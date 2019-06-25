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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月25日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          南璋              新昕纖   美時     碩禾       
易威     晟楠     富邦美債20年          新零售            韋僑     進階     應華       
天良     寬魚國際 元大美債7-10          振維              謚源     強生                
南璋              元大美債1-3          碩禾              東林     寶島科              
勝昱              元大中國債3-5          天剛              欣厚-KY  中華食              
萬國通            群益15年IG科技債          建榮              友銓     世坤                
飛寶企業          群益10年IG金融債          達威              達威     冠好                
精確              國泰投資級公司債          凱鈺              三圓     萬國通              
宏易              國泰5Y+新興債          廣明              雙喜     新昕纖              
唐鋒              國泰1-5Y高收債          松崗              力泰     聚紡                
聯光通            富邦全球投等債          易通展            理銘     世德                
通訊-KY           富邦全球高收債          沛波              亞都     精確                
榮群              國泰中國政金債5+          雙喜              東凌-KY  彬台                
天宇              富邦中政債0-1          志嘉              綠河-KY  崇友                
新零售            富邦A級公司債          燦星旅            欣泰     至興                
恩得利            FH中國政策債          六角                       萬在                
李洲              凱基中國債3-10          大綜                       百德                
凱柏實業          凱基新興債10+          華義                       唐鋒                
元炬              凱基科技債10+          愛地雅                     大恭                
及成              群益AAA-AA公司債                                     永純                
和進              群益15年IG公用債                                     康聯訊              
耀勝              群益15年EM主權債                                     天宇                
倚強              FH能源債                                     唐榮                
錦明              FH製藥債                                     強新                
鑫創              FH新興企業債                                     松和                
廣寰科            國泰A級公司債                                     富強                
點晶              群益25年美債                                     力新                
斐成              FH20年美債                                     恩得利              
泰谷              FH中國信用債                                     川寶                
典範              中信高評級公司債                                     李洲                
益通              中信優先金融債                                     港建                
振維              凱基AAA至A公司債                                     及成                
鴻翊              凱基金融債20+                                     倚強                
迎輝              凱基美債25+                                     至寶電              
研勤              國泰A級金融債                                     原相                
欣厚-KY           國泰A級科技債                                     宇環                
兆遠              國泰A級公用債                                     廣寰科              
太欣              富邦中國投等債                                     杭特                
系統電            富邦金融投等債                                     雙鴻                
天剛              元大10年IG銀行債                                     幸康                
世紀              FH公司債A3                                     上詮                
華容              FH次順位IG金融債                                     類比科              
建榮              FH美元信用債1-5Y                                     利機                
立衛              群益A級公司債                                     森寶                
天揚              群益AAA-A醫療債                                     先益                
鈺創              中信美國公債20年                                     泓格                
佳總              中信中國債7-10                                     博磊                
合正              中信中國美元IG債                                     富晶通              
金利              B新光美債1-3                                     盈正                
寶聯通            B新光美債20+                                     新鉅科              
凱鈺              第一金美債20+                                     晟楠                
德宏              第一金金融債 10+                                     艾恩特              
合邦              第一金科技債 10+                                     精聯                
萬旭              永豐10年A公司債                                     德微                
久正              永豐15年金融債                                     元創精密            
全譜              永豐7-10年中國債                                     數字                
易通展            凱基醫療保健債                                     世紀                
茂迪              凱基IG精選15+                                     友銓                
安鈦克            凱基AAA-AA公司債                                     立衛                
元隆              台新美元銀行債                                     凱鈺                
沛亨              合世                                         三聯                
九暘              易威                                         合邦                
凱碩              天良                                         亞元                
全達              南璋                                         訊達                
奧斯特            勝昱                                         撼訊                
保銳              萬國通                                       順發                
越峰              飛寶企業                                     亞通                
商丞              精確                                         全譜                
英格爾            宏易                                         元隆                
士開              瑞穎                                         廣錠                
昇益              唐鋒                                         神盾                
志嘉              聯光通                                       長科                
富裔              通訊-KY                                      光菱                
燦星旅            是方                                         星雲                
富驛-KY           榮群                                         大世科              
劍湖山            天宇                                         森田                
德記              松和                                         三圓                
泰偉              有益                                         力泰                
華義              新零售                                       理銘                
昇華              恩得利                                       富裔                
得利影            李洲                                         陸海                
鼎創達            凱柏實業                                     安心                
愛地雅            元炬                                         富驛-KY             
邦泰              及成                                         易飛網              
                  穩懋                                         亞都                
                  和進                                         老爺知              
                  耀勝                                         滿心                
                  倚強                                         東凌-KY             
                  錦明                                         德記                
                  鑫創                                         弘帆                
                  廣寰科                                       關中                
                  點晶                                         大展證              
                  佳穎                                         誠品生活            
                  斐成                                         得利影              
                  泰谷                                         隆中                
                  典範                                         時報                
                  益通                                         旭然                
                  環天科                                       鼎創達              
                  振維                                         益張                
                  鴻翊                                         捷必勝-KY            
                  迎輝                                         紅木-KY             
                  力旺                                         綠河-KY             
                  研勤                                         霹靂                
                  欣厚-KY                                      欣雄                
                  兆遠                                         欣泰                
                  亞泰                                         北基                
                  太欣                                         富堡                
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  台林                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  達威                                                             
                  東友                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  聖暉                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  幃翔                                                             
                  萬潤                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  泰詠                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  佑華                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  群聯                                                             
                  金居                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  理銘                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  雅茗-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  鉅邁                                                             
                  光隆                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰                                                             
                  明安
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