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.35900 8.35180 0.00720 0.08621 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.30860 11.30080 0.00780 0.06902 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.22320 12.21460 0.00860 0.07041 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.10710 14.09490 0.01220 0.08656 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.41000 17.44000 -0.03000 -0.17202 摩根中小基金 21.73000 21.63000 0.10000 0.46232 摩根中國A股基金 14.94000 15.11000 -0.17000 -1.12508 摩根中國A股基金(美元) 11.63000 11.76000 -0.13000 -1.10544 摩根中國亮點基金 12.86000 13.04000 -0.18000 -1.38037 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.64680 11.74210 -0.09530 -0.81161 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.89220 12.99110 -0.09890 -0.76129 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.87530 9.95590 -0.08060 -0.80957 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.52530 13.63590 -0.11060 -0.81109 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.58120 15.70070 -0.11950 -0.76111 摩根台灣金磚基金-累積型 19.21000 19.22000 -0.01000 -0.05203 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.21000 19.22000 -0.01000 -0.05203 摩根台灣增長基金 49.02000 49.09000 -0.07000 -0.14260 摩根平衡基金 27.72000 27.79000 -0.07000 -0.25189 摩根全球α基金 18.58000 18.70000 -0.12000 -0.64171 摩根全球平衡基金 16.28690 16.31920 -0.03230 -0.19793 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.55250 9.56520 -0.01270 -0.13277 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.67290 10.68440 -0.01150 -0.10763 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08970 10.10190 -0.01220 -0.12077 摩根多元入息成長基金-累積型 11.69180 11.70740 -0.01560 -0.13325 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.42670 10.43930 -0.01260 -0.12070 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.86730 10.89910 -0.03180 -0.29177 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.32650 14.36850 -0.04200 -0.29231 摩根亞洲基金 58.92000 59.50000 -0.58000 -0.97479 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.55180 8.54800 0.00380 0.04445 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.08390 10.07770 0.00620 0.06152 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.92590 8.92110 0.00480 0.05381 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.96040 12.95470 0.00570 0.04400 摩根東方內需機會基金 18.64000 18.83000 -0.19000 -1.00903 摩根東方科技基金 31.36000 31.68000 -0.32000 -1.01010 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.11000 12.17000 -0.06000 -0.49302 摩根金龍收成基金 21.69000 22.00000 -0.31000 -1.40909 摩根第一貨幣市場基金 15.12780 15.12760 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.12000 14.11000 0.01000 0.07087 摩根新金磚五國基金 12.84000 12.97000 -0.13000 -1.00231 摩根新絲路基金 9.50000 9.58000 -0.08000 -0.83507 摩根新興35基金 13.68000 13.79000 -0.11000 -0.79768 摩根新興日本基金 23.21000 23.18000 0.03000 0.12942 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.37350 7.37950 -0.00600 -0.08131 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.73500 9.73970 -0.00470 -0.04826 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.57230 9.57850 -0.00620 -0.06473 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.28270 11.29180 -0.00910 -0.08059 摩根新興科技基金 51.25000 51.20000 0.05000 0.09766 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.87660 8.90510 -0.02850 -0.32004 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.57560 9.60540 -0.02980 -0.31024 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.03320 9.06230 -0.02910 -0.32111 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.53950 10.57340 -0.03390 -0.32062 摩根龍揚基金 32.40000 32.87000 -0.47000 -1.42988 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364 摩根環球股票收益基金-累積型 12.21000 12.25000 -0.04000 -0.32653 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32640 9.32470 0.00170 0.01823 摩根總收益組合基金-累積型 11.50290 11.50080 0.00210 0.01826 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.81000 20.82000 -0.01000 -0.04803 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61180 12.61170 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.61460 10.61110 0.00350 0.03298 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.64230 10.63770 0.00460 0.04324 聯邦中國龍基金 24.78000 24.71000 0.07000 0.28329 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.65060 12.65080 -0.00020 -0.00158 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.80900 11.80860 0.00040 0.00339 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.72310 10.72200 0.00110 0.01026 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.45990 10.46010 -0.00020 -0.00191 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.81740 9.81710 0.00030 0.00306 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.90780 8.90690 0.00090 0.01010 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.03700 10.09030 -0.05330 -0.52823 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.18660 10.23920 -0.05260 -0.51371 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.96730 10.02100 -0.05370 -0.53587 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.21140 10.26470 -0.05330 -0.51926 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.48460 9.53570 -0.05110 -0.53588 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.71300 9.76380 -0.05080 -0.52029 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.56630 11.59750 -0.03120 -0.26902 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.33530 11.36580 -0.03050 -0.26835 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.56210 10.58910 -0.02700 -0.25498 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.69950 10.72840 -0.02890 -0.26938 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.47230 10.50050 -0.02820 -0.26856 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.75850 9.78350 -0.02500 -0.25553 聯邦金鑽平衡基金 22.43800 22.41390 0.02410 0.10752 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.39590 9.48930 -0.09340 -0.98427 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.78930 9.88490 -0.09560 -0.96713 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.35210 9.44500 -0.09290 -0.98359 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.73300 9.82810 -0.09510 -0.96763 聯邦貨幣市場基金 13.21750 13.21730 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.40000 12.37000 0.03000 0.24252 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.81290 16.82280 -0.00990 -0.05885 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.57770 12.66910 -0.09140 -0.72144 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.24290 12.33120 -0.08830 -0.71607 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.65310 11.73720 -0.08410 -0.71653 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.36620 12.35890 0.00730 0.05907 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.54460 11.53700 0.00760 0.06588 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58340 10.57710 0.00630 0.05956 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.70350 8.69780 0.00570 0.06553 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.44000 34.53000 -0.09000 -0.26064 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.14000 18.36000 -0.22000 -1.19826 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.26000 18.48000 -0.22000 -1.19048 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.18000 12.32000 -0.14000 -1.13636 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.29000 16.31000 -0.02000 -0.12262 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.11000 12.13000 -0.02000 -0.16488 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.67000 7.69000 -0.02000 -0.26008 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.33000 15.37000 -0.04000 -0.26025 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.48000 14.46000 0.02000 0.13831 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.49000 14.47000 0.02000 0.13822 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.26000 15.24000 0.02000 0.13123 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.86000 20.95000 -0.09000 -0.42959 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.91000 18.99000 -0.08000 -0.42127 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.04000 13.09000 -0.05000 -0.38197 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.90000 14.96000 -0.06000 -0.40107 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.87000 15.93000 -0.06000 -0.37665 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.82000 14.88000 -0.06000 -0.40323 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.85000 14.91000 -0.06000 -0.40241 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瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.32120 9.34020 -0.01900 -0.20342 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.09410 9.11250 -0.01840 -0.20192 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.18000 12.25000 -0.07000 -0.57143 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.78000 11.83000 -0.05000 -0.42265 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.54000 11.58000 -0.04000 -0.34542 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.49730 10.46650 0.03080 0.29427 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.82020 9.80800 0.01220 0.12439 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.71480 9.68710 0.02770 0.28595 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.80230 9.77360 0.02870 0.29365 瀚亞印度基金-人民幣 15.04000 14.92000 0.12000 0.80429 瀚亞印度基金-美元 14.17000 14.03000 0.14000 0.99786 瀚亞印度基金-新台幣 31.71000 31.39000 0.32000 1.01943 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 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