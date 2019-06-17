新聞
0

◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧06月17日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
0056  元大高股息     12300  
2303  聯電          6229  
8046  南電          4129  
0050  元大台灣50      3934  
3037  欣興          2782  
1201  味全          2170  
2349  錸德          2000  
2352  佳世達        1960  
3338  泰碩          1882  
1101  台泥          1525  
3533  嘉澤          1321  
9938  百和          1314  
4915  致伸          1228  
6269  台郡          1135  
4927  泰鼎-KY       1086  
2027  大成鋼         938  
2317  鴻海           884  
2889  國票金         881  
3045  台灣大         862  
8039  台虹           820  
2536  宏普           810  
2855  統一證         672  
4190  佐登-KY        637  
2610  華航           608  
3005  神基           586  
4968  立積           581  
4958  臻鼎-KY        577  
3321  同泰           500  
00783 富邦中証500       500  
2501  國建           486  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
2886  兆豐金       -5273  
2884  玉山金       -2705  
2409  友達         -2608  
2449  京元電子     -1897  
1310  台苯         -1733  
6278  台表科       -1704  
0061  元大寶滬深     -1578  
2377  微星         -1497  
6116  彩晶         -1454  
3017  奇鋐         -1355  
2412  中華電       -1158  
2892  第一金        -893  
3034  聯詠          -876  
1215  卜蜂          -841  
6552  易華電        -772  
2337  旺宏          -709  
3706  神達          -696  
3653  健策          -688  
2324  仁寶          -685  
2330  台積電        -631  
00633L富邦上証正2      -623  
2455  全新          -600  
5234  達興材料      -593  
1402  遠東新        -592  
1434  福懋          -581  
3704  合勤控        -570  
9904  寶成          -546  
1312  國喬          -542  
4919  新唐          -505  
2356  英業達        -497
留言載入中...

相關新聞