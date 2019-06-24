【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

週一台股重量級權值股台積電除息 8 元，影響指數蒸發 69.36 點，不國盤中隨即展開填息行情，激勵市場對接下來除權息行情的樂觀預期，金融股以富邦金為首的金控股拉升，同時傳產在包括和泰車、亞泥及台塑等表現強勢撐盤下，指數緩步走高，指數收盤下跌 0.23%，台指期貨則收漲 0.35%。

《國際金融市場焦點分析》

上週五中國人行調高十大券商的短期融資餘額上限，市場解讀為透過大型券商傳導流動性，以緩解近期銀行間信用緊縮現象，另外自 7 月 1 日起，中國新一輪 3000 億元規模的降費措施將正式落地，預期為實體經濟發展注入新的動能，週一滬深兩市三大指數小幅高開後，全天維持狹幅震盪，市場等待 G20 川習會是否能有助於推進雙方貿易協商，盤面上農林漁牧，鋼鐵及白酒領漲，5G 及芯片概念表現較為弱勢。

《國際商品市場焦點分析》

美伊衝突再度升溫，伊朗官員表示，若美國不願進行攻擊，應放寬對伊朗的制裁行動，惟受到美國總統川普表示，將對伊朗實施更多的制裁，導致市場擔憂地緣衝突升溫，推升輕原油及布侖特原油漲勢；另外，德國上週五公佈製造業 PMI 數據，為 45.4 由前值的 44.3 反彈，並高於預期值的 44.5，顯示目前德國製造業短期有信心回籠跡象，加上美國成屋銷售高於市場預估，帶動白銀走跌。

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