◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月26日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 8086 宏捷科 3634 3324 雙鴻 525 3483 力致 495 1795 美時 357 5457 宣德 330 3527 聚積 297 3105 穩懋 295 6188 廣明 199 3529 力旺 193 2729 瓦城 171 3081 聯亞 131 8924 大田 110 5439 高技 95 8299 群聯 75 4147 中裕 66 6150 撼訊 55 2732 六角 38 3152 璟德 30 8942 森鉅 30 8431 匯鑽科 28 6643 M31 27 6679 鈺太 25 3611 鼎翰 23 4107 邦特 20 8044 網家 15 0062011元大富櫃50 14 5483 中美晶 9 6568 宏觀 5 4105 東洋 1 4528 江興鍛 1 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 8436 大江 -1898 8069 元太 -1713 6182 合晶 -1200 6238 勝麗 -381 6147 頎邦 -379 6488 環球晶 -364 4953 緯軟 -354 6290 良維 -332 3293 鈊象 -303 6138 茂達 -299 6274 台燿 -253 6173 信昌電 -250 5274 信驊 -202 6462 神盾 -180 5299 杰力 -161 6217 中探針 -115 6245 立端 -95 4506 崇友 -94 6538 倉和 -68 3141 晶宏 -67 4947 昂寶-KY -60 5347 世界 -60 4909 新復興 -57 3630 新鉅科 -54 6561 是方 -51 6121 新普 -49 3491 昇達科 -44 3303 岱稜 -40 5306 桂盟 -34 5263 智崴 -33