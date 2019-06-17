【永豐期貨】台指選擇權盤後－台積電重挫1.27% 台股開低走高小漲0.06%

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 17 點至 10545 點。價差方面，台指期正價差擴至 14.46 點，電子期正價差擴至 1.1 點，金融期轉為正價差 1.95 點。現貨部分，三大法人賣超 28.92 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 271 口至 12298 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 2853 口至 44014 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 557 口至 6956 口。

上週五道瓊與 S&P 小跌 0.07% 與 0.16%，不過由於博通下修全年營收財測，拖累半導體個股重挫，費城半導體指數跌幅 2.61%，台積電 ADR 跌幅高達 4.08%。週一在台積電跳空開低跌破年線支撐的拖累下，加權指數開盤失守 10500 點大關，不過台積電開低後隨即買盤進駐緩步收斂跌幅，加上鴻海、大立光走高，以及國泰、富邦為首的金融股都出現買單拉抬，使加權指數由黑翻紅，終場加權指數小漲 5.87 點或 0.06%，收在 10530.54 點。整體而言，今天前 50 大權值股普遍走揚，抵銷台積電 1.27% 的跌幅，但從台股的上影線也可看出上方 5 日線附近追價力道轉弱，加上本週三將是月選擇權結算，近兩日行情狹幅震盪機會較大，後續投資人可密切注意本周四 Fed 的言論是否會更明確透露降息的相關訊息。

選擇權分析

選擇權 OI 最大量支撐壓力區由上週五的 10300~10700 縮至 10500~10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.06 升至 1.08。VIX 指數下降 0.05 至 14.47 點。外資選擇權部位同步增加 Call 與 Put 的多單，而自營商也降低偏空的選擇權部位，整體而言，選擇權部位稍微有利多方，但上檔 10600~10700 的反壓相對較重，短線較大機會呈現上有壓下有撐的整理格局。 (永豐期貨研調)



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