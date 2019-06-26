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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月25日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲              富邦科技          本盟              昶和     福壽     元大寶滬深   
嘉裕              元大電子          錩泰              大統新創 天仁     FH滬深     
東華              元大台商50          永冠-KY           本盟     興泰     安馳       
大魯閣            富邦摩台          亞德客-KY          健和興   宏亞     康控-KY    
立益              富邦發達          喬山              旭隼     達新     中壽       
佳和              富邦金融          中釉              遠雄來   地球     佳龍       
聯發              元大MSCI台灣          國碩              統領     新紡                
昶和              永豐臺灣加權          奇鋐              威宏-KY  佳和                
三洋紡            國泰日經225          聯詠              泰昇-KY  台富                
本盟              元大歐洲50          欣興                       怡華                
正道              元大日經225          晟鈦                       大統新創            
瑞利              富邦恒生國企反1          泰碩                       大億                
正峰新            元大美債20反1          玉晶光                     亞崴                
億泰              元大美元指數          晶彩科                     正峰新              
懷特              兆豐藍籌30反1          尚志                       程泰                
士紙              國泰標普低波高息          立積                       氣立                
燁興              元大S&P日圓反1          傳奇                       榮星                
千興              富邦歐洲          互億                       國化                
威致              FH彭博高收益債          聯茂                       台硝                
華豐              FH彭博新興債          訊芯-KY                    元禎                
首利              元大台灣高息低波          易華電                     永記                
麗正              群益道瓊美國地產          南電                       日勝化              
東訊              富邦臺灣優質高息          冠德                       展宇                
錸德              FH富時高息低波          杜康-DR                    德淵                
倫飛              國泰RMB短期報酬          陽光能源-DR                   華廣                
虹光              富邦臺灣中小          佳龍                       三福化              
威盛              國泰新興市場                                     高興昌              
浩鑫              新光內需收益                                     新鋼                
國碩              FH美國金融股                                     東明-KY             
銘旺科            元大US高息特別股                                     六暉-KY             
統懋              新光中國政金綠債                                     申豐                
翔耀              新光投等債15+                                     隴華                
太空梭            新光ICE美國權值                                     翔耀                
兆勁              台塑                                         太空梭              
麗臺              中石化                                       吉祥全              
吉祥全            達新                                         奇鋐                
憶聲              宏洲                                         遠見                
科風              嘉裕                                         立萬利              
力特              東華                                         聯德                
喬鼎              大魯閣                                       泰碩                
正達              立益                                         玉晶光              
晟鈦              力麗                                         晶彩科              
聯德              力鵬                                         力銘                
同泰              佳和                                         世芯-KY             
新世紀            宏益                                         新至陞              
誠研              聯發                                         穎漢                
誠創              昶和                                         立積                
嘉威              三洋紡                                       迎廣                
聯合再生          本盟                                         詮欣                
尚志              正道                                         悅城                
力銘              瑞利                                         易華電              
亞太電            力山                                         無敵                
達能              正峰新                                       華友聯              
太極              瑞智                                         裕豐                
誠美材            億泰                                         愛山林              
慧友              五鼎                                         皇昌                
悠克              懷特                                         建新國際            
友勁              三福化                                       遠雄來              
百一              士紙                                         夏都                
捷泰              榮成                                         欣欣                
天瀚              燁興                                         統領                
迅杰              豐興                                         客思達-KY            
華上              千興                                         阿瘦                
光麗-KY           威致                                         神州-DR             
華冠              新鋼                                         同方友友-DR            
裕豐              允強                                         晨訊科-DR            
寶徠              華豐                                         一零四              
皇昌              首利                                         欣天然              
陽明              麗正                                         新海                
六福              台達電                                       欣高                
康師傅-DR          東訊                                         jpp-KY              
聖馬丁-DR          光磊                                         台數科              
神州-DR           錸德                                         南六                
耀傑-DR           所羅門                                       鋼聯                
同方友友-DR          倫飛                                         必應                
晨訊科-DR          虹光                                         科定                
友佳-DR           威盛                                         三能-KY             
陽光能源-DR          浩鑫                                         福貞-KY             
精熙-DR           國碩                                         基勝-KY             
中福              固緯                                         波力-KY             
雷虎              承啟                                         東哥遊艇            
中視              銘旺科                                       泰昇-KY             
秋雨              統懋                                         吉源-KY             
新利虹            翔耀                                                             
國光生            太空梭                                                           
                  兆勁                                                             
                  全新                                                             
                  光群雷                                                           
                  麗臺                                                             
                  大毅                                                             
                  敦陽科                                                           
                  吉祥全                                                           
                  健和興                                                           
                  華立                                                             
                  憶聲                                                             
                  零壹                                                             
                  科風                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  誠研                                                             
                  華擎                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  尚志                                                             
                  力銘                                                             
                  圓展                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  慧友                                                             
                  聚碩                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  瑞儀                                                             
                  和椿                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  群電                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  研揚                                                             
                  台虹                                                             
                  華冠                                                             
                  宇瞻                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國建                                                             
                  皇昌                                                             
                  潤弘                                                             
                  總太                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  美食-KY                                                          
                  雄獅                                                             
                  新產                                                             
                  國泰金                                                           
                  元大金                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  大豐電                                                           
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  成霖                                                             
                  寶齡富錦                                                         
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  訊映                                                             
                  可寧衛
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