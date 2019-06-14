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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月14日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          南璋              新昕纖   美時     應華       
易威     晟楠     富邦美債20年          振維              謚源     進階     台燿       
天良     寬魚國際 元大美債7-10          碩禾              東林     強生                
南璋              元大美債1-3          建榮              欣厚-KY  寶島科              
勝昱              元大中國債3-5          達威              友銓     其祥-KY             
萬國通            群益15年IG科技債          凱鈺              達威     中華食              
飛寶企業          群益10年IG金融債          廣明              三圓     世坤                
精確              國泰投資級公司債          松崗              雙喜     冠好                
宏易              國泰5Y+新興債          易通展            力泰     萬國通              
唐鋒              國泰1-5Y高收債          沛波              理銘     新昕纖              
聯光通            富邦全球投等債          沛亨              亞都     聚紡                
通訊-KY           國泰中國政金債5+          倉和              東凌-KY  世德                
榮群              富邦中政債0-1          奧斯特            明揚     精確                
天宇              富邦A級公司債          泰偉              綠河-KY  彬台                
新零售            FH中國政策債          愛地雅            欣泰     崇友                
恩得利            凱基中國債3-10                                     至興                
李洲              凱基新興債10+                                     萬在                
凱柏實業          凱基科技債10+                                     百德                
元炬              元大AAA至A公司債                                     唐鋒                
及成              群益AAA-AA公司債                                     大恭                
和進              群益15年IG公用債                                     永純                
耀勝              群益15年EM主權債                                     康聯訊              
倚強              FH能源債                                     台聯電              
錦明              FH製藥債                                     天宇                
鑫創              FH新興企業債                                     唐榮                
廣寰科            國泰A級公司債                                     久陽                
點晶              群益25年美債                                     強新                
斐成              群益中國政金債                                     松和                
泰谷              FH20年美債                                     富強                
典範              FH中國信用債                                     力新                
益通              中信高評級公司債                                     恩得利              
振維              中信優先金融債                                     川寶                
鴻翊              凱基AAA至A公司債                                     李洲                
迎輝              凱基金融債20+                                     港建                
研勤              凱基美債25+                                     及成                
欣厚-KY           國泰A級金融債                                     倚強                
兆遠              國泰A級科技債                                     至寶電              
太欣              國泰A級公用債                                     原相                
系統電            富邦中國投等債                                     廣寰科              
天剛              富邦金融投等債                                     鼎天                
世紀              元大10年IG銀行債                                     雙鴻                
華容              元大10年IG電能債                                     幸康                
建榮              FH公司債A3                                     上詮                
立衛              FH次順位IG金融債                                     利機                
天揚              FH美元信用債1-5Y                                     森寶                
鈺創              群益A級公司債                                     昇達科              
佳總              群益AAA-A醫療債                                     先益                
合正              中信美國公債20年                                     泓格                
金利              中信中國債7-10                                     博磊                
寶聯通            中信中國美元IG債                                     盈正                
凱鈺              B新光美債1-3                                     新鉅科              
德宏              B新光美債20+                                     晟楠                
合邦              第一金美債20+                                     德微                
萬旭              第一金金融債 10+                                     元創精密            
久正              第一金科技債 10+                                     數字                
全譜              永豐10年A公司債                                     桂盟                
易通展            永豐15年金融債                                     世紀                
茂迪              永豐7-10年中國債                                     友銓                
安鈦克            凱基IG精選15+                                     立衛                
元隆              凱基AAA-AA公司債                                     凱鈺                
沛亨              台新美元銀行債                                     三聯                
九暘              合世                                         合邦                
凱碩              易威                                         亞元                
全達              天良                                         訊達                
奧斯特            強生                                         撼訊                
保銳              南璋                                         順發                
越峰              勝昱                                         亞銳士              
商丞              萬國通                                       亞通                
英格爾            飛寶企業                                     中探針              
士開              精確                                         全譜                
昇益              宏易                                         元隆                
志嘉              唐鋒                                         廣錠                
富裔              聯光通                                       神盾                
燦星旅            通訊-KY                                      長科                
富驛-KY           宇智                                         光菱                
劍湖山            榮群                                         星雲                
德記              天宇                                         大世科              
泰偉              世鎧                                         森田                
華義              新零售                                       三圓                
昇華              恩得利                                       力泰                
得利影            李洲                                         理銘                
鼎創達            凱柏實業                                     富裔                
愛地雅            元炬                                         陸海                
邦泰              及成                                         安心                
                  和進                                         富驛-KY             
                  耀勝                                         易飛網              
                  倚強                                         亞都                
                  錦明                                         老爺知              
                  鑫創                                         滿心                
                  廣寰科                                       東凌-KY             
                  點晶                                         德記                
                  斐成                                         弘帆                
                  泰谷                                         關中                
                  典範                                         大展證              
                  崇越電                                       誠品生活            
                  益通                                         得利影              
                  振維                                         隆中                
                  鴻翊                                         時報                
                  迎輝                                         琉園                
                  研勤                                         旭然                
                  欣厚-KY                                      鼎創達              
                  兆遠                                         益張                
                  太欣                                         捷必勝-KY            
                  系統電                                       紅木-KY             
                  天剛                                         綠河-KY             
                  世紀                                         霹靂                
                  華容                                         欣雄                
                  建榮                                         欣泰                
                  立衛                                         富堡                
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  亞元                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九齊                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  來思達                                                           
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
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                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  白紗科                                                           
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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