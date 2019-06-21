◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月21日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 1795 美時 2766 3324 雙鴻 2535 3105 穩懋 1848 8086 宏捷科 1521 3227 原相 1328 6217 中探針 884 6245 立端 358 6147 頎邦 351 6188 廣明 222 6182 合晶 220 5274 信驊 215 3483 力致 200 5371 中光電 195 6121 新普 188 3081 聯亞 159 8358 金居 150 5904 寶雅 122 3529 力旺 114 1569 濱川 88 2729 瓦城 84 8489 三貝德 79 8299 群聯 70 2732 六角 68 4966 譜瑞-KY 57 6150 撼訊 55 8924 大田 50 5483 中美晶 49 3293 鈊象 31 4147 中裕 30 8044 網家 30 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6290 良維 -1346 4953 緯軟 -818 4107 邦特 -333 6138 茂達 -254 5009 榮剛 -200 3527 聚積 -184 6238 勝麗 -161 8436 大江 -160 3290 東浦 -150 3217 優群 -146 6266 泰詠 -130 6146 耕興 -62 5439 高技 -60 5299 杰力 -60 3630 新鉅科 -54 8406 金可-KY -50 8069 元太 -40 4736 泰博 -39 4506 崇友 -39 8349 恒耀 -35 6538 倉和 -30 6643 M31 -23 3587 閎康 -20 5263 智崴 -19 6462 神盾 -17 6561 是方 -15 6173 信昌電 -12 4909 新復興 -10 4528 江興鍛 -8 5457 宣德 -5