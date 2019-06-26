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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月26日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
8086  宏捷科        3634  
3324  雙鴻           525  
3483  力致           495  
1795  美時           357  
5457  宣德           330  
3527  聚積           297  
3105  穩懋           295  
6188  廣明           199  
3529  力旺           193  
2729  瓦城           171  
3081  聯亞           131  
8924  大田           110  
5439  高技            95  
8299  群聯            75  
4147  中裕            66  
6150  撼訊            55  
2732  六角            38  
3152  璟德            30  
8942  森鉅            30  
8431  匯鑽科          28  
6643  M31             27  
6679  鈺太            25  
3611  鼎翰            23  
4107  邦特            20  
8044  網家            15  
0062011元大富櫃50     14
5483  中美晶           9  
6568  宏觀             5  
4105  東洋             1  
4528  江興鍛           1  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
8436  大江         -1898  
8069  元太         -1713  
6182  合晶         -1200  
6238  勝麗          -381  
6147  頎邦          -379  
6488  環球晶        -364  
4953  緯軟          -354  
6290  良維          -332  
3293  鈊象          -303  
6138  茂達          -299  
6274  台燿          -253  
6173  信昌電        -250  
5274  信驊          -202  
6462  神盾          -180  
5299  杰力          -161  
6217  中探針        -115  
6245  立端           -95  
4506  崇友           -94  
6538  倉和           -68  
3141  晶宏           -67  
4947  昂寶-KY        -60  
5347  世界           -60  
4909  新復興         -57  
3630  新鉅科         -54  
6561  是方           -51  
6121  新普           -49  
3491  昇達科         -44  
3303  岱稜           -40  
5306  桂盟           -34  
5263  智崴           -33
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