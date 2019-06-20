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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月20日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
2886  兆豐金        8616  
3037  欣興          8217  
2324  仁寶          4523  
2845  遠東銀        4382  
2889  國票金        4139  
2317  鴻海          3824  
8046  南電          3404  
2855  統一證        3196  
3017  奇鋐          3077  
3338  泰碩          3014  
3005  神基          2882  
0056  元大高股息      2800  
2890  永豐金        2407  
2885  元大金        2043  
3532  台勝科        1824  
4915  致伸          1739  
8926  台汽電        1614  
2027  大成鋼        1529  
3711  日月光投控      1517  
9945  潤泰新        1329  
2637  慧洋-KY       1308  
1102  亞泥          1204  
2881  富邦金        1203  
2104  國際中橡      1188  
2108  南帝          1182  
1229  聯華          1166  
1101  台泥          1156  
2608  嘉里大榮      1111  
2349  錸德           996  
8131  福懋科         986  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
2812  台中銀       -5301  
2409  友達         -4632  
2891  中信金       -4480  
2449  京元電子     -4271  
1310  台苯         -4051  
1303  南亞         -3646  
0061  元大寶滬深     -3154  
6116  彩晶         -2436  
3045  台灣大       -2181  
2344  華邦電       -1799  
2412  中華電       -1734  
3706  神達         -1649  
2345  智邦         -1458  
1402  遠東新       -1423  
1434  福懋         -1366  
1216  統一         -1340  
2347  聯強         -1318  
2313  華通         -1318  
2379  瑞昱         -1312  
2337  旺宏         -1228  
1312  國喬         -1191  
3034  聯詠         -1139  
8016  矽創         -1106  
6278  台表科        -978  
5234  達興材料      -901  
2376  技嘉          -846  
1605  華新          -786  
2301  光寶科        -777  
9904  寶成          -769  
3231  緯創          -661
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