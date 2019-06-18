◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月18日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 臚@金工業30反1 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 宏洲 元大電子 永冠-KY 大統新創 天仁 FH滬深 嘉裕 元大台商50 亞德客-KY 本盟 興泰 元大台灣50正2 東華 富邦摩台 喬山 健和興 宏亞 隆大 大魯閣 富邦發達 中釉 旭隼 地球 中壽 立益 富邦金融 國碩 元晶 新紡 佳和 元大MSCI台灣 奇鋐 遠雄來 佳和 聯發 永豐臺灣加權 聯詠 統領 台富 昶和 富邦日本 欣興 威宏-KY 怡華 三洋紡 國泰日經225 晟鈦 泰昇-KY 大統新創 本盟 元大歐洲50 泰碩 大億 正道 元大日經225 玉晶光 亞崴 瑞利 I邦恒生國企反1 尚志 正峰新 正峰新 元大美債20反1 立積 程泰 億泰 兆豐藍籌30反1 傳奇 氣立 懷特 泰標普低波高息 鎧勝-KY 榮星 士紙 元大S&P日圓反1 互億 國化 燁興 富邦歐洲 聯茂 台硝 千興 FH彭博高收益債 訊芯-KY 元禎 威致 FH彭博新興債 易華電 永記 華豐 FH富時不動產 南電 日勝化 首利 大台灣高息低波 冠德 展宇 麗正 益道瓊美國地產 杜康-DR 德淵 東訊 臚@金工業30反1 陽光能源-DR 華廣 錸德 邦臺灣優質高息 雷虎 三福化 倫飛 FH富時高息低波 高興昌 虹光 禤飁MB短期報酬 新鋼 威盛 富邦臺灣中小 東明-KY 浩鑫 國泰新興市場 申豐 國碩 新光內需收益 隴華 銘旺科 FH美國金融股 翔耀 統懋 大US高息特別股 太空梭 翔耀 光中國政金綠債 吉祥全 太空梭 新光投等債15+ 奇鋐 兆勁 s光ICE美國權值 遠見 麗臺 台塑化 立萬利 吉祥全 宏洲 聯德 憶聲 嘉裕 泰碩 科風 東華 玉晶光 力特 大魯閣 晶彩科 喬鼎 立益 力銘 正達 佳和 新至陞 晟鈦 聯發 穎漢 聯德 昶和 立積 同泰 三洋紡 迎廣 新世紀 本盟 詮欣 誠研 正道 悅城 誠創 瑞利 易華電 嘉威 正峰新 無敵 聯合再生 億泰 華友聯 尚志 葡萄王 裕豐 力銘 永光 愛山林 亞太電 美吾華 皇昌 達能 懷特 建新國際 太極 國精化 遠雄來 誠美材 士紙 夏都 慧友 寶隆 欣欣 悠克 燁興 統領 友勁 千興 客思達-KY 百一 威致 阿瘦 捷泰 厚生 神州-DR 天瀚 華豐 同方友友-DR 迅杰 首利 一零四 華上 麗正 欣天然 光麗-KY 東訊 新海 元晶 台積電 欣高 華冠 錸德 jpp-KY 裕豐 倫飛 台數科 寶徠 虹光 南六 皇昌 群光 鋼聯 陽明 威盛 必應 六福 浩鑫 科定 康師傅-DR 國碩 基勝-KY 聖馬丁-DR 錩新 東哥遊艇 神州-DR 銘旺科 泰昇-KY 耀傑-DR 統懋 吉源-KY 同方友友-DR 翔耀 晨訊科-DR 太空梭 友佳-DR 兆勁 陽光能源-DR 麗臺 精熙-DR 吉祥全 中福 憶聲 雷虎 科風 中視 益登 秋雨 力特 新利虹 喬鼎 國光生 正達 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 融程電 誠研 誠創 嘉威 聯合再生 尚志 力銘 亞太電 達能 太極 誠美材 慧友 悠克 友勁 百一 華興 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 宅配通 六福 夏都 王品 群益期 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生 基士德-KY