◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月17日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 0056 元大高股息 12300 2303 聯電 6229 8046 南電 4129 0050 元大台灣50 3934 3037 欣興 2782 1201 味全 2170 2349 錸德 2000 2352 佳世達 1960 3338 泰碩 1882 1101 台泥 1525 3533 嘉澤 1321 9938 百和 1314 4915 致伸 1228 6269 台郡 1135 4927 泰鼎-KY 1086 2027 大成鋼 938 2317 鴻海 884 2889 國票金 881 3045 台灣大 862 8039 台虹 820 2536 宏普 810 2855 統一證 672 4190 佐登-KY 637 2610 華航 608 3005 神基 586 4968 立積 581 4958 臻鼎-KY 577 3321 同泰 500 00783 富邦中証500 500 2501 國建 486 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 2886 兆豐金 -5273 2884 玉山金 -2705 2409 友達 -2608 2449 京元電子 -1897 1310 台苯 -1733 6278 台表科 -1704 0061 元大寶滬深 -1578 2377 微星 -1497 6116 彩晶 -1454 3017 奇鋐 -1355 2412 中華電 -1158 2892 第一金 -893 3034 聯詠 -876 1215 卜蜂 -841 6552 易華電 -772 2337 旺宏 -709 3706 神達 -696 3653 健策 -688 2324 仁寶 -685 2330 台積電 -631 00633L富邦上証正2 -623 2455 全新 -600 5234 達興材料 -593 1402 遠東新 -592 1434 福懋 -581 3704 合勤控 -570 9904 寶成 -546 1312 國喬 -542 4919 新唐 -505 2356 英業達 -497