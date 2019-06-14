◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月14日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 南璋 新昕纖 美時 應華 易威 晟楠 富邦美債20年 振維 謚源 進階 台燿 天良 寬魚國際 元大美債7-10 碩禾 東林 強生 南璋 元大美債1-3 建榮 欣厚-KY 寶島科 勝昱 元大中國債3-5 達威 友銓 其祥-KY 萬國通 群益15年IG科技債 凱鈺 達威 中華食 飛寶企業 群益10年IG金融債 廣明 三圓 世坤 精確 國泰投資級公司債 松崗 雙喜 冠好 宏易 國泰5Y+新興債 易通展 力泰 萬國通 唐鋒 國泰1-5Y高收債 沛波 理銘 新昕纖 聯光通 富邦全球投等債 沛亨 亞都 聚紡 通訊-KY 國泰中國政金債5+ 倉和 東凌-KY 世德 榮群 富邦中政債0-1 奧斯特 明揚 精確 天宇 富邦A級公司債 泰偉 綠河-KY 彬台 新零售 FH中國政策債 愛地雅 欣泰 崇友 恩得利 凱基中國債3-10 至興 李洲 凱基新興債10+ 萬在 凱柏實業 凱基科技債10+ 百德 元炬 元大AAA至A公司債 唐鋒 及成 群益AAA-AA公司債 大恭 和進 群益15年IG公用債 永純 耀勝 群益15年EM主權債 康聯訊 倚強 FH能源債 台聯電 錦明 FH製藥債 天宇 鑫創 FH新興企業債 唐榮 廣寰科 國泰A級公司債 久陽 點晶 群益25年美債 強新 斐成 群益中國政金債 松和 泰谷 FH20年美債 富強 典範 FH中國信用債 力新 益通 中信高評級公司債 恩得利 振維 中信優先金融債 川寶 鴻翊 凱基AAA至A公司債 李洲 迎輝 凱基金融債20+ 港建 研勤 凱基美債25+ 及成 欣厚-KY 國泰A級金融債 倚強 兆遠 國泰A級科技債 至寶電 太欣 國泰A級公用債 原相 系統電 富邦中國投等債 廣寰科 天剛 富邦金融投等債 鼎天 世紀 元大10年IG銀行債 雙鴻 華容 元大10年IG電能債 幸康 建榮 FH公司債A3 上詮 立衛 FH次順位IG金融債 利機 天揚 FH美元信用債1-5Y 森寶 鈺創 群益A級公司債 昇達科 佳總 群益AAA-A醫療債 先益 合正 中信美國公債20年 泓格 金利 中信中國債7-10 博磊 寶聯通 中信中國美元IG債 盈正 凱鈺 B新光美債1-3 新鉅科 德宏 B新光美債20+ 晟楠 合邦 第一金美債20+ 德微 萬旭 第一金金融債 10+ 元創精密 久正 第一金科技債 10+ 數字 全譜 永豐10年A公司債 桂盟 易通展 永豐15年金融債 世紀 茂迪 永豐7-10年中國債 友銓 安鈦克 凱基IG精選15+ 立衛 元隆 凱基AAA-AA公司債 凱鈺 沛亨 台新美元銀行債 三聯 九暘 合世 合邦 凱碩 易威 亞元 全達 天良 訊達 奧斯特 強生 撼訊 保銳 南璋 順發 越峰 勝昱 亞銳士 商丞 萬國通 亞通 英格爾 飛寶企業 中探針 士開 精確 全譜 昇益 宏易 元隆 志嘉 唐鋒 廣錠 富裔 聯光通 神盾 燦星旅 通訊-KY 長科 富驛-KY 宇智 光菱 劍湖山 榮群 星雲 德記 天宇 大世科 泰偉 世鎧 森田 華義 新零售 三圓 昇華 恩得利 力泰 得利影 李洲 理銘 鼎創達 凱柏實業 富裔 愛地雅 元炬 陸海 邦泰 及成 安心 和進 富驛-KY 耀勝 易飛網 倚強 亞都 錦明 老爺知 鑫創 滿心 廣寰科 東凌-KY 點晶 德記 斐成 弘帆 泰谷 關中 典範 大展證 崇越電 誠品生活 益通 得利影 振維 隆中 鴻翊 時報 迎輝 琉園 研勤 旭然 欣厚-KY 鼎創達 兆遠 益張 太欣 捷必勝-KY 系統電 紅木-KY 天剛 綠河-KY 世紀 霹靂 華容 欣雄 建榮 欣泰 立衛 富堡 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 亞元 萬旭 久正 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 九齊 九暘 凱碩 來思達 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 惠普 漢來美食 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 滿心 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 白紗科 愛地雅 邦泰