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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月14日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                21739         0    00637L 元大滬深300正2        -10637         0  
00672L 元大S&P原油正2          7215         0    2330   台積電                 -6788    -20866  
2891   中信金                  6747     10782    3481   群創                   -4630    -83449  
0056   元大高股息              4084     80728    2409   友達                   -3948    -35238  
2303   聯電                    2838     33002    00632R 元大台灣50反1          -3707         0  
2886   兆豐金                  2463      5855    2313   華通                   -2129     -2133  
00642U 元大S&P石油             2194         0    1303   南亞                   -1929    -27688  
00634R 富邦上証反1             1705         0    1605   華新                   -1551     -8110  
00673R 元大S&P原油反1          1281         0    2883   開發金                 -1533    -14221  
1102   亞泥                    1254     10851    3037   欣興                   -1452     -5229  
2002   中鋼                    1188       303    2353   宏碁                   -1393      -335  
00669R 國泰美國道瓊反1         1032         0    2884   玉山金                 -1215    -10656  
2887   台新金                  1019     11955    2882   國泰金                 -1192    -11745  
1101   台泥                     981     12338    008201 BP上證50               -1125         0  
2801   彰銀                     935     15047    2618   長榮航                 -1055      -177  
00671R 富邦NASDAQ反1            874         0    2888   新光金                 -1018      2975  
2474   可成                     688     -2488    2834   臺企銀                  -988     -7570  
0050   元大台灣50               684     -1732    6116   彩晶                    -957    -10221  
3045   台灣大                   678      2614    3576   聯合再生                -890       -13  
00651R FH香港反1                623         0    1722   台肥                    -783     -3676  
5880   合庫金                   589      8134    2371   大同                    -751     -7729  
4927   泰鼎-KY                  563      1008    2449   京元電子                -726     -8173  
2352   佳世達                   491       117    00693U 華頓S&P黃豆             -717         0  
00766L 台新MSCI中國正2          481         0    2885   元大金                  -684      5475  
00648R 元大S&P500反1            393         0    2880   華南金                  -664     -3421  
2027   大成鋼                   383      2834    3049   和鑫                    -655     -3105  
5469   瀚宇博                   381       569    00655L 國泰中國A50正2          -648         0  
00631L 元大台灣50正2            351         0    1312A  國喬特                  -621         0  
2498   宏達電                   306     -2768    0061   元大寶滬深              -604     -1327  
00664R 國泰臺灣加權反1          284         0    2323   中環                    -568     -1459  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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