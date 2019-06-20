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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧06月20日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24198      5027   481.36  
00729R 第一金工業30反1       2787       598   466.05  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15213      4973   305.91  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19889      7466   266.39  
00702  國泰標普低波高息     13203      5188   254.49  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16813      8847   190.04  
0058   富邦發達              7420      4196   176.84  
00735  國泰臺韓科技          8349      6789   122.98  
00757  統一FANG+             8997      7494   120.06  
0051   元大中型100          10864      9500   114.36  
00681R 元大美債20反1         5987      6094    98.24  
0054   元大台商50           10267     10624    96.64  
0055   元大MSCI金融         33941     37154    91.35  
008201 BP上證50              1343      1549    86.70  
00707R 元大S&P日圓反1        3762      4355    86.38  
00663L 國泰臺灣加權正2       3264      3809    85.69  
00649  FH香港                4443      5272    84.28  
00714  群益道瓊美國地產      4648      5567    83.49  
00763U 國票道瓊銅            2413      3065    78.73  
006206 元大上證50          102991    139278    73.95  
0053   元大電子              4379      6488    67.49  
006207 FH滬深               64168     96892    66.23  
0061   元大寶滬深          203709    343116    59.37  
00736  國泰新興市場          4499      7727    58.22  
00752  中信中國50            7086     12216    58.01
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