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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月26日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2888   新光金                  5557     10984    00672L 元大S&P原油正2        -14445         0  
00677U 富邦VIX                 4950         0    1314   中石化                 -7836    -12387  
2337   旺宏                    3061     -6406    00632R 元大台灣50反1          -6311         0  
0050   元大台灣50              2616     14776    1303   南亞                   -4815    -33560  
020000 富邦特選蘋果N           2321         0    3481   群創                   -4661    -96369  
2903   遠百                    2152      9088    2330   台積電                 -4435    -14738  
1326   台化                    1959     -5745    2409   友達                   -2354    -37804  
2303   聯電                    1811     20651    2449   京元電子               -1994     -6399  
2201   裕隆                    1503     -4086    2883   開發金                 -1613     -3695  
00673R 元大S&P原油反1          1371         0    3037   欣興                   -1576     -2332  
2376   技嘉                    1232     -1638    2317   鴻海                   -1485    -26322  
00633L 富邦上証正2             1190         0    2880   華南金                 -1344    -12123  
00708L 元大S&P黃金正2          1119         0    2610   華航                   -1119      7689  
01002T 土銀國泰R1              1095         0    2344   華邦電                  -976     -1039  
006205 富邦上証                1019         0    2520   冠德                    -883       949  
2345   智邦                     972      3102    2383   台光電                  -879     -3149  
2881   富邦金                   933      1095    2884   玉山金                  -856    -23117  
2618   長榮航                   906    -14291    00636  國泰中國A50             -854     -9411  
2882   國泰金                   778     -1715    6278   台表科                  -836     -3310  
2886   兆豐金                   773     12161    2885   元大金                  -821      4542  
00637L 元大滬深300正2           719         0    1444   力麗                    -751     -1502  
1102   亞泥                     705      4064    2834   臺企銀                  -710    -14977  
2002   中鋼                     631      8455    3711   日月光投控              -611     -3815  
2412   中華電                   624      -202    9955   佳龍                    -572      -948  
00669R 國泰美國道瓊反1          620         0    2455   全新                    -543      -973  
9904   寶成                     614      3868    2891   中信金                  -520      2520  
3017   奇鋐                     592     -2756    5519   隆大                    -473      -367  
1215   卜蜂                     576       673    1225   福懋油                  -455       -45  
00634R 富邦上証反1              535         0    5264   鎧勝-KY                 -418      -375  
2367   燿華                     421      -247    1402   遠東新                  -411      -288  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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