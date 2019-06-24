[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月21日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 南璋 新昕纖 美時 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 新零售 韋僑 進階 應華 天良 寬魚國際 元大美債7-10 振維 謚源 強生 南璋 元大美債1-3 碩禾 東林 寶島科 勝昱 元大中國債3-5 天剛 欣厚-KY 中華食 萬國通 群益15年IG科技債 建榮 友銓 世坤 飛寶企業 群益10年IG金融債 達威 達威 冠好 精確 國泰投資級公司債 凱鈺 三圓 萬國通 宏易 國泰5Y+新興債 廣明 雙喜 新昕纖 唐鋒 國泰1-5Y高收債 松崗 力泰 聚紡 聯光通 富邦全球投等債 易通展 理銘 世德 通訊-KY 富邦全球高收債 沛波 亞都 精確 榮群 國泰中國政金債5+ 志嘉 東凌-KY 彬台 天宇 富邦中政債0-1 燦星旅 綠河-KY 崇友 新零售 富邦A級公司債 大綜 欣泰 至興 恩得利 FH中國政策債 華義 萬在 李洲 凱基中國債3-10 愛地雅 百德 凱柏實業 凱基新興債10+ 唐鋒 元炬 凱基科技債10+ 大恭 及成 元大AAA至A公司債 永純 和進 群益AAA-AA公司債 康聯訊 耀勝 群益15年IG公用債 台聯電 倚強 群益15年EM主權債 天宇 錦明 FH能源債 唐榮 鑫創 FH製藥債 強新 廣寰科 FH新興企業債 松和 點晶 國泰A級公司債 富強 斐成 群益25年美債 力新 泰谷 FH20年美債 恩得利 典範 FH中國信用債 川寶 益通 中信高評級公司債 李洲 振維 中信優先金融債 港建 鴻翊 凱基AAA至A公司債 及成 迎輝 凱基金融債20+ 倚強 研勤 凱基美債25+ 至寶電 欣厚-KY 國泰A級金融債 原相 兆遠 國泰A級科技債 廣寰科 太欣 國泰A級公用債 雙鴻 系統電 富邦中國投等債 幸康 天剛 富邦金融投等債 上詮 世紀 元大10年IG銀行債 利機 華容 元大10年IG電能債 森寶 建榮 FH公司債A3 先益 立衛 FH次順位IG金融債 泓格 天揚 FH美元信用債1-5Y 博磊 鈺創 群益A級公司債 盈正 佳總 群益AAA-A醫療債 新鉅科 合正 中信美國公債20年 晟楠 金利 中信中國債7-10 艾恩特 寶聯通 中信中國美元IG債 精聯 凱鈺 B新光美債1-3 德微 德宏 B新光美債20+ 元創精密 合邦 第一金美債20+ 數字 萬旭 第一金金融債 10+ 桂盟 久正 第一金科技債 10+ 世紀 全譜 永豐10年A公司債 友銓 易通展 永豐15年金融債 立衛 茂迪 永豐7-10年中國債 凱鈺 安鈦克 凱基醫療保健債 三聯 元隆 凱基IG精選15+ 合邦 沛亨 凱基AAA-AA公司債 亞元 九暘 台新美元銀行債 訊達 凱碩 合世 撼訊 全達 易威 順發 奧斯特 天良 亞通 保銳 鈺緯 中探針 越峰 南璋 全譜 商丞 勝昱 元隆 英格爾 萬國通 廣錠 士開 飛寶企業 神盾 昇益 精確 長科 志嘉 宏易 光菱 富裔 唐鋒 星雲 燦星旅 聯光通 大世科 富驛-KY 通訊-KY 森田 劍湖山 是方 三圓 德記 榮群 力泰 泰偉 天宇 理銘 華義 榮剛 富裔 昇華 松和 陸海 得利影 新零售 安心 鼎創達 恩得利 富驛-KY 愛地雅 李洲 易飛網 邦泰 凱柏實業 亞都 元炬 老爺知 及成 滿心 和進 東凌-KY 耀勝 德記 倚強 弘帆 錦明 關中 鑫創 大展證 廣寰科 誠品生活 點晶 得利影 佳穎 隆中 斐成 時報 泰谷 旭然 典範 鼎創達 益通 益張 環天科 捷必勝-KY 振維 紅木-KY 鴻翊 綠河-KY 迎輝 霹靂 研勤 欣雄 欣厚-KY 欣泰 兆遠 北基 太欣 富堡 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 同亨 聖暉 合邦 萬旭 久正 幃翔 全譜 易通展 茂迪 泰詠 安鈦克 元隆 沛亨 佑華 九暘 凱碩 全達 奧斯特 宏捷科 保銳 立碁 越峰 商丞 英格爾 群聯 亞昕 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 中連貨 安心 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 福邦證 德記 誠品生活 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 益張 光隆 愛地雅 邦泰