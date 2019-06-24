◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧06月24日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24204 5027 481.48 00729R 第一金工業30反1 2812 598 470.23 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15215 4973 305.95 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19888 7466 266.38 00702 國泰標普低波高息 13212 5188 254.66 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16944 8847 191.52 0058 富邦發達 7424 4196 176.93 00757 統一FANG+ 9181 7494 122.51 00735 國泰臺韓科技 8263 6789 121.71 0051 元大中型100 10948 9500 115.24 00681R 元大美債20反1 5987 6094 98.24 0054 元大台商50 10265 10624 96.62 0055 元大MSCI金融 33976 37154 91.45 008201 BP上證50 1347 1549 86.96 00707R 元大S&P日圓反1 3762 4355 86.38 00663L 國泰臺灣加權正2 3270 3809 85.85 00714 群益道瓊美國地產 4678 5567 84.03 00649 FH香港 4426 5272 83.95 00763U 國票道瓊銅 2417 3065 78.86 006206 元大上證50 103395 137278 75.32 0053 元大電子 4382 6488 67.54 006207 FH滬深 63977 96892 66.03 0061 元大寶滬深 205357 342616 59.94 00752 中信中國50 6971 12216 57.06 00728 第一金工業30 7971 14923 53.41