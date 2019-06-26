◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月26日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2888 新光金 5557 10984 00672L 元大S&P原油正2 -14445 0 00677U 富邦VIX 4950 0 1314 中石化 -7836 -12387 2337 旺宏 3061 -6406 00632R 元大台灣50反1 -6311 0 0050 元大台灣50 2616 14776 1303 南亞 -4815 -33560 020000 富邦特選蘋果N 2321 0 3481 群創 -4661 -96369 2903 遠百 2152 9088 2330 台積電 -4435 -14738 1326 台化 1959 -5745 2409 友達 -2354 -37804 2303 聯電 1811 20651 2449 京元電子 -1994 -6399 2201 裕隆 1503 -4086 2883 開發金 -1613 -3695 00673R 元大S&P原油反1 1371 0 3037 欣興 -1576 -2332 2376 技嘉 1232 -1638 2317 鴻海 -1485 -26322 00633L 富邦上証正2 1190 0 2880 華南金 -1344 -12123 00708L 元大S&P黃金正2 1119 0 2610 華航 -1119 7689 01002T 土銀國泰R1 1095 0 2344 華邦電 -976 -1039 006205 富邦上証 1019 0 2520 冠德 -883 949 2345 智邦 972 3102 2383 台光電 -879 -3149 2881 富邦金 933 1095 2884 玉山金 -856 -23117 2618 長榮航 906 -14291 00636 國泰中國A50 -854 -9411 2882 國泰金 778 -1715 6278 台表科 -836 -3310 2886 兆豐金 773 12161 2885 元大金 -821 4542 00637L 元大滬深300正2 719 0 1444 力麗 -751 -1502 1102 亞泥 705 4064 2834 臺企銀 -710 -14977 2002 中鋼 631 8455 3711 日月光投控 -611 -3815 2412 中華電 624 -202 9955 佳龍 -572 -948 00669R 國泰美國道瓊反1 620 0 2455 全新 -543 -973 9904 寶成 614 3868 2891 中信金 -520 2520 3017 奇鋐 592 -2756 5519 隆大 -473 -367 1215 卜蜂 576 673 1225 福懋油 -455 -45 00634R 富邦上証反1 535 0 5264 鎧勝-KY -418 -375 2367 燿華 421 -247 1402 遠東新 -411 -288 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股