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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月19日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          南璋              新昕纖   美時     碩禾       
易威     晟楠     富邦美債20年          新零售            韋僑     進階     應華       
天良     寬魚國際 元大美債7-10          振維              謚源     強生                
南璋              元大美債1-3          碩禾              東林     寶島科              
勝昱              元大中國債3-5          建榮              欣厚-KY  中華食              
萬國通            群益15年IG科技債          達威              友銓     世坤                
飛寶企業          群益10年IG金融債          凱鈺              達威     冠好                
精確              國泰投資級公司債          廣明              三圓     萬國通              
宏易              國泰5Y+新興債          松崗              雙喜     新昕纖              
唐鋒              國泰1-5Y高收債          易通展            力泰     聚紡                
聯光通            富邦全球投等債          沛波              理銘     世德                
通訊-KY           富邦全球高收債          志嘉              亞都     精確                
榮群              國泰中國政金債5+          泰偉              東凌-KY  彬台                
天宇              富邦中政債0-1          華義              明揚     崇友                
新零售            富邦A級公司債          愛地雅            綠河-KY  至興                
恩得利            FH中國政策債                            欣泰     萬在                
李洲              凱基中國債3-10                                     百德                
凱柏實業          凱基新興債10+                                     唐鋒                
元炬              凱基科技債10+                                     大恭                
及成              元大AAA至A公司債                                     永純                
和進              群益AAA-AA公司債                                     康聯訊              
耀勝              群益15年IG公用債                                     台聯電              
倚強              群益15年EM主權債                                     天宇                
錦明              FH能源債                                     唐榮                
鑫創              FH製藥債                                     強新                
廣寰科            FH新興企業債                                     松和                
點晶              國泰A級公司債                                     富強                
斐成              群益25年美債                                     力新                
泰谷              FH20年美債                                     恩得利              
典範              FH中國信用債                                     川寶                
益通              中信高評級公司債                                     李洲                
振維              中信優先金融債                                     港建                
鴻翊              凱基AAA至A公司債                                     及成                
迎輝              凱基金融債20+                                     倚強                
研勤              凱基美債25+                                     至寶電              
欣厚-KY           國泰A級金融債                                     原相                
兆遠              國泰A級科技債                                     廣寰科              
太欣              國泰A級公用債                                     鼎天                
系統電            富邦中國投等債                                     雙鴻                
天剛              富邦金融投等債                                     幸康                
世紀              元大10年IG銀行債                                     上詮                
華容              元大10年IG電能債                                     利機                
建榮              FH公司債A3                                     森寶                
立衛              FH次順位IG金融債                                     先益                
天揚              FH美元信用債1-5Y                                     泓格                
鈺創              群益A級公司債                                     博磊                
佳總              群益AAA-A醫療債                                     盈正                
合正              中信美國公債20年                                     新鉅科              
金利              中信中國債7-10                                     晟楠                
寶聯通            中信中國美元IG債                                     艾恩特              
凱鈺              B新光美債1-3                                     精聯                
德宏              B新光美債20+                                     德微                
合邦              第一金美債20+                                     元創精密            
萬旭              第一金金融債 10+                                     數字                
久正              第一金科技債 10+                                     桂盟                
全譜              永豐10年A公司債                                     世紀                
易通展            永豐15年金融債                                     友銓                
茂迪              永豐7-10年中國債                                     立衛                
安鈦克            凱基醫療保健債                                     凱鈺                
元隆              凱基IG精選15+                                     三聯                
沛亨              凱基AAA-AA公司債                                     合邦                
九暘              台新美元銀行債                                     亞元                
凱碩              合世                                         訊達                
全達              易威                                         撼訊                
奧斯特            天良                                         順發                
保銳              鈺緯                                         亞銳士              
越峰              南璋                                         亞通                
商丞              勝昱                                         中探針              
英格爾            萬國通                                       全譜                
士開              飛寶企業                                     元隆                
昇益              光明                                         廣錠                
志嘉              精確                                         神盾                
富裔              宏易                                         長科                
燦星旅            唐鋒                                         光菱                
富驛-KY           聯光通                                       星雲                
劍湖山            通訊-KY                                      大世科              
德記              榮群                                         森田                
泰偉              天宇                                         三圓                
華義              榮剛                                         力泰                
昇華              新零售                                       理銘                
得利影            恩得利                                       富裔                
鼎創達            李洲                                         陸海                
愛地雅            凱柏實業                                     安心                
邦泰              元炬                                         富驛-KY             
                  及成                                         易飛網              
                  和進                                         亞都                
                  耀勝                                         老爺知              
                  倚強                                         滿心                
                  錦明                                         東凌-KY             
                  鑫創                                         德記                
                  廣寰科                                       弘帆                
                  點晶                                         關中                
                  斐成                                         大展證              
                  泰谷                                         誠品生活            
                  典範                                         得利影              
                  熱映                                         隆中                
                  益通                                         時報                
                  振維                                         琉園                
                  鴻翊                                         旭然                
                  迎輝                                         鼎創達              
                  研勤                                         益張                
                  欣厚-KY                                      捷必勝-KY            
                  兆遠                                         紅木-KY             
                  太欣                                         綠河-KY             
                  系統電                                       霹靂                
                  天剛                                         欣雄                
                  世紀                                         欣泰                
                  華容                                         北基                
                  建榮                                         富堡                
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  同亨                                                             
                  合邦                                                             
                  上奇                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  日揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九齊                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  宏捷科                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  亞昕                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  惠普                                                             
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                  漢來美食                                                         
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                  福邦證                                                           
                  滿心                                                             
                  德記                                                             
                  誠品生活                                                         
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  橘子                                                             
                  鼎創達                                                           
                  朋億                                                             
                  益張                                                             
                  欣雄                                                             
                  大田                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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