◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧06月20日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24198 5027 481.36 00729R 第一金工業30反1 2787 598 466.05 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15213 4973 305.91 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19889 7466 266.39 00702 國泰標普低波高息 13203 5188 254.49 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16813 8847 190.04 0058 富邦發達 7420 4196 176.84 00735 國泰臺韓科技 8349 6789 122.98 00757 統一FANG+ 8997 7494 120.06 0051 元大中型100 10864 9500 114.36 00681R 元大美債20反1 5987 6094 98.24 0054 元大台商50 10267 10624 96.64 0055 元大MSCI金融 33941 37154 91.35 008201 BP上證50 1343 1549 86.70 00707R 元大S&P日圓反1 3762 4355 86.38 00663L 國泰臺灣加權正2 3264 3809 85.69 00649 FH香港 4443 5272 84.28 00714 群益道瓊美國地產 4648 5567 83.49 00763U 國票道瓊銅 2413 3065 78.73 006206 元大上證50 102991 139278 73.95 0053 元大電子 4379 6488 67.49 006207 FH滬深 64168 96892 66.23 0061 元大寶滬深 203709 343116 59.37 00736 國泰新興市場 4499 7727 58.22 00752 中信中國50 7086 12216 58.01