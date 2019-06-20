◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月20日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 2886 兆豐金 8616 3037 欣興 8217 2324 仁寶 4523 2845 遠東銀 4382 2889 國票金 4139 2317 鴻海 3824 8046 南電 3404 2855 統一證 3196 3017 奇鋐 3077 3338 泰碩 3014 3005 神基 2882 0056 元大高股息 2800 2890 永豐金 2407 2885 元大金 2043 3532 台勝科 1824 4915 致伸 1739 8926 台汽電 1614 2027 大成鋼 1529 3711 日月光投控 1517 9945 潤泰新 1329 2637 慧洋-KY 1308 1102 亞泥 1204 2881 富邦金 1203 2104 國際中橡 1188 2108 南帝 1182 1229 聯華 1166 1101 台泥 1156 2608 嘉里大榮 1111 2349 錸德 996 8131 福懋科 986 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 2812 台中銀 -5301 2409 友達 -4632 2891 中信金 -4480 2449 京元電子 -4271 1310 台苯 -4051 1303 南亞 -3646 0061 元大寶滬深 -3154 6116 彩晶 -2436 3045 台灣大 -2181 2344 華邦電 -1799 2412 中華電 -1734 3706 神達 -1649 2345 智邦 -1458 1402 遠東新 -1423 1434 福懋 -1366 1216 統一 -1340 2347 聯強 -1318 2313 華通 -1318 2379 瑞昱 -1312 2337 旺宏 -1228 1312 國喬 -1191 3034 聯詠 -1139 8016 矽創 -1106 6278 台表科 -978 5234 達興材料 -901 2376 技嘉 -846 1605 華新 -786 2301 光寶科 -777 9904 寶成 -769 3231 緯創 -661