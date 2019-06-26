[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月25日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 9216 0 00672L 元大S&P原油正2 -15184 0 00637L 元大滬深300正2 6559 0 3481 群創 -11423 -93305 0050 元大台灣50 2506 11659 2409 友達 -6365 -36649 2345 智邦 1786 1887 6116 彩晶 -5117 -27463 2886 兆豐金 1785 11166 2337 旺宏 -3785 -8775 00669R 國泰美國道瓊反1 1776 0 2618 長榮航 -3581 -14919 2903 遠百 1654 6969 2888 新光金 -3061 9080 2027 大成鋼 1268 5848 1303 南亞 -2610 -29555 9945 潤泰新 1251 4786 1314 中石化 -2520 -5151 00708L 元大S&P黃金正2 1185 0 00632R 元大台灣50反1 -2160 0 020000 富邦特選蘋果N 1178 0 00633L 富邦上証正2 -2129 0 2887 台新金 1046 11891 2344 華邦電 -1653 -650 2201 裕隆 1008 -6116 2885 元大金 -1597 4244 2892 第一金 1001 9868 2371 大同 -1513 -7616 00673R 元大S&P原油反1 928 0 2891 中信金 -1390 -669 00671R 富邦NASDAQ反1 881 0 2884 玉山金 -1170 -21464 00655L 國泰中國A50正2 759 0 2303 聯電 -977 15478 2520 冠德 663 2154 1326 台化 -937 -7790 00674R 元大S&P黃金反1 633 0 3711 日月光投控 -934 -4272 5880 合庫金 616 6752 00670L 富邦NASDAQ正2 -910 0 0061 元大寶滬深 588 -1514 2308 台達電 -796 2524 2312 金寶 588 655 3037 欣興 -696 2033 1210 大成 579 1495 00656R 國泰中國A50反1 -655 0 2823 中壽 556 5225 2515 中工 -636 -3474 2890 永豐金 544 13755 00642U 元大S&P石油 -581 0 2412 中華電 493 -453 2408 南亞科 -544 -1807 1201 味全 475 763 3017 奇鋐 -540 -3419 1714 和桐 410 729 00757 統一FANG+ -537 -1165 2376 技嘉 402 -2967 2356 英業達 -530 -618 2883 開發金 346 -2173 6505 台塑化 -521 -1390 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股