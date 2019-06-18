◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧06月18日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24183 5027 481.06 00729R 臚@金工業30反1 2787 598 466.05 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15206 4973 305.77 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19816 7466 265.42 00702 泰標普低波高息 13201 5188 254.45 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16743 8847 189.25 0058 富邦發達 7412 4196 176.64 00735 國泰臺韓科技 8331 6789 122.71 0051 元大中型100 10896 9500 114.69 00757 統一FANG+ 8934 7994 111.76 00681R 元大美債20反1 5993 6094 98.34 0054 元大台商50 10249 10624 96.47 0055 元大MSCI金融 33796 37154 90.96 00707R 元大S&P日圓反1 3762 4355 86.38 008201 BP上證50 1334 1549 86.12 00714 益道瓊美國地產 4648 5567 83.49 00649 FH香港 4297 5272 81.51 00763U 國票道瓊銅 2359 3065 76.97 00663L 禤齠O灣加權正2 3155 4309 73.22 006206 元大上證50 101731 139278 73.04 0053 元大電子 4361 6488 67.22 006207 FH滬深 63914 96892 65.96 00752 中信中國50 7281 12216 59.60 00736 國泰新興市場 4605 7727 59.60 0061 元大寶滬深 204036 343616 59.38