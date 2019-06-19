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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧06月19日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24183      5027   481.06  
00729R 第一金工業30反1       2787       598   466.05  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15208      4973   305.81  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19846      7466   265.82  
00702  國泰標普低波高息     13203      5188   254.49  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16904      8847   191.07  
0058   富邦發達              7411      4196   176.62  
00735  國泰臺韓科技          8348      6789   122.96  
0051   元大中型100          10899      9500   114.73  
00757  統一FANG+             8979      7994   112.32  
00681R 元大美債20反1         5993      6094    98.34  
0054   元大台商50           10258     10624    96.55  
0055   元大MSCI金融         33919     37154    91.29  
00707R 元大S&P日圓反1        3762      4355    86.38  
008201 BP上證50              1337      1549    86.31  
00663L 國泰臺灣加權正2       3262      3809    85.64  
00714  群益道瓊美國地產      4644      5567    83.42  
00649  FH香港                4292      5272    81.41  
00763U 國票道瓊銅            2418      3065    78.89  
006206 元大上證50          102576    139278    73.65  
0053   元大電子              4379      6488    67.49  
006207 FH滬深               63986     96892    66.04  
0061   元大寶滬深          204202    343616    59.43  
00752  中信中國50            7237     12216    59.24  
00736  國泰新興市場          4510      7727    58.37
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