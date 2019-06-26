◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月26日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 嘉裕 元大電子 錩泰 大統新創 天仁 FH滬深 東華 元大台商50 永冠-KY 本盟 興泰 元大台灣50正2 大魯閣 富邦摩台 亞德客-KY 健和興 宏亞 安馳 立益 富邦發達 喬山 旭隼 達新 康控-KY 佳和 富邦金融 中釉 遠雄來 地球 中壽 聯發 元大MSCI台灣 國碩 統領 新紡 昶和 永豐臺灣加權 奇鋐 威宏-KY 佳和 三洋紡 國泰日經225 聯詠 泰昇-KY 台富 本盟 元大歐洲50 欣興 怡華 正道 元大日經225 晟鈦 大統新創 瑞利 富邦恒生國企反1 泰碩 大億 正峰新 元大美債20反1 玉晶光 亞崴 億泰 元大美元指數 晶彩科 正峰新 懷特 兆豐藍籌30反1 立積 程泰 士紙 國泰標普低波高息 傳奇 氣立 燁興 元大S&P日圓反1 互億 榮星 千興 富邦歐洲 聯茂 國化 威致 FH彭博高收益債 訊芯-KY 台硝 華豐 FH彭博新興債 易華電 元禎 首利 元大台灣高息低波 南電 永記 麗正 群益道瓊美國地產 冠德 日勝化 東訊 FH富時高息低波 杜康-DR 展宇 錸德 國泰RMB短期報酬 陽光能源-DR 德淵 倫飛 富邦臺灣中小 佳龍 華廣 虹光 國泰新興市場 三福化 威盛 新光內需收益 高興昌 浩鑫 FH美國金融股 新鋼 國碩 元大US高息特別股 東明-KY 銘旺科 新光中國政金綠債 六暉-KY 統懋 新光投等債15+ 申豐 翔耀 新光ICE美國權值 隴華 太空梭 台塑 翔耀 兆勁 南亞 太空梭 麗臺 三芳 吉祥全 吉祥全 達新 奇鋐 憶聲 宏洲 遠見 科風 嘉裕 立萬利 力特 東華 聯德 喬鼎 大魯閣 泰碩 正達 立益 玉晶光 晟鈦 力麗 晶彩科 聯德 力鵬 力銘 同泰 佳和 世芯-KY 新世紀 宏益 新至陞 誠研 聯發 穎漢 誠創 昶和 立積 嘉威 三洋紡 迎廣 聯合再生 本盟 詮欣 力銘 東元 悅城 亞太電 正道 易華電 達能 瑞利 無敵 太極 正峰新 華友聯 誠美材 中砂 裕豐 慧友 瑞智 愛山林 悠克 永新-KY 皇昌 友勁 億泰 建新國際 百一 五鼎 遠雄來 捷泰 懷特 夏都 天瀚 三福化 欣欣 迅杰 士紙 統領 華上 榮成 客思達-KY 光麗-KY 燁興 阿瘦 華冠 豐興 神州-DR 裕豐 千興 同方友友-DR 寶徠 威致 晨訊科-DR 皇昌 新鋼 一零四 陽明 允強 欣天然 六福 華豐 新海 康師傅-DR 首利 欣高 聖馬丁-DR 麗正 川飛 神州-DR 台達電 jpp-KY 耀傑-DR 東訊 台數科 同方友友-DR 光磊 南六 晨訊科-DR 錸德 鋼聯 友佳-DR 藍天 必應 陽光能源-DR 倫飛 科定 精熙-DR 虹光 三能-KY 中福 威盛 福貞-KY 雷虎 友通 基勝-KY 中視 浩鑫 波力-KY 秋雨 國碩 東哥遊艇 新利虹 固緯 泰昇-KY 國光生 承啟 吉源-KY 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 兆勁 創見 麗臺 吉祥全 華固 健和興 晶豪科 華立 嘉晶 憶聲 零壹 科風 力特 喬鼎 正達 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 誠研 安馳 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 圓展 亞太電 達能 太極 凌通 誠美材 慧友 聚碩 悠克 友勁 百一 捷泰 瑞儀 和椿 天瀚 迅杰 全國電 華上 悅城 光麗-KY 研揚 台虹 華冠 裕豐 寶徠 國建 皇昌 潤弘 陽明 六福 美食-KY 雄獅 華票 新產 國泰金 元大金 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 大豐電 雷虎 中視 秋雨 欣高 成霖 勤益控 新利虹 國光生 復盛應用 日友 潤泰材 波力-KY