[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月20日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 15256 0 00637L 元大滬深300正2 -30501 0 2888 新光金 5097 20598 00655L 國泰中國A50正2 -8951 0 2610 華航 3153 9562 3481 群創 -6710 -84579 00634R 富邦上証反1 2677 0 00672L 元大S&P原油正2 -3405 0 2890 永豐金 2537 16541 2303 聯電 -2916 25767 0050 元大台灣50 2145 -923 00632R 元大台灣50反1 -2549 0 2886 兆豐金 2122 13559 2884 玉山金 -2229 -18480 00638R 元大滬深300反1 2079 0 2834 臺企銀 -2147 -9580 2448 晶電 1922 3789 00673R 元大S&P原油反1 -2053 0 2344 華邦電 1919 1474 8046 南電 -2013 -3920 2618 長榮航 1777 1378 1303 南亞 -1947 -25371 2337 旺宏 1524 2204 00636 國泰中國A50 -1771 -5042 2323 中環 1392 -2412 2891 中信金 -1648 13262 00669R 國泰美國道瓊反1 1347 0 2880 華南金 -1635 -6018 2887 台新金 1245 13291 00633L 富邦上証正2 -1556 0 1216 統一 1160 3787 00766L 台新MSCI中國正2 -1495 0 2882 國泰金 1104 -2624 3034 聯詠 -1255 -3516 2903 遠百 1051 3327 3017 奇鋐 -1228 -3341 00656R 國泰中國A50反1 1026 0 2201 裕隆 -1056 -9716 2883 開發金 919 -4717 00708L 元大S&P黃金正2 -1042 0 2382 廣達 880 1989 2412 中華電 -992 405 3005 神基 865 1777 2633 台灣高鐵 -959 -1172 2330 台積電 837 -14866 4915 致伸 -944 -4213 3711 日月光投控 754 -4674 1326 台化 -884 -5566 0061 元大寶滬深 748 -886 3037 欣興 -817 1824 4968 立積 748 1429 2002 中鋼 -814 2036 3338 泰碩 696 153 2885 元大金 -800 8330 2841 台開 658 2360 6505 台塑化 -777 397 00738U 元大道瓊白銀 579 0 2340 光磊 -744 -795 9939 宏全 568 531 1722 台肥 -719 -6232 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股