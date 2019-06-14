【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美中貿易戰與華為禁令影響，博通下修全年財測，衝擊股價盤後重挫，週五台股電子股再度由台積電領跌下挫，大立光也有逾 1% 跌幅，僅剩鴻海上漲獨力撐盤，金融股方面，銀行股走強推升類股反彈，傳產則由塑化股撐腰，不過電子賣壓龐大，多方於 10 點半之後放棄抵抗，指數震盪走低收下跌 0.34%。

《國際金融市場焦點分析》

白宮經濟顧問庫德洛表示，川普總統強烈希望與習近平坐下來會談，不過他也威脅，如果北京拒絕邀請，將會面臨可能的後果，市場目前對 G20 川習會能解決雙方主要分歧皆不抱有太大希望，週五早盤滬深兩市受隔夜美股上漲激勵平開高走，雖然軍工、黃金板塊走強，但農業種植、稀土、5G 以及芯片等前期熱點紛紛回調，午後券商股快速走弱加重賣壓，指數於尾盤持續擴大跌幅，A50 期貨下跌超過百點。

《國際商品市場焦點分析》

市場傳出，有兩艘油輪於荷莫伊茲海峽附近的阿曼灣遇襲，且發生爆炸，引發市場擔憂中東地緣衝突事件升溫，帶動昨日下午時段輕原油期貨及布倫特原油期貨同步大幅上漲，加上晚間 OPEC 公佈月報顯示，5 月原油產量降至 2988 萬桶，為 2014 年 6 月以來首次低於 3000 桶目標，帶動輕原油漲勢 53 美元以上，不過受到市場擔憂貿易衝突仍未緩解影響，導致輕原油收斂漲幅，終場上漲 2.23%。

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