德銀：蘋果服務部門成長將放緩 擴張將觸上限

蘋果公司 (AAPL-US) 的服務業務雖協助該公司彌補了 iPhone 銷售緩慢的處境，但德意志銀行分析師 Jeriel Ong 認為，這個成長快速的部門並不足以作為買進蘋果股票的理由。

Ong 週四 (20 日) 開始分析蘋果股票，給予「持有」評級，他警告即將到來的 iPhone 週期可能會出現平靜，以及服務業務擴張可能會達到自然上限。他為該股設定 205 美元的目標價。

雖然 Ong 預測未來 3-4 年服務部門營收將繼續保持 2 位數成長，且蘋果的整體營收成長可能會增加 3 個百分點，但他提醒說現有成長引擎如 App Store 和像是新聞訂閱等新產品，對營收的貢獻度其實很有限。

Ong 針對服務部門寫道：「大數據動態的成長可能會放緩，而整體市場的整體規模仍然很小。」蘋果公司在過去一年中服務部門營收增加了 26.6%，但 Ong 預計 2019 年成長將降至 20.7%，2020 年再降至 17.7%。

在設備方面，他預計過去 10 年大部分時間裡成為蘋果公司明星產品的 iPhone，將繼續扮演「下金蛋的鵝」的角色。這意味著智慧手機將繼續成為蘋果的獲利引擎，但它們的「高成長日子」已經過去。

Ong 認為「營收穩固」是 iPhone 市場最有可能發生的情況，但認為蘋果可能會在即將推出的發表週期中處於「平靜」狀態，因為該公司預計在 2020 年之前不會推出 5G iPhone。

在 FactSet 跟踪的 42 位分析師中，有 21 位給予蘋果買入評級，18 位持有，3 人賣出。平均目標價為 210.87 美元，較目前水平高出 5.5%。

今年以來，蘋果股價已經上漲 27%，同期道瓊工業平均指數上漲 15%。