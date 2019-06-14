[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月13日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 B富邦美債1-3 力致 新昕纖 美時 應華 易威 晟楠 富邦美債20年 振維 謚源 進階 台燿 天良 寬魚國際 B元大美債7-10 碩禾 東林 強生 南璋 富邦中國政策債 建榮 欣厚-KY 寶島科 勝昱 B元大美債1-3 達威 友銓 其祥-KY 萬國通 元大中國債3-5 凱鈺 達威 中華食 飛寶企業 群益15年IG科技債 廣明 三圓 世坤 精確 群益10年IG金融債 松崗 雙喜 冠好 宏易 國泰投資級公司債 易通展 力泰 萬國通 唐鋒 國泰5Y+新興債 沛波 理銘 新昕纖 聯光通 國泰1-5Y高收債 沛亨 亞都 聚紡 通訊-KY 富邦全球投等債 倉和 東凌-KY 世德 榮群 國泰中國政金債5+ 奧斯特 明揚 精確 天宇 富邦中政債0-1 泰偉 綠河-KY 崇友 新零售 富邦A級公司債 愛地雅 欣泰 至興 恩得利 FH中國政策債 萬在 李洲 凱基中國債3-10 百德 凱柏實業 凱基新興債10+ 唐鋒 元炬 凱基科技債10+ 大恭 及成 元大AAA至A公司債 永純 和進 群益AAA-AA公司債 康聯訊 耀勝 群益15年IG公用債 台聯電 倚強 群益15年EM主權債 天宇 錦明 FH能源債 唐榮 鑫創 FH製藥債 久陽 廣寰科 FH新興企業債 強新 點晶 國泰A級公司債 松和 斐成 群益25年美債 富強 泰谷 群益中國政金債 力新 典範 FH20年美債 恩得利 益通 FH中國信用債 川寶 振維 中信高評級公司債 李洲 鴻翊 中信優先金融債 港建 迎輝 凱基AAA至A公司債 及成 研勤 凱基金融債20+ 倚強 欣厚-KY B凱基美債25+ 至寶電 兆遠 國泰A級金融債 原相 太欣 國泰A級科技債 鼎天 系統電 國泰A級公用債 雙鴻 天剛 富邦中國投等債 幸康 世紀 富邦金融投等債 上詮 華容 元大10年IG銀行債 利機 建榮 元大10年IG電能債 森寶 立衛 FH公司債A3 昇達科 天揚 FH次順位IG金融債 先益 鈺創 FH美元信用債1-5Y 泓格 佳總 群益A級公司債 博磊 合正 群益AAA-A醫療債 盈正 金利 中信美國公債20年 新鉅科 寶聯通 中信中國債7-10 晟楠 凱鈺 中信中國美元IG債 德微 德宏 B新光美債1-3 元創精密 合邦 B新光美債20+ 數字 萬旭 第一金美債20+ 桂盟 久正 第一金金融債 10+ 世紀 全譜 第一金科技債 10+ 友銓 易通展 永豐10年A公司債 立衛 茂迪 永豐15年金融債 凱鈺 安鈦克 永豐7-10年中國債 三聯 元隆 凱基醫療保健債 合邦 沛亨 B凱基IG精選15+ 亞元 九暘 合世 訊達 凱碩 易威 撼訊 全達 天良 順發 奧斯特 強生 亞銳士 保銳 南璋 亞通 越峰 勝昱 中探針 商丞 萬國通 全譜 英格爾 飛寶企業 元隆 士開 精確 廣錠 昇益 宏易 神盾 志嘉 唐鋒 長科 富裔 聯光通 光菱 燦星旅 通訊-KY 星雲 富驛-KY 宇智 大世科 劍湖山 創威 森田 德記 榮群 三圓 泰偉 天宇 力泰 華義 世鎧 理銘 昇華 新零售 富裔 得利影 恩得利 陸海 鼎創達 李洲 安心 愛地雅 凱柏實業 富驛-KY 邦泰 元炬 易飛網 及成 亞都 和進 老爺知 耀勝 滿心 倚強 東凌-KY 錦明 德記 鑫創 弘帆 廣寰科 關中 點晶 大展證 斐成 誠品生活 泰谷 得利影 典範 隆中 崇越電 時報 益通 琉園 振維 旭然 鴻翊 鼎創達 迎輝 益張 研勤 捷必勝-KY 欣厚-KY 紅木-KY 兆遠 綠河-KY 晶達 霹靂 信驊 欣雄 太欣 欣泰 系統電 富堡 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 亞元 萬旭 久正 全譜 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 凱碩 來思達 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 致和證 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 白紗科 愛地雅 邦泰