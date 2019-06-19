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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月19日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
0056  元大高股息      5924  
2324  仁寶          4535  
2889  國票金        2836  
3037  欣興          2800  
8046  南電          2652  
1201  味全          2382  
2855  統一證        2225  
2317  鴻海          2211  
4915  致伸          2146  
3005  神基          2062  
2845  遠東銀        2056  
1101  台泥          1851  
3338  泰碩          1652  
2027  大成鋼        1604  
0050  元大台灣50      1344  
3017  奇鋐          1241  
2104  國際中橡      1182  
2881  富邦金        1162  
3532  台勝科        1124  
8926  台汽電        1088  
2637  慧洋-KY       1047  
2349  錸德           996  
3533  嘉澤           923  
2608  嘉里大榮       867  
9938  百和           825  
9945  潤泰新         789  
8131  福懋科         753  
2520  冠德           746  
2915  潤泰全         742  
1314  中石化         692  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
1310  台苯         -3623  
2449  京元電子     -3610  
2409  友達         -3286  
2812  台中銀       -3280  
1303  南亞         -2274  
6116  彩晶         -1894  
3045  台灣大       -1851  
6278  台表科       -1781  
2412  中華電       -1641  
3706  神達         -1478  
3034  聯詠         -1320  
2886  兆豐金       -1315  
1434  福懋         -1226  
0061  元大寶滬深     -1178  
1216  統一         -1117  
2379  瑞昱         -1042  
5234  達興材料      -941  
2337  旺宏          -918  
2345  智邦          -886  
8016  矽創          -847  
2344  華邦電        -840  
3231  緯創          -705  
00633L富邦上証正2      -623  
2301  光寶科        -616  
1210  大成          -604  
2313  華通          -602  
2376  技嘉          -600  
2809  京城銀        -579  
2882  國泰金        -576  
2356  英業達        -575
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