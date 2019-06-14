◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月14日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 21739 0 00637L 元大滬深300正2 -10637 0 00672L 元大S&P原油正2 7215 0 2330 台積電 -6788 -20866 2891 中信金 6747 10782 3481 群創 -4630 -83449 0056 元大高股息 4084 80728 2409 友達 -3948 -35238 2303 聯電 2838 33002 00632R 元大台灣50反1 -3707 0 2886 兆豐金 2463 5855 2313 華通 -2129 -2133 00642U 元大S&P石油 2194 0 1303 南亞 -1929 -27688 00634R 富邦上証反1 1705 0 1605 華新 -1551 -8110 00673R 元大S&P原油反1 1281 0 2883 開發金 -1533 -14221 1102 亞泥 1254 10851 3037 欣興 -1452 -5229 2002 中鋼 1188 303 2353 宏碁 -1393 -335 00669R 國泰美國道瓊反1 1032 0 2884 玉山金 -1215 -10656 2887 台新金 1019 11955 2882 國泰金 -1192 -11745 1101 台泥 981 12338 008201 BP上證50 -1125 0 2801 彰銀 935 15047 2618 長榮航 -1055 -177 00671R 富邦NASDAQ反1 874 0 2888 新光金 -1018 2975 2474 可成 688 -2488 2834 臺企銀 -988 -7570 0050 元大台灣50 684 -1732 6116 彩晶 -957 -10221 3045 台灣大 678 2614 3576 聯合再生 -890 -13 00651R FH香港反1 623 0 1722 台肥 -783 -3676 5880 合庫金 589 8134 2371 大同 -751 -7729 4927 泰鼎-KY 563 1008 2449 京元電子 -726 -8173 2352 佳世達 491 117 00693U 華頓S&P黃豆 -717 0 00766L 台新MSCI中國正2 481 0 2885 元大金 -684 5475 00648R 元大S&P500反1 393 0 2880 華南金 -664 -3421 2027 大成鋼 383 2834 3049 和鑫 -655 -3105 5469 瀚宇博 381 569 00655L 國泰中國A50正2 -648 0 00631L 元大台灣50正2 351 0 1312A 國喬特 -621 0 2498 宏達電 306 -2768 0061 元大寶滬深 -604 -1327 00664R 國泰臺灣加權反1 284 0 2323 中環 -568 -1459 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股