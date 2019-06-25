【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

G20 川習會即將登場，近期全球股市在央行鴿派立場下高漲，部分投資人選擇在重大不確定事件前選擇獲利了結，台積電填息之路只走了一天，大立光下跌近 3% 領跌光學族群，被動元件，PCB 及矽晶圓族群也同步走軟，僅金融股相對抗跌，收盤加權指數下跌 0.67%，勉強守住 10700 點。

《國際金融市場焦點分析》

中國國家副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希哲、財長梅努欽通話，重啟停擺一個多月的對話，不過報導指出川普正考慮是否要求銷往美國的次世代 5G 網路設備在中國境外設計和製造，同時招商銀行違反美國制裁北韓相關規範，正接受美國調查，引發銀行股賣壓，滬深兩市週二開低走低，上証指數最多下挫近 2%，午後黃金概念股逆勢走強，加上券商及白酒股拉升，支撐指數收斂大部分跌幅。

《國際商品市場焦點分析》

市場觀望 G20 峰會上之川習會，導致原油昨日走勢分歧，不過美國總統川普簽署一項行政命令，對伊朗最高精神領袖哈米尼，施行金融制裁，顯示目前伊朗衝突仍然有可能升溫，加上，目前美國煉油廠將進入生產旺季，美國原油庫存將有望逆轉此前一個月以來的增長狀況，帶動昨日輕原油期貨上漲 0.82%；達拉斯聯準會公佈之製造業指數創下 2016 年以來新低，推升黃金漲勢近 6 年新高。

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