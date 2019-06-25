◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月25日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 8086 宏捷科 2151 3324 雙鴻 1446 1795 美時 1202 3483 力致 495 5457 宣德 320 3227 原相 259 5439 高技 257 6188 廣明 222 3527 聚積 202 3529 力旺 197 2729 瓦城 186 6245 立端 165 8924 大田 160 8299 群聯 150 3105 穩懋 136 2732 六角 102 4147 中裕 96 3081 聯亞 93 5371 中光電 75 6150 撼訊 55 6121 新普 45 8942 森鉅 30 8431 匯鑽科 28 6643 M31 27 6679 鈺太 25 3611 鼎翰 17 006201元大富櫃50 14 6568 宏觀 5 5274 信驊 3 4105 東洋 1 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 8069 元太 -1713 8436 大江 -1023 6290 良維 -942 6182 合晶 -800 6238 勝麗 -381 6138 茂達 -304 3293 鈊象 -285 6488 環球晶 -277 6462 神盾 -240 6173 信昌電 -200 4953 緯軟 -192 5299 杰力 -161 6274 台燿 -158 3217 優群 -146 6217 中探針 -115 3290 東浦 -100 4107 邦特 -92 4506 崇友 -87 6266 泰詠 -80 6538 倉和 -68 3141 晶宏 -67 4947 昂寶-KY -60 4909 新復興 -57 3630 新鉅科 -54 5263 智崴 -52 8406 金可-KY -50 3491 昇達科 -44 6146 耕興 -41 8446 華研 -30 6561 是方 -30