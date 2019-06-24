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◆台灣店頭市場公告注意交易資訊

※來源：台灣櫃檯買賣中心
06月24日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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06/24  勝昱、天剛
06/21  新鉅科、勝昱、信驊、天剛、撼訊
06/20  勝昱、天剛、撼訊
06/19  撼訊
06/18  撼訊
06/17  勝昱、撼訊
06/14  精剛
06/13  精剛、雙鴻、大宇資、撼訊、森鉅
06/12  世界、松崗、森鉅
06/11  志嘉、森鉅
06/10  南璋
06/06  南璋、大宇資、森鉅
06/05  金利
06/04  新鉅科、金利、達威、大宇資、沛波
06/03  新鉅科、金利、大宇資、神盾
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06月份累計次休市：01、02、07、08、09、15、16、22、23、29、30

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1584   精剛        02  13、14
3324   雙鴻        01  13
3630   新鉅科      03  03、04、21
4304   勝昱        04  17、20、21、24
4712   南璋        02  06、10
5274   信驊        01  21
5310   天剛        02  20、24
5347   世界        01  12
5383   金利        03  03、04、05
5432   達威        01  04
5529   志嘉        01  11
6111   大宇資      04  03、04、06、13
6150   撼訊        06  13、17、18、19、20、21
6240   松崗        01  12
6248   沛波        01  04
6462   神盾        01  03
8942   森鉅        04  06、11、12、13
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總累計次數         35

附記：05月份注意股票及次數

1593   祺驊   (01)、 1597   直得    (01)、 3081   聯亞    (01)、 3128   昇銳   (01)
3191   和進   (01)、 3207   耀勝    (01)、 3227   原相    (04)、 3374   精材   (04)
3630   新鉅科 (08)、 3691   碩禾    (02)、 3707   漢磊    (01)、 4147   中裕   (01)
4163   鐿鈦   (01)、 4402   福大    (06)、 4991   環宇-KY (02)、 5263   智崴   (01)
5274   信驊   (01)、 5310   天剛    (04)、 5340   建榮    (04)、 5347   世界   (01)
5349   先豐   (01)、 5371   中光電  (07)、 5383   金利    (01)、 5425   台半   (04)
5450   寶聯通 (01)、 5475   德宏    (01)、 6125   廣運    (01)、 6150   撼訊   (06)
6158   禾昌   (01)、 6217   中探針  (02)、 6219   富旺    (01)、 6240   松崗   (05)
6241   易通   (01)、 6248   沛波    (03)、 6291   沛亨    (02)、 6292   迅德   (01)
6446   藥華藥 (01)、 6462   神盾    (13)、 6510   精測    (01)、 6523   達爾膚 (01)
6538   倉和   (01)、 8455   大拓-KY (01)、 8928   鉅明    (01)、 9951   皇田   (01)
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