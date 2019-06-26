◆台灣店頭市場公告注意交易資訊

06月26日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/26 雙鴻、亞昕 06/25 亞昕 06/24 勝昱、天剛 06/21 新鉅科、勝昱、信驊、天剛、撼訊 06/20 勝昱、天剛、撼訊 06/19 撼訊 06/18 撼訊 06/17 勝昱、撼訊 06/14 精剛 06/13 精剛、雙鴻、大宇資、撼訊、森鉅 06/12 世界、松崗、森鉅 06/11 志嘉、森鉅 06/10 南璋 06/06 南璋、大宇資、森鉅 06/05 金利 06/04 新鉅科、金利、達威、大宇資、沛波 06/03 新鉅科、金利、大宇資、神盾 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 06月份累計次休市：01、02、07、08、09、15、16、22、23、29、30 代號 名稱 次數 注意交易日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1584 精剛 02 13、14 3324 雙鴻 02 13、26 3630 新鉅科 03 03、04、21 4304 勝昱 04 17、20、21、24 4712 南璋 02 06、10 5213 亞昕 02 25、26 5274 信驊 01 21 5310 天剛 02 20、24 5347 世界 01 12 5383 金利 03 03、04、05 5432 達威 01 04 5529 志嘉 01 11 6111 大宇資 04 03、04、06、13 6150 撼訊 06 13、17、18、19、20、21 6240 松崗 01 12 6248 沛波 01 04 6462 神盾 01 03 8942 森鉅 04 06、11、12、13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 37 附記：05月份注意股票及次數 1593 祺驊 (01)、 1597 直得 (01)、 3081 聯亞 (01)、 3128 昇銳 (01) 3191 和進 (01)、 3207 耀勝 (01)、 3227 原相 (04)、 3374 精材 (04) 3630 新鉅科 (08)、 3691 碩禾 (02)、 3707 漢磊 (01)、 4147 中裕 (01) 4163 鐿鈦 (01)、 4402 福大 (06)、 4991 環宇-KY (02)、 5263 智崴 (01) 5274 信驊 (01)、 5310 天剛 (04)、 5340 建榮 (04)、 5347 世界 (01) 5349 先豐 (01)、 5371 中光電 (07)、 5383 金利 (01)、 5425 台半 (04) 5450 寶聯通 (01)、 5475 德宏 (01)、 6125 廣運 (01)、 6150 撼訊 (06) 6158 禾昌 (01)、 6217 中探針 (02)、 6219 富旺 (01)、 6240 松崗 (05) 6241 易通 (01)、 6248 沛波 (03)、 6291 沛亨 (02)、 6292 迅德 (01) 6446 藥華藥 (01)、 6462 神盾 (13)、 6510 精測 (01)、 6523 達爾膚 (01) 6538 倉和 (01)、 8455 大拓-KY (01)、 8928 鉅明 (01)、 9951 皇田 (01)