紐約匯市—降息預期濃厚 美元未來有更多下行空間；避險買盤支撐日圓

週二 (25 日) 交易，美元兌多數主要貨幣下跌，兌歐元觸及 3 個月低點，因為 Fed 降息預期刺激投資者拋售美元。

美伊局勢緊繃也讓日圓湧現避險買盤，推升日圓兌美元登上 1 月初以來最強水準。

交易者靜待新線索以判定 Fed 對最快下個月降息的立場。

分析師表示，上週 Fed 示意準備好調降借款成本，以對抗國內成長放緩且通膨疲弱的現象，引起交易員撤出稍早的美元多頭部位。

利率期貨暗示，交易員將 Fed 下個月降息 25 個基點這一點完全入價，且 7 月後再降息至少 2 次的可能性大增。

分析師指出，美國公債殖利率下降，且技術指標看跌，刺激觀點認為，美元未來幾個月還有更多下行空間。

波士頓 Amundi Pioneer 投資公司貨幣策略部門主管 Paresh Upadhyaya 表示，美元跌勢還會走更久。

美元兌日圓下跌 0.14% 至 107.13 日圓，亞洲交易時間曾觸及 106.78 日圓，為 1 月 3 日以來美元最低水準。

美元 / 日圓今年迄今走勢

美國對伊朗最高精神領袖和外交部長祭出新制裁，伊朗總統大罵川普智障以外，也表示兩國將因此「關閉外交」，美伊緊張局勢激發日圓避險需求。

美元兌英鎊下跌 0.33％。

美元兌加元、澳元和紐元溫和走低，但兌歐元上漲。歐元兌美元下跌 0.12% 至 1.1384 美元。

歐元兌美元自週二稍早 1.1412 美元水準下滑，該水準為 3 月 21 日以來最高。

ICE 美元指數再次偏離 200 日 MA 95.995，投資者正靜待日本大阪 G20 川習會的結果，看是否至少能達成貿易休兵。

Upadhyaya 表示，「下一個風險事件就是 G20 峰會，可以讓我們了解中美貿易之間的關係。」