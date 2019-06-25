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[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧06月24日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24204      5027   481.48  
00729R 第一金工業30反1       2812       598   470.23  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15215      4973   305.95  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19888      7466   266.38  
00702  國泰標普低波高息     13212      5188   254.66  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16944      8847   191.52  
0058   富邦發達              7424      4196   176.93  
00757  統一FANG+             9181      7494   122.51  
00735  國泰臺韓科技          8263      6789   121.71  
0051   元大中型100          10948      9500   115.24  
00681R 元大美債20反1         5987      6094    98.24  
0054   元大台商50           10265     10624    96.62  
0055   元大MSCI金融         33976     37154    91.45  
008201 BP上證50              1347      1549    86.96  
00707R 元大S&P日圓反1        3762      4355    86.38  
00663L 國泰臺灣加權正2       3270      3809    85.85  
00714  群益道瓊美國地產      4678      5567    84.03  
00649  FH香港                4426      5272    83.95  
00763U 國票道瓊銅            2417      3065    78.86  
006206 元大上證50          103395    137278    75.32  
0053   元大電子              4382      6488    67.54  
006207 FH滬深               63977     96892    66.03  
0061   元大寶滬深          205357    342616    59.94  
00752  中信中國50            6971     12216    57.06  
00728  第一金工業30          7971     14923    53.41
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