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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月25日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
8086  宏捷科        2151  
3324  雙鴻          1446  
1795  美時          1202  
3483  力致           495  
5457  宣德           320  
3227  原相           259  
5439  高技           257  
6188  廣明           222  
3527  聚積           202  
3529  力旺           197  
2729  瓦城           186  
6245  立端           165  
8924  大田           160  
8299  群聯           150  
3105  穩懋           136  
2732  六角           102  
4147  中裕            96  
3081  聯亞            93  
5371  中光電          75  
6150  撼訊            55  
6121  新普            45  
8942  森鉅            30  
8431  匯鑽科          28  
6643  M31             27  
6679  鈺太            25  
3611  鼎翰            17  
006201元大富櫃50        14  
6568  宏觀             5  
5274  信驊             3  
4105  東洋             1  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
8069  元太         -1713  
8436  大江         -1023  
6290  良維          -942  
6182  合晶          -800  
6238  勝麗          -381  
6138  茂達          -304  
3293  鈊象          -285  
6488  環球晶        -277  
6462  神盾          -240  
6173  信昌電        -200  
4953  緯軟          -192  
5299  杰力          -161  
6274  台燿          -158  
3217  優群          -146  
6217  中探針        -115  
3290  東浦          -100  
4107  邦特           -92  
4506  崇友           -87  
6266  泰詠           -80  
6538  倉和           -68  
3141  晶宏           -67  
4947  昂寶-KY        -60  
4909  新復興         -57  
3630  新鉅科         -54  
5263  智崴           -52  
8406  金可-KY        -50  
3491  昇達科         -44  
6146  耕興           -41  
8446  華研           -30  
6561  是方           -30
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