◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月17日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 南璋 新昕纖 美時 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 振維 謚源 進階 應華 天良 寬魚國際 元大美債7-10 碩禾 東林 強生 台燿 南璋 元大美債1-3 建榮 欣厚-KY 寶島科 勝昱 元大中國債3-5 達威 友銓 其祥-KY 萬國通 群益15年IG科技債 凱鈺 達威 中華食 飛寶企業 群益10年IG金融債 廣明 三圓 世坤 精確 國泰投資級公司債 松崗 雙喜 冠好 宏易 國泰5Y+新興債 易通展 力泰 萬國通 唐鋒 國泰1-5Y高收債 沛波 理銘 新昕纖 聯光通 富邦全球投等債 倉和 亞都 聚紡 通訊-KY 富邦全球高收債 奧斯特 東凌-KY 世德 榮群 國泰中國政金債5+ 泰偉 明揚 精確 天宇 富邦中政債0-1 愛地雅 綠河-KY 彬台 新零售 富邦A級公司債 欣泰 崇友 恩得利 FH中國政策債 至興 李洲 凱基中國債3-10 萬在 凱柏實業 凱基新興債10+ 百德 元炬 凱基科技債10+ 唐鋒 及成 元大AAA至A公司債 大恭 和進 群益AAA-AA公司債 永純 耀勝 群益15年IG公用債 康聯訊 倚強 群益15年EM主權債 台聯電 錦明 FH能源債 天宇 鑫創 FH製藥債 唐榮 廣寰科 FH新興企業債 久陽 點晶 國泰A級公司債 強新 斐成 群益25年美債 松和 泰谷 群益中國政金債 富強 典範 FH20年美債 力新 益通 FH中國信用債 恩得利 振維 中信高評級公司債 川寶 鴻翊 中信優先金融債 李洲 迎輝 凱基AAA至A公司債 港建 研勤 凱基金融債20+ 及成 欣厚-KY 凱基美債25+ 倚強 兆遠 國泰A級金融債 至寶電 太欣 國泰A級科技債 原相 系統電 國泰A級公用債 廣寰科 天剛 富邦中國投等債 鼎天 世紀 富邦金融投等債 雙鴻 華容 元大10年IG銀行債 幸康 建榮 元大10年IG電能債 上詮 立衛 FH公司債A3 利機 天揚 FH次順位IG金融債 森寶 鈺創 FH美元信用債1-5Y 先益 佳總 群益A級公司債 泓格 合正 群益AAA-A醫療債 博磊 金利 中信美國公債20年 盈正 寶聯通 中信中國債7-10 新鉅科 凱鈺 中信中國美元IG債 晟楠 德宏 B新光美債1-3 艾恩特 合邦 B新光美債20+ 德微 萬旭 第一金美債20+ 元創精密 久正 第一金金融債 10+ 數字 全譜 第一金科技債 10+ 桂盟 易通展 永豐10年A公司債 世紀 茂迪 永豐15年金融債 友銓 安鈦克 永豐7-10年中國債 立衛 元隆 凱基IG精選15+ 凱鈺 沛亨 凱基AAA-AA公司債 三聯 九暘 台新美元銀行債 合邦 凱碩 合世 亞元 全達 易威 訊達 奧斯特 天良 撼訊 保銳 南璋 順發 越峰 勝昱 亞銳士 商丞 萬國通 亞通 英格爾 飛寶企業 中探針 士開 光明 全譜 昇益 精確 元隆 志嘉 宏易 廣錠 富裔 唐鋒 神盾 燦星旅 聯光通 長科 富驛-KY 通訊-KY 光菱 劍湖山 榮群 星雲 德記 天宇 大世科 泰偉 新零售 森田 華義 恩得利 三圓 昇華 李洲 力泰 得利影 凱柏實業 理銘 鼎創達 元炬 富裔 愛地雅 及成 陸海 邦泰 和進 安心 耀勝 富驛-KY 倚強 易飛網 錦明 亞都 鑫創 老爺知 廣寰科 滿心 點晶 東凌-KY 斐成 德記 泰谷 弘帆 典範 關中 熱映 大展證 益通 誠品生活 振維 得利影 鴻翊 隆中 迎輝 時報 研勤 琉園 欣厚-KY 旭然 兆遠 鼎創達 太欣 益張 系統電 捷必勝-KY 天剛 紅木-KY 世紀 綠河-KY 華容 霹靂 建榮 欣雄 立衛 欣泰 天揚 富堡 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 亞元 上奇 萬旭 久正 日揚 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 九齊 九暘 凱碩 來思達 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 惠普 漢來美食 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 滿心 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 橘子 鼎創達 朋億 白紗科 欣雄 大田 愛地雅 邦泰