新聞
0

◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月21日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
1795  美時          2766  
3324  雙鴻          2535  
3105  穩懋          1848  
8086  宏捷科        1521  
3227  原相          1328  
6217  中探針         884  
6245  立端           358  
6147  頎邦           351  
6188  廣明           222  
6182  合晶           220  
5274  信驊           215  
3483  力致           200  
5371  中光電         195  
6121  新普           188  
3081  聯亞           159  
8358  金居           150  
5904  寶雅           122  
3529  力旺           114  
1569  濱川            88  
2729  瓦城            84  
8489  三貝德          79  
8299  群聯            70  
2732  六角            68  
4966  譜瑞-KY         57  
6150  撼訊            55  
8924  大田            50  
5483  中美晶          49  
3293  鈊象            31  
4147  中裕            30  
8044  網家            30  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6290  良維         -1346  
4953  緯軟          -818  
4107  邦特          -333  
6138  茂達          -254  
5009  榮剛          -200  
3527  聚積          -184  
6238  勝麗          -161  
8436  大江          -160  
3290  東浦          -150  
3217  優群          -146  
6266  泰詠          -130  
6146  耕興           -62  
5439  高技           -60  
5299  杰力           -60  
3630  新鉅科         -54  
8406  金可-KY        -50  
8069  元太           -40  
4736  泰博           -39  
4506  崇友           -39  
8349  恒耀           -35  
6538  倉和           -30  
6643  M31            -23  
3587  閎康           -20  
5263  智崴           -19  
6462  神盾           -17  
6561  是方           -15  
6173  信昌電         -12  
4909  新復興         -10  
4528  江興鍛          -8  
5457  宣德            -5
留言載入中...

相關新聞