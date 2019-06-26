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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月25日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                 9216         0    00672L 元大S&P原油正2        -15184         0  
00637L 元大滬深300正2          6559         0    3481   群創                  -11423    -93305  
0050   元大台灣50              2506     11659    2409   友達                   -6365    -36649  
2345   智邦                    1786      1887    6116   彩晶                   -5117    -27463  
2886   兆豐金                  1785     11166    2337   旺宏                   -3785     -8775  
00669R 國泰美國道瓊反1         1776         0    2618   長榮航                 -3581    -14919  
2903   遠百                    1654      6969    2888   新光金                 -3061      9080  
2027   大成鋼                  1268      5848    1303   南亞                   -2610    -29555  
9945   潤泰新                  1251      4786    1314   中石化                 -2520     -5151  
00708L 元大S&P黃金正2          1185         0    00632R 元大台灣50反1          -2160         0  
020000 富邦特選蘋果N           1178         0    00633L 富邦上証正2            -2129         0  
2887   台新金                  1046     11891    2344   華邦電                 -1653      -650  
2201   裕隆                    1008     -6116    2885   元大金                 -1597      4244  
2892   第一金                  1001      9868    2371   大同                   -1513     -7616  
00673R 元大S&P原油反1           928         0    2891   中信金                 -1390      -669  
00671R 富邦NASDAQ反1            881         0    2884   玉山金                 -1170    -21464  
00655L 國泰中國A50正2           759         0    2303   聯電                    -977     15478  
2520   冠德                     663      2154    1326   台化                    -937     -7790  
00674R 元大S&P黃金反1           633         0    3711   日月光投控              -934     -4272  
5880   合庫金                   616      6752    00670L 富邦NASDAQ正2           -910         0  
0061   元大寶滬深               588     -1514    2308   台達電                  -796      2524  
2312   金寶                     588       655    3037   欣興                    -696      2033  
1210   大成                     579      1495    00656R 國泰中國A50反1          -655         0  
2823   中壽                     556      5225    2515   中工                    -636     -3474  
2890   永豐金                   544     13755    00642U 元大S&P石油             -581         0  
2412   中華電                   493      -453    2408   南亞科                  -544     -1807  
1201   味全                     475       763    3017   奇鋐                    -540     -3419  
1714   和桐                     410       729    00757  統一FANG+               -537     -1165  
2376   技嘉                     402     -2967    2356   英業達                  -530      -618  
2883   開發金                   346     -2173    6505   台塑化                  -521     -1390  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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