[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 南璋 新昕纖 美時 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 新零售 韋僑 進階 應華 天良 寬魚國際 元大美債7-10 振維 謚源 強生 南璋 元大美債1-3 碩禾 東林 寶島科 勝昱 元大中國債3-5 天剛 欣厚-KY 中華食 萬國通 群益15年IG科技債 建榮 友銓 世坤 飛寶企業 群益10年IG金融債 達威 達威 冠好 精確 國泰投資級公司債 凱鈺 三圓 萬國通 宏易 國泰5Y+新興債 廣明 雙喜 新昕纖 唐鋒 國泰1-5Y高收債 松崗 力泰 聚紡 聯光通 富邦全球投等債 易通展 理銘 世德 通訊-KY 富邦全球高收債 沛波 亞都 精確 榮群 國泰中國政金債5+ 志嘉 東凌-KY 彬台 天宇 富邦中政債0-1 燦星旅 明揚 崇友 新零售 富邦A級公司債 大綜 綠河-KY 至興 恩得利 FH中國政策債 泰偉 欣泰 萬在 李洲 凱基中國債3-10 華義 百德 凱柏實業 凱基新興債10+ 愛地雅 唐鋒 元炬 凱基科技債10+ 大恭 及成 元大AAA至A公司債 永純 和進 群益AAA-AA公司債 康聯訊 耀勝 群益15年IG公用債 台聯電 倚強 群益15年EM主權債 天宇 錦明 FH能源債 唐榮 鑫創 FH製藥債 強新 廣寰科 FH新興企業債 松和 點晶 國泰A級公司債 富強 斐成 群益25年美債 力新 泰谷 FH20年美債 恩得利 典範 FH中國信用債 川寶 益通 中信高評級公司債 李洲 振維 中信優先金融債 港建 鴻翊 凱基AAA至A公司債 及成 迎輝 凱基金融債20+ 倚強 研勤 凱基美債25+ 至寶電 欣厚-KY 國泰A級金融債 原相 兆遠 國泰A級科技債 廣寰科 太欣 國泰A級公用債 鼎天 系統電 富邦中國投等債 雙鴻 天剛 富邦金融投等債 幸康 世紀 元大10年IG銀行債 上詮 華容 元大10年IG電能債 利機 建榮 FH公司債A3 森寶 立衛 FH次順位IG金融債 先益 天揚 FH美元信用債1-5Y 泓格 鈺創 群益A級公司債 博磊 佳總 群益AAA-A醫療債 盈正 合正 中信美國公債20年 新鉅科 金利 中信中國債7-10 晟楠 寶聯通 中信中國美元IG債 艾恩特 凱鈺 B新光美債1-3 精聯 德宏 B新光美債20+ 德微 合邦 第一金美債20+ 元創精密 萬旭 第一金金融債 10+ 數字 久正 第一金科技債 10+ 桂盟 全譜 永豐10年A公司債 世紀 易通展 永豐15年金融債 友銓 茂迪 永豐7-10年中國債 立衛 安鈦克 凱基醫療保健債 凱鈺 元隆 凱基IG精選15+ 三聯 沛亨 凱基AAA-AA公司債 合邦 九暘 台新美元銀行債 亞元 凱碩 合世 訊達 全達 易威 撼訊 奧斯特 天良 順發 保銳 鈺緯 亞通 越峰 南璋 中探針 商丞 勝昱 全譜 英格爾 萬國通 元隆 士開 飛寶企業 廣錠 昇益 光明 神盾 志嘉 精確 長科 富裔 宏易 光菱 燦星旅 唐鋒 星雲 富驛-KY 聯光通 大世科 劍湖山 通訊-KY 森田 德記 是方 三圓 泰偉 榮群 力泰 華義 天宇 理銘 昇華 榮剛 富裔 得利影 松和 陸海 鼎創達 新零售 安心 愛地雅 恩得利 富驛-KY 邦泰 李洲 易飛網 凱柏實業 亞都 元炬 老爺知 及成 滿心 和進 東凌-KY 耀勝 德記 倚強 弘帆 錦明 關中 鑫創 大展證 廣寰科 誠品生活 點晶 得利影 佳穎 隆中 斐成 時報 泰谷 旭然 典範 鼎創達 熱映 益張 益通 捷必勝-KY 振維 紅木-KY 鴻翊 綠河-KY 迎輝 霹靂 研勤 欣雄 欣厚-KY 欣泰 兆遠 北基 太欣 富堡 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 同亨 聖暉 合邦 上奇 萬旭 久正 幃翔 日揚 全譜 易通展 茂迪 泰詠 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 宏捷科 保銳 越峰 商丞 英格爾 群聯 亞昕 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 中連貨 安心 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 福邦證 德記 誠品生活 泰偉 華義 昇華 得利影 橘子 鼎創達 朋億 益張 欣雄 光隆 大田 愛地雅 邦泰