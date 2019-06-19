◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月19日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 0056 元大高股息 5924 2324 仁寶 4535 2889 國票金 2836 3037 欣興 2800 8046 南電 2652 1201 味全 2382 2855 統一證 2225 2317 鴻海 2211 4915 致伸 2146 3005 神基 2062 2845 遠東銀 2056 1101 台泥 1851 3338 泰碩 1652 2027 大成鋼 1604 0050 元大台灣50 1344 3017 奇鋐 1241 2104 國際中橡 1182 2881 富邦金 1162 3532 台勝科 1124 8926 台汽電 1088 2637 慧洋-KY 1047 2349 錸德 996 3533 嘉澤 923 2608 嘉里大榮 867 9938 百和 825 9945 潤泰新 789 8131 福懋科 753 2520 冠德 746 2915 潤泰全 742 1314 中石化 692 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 1310 台苯 -3623 2449 京元電子 -3610 2409 友達 -3286 2812 台中銀 -3280 1303 南亞 -2274 6116 彩晶 -1894 3045 台灣大 -1851 6278 台表科 -1781 2412 中華電 -1641 3706 神達 -1478 3034 聯詠 -1320 2886 兆豐金 -1315 1434 福懋 -1226 0061 元大寶滬深 -1178 1216 統一 -1117 2379 瑞昱 -1042 5234 達興材料 -941 2337 旺宏 -918 2345 智邦 -886 8016 矽創 -847 2344 華邦電 -840 3231 緯創 -705 00633L富邦上証正2 -623 2301 光寶科 -616 1210 大成 -604 2313 華通 -602 2376 技嘉 -600 2809 京城銀 -579 2882 國泰金 -576 2356 英業達 -575