【保德信投信】降息捷報 印債後市可期

隨著市場預期美國聯準會降息機率大增，釋緩市場擔憂，全球股市近來出現反彈，印度自大選完後，股匯債市齊揚，印度股市近月反彈逾 6% 以上，傲視其他風險資產。保德信投信表示，6 月 6 日印度央行降息一碼，並且印度官員表示將會持續以寬鬆政策支持經濟成長，這將有利於短天期印度債券表現，預期市場資金將會持續湧入印度債市，後續印度債券將會有所表現。

保德信印度機會債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人張世東表示，本月初印度央行如市場預期降息一碼至 5.75%，基準利率降至 9 年新低，也是今年以來第三度降息。印度央行官員同時也暗示未來將持續以寬鬆貨幣政策，支撐印度經濟成長力道。此外，印度央行預期 2019 年經濟成長率為 7%，5 月通貨膨脹為 3.05%，仍低於印度央行 4% 通膨目標。

張世東認為，印度央行保留進一步貨幣寬鬆空間，預期印度央行未來半年仍可能會再有一至兩次降息。觀察印度近期經濟數據表現，印度 5 月工業生產由前月 2.92% 上升至 3.4%，大幅優於市場預期。在美中貿易戰下，全球景氣增長預期趨緩，更顯得印度在本波貿易爭端中前景看好。此外，印度 5 月製造業指數持續擴張，由 51.8 上升至 52.7，優於美國 ISM 製造業 52.1、歐元區製造業 PMI47.7 低點。印度經濟持續擴張，以及印度央行降息加持，預期印度債市將會有好的表現。

僅管美國自 6 月 5 日起取消印度最惠國待遇，印度受影響商品規模為 57 億，取消零關稅優惠。根據印度商務部長表示，美國取消零關稅措施，對印度實質影響不足 2 億美元，微不足道。張世東分析印度年 2018 年出口額達 3,262 億美元，美國取消優回僅佔出口份額 1.7%。因此，張世東認為取消關稅優惠對於印度經濟實體影響有限。

張世東預期，印度央行未來幾季將會維持降息循環，由於全球景氣放緩與印度本身通膨溫和，有利維持寬鬆貨幣環境；此外，美中貿易爭端有利於印度發展「印度製造」的戰略地位，另莫迪連任所推動政策也將吸引外資進場，這些都有利於印度債券未來表現。張世東看好印度製造，經濟基本面持續成長題材為長期主軸，後續印度債券仍會有所表現，投資人可佈局印度債券，參與長期收益提升的機會。(以上資料來源：資料來源：Bloomberg，2019/6，保德信投信整理)

保德信印度機會債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 績效表現

3M 6M YTD 成立以來 本基金 - 新臺幣累積型 6.08 5.97 5.88 9.9 境內印度債基金同業平均 5.42 5.02 4.93 4.92 境內印度債基金排名 1/3 1/3 1/3 1/3

資料來源: Lipper, 以理柏環球印度債基金 - 境內基金分類，以台幣總報酬計算，2019/5/31

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