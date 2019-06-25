◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月25日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 南璋 新昕纖 美時 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 新零售 韋僑 進階 應華 天良 寬魚國際 元大美債7-10 振維 謚源 強生 南璋 元大美債1-3 碩禾 東林 寶島科 勝昱 元大中國債3-5 天剛 欣厚-KY 中華食 萬國通 群益15年IG科技債 建榮 友銓 世坤 飛寶企業 群益10年IG金融債 達威 達威 冠好 精確 國泰投資級公司債 凱鈺 三圓 萬國通 宏易 國泰5Y+新興債 廣明 雙喜 新昕纖 唐鋒 國泰1-5Y高收債 松崗 力泰 聚紡 聯光通 富邦全球投等債 易通展 理銘 世德 通訊-KY 富邦全球高收債 沛波 亞都 精確 榮群 國泰中國政金債5+ 雙喜 東凌-KY 彬台 天宇 富邦中政債0-1 志嘉 綠河-KY 崇友 新零售 富邦A級公司債 燦星旅 欣泰 至興 恩得利 FH中國政策債 六角 萬在 李洲 凱基中國債3-10 大綜 百德 凱柏實業 凱基新興債10+ 華義 唐鋒 元炬 凱基科技債10+ 愛地雅 大恭 及成 群益AAA-AA公司債 永純 和進 群益15年IG公用債 康聯訊 耀勝 群益15年EM主權債 天宇 倚強 FH能源債 唐榮 錦明 FH製藥債 強新 鑫創 FH新興企業債 松和 廣寰科 國泰A級公司債 富強 點晶 群益25年美債 力新 斐成 FH20年美債 恩得利 泰谷 FH中國信用債 川寶 典範 中信高評級公司債 李洲 益通 中信優先金融債 港建 振維 凱基AAA至A公司債 及成 鴻翊 凱基金融債20+ 倚強 迎輝 凱基美債25+ 至寶電 研勤 國泰A級金融債 原相 欣厚-KY 國泰A級科技債 宇環 兆遠 國泰A級公用債 廣寰科 太欣 富邦中國投等債 杭特 系統電 富邦金融投等債 雙鴻 天剛 元大10年IG銀行債 幸康 世紀 FH公司債A3 上詮 華容 FH次順位IG金融債 類比科 建榮 FH美元信用債1-5Y 利機 立衛 群益A級公司債 森寶 天揚 群益AAA-A醫療債 先益 鈺創 中信美國公債20年 泓格 佳總 中信中國債7-10 博磊 合正 中信中國美元IG債 富晶通 金利 B新光美債1-3 盈正 寶聯通 B新光美債20+ 新鉅科 凱鈺 第一金美債20+ 晟楠 德宏 第一金金融債 10+ 艾恩特 合邦 第一金科技債 10+ 精聯 萬旭 永豐10年A公司債 德微 久正 永豐15年金融債 元創精密 全譜 永豐7-10年中國債 數字 易通展 凱基醫療保健債 世紀 茂迪 凱基IG精選15+ 友銓 安鈦克 凱基AAA-AA公司債 立衛 元隆 台新美元銀行債 凱鈺 沛亨 合世 三聯 九暘 易威 合邦 凱碩 天良 亞元 全達 南璋 訊達 奧斯特 勝昱 撼訊 保銳 萬國通 順發 越峰 飛寶企業 亞通 商丞 精確 全譜 英格爾 宏易 元隆 士開 瑞穎 廣錠 昇益 唐鋒 神盾 志嘉 聯光通 長科 富裔 通訊-KY 光菱 燦星旅 是方 星雲 富驛-KY 榮群 大世科 劍湖山 天宇 森田 德記 松和 三圓 泰偉 有益 力泰 華義 新零售 理銘 昇華 恩得利 富裔 得利影 李洲 陸海 鼎創達 凱柏實業 安心 愛地雅 元炬 富驛-KY 邦泰 及成 易飛網 穩懋 亞都 和進 老爺知 耀勝 滿心 倚強 東凌-KY 錦明 德記 鑫創 弘帆 廣寰科 關中 點晶 大展證 佳穎 誠品生活 斐成 得利影 泰谷 隆中 典範 時報 益通 旭然 環天科 鼎創達 振維 益張 鴻翊 捷必勝-KY 迎輝 紅木-KY 力旺 綠河-KY 研勤 霹靂 欣厚-KY 欣雄 兆遠 欣泰 亞泰 北基 太欣 富堡 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 台林 佳總 合正 金利 達威 東友 寶聯通 凱鈺 德宏 聖暉 合邦 萬旭 久正 幃翔 萬潤 全譜 易通展 茂迪 泰詠 安鈦克 元隆 沛亨 佑華 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 立碁 越峰 商丞 英格爾 群聯 金居 士開 昇益 力泰 志嘉 理銘 富裔 燦星旅 富驛-KY 雅茗-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 鉅邁 光隆 愛地雅 邦泰 明安